Революционная карьера Михаила Фрунзе
В этой статье мы начнем рассказ о Михаиле Васильевиче Фрунзе (Фрунзеэ), который, не имея военного образования, стал лучшим советским полководцем гражданской войны, но, к сожалению, умер в возрасте 40 лет 31 октября 1925 года.
Революции, как известно, не происходят в справедливо устроенных и благополучных странах. Об этом писал и Н. Бердяев, который утверждал:
Не перестраивая, а разрушая существующий государственный строй, старые традиции и прежний образ жизни, революции неизменно сопровождаются большими жертвами. Однако, уничтожая давно сформировавшуюся, выродившуюся и переставшую быть эффективной элиту, они открывают дорогу талантливым людям, у которых при старом режиме не было никаких шансов на самореализацию. И потому революции приводят не к остановке развития государства и общества, а, напротив, к рывку вперёд, когда страна за несколько лет проходит путь, по которому другие государства шли десятилетиями.
Одним из таких «новых людей» был Михаил Фрунзе – родившийся на глухих задворках Российской империи сын рано умершего военного фельдшера и крестьянки. Именно благодаря Октябрьской революции он сумел стать одним из самых выдающихся советских полководцев и занять пост председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам.
Начнем наш рассказ по порядку.
Происхождение и молодость героя статьи
Михаил Васильевич Фрунзе родился 21 января (2 февраля) в тогда совсем ещё небольшом городке Пишпек (Бишкек), который потом стал столицей Киргизской республики (и на протяжении нескольких десятилетий носил имя героя статьи).
Мемориальный дом Фрунзе, Бишкек
Отец героя статьи был уроженцем села Захаровка Херсонской губернии. Ему удалось устроиться на учебу в фельдшерскую школу при Императорском Московском воспитательном доме, по окончании которой он и был направлен в Туркестан, где и встретил будущую супругу – Мавру Ефимовну Бочкареву. Эта девушка была дочерью воронежских крестьян, но родилась уже в туркестанском городе Токмак, куда перебрались ее родители. В этой семье родились 8 детей, но трое из них умерли в раннем возрасте. Особого достатка в семье никогда не было, а после смерти ее главы Василия Фрунзе и вовсе оказалась в состоянии, близком к нищете. Пришлось продать дом, однако деньги скоро закончились, и вдова вынуждена была просить у городских властей пособие для оплаты учебы ее детей. Она писала:
Власти пошли навстречу, средства были выделены, Константин и Михаил стали учиться в гимназии города Верный (в настоящее время – Алматы).
Гимназист Михаил Фрунзе
Пособие, впрочем, было весьма скудным, так что братьям приходилось подрабатывать репетиторами, тем более что с учебой у них было всё в порядке – оба окончили гимназию с золотыми медалями. Константин продолжил учебу на медицинском факультете Казанского университета. Впоследствии он получил звания заслуженного врача Таджикской ССР и Героя труда Таджикской ССР. Отметим, что медицинское образование выбрала также сестра героя статьи Людмила, участница Великой Отечественной войны, полковник медицинской службы. После победы она работала в Центральном военном госпитале.
А Михаил Фрунзе с 1904 г. начал учиться в Петербургском политехническом институте, где увлекся революционными идеями. Принял участие в студенческих акциях протеста, 28 ноября 1904 года был задержан полицией и арестован на 15 суток. Казаки повредили ему колено, и квалифицированной медицинской помощи он получить не смог, не было и возможности щадить ногу, находиться в покое. Травма имела последствия: несколько раз при нагрузке и неловких движениях у Фрунзе отмечались рецидивы вывиха коленного сустава.
9 января 1905 года он стал участником шествия к Зимнему дворцу. После расстрела этой мирной демонстрации падение царского режима стало лишь вопросом времени.
Максимилиан Волошин писал:
А вот запись в дневнике О. Мандельштама:
В. Коссак. «Кровавое воскресенье», 1905 г.
Савва Морозов сказал Горькому о событиях 9 января:
Лев Толстой писал 18 мая 1905 г.:
Александр Блок вспоминал, как любимец последнего императора, адмирал Нилов, сказал в нескольких шагах от него в кругу придворных:
М. Фрунзе был ранен в правую руку. Именно тогда он окончательно определился со своей судьбой и написал матери:
Позже он говорил, что именно события «Кровавого воскресенья» сделали его «генералом революции».
Попав в список «неблагонадежных», Михаил Фрунзе был выслан из столицы и обосновался в Москве.
Михаил Фрунзе в Иваново-Вознесенске
В начале мая 1905 года герой статьи был направлен в Иваново-Вознесенск (Иваново), который тогда входил в состав Владимирской губернии.
М. Фрунзе в 1905 г.
Здесь он принял активное участие в организации масштабной стачки рабочих ткацких фабрик (был известен как «товарищ Арсений»).
Это выступление ивановских ткачей продолжалось 72 дня – с 12 мая по 23 июля 1905 года. Забастовки охватили весь «ситцевый край» – текстильный промышленный район Иваново-Вознесенска. В Шуе, например, бастовали 20 тысяч человек. Стачки были организованы также в Кохме, Кинешме, Вичуге, Родниках. Общее количество протестующих достигло 70 тысяч человек.
Фрагмент диорамы Е. Дешалыта «Всеобщая стачка Иваново-вознесенских рабочих в мае 1905 года»
Свидетелем этих событий стал 13-летний Дмитрий Фурманов, который потом описал их в рассказе «Талка».
Вначале выдвигались чисто экономические требования, вроде установления восьмичасового рабочего дня (вместо 15-часового), повышения зарплат и отмены штрафов. Затем появились и политические лозунги с требованием свободы слова и печати, права формирования профессиональных союзов и организации стачек, а также созыва всероссийского Учредительного собрания. Ивановский фабрикант Д. Бурылин писал своему знакомому:
Именно тогда, 15 мая 1905 года, был создан первый в Российской империи общегородской Совет рабочих депутатов, который действовал именно как орган революционной власти.
Депутаты Иваново-Вознесенского Совета на берегу реки Талка
Была создана и боевая дружина во главе с 20-летним большевиком И. Уткиным (ровесник Фрунзе). Часть оружия для дружинников была захвачена в полицейском участке станции Вичура, руководил этой акцией герой статьи.
Надо отметить, что эта стачка расколола фабрикантов: некоторые были готовы признать, что их методы эксплуатации зашли слишком далеко, и потому следует разрядить ситуацию, пойти на переговоры с забастовщиками и удовлетворить часть их требований. Но большинство при поддержке губернатора требовали от правительства жесточайшего подавления стачки.
Первая кровь пролилась 3 июня у реки Талка, где на традиционном месте рабочих собраний были расстреляны участники одного из митингов. Забастовка продолжалась, власти пошли на уступки, и губернатор признал право рабочих на проведение собраний. Затем «дрогнул» фабрикант Грязнов, который объявил о согласии установить десятичасовой рабочий день и повысить заработную плату примерно на 20–25%. Следующим на уступки пошли Кашинцев и Щапов, за ними – остальные. В результате средняя продолжительность рабочего дня должна была уменьшиться до 10,5 часов, средняя зарплата увеличиться на 10%, некоторые льготы были обещаны беременным женщинам и кормящим матерям. Однако вскоре многие фабриканты «скорректировали» эти уступки в свою пользу.
Дальнейшая революционная карьера Михаила Фрунзе
Жандармская карточка Фрунзе с описанием примет, 1907 г., фотография из музея М. Фрунзе в Самаре предоставлена С. Петровым
Следующим ярким эпизодом революционной деятельности героя статьи стали бои на баррикадах Красной Пресни во время московского Декабрьского восстания: здесь он возглавлял отряд шуйских ткачей, которые, чтобы приехать в Москву, захватили паровоз и два вагона. У Большого Пресненского моста они построили самую большую в Москве баррикаду (до 8 аршин в высоту), которую удерживали на протяжении нескольких дней. Затем сумели вернуться домой.
Весной 1906 года в Стокгольме на IV съезде РСДРП он оказался самым молодым делегатом. Познакомился с Лениным, Ворошиловым и Калининым. Вернулся в Иваново-Вознесенск и в январе 1907 года организовал громкую акцию: во главе группы из 17 вооруженных революционеров днём захватил частную типографию Лимонова, заставив ее сотрудников напечатать листовки. Был избран делегатом V съезда, однако арестован в ночь на 24 марта 1907 года. В его квартире были обнаружены маузер, браунинг и два карабина. При аресте, видимо, оказал сопротивление, так как получил сильный удар в лицо ружейным прикладом.
М. Фрунзе в 1907 г.
Немного отвлечемся, чтобы сказать, что М. Булгаков в написанном им для Большого театра либретто так и не поставленной оперы «Чёрное море» (об освобождении занятого Врангелем Крыма) выводит Фрунзе под видом красного командарма Михайлова – и герою пьесы снится сон-воспоминание, в котором во Владимирском централе его избивают ружейными прикладами.
Поначалу Фрунзе приговорили к четырем годам каторги, но затем по делу об участии в покушении на полицейского урядника Перлова – к смертной казни. В камере смертников два месяца изучал итальянский язык – сравнивая тексты Библий на русском и итальянском.
М. Фрунзе во Владимирском централе в январе 1909 г. после вынесения смертного приговора
Однако стараниями присяжного поверенного А. Эрна, депутата Госдумы от партии конституционных демократов М. Челнокова и профессоров Политехнического института казнь заменили на 6-летнюю каторгу (с учётом ранее вынесенного приговора — 10 лет). До 1914 года он находился во Владимирской, Александровской и Николаевской каторжных тюрьмах, затем по состоянию здоровья (язвенная болезнь желудка и подозрение на туберкулёз) был направлен на вечное поселение в деревню Манзурка Иркутской области.
Отметим, что язвы желудка у Фрунзе сопровождались сильными болями и несколько раз осложнялись серьезными кровотечениями.
В августе 1915 года Фрунзе снова арестовали – на этот раз за создание организации ссыльных, но ему удалось бежать в Читу и по документам на имя В. Г. Василенко устроиться на работу в статистический отдел переселенческого управления. Писал статьи для еженедельной газеты «Забайкальское обозрение».
М. Фрунзе в Чите
Именно здесь он женился на Софье Александровне Поповой – дочери ссыльного народовольца.
Фрунзе с супругой
В 1916 году, почувствовав угрозу ареста, Фрунзе с супругой переехали в Москву, где знакомая семья Михайловых передала ему паспорт пропавшего на войне без вести сына. Затем супруги Фрунзе перебрались в Минск, где герой нашей статьи работал статистиком Всероссийского земского союза.
М. Фрунзе в 1916 г. в Минске
По служебным делам часто выезжал на фронт, создавая полковые комитеты в различных частях Западного фронта.
Михаил Фрунзе после Февральской революции
4 марта 1917 года герой статьи руководством Земского союза был назначен начальником милиции Минска – в настоящее время в Белоруссии этот день является профессиональным праздником республиканской милиции.
Гомель, памятник, посвященный столетию белорусской милиции
В ночь с 4 на 5 марта 1917 года при поддержке солдат гарнизона он разоружил императорских полицейских и взял город под контроль милицейских частей. Вскоре получил документы на свое настоящее имя. Летом 1917 года М.В. Фрунзе стал ещё и председателем исполкома Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, редактором двух газет – «Крестьянской» и «Звязды», членом Минского городского комитета РСДРП, солдатского комитета Западного фронта, исполкома Минского совета рабочих и солдатских депутатов. Но в сентябре 1917 г. ему было приказано отправиться в Шую, где он был выбран председателем Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, уездной земской управы и городской думы.
Но уже в октябре мы видим Фрунзе в Москве, где приведенный им отряд (около двух тысяч человек) сражался с противниками большевиков. В марте 1918 г. его избрали председателем Иваново-Вознесенского губернского исполкома и губернского совнархоза. Любопытно, что когда был национализирован частный музей фабриканта Дмитрия Бурылина, Фрунзе назначил бывшего владельца его директором и часть дома оставил в его распоряжении. В настоящее время это Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Бурылина. А в доме семьи Бурылиных в настоящее время находится Музей ивановского ситца.
В следующей статье мы продолжим рассказ и поговорим о начале военной карьеры Михаила Фрунзе.
