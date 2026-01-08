Боевые корабли. Эсминцы. Первый японский
Япония… Интереснейшая страна, пожалуй, первая в мире в плане обожания своего военного флота последние лет двести. И, если раньше это вызывало уважение, то сегодняшний реваншизм несколько напрягает. Но нельзя не признать – строить корабли японцы умеют. Но так было не всегда.
Японский флот, который столь хорошо показал себя в русско-японской войне был не столько японским, сколько британским. Так сказать, лицензионное производство в лучшем случае, а так японские военные не стеснялись заказывать постройку кораблей напрямую в Британии.
Корабли, о которых пойдет речь, строились в Японии и по японским проектам. Правда, многие эксперты утверждают, что «Минекадзе», «Савакадзе», «Окикадзе», «Хакадзе», «Якадзе», «Надакадзе», «Симакадзе», «Акикадзе», «Сиокадзе», «Юкадзе», «Хокадзе», «Тамикадзе», «Нокадзе», «Намикадзе», «Нумакадзе» внешне очень походили на германские эсминцы.
Действительно, эта серия кораблей (да и несколько последующих) была похожа на корабли производства Германии и Австро-Венгрии тех лет. Например, торпедный аппарат между мостиком и срезом полубака, так строили только немцы. Правда, японцы не стали ставить торпедные аппараты побортно, как немцы, а установили один спаренный аппарат на поворотном станке. С одной стороны, это позволяло вести стрельбу в носовом секторе, ну не то чтобы стрельбу вперед, но плюнуть торпедой под углом 40-45 градусов было можно, с другой – аппарат заливало при сильном волнении. Мостик же пришлось сдвинуть в корму
Интересное место для торпедного аппарата на самом деле
Торпеды имели калибр 533-мм и стали изрядно мощнее предшественниц: вес боезаряда довели до 203 кг, а дальность хода составила 15 500 м на 27 узлах или 7 000 м на 37 узлах. Вообще японцы всегда были сильны в плане торпед. Наводились аппараты при помощи электромоторов, а заряжание оставили пока ручным.
Как конструкторы обошлись с артиллерией, удачным назвать нельзя. Набор из четырех 120-мм орудий с длиной ствола 45 калибров был размещен так: одно орудие на носу, по одному впереди и позади второй дымовой трубы и одно на кормовой надстройке. Получилось не очень эффективно: в нос и в корму могло стрелять только по одному орудию, что касалось средних, то они могли стрелять только в весьма узких боковых секторах, так как мешали дымовые трубы.
У трех последних эсминцев проекта («Нокадзе», «Намикадзе» и «Нумакадзе») расположение орудий было иным: орудие №3 перенесли в переднюю часть кормовой надстройки. Это не решило проблемы углов наведения, но упростило подачу боеприпасов.
«Минекадзе» и систер-шипы стали первыми серийными японскими эсминцами, оснащенными турбинами с зубчатой передачей. Четыре котла «Кампон» и два двухступенчатых ТЗА развивали мощность 38 500 л.с. Этого хватало для достижения 39 узлов, а «Симакадзе» на испытаниях развил 40,4 узла.
Для сравнения: американские эсминцы того времени имели силовые установки мощностью 27 000 л.с., а потому развивали максимум 34-35 узлов. Однако, несмотря на значительно больший запас топлива японских кораблей, дальность хода кораблей типа «Минекадзе» были на четверть ниже, чем у американских и британских эсминцев. Дело было в меньшей эффективности турбин.
Основные характеристики корабля:
Водоизмещение: 1367-1680 тонн
Длина: 102,6 м
Ширина: 9,0 м
Осадка: 2,9 м
Двигатели: 2 паровые турбины, 4 котла
Мощность: 38 500 л. с.
Скорость хода: 39 узлов
Дальность плавания: 6 700 км при скорости 14 узлов
Экипаж: 148 человек
Вооружение:
Артиллерия: 4 × 120-мм орудия Тип 3, 2 × 7,7-мм пулемёта
Минно-торпедное вооружение: 6 (3×2) × 533-мм торпедных аппаратов, 20 мин.
Модернизации
Вообще к середине 30-х годов эсминцы типа «Минекадзе» стали считать устаревшими, а так как японский флот начал получать корабли новых классов в приличных количествах, то «старичкам» начали придумывать новые роли.
Большинство эсминцев типа «Минекадзе» к началу войны были перестроены в так называемые быстроходные транспорты. Корпуса были усилены, часть вооружения сняли, оставив два 120-мм орудия и один торпедный аппарат. Идея действительно оказалась дельной, столь быстрые транспорты с возможностью огрызнуться снарядами и торпедами действительно оказались полезны при снабжении удаленных гарнизонов по всему Тихому океану. Хотя скорость упала до 36 узлов, по сравнению со скоростями обычных грузовых судов она оставалась нереальной.
На «Нокадзе», «Нумакадзе» и «Намикадзе» такие работы привели к увеличению их водоизмещение составило 1 692 тонн, а скорость упала до 34,5 узлов.
Но транспортами стали не все.
Например, «Якадзе» в 1937 году был переоборудован в корабль управления радиоуправляемого корабля-мишени «Сетцу». С корабля демонтировали все торпедные аппараты и два орудия, добавили четыре 25-мм зенитных автомата и набили корабль различной аппаратурой дистанционного управления.
«Окикадзе» в 1938 году вообще разоружили и вывели из состава флота. Но с началом войны, в 1941 году, он снова стал эсминцем с прежним вооружением.
У кораблей «Надакадзе» и «Симакадзе» вообще получилась интересная судьба. Их перед самой войной переоборудовали в патрульные корабли с вооружением из двух 120-мм орудий, десяти 25-мм автоматов, двух 533-мм торпедных аппаратов и 16 глубинных бомб. Но патрулировали они недолго.
В 1941 году патрульные корабли переделали в носители десантных катеров «Дзайхацу», при этом корабли потеряли еще по одному орудию. Корабли могли принимать два десантных катера и 250 десантников. Получились этакие средние десантные корабли. Для обеспечения равновесия с кораблей сняли носовые котлы, мощность упала до 19 500 л.с., а скорость до 20 узлов. Чтобы компенсировать возросшую роль авиации, к 1944 году зенитное вооружение было увеличено: на «Надакадзе» стояло 16, на «Симакадзе» - 20.
«Намикадзе» после подрыва на мине, оторвавшей кусок кормы в сентябре 1944 года, переоборудовали в носитель человекоуправляемых торпед «Кайтен». Корму срезали до ватерлинии, демонтировали носовой котел, что уменьшило скорость до 28 узлов. Из комплекта вооружения оставили одно 120-мм орудие, установили двенадцать 25-мм автоматов и восемь пулеметов, а ударное оружие составили два «Кайтена».
Примерно таким же образом хотели переоборудовать «Сёкадзе», поврежденный в январе 1945 года, но с четырьмя «Кайтенами» в качестве вооружения и цистерной с 50 тоннами топлива для них, однако до конца войны работы не успели закончить.
«Савакадзе», «Сиокадзе» и «Юкадзе» в 1945 году решили переоборудовать в корабли противовоздушного дозора. На «Сиокадзе» и «Юкадзе» установили радары «Тип 13», а на «Савакадзе» – «Тип 22». Корабли так же лишились носовых котлов, что уменьшило их скорость до 16 узлов. Вооружение «Юкадзе» и «Сиокадзе» состояло из четырех 120-мм орудий, десяти 25-мм зенитных автоматов и двух торпедных аппаратов. «Савакадзе» лишили торпедных аппаратов и орудий №1, 2 и 3, а взамен в порядке эксперимента на место орудия установили девятиствольную пусковую установку 150-мм противолодочных ракет.
Боевая служба
В ходе войны на Тихом океане тип «Минекадзе» использовался в основном для эскортной службы и понес тяжелые потери, типичные для всех японских эскадренных миноносцев.
«Савакадзе» («Болотный ветер»)
Дожил до конца войны, занимаясь патрульной службой в Йокосуке. Разобран на металл в 1947 году.
«Минекадзе» («Вершина ветра»)
В основном нес патрульную службу в Восточно-Китайском море, сопровождал конвои на Трук, Сайпан и Рабаул. Во время конвоирования судов на Такао, 10 февраля в районе Тайваня был потоплен американской подводной лодкой «Поги».
«Якадзе» («Стремительный ветер»)
Нес патрульную службу у берегов Китая, служил базой для управления кораблем-мишенью, 18 июля 1945 года при налете американской авиации на Йокосуку получил повреждения и был отбуксирован в сухой док в Нагауру, где из-за отсутствия ремонта в итоге затонул.
«Окикадзе» («Прибрежный ветер»)
Нес патрульную службу на севере у Хоккайдо, во время Второй Мировой войны эсминец вел противолодочное патрулирование у входа в Токийский залив, лишь изредка «Окикадзе» сопровождал конвои вдоль побережья Японии до Кусимото, Вакаяма или патрулировал побережье северного Хонсю.
10 января 1943 года Окикадзе был торпедирован американский подводной лодкой «Триггер» всего в 35 милях к юго-востоку от Йокосуки. Одна торпеда попала под палубу, вторая в корму. Корабль затонул, унеся с собой жизни большинства членов экипажа, включая капитана.
«Хакадзе» («Крылатый ветер»)
Участник Второй японо-китайской войны, патрулировал северное и центральное побережье Китая. Во время Второй Мировой войны участвовал в операции по вторжению в Палембанг на Суматре, из Рабаула на Соломоновых островах эсминец поддерживал попытку вторжения в Порт-Морсби, сопровождал конвои до Сайпана, от Сайпана до Хахадзимы на островах Огасавара и обратно, а также несколько конвоев в рамках подготовки к наступлению на Гуадалканал. Участник «Токийского экспресса» для быстрой переброски войск из Буина в Мунду.
В начале 1943 года «Хакадзе» выполнял задачи по патрулированию и сопровождению в секторе Шортлендс - Бука - Рабаул - Кавиенг. Во время сопровождения гидроавианосца «Акицусима» «Хакадзе» атаковал американскую подводную лодку «Гарфиш», но американцы оказались сильнее и в итоге торпедировали и потопили «Хакадзе» 23 января 1943 года примерно в 15 милях к югу от Кавиенга, Новая Ирландия.
«Шимакадзе» («Островной ветер»)
Участник Второй японо-китайской войны, в апреле 1940 года после масштабной модернизации был возвращён в строй в качестве патрульного катера №1. Катер представлял собой половину эсминца: сняли два котла из четырех, скорость 22 узла, вооружение 2 х 120-мм орудия, 4 зенитных автомата 25-мм, 2 бомбомета, 42 глубинных бомбы.
В таком виде корабль был направлен для патрулирования и сопровождения судов на Филиппины, Нидерландскую Ост-Индию и Соломоновы острова. 12 января 1943 года во время сопровождения танкера «Акебоно» в архипелаге Бисмарка был торпедирован и потоплен американской подводной лодкой «Гардфиш» недалеко от Кавиенга, Новая Ирландия.
«Шиокадзе» («Последний ветер»)
Вторую Мировую встретил на Палау в составе эскорта авианосца «Рюдзё», с которым участвовал в «Операции М» - японском вторжении на Филиппины.
С начала января 1942 года «Сиокадзе» базировался в заливе Камрань, Французский Индокитай, поддерживая вторжение в британский протекторат Саравак на Борнео, вторжение в Палембанг и вторжение на остров Яву в Нидерландскую Ост-Индию.
2 марта 1942 года вместе с эсминцем «Мацукадзе» потопил голландский минный тральщик «Энде». Участвовал вместе с «Рюдзё» во вторжении на Андаманские острова и рейдах в Индийском океане. Был временно переведен на север для участия во вторжении на Алеутские острова. Далее до конца января 1945 года сопровождал конвои между Японией и Манилой, Сингапуром и Палау.
31 января 1945 года он получил повреждения в результате атаки американской авиации к югу от Тайваня, когда пытался эвакуировать экипажи самолётов из Апарри на Лусоне, и был поставлен на ремонт. Капитуляцию Японии «Сиокадзе» встретил в доке в Куре.
После войны «Сиокадзэ» использовался в качестве судна для репатриации, эвакуируя демобилизованных японских солдат с азиатского континента обратно в Японию.
«Юкадзе» («Вечерний ветер»)
Нес патрульную службу во второй японо-китайской войне у берегов Китая.
Участник битвы за Мидуэй, эскортировал авианосец «Хосё».
Впоследствии «Хосё» использовался для обучения морских лётчиков у берегов Японии, а «Юкадзе» продолжал служить эскортом авианосца до конца Второй мировой войны.
После войны служил транспортом для перевозки японских солдат из Азии в Японию.
«Акикадзе» («Осенний ветер»)
Участник Второй японо-китайской войны.
С началом Второй Мировой войны базировался в Такао и участвовал во вторжении на Филиппины, а также сопровождал конвои в Давао и Легаспи.
С мая 1942 года «Акикадзе» базировался в Рабауле, сопровождая транспорты по всему Тихому океану. 14 марта 1943 года «Акикадзе» и два других эсминца атаковали и потопили американскую подводную лодку «Тритон».
Совершил несколько рейсов в качестве «Токийского экспресса» - транспорта для перевозки войск в Новую Гвинею, далее был переведён в Трук, где сопровождал конвои между Труком, Сайпаном и Палау.
Участвовал в битве в заливе Лейте, спасая выживших с торпедированного нефтеналивного судна Дзиней Мару.
1 ноября 1944 года 30-я дивизия эсминцев — «Юзуки» (флагман), «Узуки» и «Акикадзе» — вышла из Мако, сопровождая авианосец «Дзуйхо» и крейсер «Кисо» в направлении Брунея. 3 ноября подводная лодка США «Пинтадо» выпустила несколько торпед по «Дзуйхо», но «Акикадзе» под командованием капитан-лейтенанта Нитаро Ямадзаки перехватил их, пожертвовав собой ради спасения авианосца. «Акикадзе» затонул со всеми 205 членами экипажа.
«Надакадзе» («Ветер открытого моря»)
После несения патрульной службы у берегов Китая эсминец был переоборудован в патрульный катер «№2» и направлен для патрулирования и сопровождения на Филиппины, Нидерландскую Ост-Индию и Соломоновы острова.
В январе 1943 года патрульный катер № 2 был переведён на японские острова, где сопровождал конвои между Модзи, Такао, Сайгоном, Манилой и Сингапуром.
25 июля 1945 года патрульный катер №2 был торпедирован и потоплен подводной лодкой Королевского флота Великобритании «Стабборн» недалеко от пролива Ломбок, на Малых Зондских островах, Нидерландская Ост-Индия.
«Татикадзе» («Ветер от удара мечом»)
Участник операции 1942 года по вторжению Японии на Филиппины, сопровождал суда между Сулавеси и Сингапуром. Участвовал в вторжении на Андаманские острова, а с июня 1942 года базировался на атолле Джалуит или Рабауле, сопровождая транспорты на Маршалловы и Соломоновы острова. Корабль получил серьёзные повреждения во время авианалёта 27 декабря в Рабауле. После ремонта вернулся в строй и продолжил выполнение заданий в регионе.
4 февраля 1944 года «Татикадзе» сел на мель у атолла Куоп недалеко от лагуны Трук, возвращаясь из Рабаула, и остался там, несмотря на все попытки снять его с мели. Во время союзной операции «Хэйлстоун» корабль подвергся обстрелу и атакам авиации. После попадания торпеды в машинное отделение эсминец затонул.
«Хокадзе» («Ветер в парусах»)
Участник атаки на Перл-Харбор, был в эскорте авианосца «Тайхо», после атаки до апреля 1943 года оставался в эскорте авианосца. После был переназначен в эскорт крейсера «Нати».
Далее «Хокадзе» был задействован в операциях на севере и сопровождал транспорты вторжения на Киску. В августе 1944 года «Хокадзе» сопровождал гидроавианосец «Кимикава Мару» до Киски, а в октябре вернулся в Йокосуку для пополнения запасов. С октября был приписан к Юго-Западному флоту и сопровождал конвои между Модзи и Тайванем.
В марте 1943 года «Хокадзе» был отремонтирован и на нём был установлен гидролокатор. С апреля он вернулся к сопровождению конвоев, базируясь в Баликпапане, Борнео, в Нидерландской Ост-Индии. 1 июля 1943 года «Хокадзе» был торпедирован подводной лодкой USS Трешер в проливе Макассар, получив незначительные повреждения.
До самого конца «Хокадзе» служил в качестве конвойного корабля или «Токийского экспресса» в доставке грузов для гарнизонов на островах Новой Гвинеи.
6 июля 1944 года «Хокадзе» был торпедирован и потоплен американский подводной лодкой «Пэддл» в море Сулавеси. Выжило несколько членов экипажа.
«Нокадзе» («Полевой ветер»)
Первый из последней группы эсминцев, несколько отличавшихся от изначальных «Минекадзе» внешне, был объединён с однотипными кораблями «Намикадзе», «Нумакадзе» и флагманом «Камикадзе» в составе 1-й дивизии эсминцев. В 1938–1939 годах эта дивизия патрулировала северное и центральное побережье Китая во время Второй японо-китайской войны.
Практически всю Вторую Мировую войну «Нокадзе» провел в северных водах, патрулируя воды близ Алеутских островов, Хоккайдо и Хонсю.
В январе 1945 года «Нокадзе» вышел из Модзи в составе конвоя HI-91, направлявшегося в Сингапур, имея приказ отправиться в Мако, где он должен был присоединиться к эскорту эсминцев линкоров «Исэ» и «Хюга».
20 февраля 1945 года «Нокадзе» был торпедирован и потоплен американской подводной лодкой «Парго» к северу от Нячанга в Южно-Китайском море. Погибли 209 человек экипажа, «Камикадзе» спас 21 выжившего. «Нокадзе» был последним из 39 японских эсминцев, потопленных подводными лодками ВМС США во время войны.
«Нумакадзе» («Болотный ветер»)
Служба этого корабля практически не отличалась от действий предыдущего, «Нокадзе», за исключением того, что в декабре 1943 года Нумакадзэ был переведён в состав Объединённого флота и 5 декабря вышел из Модзи в составе 1-й дивизии надводного эскорта, сопровождавшей конвой на Тайвань.
18 декабря 1943 года «Нумакадзе», преследуя подводную лодку флота США «Грейбэк», был поражён торпедой, взорвался и затонул к востоку-северо-востоку от Наха, Окинава, со всем экипажем, включая командира 1-го дивизиона эсминцев Ватанабэ Ясумасу.
«Намикадзе» («Волновой ветер»)
Начало войны корабль встретил в северных водах, где оставался до конца 1943 года.
В декабре 1943 года «Намикадзе» 1 декабря был переведён в Модзи для сопровождения конвоев в Французский Индокитай. В марте 1944 года эсминец вернулся в Оминато, чтобы с марта 1944 года возобновить возобновить патрулирование Хоккайдо и Тисима
21 августа 1944 года «Намикадзе» был торпедирован подводной лодкой флота США «Сил» к северу от Итурупа. У него оторвало корму, и он был отбуксирован эсминцем «Камикадзэ» в Отару для экстренного ремонта. После ремонта «Намикадзе» отправили в военно-морской арсенал Майдзуру для переоборудования в носитель для пилотируемых торпед «Кайтен».
В ходе переоборудования были демонтированы три из четырёх основных орудий и все торпедные аппараты. Также был демонтирован первый котёл, что снизило мощность до 25 000 л. с., а максимальную скорость — до 29,5 узлов. Были добавлены шесть 25-мм зенитных автоматов Type 96 и восемь 13,2-мм зенитных пулеметов. На корме была установлена наклонная палуба, на которой можно было разместить от двух до четырёх торпед «Кайтен».
После завершения ремонта 1 февраля 1945 года Намикадзэ был приписан к Объединённому флоту, но нет никаких записей о том, что Намикадзэ действительно запускал «Кайтен» в бою. С 16 июня 1945 года Намикадзэ базировался в Убэ во Внутреннем Японском море и использовался в основном как тральщик для поиска мин.
После окончания войны «Намикадзе» был исключен из состава флота и передан оккупационным властям для использования в качестве транспорта для возвращения японских солдат из Азии.
3 октября 1947 года бывший «Намикадзе» был передан Китайской Республике в качестве военного трофея и переименован в «Шэнь Ян». «Шэнь Ян» служил сперва в Китае, а после поражения Гоминьдана ушел на Тайвань, где был окончательно списан в 1960 году.
«Намикадзе» стал долгожителем среди всех эсминцев типа «Минекадзе», прослужив с 1922 по 1960 год.
Итак, что можно сказать о первенцах японского эсминцестроения?
Корабли вышли не то, чтобы спорными, просто японские конструкторы не смогли реализовать все задумки и устранить все проблемы, которые выплыли при создании кораблей. Вообще для времен Первой Мировой войны это были неплохие корабли, для Второй – уже устарели напрочь.
Главной проблемой всех «Минекадзе» было фактическое отсутствие вменяемого гидроакустического оборудования. То есть, гидрофоны-то были, но на уровне 20-х годов, о сонарах и прочих прелестях прогресса мы не говорим. И это подтверждается потерями:
- 9 эсминцев были потоплены подводными лодками противника;
- 2 корабля потопила авиация.
Здесь вообще прослеживается некий парадокс: эсминцы, которые должны были стать грозой подводных лодок, гибли в основном как раз от их торпед! Причем, два корабля были потоплены именно атакуемыми ими подлодками! То есть, американцы совершенно не боялись таких схваток и выходили из них победителями. Почему? Все просто: если эсминец «глух, как тетерев» и не способен обнаружить подлодку, грех этим не воспользоваться и не влепить ему торпеду в борт.
И то, что «Окикадзе» потопили буквально в своих водах, в каких-то 35 милях от одной из главных военных баз Японии, Йокосуки, говорит о том, что служба ПЛО была даже не поставлена не лучшим образом. Она была положена на лопатки. И не в последнюю очередь из-за того, что существовал дефицит кораблей с вменяемым набором противолодочного оборудования.
В принципе, нельзя сказать, что «первый блин комом». Нет, корабли хоть и вышли так себе, но они свое отработали. Быстроходный вооруженный транспорт, носитель торпед «Кайтен», патрульный… катер (это, конечно, перебор) – в целом японцы не боялись экспериментировать в плане модернизаций, а почему нет, терять им все равно было нечего.
Другой вопрос, что японцы точно умели делать выводы и уже следующие типы эсминцев весьма отличались от первенцев «Минекадзе», но это уже реально следующая история. Здесь же можно подытожить тем, что первым и с первыми всегда тяжело. Но корабли вышли мореходными, удовлетворительно вооруженными и не вполне удовлетворительно оснащенными, быстрыми. Живучесть, конечно, была тоже ниже средней, все-таки одна торпеда для корабля такого класса – это не очень хорошо, если эсминец тонет от одной торпеды, это говорит о том, что с живучестью реальные проблемы. И хромала дальность, но в этом направлении японцы работали, как никто другой.
Как говорили сами японцы, путь в тысячу ри начинается с первого шага. Первый шаг был сделан в 1920 году, когда на воду были спущены первые «Минекадзе», которые через 20 лет напрочь устарели, но в те годы вообще технический прогресс несся семимильными шагами, так что все закономерно. Но уроки «Минекадзе» пошли впрок, и дальше корабли были уже на приличном мировом уровне.
