Крымский триумф Михаила Фрунзе



М. Фрунзе в начале 20-х гг.

Фрунзе обладал удивительной способностью быстро разбираться в самых сложных и новых для него вопросах, отделять в них существенное от второстепенного и затем распределять работу между исполнителями сообразно со способностями каждого… умел и подбирать людей, как бы чутьем угадывая, кто на что способен.

Белый Крым

Товарищи, не стреляйте! Война кончилась!



Красноармейцы в Новороссийске

Это я затянул Гражданскую войну на долгих четырнадцать месяцев, чем вызвал дополнительные жертвы. Каюсь.

Командование, видимо, смотрело на Крым как на приговоренную к сдаче территорию, рассчитывая задерживать натиск красных на Дону или где-нибудь в его районе и около Буга с тем, чтобы оттуда вновь перейти в наступление, действуя по внешним операционным линиям и одним своим движением заставляя красных бросить осаду Крыма или очистить его, если они его займут.

Вступаю в командование войсками, защищающими Крым. Объявляю всем, что пока я командую войсками – из Крыма не уйду, и ставлю защиту Крыма вопросом не только долга, но и чести.



Я. Слащев в Крыму

Тыловая сволочь может слезать с чемоданов.

От расстрелов идет дым,

То Слащев спасает Крым.

Последнее наступление Врангеля

Дураки красные, что не пустили нас в Екатеринодар, оттуда не ушел бы ни один человек.

На наши армии падает задача разрубить мощным ударом этот узел и развеять прахом все расчеты и козни врагов трудового народа. Этот удар должен быть стремительным и молниеносным. Он должен избавить страну от тягот зимней кампании.

Отступление «Русской армии» Врангеля в Крым



Положение дел на фронте в сентябре-октябре 1920 г.



И. Владимиров «Захват танков под Каховкой». 1927 г.



Фрунзе на танке, захваченном под Каховкой, октябрь 1920 г.

Ситуация в Крыму

Крым был наводнен шайками людей, которые жили за счет населения, грабили его. Учета не было никакого, паника была полная. Каждый мечтал только о том, чтобы побольше награбить, а затем сесть на судно или раствориться.

Лучше эвакуация, чем голодная зима.

По этому проекту весь юг России со всеми его промышленными предприятиями, железными дорогами, таможнями и т. д. поступал в непосредственную кабалу Франции на долгие годы.

Чтобы избежать повторения катастроф Новороссийской и Одесской эвакуаций.

Освобождение Крыма



Семен Каретников

Фрунзе по Сивашу, как по паркету, прошел.

Передает свою армию, флот и своих сторонников под покровительство Франции, предлагая Франции в качестве платы доходы от продажи военного и гражданского флотов.

В течение всего дня 16 июля из погребов и разных закоулков, дворов и укромных мест вылавливали застрявших в городе красных курсантов… Из общего числа в 1500 штыков бывших в бригаде курсантов только около 400 смогли отойти на реку Малая Токмачка. По дороге их встретила конница генерала Барбовича, ведущая бой с 46-й дивизией, и также их потрепала. В тот день было взято генералом Барбовичем в плен около 800 человек из частей 46-й советской дивизии. Всех взятых в плен курсантов расстреляли.

Гейдельберг заняли с налёта. Причём озверение дошло до того, что расстреливали и докалывали раненых… Полк расстрелял всех захваченных красных в Гейдельберге (до 200 человек).

В колонии Розенталь попало в плен около 100 красных, которых почти всех по приказанию генерала Манштейна расстреляли… Продолжая наступление, в колонии Ново-Монталь было захвачено 2 орудия, прислуга которых отстреливалась до последнего момента. Всех 14 захваченных артиллеристов на месте же расстреляли. Попало в плен довольно много коммунистов, которых постигла та же участь.

Тюрьмы в Крыму, как и раньше, так и теперь, были переполнены на две трети обвиняемыми в политических преступлениях. В значительной части это были военнослужащие, арестованные за неосторожные выражения и критическое отношение к главному командованию. Целыми месяцами, в ужасающих условиях, без допросов и частично без предъявления обвинений, томились в тюрьмах политические в ожидании решения своей участи… Главную роль в Крыму… играли военно-полевые суды… Людей расстреливали и расстреливали… Ещё больше их расстреливали без суда. Генерал Кутепов прямо говорил, что «нечего заводить судебную канитель, расстрелять и… всё».

Сухопутных вражеских частей, не сложивших оружие, в городе нет. Все, кто не успел сесть на суда, сдались. Пленных что-то около десяти тысяч.

РВС Южного фронта призывает всех бойцов Красной армии щадить сдающихся и пленных. Красноармеец страшен только для врага. Он рыцарь по отношению к побеждённым.



Командующий Первой Конной армией Будённый, командующий Южным фронтом Фрунзе член РВС Первой Конной_Ворошилов, 1920 г.