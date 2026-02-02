Боевые корабли. Эсминцы. Смерть в волнах и тумане
Мы продолжаем. Вторая часть «Фубуки», которая так и называлась – Тип II. Или по имени первого корабля – «Аянами». Различия были минимальными. «Аянами», построенный на верфи Фудзинагата в Осаке, был первым в улучшенной серии, в которой использовалась модифицированная орудийная башня Тип 3 или Тип D, конструкция которой позволяла поднимать стволы 127-мм морских орудий Тип 3 с длиной ствола 50 калибров на 75° по сравнению с первоначальными 40°, что позволяло использовать орудия против самолётов. «Аянами» был первым в мире эсминцем с такой возможностью использования «универсалок», но - теоретически.
На практике же Тип D имело скорострельность не более 10 выстрелов в минуту, что было обусловлено раздельным ручным заряжанием. Эффективность работы по самолетам была ниже ожидаемой, поскольку зенитные осколочные снаряды хоть и летели на 18 км, но отсутствие радаров для наведения не обеспечивало нормальную точность.
Из 10 построенных эсминцев в интервале 1942-45 погибло 9, в этой серии «Ушио» смог дожить до конца войны. Правда, его состояние нельзя было назвать боеспособным.
Все эсминцы этой серии погибли в боях. Только один корабль финал застиг у пристани. Восемь кораблей погибли как самураи, в бою.
Бой для эсминца все-таки несколько иное дело, чем для корабля большего класса. Да, у нас в мире по сей день вздыхают о том, как из 1418 человек экипажа линейного крейсера «Хууд» выжило трое. Ужас, кошмар, трагедия и все такое. Да, все так, трагедия для тех, кто был на «Хууде», здесь без разговоров.
Но эсминец – он тоньше, легче, нет противоторпедной защиты, мало стволов ПВО, стволы уже не стреляют, они плюются от перегрева, и последняя обойма в автомате, потому что пули раскидали подносчиков и им уже не до боя, и вот уже выплюнут последний снаряд навстречу пикирующему «Дорнье-24», и в образовавшуюся брешь вламывается летающая лодка и две черных капли 250-кг бомб начинают свое стремительное падение на палубу.
Первый взрыв в машинном отделении вместе с душами механиков выбрасывает облако пара высотой в несколько десятков метров, а второй, попавший в кормовой торпедный аппарат, разносит весь корабль. От взрыва торпед в аппарате детонирует кормовой артпогреб.
Меньше минуты – и на поверхности не остается ничего, кроме обломков. Из 309 человек экипажа эсминца «Шинономе» не спасся ни один.
Или две торпеды. Не самые лучшие в мире американские торпеды, но если две – то все. Шесть минут – и корабль под волнами. Надежды никакой и холодные волны Охотского моря принимают в свои объятия 267 из 319 моряков эсминца «Усугумо».
Ради интереса подсчитал, хоть дело это муторное: на всех эсминцах типа «Фубуки» в последнем бою погибло 4 487 человек. И это только в последнем, когда корабль погибал. А сколько было потерь за все время службы? Учитывая, что японские эсминцы этого класса работали не конвойными корветами, а дрались с эсминцами и крейсерами лучшей на тот момент морской и океанской державы.
Это были достойные корабли, с таким количеством новаций, что другие страны не стыдились копировать. Будь «Фубуки» всех серий хоть немного более толстошкурыми, возможно, это сыграло бы положительную роль в их жизни в плане долголетия.
«Аянами» «Волнующиеся волны»
Начало войны встретил в порту Сама на острове Хайнань, сопровождая японские военные корабли для высадки десанта в битве за Малайю.
19 декабря «Аянами» потопил голландскую подводную лодку O.20 при поддержке однотипных кораблей «Уранами» и «Югири» и спас 32 выживших.
Далее «Аянами» входил в состав эскорта тяжёлых крейсеров «Судзуя», «Кумано», «Могами» и «Микума» во время вторжения на Банку, Палембанг и острова Анамбас в Нидерландской Ост-Индии.
В марте «Аянами» был направлен на операцию по вторжению на Суматру и Андаманские острова. Он патрулировал и сопровождал суда в Порт-Блэре во время японских рейдов в Индийский океан.
4–5 июня «Аянами» участвовал в битве за Мидуэй в составе основного флота адмирала Исороку Ямамото. Во время битвы за Восточные Соломоновы острова 24 августа «Аянами» сопровождал группу снабжения флота на Гуадалканале. В октябре и ноябре он участвовал в многочисленных транспортных операциях «Токийский экспресс» по доставке грузов в различные точки Соломоновых островов.
Последней миссией «Аянами» 14-15 ноября 1942 года было Второе морское сражение за Гуадалканал, где он выполнял рейсы по снабжению. Далее «Аянами» попал в разведывательный отряд контр-адмирала Хасимото и в составе отряда принял участие в бою у острова Саво.
«Аянами» стал одним из трёх кораблей, участвовавших в первоначальной атаке (наряду с группой Хасимото на крейсере «Сендан» и другой группой под командованием контр-адмирала Сусуму Кимуры на лёгком крейсере Нагара.
«Аянами» был первым, кого обнаружили американцы. Его заметил американский эсминец «Уолк», но вскоре был обнаружен лёгкий крейсер «Нагара», и внимание четырёх американских эсминцев переключилось на него. Торпеды и артиллерийский огонь с «Аянами», «Нагара» и «Уранами» потопили два из четырёх эсминцев («Престон» и «Уолк»), тяжело повредили «Бенхэм» (который был затоплен после боя) и серьёзно повредили «Гвин». В принципе, все четыре американских эсминца были выведены из строя, что очень сильно ослабило группировку США в районе Гуадалканала.
Дальше «Аянами» критически не повезло: эсминец попал в поле зрения линкора «Вашингтон», который артиллерией превратил японский корабль в груду железа. Остатки экипажа покинули корабль, часть на шлюпках добралась до Гуадалканала, часть подобрал «Уранами», который одной торпедой добил «Аянами».
«Шикинами» «Распространяющиеся волны»
Войну начал, сопровождая японские военные корабли для высадки десанта в ходе битвы за Малайю в конце 1941 года. В январе–феврале 1942 года Сикинами был назначен в эскорт авианосца «Рюдзё», который наносил авиаудары в Яванском море.
1 марта «Шикинами» сопровождал конвой, когда пришло сообщение о том, что другая группа японских эсминцев столкнулась с тяжёлым крейсером «Хьюстон», лёгким крейсером «Перт» и эсминцем «Эвертсен» в ходе битвы в Зондском проливе. «Шикинами» присоединился к тяжёлым крейсерам «Могами» и «Микума» и принял участие в сражении. Именно торпеда с «Шикинами» поставила последнюю точку в карьере тяжелого крейсера «Хьюстон».
4–5 июня Шикинами участвовал в битве за Мидуэй в составе основного флота адмирала Исороку Ямамото. Далее были операции «Токийского экспресса» по снабжению Гуадалканала и Соломоновых островов.
В сентябре 1942 года «Шикинами» несколько раз участвовал в боевых действиях у берегов Гуадалканала, обстреливал американскую авиабазу «Хендерсон Филд». Во время одного из таких обстрелов «Шикинами» вместе с лёгким крейсером «Сендай» и эсминцами «Фубуки» и «Судзукадзе», столкнулся с американским патрульным катером YP-346. Расстояние было настолько малым, что корабельные орудия не могли открыть огонь, потому японские корабли и YP-346 устроили дуэль на зенитных автоматах. В результате боя YP-346 загорелся, был выброшен на берег и покинут экипажем.
Во время второго морского сражения у Гуадалканала 14-15 ноября 1942 года «Шикинами» был приписан к разведывательному отряду, не получил повреждений в бою и к концу года вернулся в Куре.
В январе 1943 года «Шикинами» сопровождал конвой с войсками из Пусана в Палау и далее в Вевак. До начала февраля патрулировал воды у Трука или Рабаула.
Во время битвы в море Бисмарка 1-4 марта «Шикинами» сопровождал конвой с войсками из Рабаула в Лаэ. Он пережил воздушную атаку союзников 3 марта, в результате которой затонул его систершип «Шираюки», и спас контр-адмирала Масатоми Кимуру и других выживших. После «Шикинами» продолжал выполнять задачи по сопровождению и транспортировке грузов на Соломоновых островах, в районе Новой Гвинеи, между Сингапуром и Сурабаей и Баликпапаном.
В конце января 1944 года «Шикинами» сопровождал крейсеры «Аоба», «Ои», «Кину» и «Китаками» на Андаманские острова, а затем отбуксировал торпедированный «Китаками» обратно в Сингапур.
В мае-июне «Шикинами» выполнял многочисленные задачи по сопровождению между Сингапуром, Филиппинами и Палау. Во время перевозки войск в Биак, «Шикинами» подвергся обстрелу с воздуха, в результате которого загорелись глубинные бомбы, сброшенные за несколько секунд до взрыва. Два члена экипажа погибли, ещё четверо получили ранения.
«Шикинами» продолжал сопровождать суда между Сингапуром, Брунеем и Филиппинами с июня по август, спасал выживших с торпедированного крейсера «Ои» 19 июля.
12 сентября, после выхода из Сингапура с конвоем, направлявшимся в Японию, «Шикинами» был торпедирован американской подводной лодкой «Гроулер». Восемь офицеров и 120 матросов были спасены эсминцем «Микура».
«Асагири» «Утренний туман»
Войну начал с сопровождения японских военных кораблей, участвовавших в битве за Малайю.
Эсминцы «Сагири», «Амагири» и «Асагири» типа II класса «Фубуки» на учениях. Фотография сделана с борта «Югири» 16 октября 1941 года
27 января «Асагири» и его конвой были атакованы эсминцами «Танет» и «Вампир» примерно в 80 морских милях к северу от Сингапура в битве у Эндау, и считается, что его торпеды помогли потопить «Танет».
«Асагири» впоследствии входил в состав эскорта тяжёлых крейсеров «Судзуя», «Кумано», «Могами» и «Микума» во время вторжения в Банку и Палембанг, а также на острова Анамбас в Нидерландской Ост-Индии. В конце февраля «Асагири» освещал операции по разминированию в районе Сингапура и Джохора.
В марте Асагири был задействован во вторжении на север Суматры и на Андаманские острова. Во время рейдов в Индийском океане «Асагири» вместе с крейсерами «Тёкай» и «Юра» и авианосцем «Рюдзё» потопил шесть торговых судов.
4–5 июня «Асагири» участвовал в битве за Мидуэй в составе отвлекающих сил вторжения на Алеутские острова.
24 августа «Асагири» принял на борт войска и направился к Гуадалканалу. Во время этой операции он получил прямое попадание бомбы, сброшенной с одного из SBD Dauntless, пикирующих бомбардировщиков с Хендерсон-Филд. В результате взрыва погибли 122 человека, в том числе 60 военнослужащих сухопутных войск, а Асагири затонул недалеко от Санта-Исабель, в 60 морских милях северо-востоку от острова Саво.
«Югири» «Вечерний туман»
Войну начал с сопровождения японских военных кораблей, участвовавших в битве за Малайю.
19 декабря Югири потопил голландскую подводную лодку O-20 при поддержке однотипных кораблей «Уранами» и «Аянами». 27 января «Югири» и его конвой были атакованы эсминцами «Танет» и «Вампир» примерно в 80 морских милях к северу от Сингапура в битве у Эндау, и считается, что его торпеды помогли потопить «Танет».
«Югири» впоследствии входил в состав эскорта тяжёлых крейсеров «Судзуя», «Кумано», «Могами» и «Микума» во время вторжения в Банку, Палембанг и на острова Анамбас в Нидерландской Ост-Индии. В конце февраля «Югири» прикрывал операции по разминированию вокруг Сингапура и Джохора.
В марте «Югири» присоединился к вторжению на север Суматры и на Андаманские острова. Во время рейдов в Индийском океане «Югири» вместе с «Тёкаем», «Юрёй» и авианосцем «Рюдзё» потопил шесть торговых судов.
4–5 июня «Югири» участвовал в битве за Мидуэй в составе отвлекающих сил вторжения на Алеутские острова. 24 августа «Югири» принял на борт войска с транспортных кораблей и отправился на Гуадалканал. Во время этой операции эсминец получил прямое попадание возле своего мостика бомбы с пикирующего бомбардировщика SBD Dauntless. В результате погибли 32 члена экипажа, включая командира 20 дивизиона эсминцев капитана Ямаду Юджи.
После ремонта, в конце апреля «Югири» вернулся в Рабаул и в мае был задействован в многочисленных транспортных операциях «Токийский экспресс» в различных точках Соломоновых островов.
16 мая «Югири» был торпедирован американской подводной лодкой «Грейбэк» к северо-западу от Кавиенга, в результате чего погибли девять членов экипажа. Судно пришлось отбуксировать обратно в Рабаул с помощью «Амагири». В конце июля его отправили обратно в Японию для ремонта.
«Югири» вернулся на Соломоновы острова в середине ноября и был одним из пяти эсминцев, участвовавших в переброске войск/эвакуации в Буку. В битве у мыса Сент-Джордж 25 ноября 1943 года он был потоплен артиллерийским огнём американский эсминцев «Чарльз Осберн», «Клэкстон» и «Дайсон» примерно в 50 морских милях к востоку от мыса Сент-Джордж. Японская подводная лодка I-177 спасла 278 выживших, а I-181 — ещё 11.
Здесь просто живая иллюстрация к тому, как некоторые говорят вслух о том, что японские эсминцы были картонными. «Югири» отправили на заслуженный покой на дне только с третьей попытки, да и то, три американских эсминца весьма долго ковыряли «Югири» снарядами, а от торпед японцы увернулись.
«Амагири» «Затянутое облаками небо»
С 4 декабря 1941 и до конца года «Амагири» прикрывал высадку японских войск в Малайе и был частью эскорта при вторжении в Банку и Палембанг.
Участник битвы при Эндау 27 января 1942 года. Эсминцы «Амагири», «Асагири» и «Югири» сопровождали конвой с войсками во главе с лёгким крейсером «Сендай» и 11-й эскадрой эсминцев. Британскому эсминцу «Танет» и австралийскому эсминцу «Вампир» было поручено перехватить конвой несмотря на то, что они значительно уступали кораблям сопровождения в силе.
В 2:37 «Танет» и «Вампир» атаковали конвой. «Вампир» выпустил две торпеды по тральщику W-4, но ни одна из них не попала в цель. После этого он выпустил оставшиеся торпеды по эсминцу «Сираюки», но снова торпеды прошли мимо. Дальше «Танет» получил попадание в машинное отделение 140-мм снарядом с «Сендая» и лишился хода, после чего японцы открыли по нему артиллерийский огонь и выпустили торпеды. «Танет» очень быстро затонул, а вот «Вампир» смог покинуть поле боя и уйти.
Эсминец «Вампир»
«Амагири» участвовал в операциях по разминированию в районе Сингапура и Джохора, вторжении на север Суматры и на Андаманские острова. Во время рейдов в Индийском океане «Амагири» вместе с тяжёлыми крейсерами «Могами» и «Микума» потопил британское пассажирское судно «Дарданус», пароход «Гандара» и торговое судно «Индора».
4-5 июня «Амагири» участвовал в битве за Мидуэй в составе сил вторжения на Алеутские острова и до середины июля базировался в Амами-Осима для патрулирования южных вод.
После битвы за Восточные Соломоновы острова 24 августа «Амагири» принял на борт войска с транспортных кораблей и направился к Гуадалканалу. Во время этой операции он был атакован пикирующими бомбардировщиками с Хендерсон-Филд, которые потопили однотипный «Асагири» и серьёзно повредили «Сиракумо». После спасения выживших с «Асагири», «Амагири» отбуксировал «Сиракумо» на Шортленд-Айленд и продолжил использоваться в многочисленных транспортных операциях «Токийского экспресса» в различных точках Соломоновых островов в сентябре.
После морского сражения у Гуадалканала 13–15 ноября «Амагири» помогал эсминцу «Мотидзуки» спасать 1500 выживших с торговых судов «Канберра Мару» и «Нагара Мару» и сопровождал повреждённое судно «Садо Мару» до Шортлендских островов.
«Амагири» вернулся в Рабаул в марте 1943 года и возобновил выполнение задач в качестве быстроходного транспортного судна. 7 апреля он был атакован бомбардировщиком ВВС США B-17 «Летающая крепость», в результате чего погибли 10 членов экипажа. 5–6 июля во время битвы в заливе Кула «Амагири» был атакован эсминцами и крейсерами ВМС США во время попытки доставить войска в Коломбангару. Корабль получил пять попаданий снарядами, в результате которых погибли 10 членов экипажа. После боя он попытался спасти выживших с эсминца «Ниидзуки», но был отогнан американскими эсминцами «Николас» и «Рэдфорд» и вернулся в Рабаул для ремонта.
2 августа, возвращаясь с очередной ночной операции по переброске подкреплений «Токийский экспресс» в Вилу, «Амагири» протаранил и потопил американский торпедный катер PT-109, которым командовал младший лейтенант (и будущий президент США) Джон Ф. Кеннеди. Широко распространено мнение, что находившиеся на борту «Амагири» даже не подозревали о существовании PT-109, который было трудно заметить из-за его небольшого размера и отсутствия огней. Однако Роберт Дж. Донован в своей книге «PT 109: Джон Ф. Кеннеди во Второй мировой войне» после опроса многих членов экипажа приходит к выводу, что это не было случайностью, и беседовал с человеком за штурвалом, которому было приказано идти на столкновение.
«Амагири» продолжал участвовать в операциях «Токийского экспресса» до конца 1943 года. В конце ноября он вступил в бой с эсминцами ВМС США в битве у мыса Сент-Джордж и ушёл от преследования американских эсминцев под командованием капитана Арли Бёрка.
7 декабря он столкнулся возле Кавиенга с эсминцем «Акикадзэ», в результате чего у него оторвало нос. В январе 1944 года его отправили обратно в Куреский военно-морской арсенал для ремонта. В марте он был переведён в Юго-Западный флот и базировался в Сингапуре, обеспечивая сопровождение транспортных операций в западной части Нидерландской Ост-Индии.
23 апреля, после выхода из Сингапура с тяжёлым крейсером «Аоба» и лёгким крейсером «Ои», направлявшимися в Давао, «Амагири» подорвался на морской мине в Макассарском проливе. Поскольку затопление заняло более двух часов, жертв было немного.
«Сагири» «Тонкий туман»
С 17 декабря 1941 «Сагири» прикрывал высадку японских войск в Мири и Кучинге в Сараваке. 24 декабря 1941 года примерно в 35 морских милях от Кучинга «Сагири» был торпедирован голландской подводной лодкой K-XVI. Кормовой боевой погреб загорелся и взорвался, в результате чего корабль затонул, а 121 член экипажа погиб. Около 120 выживших были спасены «Сиракумо».
«Оборо» «Лунный свет»
С началом войны обеспечивал прикрытие японских десантных операций во время вторжения на Гуам. С середины декабря по конец августа 1942 года «Оборо» базировался в Йокосуке, патрулировал близлежащие воды и сопровождал конвои из Йокосуки в Оминато на севере и Мако на юго-западе.
11 октября 1942 года «Оборо» вышел из Йокосуки с конвоем, перевозившим припасы для Киски на оккупированных японцами Алеутских островах. «Оборо» был потоплен 17 октября в результате авиаудара бомбардировщиков Martin B-26 Marauder в 30 морских милях к северо-востоку от Киски. Прямое попадание бомбы в боеприпасы привело к взрыву и затоплению корабля. В живых остались только 17 человек, включая капитана, которых спас эсминец «Хацухару», также сильно повреждённый в ходе той же атаки.
«Акебоно» «Рассвет»
Из-за поврежденного винта на момент начала войны оказался в ремонте и в строй встал только в середине января 1942 года. «Акебоно» вошёл в состав эскорта авианосцев «Хирю» и «Сорю» во время авиаударов по Амбону. Позже он входил в состав эскорта крейсеров «Нати» и «Хагуро» во время вторжения в восточную часть Нидерландской Ост-Индии.
1 марта в битве в Яванском море «Акебоно» участвовал в потоплении британских крейсера «Эксетер» и эсминца «Энкаунтер», а также американского эсминца «Поуп».
В конце апреля «Акебоно» сопровождал «Мёко» и «Хагуро» в Трук, а затем присоединился к силам адмирала Такэо Такаги в битве в Коралловом море, где, правда, результатов не добился. Впрочем, в той битве сражались авианосцы, а остальным кораблям досталась роль защиты себя от самолетов.
Во время битвы за Мидуэй в начале июня «Акебоно» входил в состав отвлекающих сил в «Операции AL», которые атаковали Датч-Харбор, Аляска в рамках Алеутской кампании, и вернулся в Йокосуку в начале июля.
14 июля «Акебоно» был переведён в состав Объединённого флота и сопровождал линкор «Ямато» и авианосец «Тайё» в битве у Восточных Соломоновых островов 24 августа. «Акебоно» оставался приписанным к «Тайё» до сентября, а затем его определили в эскорт авианосца «Унъё» - с октября по февраль 1943 года. До конца 1943 года «Акебоно» продолжал сопровождать «Унъё», «Тайё», «Рюдзе», «Дзуйхо» или «Дзюнъё» в различных миссиях по всему Тихому океану.
14 января 1944 года «Акебоно» спас 89 выживших с торпедированного эсминца «Сазанами». Далее эсминец был привлечен к патрульной службе на Филиппинах. 24 октября «Акебоно» принял участие в битве в проливе Суригао. На следующий день «Акебоно» спас около 700 выживших с тяжёлого крейсера «Могами», а затем потопил его с помощью торпеды.
13 ноября 1944 года «Акебоно», стоявший рядом с эсминцем «Акисимо» у причала Кавите недалеко от Манилы, подвергся атаке ВВС США. В результате прямого попадания бомб оба корабля загорелись, а на следующий день в результате мощного взрыва на «Акисимо» в «Акебоно» образовалась пробоина, и он затонул на мелководье. 48 членов экипажа погибли, 43 получили ранения.
«Сазанами» «Рябь на воде»
Вторую Мировую «Сазанами» начал с того, что был направлен с военно-морской авиабазы Татеяма в составе сил, которые атаковали атолл Мидуэй в начале войны.
Далее «Сазанами» входил в состав эскорта авианосцев «Хирю» и «Сорю» во время авиаударов по Амбону. Затем был напрвлен в состав эскорта крейсеров «Нати» и «Хагуро» во время японского вторжения в восточную часть Нидерландской Ост-Индии.
2 марта в битве в Яванском море «Сазанами» участвовал в атаке на американскую подводную лодку «Перч».
В конце апреля «Сазанами» сопровождал авианосец «Сёхо» до Трука, а затем присоединился к силам адмирала Такэо Такаги в битве в Коралловом море. В конце битвы он спас 225 выживших с различных кораблей и вернулся в Йокосуку через Сайпан, после чего до середины июля базировался в Оминато для патрулирования северных вод.
В августе «Сазанами» был переведён в состав Объединённого флота и сопровождал линкор «Ямато» и авианосец «Тайё» в битве у Восточных Соломоновых островов 24 августа 1942 года.
В течение сентября Сазанами выполнял многочисленные транспортные задачи в рамках операции «Токийский экспресс» в различных точках Соломоновых островов. Далее вместе с «Тайё» ушел в ремонт и вернулся 1 ноября. Продолжал сопровождать «Тайё» и «Унъё» до конца 1943 года.
Принял участие в битве у острова Хораниу, где прикрывал высадку войск на Велла-Лавелла. После того как в конце месяца «Сазанами» помог эвакуировать уцелевших японских солдат с Рекаты, он до конца года выполнял свою прежнюю роль — сопровождал различные авианосцы.
12 января 1944 года «Сазанами» конвоировал танкер, следовавший из Палау в Трук. «Сазанами» был торпедирован подводной лодкой «Альбакор». Из состава экипажа погибли 153 человека, 89 выживших были спасены «Акебоно».
«Усио» «Прилив»
Войну начал с того, что был направлен с военно-морской авиабазы Татэяма в составе сил, которые атаковали атолл Мидуэй в начале войны.
«Усио» заправляется топливом с тяжёлого крейсера Хагуро, 13 февраля 1942 года
«Усио» входил в состав эскорта авианосцев «Хирю» и «Сорю» во время авиаударов по Амбону. Далее он входил в состав эскорта крейсеров «Нати» и «Хагуро» во время японского вторжения в восточную часть Нидерландской Ост-Индии.
27 февраля принял участие в сражении в Яванском море. «Усио» выпустил торпеды по группе крейсеров и эсминцев союзников, но ни одна из них не попала в цель. Однако после боя, 2 марта, «Усио» и «Сазанами» обнаружили уже сильно повреждённую американскую подводную лодку «Перч», которая накануне была сильно повреждена артиллерийским огнём и глубинными бомбами с эсминцев «Аматсукадзе» и «Хацукадзе». «Усио» и «Сазанами» сбросили ещё одну серию глубинных бомб, которые ещё больше повредили «Перч», из-за чего подводная лодка не смогла погрузиться и могла двигаться только со скоростью 5 узлов. Но в наступивших сумерках японцы (да, без радаров) потеряли лодку.
На следующий день «Усио» снова обнаружил повреждённую «Перч» и открыл огонь. Как только первый 127-мм снаряд попал в боевую рубку, экипаж покинул судно и оставил его тонуть. Все 59 моряков выжили и были спасены «Усио».
Усио впоследствии сопровождал авианосец «Сёкаку» во время битвы в Коралловом море. 4–5 июня «Усио» участвовал в битве за Мидуэй в составе отвлекающего Алеутского десанта и до середины июля базировался в Оминато для патрулирования северных вод.
14 июля «Усио» был переведён в состав Объединённого флота и сопровождал линкор «Ямато» и авианосец «Тайё» в битве у Восточных Соломоновых островов 24 августа.
«Усио» маневрирует рядом с тонущим тяжёлым крейсером Нати, 5 ноября 1944 года
Затем в сентябре он была задействован в многочисленных транспортных операциях «Токийский экспресс» в различных точках Соломоновых островов. До конца 1943 года «Усио» сопровождал «Унъё», «Рюхо», «Дзуйхо» и «Тайё» в различных операциях между японскими островами, Труком, Нидерландской Ост-Индией и Филиппинами.
В начале 1944 года «Усио» был назначен для сопровождения в основном воинских конвоев из Трука. С апреля по август он базировался в районе охраны Оминато и патрулировал северные воды, а также сопровождал суда между Хоккайдо и Йокосукой или Куре.
Во время битвы в заливе Лейте «Усио» был приписан к отвлекающим силам адмирала Киёхидэ Симы в битве в проливе Суригао. После битвы он остался в Маниле для сопровождения конвоев на Филиппинах. 5 ноября он пережил авианалёт, спас выживших с затонувшего тяжёлого крейсера «Нати», а затем отбуксировал повреждённый «Акебоно» обратно в Манилу.
13 ноября «Усио» был повреждён во время американского авианалёта на Манилу, в результате которого затонул повреждённый «Акебоно» и три других стоявших на якоре японских эсминца («Хацухару», «Окинама», «Акисимо»). На «Усио» был выведен из строя двигатель правого борта и погибли 23 члена экипажа.
После временного ремонта в Сингапуре «Усио» продолжил службу. В декабре он оказал помощь поврежденному тяжелому крейсеру «Мёко» и сопровождал его в Японию для капитального ремонта. Впрочем, эсминцу тоже требовался капитальный ремонт.
Однако 13 декабря они были обнаружены американской подводной лодкой «Бергалл», которая выпустила шесть торпед по крейсеру. Одна из шести торпед «Бергалла» попала в «Мёко» и оторвала ему корму. «Усио» открыл ответный огонь и выпустил четыре снаряда. Первый снаряд пролетел мимо, а второй проделал большую дыру в прочном корпусе подводной лодки, которая незамедлительно скрылась. «Усио» дотащил повреждённый «Мёко» до Сингапура, где крейсер провёл остаток войны.
«Усио» встал на якорь в Йокосуке после окончания Второй мировой войны в 1946 году
А «Усио» добрался-таки до метрополии. Вернувшись в Йокосукский военно-морской арсенал для ремонта, «Усио» оставался в японских водах вплоть до капитуляции Японии. 18 июля 1945 года он вёл зенитный огонь для защиты линкора «Нагато» во время атаки на Йокосуку.
Но согласно договоренностям, 15 сентября 1945 года «Усио» был исключён из списка флота. В 1948 году корабль разобрали на металлолом.
Что у нас в итоге?
В плане того, кто и как топил «Фубуки-2» выглядит так:
- авиация – 3;
- подводные лодки – 3;
- корабельная артиллерия – 2;
- мины – 1.
Если посмотреть на первую серию этих эсминцев, то авиация как бы уступает позиции, но совсем немного. А так все смотрится вполне прилично для кораблей первой линии, которые участвуют в реальных сражениях.
На этом повествование о второй серии эсминцев типа «Фубуки» заканчиваем, а вот в третьей части, учитывая, что третья серия состояла всего из четырех кораблей, будет уделено много места итогам и сравнениям кораблей этого класса с мировыми аналогами, в том числе и советскими кораблями, как потенциальными противниками.
«Фубуки» действительно были прекрасными универсальными кораблями, равно годными и для артиллерийского боя, и для торпедных атак, и для борьбы с подводными лодками. И, как показала практика, скоростных транспортов. В первой половине войны на Тихом океане они были действительно ценным оружием, заставившим всех признать их силу, но впереди был Мидуэй и роль кораблей снабжения гарнизонов на гипотетической линии фронта.
