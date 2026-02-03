Боевые корабли. Эсминцы. Последние из клана «Фубуки»

«Акацуки» «Рассвет»

«Икадзути» «Гром»

«Инадзума» «Молния»

«Хибики» «Эхо»







Эскадренный миноносец или эсминец – для чего вообще нужен этот корабль?

Традиционно эскадренные миноносцы считаются наиболее универсальными военными кораблями. Но основной задачей, определяющей само существование этого класса кораблей, вплоть до самого конца Второй мировой войны считались торпедные атаки. Второй по важности задачей определялась защита своих тяжёлых кораблей от вражеских эсминцев и подводных лодок.

1. Торпедная атака надводной цели

2. Артиллерийский бой с надводным кораблем

3. ПВО

На начало Второй мировой войны японские корабли были приспособлены, возможно, лучше всех своих современников. Зенитные возможности главного калибра (ГК) уступали только американским эсминцам и значительно превосходили все остальные. При этом американские корабли вплоть до начала Второй мировой войны не имели зенитных автоматических пушек (автоматов) и вынуждены были обходиться только крупнокалиберными пулеметами.

4. ПЛО

5. Постановка минных заграждений

6. Цели на берегу

7. Аварийно-спасательная служба