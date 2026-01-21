Боевые корабли. Эсминцы. Шухер на весь морской мир
Этого корабля могло и не быть, если б не чертов Вашингтонский договор. Но так сложились карты, что благодаря попыткам хоть как-то ограничить тоннаж мировых флотов, родился не просто эсминец, а корабль, на который многие смотрели с восхищением и пытались заимствовать решения. Ну, как с русским «Новиком» было, только по другую сторону света.
Действительно, подписание Вашингтонского договора Японией породило гору различных танцев с тайко (это у японцев вместо бубнов такое) в попытках получить искомое в свете взятых на себя ограничений.
Сказать, что ограничения у Японии были, — были, но так… На эсминцы отводилось 201 600 тонн. Этого в принципе хватало на 144 стандартных эсминца водоизмещением 1400 тонн. Однако эта цифра уже не гарантировала размещения в корабле всех хотелок флота. Водоизмещение эсминца японской мечты приближалось к 2000 тонн.
И грянуло шаманство, или как там это называют в Японии.
Японцы решили компенсировать недостаток выделенного тоннажа качественными расчетами и выполнением работ. Кроме того, одной из основных задач японских конструкторов было сделать именно океанские эсминцы с большим радиусом действия, чтобы можно было оперировать вместе с флотом в Тихом океане. А на договорные отношения японцам в целом было несколько… все равно.
И в итоге родился проект эсминца водоизмещением 2000 тонн, вооруженного четырьмя 120-мм орудиями в двух башнях, шестью торпедными аппаратами и имевшего скорость 40 узлов. Силовая установка проектировалась на мощность 50 000 л. с., что обещало максимальную скорость около 35 узлов. Плюс расчетно получилось увеличить запас топлива, и дальность плавания возросла на 20 процентов.
Командование флота было не очень довольно раскладом. Адмиралы требовали уменьшить водоизмещение на 250-300 тонн, чтобы уложиться в договорные ограничения и построить требуемые 144 корабля.
Окончательный проект пришлось даже назвать «специальный тип», потому что корабль просто состоял из различных новшеств.
Впервые в японской практике эсминцы получили 127-мм орудия с длиной ствола 50 калибров. Орудия вели огонь 23-кг снарядами на максимальную дальность 18,1 км. Механизмы подъема стволов и подачи боезапаса были гидравлическими с электроусилением. Ложкой дегтя стала низкая скорость подачи боеприпасов, которая снижала значимость большого угла возвышения, поэтому орудия, хотя и считались универсальными, в качестве зенитных действовали так себе.
Первые десять кораблей получили спаренные установки типа «А», имевшие угол возвышения 40°, вторая десятка оснащалась уже модернизированными установками типа «В» с углом возвышения 75° и весьма переработанной в лучшую сторону системой управления огнем.
А вот 610-мм торпеды после их успешного испытания на «Муцуки», с увеличением их числа до девяти, представляли серьезную ударную мощь. Торпедные аппараты перенесли в среднюю часть, между дымовыми трубами, что решило проблему заливания их водой.
Кроме того, такое перемещение торпедных аппаратов позволило значительно изменить конструкцию мостика и сдвинуть его к трубам. Мостик стал полностью закрытым, что тоже было требованием к «океанской» спецификации эсминцев.
В процессе постройки устаревшие 40-мм автоматы «Викерс» и 7,7-мм пулеметы исключили из состава вооружения, их предполагалось заменить на 13,2-мм пулеметы и что-то более мощное, что будет изобретено со временем. Пулеметы, правда, готовы не были к моменту готовности кораблей, так что в строй «Фубуки» входили все с теми же 7,7-мм пулеметами в качестве ПВО.
Когда в августе 1928 года головной корабль серии «Фубуки» вступил в строй, буквально на уши встали разведки всех ведущих морских держав, особенно США и Великобритания. Было с чего, у США опорой флота на тот момент были эсминцы типа «Wickes» и «Clemson», так называемые «гладкопалубники» или «четырехтрубники», родом аж из 1917 года, а у британцев эсминцы серии А. И все эти корабли значительно уступали японским, причем разведки не смогли узнать о том, что торпеды на японских эсминцах уже те самые 610-мм.
В общем, на фоне американских и британских кораблей «Фубуки» смотрелись весьма.
Нельзя сказать, что это были корабли без недостатков, естественно, недостатки были. Прежде всего, это чрезмерный «верхний вес», то есть вес вооружения и надстроек, который реально сказывался на остойчивости, то есть на мореходности.
Японцы вообще творили чудеса для того, чтобы вписать корабли в требования флота в плане скорости, дальности плавания и вооружений. И, надо сказать, им сопутствовал успех. Вес снижался всеми возможными способами, в частности, за счет создания облегченной силовой установки, использования легких сплавов в конструкции надстроек и широкого применения сварки при сборке корпусов.
А работы было невпроворот: длинный полубак, высокий мостик и орудийные башни дали не учтенные в проекте 200 тонн. А во второй группе эсминцев всё было еще хуже: башня типа «В» оказалась на 20% тяжелее установки типа «А», а мостики стали на один этаж выше. Плюс торпедные аппараты, на которые установили щиты, добавили веса. А силовая установка была максимально облегчена, что вызвало уход центра тяжести корабля наверх.
И это не могло не сказаться на остойчивости: 12 марта 1934 года миноносец «Томодзуру» всего через три недели после вступления в строй перевернулся во время маневров при штормовой погоде. А потом грянул тот самый «инцидент с Четвертым флотом», который холодным душем окатил командование Императорского флота.
Результат флота, попавшего в шторм, был более чем впечатляющим: «Хацуюки» и «Югири» оторвало носовые части, но эсминцы всё-таки вернулись на базу. «Акебоно», «Муракумо» и «Юсио» лишились части надстроек, «Амагири», «Оборо», «Сираюки» и «Усугумо» получили «повреждения корпуса в ассортименте». И пусть ни один из кораблей не погиб, это продемонстрировало серьезные недостатки эсминцев «специального типа» в натуре.
По итогам учений на всех эсминцах «специального типа» были проведены заводские работы по снижению высоты мостиков и дымовых труб, увеличению запаса топлива (чтобы увеличить вес, приходящийся на нижнюю часть корпуса) и уменьшению принимаемого на борт боезапаса.
Количество запасных торпед для центрального аппарата уменьшили до трех, а восемь последних кораблей в серии получили новые башни типа «С» с углом возвышения стволов до 55 градусов. В итоге водоизмещение возросло до 2090/2427 тонн, а скорость снизилась до 34 узлов.
За время участия эсминцев в боевых операциях их легкое зенитное вооружение постоянно усиливалось за счет увеличения количества 25-мм автоматов. Впервые этот калибр появился в 1937 году, когда на эсминцах смонтировали две спаренных установки. Общее количество 25-мм автоматов к 1943 году достигло четырнадцати, и, кроме того, имелось еще четыре 13,2-мм пулемета.
Также установили 4 бомбомета, а число глубинных бомб доведено до 36. К середине 1944 года на уцелевших 12 кораблях зенитное вооружение увеличилось до 22-х автоматов 25-мм и 6-10 пулеметов 13,2-мм. В конце войны на японских эсминцах стали появляться радиолокаторы. Так, «Усио» получил радар «Тип 13», который был установлен на грот-мачте.
Большее, чем у других аналогичных кораблей, водоизмещение, мощные двигатели, высокая скорость, большой радиус действия и выдающееся вооружение делали эти эсминцы по огневой мощи почти сопоставимыми со многими лёгкими крейсерами других флотов.
Эсминец типа «Фубуки»
Водоизмещение:
- 1750 длинных тонн стандартное
- 2050 длинных тонн модернизированное
Длина: 111,96 м
Ширина: 10,4 м
Осадка: 3,2 м
Двигатели:
- 4 котла типа Кампон
- 2 турбины типа КампонРо с редуктором
- 2 вала мощностью 50 000 л. с.
Скорость: 38 узлов
Дальность хода: 5 000 морских миль при скорости 14 узлов
Экипаж: 219 человек
Вооружение:
- 6 × 127-мм морские орудия Type 3 (3 × 2)
- до 22 × 25-мм зенитных автоматов Type 96
- до 10 × 13,2-мм зенитных пулеметов
- 9 × 610-мм торпедных аппаратов
- 4 бомбомета и 36 глубинных бомб
Служба
«Фубуки» (Метель»)
С 4 декабря 1941 года «Фубуки» вместе с «Сагири» и тяжёлыми крейсерами «Судзуя» и «Кумано» сформировали отряд поддержки контр-адмирала Такэо Куриты для японского конвоя, направлявшегося из залива Камрань Французского Индокитая в Мири (Британское Борнео), а затем в Кучинг.
Далее «Фубуки» был задействован в поддержке операций в Малайе. Помогал эсминцам «Асакадзе» и «Хатакадзе» в спасении выживших с торпедированного транспорта «Акита Мару». 27 января «Фубуки» и его конвой были атакованы эсминцами HMS «Thanet» и HMAS «Vampire» примерно в 80 морских милях к северу от Сингапура в битве у Эндау, и считается, что торпеды «Фубуки» потопили «Тенет».
13–18 февраля 1942 года «Фубуки» участвовал во вторжении в Бангка и Палембанг на Суматре и участвовал в атаках на союзные суда, отступавшие из Сингапура. «Фубуки» участвовал в потоплении или захвате по меньшей мере семи судов во время этой операции.
Участник операции по захвату Явы. Участник сражения в Зондском проливе. Участник операции по захвату Суматры. Участник вторжения на Андаманские острова.
4-5 июня 1942 года «Фубуки» участвовала в битве при Мидуэе в составе эскорта основных сил адмирала Исороку Ямамото.
Летом 1942 участвовал в рейдерских операциях в Индийском океане, которые были прерваны из-за американского вторжения на Гуадалканал. Был направлен на Соломоновы острова для участия в боевых действиях. Входил в состав сил, которые обстреливали Хендерсон-Филд на Гуадалканале, прикрывая военный транспорт «Цугару». Осуществил проводку более 20 транспортов.
Оказывал огневое противодействие морской пехоте США на Гуадалканале в рамках наступления Кавагути. За этим последовало ещё шесть переходов с войсками на Гуадалканал.
11 октября 1942 года в битве у мыса Эсперанс «Фубуки» изменила удача. Он был потоплен артиллерийским огнём группы американских крейсеров и эсминцев. Из экипажа выжили 109 человек, которых спасли американские корабли.
«Сираюки» («Белый снег»)
Если честно, эсминец назван не в честь природного явления, а в честь любимого коня императора Хирохито.
С 4 декабря 1941 года по февраль 1942 года «Сираюки» прикрывал высадку японских войск в Малайе, на островах Анамбас и на Британском Борнео. 27 января «Сираюки» и его конвой были атакованы эсминцами HMS «Танет» и HMAS «Вампир» примерно в 80 морских милях к северу от Сингапура в битве у Эндау, и считается, что его торпеды потопили «Танет».
В феврале 1942 года «Сираюки» входил в состав эскорта тяжёлого крейсера «Тёкай» во время вторжения в Банку и Палембанг, и ему приписывают потопление четырёх транспортов, пытавшихся бежать из Сингапура.
«Сираюки» участвовал во вторжении на Яву и в сражении в Зондском проливе, помогая потопить австралийский крейсер «Перт» и американский крейсер «Хьюстон». «Сираюки» получил прямое попадание снаряда в мостик во время сражения, в результате чего один член экипажа погиб, а 11 получили ранения.
Участвовал во вторжении на Андаманские острова, участвовал в битве за Мидуэй в составе основного флота адмирала Ямамото. С августа по ноябрь «Сираюки» участвовал в многочисленных транспортных операциях «Токийский экспресс» на Соломоновых островах. 12 октября он спас выживших с однотипного корабля «Муракумо», который был торпедирован.
14–15 ноября «Сираюки» участвовал во Втором морском сражении у Гуадалканала. Вместе с легким крейсером «Нагара» «Сираюки» помог потопить два из четырех задействованных американских эсминца («Престон» и «Уолк»), тяжело повредил эсминец «Бенхэм» (был затоплен после боя) и серьезно повредил эсминец «Гвин», что привело к тяжелым потерям американцев на первом этапе сражения.
Во время битвы в море Бисмарка 1-4 марта 1943 года «Сираюки» был флагманом контр-адмирала Масатоми Кимуры, возглавлявшего конвой с войсками из Рабаула в Лаэ. 3 марта в результате воздушной атаки союзников в кормовом боевом погребе взорвалась фугасная бомба, оторвав корму и убив 32 члена экипажа. «Сираюки» затонул в 55 морских милях к юго-востоку от Финшхафена.
«Хацуюки» («Первый снег»)
4 декабря 1941 года «Хацуюки» входил в состав эскорта тяжёлых крейсеров «Судзуя», «Кумано», «Могами» и «Микума», участвовавших в поддержке операций по вторжению в Малайзию (остров Суматра и острова Анамбас). Ему приписывают потопление двух транспортов, пытавшихся бежать из Сингапура.
Участник высадки японских войск на западе Явы и сражения в Зондском проливе, вторжения на Андаманские острова.
В июне 1942 года «Хацуюки» участвовал в битве за Мидуэй в составе основного флота адмирала Исороку Ямамото. С августа 1942 он использовался для транспортных миссий «Токийский экспресс» на Соломоновых островах. Во время одной из таких миссий «Хацуюки» участвовал в потоплении американских быстроходных транспортов «Грегори» и «Литтл».
Во время битвы у мыса Эсперанс 11–12 октября «Хацуюки» подобрал 518 выживших с тонущего крейсера «Фурутака», а два дня спустя сопроводил сильно повреждённый «Аоба» в Трук.
«Хацуюки» принимал участие в морском сражении за Гуадалканал. Во время атаки крейсера «Нагара» на вражеские эсминцы, «Хацуюки» помог потопить эсминцы «Бенхэм», «Уолк» и «Престон» и повредить «Гвин».
С начала 1943 года «Хацуюки» сопровождал конвои с войсками и нес патрульную службу в районе Соломоновых островов. В битве в заливе Кула у Коломбангары 5 июля «Хацуюки» вступил в бой с группой американских крейсеров и эсминцев и получил шесть попаданий неразорвавшихся снарядов, которые повредили рулевое управление и убили шестерых членов экипажа.
17 июля 1943 года, когда «Хацуюки» стоял в порту Шортлендса на разгрузке, самолётами ВВС США был нанесён авиаудар. Бомба взорвалась в кормовом каземате, и корабль затонул на мелководье. 120 человек погибли (в том числе 38 пассажиров), 36 получили ранения.
«Муракумо» («Сгустившиеся облака»)
С 4 по 12 декабря прикрывал высадку японских войск в Кота-Бару в Малайзии. С 16 декабря прикрывал высадки японских войск на Британском Борнео. Во время этой операции «Муракумо» атаковал голландскую подводную лодку K XVI глубинными бомбами после того, как подводная лодка торпедировала эсминец «Сагири». Хотя командир «Муракумо» заявил, что потопил K-XVI, позже это достижение было присвоено подводной лодке I-66.
В феврале 1942 года «Муракумо» входил в состав эскорта тяжёлого крейсера «Тёкай» во время вторжения на Банку-Палембанг и острова Анамбас. «Муракумо» присоединился к силам вторжения на Западную Яву и участвовал в битве в Зондском проливе, признан участником потопления эсминца «Эвертсен». Участник вторжения на север Суматры и на Андаманские острова в марте.
В июне 1942 года «Муракумо» участвовал в битве за Мидуэй в составе основного флота адмирала Исороку Ямамото. С августа эсминец использовался для транспортных миссий «Токийский экспресс» на Соломоновых островах. Во время одной из таких миссий, 4–5 сентября, «Муракумо» участвовал в потоплении американских быстроходных транспортов «Грегори» и «Литтл».
Во время выполнения очередного задания, 12 октября 1942 года, когда «Муракумо» пытался оказать помощь крейсеру «Фурутака» после битвы у мыса Эсперанс, он был атакован союзной авиацией. Три близких разрыва бомб, попадание торпеды, а затем прямое попадание бомбы привели к тому, что корабль потерял манёвренность и загорелся, а 22 члена экипажа погибли. Эсминец «Сираюки» спас выживших, а затем потопил «Муракумо» торпедой.
«Миюки» («Глубокий снег»)
«Миюки» погиб в результате столкновения с японским эсминцем «Инадзума» 29 июня 1934 года в Корейском проливе, к югу от Чеджу. Точное число жертв неизвестно, но в результате аварии погибли по меньшей мере пять членов экипажа.
«Миюки» был единственным современным японским эсминцем предвоенной постройки, который не участвовал во Второй мировой войне, и единственным японским эсминцем, потерянным в результате столкновения с другим японским эсминцем.
«Исонами» («Бурун»)
С 4 декабря 1941 года по 30 января 1942 года «Исонами» входил в состав эскорта тяжёлых крейсеров, участвовавших в поддержке операций по вторжению в Малайзию, Банку-Палембанг и острова Анамбас. Участник вторжения на Яву, а также на северную Суматру и Андаманские острова в феврале-марте.
4–5 июня «Исонами» участвовал в битве за Мидуэй в составе основного флота адмирала Исороку Ямамото, где получил повреждения в результате столкновения с эсминцем «Уранами» и с трудом добрался до военно-морского арсенала Йокосука для ремонта.
С августа по сентябрь «Исонами» выполнял учебные задания с авианосцами «Дзуйё» и «Хиё» во Внутреннем Японском море и в начале октября сопровождал эти авианосцы в Трук. В октябре он патрулировал Трук, а до середины января 1943 года выполнял транспортные задачи «Токийского экспресса» в различных точках Соломоновых островов.
1 декабря «Исонами» был повреждён у Буны, Новая Гвинея, в результате авиаудара ВВС армии США. 18 декабря он спас выживших с торпедированного крейсера «Тэнрю».
9 апреля 1943 года, сопровождая конвой из Сурабаи в Амбон, «Исонами» был торпедирован и потоплен американской подводной лодкой «Таутог» при спасении выживших с торпедированного судна «Пенанг Мару» в 35 морских милях к юго-востоку от острова Вангиванги.
«Шинономе» («Рассвет»)
С 4 по 12 декабря 1941 года «Шинономе» прикрывал высадку японских войск в Кота-Бару в Малайзии.[6]
С 16 декабря «Шинономе» был назначен для прикрытия высадки японских войск на Британское Борнео.
«Шинономе» был потоплен 17 декабря 1941 года после попадания двух бомб с «Дорнье Do.24», летающей лодки Королевской военно-морской авиагруппы Нидерландов GVT-7, которые привели к взрыву кормового торпедного аппарата. «Шинономе» взорвался и затонул вместе со всеми членами экипажа в районе Мири, Саравак.
«Усугумо» («Тонкие облака»)
В начале войны «Усугумо» находился на ремонте и был готов к боевым действиям только в конце июля 1942 года. С августа до середины октября «Усугумо» патрулировал у берегов Хоккайдо и островов Тисима, а также сопровождал суда между Парамуширо и Атту и Киской на Алеутских островах до конца января 1943 года.
Весь 1943 «Усугумо» выполнял различные транспортные операции, так что даже пропустил сражение у Командорских островов.
5 июля 1944 года, после выхода из Отару на Хоккайдо с очередным конвоем в Уруппу, «Усугумо» был торпедирован американской подводной лодкой «Скат» в Охотском море. Две торпеды попали как надо, и корабль затонул за шесть минут. Из 316 членов экипажа выжили 49.
«Сиракумо» («Белое облако»)
С 4 декабря 1941 года до конца года «Сиракумо» прикрывал высадку японских войск в Малайе и в ходе вторжения на Британское Борнео. 23 декабря он спас выживших с торпедированного эсминца «Сагири».
В феврале 1942 года «Сиракумо» входил в состав эскорта тяжёлого крейсера «Тёкай» во время вторжения в Банку и Палембанг. 14 февраля он потопил британское судно у берегов Сингапура.
Впоследствии «Сиракумо» был задействован во вторжении на Яву, участвовал 1 марта в битве в Зондском проливе, участвовал во вторжении на северную Суматру и на Андаманские острова.
23 марта 1942 года во время рейдов в Индийском океане «Сиракумо» вместе с «Кумано» и «Судзуей» потопили британские пароходы «Силксуорт», «Аутоликус», «Малда» и «Шинкуан», а также американский пароход «Эксмур».
Во время битвы за Мидуэй «Сиракумо» участвовал в отвлекающем вторжении на Алеутские острова. В августе «Сиракумо» использовался для высокоскоростных транспортных миссий «Токийский экспресс» на Соломоновых островах. 28 августа «Сиракумо» попал под атаку американских пикирующих бомбардировщиков и получил бомбу прямо в машинное отделение. Оставшийся без хода эсминец до острова Шортленд дотащили эсминец «Амагири» и минный заградитель «Цугару». «Сиракумо» подлатали, и танкер «Койа Мару» отбуксировал корабль обратно в Трук для экстренного ремонта.
После завершения ремонта к 1 апреля 1943 года «Сиракумо» был переведён на север для патрулирования и сопровождения у берегов Хоккайдо и островов Тисима. 6 июня 1943 года в густом тумане у мыса Парамусиро «Сиракумо» столкнулся с эсминцем «Нумакадзе» и был вынужден зайти в Хакодате для ремонта.
16 марта 1944 года, после выхода из Кусиро на севере Хоккайдо с военным конвоем, направлявшимся на остров Уруппу, «Сиракумо» был торпедирован американской подводной лодкой «Таутог» в 170 милях к востоку от Мурорана. Три торпеды буквально разорвали эсминец, который мгновенно затонул. Выживших не было.
«Уранами» («Береговая волна»)
С 4 декабря 1941 года до конца года «Уранами» прикрывал высадку японских войск в ходе вторжения в Малайзию и Британское Борнео, захватив 7 декабря норвежское торговое судно «Хафтор».
19 декабря эсминцы «Аянами» и «Югири» безуспешно атаковали голландскую подводную лодку O-20 глубинными бомбами. Однако из-за низкого заряда батареи O-20 всплыла на поверхность и была немедленно замечена «Уранами», который находился на патрулировании. «Уранами» открыл огонь и несколько раз попал в O-20, потопив её. К утру следующего дня «Уранами» спас 32 выживших из экипажа О-20.
Далее «Уранами» входил в состав эскорта тяжелых крейсеров «Судзуя», «Кумано», «Могами» и «Микума» при вторжении в Банку, Палембанг и на острова Анамбас, а далее при вторжении на Яву и северную Суматру. 23 марта 1942 года «Уранами» обеспечивал прикрытие вторжения на Андаманские острова.
4-5 июня 1942 года «Уранами» участвовал в битве за Мидуэй, сопровождая основные силы адмирала Исороку Ямамото. После боя он получил незначительные повреждения в результате столкновения с эсминцем «Исонами», что потребовало возвращения в военно-морской арсенал Куре для ремонта. В течение сентября и октября «Уранами» участвовал в большом количестве транспортных миссий «Токийский экспресс» на Гуадалканале.
14-15 ноября «Уранами» участвовал во втором морском сражении у Гуадалканала.
Оперативная группа из четырёх американских эсминцев попыталась перехватить японские военные корабли, но «Уранами», «Аянами» и крейсер «Нагара» быстро перехватили их и уничтожили. Торпеда, выпущенная с «Аянами», попала в «Уолк», разорвав его надвое и потопив. Почти сразу после этого «Нагара» несколько раз подряд попал в «Престон», у которого сдетонировал артиллерийский погреб, взрыв полностью уничтожил корабль. «Уранами» попал торпедой в «Бенхэм», практически оторвав носовую часть по мостик. «Бенхэм» затонул. Наконец, «Уранами» и «Аянами» совместными усилиями артиллерией потопили эсминец «Гвин».
Правда, на этом везение закончилось, и эсминцы попали под огонь линкора «Вашингтон». «Аянами» получил критические повреждения. «Уранами» эвакуировал экипаж эсминца, который был затоплен после боя.
После боя «Уранами» сопровождал авианосец «Тойё» из Трука в Йокосуку, а в середине февраля 1943 года вернулся в Рабаул, чтобы возобновить патрулирование, сопровождение и транспортировку грузов на Соломоновых островах. Во время битвы в море Бисмарка 1–4 марта «Уранами» неоднократно подвергался воздушным атакам, но не получил повреждений и участвовал в спасении выживших.
После нескольких эскортных миссий в восточной части Нидерландской Ост-Индии в апреле «Уранами» получил серьёзные повреждения. 2 апреля эсминец налетел на риф недалеко от Макассара. Корабль был доставлен в Сурабаю, но ремонт завершился только в конце августа. Вернувшись к патрулированию в сентябре, «Уранами» сопровождал конвои в Сингапур до конца года.
В начале 1944 года «Уранами» вышел из Сингапура вместе с крейсером «Кума» для перевозки войск в Мергуи и Пинанг и вернулся в Сингапур один с выжившими с торпедированного «Кума», который был потоплен британской подлодкой «Талли-Хо» 11 января 1944 года.
С 27 февраля по 25 марта «Уранами» сопровождал крейсеры «Аоба», «Тонэ» и «Тикума» во время очередного рейда на торговые суда в Индийском океане.
«Уранами» был участником последней миссии, в ходе которой впервые была проведена крупная скоординированная переброска войск на Лейте во время битвы в заливе Лейте в октябре 1944 года. Корабли, участвовавшие в этой миссии, тяжёлый крейсер «Аоба», лёгкий крейсер «Кину», эсминец «Уранами» и пять быстроходных транспортов, выходили из Манилы.
Перед началом операции 23 октября «Аоба» был торпедирован подводной лодкой США «Брим» и выведен из строя и ушел в ремонт. На следующее утро «Уранами» и «Кину», сражаясь за Минданао, отбили три атаки американской авиации, не получив повреждений.
Сама операция началась 25 октября с прибытием транспортов. Битва в заливе Лейте к тому времени была в самом разгаре, поэтому конвой практически не подвергся вмешательству со стороны американцев. Потому 41-й полк Императорской армии Японии был успешно доставлен в Ормок.
Уранами под воздушными атаками во время своего последнего боя
Утром 26 октября при пересечении пролива Джинтотоло между Масбате и Панаем около 80 самолётов с четырёх эскортных авианосцев оперативной группы «Тэффи 2» атаковали конвой, лежащий на обратном курсе. В «Уранами» попало две бомбы и несколько ракет. Погибли 103 члена экипажа, а сам «Уранами» затонул. 94 человека спасли транспорты.
Казалось бы: очередная группа японских эсминцев, а финал всё тот же? Нет, дьявол, как обычно, в деталях. «Специальные» «Фубуки» — это были корабли совершенно иного плана. В отличие от всех предшественников, которых мы уже разобрали, это были реально современные корабли, причем атакующего плана. Если «Минекадзе» была изначально уготована роль корветов конвойной службы или скоростных транспортов, то «Фубуки» оказались на первой линии и шли в бой. Особенно в первой части войны, пока их не сменили более совершенные корабли.
В плане потерь:
- потоплено артиллерией – 1;
- в результате столкновения с другим кораблем – 1;
- подводными лодками – 2;
- авиацией – 5.
Вполне такой приличный расклад, особенно учитывая, что ПВО на этих кораблях лучше не стало.
«Минекадзе», «Камикадзе», да и «Мицуки» особо нечем похвастаться в плане побед. И это понятно, но вот 23 корабля класса «Фубуки»-«Аянаме»-«Акацуки» (мы не станем считать «Миюки», его вырубили до войны) совершили, помимо транспортных дел, много боевых!
На счету этих кораблей:
- подводная лодка О-20 (Голландия);
- эсминец «Тенет» (Британия);
- эсминец «Эвертсен» (Голландия);
- легкий крейсер «Перт» (Австралия);
- тяжелый крейсер «Хьюстон» (США);
- эсминец «Престон» (США);
- эсминец «Бенхэм» (США);
- эсминец «Уолк» (США);
- эсминец «Гвин» (США).
Список-то приличный… Даже без пароходов, которые японцы топили наотмашь, уже неплохо для проигравшей стороны, а с тяжелым крейсером и подавно. Налицо две вещи, от которых не отмахнуться: «Фубуки» получились реально мощными кораблями, на голову превысив возможности предыдущих классов. Впрочем, присутствие в первой линии современных кораблей – это норма. Американцы свои гладкопалубные четырехтрубники тоже в бой не кидали, отправив на конвойную службу, а там стариканы пыхтели весьма душевно, что в американском флоте, что в британском.
Принцип «Каждому – свое» в любом флоте соблюдался неукоснительно, потому у эсминцев типа «Фубуки» и более внушительный послужной список. Ну и в первую очередь, конечно, «Лонг-лэнсы», 610-мм кислородные торпеды, которые рвали корабли в клочья. Получились весьма внушительные корабли, слабым местом которых было, пожалуй, устаревшее гидроакустическое оборудование и отсутствие радаров. Плюс к сильным сторонам можно добавить очень приличную дальность хода на хорошей скорости.
Когда первый «Фубуки» только проходил испытания, британцы и американцы, чьи разведки откровенно проспали появление новых кораблей для Императорского флота, очень сильно напряглись. Впрочем, это было в те годы нормальным явлением, японцы всегда умели хранить свои военные секреты и прятать все от чужих глаз. Потому в начале Второй мировой войны они систематически и регулярно удивляли противника. Тут лучшим примером может служить и «Мицубиси» А6М «Рейсен», который стал очень неприятным сюрпризом в небе, да и фортель с переоборудованием легких крейсеров в тяжелые путем замены башен тоже благостным не назовешь, потому что плюс четыре тяжелых быстроходных крейсера (а максималка у «Могами» была как у эсминца) – это серьезно.
Вся проблема в том, что флоты США и Великобритании на тот момент оперировали более скромными эсминцами постройки 1917–1921 годов типа «Викс», «Клемсон» и «Адмиралтейский класс S», которые откровенно были слабее, чем японские корабли, особенно в плане вооружения. Конечно, американцы ответили по полной программе, и у них действительно получились шикарные эсминцы, но до сравнений мы еще докатимся.
А «Фубуки», «специальные» эсминцы, заняли достойное место в истории, хоть все и не дожили до конца войны. Отдельные представители, такие как «Уранами», вообще показали, насколько эффективным оружием может стать эсминец в руках хорошо подготовленного экипажа. Действительно, боевому пути, который прошел этот корабль, могли бы позавидовать иные крейсера, причем тяжелые. Иногда даже жаль, что японцы не забивали себе голову статистикой и не считали, сколько и куда перевез отдельно взятый корабль.
По сути же «Фубуки» стал неким детонатором гонки вооружений на море в классе эсминцев. Именно на него смотрели судостроители США и Великобритании при проектировании новых типов эсминцев.
