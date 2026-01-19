Михаил Фрунзе. Красный командарм и командующий фронтом
М. Фрунзе на фотографии 1919 г.
В предыдущей статье мы говорили о происхождении и молодости Михаила Фрунзе, его участии в революционной борьбе. Сегодня мы продолжим этот рассказ и поговорим о нем, как о выдающемся советском полководце времён гражданской войны.
Красный командарм
Летом 1918 года Фрунзе был назначен военным Иваново-Вознесенской губернии, а затем – всего Ярославского военного округа. На этих постах он активно занимался организацией красногвардейских отрядов, а в июле обратил на себя внимание решительными действиями при подавлении Ярославского восстания, организованного одним из вождей партии эсеров Борисом Савинковым. Напомним, что все было очень серьезно, окончательно разгромить мятежников удалось лишь через 15 дней.
И при этом еще успел открыть в Иваново-Вознесенске два высших учебных заведения: высшую техническую школу (на основе эвакуированного в этот город политехнического института Риги) и институт народного образования. Уже в 1930 году на базе факультетов технической школы были созданы пять отдельных институтов, что превратило Иваново в крупный научно-образовательный центр.
Но мы вернёмся в 1918 год и увидим, что 26 декабря Троцкий подписал приказ о назначении Фрунзе командующим 4-ой армией Восточного фронта.
Командующий 4-ой армией Восточного фронта М. Фрунзе, январь 1919 г.
Начальником штаба Фрунзе стал бывший генерал-майор царской армии Федор Новицкий, который, кстати, так вспоминал о начале работы с ним:
Ф. Ф. Новицкий, в будущем – генерал-лейтенант авиации и начальник Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского
Уже в марте 1919 года Фрунзе стал командующим Южной группой Восточного фронта, в состав которой входили 1-ая, 4-ая, 5-ая и Туркестанская армии. Пятой армией командовал 26-летний Михаил Тухачевский.
По просьбе Фрунзе Ивановский губисполком направил в его распоряжение большую группу большевиков и беспартийных ткачей, из которых был сформирован отдельный 220-ый полк – он вошел в состав 74-ой бригады дивизии Чапаева.
Полк Ивано-Вознесенских ткачей
Командир 220-го полка Г. Горбачев и комиссар этого полка Е. Капустянский, июнь 1919 г.
Кстати, в знаменитом фильме 1934 года этот полк приводит в дивизию Чапаева Фурманов.
Была сформирована Ударная группа, которая играла большую роль в последующих событиях. В нее вошли 25-ая (Чапаевская) и 31-ая стрелковые дивизии и отдельная кавалерийская группа.
В марте-апреле 1919 года Фрунзе пришлось отвлечься на подавление масштабных крестьянских волнений в Самарской и Симбирской губерниях, которые известны также как Чапанная война. А ведь как раз в это время с востока наступали армии Колчака. Число восставших крестьян было велико, однако их отряды были быстро и легко разбиты, и уже в конце апреля войска Фрунзе перешли в наступление на Колчака, нанеся ему ряд поражений, так что очень скоро армии бывшего адмирала могли только обороняться. Уже в мае 1919 года были освобождены Бугуруслан, Бугульма и Белебей. Последнюю попытку остановить красные войска белогвардейцы предприняли под Уфой. Именно тогда во время авианалетов был ранен Чапаев и получил контузию сам Фрунзе.
Раненый Чапаев, слева сидит Д. Фурманов и лежит П. Исаев
Красных это не остановило, и 9 июня чапаевская 25-ая дивизия вошла в Уфу, ее командир был награждён орденом Красного Знамени. Под советский контроль перешел важный Ижевско-Воткинский промышленный район. Фрунзе получил свой первый орден Красного Знамени и был назначен командующим Восточным фронтом.
Командующий Восточным фронтом
Фрунзе и Троцкий на параде в Самаре, 1919 г.
Полностью разгромить Колчака в 1919 году не удалось только из-за того, что наиболее боеспособные части Восточного фронта пришлось отправить против Вооруженных сил Юга России Деникина и Северо-Западной армии Юденича.
25-ой дивизии Чапаева было приказано идти к Уральску с целью отсечь белых казаков от деникинских войск, 31-ая дивизия была отправлена к Воронежу – вы помните, что эти дивизии входили в состав созданной Фрунзе Ударной группы.
Ушла с Восточного фронта и сильная 2-ая дивизия: некоторые части были направлены к Царицыну, другие – к Петрограду.
Солдаты 2-ой стрелковой дивизии Восточного фронта под Петроградом, 1919 г.
Ситуация действительно была сложной: 17 сентября 1919 года деникинскими войсками были взяты Сумы, Обоянь, Старый Оскол, 20 сентября – Курск. И 28 сентября свое наступление на Петроград начал Юденич. 6 октября деникинцы захватили Воронеж, 13 октября – Орел, 20 октября армия Юденича вплотную подошла к Петрограду – уже были заняты Ямбург, Луга, Царское Село и Павловск, до города оставалось всего 20 километров. Закончилось все страшным поражением белогвардейских войск. Армии ВСЮР бежали к Новороссийску, катастрофичная эвакуация из которого навсегда погубила воинскую репутацию Деникина.
Английские танки, брошенные Деникиным в Новороссийске
Армия Юденича отступила в Эстонию, где была разоружена, а ее солдаты и офицеры ограблены и согнаны в лагеря, условия содержания в которых были столь жестокими, что многие бежали на территорию Советской России.
Нарва. Интернированные бойцы армии Юденича. Февраль 1920 г.
А войска Фрунзе добились успеха ещё раньше: были освобождены Пермь, Екатеринбург, Златоуст и Челябинск, и 10 августа 1919 года Фрунзе заявил корреспонденту газеты «Известия»:
Центральное советское правительство было полностью согласно с ним, добивать Колчака было поручено генерал-майору царской армии Владимиру Александровичу Ольдеррроге, который добровольно вступил в РККА весной 1918 года. А Фрунзе 15 августа был назначен командующим Туркестанским фронтом. Вероятно, учитывалось то обстоятельство, что герой статьи родился в Пишпеке (Бишкек), учился в гимназии города Верный (Алмата), знал местные обычаи и традиции.
А остатки армий Колчака под началом Каппеля 14 ноября начали трагическое отступление, которое эмигранты назвали потом «Великим Сибирским Ледяным походом». Отметим, что в нем не было ничего великого. От Барнаула и Новониколаевска (Новосибирска) на восток двинулись от 100 тысяч до 150 тысяч белогвардейцев – их били все подряд: красные войска Восточного фронта, партизаны, ополченцы восстающих городов. К Чите 14 марта 1920 года пришли всего 25-30 тысяч человек, половина из которых были больными и ранеными.
Командующий Туркестанским фронтом
Новый Туркестанский фронт потребовалось открывать потому, что Южная группировка войск Колчака, а также части оренбургских и уральских казаков были отброшены в Среднюю Азию, где ещё пытались оказывать сопротивление. На новой должности в подчинении у Фрунзе оказалось около 114 тысяч бойцов. В дальнейшем это число увеличилось за счёт мобилизации местного населения. Буквально сразу же Фрунзе начал Актюбинскую наступательную операцию, в ходе которой к 4 сентября его войскам удалось разгромить армию генерала Белова. Недолго держались и белые казаки, однако именно сражаясь против уральцев, погиб Василий Чапаев.
Гибель Чапаева
Легендарный красный комдив поздней осенью 1918 года был направлен на учебу в Военную академию, но уже в начале января 1919 года самовольно покинул ее и прибыл в распоряжение Фрунзе, с которым у него сложились очень хорошие отношения. Вначале он возглавил отдельную Александрово-Гайскую бригаду, а в апреле уже 25-ую дивизию, которая, как мы помним, освободила Уфу, а потом была направлена к Уральску. Здесь дивизия Чапаева действовала весьма успешно, и рейдом в тыл, на город Лбищенск, белые хотели разгромить её штаб: они надеялись обезглавить противника и внести сумятицу в действия красных частей.
Здание штаба дивизии Чапаева в Лбищенске (в настоящее время – село Чапаев)
Основные силы 25-ой дивизии в это время находились на расстоянии 50 километров от Лбищенска, в котором помимо штаба располагались ревком, трибунал, тыловые службы. Находилась там также и дивизионная школа, на курсантов которой и была возложена обязанность обороны города в случае нападения белых (в которое никто не верил).
Белым удалось собрать ударную конную группу численностью от тысячи двухсот до двух тысяч человек, командовать ими был назначен полковник Тимофей Сладков. В этом отряде находился и начальник его штаба Николай Бородин, который, кстати, погиб во время этого рейда (в советском фильме «Чапаев» этот офицер выступает под фамилией Бороздин).
Н. Бородин на фотографии 1913 года
Полковник Бороздин в фильме «Чапаев», 1934 г.
Лбищенск был атакован около трёх часов утра 5 сентября. Белым удалось добиться эффекта внезапности, в результате здесь погибли около полутора тысяч плохо обученных курсантов и тыловиков (у многих из которых даже не было оружия), 800 человек попали в плен, многие из них тут же были убиты. Ожесточенное сопротивление оказал лишь небольшой отряд, в котором находился сам Чапаев (около 100 человек). Полковник генерального штаба М. Изергин писал об этом:
Именно благодаря его действиям многие красноармейцы сумели отступить к реке и переправиться на другой берег. Чапаева среди выживших не было. По наиболее распространенной версии, предложенной Фурмановым, раненый комдив утонул, пытаясь переплыть через Урал. А в 1962 году дочь Чапаева Клавдия получила уточняющее письмо от двух венгров, которые служили в дивизии ее отца и находились с ним во время последнего боя 5 сентября 1919 года. Они сообщили, что раненого в голову и живот, но ещё живого комдива удалось уложить на самодельный плот, однако он умер во время переправы. Здесь его и похоронили, забросав импровизированную могилу ветками.
Отметим, кстати, что во время гражданской войны чехи и словаки, за редким исключением, вроде Ярослава Гашека, оказались на стороне белых, а венгры, как правило, воевали за красных – свыше 60 тысяч человек! И обе стороны отмечают исключительную стойкость и надежность красных венгерских частей.
Венгры 3-го интернационального стрелкового астраханского полка
Традиционная ненависть между ними была в то время так велика, что чехи и словаки обычно сразу же расстреливали пленных венгров, а венгры – словаков и чехов.
Один из «красных» венгров – Матэ Залка, под именем «генерал Лукич» во время гражданской войны в Испании возглавлял 12-ую интербригаду и погиб 11 июня 1937 года под Уэской. Ставший после II мировой войны главой правительства Венгрии Имре Надь, по версии следователя Н. А. Соколова, и вовсе участвовал в расстреле семьи гражданина Николая Романова (бывшего императора Николая II). В 1956 году он объявил о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора и обратился в ООН с просьбой о защите суверенитета. По настоянию Яноша Кадора (и вопреки мнению Хрущева) 16 июня 1958 года он был повешен за «измену родине и организацию заговора с целью свержения народно-демократического строя». А Бела Кун в ноябре 1920 года станет председателем Крымского Ревкома, но об этом позже, в другой статье.
Вернемся к событиям нашей гражданской войны.
Надежды белых на дезорганизацию в действиях 25-ой дивизии не оправдались. Ее бойцы страстно желали отомстить за любимого командира, и она стала главной ударной силой 4-ой армии.
4 октября Отдельная Уральская армия белых активизировалась, согласовывая свои действия с наступлением деникинских войск на Царицын. Но уже в ноябре она была отрезана от других белогвардейских войск и сдавала одну позицию за другой. А 19 декабря 1919 г. о капитуляции своих войск объявило союзное уральцам казахское правительство Алаш-Орды.
«Алгемба»
Между тем молодой советской республике остро не хватало нефти, и потому уже 24 декабря 1919 года Совет рабоче-крестьянской обороны принял постановление, в котором Комитету государственных сооружений предписывалось немедленно приступить к постройке железнодорожной линии и нефтепровода Александров-Гай – Эмба: к ещё не занятым Красной Армией нефтепромыслам Доссор и Макат. Проект был амбициозным, но трудноосуществимым: путь к нефтепромыслам лежал через безводные солончаковые полупустыни и пустыни.
Предполагаемая трасса нефтепровода «Алгемба»
Кавалерийские части 4-ой армии Туркестанского фронта Фрунзе заняли эти месторождения 8 января 1920 года. И 17 января 1920 председатель Реввоенсовета Л. Троцкий отправил Фрунзе телеграмму с приказом перевести 4-ю армию на строительство упоминавшейся железной дороги. При этом 4-ая армия оставалась именно боевой – не была переведена в разряд трудовой, как некоторые другие. Кроме того, на Польский фронт была направлена 25-ая (Чапаевская) дивизия.
19 января Фрунзе отправил в Москву телеграмму, что все необходимые распоряжения отданы, однако указал:
Он был прав: строительство так и не было закончено, тем более что весной 1920 года советская власть была установлена в Баку и Грозном. Однако по инерции работы на «Алгембе» продолжались до августа 1921 года. Огромные средства были потрачены напрасно.
Агония Оренбургской армии Дутова
Вернемся в декабрь 1919 года. К началу месяца фронт белой Уральской армии окончательно рухнул, в январе 1920 года эта боевая кампания была закончена освобождением города Гурьев. С последним командующим Уральской армией Владимиром Толстовым в Красноводск, а потом в Персию ушли всего 162 казака.
А 20-тысячная армия Дутова, в которую входили также части генерала Бакича и казачьи отряды Захарова и Разумника-Степанова, отступала на юг – через Каркаралинск на Сергиополь и в Семиречье, где ещё держался полусумасшедший садист Борис Анненков. Последний этап их пути вошёл в историю как «Голодный поход». Началась ещё и эпидемия сыпного и брюшного тифа. К концу декабря 1919 года, потеряв 9 тысяч человек из 20 тысяч, оренбуржцы пришли во владения Анненкова – и ужаснулись террору и бесчинствам, которые творились на этой территории. Генерал Бакич вспоминал:
Победы М. Фрунзе в Средней Азии
13 октября 1919 года войска Фрунзе соединились с частями Туркестанской советской республики, и вскоре из Ташкента в Оренбург был отправлен первый эшелон с хлопком. В феврале 1920 года, после восстановления железной дороги, в Ташкент прибыл Фрунзе со штабом фронта.
4 февраля 1920 года был занят Красноводск, где до того времени еще находились крупные силы белогвардейцев и англичан. В операции по освобождению города в качестве начальника артиллерии принял участие Владимир Михайлович Ионов. Он был сыном перешедшего на сторону советской власти царского генерала, бывшего губернатора Семиреченской области, кавалера девяти императорских орденов и Золотого Георгиевского оружия. И братом белого атамана Семиреченского казачьего войска, который стал соратником упоминавшегося выше Бориса Анненкова.
Положение белых было откровенно безнадежным. 2 апреля 1920 года через перевал Кара-Сарык на территорию Китая первым ушел Оренбургский атаман Дутов, за ним последовали генерал Бакич и атаман Анненков. Однако и без них обстановка в Средней Азии оставалась сложной. Здесь ещё существовали вассальные Российской империи средневековые государства – Хивинское ханство и Бухарский эмират, правители которых к новой центральной власти были настроены враждебно.
Фрунзе во время переговоров в Бухаре, апрель 1920 г.
Население Туркестана ещё и терроризировали банды басмачей, вот что сообщалось о них в «Докладе секретного отдела ВЧК о повстанческом движении по состоянию на ноябрь 1920 года»:
Борьба с басмачами затянулась на долгие годы, в бою с крупным отрядом этих разбойников в мае 1921 года потерял руку упоминавшийся выше Владимир Ионов.
А что же Хива и Бухара?
В ноябре 1919 года в Хивинском ханстве началось восстание, однако на помощь пришли войска Красной Армии, и войска хана были разгромлены. 2 февраля Саид Абдулла-хан отрёкся от престола, 26 апреля 1920 года была провозглашена Хорезмская Народная Советская Республика.
А 28 августа того же 1920 года началось восстание уже в Бухаре (численность его участников достигала пяти тысяч человек), и его руководители обратились за помощью к советским властям и Фрунзе. К Бухаре направились около девяти с половиной тысяч красноармейцев при 40 орудиях, поддержку им оказывала Аральская военная флотилия. А в армии эмира было около 43 тысяч бойцов и 55 орудий. Тем не менее уже 29 августа отрядами Фрунзе были взяты такие города, как Карши, Шахрисабз, Термез, Чарджуй, Мерв. А 2 сентября была взята штурмом и Бухара – и надо сказать, что потери красноармейцев в боях на узких улицах этого города были весьма велики. Эмир бежал, преследуемый упоминавшимся выше Владимиром Ионовым. На границе с Афганистаном он бросил гарем из 300 женщин. 8 октября 1920 года была провозглашена Бухарская народная советская республика.
Но ещё раньше, 20 сентября, Фрунзе получил новое назначение – теперь ему предстояло возглавить Южный фронт, который действовал против армии Врангеля. Незадолго до отъезда в Ташкенте родился первый ребенок героя статьи – дочь Татьяна.
Фрунзе с супругой, дочерью и сестрой жены, 1921 г.
О крымском триумфе Фрунзе мы поговорим в отдельной статье.
Информация