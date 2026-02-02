Пик карьеры и неожиданная смерть Михаила Фрунзе



Нарком М. В. Фрунзе



М. Фрунзе с дочерью Татьяной и сыном Тимуром, 1925 г.

Пик карьеры Михаила Фрунзе

постепенно сменять старых спецов и ставить новых работников, выросших у нас в годы Гражданской войны, которые способны теперь занимать более высокие посты.



Фрунзе, Ворошилов, Сталин и Орджоникидзе на XIV конференции РКПб, апрель 1925 г.

Злосчастная операция на желудке и смерть Фрунзе

Фрунзе для большевиков не был в полной мере своим. Обладая особым чувством ответственности, он был скорее талантливым исполнителем распоряжений сверху, чем вождем.

Этот железный полководец, перед которым трепетали враги, обладал душой исключительно нежной и мягкостью поистине изумительной. Благородный характер, открытый и прямой.

Я все еще в больнице. В субботу будет новый консилиум. Я сейчас совсем здоров. Боюсь, как бы не отказались от операции.



В. Розанов



И. Греков в операционной



А. Мартынов

Был сегодня в 5 ч. вечера у т. Розанова (я и Микоян). Хотели к тебе зайти, – не пустил, язва. Мы вынуждены были покориться силе.

Заболевание Михаила Васильевича Фрунзе, как показало вскрытие, заключалось, с одной стороны, в наличии круглой язвы двенадцатиперстной кишки, подвергшейся рубцеванию и повлекшей за собой развитие рубцовых разрастаний вокруг двенадцатиперстной кишки, выхода желудка и желчного пузыря; с другой стороны, в качестве последствий от бывшей в 1916 году операции – удаления червеобразного отростка, имелся старый воспалительный процесс в брюшной полости. Операция, предпринятая 29 октября 1925 года по поводу язвы двенадцатиперстной кишки, вызвала обострение имевшего место хронического воспалительного процесса, что повлекло за собой острый упадок сердечной деятельности и смертельный исход. Обнаруженные при вскрытии недоразвитие аорты и артерий, а также сохранившаяся зобная железа являются основой для предположения о нестойкости организма по отношению к наркозу и в смысле плохой сопротивляемости его по отношению к инфекции.



Наблюдавшиеся в последнее время кровотечения из желудочно-кишечного тракта объясняются поверхностными изъязвлениями (эрозиями), обнаруженными в желудке и двенадцатиперстной кишке и являющимися результатом упомянутых выше рубцовых разрастаний.

В. Н. Розанову ассистировали профессора И. И. Греков и А. В. Мартынов, наркоз проводил А. Д. Очкин. На операции присутствовали сотрудники лечебно-санитарного управления Кремля П. Н. Обросов, А. М. Касаткин, А. Ю. Канель и Л. Г. Левин. Наркоз давали 65 минут. Больной перед операцией трудно засыпал и плохо переносил наркоз. Для общего обезболивания применили первоначально эфир, но затем из-за резкого и длительного возбуждения перешли на анестезию хлороформом. Приступить к операции смогли только через полчаса. Операция длилась 35 минут. Хирургическое вмешательство, судя по уцелевшим документам, ограничилось ревизией органов брюшной полости у Фрунзе и рассечением части спаек. Язвы не обнаружили. Говорить о неумело и халатно проведенной операции не приходится. В связи с падением пульса прибегали к впрыскиваниям, возбуждающим сердечную деятельность, после операции боролись с сердечной недостаточностью, в чем участвовали хирург из отделения Розанова Б. И. Нейман и профессор Д. Д. Плетнев. Но лечебные воздействия оказались безуспешными. Через 39 часов Фрунзе скончался... Прозектор записал: обнаруженные при вскрытии недоразвития аорты и артерий, а также сохранившаяся зобная железа являются основой для предположения о нестойкости организма по отношению к наркозу.



Здание музея



Реконструированный кабинет Фрунзе

Судьба жены и детей Михаила Фрунзе

Что это, действительно, навалились на тебя все болезни! Их так много, что прямо не верится в возможность выздоровления... Надо прежде всего взять себя в руки. А то у нас все как-то идет хуже и хуже... Мне как-то пришлось услышать про нас такую фразу: «Семья Фрунзе какая-то трагическая... Все больны и на всех сыпятся все несчастья!..» И правда, мы представляем какой-то непрерывный, сплошной лазарет.



К. Е. Ворошилов с детьми М. Фрунзе



Татьяна Фрунзе

Мне еще не доводилось встречать юношу, с таким рвением поглощавшего все новые и новые знания. Поле его интересов выходит далеко за пределы программы.



Единственный сын Михаила Фрунзе на фотографии 1942 г.