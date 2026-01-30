Михаил Фрунзе. Завершение гражданской войны на юге России и помощь Мустафе Кемалю



М. Фрунзе в Турции

Завершение гражданской войны на Украине



С. Корольков «В стане Махно», 1931 г.



Махновцы на фотографии 1920 г.



Нестор Махно и очень стильный анархист Феодосий Щусь (справа от него)



Чекист Л. Зиньковский с сослуживцами

Командировка в Турцию

Доступ в Проливы даст нам не только власть над Черным морем, но и наилучшую возможность оказывать влияние на русские дела. Пока Черное и Балтийское моря закрыты для нашего флота , наша морская мощь не может оказывать влияния на будущее России. Сибирь, Мурманск – в лучшем случае неудобный черный ход. Но когда британский флот находится в Черном море – открыта парадная дверь. Близкое господство союзников над Черным морем прозвучит похоронным звоном владычеству большевиков в России.



Французский военный корабль в гавани Константинополя



Английские матросы и солдаты у Галатской башни



Въезд д'Эспере в Константинополь



Полковник С. Аралов во время Великой Отечественной войны

Уже один факт, что советское правительство прислало в Анкару Фрунзе, одного из выдающихся политических деятелей, являющегося в то же время одним из самых доблестных полководцев и героических вождей победоносной Красной Армии, вызвал особую признательность со стороны Национального собрания.

В связи с прибытием в Ангору третьего советского представителя – Аралова с миссией, состоящей сплошь из офицеров генштаба, греческие газеты сообщают, что присутствие в Ангоре трех уполномоченных советских представителей (Фрунзе, Аралова и Фрумкина) свидетельствует о намерении большевиков взять в свои руки руководительство военными операциями в Анатолии.



М. В. Фрунзе со своими сотрудниками в Анкаре, 1922 г.



Мустафа Кемаль, Исмет-паша (Иненю), полпред РСФСР С. Аралов и военный атташе К. Звонарев в окрестностях Коньи в период подготовки к генеральному наступлению турецких войск против греческой армии. 23 марта 1922 г.



Скульптурные изображения Ворошилова и Аралова



Президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и глава советской делегации, председатель Реввоенсовета СССР К. Е. Ворошилов на военном параде по случаю 10-летия со дня основания Республики, 29 октября 1933 г.

Для появления большевиков у границ Турции необходим немедленный захват большевиками всего Кавказа, даже их малые силы, придя в Азербайджан и вместе с азербайджанцами дойдя до границ Турции, сыграют на пользу турецких интересов. Очень было бы кстати обеспечить приход к власти большевиков в Азербайджане, Дагестане и Грузии.

Весьма активную роль в пользу революции в Баку сыграли турецкие аскеры и офицеры, отряд которых пресек правительству возможность бежать из Баку.

Не стало человека, олицетворявшего эпоху, которого я лично знал и, не всегда соглашаясь с ним, высоко чтил! С именем Сталина эта эпоха одинаково была связана с вашей и нашей историей . В войнах наши страны чаще воевали друг с другом, а в годы революций и сразу после них мы были вместе и помогали друг другу.