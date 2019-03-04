Ан-22: «Летающий собор» Страны Советов. Часть 7. ЧП

«В июне 1975 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Алжир на посадочном курсе на высоте 600 метров в облаках в носовой части появился оранжево-красный шар, который увеличивался на глазах, так что я не имел возможности отвернуть от него. В наушниках стоял сильный треск, произошел взрыв шара, который ослепил экипаж и частично оглушил. Я на ощупь ткнул кнопку приведения к горизонту и дал команду — всем двигателям номинальный режим. Старший бортовой техник Дементьев В.Н. доложил, что двигатели работают нормально и нужно осмотреть левый борт, т.к. удар был слева. Произвели посадку на запасном аэродроме. Утром, осмотрев самолет, обнаружили незначительное оплавление заклепок. Что это было, шаровая молния или «НЛО», установить так и не удалось».

















