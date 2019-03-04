Ан-22: «Летающий собор» Страны Советов. Часть 7. ЧП
Одной из самых ответственных миссий правительственного уровня для Ан-22 стало обеспечение визита президента США Форда в Советский Союз в 1973 году. Из Москвы на Воздвиженку машина с бортовым номером СССР-09310 81-го втап перебрасывала аппаратуру правительственной связи, необходимой для визита. После выполнения миссии «Антей» вышел на ВПП Воздвиженки, набрал скорость и поднялся в небо. Но при этом левая опора шасси лишилась пневматика, о чем стало известно командиру экипажа майору Н. Ф. Боровских уже в воздухе. Пришлось вырабатывать горючее до необходимого минимума и садиться обратно на ВПП Воздвиженки.
Летом 1973 года «Антей» снова решал стратегические задачи – обеспечивал переброску техники и обслуживающего персонала визита генсека Леонида Брежнева в США. В ходе рейсов Ан-22 перенесли из Чкаловского в Вашингтон и Лос-Анджелес 69 человек и 122 тонны груза.
Трудовые будни 81-го военно-транспортного авиаполка
Осенью этого же 1973 года Ан-22 выполнял полет из Раменского в Иваново (аэродром «Северный»), в ходе которого на высоте 5700 метров машина попала в грозовой фронт. В итоге «Антей» перестал слушаться рулей и начал интенсивное снижение, больше походившее на падение. Отловить машину удалось лишь при выходе из грозовой облачности на высоте 4700 метров. Уже в Иваново обнаружили сорванные обтекатели локаторов и антенн.
Март 1974 года также ознаменовался нештатной ситуацией на борту грузового гиганта – над океаном на эшелоне 6000 метров у машины вышел из строя один двигатель. Случилось это на пути из Кубы после работы по обеспечению визита Л. Брежнева. Счастливой случайностью можно считать то, что до берега Исландии оставалось не более 300 километров, и экипаж сумел посадить Ан-22 на трех моторах в аэропорту Рейкьявика.
В конце 1978 года экипаж майора В. В. Заходякина при заходе на посадку в аэропорту «Северный» ощутил сильную тряску. Принято было решение приземляться, и уже на ВПП обнаружили, что пневматики средней правой основной стойки разорваны. Это стало следствием выдавливания и разрушения створок отсека шасси из-за среза болтов рычагов механики створок. Одна мелкая проблема потянула ворох серьезных последствий, которые могли стать причиной катастрофы.
На этом же «Антее» под командованием майора А. Н. Быкова проблема приключилась уже с силовой установкой – на высоте 7200 метров дал течь масляный бак третьего мотора. Командир принял решение выключить и зафлюгировать двигатель. В аэропорту Братска после посадки на трех моторах обнаружили восьмимиллиметровую трещину в маслопроводе.
Инциденты с надежностью авиадвигателей того времени лишний раз подтверждает тезис о том, что четырехмоторная компоновка для тяжелой техники была просто необходима. Гипотетический Ан-22 с двумя сверхмощными моторами при существующей в 60-80-х годах статистике отказов падал бы гораздо чаще – четырехдвигательная схема отчасти спасала ситуацию.
ЧП с моторами случались не только в воздухе, но и на земле. Так, 6 марта 1987 года у «Антея» вспыхнул четвертый двигатель из-за течи керосина на раскаленные поверхности силовой установки. Случилось это на аэродроме Укурей, и экипаж оперативно потушил возгорание штатным оборудованием.
Не все эпизоды эксплуатации Ан-22 можно было объяснить технической неисправностью. В книге Николая Якубовича «Военно-транспортный гигант Ан-22» приводятся воспоминания командира Н. Ф. Боровских:
Трудовые будни 81-го военно-транспортного авиаполка
Командир воздушного судна К. С. Добрянский 22 мая 1977 года впервые увидел удивительное явление – светящийся ореол вокруг винтов одного из двигателей. Все дело оказалось в прогаре одного из нагревательных элементов системы обогрева винтов с дальнейшим коротким замыканием. Полет проходил в сложных метеоусловиях, и экипажу приходилось бороться с обледенением машины с помощью систем обогрева.
Были в истории Ан-22 досадные инциденты по вине экипажа и обслуживающего персонала. Так, 5 октября 1989 года на аэродроме Гянжа бортовой техник и командир экипажа забыли поставить под колеса самолета упорные колодки. Глубокой ночью давление в стояночном тормозе упало, и «Антей» покатился по аэродрому. В неуправляемом состоянии и без экипажа машин прошла три километра, снесла столб освещения, смяла заправочную колонку и встала только на мягком грунте. В итоге под замену два колеса, обтекатель шасси, а также РЛС «Инициатива-4-100». Несчастный Ан-22 восстановили и списали только в 1995 году после 26 лет службы.
А в 1987 году на эшелоне 6600 метров на щитке Ан-22 №01 09 сработала сигнализация о засорении фильтров на трех моторах. Это вынудило экипаж под командованием Н. А. Лелькова перейти на питание моторов от трех очередей. Посадив машину в Кневичах, установили нехватку в топливе противокристаллической жидкости «И». Не долили на земле...
Землетрясение в Перу 1970 года
Эмблема перуанского отряда
Памятник экипажу Ан-22 СССР-09303 в Лиме (Перу). На памятнике надпись: «Вы спешили на помощь пострадавшим от землетрясения. Мы работали здесь, помня о вас»
Международную миссию по ликвидации последствий землетрясения в Перу в Советском Союзе возложили на пять экипажей Ан-22 12-го втда и на девять экипажей Ан-12 339-го втап. В задачи летчиков входила переброска в июле 1970 года через океан полевого госпиталя с медиками Московского военного округа, нескольких Ми-8, карет скорой помощи и массы другого габаритного груза. В миссии участвовали машины СССР-09302, 09303, 09304, 09305 и 09306. Борт 09303 под командованием майора А. Я. Бояринцева позже бесследно исчез над Атлантикой после взлета с промежуточного аэродрома в исландском Кефлавике (об это упоминалось в предыдущих частях цикла). Расстояние, которое «Антеи» должны были преодолеть на пути к Перу составляло 17000 км и было самым длинным для советских гигантов на то время. Стоит отметить, что Бразилия в то время отказала СССР в аэродромах для промежуточных посадок машин, что заставило отправлять гуманитарную помощь по более сложному и опасному маршруту – Чкаловский — Алжир – Галифакс – Гавана – Лима. Основные проблему всех экипажей были в несовершенном навигационном оборудовании, поэтому на борту каждого «Антея» до самой Лимы присутствовал специалист профильного КБ со спецоборудованием для ремонта. Кроме того, военным летчикам пришлось изучать (вспоминать) английский язык и осваивать международную систему навигации VOR/DME, курсоглиссадную систему ILS вместе с гиперболическими системами Loran-C и Omega. К каждому самолету дополнительно был прикомандирован военный переводчик.
Слева направо: А. Я. Бояринцев, Синицин, Л. Н. Хорошко, Е. А. Агеев, В. Г. Романов. Аэродром «Чкаловский». Перед отлетом в Перу. 18 июля 1970 года
16 июля 1970 года в небо из «Чкаловского» поднялся Ан-22 с бортовым 09304, на следующий день – две машин 09305 и 09302 и, наконец, 18 июля взлетела замыкающая пара 09303 и 090306. Заправлялись первый раз на американской авиабазе в Кефлавике, далее в Галифаксе и Гаване – на каждой остановке отдыхали почти сутки.
Итогами гуманитарной миссии в Перу стало повышение политического статуса Советского Союза, а также бесценный опыт, который приобрели как экипажи транспортной авиации, так и специалисты КБ.
Продолжение следует…
По материалам изданий:
Якубович Н. В. Военно-транспортный гигант Ан-22 «Антей». 2013.
О.К. Антонов: многогранность таланта. 2006.
Летный риск. 2009.
Половников И. Записки авиаконструктора. 2010.
Летом 1973 года «Антей» снова решал стратегические задачи – обеспечивал переброску техники и обслуживающего персонала визита генсека Леонида Брежнева в США. В ходе рейсов Ан-22 перенесли из Чкаловского в Вашингтон и Лос-Анджелес 69 человек и 122 тонны груза.
Трудовые будни 81-го военно-транспортного авиаполка
Осенью этого же 1973 года Ан-22 выполнял полет из Раменского в Иваново (аэродром «Северный»), в ходе которого на высоте 5700 метров машина попала в грозовой фронт. В итоге «Антей» перестал слушаться рулей и начал интенсивное снижение, больше походившее на падение. Отловить машину удалось лишь при выходе из грозовой облачности на высоте 4700 метров. Уже в Иваново обнаружили сорванные обтекатели локаторов и антенн.
Март 1974 года также ознаменовался нештатной ситуацией на борту грузового гиганта – над океаном на эшелоне 6000 метров у машины вышел из строя один двигатель. Случилось это на пути из Кубы после работы по обеспечению визита Л. Брежнева. Счастливой случайностью можно считать то, что до берега Исландии оставалось не более 300 километров, и экипаж сумел посадить Ан-22 на трех моторах в аэропорту Рейкьявика.
В конце 1978 года экипаж майора В. В. Заходякина при заходе на посадку в аэропорту «Северный» ощутил сильную тряску. Принято было решение приземляться, и уже на ВПП обнаружили, что пневматики средней правой основной стойки разорваны. Это стало следствием выдавливания и разрушения створок отсека шасси из-за среза болтов рычагов механики створок. Одна мелкая проблема потянула ворох серьезных последствий, которые могли стать причиной катастрофы.
На этом же «Антее» под командованием майора А. Н. Быкова проблема приключилась уже с силовой установкой – на высоте 7200 метров дал течь масляный бак третьего мотора. Командир принял решение выключить и зафлюгировать двигатель. В аэропорту Братска после посадки на трех моторах обнаружили восьмимиллиметровую трещину в маслопроводе.
Инциденты с надежностью авиадвигателей того времени лишний раз подтверждает тезис о том, что четырехмоторная компоновка для тяжелой техники была просто необходима. Гипотетический Ан-22 с двумя сверхмощными моторами при существующей в 60-80-х годах статистике отказов падал бы гораздо чаще – четырехдвигательная схема отчасти спасала ситуацию.
ЧП с моторами случались не только в воздухе, но и на земле. Так, 6 марта 1987 года у «Антея» вспыхнул четвертый двигатель из-за течи керосина на раскаленные поверхности силовой установки. Случилось это на аэродроме Укурей, и экипаж оперативно потушил возгорание штатным оборудованием.
Не все эпизоды эксплуатации Ан-22 можно было объяснить технической неисправностью. В книге Николая Якубовича «Военно-транспортный гигант Ан-22» приводятся воспоминания командира Н. Ф. Боровских:
«В июне 1975 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Алжир на посадочном курсе на высоте 600 метров в облаках в носовой части появился оранжево-красный шар, который увеличивался на глазах, так что я не имел возможности отвернуть от него. В наушниках стоял сильный треск, произошел взрыв шара, который ослепил экипаж и частично оглушил. Я на ощупь ткнул кнопку приведения к горизонту и дал команду — всем двигателям номинальный режим. Старший бортовой техник Дементьев В.Н. доложил, что двигатели работают нормально и нужно осмотреть левый борт, т.к. удар был слева. Произвели посадку на запасном аэродроме. Утром, осмотрев самолет, обнаружили незначительное оплавление заклепок. Что это было, шаровая молния или «НЛО», установить так и не удалось».
Трудовые будни 81-го военно-транспортного авиаполка
Командир воздушного судна К. С. Добрянский 22 мая 1977 года впервые увидел удивительное явление – светящийся ореол вокруг винтов одного из двигателей. Все дело оказалось в прогаре одного из нагревательных элементов системы обогрева винтов с дальнейшим коротким замыканием. Полет проходил в сложных метеоусловиях, и экипажу приходилось бороться с обледенением машины с помощью систем обогрева.
Были в истории Ан-22 досадные инциденты по вине экипажа и обслуживающего персонала. Так, 5 октября 1989 года на аэродроме Гянжа бортовой техник и командир экипажа забыли поставить под колеса самолета упорные колодки. Глубокой ночью давление в стояночном тормозе упало, и «Антей» покатился по аэродрому. В неуправляемом состоянии и без экипажа машин прошла три километра, снесла столб освещения, смяла заправочную колонку и встала только на мягком грунте. В итоге под замену два колеса, обтекатель шасси, а также РЛС «Инициатива-4-100». Несчастный Ан-22 восстановили и списали только в 1995 году после 26 лет службы.
А в 1987 году на эшелоне 6600 метров на щитке Ан-22 №01 09 сработала сигнализация о засорении фильтров на трех моторах. Это вынудило экипаж под командованием Н. А. Лелькова перейти на питание моторов от трех очередей. Посадив машину в Кневичах, установили нехватку в топливе противокристаллической жидкости «И». Не долили на земле...
Землетрясение в Перу 1970 года
Эмблема перуанского отряда
Памятник экипажу Ан-22 СССР-09303 в Лиме (Перу). На памятнике надпись: «Вы спешили на помощь пострадавшим от землетрясения. Мы работали здесь, помня о вас»
Международную миссию по ликвидации последствий землетрясения в Перу в Советском Союзе возложили на пять экипажей Ан-22 12-го втда и на девять экипажей Ан-12 339-го втап. В задачи летчиков входила переброска в июле 1970 года через океан полевого госпиталя с медиками Московского военного округа, нескольких Ми-8, карет скорой помощи и массы другого габаритного груза. В миссии участвовали машины СССР-09302, 09303, 09304, 09305 и 09306. Борт 09303 под командованием майора А. Я. Бояринцева позже бесследно исчез над Атлантикой после взлета с промежуточного аэродрома в исландском Кефлавике (об это упоминалось в предыдущих частях цикла). Расстояние, которое «Антеи» должны были преодолеть на пути к Перу составляло 17000 км и было самым длинным для советских гигантов на то время. Стоит отметить, что Бразилия в то время отказала СССР в аэродромах для промежуточных посадок машин, что заставило отправлять гуманитарную помощь по более сложному и опасному маршруту – Чкаловский — Алжир – Галифакс – Гавана – Лима. Основные проблему всех экипажей были в несовершенном навигационном оборудовании, поэтому на борту каждого «Антея» до самой Лимы присутствовал специалист профильного КБ со спецоборудованием для ремонта. Кроме того, военным летчикам пришлось изучать (вспоминать) английский язык и осваивать международную систему навигации VOR/DME, курсоглиссадную систему ILS вместе с гиперболическими системами Loran-C и Omega. К каждому самолету дополнительно был прикомандирован военный переводчик.
Слева направо: А. Я. Бояринцев, Синицин, Л. Н. Хорошко, Е. А. Агеев, В. Г. Романов. Аэродром «Чкаловский». Перед отлетом в Перу. 18 июля 1970 года
16 июля 1970 года в небо из «Чкаловского» поднялся Ан-22 с бортовым 09304, на следующий день – две машин 09305 и 09302 и, наконец, 18 июля взлетела замыкающая пара 09303 и 090306. Заправлялись первый раз на американской авиабазе в Кефлавике, далее в Галифаксе и Гаване – на каждой остановке отдыхали почти сутки.
Итогами гуманитарной миссии в Перу стало повышение политического статуса Советского Союза, а также бесценный опыт, который приобрели как экипажи транспортной авиации, так и специалисты КБ.
Продолжение следует…
По материалам изданий:
Якубович Н. В. Военно-транспортный гигант Ан-22 «Антей». 2013.
О.К. Антонов: многогранность таланта. 2006.
Летный риск. 2009.
Половников И. Записки авиаконструктора. 2010.
Кинохроника. Помощь, которую оказывал СССР Перу после землетрясения 1970 года
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- vta81vtap.narod.ru, csdfmuseum.ru, патриотам.рф
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