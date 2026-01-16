Революционная карьера Михаила Фрунзе

Революция есть ниспосланная свыше кара за грехи прошлого, роковое последствие старого зла... Революция всегда говорит о том, что власть имеющие не исполнили своего назначения.

Происхождение и молодость героя статьи



Мемориальный дом Фрунзе, Бишкек

По наукам старший (Константин) идет хорошо, а младший (Михаил – герой статьи) даже очень хорошо. Воспитание двух сыновей в гимназии и двух девочек, Клавдии и Людмилы, в женских училищах требует больших расходов. Сердце мое холодеет при мысли, что вследствие этого (отсутствия средств) они могут остаться без образования, столь необходимого в настоящее время всякому человеку для обеспечения своего существования.



Гимназист Михаил Фрунзе

Кровавая неделя в Санкт-Петербурге не была ни революцией, ни днём революции. Произошедшее гораздо важнее. Девиз русского правительства «Самодержавие, православие и народность» повержен во прах. Правительство отринуло православие, потому что оно дало приказ стрелять по иконам, по религиозному шествию. Правительство объявило себя враждебным народу, потому что отдало приказ стрелять в народ, который искал защиты у царя. Эти дни были лишь мистическим прологом великой народной трагедии, которая ещё не начиналась.

Детская шапочка, рукавичка, женский платок, брошенные в этот день на петербургских снегах, оставались памяткой того, что царь должен умереть, что царь умрет.



В. Коссак. «Кровавое воскресенье», 1905 г.

Теперь революция обеспечена... Годы пропаганды не дали бы того, что достигнуто самим его величеством в этот день.

Царя считают священной особой, но надо быть дураком, или злым человеком, или сумасшедшим, чтобы совершить то, что совершает Николай.

Будет революция, всех нас перевешают, а на каких столбах — не всё ли равно.

Милая мама, у тебя есть сын Костя, есть дочери. Надеюсь, они тебя не оставят, а на мне, пожалуй, должна ты поставить крест… Потоки крови, пролитые 9 января, требуют расплаты. Жребий брошен, Рубикон перейден, дорога определилась. Отдаю всего себя революции. Не удивляйся никаким вестям обо мне.

Михаил Фрунзе в Иваново-Вознесенске



М. Фрунзе в 1905 г.



Фрагмент диорамы Е. Дешалыта «Всеобщая стачка Иваново-вознесенских рабочих в мае 1905 года»

Невиданная картина событий, рабочие — как звери. Начальство растерялось. Я лишен кучера, сам кипячу чай, с фабрики последнего сторожа сняли, сам охраняю фабрику… Мне известно из достоверных источников, что руководители забастовки — люди приезжие, с образованием. Руководят хлестко. Чувствуется в городе двоевластие. Рабочие не хотят договариваться на своих фабриках, выставляют общие требования.



Депутаты Иваново-Вознесенского Совета на берегу реки Талка

Дальнейшая революционная карьера Михаила Фрунзе



Жандармская карточка Фрунзе с описанием примет, 1907 г., фотография из музея М. Фрунзе в Самаре предоставлена С. Петровым



М. Фрунзе в 1907 г.



М. Фрунзе во Владимирском централе в январе 1909 г. после вынесения смертного приговора



М. Фрунзе в Чите



Фрунзе с супругой



М. Фрунзе в 1916 г. в Минске

Михаил Фрунзе после Февральской революции



Гомель, памятник, посвященный столетию белорусской милиции