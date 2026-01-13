Боевые корабли. Эсминцы. Двенадцать некрологов
Удивительное случается. После разномастных экспериментов над «Минекадзе», довольно упорядоченных над «Камикадзе», пришла очередь третьей серии эсминцев типа «Муцуки». И вот здесь вообще странно: к вопросу дооборудования и модернизации подошли более чем серьезно и продумано, и «Муцуки» действительно сильно отличались от «Минекадзе».
Если из «Минекадзе» хотели на выходе получить хоть что-то осмысленное, «Камикадзе» целенаправленно переделывали в корабль ПВО, а вот из «Муцуки» решили сделать универсальный корабль первой линии.
Работа была проделана весьма большая.
1. Торпедные аппараты сменили калибр с 533-мм на 610-мм. «Муцуки» стали первыми эсминцами, опробовавшими знаменитые японские «Лонг-лэнсы».
Торпеды, хоть и нуждались в доведении до совершенства, обладали многообещающими характеристиками: 300 кг в боевой части, 18 км хода на 27 узлах или 10 км на 37 узлах. «Муцуки» стали последними японскими эсминцами, у которых торпедный аппарат размещался перед мостиком.
Кроме того, аппараты стали трехтрубными, что позволяло выпускать в залпе 6 торпед по борту.
2. После инцидента с Четвёртым флотом в сентябре 1935 года, когда многие японские корабли были повреждены тайфуном во время учений, «Муцуки» были модернизированы: иная модель мостика, более компактная и усиленная, дымовые трубы стали наклонными, на торпедных аппаратах появились водоотражающие щиты, с которыми можно было работать с торпедами при любых погодных условиях.
3. На кораблях появилось оборудование для постановки мин и траления.
4. Корабли лишились орудия №3. Впоследствии зачастую снимали и №2, и даже кормовые торпедные аппараты, но убрать орудие №3, которое работало в весьма узких секторах (около 50 градусов по каждому борту), было действительно хорошей идеей.
5. Пулеметы 7,7-мм по бокам мостика заменили на 13,2-мм, а на освободившееся место от орудия №3 натыкали 25-мм зенитных автоматов. В среднем их количество равнялось 10 стволам, 13,2-мм пулеметов могло быть до 5 единиц.
Естественно, всё это делалось за счет увеличения водоизмещения и снижения скорости.
Водоизмещение:
- стандартное 1315 т,
- полное 1772 т.
Длина – 100,5 м (97,54 по в/л)
Ширина – 9,16 м
Осадка – 2,96 м
Механизмы: 4 котла «Кампон», 2 ТЗА «Парсонс».
Мощность и скорость: 38 500 л. с., 37,25 узла в стандартном водоизмещении, 34 узла в полном.
Запас топлива: 420 т.
Дальность плавания: 4000 миль на 15 узлах.
Вооружение:
Артиллерия: четыре 127-мм орудия
ПВО: два 7,7-мм пулемета
Торпеды: шесть 610-мм (2х3)
Мины: 16
Противолодочное вооружение: 2 бомбомета, 18 глубинных бомб.
Экипаж: 150 человек.
Ряд эсминцев («Сацуки», «Микадзуки», «Фумидзуки», «Нагацуки», «Кикудзуки» и «Микадзуки») модернизировали. В 1941–42 годах они были переоборудованы в быстроходные транспорты, а их вооружение уменьшилось до двух 120-мм орудий и десяти 25-мм автоматов. Торпедные аппараты, заградительное и тральное оборудование сняли и дополнительно установили еще 2 бомбомета, увеличив боекомплект глубинных бомб до 36. Водоизмещение при этом возросло до 1590/1913 т, а максимальная скорость упала до 34 узлов.
Ну ведь хорошая работа, не так ли? Осмысленная. Но теперь стоит перейти к тому, как воевали эти эсминцы.
«Муцуки» («Январь»)
Вышел из Кваджалейна 8 декабря в составе сил вторжения на остров Уэйк, неся передовой десант японских десантных сил. 11 декабря американский гарнизон отразил первые попытки высадки. Понеся тяжелые потери (включая «Кисараги» и «Хаяте»), японские войска отступили. «Муцуки» вернулся 23 декабря со вторым отрядом вторжения на остров Уэйк и снова привез передовой десантный отряд SNLF.
После захвата Уэйка «Муцуки» сопровождал конвой с войсками из Трука на Гуам, а затем присоединился к вторжению на Соломоновы острова, прикрывая высадку японских войск во вторжениях в Рабаул, Новую Ирландию и Новую Британию и во время операции вторжения в Лаэ и Саламауа на Новой Гвинее в январе — марте 1942 года.
Далее эсминец принял участие в первой оккупации Шортлендских островов и Бугенвиля на Соломоновых островах. Позже корабль участвовал в оккупации Адмиралтейских островов.
После завершения ремонта в военно-морском арсенале Сасебо 12 июля 1942 года, «Муцуки» был переведен в состав 8-го флота Японии и участвовал в бомбардировке Хендерсон Филд 24 августа 1942 года.
Во время битвы при Восточных Соломоновых островах 25 августа 1942 года «Муцуки» был потоплен в результате атаки бомбардировщиков ВВС США B-17.
«Кисараги» («Февраль»)
Вышел из Кваджалейна 8 декабря в составе сил вторжения на остров Уэйк. После артподготовки американские корабли пошли высаживать десант, когда по ним практически в упор по морским меркам (4000 метров) ударили орудия 127-мм береговой батареи. Эсминец «Хаяте» был потоплен, и командующий операцией вторжения Садамити Кадзиока скомандовал отход.
«Кисараги» отплывал от острова, когда его атаковали и потопили Grumman F4F Wildcat, истребители эскадрильи морской пехоты VMF-211, которые взлетели ранее, вооружённые 45-кг бомбами. В общем, небольшие бомбочки сотворили форменный кошмар: одна взорвалась на корме и вызвала детонацию глубинных бомб, а вторая попала в капитанский мостик, и там тоже что-то взорвалось.
Корабль затонул, унеся с собой всех членов экипажа, 157 человек.
«Яей» («Март»)
Он вышел из Кваджалейна 8 декабря в составе сил вторжения на остров Уэйк. За то время, когда американцы топили «Хаяте», в «Яёй» попал 127-мм снаряд, в результате чего один человек погиб, а 17 были ранены. «Яёй» вернулся 23 декабря со второй (и в конечном счёте успешной) группой вторжения на остров Уэйк, произвел высадку, после чего вернулся на Кваджалейн.
Корабль сопровождал конвой из Кваджалейна на военно-морскую базу в Труке в январе 1942 года, затем сопровождал конвой с войсками из Трука на Гуам в том же месяце, а затем присоединился к вторжению на Соломоновы острова, прикрывая высадку японских войск во время вторжения в Рабаул, Новую Ирландию и Новую Британию. Следом было участие в операции вторжения в Лаэ и Саламауа на Новой Гвинее в январе — марте. С 28 марта по 1 апреля «Яей» участвовал в первоначальной оккупации Шортлендских островов и Бугенвиля на Соломоновых островах. Позже в том же месяце корабль участвовал в оккупации Адмиралтейских островов.
«Яей» под обстрелом у берегов Новой Гвинеи, 11 сентября 1942 года
В середине июля 1942 «Яей» был переведён в состав 8-го флота Императорского флота Японии и участвовал в бомбардировке Хендерсон-Филд 24 августа 1942 года. Во время битвы за Восточные Соломоновы острова 25 августа 1942 года «Яей» спасал выживших с однотипного корабля «Муцуки», который был потоплен в результате атаки бомбардировщиков ВВС США B-17.
В конце августа «Яёй» совершил несколько рейсов «Токийского экспресса» с войсками на борту в Милн, Новая Гвинея. С начала сентября он начал участвовать в операции Кэ — эвакуации японских войск с Гуадалканала.
11 сентября 1942 года, после выхода из Рабаула с целью эвакуации на остров Гуденаф, «Яёй» подвергся атаке бомбардировщиков B-17 и B-25 «Митчелл» в 8 морских милях к северо-западу от острова Вакута. Команда не справилась с борьбой за живучесть, и капитан приказал оставить корабль. Эсминцы «Мочизуки» и «Исокадзе» позже спасли 83 выживших с близлежащего острова Норманби.
«Удзуки» («Апрель»)
Войну начал с участия в операции вторжения на Гуам. Вернулся в Трук в начале января 1942 года, чтобы прикрывать высадку японских войск во время вторжения в Кавиенг, Новая Ирландия.
В марте «Удзуки» прикрывал высадку японских войск во время операции на севере Соломоновых островов, в Лаэ и Адмиралтейских островах.
Во время битвы в Коралловом море 7–8 мая 1942 года «Удзуки» был назначен для сопровождения танкера «Хойо Мару» в районе Шортлендса. К концу июня «Удзуки» базировался в Труке и сопровождал конвои с бригадами строителей аэродромов из Трука на Бугенвиль и Гуадалканал, а также патрулировал окрестности Рабаула.
Во время вторжения на Буку (21–22 июля) «Удзуки» был обстрелян самолётами союзников, в результате чего погибли 16 членов экипажа. 11 августа «Удзуки» вышел из Рабаула, чтобы спасти выживших с крейсера «Како».
25 декабря 1942 года в Рабауле «Удзуки» получил серьёзные повреждения в результате столкновения с транспортом «Нанкай Мару» и был отбуксирован эсминцами «Ариаке» и «Ураказе» обратно в Рабаул для экстренного ремонта. Находясь в Рабауле, корабль получил дополнительные повреждения в результате авианалёта 5 января 1943 года. Эсминец «Судзукадзе» отбуксировал «Удзуки» в Трук для дальнейшего ремонта, после чего «Удзуки» своим ходом вернулся в Сасебо.
Далее «Удзуки» вернулся в Трук и занимался рутинной службой:
- сопроводил крейсеры «Кисо» и «Тама», загруженные войсками, обратно в Рабаул;
- спасал выживших с эсминца «Мотидзуки»;
- совершал рейсы «Токийского экспресса» по Соломоновым островам до конца ноября;
- сопровождал танкеры из Рабаула в Трук и Палау и обратно.
В конце ноября, во время эвакуации японцев из Буки, в битве у мыса Сент-Джордж вступил в бой с эсминцами США. Повреждений не имел, равно как и успехами не отметился.
Весь 1944 год «Удзуки» сопровождал конвои с войсками из Йокосуки на Палау, Яп, Сайпан и Трук.
Во время битвы в Филиппинском море (19–20 июня) «Удзуки» входил в состав Второго отряда снабжения. 20 июня он спас экипаж нефтеналивного танкера «Гэнъё-мару» и потопил повреждённое судно артиллерийским огнём.
12 декабря, сопровождая конвой с войсками из Манилы в Ормок, «Узуки» был перехвачен торпедными катерами ПТ-490 и ПТ-492 в 50 милях к северо-востоку от Себу. В эсминец попали три торпеды, он взорвался и затонул, унеся жизни 170 членов экипажа, включая капитан-лейтенанта Ватанабэ. 59 человек выжили.
«Сацуки» («Май»)
Участник японских сил вторжения на Филиппины, в ходе которой прикрывал высадку японских войск в заливе Лингаен и в Апарри.
В 1942 году «Сацуки» сопровождал конвои с войсками из Французского Индокитая для вторжения в Малайзию и вторжения на Яву. С 10 марта 1942 года «Сацуки» сопровождал конвои с войсками из Сингапура. В январе 1943 года эсминец оказался на Соломоновых островах, в течение всего февраля прикрывал эвакуацию войск с Гуадалканала и сопровождал конвои из Палау в Вевак и Коломбангару.
«Сацуки» участвовал в нескольких операциях по транспортировке войск «Токийский экспресс» на Соломоновых островах до конца мая. 24 мая корабль сел на мель у рифа к юго-востоку от Бугенвиля, что вынудило вернуться в Рабаул для ремонта. В июне и июле «Сацуки» продолжил транспортные миссии «Токийского экспресса» в Тулуву и Коломбангару.
«Сацуки» — участник битвы в заливе Кула (5–6 июля) и битвы в Коломбангаре (12 июля), причем без повреждений. Однако 17 июля во время авианалёта на Шортлендс, совершённого бомбардировщиками союзников, эсминец изрядно потрепало взрывами бомб. Потребовался ремонт в Японии.
4 января 1944 года «Сацуки» снова получил во время авианалёта в Кавиенге, Новая Ирландия, и снова сходил в Японию на ремонт. Далее пошла рутинная конвойная служба по сопровождению конвоев из Татэямы, Тиба, через Хахадзиму в Палау, из Татэямы на Сайпан и Гуам, из Куре через Манилу в Лингга.
21 сентября, после сопровождения конвоя из Сингапура через Мири и Бруней в Манилу, «Сацуки» был атакован самолётами оперативной группы 38 во время воздушного налёта на Манильский залив. Эсминец получил три прямых попадания бомб весом 250 кг, в результате чего погибли 52 члена экипажа и ещё 15 получили ранения, а корабль оказался на дне Манильского залива. Над его судьбой думали довольно долго, но в сложившейся ситуации решили не поднимать и не восстанавливать, и 10 ноября корабль исключили из списков флота.
«Минадзуки» («Июнь»)
С 8 декабря принимал участие во вторжении на Филиппины, во время которой эсминец прикрывал высадку японских войск в заливе Лингаен и в Апарри.
В начале 1942 года «Минадзуки» был назначен для сопровождения конвоев с войсками из Французского Индокитая для вторжения в Малайзию и на Яву.
Весь 1943 год «Минадзуки» участвовал в многочисленных операциях по перевозке войск «Токийский экспресс» по Соломоновым островам. Эсминец высадил войска во время битвы за Коломбангару, но в самих боевых действиях не участвовал. С 28 сентября началась эвакуация японских войск из Коломбангары, в которой «Минадзуки» принял непосредственное участие.
Во время второго захода 2 октября «Минадзуки» вступил в бой с тремя американскими эсминцами и получил три попадания, но снаряды не причинили повреждений. Зато 12 октября из-за близкого разрыва авиабомбы были временно выведены из строя орудия № 1 и № 2, но «Минадзуки» продолжал совершать рейсы «Токийского экспресса» в Буку и Кавиенг до конца года. 4 ноября «Минадзуки» спас 267 выживших с повреждённого транспортного судна «Киёдзуми Мару».
После ремонта «Минадзуки» возобновил рейсы «Токийского экспресса» в Рабаул и патрульную службу в Палау, а также сопровождал конвои с войсками из Йокосуки на Сайпан.
6 июня, после выхода из Тавитави в составе конвоя танкеров, направлявшихся в Баликпапан на Борнео, «Минадзуки» был торпедирован американской подводной лодкой «Хардер» у берегов Тавитави. Эсминец «Вакацуки» спас 45 выживших.
«Фумидзуки» («Июнь»)
Участник вторжения на Филиппины, во время которой эсминец прикрывал высадку японских войск в заливе Лингаен и в Апарри.
В начале 1942 года «Фумидзуки» участвовал во вторжении в Малайзию и на остров Ява. Сопровождал конвои с войсками из Сингапура в Пинанг и Рангун.
16 сентября получил серьёзные повреждения в результате столкновения с транспортом «Катидоки Мару» в Формозском проливе, из-за чего ему пришлось вернуться в Сасебо для ремонта, который продлился почти полгода.
В конце января 1943 года «Фумидзуки» сопровождал гидроавианосец «Камикава Мару» из Сасебо через Трук и Рабаул в Шортлендс и оставался там в течение всего февраля, прикрывая эвакуацию войск с Гуадалканала. Участвовал в нескольких операциях по перевозке войск в рамках «Токийского экспресса» на Соломоновых островах. В марте он получил повреждения в результате обстрела в Финшхафене, а в апреле — в Кавиенге.
С сентября по январь 1944 года эсминец совершил множество рейсов в рамках операции «Токийский экспресс» по эвакуации войск из Коломбангары и Велья-Лавелья и высадке войск в Буке, Бугенвиле и различных районах Новой Гвинеи.
С авиацией США у эсминца не заладилось.
2 ноября в Рабауле «Фумидзуки» получил повреждения в результате авианалета. Шесть членов экипажа погибли, четверо получили ранения.
4 января в Кавиенге снова попадания двух бомб мелкого калибра, снова повреждения.
17 февраля 1944 года в Труке вообще произошло несусветное: 900-кг бомба с «Эвенджера» чудом не попала в левый борт эсминца, но сотрясение корпуса, вызванное столь близким мощным разрывом, вывело из строя единственную исправную турбину, в результате чего эсминец оказался полностью обесточен. Разошедшиеся швы вызвали медленное затопление, которое экипаж не смог остановить из-за неработающих помп. И «Фумидзуки» медленно затонул, унеся с собой 29 членов экипажа.
«Нагацуки» («Сентябрь»)
Участник вторжения на Филиппины, во время которой эсминец прикрывал высадку японских войск в заливе Лингаен и в Апарри. В заливе Лингаен получил привет от американской авиации и отправился в ремонт.
В 1942 году «Нагацуки» сопровождал конвои с войсками из Французского Индокитая для вторжения на Яву, конвои с войсками из Сингапура в Пинанг и Рангун.
В конце января 1943 года «Нагацуки» сопровождал гидроавианосец «Камикава-мару» из Сасебо через Трук и Рабаул в Шортлендс и оставался там в течение всего февраля, прикрывая эвакуацию войск с Гуадалканала) и сопровождая конвои в Палау, Вевак и Рабаул. Далее корабль участвовал в нескольких Токийских экспресс-операциях по перевозке войск по Соломоновым островам, особенно в Коломбангаре и Тулуву.
4 июля, во время перехода в Коломбангару, «Нагацуки» вступил в бой с американским эсминцем «Стронг», который не вынес контакта с «лонг-лэнсами» японского эсминца и затонул.
Разрушенный остов «Нагацуки» на Коломбангаре, сфотографированный 8 мая 1944 года
Однако на следующий день, во время битвы в заливе Кула, «Нагацуки» получил пробоину от шестидюймового снаряда. Капитан корабля посадил судно на мель недалеко от гавани Бамбари, чтобы высадить свои войска. Однако даже с помощью эсминца «Сацуки» корабль не смогли снять с мели, и 6 июля американские самолеты разнесли «Нагацуки» вдребезги.
«Кикудзуки» («Луна хризантемы»)
Войну начал с операции вторжения на Гуам. Январь 1942 года – вторжение в Кавиенг. Февраль-март – высадки десантов на севере Соломоновых островов, Лаэ и Адмиралтейских островов.
Участник вторжения на Тулаги с 3 по 4 мая 1942 года, «Кикудзуки» был торпедирован в гавани Тулаги самолётом ВМС США с авианосца «Йорктаун» 4 мая. 12 членов экипажа погибли, а 22 получили ранения. Охотник за подводными лодками «Тоси Мару» № 3 отбуксировал эсминец к берегу острова Гавуту и забрал выживших. Во время прилива «Кикудзуки» соскользнул в воду и затонул.
Ржавый остов «Кикудзуки», сфотографированный на Тулаги в августе 1943 года после того, как американские войска вытащили обломки на берег
«Кикудзуки», частично разобранный, до сих пор лежит в заливе Гована на острове Нгела Суле.
«Микадзуки» («Полумесяц»)
Начало войны встретил в эскорте авианосцев «Хосё» и «Дзуйхо» в японских территориальных водах.
Во время битвы за Мидуэй 4–5 июня 1942 года «Микадзуки» вышел в море в составе эскорта «Дзуйхо», но не участвовал в боевых действиях.
С июля 1942 года по март 1943 года «Микадзуки» сопровождал конвои между Модзи, Кюсю и Тайванем. После ремонта, с конца июня 1943 года, «Микадзуки» использовался в основном как «Токийский экспресс» — высокоскоростной транспорт для перевозки войск и грузов в Коломбангару.
Участник битвы в заливе Кула 5–6 июля, в ходе которой высадил специальные военно-морские десантные силы под обстрелом. «Микадзуки» также обеспечивал прикрытие во время битвы за Коломбангару 12 июля.
27 июля 1943 года «Микадзуки» сел на мель у рифа во время перевозки войск в Тулуву, Новая Британия. На следующее утро он был атакован и уничтожен бомбардировщиками ВВС США B-25 «Митчелл», при этом погибли восемь членов экипажа.
«Мотидзуки» («Полнолуние»)
Вышел в войну из Кваджалейна 8 декабря в составе сил вторжения на остров Уэйк. Понеся тяжёлые потери (американцы потопили 2 эсминца), японские войска отступили, не высадившись на берег.
Корабль сопровождал конвой из Кваджалейна на военно-морскую базу в Труке в январе 1942 года, с начала февраля по март участвовал во вторжении на Соломоновы острова, прикрывал высадку японских войск во время вторжения на Рабаул, Новую Ирландию и Новую Британию, а также во время операции вторжения на Лаэ и Саламауа в Новой Гвинее). В апреле «Мотидзуки» прикрывал высадку на Адмиралтейских островах.
«Мотидзуки» (внизу) и гидроавианосец «Киёкава Мару» (вверху) маневрируют под атакой авиации ВМС США с авианосца «Йорктаун» во время вторжения в Лаэ-Саламауа 10 марта 1942 года
В конце сентября «Мотидзуки» и «Исокадзе» спасли выживших с эсминца «Яёй» на острове Норманби. 14–15 октября «Мотидзуки» прикрывал крейсеры «Кинугаса» и «Тёкай» во время бомбардировки Хендерсон-Филд. Далее корабль совершил множество рейсов «Токийского экспресса» с войсками на Гуадалканал. Во время одного из таких рейсов 8 ноября в него попала неисправная торпеда с ПТ-61. Во время другого рейса (13–15 ноября) он помог «Амагири» спасти 1500 выживших с торпедированных транспортов «Нагара Мару» и «Канберра Мару».
До конца 1942 года «Мотидзуки» сопровождал крейсеры «Кумано» и «Судзуя» в операциях на Адмиралтейских островах и при высадке войск в Буна и Финшхафене в Новой Гвинее. «Мотидзуки» несколько раз подвергался воздушным атакам, но получил лишь незначительные повреждения.
Совершив в январе 1943 года два рейса «Токийского экспресса» из Рабаула в Коломбангару и залив Реката, «Мотидзуки» вернулся в Сасебо для ремонта. В конце марта он вернулся в Рабаул, по пути оказав помощь торпедированному «Флорида Мару». До конца июня 1943 года «Мотидзуки» использовался в качестве транспорта «Токийского экспресса» для перевозки грузов в Рекату, Буну, Тулуву и Коломбангару.
Принял участие в битве в заливе Кула 5-6 июля. «Мотидзуки» вступил в бой с американскими эсминцами «Рэдфорд» и «Николас», получив повреждения от попаданий снарядов в орудийную башню № 1 и торпедные аппараты. Повреждения были достаточно серьёзными, чтобы корабль вернулся в Сасебо в конце августа. После возвращения в Рабаул в конце сентября «Мотидзуки» возобновил операции «Токийского экспресса».
Во время одной из таких операций 24 октября 1943 года по пути из Рабаула в залив Жакино (Новая Британия) «Мотидзуки» подвергся атаке американских гидросамолётов PBY Catalina в 90 милях к юго-юго-западу от Рабаула.
Эсминец затонул после прямого попадания бомбы в машинное отделение. Большая часть экипажа была спасена однотипным кораблем «Удзуки».
«Юзуки» («Вечерняя луна»)
Войну начал в группе вторжения на Гуам. В январе прикрывал высадку в Кавиенге, Новая Ирландия, 23 января. В марте «Юзуки» прикрывает высадки японских войск на севере Соломоновых островов, Лаэ и Адмиралтейских островов.
Во время вторжения в Тулаги 3–4 мая 1942 года «Юзуки» подвергся воздушной атаке, в результате которой погибли 10 членов экипажа, включая капитана, и ещё 20 получили ранения. После потопления однотипного корабля «Кикудзуки» он стал флагманом 30-й дивизии эсминцев.
После ремонта базировался в Труке и сопровождал конвои с бригадами строителей аэродромов из Трука на Бугенвиль и Гуадалканал, а также патрулировал окрестности Рабаула до конца августа. 31 августа «Юзуки» участвовал в прикрытии сил вторжения на Науру и Остров Оушен и до конца 1943 года патрулировал центральную часть Тихого океана, занимаясь спасением экипажей торпедированных кораблей.
В феврале 1944 «Юзуки» возглавил последний рейс «Токийского экспресса» в Новую Британию и финальную эвакуацию из Рабаула. С конца февраля по май «Юзуки» базировался на Палау и участвовал в спасении выживших с торпедированного лёгкого крейсера «Юбари» 27 апреля.
12 декабря, сопровождая конвой с войсками из Манилы в Ормок, «Юзуки» был потоплен самолётами Корпуса морской пехоты США в 65 милях от Себу. 20 членов экипажа погибли, 217 выжили. Выживших спас эсминец «Кири».
Печальный такой получился список, но, тем не менее, он интересен именно финалом.
Авиация потопила 10 кораблей.
Подводные лодки – 1.
Торпедные катера – 1.
С таким поворотом всё более-менее понятно: решающую роль над волнами Тихого океана начала играть авиация. Потому основная часть эсминцев типа «Муцуки» и погибла от действий самолётов в 1943-45 годах.
Но возникает тогда вопрос: почему предшественников «Минекадзе» и «Камикадзе» так активно топили подводные лодки?
Вся информация скрыта за набором букв «гидрофон Тип 92» и «гидрофон Тип 93». Почему набор? Потому что сегодня довольно сложно найти какую-либо техдокументацию по японским гидрофонам и гидролокаторам того времени и сделать хоть какие-то сравнения.
Но факт: эсминцы типа «Мицуки» явно слышали подводные лодки противника несколько лучше, чем их предшественники. Это предположение, которое я ни в коем случае не навязываю читающим, но здравая мысль в этом есть: помогли как противники, так и союзники.
Гидрофон Type 93. С ним не всё так просто, у него было аж три модели, которые японцы, не усложняя, так и называли: 1, 2 и 3.
Модель 1. Этот тип гидрофона использовался на эсминцах с 1933 года, есть мнение, что его «подогнали» британцы, которые с давних пор покровительствовали Императорскому флоту и в делах гидроакустики были на первом месте в мире.
Модель 2. Это плод дружбы с американцами. В начале 30-х годов японцы закупили какое-то количество американских гидрофонов MV и наладили их производство по лицензии. Видимо, именно с этими гидрофонами вошли в войну все старые эсминцы.
Модель 3. Являлась дальнейшим развитием модели 1 и отличалась дальностью действия до 10 км. В производстве находился с 1942 года, так что эта модель вполне могла оказаться на японских эсминцах в процессе модернизации и капитальных ремонтов.
Еще есть сведения о двух гидролокаторах, которые устанавливались как на эсминцы, так и на крейсера.
Type 3. Создан в 1943 году на основе немецких технологий, которыми союзники-немцы щедро поделились с японцами и даже помогли наладить выпуск с участием немецких специалистов. Но этот прибор пошел в серию с 1944 года.
Type 93 (вот тут путаница с гидрофоном) был создан ранее на основе британского ASDIC, образцы которого достались японской армии в захваченном Сингапуре. Это несколько ранее, февраль 1942 года, так что времени на анализ и копирование было достаточно.
Получается, что на рубеже 1943 года японский флот получил в свое распоряжение технику, которая была как минимум не хуже мировых образцов того времени, и главное — на голову эффективнее того, что стояло на эсминцах родом из 20-х годов.
Так японские корабли стали лучше слышать подводные лодки противника, что сделало их более эффективными в борьбе с этим противником. Но в оснащении радарами японский флот напрочь отставал от своих врагов, потому авиация, как раз, я бы сказал, сменившая поколение в 1943 году, стала очень грозным противником, которому японский флот ничего не мог противопоставить, кроме 25-мм зенитных автоматов, о которых речь пойдет позже.
Знаменитая атака американских подводных лодок 1-го Оперативного флота в сражении у Марианских островов, окончившаяся потоплением «Тайхо» и «Секаку», часто приводится в пример, но при этом почему-то никогда не указывается, что ордер группы «А» в составе трех авианосцев и трех крейсеров охраняло всего 7 эсминцев, из которых 3 занимались обеспечением полетов палубной авиации (вылавливанием из воды экипажей подбитых самолетов).
Вот, собственно, лодки и устроили фактически оставшимся без охранения авианосцам «охоту на индюшек».
В общем, несмотря на такую печальную историю, эсминцы класса «Мицуки» смело можно назвать последними кораблями промежуточного периода перед Второй Мировой войной, то, что пошло дальше в бой, а именно класс «Фубуки»-«Аянами»-«Акацуки», разительно отличалось от «Муцуки».
«Муцуки» не были плохими кораблями, просто в условиях войны не всегда возможно исправить модернизациями все недостатки корабля. Да, получилось выправить противолодочную оборону, но ПВО так и осталось на неприемлемом уровне.
Однако стоит признать, что с возложенной задачей, которую в современных флотах выполняют средние десантные корабли, эсминцы справились, поскольку каждый из них к концу своей карьеры имел не один десяток рейсов по высадке, поддержке и снабжению десантов. А это немало.
