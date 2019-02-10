Легенда о цуба-цубе (часть 7)

Зимняя буря –

Часто-часто от страха моргает

Кошка в уголке…

Иса

Вопрос, почему цуб так много, как оказалось, волнует многих наших читателей, поэтому очередной материал хотелось бы начать с ответа именно на него. А еще – почему они все такие разные… Казалось бы, один меч – одна цуба, ну и пара-тройка ее разновидностей и хватит! И по логике вещей это действительно так, но это не так на самом деле. Во-первых, и самих мечей было очень много. Заказывали, например, детские мечи и к им монтировку, включаю цубу, с «детским» сюжетом. Какой-то самурай гордился своим мастерством и тем, что чужд изнеженности и заказывал соответствующую цубу, а кому-то, например, ронину, самураю «потерявшего господина», только на самый простой по оформлению меч (если он ломал свой собственный) денег хватало. Зато кичливому самураю, обласканному даймё или сегуном, требовалось много мечей, а монтировки к ним он менял в соответствии с модой или… своим костюмом – официальным или домашним, к которому ведь тоже полагалось иметь мечи. Женщина-самурай в дороге (а японцы часто путешествовали, страна-то ведь небольшая) тоже могла иметь меч, а значит ему тоже требовалась цуба и совсем не такая «грубая» и простая, как у мужчин. Были цубы для придворных мечей и цубы повседневные. Разбогатевшим горожанам со временем в качестве привилегии стали разрешать ношение малого меча (вакидзаси) и, не умея им пользоваться, эти люди стремились – «а вот что у меня есть» – продемонстрировать свое богатство роскошью цуб! То есть был характер и было настроение, был вкус и была полная безвкусица, мастерство и ремесленничество, необходимость и излишество – и все это отразилось в цубах японских мечей, словно в своего рода зеркале. «Быть как все, но все-таки немного выделяться» – вот девиз самураев, заказчиков мечей и принадлежностей к ним. И, кстати, мастера цубако тоже соревновались друг с другом, переманивая клиентов: «у меня лучше и дешевле, а у меня дороже, но зато… это нечто уникальное!» Ну, а нам сегодня остается разве что любоваться их мастерством*.Цуба стиля Ко-Тосё, XVI в. Материалы: железо и медь. Длина 8,1 см, ширина 7,9 см, толщина 0,3 см. Вес: 82,2 г.В результате все это привело к появлению в Японии не только множества разных технологий изготовления цуб, но и появлению разных школ мастеров-цубако. Причем, известно более шестидесяти таких школ, получивших свои названия либо по фамилии мастера их изготовителя, либо по месту изготовления, если там работало несколько мастеров, техника которых была схожей. У каждой такой школы был свой собственный стиль и характерные особенности техники. При этом мастера разных школ могли работать в одном стиле и наоборот – мастер одной школы мог копировать стили разных школ и мастеров!Цуба «Стрекоза». Стиль Ко-Тосё, XVI в. Материалы: железо и медь.Диаметр: 8,4 см, толщина 0,3 см. Вес: 127,6 г.Как возникали школы и стили? А очень просто. Например, в эпоху Камакура (1185 – 1333) сложился и стиль Камакура, основанный на заимствовании образов и техники из Китая. Для него были характерны прорезные изображения цветов, бабочек и геометрических фигур, а также орнаментов и минималистских сюжетов, полных сдержанности и лаконизма. Позднее, когда в конце XVI в. правитель Японии Тоётоми Хидэёси, обосновавшись в городе Фусими, провинции Ямасиро, начал покровительствовать мастерам-оружейникам, а его самураи в массовом порядке заказывать у них мечи и оправы к ним, здесь сложился стиль Фусими. Ну, а затем наступила эпоха Токугава, и эти мастера разошлись по стране и заложили основы для возникновения новых школ.Цуба «Грибы». Странное изображение, не так ли? Но странное только для нас. У японцев грибы символизируют долголетие, то есть это благое пожелание владельцу меча. Стиль Ко-Тосё, XVIII в. Материалы: железо и медь. Длина 8,9 см, ширина 8,4 см., толщина 85 г.Стиль «Синген» возник, например, после того, как Такэда Синген (1521 – 1573) полюбил цубы, сделанные из скрученной проволоки, имитировавшие веревку из рисовой соломы – «симэнава», важный символ очищения и святости в религии Синто. Естественно, что все окружающие его самураи начали ему подражать, в результате чего цубы такого оформления сразу появились во множестве, дав начало самостоятельному стилю.Цуба стиля «Синген», аверс, ок. 1700 г. Материала: железо, медь, латунь. Длина 7,9 см, ширина 7,6 см, толщина 0,5 см. Вес: 99,2 г.Возникло и разделение мастеров на две группы по характеру своей работы: первая называлась иэбори, вторая – матибори. Иэбори работали, как правило, на одного даймё, обслуживая и его самого, и его самураев и получали оплату в коку риса, соответствующих качеству и количеству их работы. Матибори или «уличные резчики», работали за деньги, выполняя индивидуальные заказы.Эта же цуба реверс.Разные стили были связаны также и тем, кто именно делал ту или иную цубу – мастер-оружейник, то есть кузнец, или же мастер – изготовитель доспехов. Первые делали цубы, классифицируемые как Ко-Тосё, вторые – Ко-Кацуси. Разница между ними та, что цубы Ко-Тосё делали те же кузнецы, что и ковали сами мечи. А цубы Ко-Кацуси были работой «доспешников», то есть изготавливались в комплекте с доспехами, из-за чего оба эти стиля и их технологии существенно различались.Цуба стиля Кё-Сукаси. XVI в. Материалы: железо и медь. Диаметр: 7,9 см, ширина 7,6 см, толщина 0,5 см. Вес: 71 г.Долгое время считалось, что мастера-мечники сами ковали цубы к своим мечам, а так как дело это было сродни ювелирному и от кузнечного сильно отличается, внешний вид этих цуб был прост и невзыскателен. Однако вряд ли кузнец тратил свое драгоценное время еще и на то, чтобы выковывать еще и цубы. У него и так работы хватало. Скорее всего, их делали его ученики, подмастерья, которым мастер доверял эту второстепенную работу, на которой они могли учиться.Английский исследователь Роберт Хэнс подсчитал, что в период с 1300 по 1400 год в Японии было изготовлено 150 тысяч мечей только лишь на экспорт, не считая внутреннего потребления. То есть в день в стране делалось не меньше четырех цуб! Мастеров, ковавших мечи и цубы, было не менее 10 тысяч человек, причем некоторым кузнецам приходилось ковать по три клинка в день, так что без помощников ему было просто-напросто не обойтись! Кстати, показательно, что ни одна из дошедших до нас цуб Ко-Тосё и Ко-Кацуси не подписаны. Это явно указывает на то, что делали их не сами мастера, а их помощники, не имеющие права подписывать свои изделия.И нет ничего удивительного в том, что цубы в стиле Ко-Тосё очень просты. Как правило, это круглая пластина с прорезным изображением, например – цветами сливы, которая в Японии цветет раньше сакуры, когда на земле еще лежит снег и этим самым символизирует стойкость самурайского духа. А вот качество железа этих цуб очень высокое, что говорит о том, что ковали их из отходов металла, шедшего на изготовления клинка.Цуба «Цветок павлонии». Стиль Ко-Кацуси, так как по краю хорошо виден тонкий ободок. XVIII в. Материалы: железо и медь. Длина 6,7 см, ширина 6,7 см, толщина 0,5 см. Вес: 116,2 г.Главное отличие стиля Ко-Кацуси заключалось в наличии у цубы ободка округлого или квадратного сечения. В остальном цубы этих стилей похожи, хотя прорезной рисунок у цуб Ко-Кацуси занимает большую площадь. Цубы обоих стилей считаются старыми, в особенности, если они изготовлены в эпоху Камакура или начало эпохи Муромати. Дальше их просто копировали, в том числе и мастера эпохи Мейдзи, работавшие на потребу иностранцев. В любом случае все эти цубы принадлежали бедным самураям, не имевшим средств приобрести нечто лучшее.В тот же период времени, а именно в эпоху Камакура и последовавшие за ней эпохи Намбокутё и Муромати, возник и нашел свою нишу стиль Кагамиси или Ко-Ироганэ, что переводится, как «старинный мягкий металл». Цубы этого стиля изготавливались из бронзового листа, на котором воспроизводился растительный орнамент. Считается, что такие цубы делали те же мастера, что и изготовители бронзовых зеркал. Так сказать, в дополнение к основному промыслу.Когда в XV в. центром культуры в Японии стал город Киото, туда, естественно, перебрались и лучшие мастера-оружейники, что сразу же отразилось на качестве выпускаемой ими продукции, включая цубы. Возник еще один стиль Ко-Сукаси, моду на который ввел по одной точке зрения шестой сёгун Асикага Ёсинори (1394 – 1441), а по другой – восьмой сёгун Асикага Ёсимаса (1435 – 1490), точного доказательства первенства и того, и другого до сих пор не найдено. По крайней мере самые ранние известные цубы этого стиля датируются 1500 годом. На сегодня это самые дорогие и ценные цубы в среде коллекционеров.Цуба «Цветок павлонии» в стиле Кё-Сукаси. XVIII в. Материалы: железо и медь. Диаметр 7,6 см, толщина 0,5 см. Вес: 85 г.Это также прорезные цубы, но отличающиеся от всех прочих большим изяществом. Зачем-то, вернее сказать – непонятно зачем, вокруг отверстия накаго-ана на них делались глубокие насечки, причем уже после заделки мягких медных вкладышей сэкиганэ, что является, впрочем, характерным признаком этого стиля. Егоо развитием стал стиль Ю-Сукаси, где металла из плоскости цубы удалялось еще больше. Популярность этого стиля сохранялась вплоть до 1876 года и полного запрета на ношение мечей!Цуба «Журавль» стиля Ю-Сукаси. Ок. XVII в. Материалы: железо и медь. Длина 8,6 см, ширина 6,4 см, толщина 0,5 см. Вес: 68 г.Цуба «Цапля» еще одна цуба стиля Ю-Сукаси. (Музей восточных искусств (музей Гимэ), XVI округ Парижа, Франция)Киото стал местом рождения и стиля Дайгоро. Так звали мастера, проживавшего там около 1800 – 1820-го года, которого звали Даймондзия Горобей. Его элегантные цубы имели внутри сложный рисунок, выполненный в стиле Кё-Сукаси, и были настолько хороши, что удостоились собственного названия.Типичная цуба стиля «Намдан». «Джункуй против демона». Аверс. XVIII в. Длина 7,3 см, ширина 7 см, толщина 0,6 cм. Вес: 116,2 г.Стиль Намбан дословно означает «стиль южных варваров». Дело в том, что европейцы приходили в Японию с юга, с Филиппинских островов, поэтому их так и называли. Однако это не значит, что данный стиль копировал нечто европейское или предназначался именно для европейцев. Просто в нем использовались «заморские мотивы» — китайские, корейские, индийские, европейские. Как правило цубы в стиле Намдан отличаются сложной резьбой, выполненной таким образом, что сюжет, начатый на одной стороне, продолжается на другой, противоположной.Эта же цуба – реверс.Стиль Намдан активно продвигался на рынок мастером Мицухиро их Хагами, создавшего цубу с уникальным сюжетом под названием «Сто обезьян». Возник этот стиль в XVII в., а затем широко распространился в Японии в XVIII – XIX вв.Вот эта знаменитая цуба «Сто обезьян». Сосчитать их действительно очень сложно, поскольку они переплетаются на обеих ее сторонах, но говорят, что их действительно ровно сто, хотя на одной стороне немного больше, чем на другой! (Токийский национальный музей)Прорезные цубы принадлежат также к стилю Овари (название провинции), который возник в начале эпохи Муромати (1334 – 1573) и просуществовал до реставрации Мейдзи. Особенностью является сохранение следов обработки металла и нарочитая грубость. Хорошо видны неровности поверхности цунимэ. Зато все прорезные линии наоборот имеют очень четкие, а не заваленные грани.Цуба «Лук и стрелы» стиль «Овари». Эпоха Муромати. (Токийский национальный музей)Цуба с абстрактным прорезным силуэтом. Стиль «Овари». Эпоха Муромати-Момояма. (Токийский национальный музей)Стиль Оно возник в эпоху Момояма и ранний период Эдо и стал развитием стиля Овари. По краю цубы хорошо видны тэккоцу – или «железные кости», то есть текстура металла проявлялась здесь вследствие ковки железа различного качества. Скрывать такие следы японцы обычно не пытались. Ну так вот… мол, видите, как я ковал?! А вот стиль Ягу похож на стиль Одо своей техникой, но отличается обычно сюжетом, главная тема которого – это бушующие волны и корабли.Цуба с цветами сакуры. Стиль Саотомэ. Эпоха Эдо. (Токийский национальный музей)Наконец, стиль Саотомэ отличался от прочих тем, что цубы в этом стиле имели оплавленную, словно расплывшуюся от жара, форму. Типичным изображением как прорезного, так и гравированного орнамента на цубах Саотомэ была хризантема.Ну, а это совершенно замечательный меч тати с позолоченными ножнами. И на рукояти, и на ножнах изображены хризантемы. Цуба покрыта знаменитым черным лаком и, скорее, на ней тоже должны быть изображения хризантем, причем из золота, в тон общего оформления меча. Длина меча 97,8 см. (Токийский национальный музей)Соответственно у каждого стиля были еще и свои местные ответвления и подражания, так что японцам было над чем подумать, выбирая себе цубу для своего меча!Продолжение следует…