Боевые корабли. Эсминцы. Такой себе камикадзе
Наш второй обзор посвящен эсминцам «Камикадзе». Второй серии. Первая количеством 32 корабля была выпущена в 1906-09 годах и к моменту появления второй серии под таким именем уже была разобрана на металл.
Корабли класса «Камикадзе» считались усовершенствованной версией кораблей класса «Минэкадзе», но так ли это было на самом деле – вопрос, который мы сейчас и рассмотрим.
Вообще этой серии повезло даже меньше, чем эсминцам типа «Минекадзе». Из восьми построенных кораблей было потоплено семь, а одному, «Хаяте», принадлежит сомнительная роль первого потопленного японского корабля во Второй Мировой войне. Стоит отметить, что капитальным переделкам эти корабли, в отличие от предшественников, не подвергались.
Корабли класса «Камикадзе» визуально не отличались от кораблей класса «Минэкадзе», за исключением незначительных изменений в мостике. Но кое-в-чем «Камикадзе» выделялись: они были первыми эсминцами Императорского флота Японии, у которых мостик был укреплён стальными пластинами. Из-за этого у кораблей был более высокий центр тяжести, и для компенсации этого недостатка они были построены с увеличенным водоизмещением и большей шириной для лучшей устойчивости. Это немного снизило скорость, до 37 узлов по сравнению с «Минекадзе», но флотское командование это устроило.
Вооружение
Корабли класса «Камикадзе» по своему оснащению практически не отличались от эсминцев предыдущего класса «Минэкадзе». Три спаренных 533-мм торпедных аппарата, один так же расположен в колодце перед мостиком, а два других — за второй дымовой трубой. Единственным изменением стал электропривод поворота аппаратов.
Артиллерия совсем без изменений: четыре 120-мм орудия Type 3 с длиной ствола 45 калибров в одиночных открытых установках со щитами.
Можно сказать, что было усилено ПВО: два 6,5-мм пулемёта по обеим сторонам мостика были заменены двумя 7,7-мм пулемётами.
Последние три корабля класса («Хаята», «Асанаги» и «Юнаги») были оснащены двумя противолодочными бомбометами Type 81 на корме.
Модернизации
В отличие от других классов, где корабли модернизировали и переделывали кто во что горазд, эсминцы класса «Камикадзе» подверглись практически единой модернизации. Их модифицировали для службы в качестве кораблей ПВО.
Орудие №3 на кормовой надстройке и торпедный аппарат №3 были демонтированы, а на их местах расположили 25-мм зенитные автоматы в одиночных и спаренных установках. В итоге на каждом из кораблей оказалось от 13 до 20 автоматических пушек и по четыре пулемета калибром 13,2-мм. Для японского флота это весьма приличный уровень, легкие крейсера Императорского флота имели более слабое ПВО.
Правда, эти модификации увеличили водоизмещение кораблей до 1520 тонн, что снизило их максимальную скорость до 35 узлов.
В итоге получилось вот что:
Водоизмещение:
- 1 422 тонн в обычном режиме,
- 1 748 тонн при полной загрузке
Длина: 102,6 м
Ширина: 9,1 м
Осадка: 2,9 м
Силовая установка
(от «Камикадзе» до «Хатакадзе»)
4 водотрубных котла Ro-Gō Kampon, 2 редукторные турбины Parsons общей мощностью 38 500 л.с.
2 вала.
(от «Оите» до «Юнаги»)
4 водотрубных котла Ro-Go Kampon, 2 редукторные турбины Kampon, мощность 38 500 л.с.
2 вала
Скорость
(Камикадзе — Хатакадзэ)
37,25 узла
(Оите — Юнаги)
36,88 узла
Дальность хода
3600 морских миль при скорости 14 узлов
Вооружение
4 × 120-мм орудий Type 3
2 × 7,7-мм пулемёта
6 × 533-мм торпед в трех двухтрубных аппаратах
18 × глубинных бомб
История операций
Все корабли класса Камикадзе участвовали в боевых действиях во время Тихоокеанской войны, а Хаятэ удостоился сомнительной чести стать первым японским эсминцем, потерянным в бою во время этого конфликта. Он был потоплен во время битвы за остров Уэйк в декабре 1941 года.[5] К 1944 году четыре корабля класса Камикадзе были потоплены американскими подводными лодками, а пятый был уничтожен в результате авианалёта на Трук. Только "Камикадзе" и "Харукадзе" пережили войну, но "Харукадзе" был в таком плохом состоянии, когда сдался в Сасебо, что вскоре был списан. "Камикадзе" сел на мель у мыса Омаэдзаки в июне и впоследствии был списан.
«Камикадзе» («Божественный ветер»)
С начала войны патрулировал территорию от островов Тисима до южного побережья Хоккайдо. В июне 1942 года «Камикадзе» прикрывал японские войска во время вторжения на Алеутские острова в ходе битвы за Мидуэй. После кампании на Алеутских островах «Камикадзе» патрулировал воды от Хоккайдо до Алеутских островов до конца года. В 1943 и 1944 годах он патрулировал пролив Соя и пролив Цугару, а также сопровождал конвои к отдалённым аванпостам на Курильских островах.
С января 1945 года Камикадзе был переведён в состав Объединённого флота и передислоцирован в Сингапур. Входил в состав эскорта обоих линкоров типа «Исэ», которые направлялись из Сингапура в Японию в рамках операции «Кита». 20 февраля он спас выживших с торпедированного эсминца «Нокадзе» и к 22 февраля вернулся в Сингапур.
В мае 1945 года «Камикадзе» дважды выходил из Сингапура в качестве эскорта для тяжелого крейсера «Хагуро» с экстренными транспортными миссиями для осаждённого японского гарнизона на Андаманских островах. Во время второго выхода, 16 мая, «Хагуро» был потоплен в бою в Малаккском проливе с пятью британскими эсминцами, а «Камикадзе» спас 320 выживших с «Хагуро».
В июне 1945 года «Камикадзе» вышел из Сингапура в Батавию в сопровождении крейсера «Асигара». И снова крейсеру не повезло, только торпеды были от британской подводной лодки «Тренчант». «Камикадзе» спас 853 члена экипажа и 400 солдат, после чего вернулся в Сингапур.
Позже в том же месяце «Камикадзе» сопровождал танкер «Тохо Мару» в Французский Индокитай. На этот раз сопровождаемый «Тохо Мару» был потоплен в результате атаки бомбардировщиков ВВС США B-24 «Либерейтор». «Камикадзе» спас 200 выживших.
На момент капитуляции Японии «Камикадзе» всё ещё находился в Сингапуре и был передан там британским властям.
«Асакадзе» («Утренний ветер»)
В боевую работу включен с самого начала войны, участник вторжения на Филиппины, в ходе которой прикрывал высадку японских войск в заливе Лингаен.
В начале 1942 года «Асакадзе» был назначен в сопровождения конвоев в Сингору, Малайзию и Французский Индокитай.
Участвовал в операции по вторжению на Яву, участник боя в Зондском проливе. В том бою отстрелялся торпедами по австралийскому крейсеру «Перт» и американскому тяжёлому крейсеру «Хьюстон», правда, ни одна торпеда в цель не попала.
Далее была операция по высадке японских войск на Никобарских островах, патрулирование между Амбоном и Тимором в Нидерландской Ост-Индии и вплоть до середины 1944 года сопровождение различных конвоев.
24 августа «Асакадзе» вышел из Такао в составе конвоя, направлявшегося в Манилу. На пути к острову Лусон конвой был перехвачен американской подводной лодкой «Хаддо» и «Асакадзе» получил торпеду в машинное отделение, оставшись без хода и электроэнергии. Эсминец был взят на буксир танкером «Нидзё Мару», но из-за невозможности откачивать воду и бороться за живучесть эсминец затонул в каких-то 17 милях от Лусона.
«Харукадзе» («Весенний ветер»)
Войну начал в составе японских сил вторжения на Филиппины, в ходе которой он прикрывал высадку японских войск в Апарри и в заливе Лингаен.
В начале 1942 года «Харукадзе» был назначен для сопровождения конвоев с войсками в Малайзию и Французский Индокитай. Участвуя в операции вторжения на Яву, 1 марта 1942 года принял участие в битве в Зондском проливе. Во время этого боя «Харукадзе» выпустил торпеды по крейсерам «Перт» и «Хьюстон», не попал ни одной, зато снаряды с крейсеров повредили ходовой мостик, машинное отделение и руль.
После ремонта эсминец сопровождал конвои с войсками из Сингапура в Пинанг, Рангун, Французский Индокитай, Рабаул и Новую Гвинею. 16 ноября 1942 года «Харукадзе» подорвался на мине в Сурабае, в результате чего у него полностью оторвало нос. Ремонт в Сурабае продолжался до мая 1943 года, но «Харукадзе» долго считался непригодным для боевых действий и в мае 1943 года был отправлен на капитальный ремонт в Японию.
С августа 1943 по октябрь 1944 корабль занимался конвойной службой в Палау. 24 октября 1944 года, сопровождая конвой из Манилы в Такао, «Харукадзе» вступил в контакт с американской подводной лодкой «Шарк», которая торпедировала судно «Арисан Мару» из состава конвоя и сбросил на нее две серии глубинных бомб. Были получены подтверждения уничтожения ПЛ «Шарк».
4 ноября, в том же конвое, «Харукадзе» получил торпеду от американской подлодки «Сэйлфиш», но «отделался легким испугом»: торпеда попала под очень острым углом и нанесла незначительные повреждения.
21 января 1945 года получил серьезные повреждения в результате авианалёта американской авиации и был отбуксирован в военно-морской арсенал Сасебо. Однако к этому моменту у Японии уже не было ни ресурсов, ни оборудования для проведения ремонта, и «Харукадзе» оставался в доке в Сасебо без ремонта вплоть до капитуляции Японии. В ноябре 1945 корабль затопили в Японском море для создания волнореза в порту Такэно.
«Мацукадзе» («Сосновый ветер»)
Участник сил вторжения на Филиппины, в ходе которой помогал прикрывать высадку японских войск в заливе Лингаен.
В 1942 году сопровождал конвои с войсками из Тайваня в Малайзию и Французский Индокитай. Участник вторжении на Яву, участник сражения в Зондском проливе 1 марта 1942 года. Во время сражения «Мацукадзе» и «Сиокадзе» потопили голландский тральщик «Энде».
С 10 марта 1942 года по конец марта 1943 года «Мацукадзе» сопровождали конвои с войсками из Сингапура в Пинанг, Рангун, Французский Индокитай и Макассар. С июня 1943 года «Мацукадзе» совершил несколько рейсов из Рабаула по перевозке войск в рамках операции «Токийский экспресс» в Коломбангару и участвовал в эвакуации японских войск из Велья-Лавелья в октябре. До конца года корабль продолжал совершать многочисленные рейсы «Токийского экспресса» по Соломоновым островам, особенно в Новую Британию.
17 февраля 1944 года «Мацукадзе» находился в Труке и попал под массированный авиаудар ВМС США по японскому флоту. Эсминец уцелел, но получил повреждения от близких разрывов средней тяжести и к 1 марта вернулся в Йокосуку для ремонта.
После завершения ремонта в мае 1944 года, «Мацукадзе» был определен для сопровождения конвоев между японскими островами и Сайпаном. 9 июня 1944 года, после первого выхода из Татэямы, в составе конвоя, направлявшегося на Сайпан, он был торпедирован и затонул 9 июня в 70 милях к северо-востоку от острова Огасавара американской подводной лодкой «Суордфиш».
«Хатакадзе» («Флагманский ветер»)
Участник японских сил вторжения на Филиппины, в ходе которой он прикрывал высадку японских войск в Апарри. В 1942 году сопровождал конвои с войсками в Сингору, Малайю и Французский Индокитай. Участник операции вторжения на Яву, участник боя в Зондском проливе 1 марта 1942 года.
С 10 марта 1942 года сопровождал конвои с войсками из Сингапура в Пинанг и Рангун, служил сторожевым кораблём в Токийском заливе до сентября. 25 сентября, сопровождал авианосец «Зунъё» в Трук, а оттуда сопровождал конвои в Рабаул и обратно в Палау.
2 марта 1943 года «Хатакадзе» получил серьёзные повреждения кормы в результате случайного взрыва боекомплекта. После завершения ремонта с октября по декабрь 1944 года «Хатакадзе» сопровождал конвои из Йокосуки на острова Огасавара.
В конце декабря 1944 года Хатакадзэ сопровождал конвой из Модзи, Кюсю в Такао. 15 января «Хатакадзе» был потоплен в результате авианалёта палубной авиацией с авианосца «Тикондерога».
«Оите» («Хвостовой ветер»)
Вступил в войну 8 декабря 1941 года, выйдя из Кваджалейна в составе сил вторжения на остров Уэйк. Первый десант был неудачным, американский гарнизон потопил эсминец «Хаяте», японцы отошли. Вторая попытка была более успешной.
Японский эсминец Oite под атакой авиации ВМС США в районе лагуны Трук, 18 февраля 1944 года
С января по март 1942 года «Оите» прикрывал японские войска во время операции вторжения в Рабаул и операции вторжения в Лаэ и Саламауа.
Участник битвы в Коралловом море 7–8 мая 1942 года, участник операции вторжения в Порт-Морсби в Новой Гвинее. Когда эта операция была отменена, его перевели в сектор Соломоновых островов, где он патрулировал в районе Рабаула. В августе 1942 года «Оите» прикрывал высадки войск на Науру и Остров Оушен.
С сентября 1942 по февраль 1944 года Оите патрулировал центральную часть Тихого океана и сопровождал конвои с войсками из Палау на Соломоновы острова, между японскими островами и Сайпаном, а также между Сайпаном и Рабаулом.
16 февраля 1944 года Оите сопровождал повреждённый крейсер «Агано» в Японию из Трука, когда «Агано» был торпедирован и потоплен подводной лодкой ВМС США «Скейт». «Оите» спас 523 члена экипажа «Агано» и пошел обратно в Трук. Однако 18 февраля, когда «Оите» уже входил в гавань Трука, началась атака американской авиации. «Оите» получил две торпеды, разломился пополам и сразу затонул, унеся жизни 172 из 192 членов экипажа и всех 523 выживших с «Агано».
«Хаятэ» («Шторм»)
Эсминец вышел из Кваджалейна 8 декабря 1941 года в составе сил вторжения на остров Уэйк. Японцы подошли к острову рано утром 11 декабря, и начали обстреливать остров с расстояния 8 км. Американцы не отвечали, чем ввели японцев в заблуждение, что орудия обороны острова (6 х 127-мм) подавлены в ходе авианалетов японской авиации.
После того как японские корабли приблизились на расстояние 4100 метров, батарея L, расположенная на острове Пил, открыла огонь по «Хаяте» в упор по морским меркам. Третьим залпом «Хаяте» был поражен, один из снарядов попал то ли в торпедный аппарат, то ли в глубинные бомбы на корме. После мощного взрыва на корме «Хаяте» раскололся на две части и затонул в течение двух минут.
Из 169 человек, находившихся на борту, был спасён только один. Это был первый военный корабль, потерянный японцами во время войны, причем, на четвертый ее день.
«Асанаги» («Утреннее спокойствие»)
В войну вступил 8 декабря 1941 года. Эсминец обеспечивал прикрытие островов Гилберта, а 23 декабря принял участие во второй попытке захвата острова Уэйк.
С января по март 1942 года «Асанаги» обеспечивал прикрытие высадки японских войск во время вторжения в Рабаул и вторжения в Лаэ и Саламауа. 10 марта во время патрулирования у Лаэ американский самолет угостил эсминец бомбой, что вызвало необходимость идти в ремонт.
Июнь 1942 года - прикрытие высадки японских войск на Буне. Во время высадки войск на Буне Асанаги сел на мель на коралловом рифе, маневрируя, чтобы избежать воздушного налета, и был вынужден вернуться в Йокосуку для ремонта. С сентября по ноябрь 1943 года он патрулировал и сопровождал суда в центральной части Тихого океана, а также между Труком, Рабаулом и японскими островами.
В 1944 году Асанаги сопровождал многочисленные конвои между Йокосукой, Труком, островами Огасавара и Марианскими островами. 20 мая 1944 года, возвращаясь с Сайпана в Японию, эсминец был торпедирован и затонул в 200 милях к западу от островов Огасавара подводной лодкой ВМС США «Поллак».
«Юнаги» («Вечернее спокойствие»)
Эсминец обеспечивал прикрытие сил вторжения на острова Гилберта с 8 по 10 декабря 1941 года, а затем, 23 декабря, был приписан ко вторым силам вторжения на остров Уэйк.
С января по март 1942 года «Юнаги» прикрывал высадку японских войск во время вторжения в Рабаул, и далее вторжения в Лаэ и Саламауа.
«Юнаги» участвовал в битве за остров Саво с 8 по 9 августа 1942 года, там он один-на один сражался с эсминцем США «Джарвис», но отступил, не получив никаких повреждений. С августа по март 1943 года он патрулировал Соломоновы острова и центральную часть Тихого океана.
В июле 1943 года был направлен в состав «Токийского экспресса», совершил несколько рейсов для перевозки войск в Коломбангару,приял участие в битве за Коломбангару, где содействовал в потоплении американского эсминца «Стронг» 4 июля. В октябре «Юнаги» помог прикрыть эвакуацию японских войск из Коломбангары и до конца года совершил множество рейсов «Токийского экспресса» по Соломоновым островам.
В августе 1944 года «Юнаги» сопровождал конвой из Модзи в Манилу, но был направлен в Такао для оказания помощи повреждённому транспортному судну «Эйё Мару». На обратном пути из Такао в Манилу он был торпедирован американской подводной лодкой «Пикуда» и затонул в 20 милях от Лусона.
Что можно сказать об отличиях «Минекадзе» и «Камикадзе», так это то, что их реально было немного. Все так же проблемы с углами пуска торпед и вследствие этого невысокая эффективность, все те же проблемы с углами наведения артиллерийских орудий. Но, пожалуй, главное, чего не сделали японские корабелы – не усилили гидроакустическое оборудование. Да и ПВО не успевало за американскими самолетами.
Если посмотреть на список потерь эсминцев этого класса, то картина не менее печальная, чем у «Минекадзе»: из 9 эсминцев было потоплено 8.
4 эсминца потопили подводные лодки.
3 эсминца потопили самолеты.
1 корабль потоплен береговой артиллерией.
Собственно, «Хаята» был потерян исключительно по глупости и самонадеянности командующего высадкой, который двинул корабли к острову совершенно не удосужившись проверить, что там и как у противника. А промазать с 4 000 метров американцы не могли себе позволить, потому «Хаяту» и утопили.
Что касается остальных, то подводные лодки, которые были бичом божьим для эсминцев типа «Минекадзе», остались в той же роли и для «Камикадзе», которые оставались столь же тугими на ухо, что и их предшественники. Авиация же добавилась во второй половине боевых действий на Тихом океане, когда американцы могли себе позволить начать прессовать базы японского флота с воздуха.
Надо отметить, что определенный прогресс все-таки был: «Камикадзе» подвергались модернизации по определенной схеме, а не как их предшественники, кто во что горазд. Это было намного проще в техническом плане, потому что схема была одна: убрать одно орудие и пару бесполезных торпедных аппаратов и на их место навтыкать зенитных автоматов. Идея реально была неплоха, и 15-20 стволов 25-мм смотрелись очень весомо на бумаге.
На деле эффективность 25-мм автоматов «Тип 96», созданных на базе «Гочкисса» Mitrailleuse de 25 mm contre-aéroplanes образца 1934 года, была слабой. В начале войны эти зенитные автоматы были на уровне, но к 1943 году, когда самолеты стали летать выше, быстрее и обзавелись броней, «Тип 96» оказался откровенно слаб в основном из-за низкой начальной скорости снаряда и небольшой эффективной дальности стрельбы (3 500 м дальность, 1 500 м по высоте).
В общем, старые эсминцы с не самым новым вооружением, без приличных ГАС и радаров могли претендовать только на роль эскортных кораблей и мишеней. Что в целом и более чем получилось, достаточно вспомнить, что в американский тяжелый крейсер «Хьюстон» запустили торпеды три эсминца, и из 12 не попала ни одна. В отличие от торпед тяжелого крейсера «Могами», у которого был радар и более совершенные прицелы.
В итоге актуальность «Камикадзе», как боевых кораблей совершенно сошла на нет к середине 1942 года, но флотское командование правильно определило их в тот же «Токийский экспресс», где они были весьма и весьма полезны.
