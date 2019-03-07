Как Горбачёв сдал советскую цивилизацию
Горбачёвская «перестройка» не привела к созданию «новой экономики», конкурентоспособной на мировом рынке, как изначально планировалось. С 1986 года ситуация в советской экономике непрерывно ухудшалась. Происходило обвальное падение эффективности производства, производительности труда. Падала фондоотдача. Не удалось, как планировали, уменьшить материалоёмкость. Началось медленное, но набирающее темпы падение объёма добычи углеводородов – нефти и газа. Эпоха «нефтяного коммунизма», которая позволила советской элите заключить «большую сделку» с народом, отказаться от коренной модернизации и бездействовать 1970-е и большую часть 1980-х годов, подошла к концу.
Из-за проблем в экономике, падения качества управления и, видимо, из-за саботажа части советской верхушки, которая уже ставила на развал СССР, появились перебои в снабжении населения продуктами питания и товарами народного потребления. Особенно этот процесс был заметен в крупных городах, советских столицах – Москве и Ленинграде. Это было болезненно воспринято населением городов, отвыкших от аскетизма периода мобилизации, развращенных годами брежневского «золотого века» и победившими идеалами потребительского общества.
В 1987 году Горбачёву и его окружению стало ясно, что впереди страну ждёт жесткий системный кризис. Система переходила в нестабильное состояние, что могло привести к полному краху СССР. Сокращение темпов производства могло привести уже к абсолютному падению производства и резкому падению потребления. А этого грозило резким ростом социальной напряженности, на окраинах – национальной. Кризис мог разрешиться гражданской войной.
Горбачёв был окружен «архитекторами и прорабами перестройки» — разрушителями, которые уже сознательно делали ставку на развал, разрушение советской цивилизации, вхождение в «цивилизованное сообщество государств» и приватизацию (расхищение, разграбление) народной собственности, богатств страны. Прежде всего стоит выделить Александра Яковлева – идеолога, «архитектора» перестройки. Очевидно, что это был сознательный агент влияния Запада, который считал, что нужно уничтожить СССР, что «с советским строем пора кончать». Говорили об «обновлении и совершенствовании социализма», а на деле крушили СССР (Великую Россию). Советская разведка, госбезопасность имела информацию о разрушительной деятельности группы Яковлева, имевшей контакты на Западе. Горбачёва об этом информировали, но он проявил нерешительность, пытался уладить всё внутри партии, кулуарно (как было тогда принято).
Среди разрушителей СССР также были представители национальных элит. Они хотели расчленить Советский Союз, чтобы стать полновластными правителями новых государств (соответственно и их богатств). Среди них был ближайший соратник Горбачёва, бывший министр внутренних дел Грузинской ССР, первый секретарь ЦК КП Грузии и министр иностранных дел СССР в 1985-1990 гг. Эдуард Шеварднадзе. Позднее он признается, что с самого начала поставил себе целью освобождение Грузии от русского владычества. Понятно, что такой человек во главе внешнеполитического ведомства советской империи натворил много бед, которые иначе как государственной изменой назвать нельзя.
По сути, этот «современный», «демократичный» министр иностранных дел СССР, который сразу же понравился на Западе, сдал национальные интересы СССР. Произвёл капитуляцию СССР в «холодной войне» — третьей мировой войне. Вехами его предательства стало практически одностороннее разоружение советских вооруженных сил; сдача позиций в Восточной Европе и по всему миру; разрешение на объединение Германии – по сути, сдача ГДР, и без соответствующих уступок Запада; вывод войск из Афганистана; в 1990 году Шеварднадзе совместно с госсекретарем США Д. Бейкером подписал соглашение о передаче США акватории Берингова моря. Это была сдача США морских владений (шельфа) России-СССР. Потеря русской территории, богатой биоресурсами и перспективными нефтегазовыми месторождениями.
Горбачёв боялся неконтролируемой катастрофы на просторах СССР (развала и гражданской войны) и пытался спасти страну и партию путем выгодной капитуляции перед хозяевами Запада. Горбачёв хотел предложить Западу «большую сделку». Она заключалась между советской верхушкой и реальными хозяевами Запада. Мол, советское хозяйство уже не может конкурировать с капитализмом, жизнь народа ухудшается. Поэтому необходимо разменять коммунизм на право вхождения в «цивилизованное сообщество государств», в «золотой миллиард» планеты. Москва отказывалась от идеологии коммунизма; помогала безболезненно демонтировать социалистический блок, сначала – в Восточной Европе, в зоне влияния Союза по всей планете, затем – внутри своей страны; проводила разоружение, снижая риск начала ядерной войны до минимума; вводила «рыночную экономику». Взамен «мировое сообщество» давало доступ к передовым технологиям, оборудованию, инвестиции и море дешевых потребительских товаров для населения, наступал потребительский рай. Советская верхушка становилась часть глобальной элиты, «хозяев мира».
Возможность внутренней катастрофы, неконтролируемого распада СССР стала основным мотивом политики Горбачёва. Он боялся, что если ресурсы для брежневской «большой сделки» кончатся, то в СССР произойдёт социальная катастрофа. Производительность советской экономики, чтобы укрепить ресурсную базу, поднять не удалось. Значит, необходимо взять ресурсы извне, заграницей. Отличие от плана Андропова было в том, что тот сначала планировал провести экономическую модернизацию, создать особую «новую экономику», конкурентоспособную на миром рынке, корпорации (ВПК, космос, атомная отрасль, энергетика, научные центры, «чёрное золото» и т. д.), навести порядок в стране – в элите и народе, восстановить дисциплину; а во внешней политике – сильно напугать Запад угрозой нового витка «холодной войны», гонки вооружений. Запад сам был в кризисе, развивался очередной этап кризиса капитализма. Грабительская, паразитарная система Запада деградировала, саморазрушалась. Она может существовать только при постоянном расширении «жизненного пространства». Грабить на планете уже было некого. США как флагман западного мира были обречены на развал и гибель до конца века. Стоял вопрос, кто рухнет раньше – СССР или США, социалистическая или капиталистическая система. При успешной модернизации у СССР были все шансы пережить США, победить в «холодной войне». То есть условия «большой сделки» с Западом были хорошие.
Горбачёв испугался внутренней катастрофы, не имел духа, воли и разума для решительной модернизации партии и страны, для восстановления идейной основы советского проекта-цивилизации, разрушенного после устранения Сталина. Большой идеи, создания передовой цивилизации всего человечества, общества знания, созидания и служения. Что могло снова мобилизовать общество, народ, дать ему смысл бытия. Спасти СССР. Горбачёв не понял такой необходимости или испугался.
Он предпочёл трусливую капитуляцию, пытаясь выиграть время для спасения партии и страны. Поэтому Горбачёв, в отличие от Андропова, решил, что пугать Запад не надо, надо ему просто выгодно продаться. Сдать коммунистическую идею, советский строй, от которого всё равно надо избавляться, так как он якобы нежизнеспособен, неконкурентоспособен и неэффективен в новом глобальном мире.
Фактически это была конвергенция и интеграция русской (советской) и западной цивилизаций, но на условиях уже хозяев западного мира. В окружении Горбачёва взяли вверх агенты влияния Запада, которые были сознательными противниками коммунизма и особого пути русской цивилизации, миссии русского народа, в чём они затем неоднократно признавались (как Яковлев). Они запудривали мозги людям такими понятиями, как «общечеловеческие ценности», «общий европейский дом», «мировое сотрудничество», «цивилизованное сообщество государств» и т . д. По сути, эти понятия скрывали капитуляцию, сдачу советского проекта, поражение СССР в третьей мировой («холодной») войне и тотальное разграбление наследия многих поколений русских и советских людей.
Горбачёв и его окружение завершили процесс отказа страны от своего цивилизационного, глобального проекта. Это неизбежно вело к национальной, геополитической, экономической и социальной катастрофе СССР (Великой России).
Таким образом, демонтаж социалистического блока, советской цивилизации начался сверху. Можно выделить сразу несколько ведущих разрушительных процессов:
1) усиленное, взрывное становление, организация и финансирование разнородной «пятой колонны»;
2) разыгрывание «национальной карты» — ставка представителей национальных элит на развал СССР, «прихватизацию» его наследства, активизация национальной радикальной интеллигенции, натравливание на русских нацменьшинств, особенно этот процесс активно развивался в Прибалтике, на Кавказе и Средней Азии; разжигание межнациональной розни;
3) разложение советской верхушки, её деморализация; зачистка органов госбезопасности, вооруженных сил от противников перестройки;
4) с молчаливого согласия ЦК КПСС собственная пресса в те годы фактически вела пропагандистскую, информационную войну против собственной страны и своего народа. ТВ и СМИ начали массированную, мощную атаку на госорганы, все институты государств аи власти, компартию, советскую армию, милицию, на советскую историю. Непрекращающаяся клевета, обман, дискредитация, чернуха, доведения народа до истерики, паранойи. Тотальное программирование, внушение шизофренической идеи, что «в этой стране жить нельзя», «надо всё перестроить», «нужны перемены» и т. д.
5) с помощью советских спецслужб начинается демонтаж соцблока, организуются «бархатные революции» в странах Восточной Европы. В частности, в 1989 году происходит антикоммунистический переворот в Румынии;
6) на территории СССР была организована серия техногенных катастроф, аварий вроде Чернобыльской трагедии 1986 года. Цель — деморализация, лишение воли у советской элиты и населения;
7) ускоренное одностороннее разоружение, сворачивание и уничтожение перспективных военных и космических программ, которые превращали СССР в глобальную сверхдержаву, опередившую всю планету на десятки лет вперёд; вывод войск из сферы влияния СССР, Восточной Европы. Капитуляция в Афганистане, хотя советская армия одержала победу. Сдача Восточной Германии.
Совместный ужин советской и американской делегаций на борту советского корабля «Максим Горький», Мальта. 2 декабря 1989 года
Американцы, западники, видя сигналы Горбачева и его команды, были довольны. Рейган с 1981 года последовательно пытался сокрушить советскую «империю зла», а тут такой подарок. США и Запад спасены! Они могут преодолеть свой системный кризис за счёт развала и грабежа социалистического мира, богатейших ресурсов СССР! Победа в третьей мировой войне! Уничтожение тысячелетнего стратегического врага, который сам отказывается от своей глобальной миссии, цивилизационного и национального проекта. Поэтому Рейган в 1987 году прекратил резкие действия против России. Мол, не мешайте Горбачёву и его банде перестройщиков самим ломать СССР, не развеивайте заблуждений советской верхушки и народа на слияние западной и советской систем, на то, что Россия станет полноправным членом «мирового сообщества». На Западе стали активно создавать миф о «прогрессивной» политике Горбачева, поддерживать его начинания по разоружению, в том числе ядерному, демонтажу соцблока, коммунизма.
Сама капитуляция была оформлена на Мальтийском саммите в декабре 1989 года. Там 2-3 декабря прошла встреча между президентом США Джорджем Бушем (ст.) и генсекретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым. Было провозглашено окончание «холодной войны» — третьей мировой. Это была капитуляция: Москва обещала невмешательство в дела стран Восточной Европы, согласие на объединение Германии, уступки в отношении прибалтийских республик. Буш же только устно поддержал перестройку в СССР. После встречи на Мальте – предательства Горбачёва, Яковлева и Шеварднадзе, начинается лавинообразный процесс развала и капитуляции на всех уровнях.
На Западе, в США с самого начала не собирались пускать русских в «золотой миллиард». Русская цивилизация и государство, русский народ подлежат уничтожению (т. н. русский вопрос) при любых властях и идеологиях – при царях, генсеках и президентах, при монархии, советской власти или либерал-демократах. Зачем Россия в западной метрополии, если ей уготована роль сырьевой колонии и места возможного расселения «золотой элиты» в условиях уже тогда прогнозируемой глобальной биосферной катастрофы? Россия своими богатствами, ресурсами, рынком сбыта должна была спасти Запад от кризиса, помочь ему совершить технологический рывок в «новый мировой порядок». Совершить «перезагрузку матрицы» — создание устойчивой глобальной рабовладельческой цивилизации. Также Россия нужна была США как «пушечное мясо» против Китая и исламского мира.
Неудивительно, что проект Вашингтона легко смял иллюзорные замыслы Горбачёва. Хозяева Запада поддержали иллюзии Москвы в обмен на слом социализма, советской цивилизации давали большие кредиты, подсаживая Россию на финансовый крюк. Это подкрепило надежды Горбачёва – раз дают деньги, значит, всё идёт хорошо. Верным путём идём, товарищи. Идём в цивилизованное мировое сообщество. Эта иллюзия и добила СССР.
Из-за проблем в экономике, падения качества управления и, видимо, из-за саботажа части советской верхушки, которая уже ставила на развал СССР, появились перебои в снабжении населения продуктами питания и товарами народного потребления. Особенно этот процесс был заметен в крупных городах, советских столицах – Москве и Ленинграде. Это было болезненно воспринято населением городов, отвыкших от аскетизма периода мобилизации, развращенных годами брежневского «золотого века» и победившими идеалами потребительского общества.
В 1987 году Горбачёву и его окружению стало ясно, что впереди страну ждёт жесткий системный кризис. Система переходила в нестабильное состояние, что могло привести к полному краху СССР. Сокращение темпов производства могло привести уже к абсолютному падению производства и резкому падению потребления. А этого грозило резким ростом социальной напряженности, на окраинах – национальной. Кризис мог разрешиться гражданской войной.
Горбачёв был окружен «архитекторами и прорабами перестройки» — разрушителями, которые уже сознательно делали ставку на развал, разрушение советской цивилизации, вхождение в «цивилизованное сообщество государств» и приватизацию (расхищение, разграбление) народной собственности, богатств страны. Прежде всего стоит выделить Александра Яковлева – идеолога, «архитектора» перестройки. Очевидно, что это был сознательный агент влияния Запада, который считал, что нужно уничтожить СССР, что «с советским строем пора кончать». Говорили об «обновлении и совершенствовании социализма», а на деле крушили СССР (Великую Россию). Советская разведка, госбезопасность имела информацию о разрушительной деятельности группы Яковлева, имевшей контакты на Западе. Горбачёва об этом информировали, но он проявил нерешительность, пытался уладить всё внутри партии, кулуарно (как было тогда принято).
Среди разрушителей СССР также были представители национальных элит. Они хотели расчленить Советский Союз, чтобы стать полновластными правителями новых государств (соответственно и их богатств). Среди них был ближайший соратник Горбачёва, бывший министр внутренних дел Грузинской ССР, первый секретарь ЦК КП Грузии и министр иностранных дел СССР в 1985-1990 гг. Эдуард Шеварднадзе. Позднее он признается, что с самого начала поставил себе целью освобождение Грузии от русского владычества. Понятно, что такой человек во главе внешнеполитического ведомства советской империи натворил много бед, которые иначе как государственной изменой назвать нельзя.
По сути, этот «современный», «демократичный» министр иностранных дел СССР, который сразу же понравился на Западе, сдал национальные интересы СССР. Произвёл капитуляцию СССР в «холодной войне» — третьей мировой войне. Вехами его предательства стало практически одностороннее разоружение советских вооруженных сил; сдача позиций в Восточной Европе и по всему миру; разрешение на объединение Германии – по сути, сдача ГДР, и без соответствующих уступок Запада; вывод войск из Афганистана; в 1990 году Шеварднадзе совместно с госсекретарем США Д. Бейкером подписал соглашение о передаче США акватории Берингова моря. Это была сдача США морских владений (шельфа) России-СССР. Потеря русской территории, богатой биоресурсами и перспективными нефтегазовыми месторождениями.
Горбачёв боялся неконтролируемой катастрофы на просторах СССР (развала и гражданской войны) и пытался спасти страну и партию путем выгодной капитуляции перед хозяевами Запада. Горбачёв хотел предложить Западу «большую сделку». Она заключалась между советской верхушкой и реальными хозяевами Запада. Мол, советское хозяйство уже не может конкурировать с капитализмом, жизнь народа ухудшается. Поэтому необходимо разменять коммунизм на право вхождения в «цивилизованное сообщество государств», в «золотой миллиард» планеты. Москва отказывалась от идеологии коммунизма; помогала безболезненно демонтировать социалистический блок, сначала – в Восточной Европе, в зоне влияния Союза по всей планете, затем – внутри своей страны; проводила разоружение, снижая риск начала ядерной войны до минимума; вводила «рыночную экономику». Взамен «мировое сообщество» давало доступ к передовым технологиям, оборудованию, инвестиции и море дешевых потребительских товаров для населения, наступал потребительский рай. Советская верхушка становилась часть глобальной элиты, «хозяев мира».
Возможность внутренней катастрофы, неконтролируемого распада СССР стала основным мотивом политики Горбачёва. Он боялся, что если ресурсы для брежневской «большой сделки» кончатся, то в СССР произойдёт социальная катастрофа. Производительность советской экономики, чтобы укрепить ресурсную базу, поднять не удалось. Значит, необходимо взять ресурсы извне, заграницей. Отличие от плана Андропова было в том, что тот сначала планировал провести экономическую модернизацию, создать особую «новую экономику», конкурентоспособную на миром рынке, корпорации (ВПК, космос, атомная отрасль, энергетика, научные центры, «чёрное золото» и т. д.), навести порядок в стране – в элите и народе, восстановить дисциплину; а во внешней политике – сильно напугать Запад угрозой нового витка «холодной войны», гонки вооружений. Запад сам был в кризисе, развивался очередной этап кризиса капитализма. Грабительская, паразитарная система Запада деградировала, саморазрушалась. Она может существовать только при постоянном расширении «жизненного пространства». Грабить на планете уже было некого. США как флагман западного мира были обречены на развал и гибель до конца века. Стоял вопрос, кто рухнет раньше – СССР или США, социалистическая или капиталистическая система. При успешной модернизации у СССР были все шансы пережить США, победить в «холодной войне». То есть условия «большой сделки» с Западом были хорошие.
Горбачёв испугался внутренней катастрофы, не имел духа, воли и разума для решительной модернизации партии и страны, для восстановления идейной основы советского проекта-цивилизации, разрушенного после устранения Сталина. Большой идеи, создания передовой цивилизации всего человечества, общества знания, созидания и служения. Что могло снова мобилизовать общество, народ, дать ему смысл бытия. Спасти СССР. Горбачёв не понял такой необходимости или испугался.
Он предпочёл трусливую капитуляцию, пытаясь выиграть время для спасения партии и страны. Поэтому Горбачёв, в отличие от Андропова, решил, что пугать Запад не надо, надо ему просто выгодно продаться. Сдать коммунистическую идею, советский строй, от которого всё равно надо избавляться, так как он якобы нежизнеспособен, неконкурентоспособен и неэффективен в новом глобальном мире.
Фактически это была конвергенция и интеграция русской (советской) и западной цивилизаций, но на условиях уже хозяев западного мира. В окружении Горбачёва взяли вверх агенты влияния Запада, которые были сознательными противниками коммунизма и особого пути русской цивилизации, миссии русского народа, в чём они затем неоднократно признавались (как Яковлев). Они запудривали мозги людям такими понятиями, как «общечеловеческие ценности», «общий европейский дом», «мировое сотрудничество», «цивилизованное сообщество государств» и т . д. По сути, эти понятия скрывали капитуляцию, сдачу советского проекта, поражение СССР в третьей мировой («холодной») войне и тотальное разграбление наследия многих поколений русских и советских людей.
Горбачёв и его окружение завершили процесс отказа страны от своего цивилизационного, глобального проекта. Это неизбежно вело к национальной, геополитической, экономической и социальной катастрофе СССР (Великой России).
Таким образом, демонтаж социалистического блока, советской цивилизации начался сверху. Можно выделить сразу несколько ведущих разрушительных процессов:
1) усиленное, взрывное становление, организация и финансирование разнородной «пятой колонны»;
2) разыгрывание «национальной карты» — ставка представителей национальных элит на развал СССР, «прихватизацию» его наследства, активизация национальной радикальной интеллигенции, натравливание на русских нацменьшинств, особенно этот процесс активно развивался в Прибалтике, на Кавказе и Средней Азии; разжигание межнациональной розни;
3) разложение советской верхушки, её деморализация; зачистка органов госбезопасности, вооруженных сил от противников перестройки;
4) с молчаливого согласия ЦК КПСС собственная пресса в те годы фактически вела пропагандистскую, информационную войну против собственной страны и своего народа. ТВ и СМИ начали массированную, мощную атаку на госорганы, все институты государств аи власти, компартию, советскую армию, милицию, на советскую историю. Непрекращающаяся клевета, обман, дискредитация, чернуха, доведения народа до истерики, паранойи. Тотальное программирование, внушение шизофренической идеи, что «в этой стране жить нельзя», «надо всё перестроить», «нужны перемены» и т. д.
5) с помощью советских спецслужб начинается демонтаж соцблока, организуются «бархатные революции» в странах Восточной Европы. В частности, в 1989 году происходит антикоммунистический переворот в Румынии;
6) на территории СССР была организована серия техногенных катастроф, аварий вроде Чернобыльской трагедии 1986 года. Цель — деморализация, лишение воли у советской элиты и населения;
7) ускоренное одностороннее разоружение, сворачивание и уничтожение перспективных военных и космических программ, которые превращали СССР в глобальную сверхдержаву, опередившую всю планету на десятки лет вперёд; вывод войск из сферы влияния СССР, Восточной Европы. Капитуляция в Афганистане, хотя советская армия одержала победу. Сдача Восточной Германии.
Совместный ужин советской и американской делегаций на борту советского корабля «Максим Горький», Мальта. 2 декабря 1989 года
Американцы, западники, видя сигналы Горбачева и его команды, были довольны. Рейган с 1981 года последовательно пытался сокрушить советскую «империю зла», а тут такой подарок. США и Запад спасены! Они могут преодолеть свой системный кризис за счёт развала и грабежа социалистического мира, богатейших ресурсов СССР! Победа в третьей мировой войне! Уничтожение тысячелетнего стратегического врага, который сам отказывается от своей глобальной миссии, цивилизационного и национального проекта. Поэтому Рейган в 1987 году прекратил резкие действия против России. Мол, не мешайте Горбачёву и его банде перестройщиков самим ломать СССР, не развеивайте заблуждений советской верхушки и народа на слияние западной и советской систем, на то, что Россия станет полноправным членом «мирового сообщества». На Западе стали активно создавать миф о «прогрессивной» политике Горбачева, поддерживать его начинания по разоружению, в том числе ядерному, демонтажу соцблока, коммунизма.
Сама капитуляция была оформлена на Мальтийском саммите в декабре 1989 года. Там 2-3 декабря прошла встреча между президентом США Джорджем Бушем (ст.) и генсекретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым. Было провозглашено окончание «холодной войны» — третьей мировой. Это была капитуляция: Москва обещала невмешательство в дела стран Восточной Европы, согласие на объединение Германии, уступки в отношении прибалтийских республик. Буш же только устно поддержал перестройку в СССР. После встречи на Мальте – предательства Горбачёва, Яковлева и Шеварднадзе, начинается лавинообразный процесс развала и капитуляции на всех уровнях.
На Западе, в США с самого начала не собирались пускать русских в «золотой миллиард». Русская цивилизация и государство, русский народ подлежат уничтожению (т. н. русский вопрос) при любых властях и идеологиях – при царях, генсеках и президентах, при монархии, советской власти или либерал-демократах. Зачем Россия в западной метрополии, если ей уготована роль сырьевой колонии и места возможного расселения «золотой элиты» в условиях уже тогда прогнозируемой глобальной биосферной катастрофы? Россия своими богатствами, ресурсами, рынком сбыта должна была спасти Запад от кризиса, помочь ему совершить технологический рывок в «новый мировой порядок». Совершить «перезагрузку матрицы» — создание устойчивой глобальной рабовладельческой цивилизации. Также Россия нужна была США как «пушечное мясо» против Китая и исламского мира.
Неудивительно, что проект Вашингтона легко смял иллюзорные замыслы Горбачёва. Хозяева Запада поддержали иллюзии Москвы в обмен на слом социализма, советской цивилизации давали большие кредиты, подсаживая Россию на финансовый крюк. Это подкрепило надежды Горбачёва – раз дают деньги, значит, всё идёт хорошо. Верным путём идём, товарищи. Идём в цивилизованное мировое сообщество. Эта иллюзия и добила СССР.
- Автор:
- Самсонов Александр
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