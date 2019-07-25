Вертолёт против танка. Противостояние длиной более полувека

История становления противостояния

Производство танков в СССР

Немецкий ПТУР X-7 Rotkäppchen и вертолёт Sikorsky R-4 Hoverfly

Противотанковые модификации вертолётов Bo 105 и Westland Lynx

Боевой вертолёт Bell AH- Cobra и его современная модификация Bell AH-1W Super Cobra

Ударный вертолёт AH-64E Apache Guardian

Франко-германский ударный вертолёт «Тигр» в вариантах Tiger UHT – вертолёт огневой поддержки для Бундесвера (слева) и Tiger HAP – ударный вертолёт огневой поддержки для армии Франции (справа)

Боевые вертолёты A129 Mangusta и AH-2 Rooivalk

Противовоздушная оборона (ПВО) бронетехники

ЗСУ «Шилка», ЗРК «Стрела-1», ЗРК «Стрела-10»

ЗРПК «Тунгуска» и ЗРК «Тор-М1»

Современные тенденции в противостоянии «вертолёт против танка»

ПТУР JAGM

ЗРК «Сосна» и ЗРПК «Панцирь-СМ»

Прототип скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider

Концепты скоростных вертолётов AVX от Aircraft Company и AH-64E Block II Apache

Предположительно гиперзвуковая ЗУР для ЗРК/ЗРПК «Панцирь-СМ» (справа) с дальностью стрельбы до 40 км, слева ЗУР к «Панцирь-С», по центру — ПТУР «Гермес-С»