Ставропольское сражение
Сражение за Ставрополь стало решающим в судьбе Добровольческой армии. Оно завершилось победой добровольцев и предрешило исход военной кампании за Северный Кавказ в пользу армии Деникина.
Битва за Ставрополь
23 октября 1918 года Таманская группа красных начала наступление из района Невинномысской на Ставрополь. Таманцам противостояли остатки 2-й и 3-й дивизий Добровольческой армии (всего около 800 штыков и сабель). Сам город обороняла 3-я дивизия Дроздовского и пластунская бригада. 23 – 26 октября дроздовцы вели тяжелые бои с красными, которые теснили добровольцев. 26 октября на помощь Дроздовскому из Торговой в Ставрополь был переброшен Корниловский ударный полк. Корниловский полк был восстановлен после прежних боев, в его составе были: офицерская рота имени Генерала Корнилова (250 штыков), три солдатских батальона, десятка три пулеметов, своя артиллерия. 27 октября полк вступил в бой, чтобы остановить наступление красных, а дроздовцы контратаковали, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции. Однако атаки добровольцев не имели успеха, белые понесли серьёзные потери, и после полудня 3-я дивизия очистила Ставрополь, отступив к северу. Корниловцы понесли в этом бою огромные потери — более 600 человек. 28 октября красные войска заняли Ставрополь.
После взятия города красные проводили локальные операции на севере, не стремясь или не имея возможности использовать свою победу. Видимо, это было связано с внутренними проблемами Красной Армии на Северном Кавказе – с т. н. «мятежом Сорокина», противостоянием партийного и военного руководства. Красные в течение трёх недель оставались без оперативного командования. Тем временем деникинцы одержали победу в Армавирском сражении (Битва за Армавир). В начале ноября 1918 года добровольцы разгромили Армавирскую группу красных, что позволило сосредоточить все основные силы армии Деникина для штурма Ставрополя. Кроме того, Ставропольская группа под началом Боровского (2-я и 3-я дивизии) успела отдохнуть и частично была восстановлена.
4 ноября 1918 года генерал Боровский перешел в наступление по всему фронту. 2-я и 3-я дивизии под общим командованием Боровского наступали на Ставрополь с севера по обеим сторонам железной дороги, 2-я Кубанская дивизия — с востока через Надеждинскую. Добровольцы потеснили красных и даже подошли к окраине города. 5 ноября упорный бой продолжался, и 2-й Офицерский полк дивизии Дроздовского стремительной атакой захватил монастырь Иоанна Предтечи и часть предместья. Дальше, однако, белые продвинуться не смогли. Красные хорошо укрепились в городе и оказывали сильное сопротивление. 6 ноября красные неоднократно переходили в контратаки, особенно сильные на фронте 3-й дивизии и Корниловского полка. В итоге обе стороны понесли тяжелые потери, и наступление деникинцев захлебнулось.
В это время подтянулись основные силы армии Деникина. Генерал Боровский на северном участке перешёл к активной обороне; генерал Врангель должен был атаковать город с запада; генерал Казанович – с юга, генерал Покровский и Шкуро – с юго-востока. Пока шло сосредоточение белых войск, красные контратаковали позиции Боровского. Его потеснили, но ценой тяжелых потерь добровольцы сохранили свои позиции у города. В это время белые последовательно окружали город.
Ведущую роль в новом штурме Ставрополя сыграла дивизия Врангеля. К 11 ноября дивизии Врангеля, Казановича и Покровского вышли к городу и установили связь с частями Боровского. Ставрополь был блокирован, его коммуникации перерезаны. Сам город был забит тысячами раненых, больных и тифозных. Частых красных войск была деморализована. Однако таманцы, боевое ядро Ставропольской группы красных, были готовы драться до последнего. 11 ноября весь день кипел тяжелый бой, красные снова пытались опрокинуть Боровского. 2-ю дивизию снова потеснили, она понесла тяжелые потери. Но и красные были утомлены и обескровлены, поэтому 12 ноября активных боевых действий не было. В этот день армия Деникина завершила окружение противника.
13 ноября, пользуясь сильным туманом, красноармейцы пошли на прорыв вражеских позиций на участках 2-й и 3-й дивизий. В жестоком бою обе стороны понесли тяжелые потери. Так, был убит командир Корниловского ударного полка — полковник Индейкин, был тяжело ранен командир Самурского полка — полковник Шаберт. Дроздовский был ранен в ногу. Раненного генерала сначала отправили в Екатеринодар, а затем в Ростов-на-Дону. Однако началось заражение крови и операции не помогли. Михаил Гордеевич Дроздовский — один из самых лучших и легендарных полководцев Белой армии, скончался 1 (14) января 1919 года.
Командир 3-й пехотной дивизии М. Г. Дроздовский
В этот день таманцы смогли прорвать фронт противника. Красные также атаковали части Покровского, идущие с юго-востока, и потеснили их. Положение несколько выправил контрудар Врангеля. В результате красные прорвали кольцо окружения и стали выводить свои тылы в направлении Петровского. 14 ноября упорные бои продолжались. Вновь проявил себя Врангель. Его конница неожиданно вышла в тыл красным. Белые ворвались в город. Красные быстро пришли в себя и контратаковали и к вечеру выбили противника из города. Утром 15 ноября Врангель, получив подкрепления, снова пошёл в наступление, к 12 часам добровольцы взяли Ставрополь. В плен взяли до 12 тыс. красноармейцев. Бои в районе Ставрополя продолжались ещё несколько дней. В итоге красных оттеснили к Петровскому, где они и закрепились. После этого фронт на некоторое время стабилизировался, так как обе стороны понесли большие потери и нужно было время для восстановления боеспособности частей. Деникин писал: «Пехота перестала существовать».
После завершения Ставропольского сражения Деникин произвёл переформирование своих войск: дивизии были развёрнуты в корпуса. Дивизии Казановича и Боровского были развернуты в 1-й и 2-й армейские корпуса, был сформирован 3-й армейский корпус под началом генерал-лейтенанта Ляхова, а из 1-й конной и 2-й Кубанской дивизий сформирован 1-й конный корпус Врангеля. Командование 1-й пехотной дивизией, вошедшей в состав 1-го корпуса, принял генерал-лейтенант Станкевич. Командование «дроздовской» 3-й пехотной дивизией, также вошедшей в состав 1-го корпуса, временно принял генерал-майор Май-Маевский.
От сражения за Армавир и Ставрополь зависела судьба всей Добровольческой армии. Поэтому Деникин стянул сюда практически все свои силы. Судьба сражения висела буквально на волоске, однако удача снова улыбнулась белым. Дело было в том, что красные сами помогли белым, затеяв хоть и необходимую, но и произошедшую очень не вовремя реорганизацию Красной армии. Внутренние раздоры в стане противника помогли войскам Деникина взять вверх и занять большой регион, получив тыловую базу для подготовки наступления на Москву.
Бронепоезд Белого движения "Офицер". Сформирован 7 августа 1918 года после взятия Добровольческой армией Екатеринодара. Принял участие в штурме Армавира и Ставрополя
«Мятеж Сорокина»
От сражения за Армавир и Ставрополь зависела судьба Второго Кубанского похода и всей Добровольческой армии. Поэтому Деникин стянул в район решительной битвы почти все имеющиеся силы. Белые смогли сконцентрировать свои силы, и удача улыбнулась им. У красных же было всё наоборот. Дело было в том, что красные сами помогли белым, их сгубили внутренние распри.
После реорганизации Северо-Кавказской армии, которая получила порядковый номер 11, единоличная власть командующего была отменена и во главе армии был поставлен Реввоенсовет (РВС). При этом раздоры между партийным и военным руководством (оба центра управления находились в Пятигорске) сохранились. ЦИК Северо-Кавказской республики и крайком партии пытались установить полный контроль над армией: укрепить революционную дисциплину, подавить анархию и партизанщину, укоротить самого командующего Ивана Сорокина. В свою очередь командующий был недоволен местной советской и партийной верхушкой, и требовал для войск свободы действий. В это же время снижалась популярность командующего в армии – красные терпели поражения. У него появился конкурент – командующий Таманской армией Иван Матвеев. Под его началом был проведён знаменитый Таманский поход.
Сорокин, очевидно, был на грани нервного срыва, видел кругом «провокаторов» и пытался всеми силами восстановить боеспособность армии. Поэтому новый конфликт привёл к взрыву. РВС по предложению Сорокина решил в первую очередь разбить врага в районе Ставрополя, закрепиться в восточной части Северного Кавказа, держа связь с центром страны через Святой Крест на Астрахань. Для этого необходимо было перебросить Таманскую армию из Армавира в Невинномысскую, отвести остальные войска на новую линию обороны. Матвеев на собрании красных командиров в Армавире при общем одобрении отказался выполнять это указание и заявил, что выходит из подчинения Сорокину. По приказу РВС Матвеева вызвали в Пятигорск и 11 октября расстреляли. Это вызвало большое возмущение в рядах таманцев, и едва не привело к мятежу. При этом таманцы считали, что эта казнь личная инициатива Сорокина, который якобы завидовал славе Матвеева. В итоге Таманскую армию переформировали и создали на её основе две Таманские пехотные дивизии.
В это же время произошёл ещё один конфликт в военно-политическом руководстве красных. Партийное руководство интриговало против Сорокина, считало, что командующий хочет стать военным диктатором, «красным Наполеоном». Его решили ликвидировать. Однако он, очевидно, прознал о заговоре и нанес упреждающий удар. 21 октября 1918 года руководство республики – председатель ЦИК Рубин, секретарь крайкома Крайний, уполномоченный ЦИК по продовольствию Дунаевский, председатель фронтовой ЧК Рожанский, — было арестовано и расстреляно. Партийные деятели якобы готовили заговор против советской власти и были связаны с Деникиным.
Однако действия Сорокина не были поддержаны. Собранный 27 октября 2-й Чрезвычайный съезд советов Северного Кавказа, в связи с выступление Сорокина против советской власти, сместил его с поста командующего. Сорокин был объявлен «вне закона, как изменник и предатель Советской власти и революции». Командир пытался найти поддержку в армии и выехал из Пятигорска в сторону Ставрополя. 30 октября Сорокин со своим штабом был арестован кавалеристами Таманской армии. Таманцы, разоружив штаб и личный конвой Сорокина, заключили их вместе с бывшим главнокомандующим в ставропольскую тюрьму. 1 ноября командир 3-го Таманского полка Высленко застрелил бывшего командующего Сорокина.
Так погиб один из самых храбрых, инициативных и талантливых красных командиров. При более удачном стечении обстоятельств Сорокин вполне мог войти в когорту лучших красных полководцев. Сорокину пришлось вести борьбу сразу на «три фронта» — против белых, местного партийного руководства и таманцев. В итоге он проиграл. Уже после поражения Красной армии на Северном Кавказе Сорокин стал «козлом отпущения», на него списали все грехи и ошибки местного военно-политического руководства. Его объявили «предателем» и «авантюристом». Понятно, что Сорокин проявлял «авантюризм» — личную инициативу, что было характерно для многих командиров Гражданской войны (и красных, и белых), но он не был предателем. «Сорокинщиной» объяснили все поражения 11-й красной армии.
Таким образом, смута в красном лагере помогла белым взять вверх в регионе. Устранение Сорокина не укрепило боеспособность армии, наоборот, командующий был популярен в войсках и его гибель только усилила неразбериху. Руководство даже не знало, сколько войск в Красной армии на Северном Кавказе. Когда Сталин (член РВС Южного фронта, в который входила 11-я армия) спросил у партийного руководства о численности красных войск на Северном Кавказе, то получил разные цифры: от 100 до 200 тыс. человек. Сталин ответил: «Какие же вы руководители? Не знаете, сколько у вас войска». Но вый командующий Федько ничего не смог изменить, сменивший его в декабре военспец Крузе через некоторое время перешёл на сторону противника. Красная армия на Северном Кавказе была деморализована, бойцы сотнями дезертировали, переходили на сторону противника.
Ещё одной причиной поражения красных на Северном Кавказе стала страшная эпидемия тифа. Как отмечал председатель РВС 11-й армии Я. Полуян армия таяла даже не по дням, а по часам. В начале января 1919 года в лазареты и госпитали поступало ежедневно около тысячи человек. Среди других причин поражения 11-й армии отмечались: материальные проблемы – недостаток боеприпасов, обмундирования и т. д., при наступление холодов началось массовое дезертирство; отсутствие опытного командного и политического руководства; отсутствие взаимодействия с 12-й армией и полноценной связи с центром страны; низкий моральный дух, боевая и политическая подготовка местных ставропольских крестьян, которые целыми полками бежали на сторону противника.
Командующий Красной армией на Северном Кавказе Иван Лукич Сорокин
Итоги
В Армавирском и Ставропольском сражениях Добровольческая смогла сломить силу Красной армии на Северном Кавказе. При этом бои за Ставрополь действительно были необычайно упорными, лучшие части Добровольческой армии понесли большие потери, цвет белогвардейцев был выбит. За время похода некоторые добровольческие части несколько раз сменили свой состав. Деникину, что восполнить части, пришлось отказаться от добровольного принципа, началась принудительная мобилизация. Сначала в армию стали призывать кубанских казаков, с августа этот принцип распространили и на другие слои населения. Так, производились мобилизации неказачьего населения на Кубани и крестьян Ставропольской губернии. Призывали многочисленное офицерство региона, которое прежде занимало нейтральную позицию. Также войска пополняли за счёт пленных красноармейцев. В итоге состав армии изменился коренным образом. Это не лучшим образом сказалось на боевом и моральном духе Белой армии.
Второй Кубанский поход был завершен. Армия Деникина захватила Кубань, часть черноморского побережья, большую часть Ставропольской губернии. Однако у Деникина не осталось сил, чтобы добить красных. Поэтому красные, оправившись и увеличив численность своей армии до 70 — 80 тыс. человек, в декабре 1918 — январе 1919 года ещё пытались контратаковать. Бои за Северный Кавказ продолжались до февраля 1919 года. Только после этого армия Деникина получила сравнительно спокойный тыл и стратегический плацдарм на Северном Кавказе для последующего похода на Москву.
Битва за Ставрополь
23 октября 1918 года Таманская группа красных начала наступление из района Невинномысской на Ставрополь. Таманцам противостояли остатки 2-й и 3-й дивизий Добровольческой армии (всего около 800 штыков и сабель). Сам город обороняла 3-я дивизия Дроздовского и пластунская бригада. 23 – 26 октября дроздовцы вели тяжелые бои с красными, которые теснили добровольцев. 26 октября на помощь Дроздовскому из Торговой в Ставрополь был переброшен Корниловский ударный полк. Корниловский полк был восстановлен после прежних боев, в его составе были: офицерская рота имени Генерала Корнилова (250 штыков), три солдатских батальона, десятка три пулеметов, своя артиллерия. 27 октября полк вступил в бой, чтобы остановить наступление красных, а дроздовцы контратаковали, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции. Однако атаки добровольцев не имели успеха, белые понесли серьёзные потери, и после полудня 3-я дивизия очистила Ставрополь, отступив к северу. Корниловцы понесли в этом бою огромные потери — более 600 человек. 28 октября красные войска заняли Ставрополь.
После взятия города красные проводили локальные операции на севере, не стремясь или не имея возможности использовать свою победу. Видимо, это было связано с внутренними проблемами Красной Армии на Северном Кавказе – с т. н. «мятежом Сорокина», противостоянием партийного и военного руководства. Красные в течение трёх недель оставались без оперативного командования. Тем временем деникинцы одержали победу в Армавирском сражении (Битва за Армавир). В начале ноября 1918 года добровольцы разгромили Армавирскую группу красных, что позволило сосредоточить все основные силы армии Деникина для штурма Ставрополя. Кроме того, Ставропольская группа под началом Боровского (2-я и 3-я дивизии) успела отдохнуть и частично была восстановлена.
4 ноября 1918 года генерал Боровский перешел в наступление по всему фронту. 2-я и 3-я дивизии под общим командованием Боровского наступали на Ставрополь с севера по обеим сторонам железной дороги, 2-я Кубанская дивизия — с востока через Надеждинскую. Добровольцы потеснили красных и даже подошли к окраине города. 5 ноября упорный бой продолжался, и 2-й Офицерский полк дивизии Дроздовского стремительной атакой захватил монастырь Иоанна Предтечи и часть предместья. Дальше, однако, белые продвинуться не смогли. Красные хорошо укрепились в городе и оказывали сильное сопротивление. 6 ноября красные неоднократно переходили в контратаки, особенно сильные на фронте 3-й дивизии и Корниловского полка. В итоге обе стороны понесли тяжелые потери, и наступление деникинцев захлебнулось.
В это время подтянулись основные силы армии Деникина. Генерал Боровский на северном участке перешёл к активной обороне; генерал Врангель должен был атаковать город с запада; генерал Казанович – с юга, генерал Покровский и Шкуро – с юго-востока. Пока шло сосредоточение белых войск, красные контратаковали позиции Боровского. Его потеснили, но ценой тяжелых потерь добровольцы сохранили свои позиции у города. В это время белые последовательно окружали город.
Ведущую роль в новом штурме Ставрополя сыграла дивизия Врангеля. К 11 ноября дивизии Врангеля, Казановича и Покровского вышли к городу и установили связь с частями Боровского. Ставрополь был блокирован, его коммуникации перерезаны. Сам город был забит тысячами раненых, больных и тифозных. Частых красных войск была деморализована. Однако таманцы, боевое ядро Ставропольской группы красных, были готовы драться до последнего. 11 ноября весь день кипел тяжелый бой, красные снова пытались опрокинуть Боровского. 2-ю дивизию снова потеснили, она понесла тяжелые потери. Но и красные были утомлены и обескровлены, поэтому 12 ноября активных боевых действий не было. В этот день армия Деникина завершила окружение противника.
13 ноября, пользуясь сильным туманом, красноармейцы пошли на прорыв вражеских позиций на участках 2-й и 3-й дивизий. В жестоком бою обе стороны понесли тяжелые потери. Так, был убит командир Корниловского ударного полка — полковник Индейкин, был тяжело ранен командир Самурского полка — полковник Шаберт. Дроздовский был ранен в ногу. Раненного генерала сначала отправили в Екатеринодар, а затем в Ростов-на-Дону. Однако началось заражение крови и операции не помогли. Михаил Гордеевич Дроздовский — один из самых лучших и легендарных полководцев Белой армии, скончался 1 (14) января 1919 года.
Командир 3-й пехотной дивизии М. Г. Дроздовский
В этот день таманцы смогли прорвать фронт противника. Красные также атаковали части Покровского, идущие с юго-востока, и потеснили их. Положение несколько выправил контрудар Врангеля. В результате красные прорвали кольцо окружения и стали выводить свои тылы в направлении Петровского. 14 ноября упорные бои продолжались. Вновь проявил себя Врангель. Его конница неожиданно вышла в тыл красным. Белые ворвались в город. Красные быстро пришли в себя и контратаковали и к вечеру выбили противника из города. Утром 15 ноября Врангель, получив подкрепления, снова пошёл в наступление, к 12 часам добровольцы взяли Ставрополь. В плен взяли до 12 тыс. красноармейцев. Бои в районе Ставрополя продолжались ещё несколько дней. В итоге красных оттеснили к Петровскому, где они и закрепились. После этого фронт на некоторое время стабилизировался, так как обе стороны понесли большие потери и нужно было время для восстановления боеспособности частей. Деникин писал: «Пехота перестала существовать».
После завершения Ставропольского сражения Деникин произвёл переформирование своих войск: дивизии были развёрнуты в корпуса. Дивизии Казановича и Боровского были развернуты в 1-й и 2-й армейские корпуса, был сформирован 3-й армейский корпус под началом генерал-лейтенанта Ляхова, а из 1-й конной и 2-й Кубанской дивизий сформирован 1-й конный корпус Врангеля. Командование 1-й пехотной дивизией, вошедшей в состав 1-го корпуса, принял генерал-лейтенант Станкевич. Командование «дроздовской» 3-й пехотной дивизией, также вошедшей в состав 1-го корпуса, временно принял генерал-майор Май-Маевский.
От сражения за Армавир и Ставрополь зависела судьба всей Добровольческой армии. Поэтому Деникин стянул сюда практически все свои силы. Судьба сражения висела буквально на волоске, однако удача снова улыбнулась белым. Дело было в том, что красные сами помогли белым, затеяв хоть и необходимую, но и произошедшую очень не вовремя реорганизацию Красной армии. Внутренние раздоры в стане противника помогли войскам Деникина взять вверх и занять большой регион, получив тыловую базу для подготовки наступления на Москву.
Бронепоезд Белого движения "Офицер". Сформирован 7 августа 1918 года после взятия Добровольческой армией Екатеринодара. Принял участие в штурме Армавира и Ставрополя
«Мятеж Сорокина»
От сражения за Армавир и Ставрополь зависела судьба Второго Кубанского похода и всей Добровольческой армии. Поэтому Деникин стянул в район решительной битвы почти все имеющиеся силы. Белые смогли сконцентрировать свои силы, и удача улыбнулась им. У красных же было всё наоборот. Дело было в том, что красные сами помогли белым, их сгубили внутренние распри.
После реорганизации Северо-Кавказской армии, которая получила порядковый номер 11, единоличная власть командующего была отменена и во главе армии был поставлен Реввоенсовет (РВС). При этом раздоры между партийным и военным руководством (оба центра управления находились в Пятигорске) сохранились. ЦИК Северо-Кавказской республики и крайком партии пытались установить полный контроль над армией: укрепить революционную дисциплину, подавить анархию и партизанщину, укоротить самого командующего Ивана Сорокина. В свою очередь командующий был недоволен местной советской и партийной верхушкой, и требовал для войск свободы действий. В это же время снижалась популярность командующего в армии – красные терпели поражения. У него появился конкурент – командующий Таманской армией Иван Матвеев. Под его началом был проведён знаменитый Таманский поход.
Сорокин, очевидно, был на грани нервного срыва, видел кругом «провокаторов» и пытался всеми силами восстановить боеспособность армии. Поэтому новый конфликт привёл к взрыву. РВС по предложению Сорокина решил в первую очередь разбить врага в районе Ставрополя, закрепиться в восточной части Северного Кавказа, держа связь с центром страны через Святой Крест на Астрахань. Для этого необходимо было перебросить Таманскую армию из Армавира в Невинномысскую, отвести остальные войска на новую линию обороны. Матвеев на собрании красных командиров в Армавире при общем одобрении отказался выполнять это указание и заявил, что выходит из подчинения Сорокину. По приказу РВС Матвеева вызвали в Пятигорск и 11 октября расстреляли. Это вызвало большое возмущение в рядах таманцев, и едва не привело к мятежу. При этом таманцы считали, что эта казнь личная инициатива Сорокина, который якобы завидовал славе Матвеева. В итоге Таманскую армию переформировали и создали на её основе две Таманские пехотные дивизии.
В это же время произошёл ещё один конфликт в военно-политическом руководстве красных. Партийное руководство интриговало против Сорокина, считало, что командующий хочет стать военным диктатором, «красным Наполеоном». Его решили ликвидировать. Однако он, очевидно, прознал о заговоре и нанес упреждающий удар. 21 октября 1918 года руководство республики – председатель ЦИК Рубин, секретарь крайкома Крайний, уполномоченный ЦИК по продовольствию Дунаевский, председатель фронтовой ЧК Рожанский, — было арестовано и расстреляно. Партийные деятели якобы готовили заговор против советской власти и были связаны с Деникиным.
Однако действия Сорокина не были поддержаны. Собранный 27 октября 2-й Чрезвычайный съезд советов Северного Кавказа, в связи с выступление Сорокина против советской власти, сместил его с поста командующего. Сорокин был объявлен «вне закона, как изменник и предатель Советской власти и революции». Командир пытался найти поддержку в армии и выехал из Пятигорска в сторону Ставрополя. 30 октября Сорокин со своим штабом был арестован кавалеристами Таманской армии. Таманцы, разоружив штаб и личный конвой Сорокина, заключили их вместе с бывшим главнокомандующим в ставропольскую тюрьму. 1 ноября командир 3-го Таманского полка Высленко застрелил бывшего командующего Сорокина.
Так погиб один из самых храбрых, инициативных и талантливых красных командиров. При более удачном стечении обстоятельств Сорокин вполне мог войти в когорту лучших красных полководцев. Сорокину пришлось вести борьбу сразу на «три фронта» — против белых, местного партийного руководства и таманцев. В итоге он проиграл. Уже после поражения Красной армии на Северном Кавказе Сорокин стал «козлом отпущения», на него списали все грехи и ошибки местного военно-политического руководства. Его объявили «предателем» и «авантюристом». Понятно, что Сорокин проявлял «авантюризм» — личную инициативу, что было характерно для многих командиров Гражданской войны (и красных, и белых), но он не был предателем. «Сорокинщиной» объяснили все поражения 11-й красной армии.
Таким образом, смута в красном лагере помогла белым взять вверх в регионе. Устранение Сорокина не укрепило боеспособность армии, наоборот, командующий был популярен в войсках и его гибель только усилила неразбериху. Руководство даже не знало, сколько войск в Красной армии на Северном Кавказе. Когда Сталин (член РВС Южного фронта, в который входила 11-я армия) спросил у партийного руководства о численности красных войск на Северном Кавказе, то получил разные цифры: от 100 до 200 тыс. человек. Сталин ответил: «Какие же вы руководители? Не знаете, сколько у вас войска». Но вый командующий Федько ничего не смог изменить, сменивший его в декабре военспец Крузе через некоторое время перешёл на сторону противника. Красная армия на Северном Кавказе была деморализована, бойцы сотнями дезертировали, переходили на сторону противника.
Ещё одной причиной поражения красных на Северном Кавказе стала страшная эпидемия тифа. Как отмечал председатель РВС 11-й армии Я. Полуян армия таяла даже не по дням, а по часам. В начале января 1919 года в лазареты и госпитали поступало ежедневно около тысячи человек. Среди других причин поражения 11-й армии отмечались: материальные проблемы – недостаток боеприпасов, обмундирования и т. д., при наступление холодов началось массовое дезертирство; отсутствие опытного командного и политического руководства; отсутствие взаимодействия с 12-й армией и полноценной связи с центром страны; низкий моральный дух, боевая и политическая подготовка местных ставропольских крестьян, которые целыми полками бежали на сторону противника.
Командующий Красной армией на Северном Кавказе Иван Лукич Сорокин
Итоги
В Армавирском и Ставропольском сражениях Добровольческая смогла сломить силу Красной армии на Северном Кавказе. При этом бои за Ставрополь действительно были необычайно упорными, лучшие части Добровольческой армии понесли большие потери, цвет белогвардейцев был выбит. За время похода некоторые добровольческие части несколько раз сменили свой состав. Деникину, что восполнить части, пришлось отказаться от добровольного принципа, началась принудительная мобилизация. Сначала в армию стали призывать кубанских казаков, с августа этот принцип распространили и на другие слои населения. Так, производились мобилизации неказачьего населения на Кубани и крестьян Ставропольской губернии. Призывали многочисленное офицерство региона, которое прежде занимало нейтральную позицию. Также войска пополняли за счёт пленных красноармейцев. В итоге состав армии изменился коренным образом. Это не лучшим образом сказалось на боевом и моральном духе Белой армии.
Второй Кубанский поход был завершен. Армия Деникина захватила Кубань, часть черноморского побережья, большую часть Ставропольской губернии. Однако у Деникина не осталось сил, чтобы добить красных. Поэтому красные, оправившись и увеличив численность своей армии до 70 — 80 тыс. человек, в декабре 1918 — январе 1919 года ещё пытались контратаковать. Бои за Северный Кавказ продолжались до февраля 1919 года. Только после этого армия Деникина получила сравнительно спокойный тыл и стратегический плацдарм на Северном Кавказе для последующего похода на Москву.
- Автор:
- Самсонов Александр
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