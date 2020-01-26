Северная война: положение пленных в Швеции и России

Положение военнопленных в России и Швеции

«Шведы держат оных генералов и полоняников наших в Стекголме, как зверей, заперши, и морят голодом, что и своего к ним, что присылают получить они свободно не могут, и истинно многие из среди их померли».

«Русские пленные должны быть содержимы в Швеции строго и не пользоваться никакою свободою».



Людвиг Николаус фон Алларт. В Нарвском сражении принимал участие в качестве «иностранного специалиста», ещё числясь саксонским генералом. До 1705 года находился в плену в Швеции, был обменен на генерала Арвида Горна (пришлось ещё и доплатить 4 тысячи талеров). В 1706 году, после отречения Августа Саксонского Сильного от польского престола, перешёл на службу в российской армии. Враждовал с Меньшиковым, из-за интриг которого дважды уходил в отставку



«Письмо домой». Гёрансон, иллюстрация из книги Оберга и Йорансона «Каролинер»

Категории шведских пленных в России



«Шведские пленные на строительстве Петербурга». Рисунок шведского военнопленного Карла Фридерика Койета, 1722 г.



Санкт-Петербург, Михайловский сад, фотография начала ХХ века



Санкт-Петербург, Михайловский сад, современное фото



Контр-адмирал Нильс Эреншёльд (Nils Ehrenschiöld)



Санкт-Петербург на рисунке шведского военнопленного П. Бетуна, около 1715 года

«Если он беден – это его вина, он долгое время командовал полком».

Шведские пленники у «частных лиц»

Шведские пленные на русской службе

«Казённые работы»



В.Н. Татищев. Портрет работы неизвестного художника первой половины XVIII века

Шведы в Сибири и Тобольске



Проезжий лист, выданный в 1717 г. сибирским губернатором М. Гагариным шведскому пленному поручику Юрию Тиролю, который был отпущен из Тобольска для доставки в Якутск меда, церковного вина, воска, сахара, масла деревянного и сукна



Тобольск в 1710 году, гравюра



Тобольский Кремль, вид на Рентерею



Филипп Иоганн фон Страленберг



Карта Восточной Сибири, составленная Страленбергом. Париж. 1725 год



М.П. Гагарин



Романтизированный портрет М. П. Гагарина на памятной доске в Тобольске: хоть «мздоимец и казнокрад», да «свой»!

Шведские специалисты «на пароле»

Фельдт-комиссариат Рёншильда и Пипера



Карл Пипер



Карл Густав Рёншильд, литография Акселя Якоба Салмсона

Судьба шведских пленных в России



Maximilian Emanuel von Württemberg-Winnental (1689–1709)



Берндт Отто Стакельберг



Хуго Юхан Гамильтон