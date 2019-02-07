Битва за Северный Кавказ. Ч. 2. Декабрьское сражение

Подавление антисоветского Терского восстания укрепило положение Красной Армии на Северном Кавказе. Однако в целом стратегическая инициатива осталась за Белой армией. Кроме того, советские войска имели серьёзную проблему с тыловым обеспечением. После того, как Ставрополь был утрачен и красных оттеснили в восточную часть Ставропольской губернии, ситуация со снабжением ещё больше ухудшилась. Астрахань была далеко и связь с ней была ненадежной. Так, в октябре 1918 года из Астрахани по 500-километровому пустынному пути через Яшкуль на Святой Крест и далее по железной дороге на Георгиевск — Пятигорск доставлялось небольшое количество боеприпасов (по 100 тыс. патронов в неделю). В Астрахань прибывали новые полки и сформировали значительные запасы, но далее самой Астрахани и Кизляра их перебросить не смогли.У белых же ситуация улучшилась с захватом обширных и богатых областей Кубани, черноморского побережья и части Ставрополья. Кроме того, в ноябре – декабре 1918 года в Черном море появился флот Антанты. Армия Деникина была поддержана англо-французскими империалистическими хищниками, которые разжигали братоубийственную Гражданскую войну в России, чтобы расчленить и разграбить русские земли.После поражения у Петровского командующий 11-й армией Федько был заменен В. Крузе. В декабре 1918 года из Южного фронта был выделен самостоятельный Каспийско-Кавказский фронт в составе 11-й, 12-й армий и Каспийской флотилии. Фронт возглавил М. Свечников. В это же время 11-ю армию снова подвергли реорганизации: образованные ранее 4 пехотных и 1 кавалерийский корпуса преобразовывались в 4 стрелковые и 2 кавалерийские дивизии, 1 резервную и 2 кавалерийские бригады. Общий состав 11-й армии на середину декабря 1918 года составлял около 90 тыс. человек, из них две трети активных бойцов.Новая реорганизация не смогла укрепить Красную Армию на Северном Кавказе. Основная часть войск была на передовой, в боях, то есть части не смогли полноценно пополнить, вооружить, дать им отдохнуть. Не была решена проблема снабжения. Кроме того, красное командование не сумело полноценно использовать имеющиеся у него значительные кавалерийские соединения. Конница оставалась придатком стрелковых частей. Кавалерия была распылена по фронту, была подчинена командирам стрелковых дивизий, которые их использовали для усиления пехоты. В результате красные не смогли организовать массированные удары конных соединений на главных направлениях.Ещё 28 ноября 1918 года Реввоенсовет Каспийско-Кавказского отдела Южного фронта отдал приказ о наступлении главных сил 11-й армии вдоль Владикавказской железной дороги в направлении на Армавир – станция Кавказская с целью отвлечения части сил белых от Царицына. Это уже был четвёртый приказ 11-й армии об оказании помощи 10-й армии в районе Царицына, которая отбивала натиск Донской армии (белоказаков Краснова). В августе 1918 года всю Красную Армию Северного Кавказа приказали отвести к Царицыну; в сентябре 1918 года из армии Северного Кавказа изъяли и перебросили под Царицын наиболее боеспособную «железную» дивизию Жлобы; 24 сентября РВС Южного фронта потребовал организовать наступление на Ставрополь и Ростов-на-Дону, что привело к тяжелейшему поражению в Ставропольском сражении.Очевидно, что РВС Южного фронта, приказывая 11-й армии, которая только что пережила тяжелейший разгром под Армавиром, Ставрополем и Петровским, снова пойти в наступление с целью спасения Царицына плохое себе представлял положение красных войск на Северном Кавказе. 11-я армия не могла сразу организовать новое наступление, да ещё и в ходе очередной реорганизации. Однако выполняя приказ высшего командования, части 11-й армии в декабре перешли в наступление из района Курсавки на Невинномысскую. На это участке действовала 2-я стрелковая дивизия и кавалерийская бригада Кочубея (ранее части 9-й колонны и войска Невинномысского боевого участка). А главный удар в направлении Баталпашииск — Невинномысская должна была нанести 1-я стрелковая дивизия Мироненко (до реорганизации — 1-я Ударная Шариатская колонна), которая показала высокую боеспособность в ходе разгрома Терского восстания.1 декабря 1918 года РВС Южного фронта приказал войскам 11-й и 12-й армий овладеть портами Новороссийск на Чёрном море и Петровск на Каспии, всей Владикавказской железной дорогой, железной веткой Тихорецк – Новороссийск, создавая базу для дальнейшего наступления на север и юго-восток. После взятия Новороссийска и Петровского было приказано развивать наступление на Ейск, Ростов, Новочеркасск и Баку. Войска 12-й армии должны были занять железную дорогу Гудермес — Петровск, Кизляр — Червленная, создавая условия для наступления на Баку.Таким образом, Красной Армии на Северном Кавказе ставилась грандиозная задача по освобождению всего Северного Кавказа, Ставропольской губернии, Кубани, Бакинского нефтяного района. Для этого необходимо было разгромить армию Деникина, что создавало условия для армий Южного фронта по расчленению и уничтожению Донской армии Краснова. В реальности войска 11-й и 12-й армии не могли реализовать подобную стратегическую операцию. Достаточно отметить, что командование нового Каспийско-Кавказского фронта даже не имело данных о составе и группировке армии Деникина на Северном Кавказе и очень плохо представляло действительное положение 11-й армии. Штаб 11-й армии — начальником его был назначен Б. Пересвет, а начальником оперативно-разведывательного отдела М. К. Левандовский, — только начали создавать в начале декабря, как и разведотделы дивизий. И данные о состоянии армии противника собрали только к началу 1919 года, когда ситуация уже резко изменилась.Тем временем белое командование также планировало наступление. 7 декабря 1918 года Деникин дал указание корпусу Врангеля, которому подчинили отряд Станкевича, разбить Ставропольскую группу красных, отбросить её за реку Калаус и овладеть районом Св. Креста. Корпус Казановича наносил удар на Благодарное и тем самым прикрывал южный фланг Врангеля. Корпус Ляхова должен был наступать на фронте Кисловодск – Минеральные воды. В результате в течение декабря 1918 года разгорелось встречное сражение 11-й красной армии с армией Деникина.Перешедшие в наступление белые столкнулись на также начавшие движение части 11-й армии: 2-ю стрелковую дивизию и кавбригаду Кочубея, и переброшенные с Терской области войска Георгиевского пехотного полка во главе и Свято-Крестовского боевого участка, которые также перешли в наступление вдоль Владикавказской железной дороги от станции Курсавки на Невинномысскую и от Воровсколесской на Баталпашинск (Черкесск).В итоге разгорелось упорное встречное сражение. На железной дороге советские войска артиллерийско-пулеметным огнем поддерживали 5 бронепоездов. В боях в раойне Курсавки особенно отличилась команда бронепоезда «Коммунист». Станица Воровсколесская, атакованная кавалерией Кочубея, переходила несколько раз из рук в руки. 1-я Кавказская казачья дивизия Шкуро, которая наступала то с левой, то с правой стороны железной дороги на Курсавку, пыталась выйти в тыл бригаде Кочубея. Но белую конницу раз за разом отбрасывала красная пехота. Только к 16 декабря белые вышли на участок севернее Курсавки, а взяли её 27-го атакой пластунов при поддержке бронепоездов и с заходом конницы Шкуро в тыл красным.Против деникинцев, наступавших со стороны Баталпашинска на район Кисловодск — Пятигорск, держали оборону части Кисловодском боевого участка во главе с Козловым. 14 — 15 декабря белая конница внезапно атаковала Кисловодск, но была отражена. Противник отступил на Баталпашинск. До 17 декабря белые продолжали свои атаки, но без особого успеха.На ставропольском направлении 1-й армейский корпус Казановича начал наступление на участке Александровское — Донская Балка. 15 декабря деникинцы захватили селения Сухую Буйволу, Высоцкое, Калиновское. Красные – 3-я Таманская стрелковая и кавалерийская дивизии, оказывали упорное сопротивление. Но их теснили и 22 декабря добровольцы захватили крупные села Александровское и Круглолесское. Дальше прорваться белые не смогли.Главный удар наносил конный корпус Врангеля. Основные силы корпуса наступали на Винодельное, Дербетовское, а отряд Станкевича на Дивное. К 14 декабря врангелевцы прорвали оборону 4 стрелковой и 1-й кавалерийской дивизий (ранее Ставропольский корпус). Белые захватили район Петровское – Винодельное. Врангель, уверенный в разгроме красных и в том, что они в ближайшее время не представляют угрозы, сдал командование Улагаю и отъехал в Екатеринодар. Однако 18 декабря красные контратаковали, отбросили отряд Станкевича, захватили Дербетовское и Винодельное. На помощь отряду Станкевича была брошена 2-я Кубанская дивизия Улагая. Белые нанесли удар по флангу противника и отбросили красных к Дивному.Бои продолжались до 22 декабря 1918 года, но белогвардейцы не смогли сломить сопротивление красных и понеся серьёзные потери перешли к обороне. Особенностью этих боев был их зимний характер – в условиях гололеда, метели и морозов. Обе стороны старались занять крупные населенные пункты, чтобы найти теплый очаг, ночлег для бойцов, пищу и фураж. Постоянных оборонительных рубежей не было. Исключением был только район Курсавки, где около Владикавказской железной дороги красная пехота подготовила постоянные позиции.18 декабря 1918 года Каспийско-Кавказскому фронту снова дали приказ о наступлении на Екатеринодар – Новороссийск, на Петровск, Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск) и Дербент. Однако 11-я армия не имела боеприпасов для наступления, запасы были истощены. Так, на действующее орудие было всего по 10 снарядов войсках и 10 в арсеналах. В частях было по 10 – 20 патронов на винтовку, а армейский запас не обеспечивал даже одного патрона на одну винтовку. А идущие из Астрахани боеприпасы могли прибыть только в конце декабря 1918 года – начале января 1919 года. Поэтому наступление 11-й армии было отложено на конец декабря 1918 года.