Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 8. Вспомогательные войска. Военная полиция
Вспомогательные войска.
Вспомогательными войсками в египтологии принято называть войска, комплектовавшиеся разными, чуждыми Египту народностями (хотя в собственно вспомогательные войска, как отмечает автор, входили военная полиция и обоз; инженерных войск не было – все саперные и осадные работы производила пехота).
Уже во времена Древнего царства имелись войсковые части, укомплектованные племенами Куш, Уауа и другими южными народами, появившиеся после походов в Нубию при царе Пепе (VI дин., около 3233 г. до н. э.).
Но особое развитие эти войска получили в Новом царстве — ибо к этому времени появилось много новых вассальных стран, а войны и походы стали доставлять значительное число военнопленных — что способствовало развитию того элемента, из которого и образовывались вспомогательные войска. Oни приносили государству большую пользу: облегчали египетскому народу рекрутскую повинность, а расквартирование бывших кочевых племен и ныне вспомогательных войск вдоль границ представляло прекрасную защиту последних от постоянных набегов и грабежей беспокойных кочевых народов [Надпись Карнакского храма говорит о таких войсках в apмии Аменхотепа II во время его похода в Азию; Большой пап. «Harris» рассказывает о сформировании особого гвардейского пехотного отряда из племени Машауаша при Рамессу III после войн этого царя с ливийцами; говорят об этом и многие памятники — Masp. Hist, anc. 1876, 208, 266; Chabas, Recherches; Brugsch, Aegypt. s s. 239 — 240; Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s 714.].
В состав этих войск входили многие народности — например, памятники называют племена Куш, Уауа, негров, Матсаи, народы Шартана, Машауаша, Тамаха, Аалуна, сирийцев, евреев и др. [Бругш. Ист. Ег. пер. Власт., 164, 233, 455, 514, 601: Пап. Сальри II, Anastasi III: Chabas. Voy. d'un eg, pp. 63 — 65; Masp. Hist. anc. 1876. p. 102; Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II. s. 716; Sehiaparelli, Una tomba (Hilhuf), p.p. 35 — 43; L. D. III, 181 и др.].
Эти войска можно разделить на 2 категории: на регулярные и иррегулярные, по крайней мере, мы знаем из памятников, что некоторые из них (даже большинство), находились под командованием египетских офицеров, тогда как другие сохранили свой племенной характер и их начальники сохраняли даже наименование «старшина племени» т. е. были одной национальности с простыми воинами [Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 146, 518; Masp. Hist. anc. 1895, II, p. 214; Erm. Aeg. и aeg. Leb. II s. 716; Большой пап. Harris].
Их организация была идентичной египетской — причем части всегда формировались из людей одного того или иного племени, называясь в соответствии с наименованием данной народности. Командиры именовались по-разному (например херпет, «начальник чужеземцев» и т. д.). Общее командование находилось руках лица, имевшего титул «вождь чужеземцев царя». Тем не менее, эти формирования подчинялись и общеегипетским военным властям данной области. Например, областной военачальник Дельты именовался, между прочим, «начальником начальника чужеземцев и комендантом». Формируя самостоятельные отряды, египтяне, придавали им и части вспомогательных войск.
Вспомогательные войска также состояли из различных родов оружия. Указания о существовали вспомогательного колесничного войска и кавалерии (например сирийская кавалерия в войсках Аменхотепа II, ок. 1449 г. до н. э.), мы находим во многих текстах и в титулах разных начальников (например, «начальник чужеземной конницы», «начальник колесниц вспомогательного войска» и др.). Вспомогательная пехота не была вся совершенно однообразна, и имела различия (напр. «пет» т. е. стрелки).
Снаряжение было такое же, как и в войсках египетской национальности. Вооружение же вспомогательных войск оставалось национальным, т. е. например, сирийцы сохраняли свои длинные копья, негры — луки и т. п. Офицеры-египтяне всегда имели кинжал. Но гвардейские пехотные вспомогательные части вооружались щитами и копьями, а офицеры имели жезлы.
Военная полиция.
Со вспомогательными войсками была связана военная полиция.
Для этой службы, которая окончательно установилась в Новом царстве, применялись войска, называвшиеся «матсаи». Название произошло от имени нубийского племени Матса, покоренного еще во время Древнего царства.
Позднее этот покоренный народ поставлял для египетской армии особые отряды, названные по имени их национальности. Эти отряды, в начале чисто военные, с течением времени превратились в военно-полицейские части, и, наконец, в Новом царстве уже все полицейские войска, хотя бы и укомплектованные из других народностей, стали называться «матсаи» [Помимо племени матса, полицейские войска Нового царства пополнялись также рекрутами египетской национальности и ливийского племени Машауаша. Brugsch, Aegypt. S. 244.].
Во главе всех полицейских войск стоял «главный начальник матсаи», также называвшийся иногда «вождь матсаи», «князь великий», и т. п.), затем шли «старшины», «заместители старшин» и, наконец, «начальники».
Служба этих войск была полицейской в самом широком смысле слова, т. е. в мирное время они несли общегосударственную полицейскую службу: назначались для сопровождения арестантов и осужденных, применялись как сыщики при производстве следственных действий, наблюдали за порядком в общественных местах и при производстве работ — как в самом Египте, так и за границей (например, в золотых рудниках Эфиопии, на Синайском полуострове и т. д.), а также придавались военным отрядам, сопровождавшим различные экспедиции. В военное же время «матсаи» несли службу полевых жандармов и наблюдали за порядком, особенно в тылу войск и в обозах [Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 164, 233, 455, 514, 601; Brm. Aeg. u. aeg. Lеb. II, s. 715; Brugsch, Aegypt. s.s. 230, 243—244: Папирусы: Abbot (I, 7 — 10), Anastasi V (XXV, 2 — 5), Туринский (XVI); L. D. III, 138.].
В экспедиции
Военная флотилия.
Военный флот был совершенно отделен от армии и не является предметом настоящего исследования. Отметим, что на военных судах были свои специальные войска, имелись «офицеры» и «командиры»; судном командовал «капитан», а на больших судах были еще и «помощники» капитана; экипаж судна («матросы»), часто состоял из людей не египетской национальности, а из народностей имевших привычку и навык в мореплавании (как например, некоторые сирийские народы).
Надписи говорят и о существовании военной судовой полиции, назначение которой было в целом то же, что и у полиции сухопутной [Brugsch, Aegypt. S.S. 247 — 262.].
Различные суда, как боевые, так и транспортные, применявшиеся для перевозки войск, обозов, провианта и т. п., строились в особых мастерских и верфях – появившись в очень раннюю эпоху [Их изображения времен IV дин. находятся в пирамидах Саккары, V дин. — в Гизских пирамидах, XII дин. — в гробн. Бени-Гассана, а в одной из гробниц изображена даже постройка таких судов. Также подобные изображения находятся в гробнице царского писца Пахери в Эль-Кабе (XVIII дин.), на стенных картинах храма Дейр-эль-Бахари и т. д.].
Египетские суда были довольно длинными, с одной или двумя мачтами, к которым прикреплялись реи с парусами. Строились из дерева разных пород. В безветренную погоду паруса подвязывались, и судно двигалось на веслах (по 10 — 20 весел с каждой стороны); рулем служило особое большое кормовое весло, а на больших судах их бывало даже несколько, причем управляли ими стоя. В середине судна находилось закрытое помещение, крыша которого служила также и палубой, а на носу и корме были площадки для стрелков и сигнальщиков. Транспортные суда имели большое крытое помещение, занимавшее треть длины судна, оставляя носовую часть свободной — оно обыкновенно делилось на несколько частей: на капитанскую каюту, собственно помещения для клади или животных и на кормовое отделение для рулевых, без боковых стенок, т. е. имевшее вид навеса.
Военные суда имели наименования, например: «Теленок», «Север», «Восход в Мемфисе» и т. п. [Wilk. Anc. eg. I, p.p. 412, 414; Надп. в гробн. воен. Аамеса (XVIII дин.) близ Эль-Кабы, Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 255.].
Отряды из нескольких родов оружия.
Формирование небольших самостоятельных военных отрядов из нескольких родов оружия имело большое распространение в Египте — и притом не только в военное, но и в мирное время: для сопровождения различных экспедиций, конвоирования транспортов и т. п..
Эти отряды составлялись как из пехоты и колесниц, так и, в зависимости от различных обстоятельств, и из разных видов одной пехоты.
Для большей наглядности приводится состав одного такого отряда периода Нового царства (надпись в долине Хамаат, эпоха Рамессу IV).
Конечно, нельзя считать совершенно безошибочными приведенные здесь параллели между египетскими должностями и наименованиями их аналогов эпохи поручика Посыпкина – они проводятся для большей наглядности. Нельзя не обратить внимания на удивительно маленькую цифру обоза: на отряд силой около 6000 человек приходилось лишь 10 повозок!
Сведения о подобных отрядах имеются и в других источниках [Так, пап. Anastasi I говорит об отряде, посланном для подавления беспорядков в стране Рохана (близ Хамамата); он состоял из 4000 чел., целиком из вспомогательных войск племен Шартана (1300 чел.), Кахака (520 чел.), Машауаша (1500 чел.) и негров (680 чел.). Имеется надпись военач. Амени (гробница в Бени-Гассане) и др. источники].
Продолжение следует...
Вспомогательными войсками в египтологии принято называть войска, комплектовавшиеся разными, чуждыми Египту народностями (хотя в собственно вспомогательные войска, как отмечает автор, входили военная полиция и обоз; инженерных войск не было – все саперные и осадные работы производила пехота).
Уже во времена Древнего царства имелись войсковые части, укомплектованные племенами Куш, Уауа и другими южными народами, появившиеся после походов в Нубию при царе Пепе (VI дин., около 3233 г. до н. э.).
Но особое развитие эти войска получили в Новом царстве — ибо к этому времени появилось много новых вассальных стран, а войны и походы стали доставлять значительное число военнопленных — что способствовало развитию того элемента, из которого и образовывались вспомогательные войска. Oни приносили государству большую пользу: облегчали египетскому народу рекрутскую повинность, а расквартирование бывших кочевых племен и ныне вспомогательных войск вдоль границ представляло прекрасную защиту последних от постоянных набегов и грабежей беспокойных кочевых народов [Надпись Карнакского храма говорит о таких войсках в apмии Аменхотепа II во время его похода в Азию; Большой пап. «Harris» рассказывает о сформировании особого гвардейского пехотного отряда из племени Машауаша при Рамессу III после войн этого царя с ливийцами; говорят об этом и многие памятники — Masp. Hist, anc. 1876, 208, 266; Chabas, Recherches; Brugsch, Aegypt. s s. 239 — 240; Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II, s 714.].
В состав этих войск входили многие народности — например, памятники называют племена Куш, Уауа, негров, Матсаи, народы Шартана, Машауаша, Тамаха, Аалуна, сирийцев, евреев и др. [Бругш. Ист. Ег. пер. Власт., 164, 233, 455, 514, 601: Пап. Сальри II, Anastasi III: Chabas. Voy. d'un eg, pp. 63 — 65; Masp. Hist. anc. 1876. p. 102; Erm. Aeg. u. aeg. Leb. II. s. 716; Sehiaparelli, Una tomba (Hilhuf), p.p. 35 — 43; L. D. III, 181 и др.].
Эти войска можно разделить на 2 категории: на регулярные и иррегулярные, по крайней мере, мы знаем из памятников, что некоторые из них (даже большинство), находились под командованием египетских офицеров, тогда как другие сохранили свой племенной характер и их начальники сохраняли даже наименование «старшина племени» т. е. были одной национальности с простыми воинами [Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 146, 518; Masp. Hist. anc. 1895, II, p. 214; Erm. Aeg. и aeg. Leb. II s. 716; Большой пап. Harris].
Их организация была идентичной египетской — причем части всегда формировались из людей одного того или иного племени, называясь в соответствии с наименованием данной народности. Командиры именовались по-разному (например херпет, «начальник чужеземцев» и т. д.). Общее командование находилось руках лица, имевшего титул «вождь чужеземцев царя». Тем не менее, эти формирования подчинялись и общеегипетским военным властям данной области. Например, областной военачальник Дельты именовался, между прочим, «начальником начальника чужеземцев и комендантом». Формируя самостоятельные отряды, египтяне, придавали им и части вспомогательных войск.
Вспомогательные войска также состояли из различных родов оружия. Указания о существовали вспомогательного колесничного войска и кавалерии (например сирийская кавалерия в войсках Аменхотепа II, ок. 1449 г. до н. э.), мы находим во многих текстах и в титулах разных начальников (например, «начальник чужеземной конницы», «начальник колесниц вспомогательного войска» и др.). Вспомогательная пехота не была вся совершенно однообразна, и имела различия (напр. «пет» т. е. стрелки).
Снаряжение было такое же, как и в войсках египетской национальности. Вооружение же вспомогательных войск оставалось национальным, т. е. например, сирийцы сохраняли свои длинные копья, негры — луки и т. п. Офицеры-египтяне всегда имели кинжал. Но гвардейские пехотные вспомогательные части вооружались щитами и копьями, а офицеры имели жезлы.
Военная полиция.
Со вспомогательными войсками была связана военная полиция.
Для этой службы, которая окончательно установилась в Новом царстве, применялись войска, называвшиеся «матсаи». Название произошло от имени нубийского племени Матса, покоренного еще во время Древнего царства.
Позднее этот покоренный народ поставлял для египетской армии особые отряды, названные по имени их национальности. Эти отряды, в начале чисто военные, с течением времени превратились в военно-полицейские части, и, наконец, в Новом царстве уже все полицейские войска, хотя бы и укомплектованные из других народностей, стали называться «матсаи» [Помимо племени матса, полицейские войска Нового царства пополнялись также рекрутами египетской национальности и ливийского племени Машауаша. Brugsch, Aegypt. S. 244.].
Во главе всех полицейских войск стоял «главный начальник матсаи», также называвшийся иногда «вождь матсаи», «князь великий», и т. п.), затем шли «старшины», «заместители старшин» и, наконец, «начальники».
Служба этих войск была полицейской в самом широком смысле слова, т. е. в мирное время они несли общегосударственную полицейскую службу: назначались для сопровождения арестантов и осужденных, применялись как сыщики при производстве следственных действий, наблюдали за порядком в общественных местах и при производстве работ — как в самом Египте, так и за границей (например, в золотых рудниках Эфиопии, на Синайском полуострове и т. д.), а также придавались военным отрядам, сопровождавшим различные экспедиции. В военное же время «матсаи» несли службу полевых жандармов и наблюдали за порядком, особенно в тылу войск и в обозах [Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 164, 233, 455, 514, 601; Brm. Aeg. u. aeg. Lеb. II, s. 715; Brugsch, Aegypt. s.s. 230, 243—244: Папирусы: Abbot (I, 7 — 10), Anastasi V (XXV, 2 — 5), Туринский (XVI); L. D. III, 138.].
В экспедиции
Военная флотилия.
Военный флот был совершенно отделен от армии и не является предметом настоящего исследования. Отметим, что на военных судах были свои специальные войска, имелись «офицеры» и «командиры»; судном командовал «капитан», а на больших судах были еще и «помощники» капитана; экипаж судна («матросы»), часто состоял из людей не египетской национальности, а из народностей имевших привычку и навык в мореплавании (как например, некоторые сирийские народы).
Надписи говорят и о существовании военной судовой полиции, назначение которой было в целом то же, что и у полиции сухопутной [Brugsch, Aegypt. S.S. 247 — 262.].
Различные суда, как боевые, так и транспортные, применявшиеся для перевозки войск, обозов, провианта и т. п., строились в особых мастерских и верфях – появившись в очень раннюю эпоху [Их изображения времен IV дин. находятся в пирамидах Саккары, V дин. — в Гизских пирамидах, XII дин. — в гробн. Бени-Гассана, а в одной из гробниц изображена даже постройка таких судов. Также подобные изображения находятся в гробнице царского писца Пахери в Эль-Кабе (XVIII дин.), на стенных картинах храма Дейр-эль-Бахари и т. д.].
Египетские суда были довольно длинными, с одной или двумя мачтами, к которым прикреплялись реи с парусами. Строились из дерева разных пород. В безветренную погоду паруса подвязывались, и судно двигалось на веслах (по 10 — 20 весел с каждой стороны); рулем служило особое большое кормовое весло, а на больших судах их бывало даже несколько, причем управляли ими стоя. В середине судна находилось закрытое помещение, крыша которого служила также и палубой, а на носу и корме были площадки для стрелков и сигнальщиков. Транспортные суда имели большое крытое помещение, занимавшее треть длины судна, оставляя носовую часть свободной — оно обыкновенно делилось на несколько частей: на капитанскую каюту, собственно помещения для клади или животных и на кормовое отделение для рулевых, без боковых стенок, т. е. имевшее вид навеса.
Военные суда имели наименования, например: «Теленок», «Север», «Восход в Мемфисе» и т. п. [Wilk. Anc. eg. I, p.p. 412, 414; Надп. в гробн. воен. Аамеса (XVIII дин.) близ Эль-Кабы, Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 255.].
Отряды из нескольких родов оружия.
Формирование небольших самостоятельных военных отрядов из нескольких родов оружия имело большое распространение в Египте — и притом не только в военное, но и в мирное время: для сопровождения различных экспедиций, конвоирования транспортов и т. п..
Эти отряды составлялись как из пехоты и колесниц, так и, в зависимости от различных обстоятельств, и из разных видов одной пехоты.
Для большей наглядности приводится состав одного такого отряда периода Нового царства (надпись в долине Хамаат, эпоха Рамессу IV).
Конечно, нельзя считать совершенно безошибочными приведенные здесь параллели между египетскими должностями и наименованиями их аналогов эпохи поручика Посыпкина – они проводятся для большей наглядности. Нельзя не обратить внимания на удивительно маленькую цифру обоза: на отряд силой около 6000 человек приходилось лишь 10 повозок!
Сведения о подобных отрядах имеются и в других источниках [Так, пап. Anastasi I говорит об отряде, посланном для подавления беспорядков в стране Рохана (близ Хамамата); он состоял из 4000 чел., целиком из вспомогательных войск племен Шартана (1300 чел.), Кахака (520 чел.), Машауаша (1500 чел.) и негров (680 чел.). Имеется надпись военач. Амени (гробница в Бени-Гассане) и др. источники].
Продолжение следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
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