Битва за Северный Кавказ. Как подавили Терское восстание
100 лет назад, в феврале 1919 года, завершилась битва за Северный Кавказ. Армия Деникина разгромила 11-ю армию красных и овладела большей частью Северного Кавказа. Завершив кампанию на Северном Кавказе, белые стали перебрасывать войска на Дон и Донбасс.
Предыстория
В октябре – ноябре 1918 года белые разбили красных в крайне упорных и кровавых сражениях за Армавир и Ставрополь (Битва за Армавир; Ставропольское сражение). Второй Кубанский поход завершился для армии Деникина успешно. Деникины заняли Кубань, часть черноморского побережья, и значительную часть Ставропольской губернии. Получили стратегический плацдарм и тыловую область для дальнейшего развёртывания Белой армии и ведения боевых действий. Основные силы Красной Армии на Северном Кавказе потерпели тяжелое поражение.
Однако победа была достигнута крайним напряжением сил и средств Добровольческой армии. Добровольцы понесли тяжелые потери, многие части несколько раз поменяли свой состав. Поэтому белые не смогли сразу продолжить наступление и добить красных на Кавказе. Фронт на некоторое время стабилизировался, обе стороны взяли паузу, производили перегруппировку и реорганизацию сил, с помощью мобилизаций пополняли войска. И красные, и белые испытывали проблемы со снабжением, особенно нехватку боеприпасов. Белые переформировали свои пехотные дивизии в 3 армейских и 1 конный корпуса под началом Казановича, Боровского, Ляхова и Врангеля.
Новым командующим Красной Армии, после гибели И. Сорокина, стал И. Федько. Красные переформировали все свои силы в 4 пехотных и 1 кавалерийский корпуса 11-й армии. Таманская армия была включена в состав 11-й красной армии как 1-й Таманский пехотный корпус. Штаб армии располагался в Петровском, затем в Александрии. Основной проблемой Красной Армии на Северном Кавказе было отсутствие полноценной связи с центральной Россией и коммуникацией для снабжения. Тыл 11-й армии упирался в Прикаспийскую степь, где не было развитых коммуникаций и тыловых баз. Наиболее близкой тыловой базой была Астрахань, куда шла военная дорога длиной в 400 км. Коммуникация проходила через Георгиевск — Святой Крест — Яшкуль и далее на Астрахань. Но наладить полноценное снабжение по этой дороге не удалось. Более малочисленная 12-я красная армия (одна Астраханская дивизия) вела боевые действия в восточной части Северного Кавказа против белых и терских казаков Бичерахова. Также красные занимали Владикавказ, который связывал 11-ю и 12-ю армии.
Сражение за восточную часть Ставропольской губернии
После короткой паузы армия Деникина возобновила наступление. Особенно упорные бои завязались в районе Бешпагира, Спицевки и Петровского. 1-й армейский корпус Казановича (в составе 1-й дивизии Колосовского, 1-й Кубанской дивизии Покровского и 1-й Кавказской казачьей дивизии Шкуро), преодолевая упорное сопротивление красных, 24 ноября 1918 года вышел к селу Спицевка. Затем белые застряли и 9 дней безуспешно атаковали группу Гудкова в районе Бешпагира.
Тем временем конный корпус Врангеля (в составе 1-й конной дивизии Топоркова, 2-й Кубанской дивизии Улагая, сводной конной бригады Чайковского и 3-й пластунской бригады Ходкевича) форсировал реку Калаус и 24 ноября взял Петровское. 25 ноября таманцы контратаковали и выбили врангелевцев из Петровского. Тяжелые бои шли несколько дней. Петровское несколько раз переходило из рук в руки. Врангелевцы понесли тяжелые потери, сам штаб Врангеля едва не попал в плен в Константиновском, во время контратаки красных. Только 28 ноября белые смогли окончательно взять Петровское.
Врангель бросил на помощь корпусу Казановича 1-ю конную дивизию и конную бригаду под общим командованием Топоркова. Белые вышли в тыл красным. На рассвете 5 декабря врангелевцы в районе Спицевки нанесли внезапный удар по противнику. Красные были разбиты и бежали, потеряв до 2 тыс. пленными, 7 орудий, 40 пулеметов и большой обоз. Белые вышли к реке Калаус. Группа Гудкова потерпела новое поражение, потеряв до 3 тыс. человек пленными. Красные отступили в район с. Медведского и 7 декабря закрепились там. В это же время таманцы снова попытались контратаковать у Петровского, но были разбиты 1-й конной дивизией Топоркова. Врангель сообщает о 5 тыс. пленных.
Стоит отметить, что это время Красная Армия на Кавказе находилась в плохом состоянии из-за ошибок и склок командования, постоянных реорганизаций и перестройки в условиях непрекращающихся боев, что вносило большую путаницу, неразбериху в управление войсками, снижало их боеспособность. Боевые качества армии резко снизились из-за поражений и потерь в жестоких боях за Армавир и Ставрополь. Наиболее боевые и стойкие части были обескровлены, а чрезвычайная мобилизация не могла быстро исправить положение, так как пополнение было плохо обучено, подготовлено, имело низкую мотивацию. Войска имели плохое снабжение. В условиях начинающейся зимы солдаты испытывали нехватку продовольствия и теплой одежды. Кроме того, началась эпидемия испанки и тифа, она буквально опустошила армию. На 1 декабря было около 40 тыс. больных. Медицинского персонала катастрофически не хватало, не было медикаментов. Все лазареты, вокзалы, санатории и дома были забиты тифозными. Множество людей умерло.
Разгром Терского восстания
В ходе Второго Кубанского похода, когда основные силы Красной Армии на Северном Кавказе были связаны боями с добровольцами, на Северном Кавказе вспыхнули восстания против советской власти. В Осетии против большевиков выступил ветеран войн с Японией, Германией и Турцией (он командовал казачьей бригадой в Персии) генерал Эльза Мистулов. В Кабарде поднял восстание князь Заурбек Даутоков-Серебряков, офицер Кабардинского полка Туземной дивизии в годы Великой войны. На Тереке казаков поднял эсер Георгий Бичерахов. Это был брат Лазаря Бихерахова, который в Персии сформировал казачий отряд и в союзе с британцами воевал в Баку против турецко-азербайджанских войск, а затем ушел в Дагестан, захватил Дербент и Порт-Петровск (Махачкалу). Там Л. Бихерахов возглавил правительство Кавказско-Каспийского союза и сформировал Кавказскую армию, которая воевала с турецко-азербайджанскими войсками, чеченскими и дагестанскими отрядами, и большевиками. Он поддерживал оружием терских казаков.
Терские казаки были раздражены политикой большевиков, которые делали ставку на горцев. Это вело к потере прежнего положения, земли. Кроме того, смута вызвала криминальную революцию, всюду возникали банды, горцы вспоминали прежнее ремесло – набеги, грабежи, похищение людей. Поэтому казаки выступили как против большевиков, так и против горцев. В июне 1918 года казаки захватили Моздок. 23 июня в Моздоке прошёл Казачье-крестьянский съезд, который выступил за «Советы без большевиков» и выбрал Временное правительство во главе с Бихераховым. Летом – осенью 1918 года Бихерахов был фактическим правителем Терека. Военные силы возглавил генерал Мистулов. Казаки заняли станицы Прохладную и Солдатскую.
В августе 1918 года восставшие казаки атаковали Владикавказ и Грозный – центр советской власти в Терской области. Но не смогли добиться победы. Владикавказ казаки на короткий срок захватили, но затем их выбили. В Грозном, который был в осаде более трёх месяцев, большевики смогли сколотить боеспособный гарнизон из солдат, горцев и красных казаков (в основном беднейшая часть казачества). С конца сентября оборону возглавляли Орджоникидзе и командующий Владикавказско-Грозненской группы войск Левандовский. Они сформировали советские войска Сунженской линии под командованием Дьякова (из красных казаков и т. н. «иногородних»), которые атаковали восставших с тыла.
В начале ноября 1918 года красное командование приняло решение нанести удар по восставшему району. 1-я Внеочередная дивизия Мироненко, усиленная горцами, была преобразована в 1-ю Ударную Советскую Шариатскую колонну. Горцев, боровшихся за советскую власть на Северном Кавказе, возглавлял преподаватель арабского языка и истории Востока Назир Катханов. Красные планировали взять станицы Зольская, Марьинская, Старо-Павловская, Солдатская, а затем развить наступление на Прохладную и Моздок. Тем самым разгромить войска Бихерахова, ликвидировать антисоветское восстание на Тереке, соединиться с красными войсками в районе Владикавказа, Грозного, Кизляра и побережья Каспийского моря. Это позволяло занять железную дорогу до Кизляра, установив надежную связь с Астраханью через Кизляр по берегу Каспия, обеспечив армию боеприпасами, амуницией и медикаментами. В стратегическом отношении разгром Терского восстания позволял укрепить тыл Красной Армии на Северном Кавказе, чтобы продолжить борьбу с армией Деникина; и позволял вести наступление Петровск и Баку, восстанавливая позиции на Каспии, вернуть важные Бакинские нефтепромыслы.
Источник карты: Сухоруков В.Т. XI армия в боях на Северном Кавказе и Нижней Волге (1918-1920 гг.). М., 1961
Главный удар на станицы Зольская, Марьинская, станцию Аполлонская наносили Ударная Шариатская колонна (около 8 тыс. штыков и сабель, 42 орудия, 86 пулеметов) и Георгиевский боевой участок (более 3,5 тыс. штыков и сабель при 30 орудиях и 60 пулеметах). Затем они выходили на рубеж Старо-Павловская, Марьинская, Ново-Павловская и Аполлонская. Свято-Крестовский боевой участок (более 4 тыс. человек при 10 орудиях и 44 пулеметах) наносил удар на станицу Курская, а затем на Моздок. Далее совместными усилиями планировали разбить врага под Прохладным и Моздоком, далее соединиться с советскими войсками во Владикавказе и Грозном.
Общая численность восставших в Терской области составляла около 12 тыс. человек при 40 орудиях. Против Георгиевского и Свято-Георгиевского боевых участков действовало около 6 – 8 тыс. штыков и сабель, 20 – 25 орудий. То есть красные имели на этом направлении двукратное превосходство. Надо отметить, что к этому моменту казаки уже утратили прежнюю мотивацию и боеспособность, как с ними было и на других фронтах (на Дону), устали от войны.
2 ноября 1918 года полки Ударной Шариатской колонны выступили из района Пятигорска. Правый фланг (3 пехотных и 2 кавалерийских полка) наступал на район Залукокоаже — станица Зольская; левый фланг (1 пехотный и 1 кавалерийский полки) – должен был нанести удар по Зольской с тыла. В этом районе держала оборону группа полковника Агоева. К полудню красные заняли Залукокоаже, к вечеру, после упорного боя, Зольскую. Белоказаки отступили в Марьинскую.
3 ноября красные атаковали Марьинскую и смяли белых. Казаки отступили к станицам Старо-Павловской и Ново-Павловской. Наступление красных войск было неожиданным для белоказаков. Агоев попросил помощи у штаба Терской дивизии генерала Мистулова в Прохладной. Казаки организовали контратаку. Вечером 4 ноября полк Серебрякова неожиданно нанёс удар по Зольской, в тылу Шариатской колонны. Белые планировали сорвать так удачно начавшееся наступление красных. Однако вовремя подошедший Дербентский полк Белецкого и два эскадрона Нальчикского кавполка разгромили противника.
5 – 6 ноября Ударная Шариатская колонна разбила белоказаков на рубеже Старо-Павловская и Ново-Павловская. Противник, избегая полного окружения и уничтожения, отступил к Солдатской. Войска Шариатской колонны соединились с силами Георгиевского боевого участка под началом Кучуры. В ночь на 7 ноября войска Георгиевского боевого участка пошли в наступление при поддержке бронепоезда № 25, и вышли на линию Сизов, Ново-Средний и Аполлонская. Тем временем силы Шариатской колонны заняли Старо-Павловскую, Ново-Павловскую и Аполлонскую. Белоказаки отступили к Солдатской и Прохладной.
8 ноября советские войска разбили противника в районе Солдатской и взяли станицу. Противник, потеряв значительный район с казачьими станицами, отступил к Прохладной. Белое командование вынуждено было снять осаду с Грозного и Кизляра, сосредоточить все оставшиеся силы в районе Прохладной, чтобы дать здесь красным решительное сражение. Генерал Мистулов надеялся нанести сильный контрудар и перейти в контрнаступление. Советское командование также готовилось к решающей битве, проводило перегруппировку сил, подтягивало резервы. Для сражения были привлечены все силы Шариатской колонны и Георгиевского боевого участка. Войска Ударной Шариатской колонны наступали на Прохладную с запада и юга, части Георгиевского боевого участка наносили удар по Прохладной с севера и обеспечивали операцию с моздокского направления. 1-я Свято-Крестовская дивизия те временем вела бои в районе Курской.
9 ноября казаки нанесли контрудар из Прохладной вдоль железной дороги на Солдатскую. Красные отразили вражескую атаку, а затем начали общий штурм Прохладной с юга, запада и севера. Противник не выдержал и стал отступать. Однако советские войска с севера и юга блокировали белоказаков. Противник бросил в бой последний резерв (2 конных полка и 3 пластунских батальона), который атаковал с стороны Екатериноградской. В ходе упорного боя враг был разбит и брошен к станице Черноярской. Командующий терскими казаками генерал Мистулов, ввиду развала фронта и безвыходной ситуации, покончил с собой. После этого красные взяли Прохладную. Большая часть казачьих войск была уничтожена или пленена, только небольшой отряд прорвался к Черноярской.
Таким образом, дело было решено, красные разгромили основные силы белоказаков. К 20 ноября Красная Армия очистила от повстанцев дорогу к Моздоку. Белое командование, подтянув ещё оставшиеся силы от Кизляра и Грозного, попыталось организовать оборону Моздока. Утром 23 ноября красные пошли на штурм Моздока, к концу дня город взяли.
В итоге Терское восстание было подавлено. Две тысячи терских казаков во главе с генералом Колесниковым и Бихераховым ушёл на восток, на Червленную и далее Порт-Петровск. Другой более многочисленный отряд под началом полковников Кибирова, Серебрякова и Агоева ушёл в горы и позднее соединился с деникинцами.
Победа на Тереке временно укрепила положение Красной Армии на Северном Кавказе. Был подавлен очаг контрреволюции, восстановлена советская власть в Терском районе. Освобождены от блокады Грозный, Владикавказ и Кизляр. Установилась связь с 12-й красной армией, восстановлено железнодорожное и телеграфное сообщение от Георгиевска до Кизляра, прямая связь с Астраханью. То есть Красная Армия на Северном Кавказе укрепила свой тыл.
Один и руководителей Терского восстания, генерал Эльмурза Мистулов
Предыстория
В октябре – ноябре 1918 года белые разбили красных в крайне упорных и кровавых сражениях за Армавир и Ставрополь (Битва за Армавир; Ставропольское сражение). Второй Кубанский поход завершился для армии Деникина успешно. Деникины заняли Кубань, часть черноморского побережья, и значительную часть Ставропольской губернии. Получили стратегический плацдарм и тыловую область для дальнейшего развёртывания Белой армии и ведения боевых действий. Основные силы Красной Армии на Северном Кавказе потерпели тяжелое поражение.
Однако победа была достигнута крайним напряжением сил и средств Добровольческой армии. Добровольцы понесли тяжелые потери, многие части несколько раз поменяли свой состав. Поэтому белые не смогли сразу продолжить наступление и добить красных на Кавказе. Фронт на некоторое время стабилизировался, обе стороны взяли паузу, производили перегруппировку и реорганизацию сил, с помощью мобилизаций пополняли войска. И красные, и белые испытывали проблемы со снабжением, особенно нехватку боеприпасов. Белые переформировали свои пехотные дивизии в 3 армейских и 1 конный корпуса под началом Казановича, Боровского, Ляхова и Врангеля.
Новым командующим Красной Армии, после гибели И. Сорокина, стал И. Федько. Красные переформировали все свои силы в 4 пехотных и 1 кавалерийский корпуса 11-й армии. Таманская армия была включена в состав 11-й красной армии как 1-й Таманский пехотный корпус. Штаб армии располагался в Петровском, затем в Александрии. Основной проблемой Красной Армии на Северном Кавказе было отсутствие полноценной связи с центральной Россией и коммуникацией для снабжения. Тыл 11-й армии упирался в Прикаспийскую степь, где не было развитых коммуникаций и тыловых баз. Наиболее близкой тыловой базой была Астрахань, куда шла военная дорога длиной в 400 км. Коммуникация проходила через Георгиевск — Святой Крест — Яшкуль и далее на Астрахань. Но наладить полноценное снабжение по этой дороге не удалось. Более малочисленная 12-я красная армия (одна Астраханская дивизия) вела боевые действия в восточной части Северного Кавказа против белых и терских казаков Бичерахова. Также красные занимали Владикавказ, который связывал 11-ю и 12-ю армии.
Сражение за восточную часть Ставропольской губернии
После короткой паузы армия Деникина возобновила наступление. Особенно упорные бои завязались в районе Бешпагира, Спицевки и Петровского. 1-й армейский корпус Казановича (в составе 1-й дивизии Колосовского, 1-й Кубанской дивизии Покровского и 1-й Кавказской казачьей дивизии Шкуро), преодолевая упорное сопротивление красных, 24 ноября 1918 года вышел к селу Спицевка. Затем белые застряли и 9 дней безуспешно атаковали группу Гудкова в районе Бешпагира.
Тем временем конный корпус Врангеля (в составе 1-й конной дивизии Топоркова, 2-й Кубанской дивизии Улагая, сводной конной бригады Чайковского и 3-й пластунской бригады Ходкевича) форсировал реку Калаус и 24 ноября взял Петровское. 25 ноября таманцы контратаковали и выбили врангелевцев из Петровского. Тяжелые бои шли несколько дней. Петровское несколько раз переходило из рук в руки. Врангелевцы понесли тяжелые потери, сам штаб Врангеля едва не попал в плен в Константиновском, во время контратаки красных. Только 28 ноября белые смогли окончательно взять Петровское.
Врангель бросил на помощь корпусу Казановича 1-ю конную дивизию и конную бригаду под общим командованием Топоркова. Белые вышли в тыл красным. На рассвете 5 декабря врангелевцы в районе Спицевки нанесли внезапный удар по противнику. Красные были разбиты и бежали, потеряв до 2 тыс. пленными, 7 орудий, 40 пулеметов и большой обоз. Белые вышли к реке Калаус. Группа Гудкова потерпела новое поражение, потеряв до 3 тыс. человек пленными. Красные отступили в район с. Медведского и 7 декабря закрепились там. В это же время таманцы снова попытались контратаковать у Петровского, но были разбиты 1-й конной дивизией Топоркова. Врангель сообщает о 5 тыс. пленных.
Стоит отметить, что это время Красная Армия на Кавказе находилась в плохом состоянии из-за ошибок и склок командования, постоянных реорганизаций и перестройки в условиях непрекращающихся боев, что вносило большую путаницу, неразбериху в управление войсками, снижало их боеспособность. Боевые качества армии резко снизились из-за поражений и потерь в жестоких боях за Армавир и Ставрополь. Наиболее боевые и стойкие части были обескровлены, а чрезвычайная мобилизация не могла быстро исправить положение, так как пополнение было плохо обучено, подготовлено, имело низкую мотивацию. Войска имели плохое снабжение. В условиях начинающейся зимы солдаты испытывали нехватку продовольствия и теплой одежды. Кроме того, началась эпидемия испанки и тифа, она буквально опустошила армию. На 1 декабря было около 40 тыс. больных. Медицинского персонала катастрофически не хватало, не было медикаментов. Все лазареты, вокзалы, санатории и дома были забиты тифозными. Множество людей умерло.
Разгром Терского восстания
В ходе Второго Кубанского похода, когда основные силы Красной Армии на Северном Кавказе были связаны боями с добровольцами, на Северном Кавказе вспыхнули восстания против советской власти. В Осетии против большевиков выступил ветеран войн с Японией, Германией и Турцией (он командовал казачьей бригадой в Персии) генерал Эльза Мистулов. В Кабарде поднял восстание князь Заурбек Даутоков-Серебряков, офицер Кабардинского полка Туземной дивизии в годы Великой войны. На Тереке казаков поднял эсер Георгий Бичерахов. Это был брат Лазаря Бихерахова, который в Персии сформировал казачий отряд и в союзе с британцами воевал в Баку против турецко-азербайджанских войск, а затем ушел в Дагестан, захватил Дербент и Порт-Петровск (Махачкалу). Там Л. Бихерахов возглавил правительство Кавказско-Каспийского союза и сформировал Кавказскую армию, которая воевала с турецко-азербайджанскими войсками, чеченскими и дагестанскими отрядами, и большевиками. Он поддерживал оружием терских казаков.
Терские казаки были раздражены политикой большевиков, которые делали ставку на горцев. Это вело к потере прежнего положения, земли. Кроме того, смута вызвала криминальную революцию, всюду возникали банды, горцы вспоминали прежнее ремесло – набеги, грабежи, похищение людей. Поэтому казаки выступили как против большевиков, так и против горцев. В июне 1918 года казаки захватили Моздок. 23 июня в Моздоке прошёл Казачье-крестьянский съезд, который выступил за «Советы без большевиков» и выбрал Временное правительство во главе с Бихераховым. Летом – осенью 1918 года Бихерахов был фактическим правителем Терека. Военные силы возглавил генерал Мистулов. Казаки заняли станицы Прохладную и Солдатскую.
В августе 1918 года восставшие казаки атаковали Владикавказ и Грозный – центр советской власти в Терской области. Но не смогли добиться победы. Владикавказ казаки на короткий срок захватили, но затем их выбили. В Грозном, который был в осаде более трёх месяцев, большевики смогли сколотить боеспособный гарнизон из солдат, горцев и красных казаков (в основном беднейшая часть казачества). С конца сентября оборону возглавляли Орджоникидзе и командующий Владикавказско-Грозненской группы войск Левандовский. Они сформировали советские войска Сунженской линии под командованием Дьякова (из красных казаков и т. н. «иногородних»), которые атаковали восставших с тыла.
В начале ноября 1918 года красное командование приняло решение нанести удар по восставшему району. 1-я Внеочередная дивизия Мироненко, усиленная горцами, была преобразована в 1-ю Ударную Советскую Шариатскую колонну. Горцев, боровшихся за советскую власть на Северном Кавказе, возглавлял преподаватель арабского языка и истории Востока Назир Катханов. Красные планировали взять станицы Зольская, Марьинская, Старо-Павловская, Солдатская, а затем развить наступление на Прохладную и Моздок. Тем самым разгромить войска Бихерахова, ликвидировать антисоветское восстание на Тереке, соединиться с красными войсками в районе Владикавказа, Грозного, Кизляра и побережья Каспийского моря. Это позволяло занять железную дорогу до Кизляра, установив надежную связь с Астраханью через Кизляр по берегу Каспия, обеспечив армию боеприпасами, амуницией и медикаментами. В стратегическом отношении разгром Терского восстания позволял укрепить тыл Красной Армии на Северном Кавказе, чтобы продолжить борьбу с армией Деникина; и позволял вести наступление Петровск и Баку, восстанавливая позиции на Каспии, вернуть важные Бакинские нефтепромыслы.
Источник карты: Сухоруков В.Т. XI армия в боях на Северном Кавказе и Нижней Волге (1918-1920 гг.). М., 1961
Главный удар на станицы Зольская, Марьинская, станцию Аполлонская наносили Ударная Шариатская колонна (около 8 тыс. штыков и сабель, 42 орудия, 86 пулеметов) и Георгиевский боевой участок (более 3,5 тыс. штыков и сабель при 30 орудиях и 60 пулеметах). Затем они выходили на рубеж Старо-Павловская, Марьинская, Ново-Павловская и Аполлонская. Свято-Крестовский боевой участок (более 4 тыс. человек при 10 орудиях и 44 пулеметах) наносил удар на станицу Курская, а затем на Моздок. Далее совместными усилиями планировали разбить врага под Прохладным и Моздоком, далее соединиться с советскими войсками во Владикавказе и Грозном.
Общая численность восставших в Терской области составляла около 12 тыс. человек при 40 орудиях. Против Георгиевского и Свято-Георгиевского боевых участков действовало около 6 – 8 тыс. штыков и сабель, 20 – 25 орудий. То есть красные имели на этом направлении двукратное превосходство. Надо отметить, что к этому моменту казаки уже утратили прежнюю мотивацию и боеспособность, как с ними было и на других фронтах (на Дону), устали от войны.
2 ноября 1918 года полки Ударной Шариатской колонны выступили из района Пятигорска. Правый фланг (3 пехотных и 2 кавалерийских полка) наступал на район Залукокоаже — станица Зольская; левый фланг (1 пехотный и 1 кавалерийский полки) – должен был нанести удар по Зольской с тыла. В этом районе держала оборону группа полковника Агоева. К полудню красные заняли Залукокоаже, к вечеру, после упорного боя, Зольскую. Белоказаки отступили в Марьинскую.
3 ноября красные атаковали Марьинскую и смяли белых. Казаки отступили к станицам Старо-Павловской и Ново-Павловской. Наступление красных войск было неожиданным для белоказаков. Агоев попросил помощи у штаба Терской дивизии генерала Мистулова в Прохладной. Казаки организовали контратаку. Вечером 4 ноября полк Серебрякова неожиданно нанёс удар по Зольской, в тылу Шариатской колонны. Белые планировали сорвать так удачно начавшееся наступление красных. Однако вовремя подошедший Дербентский полк Белецкого и два эскадрона Нальчикского кавполка разгромили противника.
5 – 6 ноября Ударная Шариатская колонна разбила белоказаков на рубеже Старо-Павловская и Ново-Павловская. Противник, избегая полного окружения и уничтожения, отступил к Солдатской. Войска Шариатской колонны соединились с силами Георгиевского боевого участка под началом Кучуры. В ночь на 7 ноября войска Георгиевского боевого участка пошли в наступление при поддержке бронепоезда № 25, и вышли на линию Сизов, Ново-Средний и Аполлонская. Тем временем силы Шариатской колонны заняли Старо-Павловскую, Ново-Павловскую и Аполлонскую. Белоказаки отступили к Солдатской и Прохладной.
8 ноября советские войска разбили противника в районе Солдатской и взяли станицу. Противник, потеряв значительный район с казачьими станицами, отступил к Прохладной. Белое командование вынуждено было снять осаду с Грозного и Кизляра, сосредоточить все оставшиеся силы в районе Прохладной, чтобы дать здесь красным решительное сражение. Генерал Мистулов надеялся нанести сильный контрудар и перейти в контрнаступление. Советское командование также готовилось к решающей битве, проводило перегруппировку сил, подтягивало резервы. Для сражения были привлечены все силы Шариатской колонны и Георгиевского боевого участка. Войска Ударной Шариатской колонны наступали на Прохладную с запада и юга, части Георгиевского боевого участка наносили удар по Прохладной с севера и обеспечивали операцию с моздокского направления. 1-я Свято-Крестовская дивизия те временем вела бои в районе Курской.
9 ноября казаки нанесли контрудар из Прохладной вдоль железной дороги на Солдатскую. Красные отразили вражескую атаку, а затем начали общий штурм Прохладной с юга, запада и севера. Противник не выдержал и стал отступать. Однако советские войска с севера и юга блокировали белоказаков. Противник бросил в бой последний резерв (2 конных полка и 3 пластунских батальона), который атаковал с стороны Екатериноградской. В ходе упорного боя враг был разбит и брошен к станице Черноярской. Командующий терскими казаками генерал Мистулов, ввиду развала фронта и безвыходной ситуации, покончил с собой. После этого красные взяли Прохладную. Большая часть казачьих войск была уничтожена или пленена, только небольшой отряд прорвался к Черноярской.
Таким образом, дело было решено, красные разгромили основные силы белоказаков. К 20 ноября Красная Армия очистила от повстанцев дорогу к Моздоку. Белое командование, подтянув ещё оставшиеся силы от Кизляра и Грозного, попыталось организовать оборону Моздока. Утром 23 ноября красные пошли на штурм Моздока, к концу дня город взяли.
В итоге Терское восстание было подавлено. Две тысячи терских казаков во главе с генералом Колесниковым и Бихераховым ушёл на восток, на Червленную и далее Порт-Петровск. Другой более многочисленный отряд под началом полковников Кибирова, Серебрякова и Агоева ушёл в горы и позднее соединился с деникинцами.
Победа на Тереке временно укрепила положение Красной Армии на Северном Кавказе. Был подавлен очаг контрреволюции, восстановлена советская власть в Терском районе. Освобождены от блокады Грозный, Владикавказ и Кизляр. Установилась связь с 12-й красной армией, восстановлено железнодорожное и телеграфное сообщение от Георгиевска до Кизляра, прямая связь с Астраханью. То есть Красная Армия на Северном Кавказе укрепила свой тыл.
Один и руководителей Терского восстания, генерал Эльмурза Мистулов
- Автор:
- Самсонов Александр
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