Михаил Фрунзе. Красный командарм и командующий фронтом



М. Фрунзе на фотографии 1919 г.

Красный командарм



Командующий 4-ой армией Восточного фронта М. Фрунзе, январь 1919 г.

Фрунзе мечтал получить, как он говорил, «полчишко», преимущественно конный, учитывая свою любовь к верховой езде. Я же убеждал Михаила Васильевича не скромничать, а добиваться получения армии. Такая перспектива только смешила Фрунзе, так как он не мог представить себя в роли командарма, не имея для этого никакой предварительной подготовки и боевой практики. Я же был совершенно другого мнения.



Ф. Ф. Новицкий, в будущем – генерал-лейтенант авиации и начальник Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского



Полк Ивано-Вознесенских ткачей



Командир 220-го полка Г. Горбачев и комиссар этого полка Е. Капустянский, июнь 1919 г.



Раненый Чапаев, слева сидит Д. Фурманов и лежит П. Исаев

Командующий Восточным фронтом



Фрунзе и Троцкий на параде в Самаре, 1919 г.



Солдаты 2-ой стрелковой дивизии Восточного фронта под Петроградом, 1919 г.



Английские танки , брошенные Деникиным в Новороссийске



Нарва. Интернированные бойцы армии Юденича. Февраль 1920 г.

Колчак сломлен и разбит на пять шестых. Некоторые резервы у него все еще имеются, и сопротивление он будет оказывать, задерживаясь на удобных рубежах. Но по существу спор с Колчаком решен… Настроение населения в местах, занимаемых нашими войсками, всецело в нашу пользу.

Командующий Туркестанским фронтом

Гибель Чапаева



Здание штаба дивизии Чапаева в Лбищенске (в настоящее время – село Чапаев)



Н. Бородин на фотографии 1913 года



Полковник Бороздин в фильме «Чапаев», 1934 г.

Дольше всех держался сам Чапаев с небольшим отрядом, с которым он укрылся в одном из домов на берегу Урала, откуда пришлось выживать его артиллерийским огнём.



Венгры 3-го интернационального стрелкового астраханского полка

«Алгемба»



Предполагаемая трасса нефтепровода «Алгемба»

Принимая во внимание трудности настоящих тяжёлых условий транспорта и сношений, а равно разборки указанных участков путей, доставку обширного количества запасов строительного материала и распределения его по линии проектируемой стройки, затруднительность размещения необходимого количества рабочих команд вне селений в необычных условиях безводных степей и отсутствия топлива, считаю долгом доложить, что осуществление постройки встретит большие препятствия.

Агония Оренбургской армии Дутова

Способ командования и порядки в партизанских частях атамана Анненкова, где не соблюдались основные требования военной службы, отрицались законность и порядок, допускались невероятные бесчинства и грабежи, как по отношению к мирному населению деревень и станиц, а равно и по отношению к чинам моего отряда, вследствие болезни не могущих постоять за себя, вызвало озлобление против партизан генерала Анненкова со стороны чинов моего отряда.

Победы М. Фрунзе в Средней Азии



Фрунзе во время переговоров в Бухаре, апрель 1920 г.

В Туркестане, в Ферганской обл. свирепствует особая разновидность бандитизма – басмачество. «Басмач» на туземном узбекском языке значит «разбойник». Но басмачество уж давно перестало быть только разбойничьим движением. Оно превратилось в политически-белогвардейское антисоветское движение. Контингент басмачества составляют кулаки-сарты или баи (хозяйчики), недовольные советской политикой в туземных кишлаках (деревнях). Движение носит националистический характер против русских… Басмачи нападают даже на своих, грабят, убивают. За последнее время они нападают на ж.д. и разбирают пути, жгут хлопковые и мыловаренные заводы, нападают на богатые хлопковые запасы и жгут их, нанося удар нашей текстильной промышленности… Между прочим, среди басмачей есть много русских офицеров и казаков разбитого отряда Анненкова, пробравшихся в Фергану из Китая.



Фрунзе с супругой, дочерью и сестрой жены, 1921 г.