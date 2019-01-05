Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 7)

37-мм зенитное орудие 3,7 cm Flak 18 в боевом положении



37-мм зенитное орудие 3,7 cm Flak 18 перекатывается силами расчёта

Развёртывание 37-мм зенитного орудия 3,7 cm Flak 18 на огневой позиции

3,7 сm Flak 36 в походном положении

Расчет немецкой 37-мм зенитки Flak 36 на ЗСУ Sd.Kfz. 6/2

ЗСУ Sd.Kfz.7/2 на огневой позиции

Подбитая ЗСУ Sd.Kfz.7/2

3,7 сm Flak 43 в музейной экспозиции

ЗСУ 3,7 cm FlaK 43 auf Pz.Kpfw. IV в боевом положении

ЗСУ 3,7 cm FlaK 43 auf Pz.Kpfw. IV подготовленные для отправки на фронт

ЗСУ Flakpanzer IV «Ostwind»



ЗСУ Flakpanzer IV «Ostwind» и Flakpanzer IV «Wirbelwind»



Спаренная 37-мм зенитная установка Flakzwilling 43



Спаренная 37-мм зенитная установка Flakzwilling 43 на огневой позиции

По материалам:

https://military.wikireading.ru/7540http://safe-rgs.ru/4218-37-cm-flak-43-nemeckaya-zenitnaya-avtomaticheskaya-pushka.html

http://drittereich.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=972

http://www.ww2technik.de/sites/dflak/3,7%20cm%20flak%2043.htm

http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2-nazi_germany-mobelwagen/

http://ww2history.ru/2826-nemeckie-zenitnye-samokhodnye-ustanovki-vremen.html

http://wwii.space/zenitnyie-orudiya-germaniya/

После поражения Германии в Первой мировой войне Версальским договором ей было запрещено иметь и разрабатывать зенитную артиллерию. Воссозданные в начале 30-х зенитно-артиллерийские части в целях конспирации до 1935 года именовались «железнодорожными батальонами», а зенитные артиллерийские системы, спроектированные в Германии в период с 1928 по 1933 год, в наименовании имели обозначение «обр. 18». Таким образом, в случае запросов со стороны Великобритании и Франции немцы могли ответить, что это не новые орудия, а старые, спроектированные в 1918 году, ещё до окончания Первой мировой.Всё это в полной мере относилось к 37-мм зенитной автоматической пушке 3,7 cm Flak 18 (нем. 3,7 cm Flugzeugabwehrkanone 18) созданной специалистами концерна Rheinmetall Borsig AG в 1929 году на базе разработок компании Solothurn Waffenfabrik AG. 37-мм автомат предназначался для борьбы с самолетами, летящими на высоте до 4000 м. Благодаря высокой начальной скорости бронебойного снаряда, это орудие до появления танков с противоснарядным бронированием могло поражать любую бронетехнику.Автоматика пушки работала за счет энергии отдачи при коротком ходе ствола. Стрельба велась с тумбового лафета, опиравшегося с помощью крестообразного основания на грунт. В походном положении орудие транспортировалось на четырехколесной повозке. Конструкторы уделили большое внимание простоте обслуживания и ремонтопригодности зенитной пушки. В частности, в ней широко применялись безрезьбовые соединения.37-мм зенитное орудие 3,7 cm Flak 18 после длительных войсковых испытаний официально поступило на вооружение в 1935 году. Для стрельбы из 37-мм зенитки использовался унитарный выстрел известный как 37х263В, который в сочетании со стволом длиной 2106 мм, в зависимости от типа и массы снаряда разгонял его до 800 — 860 м/с. Вес патрона — 1,51-1,57 кг. Бронебойно-трассирующий снаряд массой 680 г. разгонялся до 800 м/с. Толщина брони, пробиваемой бронебойно-трассирующим снарядом на дальности 800 м под углом 60°, составляла 25 мм. В боекомплект также входили выстрелы: с осколочно-трассирующей, осколочно-зажигательной и осколочно-зажигательно трассирующей гранатами, бронебойно-фугасный снаряд, а также подкалиберный бронебойно-трассирующий снаряд с твердосплавным сердечником.Питание осуществлялось из 6-зарядных обойм с левой стороны приемника. Темп стрельбы — до 150 выстр/мин. Масса орудия в боевом положении 1760 кг, в походном — 3560 кг. Расчёт – 7 человек. Углы вертикального наведения: от -7 ° до + 80 °. В горизонтальной плоскости имелась возможность кругового обстрела. Приводы наведения двухскоростные. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям – 4200 м.В целом 37-мм зенитка являлась вполне работоспособной и достаточно эффективной против самолётов на дальности до 2000 м, и могла успешно действовать по легкобронированным наземным целям и живой силе в приделах прямой видимости.Боевое крещение 3,7 cm Flak 18 состоялось в Испании, где орудие себя в целом проявило хорошо. Однако много нареканий было на чрезмерную массу в транспортном положении, причиной чего являлась тяжелая и неудобная четырёхколёсная «телега». Не смотря на то, что к началу Второй мировой войны эта 37-мм зенитка была заменена в производстве более совершенными образцами, её эксплуатация продолжалась до момента окончания боевых действий.Уже в 1936 году с использованием артиллерийской части 3,7 cm Flak 18 и нового лафета была создан зенитный автомат 3,7 сm Flak 36. Массу системы в боевом положении удалось снизить до 1550 кг, а в походном — до 2400 кг. При сохранении баллистических характеристик и скорострельности предыдущей модификации, в пределах от -8 до + 85° были увеличены углы вертикальной наводки.Столь существенного снижения веса удалось добиться в основном за счёт перехода на новый четырехстанинный лафет с отделяемым двухколесным подрессоренным ходом. Она перевозилась со скоростью до 50 км/ч. Установка пушки на повозку и снятие с неё осуществлялось при помощи цепной лебедки. Баллистические характеристики и скорострельность орудия остались на прежнем уровне.В следующей модификации 3,7 сm Flak 37 внедрён усовершенствованный зенитный прицел Sonderhänger 52 со счётно-решающим устройством. Управление огнём зенитной батареи осуществлялось при помощи дальномера Flakvisier 40. Благодаря этому удалось существенно повысить эффективность стрельбы на дистанциях близких к предельным. От более ранних моделей, 3,7 см Flak 37 в боевом положении можно отличить по изменённому кожуху ствола, что связано с упрощением технологии производства.Кроме штатных лафетов 3,7-см зенитные автоматы Flak 18 и Flak 36 устанавливались на железнодорожных платформах, различных грузовиках и бронетранспортёрах. В 1940 гуду началось производство зенитных самоходок на шасси 5-тонного полугусеничного тягача Sd.Kfz.6, получивших обозначение Sd.Kfz.6/2.Небронированная ЗСУ массой 10,4 т вооружалась пушкой Flak 36, а её расчет состоял из 5 чел. В общей сложности Вермахту было передано 339 самоходок. Однако в условиях Восточного фронта небронированные самоходные установки несли большие потери. Особенно это сказывалось при отражении маловысотных бомбово-штурмовых ударов советской авиации и в случае оказания огневой поддержки наземным подразделениям.В 1942 году на базе 8-тонного полугусеничного тягача SdKfz 7 была создана ЗСУ, принятая на вооружение под индексом Sd.Kfz.7/2. Эта самоходная установка весила 11,05 т, и вооружалась 37-мм пушкой Flak 36. Исходя из опыта боевого применения, зенитная самоходка получила лёгкую бронезащиту двигателя и кабины водителя. До января 1945 года было построено более 900 таких самоходок, основная их часть воевала на Восточном фронте.В отличие от буксируемых 37-мм зенитных орудий развёрнутых на подготовленных огневых позициях в составе батареи, расчёт зенитной самоходки при ведении огня по воздушным целям, в силу более стеснённых условий, как правило, не пользовался оптическим дальномером, что отрицательно сказывалось на точности стрельбы. При этом поправки в прицел вносились по ходу стрельбы, исходя из траектории трассирующих снарядов относительно цели.ЗСУ с 37-мм зенитками на шасси полугусеничных транспортёров активно применялись на Восточном фронте, действуя в основном в прифронтовой полосе. Они привлекались для сопровождения транспортных колонн и имелись в составе зенитного дивизиона обеспечивавшего противовоздушную оборону некоторых танковых и моторизованных (панцергренадерских) дивизий. В сравнении с зенитными самоходками вооруженными 20-мм и 30-мм автоматами (особенно со счетверёнными), 37-мм пушки обладали меньшей боевой скорострельностью. Но гораздо более тяжелые и мощные 37-мм снаряды давали возможность бороться с воздушными целями, летящими на дальности и высоте недоступной зениткам меньшего калибра. При близких значениях начальной скорости 37-мм снаряд весил в полтора-два раза больше, чем 30-мм (640 — 680 г. против 330 — 500 г.), что в итоге определяло существенное превосходство в дульной энергии (215 кДж против 140).Опыт боевого применения продемонстрировал, что частично бронированная зенитная самоходка Sd.Kfz.7/2 оказалась более приспособленной к реалиям Восточного фронта чем 20-мм ЗСУ на танковом и полугусеничном шасси. 37-мм фугасный снаряд массой 640 г., содержащий 96 грамм тротила в смеси с пентритом при попадании наносил штурмовикам Ил-2 и Ил-10 критические повреждения. Лучшая досягаемость по высоте позволяла использовать 37-мм ЗСУ и против средневысотных целей в интересах ПВО различного рода наземных стационарных объектов. Кроме того, в случае прорыва советских танков 37-мм самоходки зачастую играли роль мобильного противотанкового резерва. На дальности до 500 м бронебойные снаряды могли достаточно уверенно преодолевать защиту лёгких и средних танков. В случае целенаправленного использования против бронетехники в боекомплект 37-мм зенитных орудий мог входить подкалиберный снаряд массой 405 г, с сердечником из карбида вольфрама и начальной скоростью — 1140 м/с. На дистанции 600 м, по нормали он пробивал 90 мм броню. Но ввиду хронической нехватки вольфрама, 37-мм подкалиберные снаряды использовались не часто. К тому же эпизодическое использование ЗСУ Sd.Kfz.7/2 против советских танков было сугубо вынужденной мерой.Расчёт 37-мм самоходок частично прикрывался только 8-мм противоосколочным щитом, а тонкая броня кабины и моторного отсека защищала от пуль винтовочного калибра выпущенных с дистанции не ближе 300 м. Прямого столкновения даже с лёгкими танками немецкие ЗСУ не выдерживали, и были способны действовать успешно только из засады.В целом автоматы 3,7 сm Flak 36 и 3,7 сm Flak 37 удовлетворяли требованиям предъявляемым к 37-мм зениткам. Однако при ведении огня по быстро перемещающимся воздушным целям было крайне желательно повысить боевую скорострельность. В 1943 году на вооружение поступила 37-мм буксируемая зенитная установка 3,7 сm Flak 43 созданная концерном Rheinmetall Borsig AG. Угол вертикального наведения ствола был доведён до 90°, а принцип работы автоматики артиллерийской части подвергся существенной переработке. Короткий ход ствола при отдаче, совмещался с газоотводным механизмом, отпирающим затвор. За счёт этого удалось совместить несколько операций и сократить время необходимое на выполнение всех действий при производстве выстрела.Одновременно с повышением темпа стрельбы до 250 выстр/мин, за счёт внедрения эффективного пружинно-гидравлического демпфера удалось снизить отдачу и ударные нагрузки на станину орудия. Благодаря этому масса орудия в боевом положении составила 1300 кг, в транспортном – около 2000 кг. Для повышения практической скорострельности до 100 выстр/мин и длины непрерывной очереди, число выстрелов в обойме увеличили до 8 единиц. Масса обоймы с 8 выстрелами – около 15 кг.Длина ствола, боеприпасы и баллистика Flak 43 по сравнению с Flak 36 остались без изменений. Пушка перевозилась на одноосном подрессоренном прицепе, с пневматическим и ручным тормозами, а также лебедкой для опускания и поднимания пушки при переводе ее из походного положения в боевое и обратно. В исключительных случаях допускалась стрельба с повозки, при этом сектор горизонтального обстрела не превышал 30°. Артиллерийская часть Flak 43 была смонтирована на треугольном основании с тремя станинами, на котором она вращалась. Станины имели домкраты для выравнивания зенитной установки. Подъемный механизм секторный, с одной скоростью наводки. Поворотный механизм имел две скорости наводки. Балансировка качающейся части осуществлялась уравновешивающим механизмом со спиральной пружиной.С учётом опыта боевых действий новая зенитка имела стальной щит с двумя откидными боковыми створками, что снижало уязвимость расчёта при отражении воздушных атак и обстреле с земли. Для повышения эффективности зенитного огня в качестве основной была принята наводка от единого прибора управления зенитным огнём. В тоже время, для использования вне зенитной батареи на 3,7 сm Flak 43 были сохранены индивидуальные прицелы. В Вермахте буксируемые зенитные автоматы 3,7 сm Flak 43 сводились в батареи по 9 орудий. В зенитной батарее Люфтваффе размещённой на стационарных позициях могло быть до 12 37-мм пушек.Как и в случае с другими 20-37-мм скорострельными зенитками, 3,7 сm Flak 43 применялись для создания ЗСУ. Первоначально новый 37-мм зенитный автомат попытались смонтировать на шасси полугусеничного БТР SdKfz 251. Однако десантное отделение бронетранспортёра оказалось слишком тесным для размещения достаточно массивной зенитки, расчёта и боекомплекта. В связи с этим специалисты фирмы Friedrich Krupp AG пошли уже проторенным путём, создав 37-мм вариант «Мебельного вагона». По аналогии со счетверённой 20-мм ЗСУ на танковом шасси, для изготовления 37-мм зенитной самоходки использовали восстановленные танки Pz. Kpfw IV модификаций Н и J с демонтированной башней.Вокруг зенитного автомата в транспортном положении собиралась коробка из 20-мм броневых листов, которые могли защитить орудие и расчёт от пуль и лёгких осколков. Иногда для сохранения возможности вести огонь из походного положения, в лобовом листе делался вырез. При ведении зенитного огня броневые листы откидывались, образуя ровную платформу. Масса ЗСУ в боевом положении находилась в пределах 25 т, подвижность на уровне базового шасси. Экипаж машины состоял из шести человек. Хотя первоначально самоходка именовалось Flakpanzerkampfwagen IV (нем. дословно – Боевой зенитный танк IV), больше прижилось название Möbelwagen (нем. Мебельный вагон).Первые 37-мм ЗСУ на шасси среднего танка были отправлены в войска в марте 1944 года. К августу 1944 года самоходками 3,7 cm FlaK 43 auf Pz.Kpfw. IV «Möbelwagen» были оснащены отдельные зенитные дивизионы (по 8 машин) трёх танковых дивизий на Западном фронте и двух танковых дивизий на Восточном фронте.В дальнейшем ряд танковых бригад комплектовался зенитными дивизионами смешанного состава, в который входили 4 ЗСУ с 37-мм зенитными орудиями и 4 ЗСУ с 20-мм автоматами. Точное количество построенных 37-мм «Мебельных вагонов» сейчас установить невозможно. Большинство источников сходится в том, что их выпустили немногим более 205 единиц.ЗСУ 3,7 cm FlaK 43 auf Pz.Kpfw. IV обладала рядом существенных недостатков. Для перевода установки из походного положения и обратно надо было разложить и поднять тяжелые броневые листы, что требовало времени и немалых физических усилий. На огневой позиции весь расчёт установки кроме механика-водителя находился на открытой платформе и был очень уязвим для пуль и осколков. В связи с этим было сочтено целесообразным создать зенитную самоходку с башней. Так как наводчик должен был иметь возможность самостоятельно обнаруживать воздушные цели, и при стрельбе 37-мм автомата в боевое отделение вместе со стреляными гильзами попадало большое количество пороховых газов, башню пришлось делать открытой сверху.В июле 1944 года фирма Ostbau Werke выпустила первый прототип ЗСУ с 37-мм зениткой FlaK 43 установленной во вращающейся башне на шасси танка Pz.Kpfw IV. Толщина брони шестигранной башни составляла 25 мм. В башне размещалось 37-мм автоматическое зенитное орудие Flak43, прицельные приспособления, боевой расчёт и 80 снарядов в кассетах. Остальной боекомплект в количестве 920 выстрелов находился в подбашенных ящиках. Расчет ЗСУ состоял из 5 человек.ЗСУ получившая обозначение 3,7 cm Flak 43 auf Sfl Pz.Kpfw IV впоследствии стала больше известна как Flakpanzer IV «Ostwind» (нем. Зенитный танк IV «Восточный ветер»). По сравнению с танками Pz. Kpfw IV выпускавшимися в это время серийно, защищённость зенитной самоходки была меньше. Создатели ЗСУ вполне резонно сочли лишним устанавливать на неё противокумулятивные экраны, поскольку она не должна была действовать в первой линии боевых порядков. В августе 1944 года был оформлен заказ на производство 100 машин. Серийное производство Flakpanzer IV «Ostwind» было налажено на заводе Deutsche Eisenwerke в г. Дуйсбург, но до краха нацисткой Германии удалось сдать не более 50 самоходных зенитных установок.Как и в случае с другими ЗСУ на базе Pz.Kpfw IV, в качестве базы в основном использовались танки восстановленные после боевых повреждений. Также существовали планы создания 37-мм ЗСУ на шасси устаревших танков Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.38(t), однако до практической реализации этих проектов дело так и не дошло. Справедливости ради, стоит сказать, что немецкий «зенитный танк» Flakpanzer IV «Ostwind являлся лучшим в своём классе и в годы войны не имел серийных аналогов в других странах.Спаренная 37-мм зенитная установка получила обозначение Flakzwilling 43 (нем. Близнецы 43). Артиллерийские автоматы располагались один над другим, причем люльки, на которых устанавливались автоматы, были связаны друг с другом тягой, образующей параллелограммное сочленение. Каждый автомат располагался в своей люльке и образовывал качающуюся часть, вращающуюся относительно своих кольцевых цапф.При вертикальном расположение автоматов, в случае выстрела из одного ствола не возникал динамический момент вращения в горизонтальной плоскости сбивающий наводку. Благодаря наличию индивидуальных для каждого автомата цапф к минимуму были сведены возмущения влияющие на качающуюся часть зенитной установки. Такое конструктивное решение улучшало кучность стрельбы и условия наводки орудия, а также в случае выхода из строя одного орудия имелась возможность вести огонь из второго без нарушения нормального процесса наводки. Также было возможно использовать автоматы из одинарных установок без каких-либо переделок.Недостатки такой схемы являются продолжением достоинств: при вертикальном расположении увеличивалась высота всей зенитной установки и высоты линии огня. Кроме того, такая компоновка возможна только для автоматов с боковым питанием.В целом создание спаренной 37-мм установки себя оправдало. Масса Flakzwilling 43 по сравнению с Flak 43 возросла примерно на 40%, а боевая скорострельность увеличилась почти в два раза.Также велись работы по спаренной в горизонтальной плоскости 37-мм зенитной установке с использованием артиллерийской части Flak 43. Её планировалось установить на ЗСУ создаваемую на базе танка Pz.Kpfw.V «Panther».Прототип машины получившей обозначение Flakzwilling 3,7cm auf Panzerkampfwagen Panther был построен в 1944 году и имел только макет башни. По причине перегруженности немецкой промышленности военными заказами этот проект так и остался в разработке.До марта 1945 года заводы Wesserhutte и Durrkopp изготовили 5918 37-мм зенитных пушек Flak 43, и 1187 спарок Flakzwilling 43. 3,7-см зенитные автоматические пушки Flak 43 и Flakzwilling 43 состояли на вооружении частей ПВО, как в Люфтваффе, так и в Вермахте, и широко использовались на заключительном этапе Второй мировой. Несмотря на более высокий уровень боевых характеристик Flak 43 не смогла полностью вытеснить Flak 36/37 с производственных линий — выпуск разных типов 37-мм зенитных установок осуществлялся вплоть до конца войны.В 1945 году значительную часть имеющихся в наличии 37-мм зенитных орудий попытались приспособить для стрельбы по наземным целям. Таким образом, немецкое командование намеривалось заткнуть бреши в противотанковой обороне, параллельно зенитные автоматы должны были обеспечивать противовоздушную оборону переднего края. В силу низкой мобильности автоматические зенитки использовались в основном на заранее оборудованных позициях в узлах обороны. Благодаря неплохой для своего калибра бронепробиваемости и высокой скорострельности они представляли определённую опасность для средних советских танков Т-34 и лёгкой бронетехники. Особенно губительным их огонь был в городах, где замаскированные зенитные установки имели возможность вести огонь с минимальной дистанции.