Как рухнул план «русского блицкрига» на Балканах

После форсирования Дуная русская армия могла приступить к выполнению дальнейшей задачи — развивать наступление в направлении Константинополя. Ближайшими задачами наших войск являлись расширение плацдарма, обеспечение флангов и разведка сил противника. Проблема была в том, противник сосредоточил серьёзные силы на флангах русской армии, а стратегического резерва для того чтобы бросить мощную группировку прямо на Константинополь не было, сказывались ошибки предвоенного планирования, мобилизации и развёртывания армии.На пути в Константинополь в это время имелось всего несколько тысяч турецких солдат, расположенных в Тырново. Однако на флангах русской Дунайской армии противник имел сильные группировки: на правом, в районе Никополя, около 10 тыс. человек и на левом, в районе Рущук, Осман-Базар, Шумла, — около 60 тыс. человек. Общая численность османской армии доходила в это время до 74 тыс. человек. Таким образом, турецкая армия потеряла Дунайский рубеж, но по-прежнему занимала выгодное положение, охватывая оба фланга Дунайской армии.К вечеру 9 июля на Систовском плацдарме сосредоточилось полтора корпуса русских войск: почти вся пехота 8-го корпуса, часть 13-го корпуса и 4-я стрелковая бригада. В то же время на северном берегу Дуная находилось 4,5 русских корпуса: 9-й, 12-й, часть 13-го, двигавшийся к Зимнице 11-й и только что прибывший к Бухаресту 4-й корпус. 14-й корпус располагался в Добрудже. Всего около 120 тыс. человек. Кроме этих корпусов, входивших в состав Дунайской армии, 7-й и 10-й корпуса обеспечивали побережье Черного моря от устья Дуная до Крыма (они в состав Дунайской армии не входили). Таким образом, для ведения военных действий в Болгарии Дунайская армия располагала шестью корпусами при трех поддерживающих её корпусах.Главнокомандующий Дунайской армией принял решение, сначала обеспечить фланги и разведать силы врага перед фронтом, и для этого направить веерообразно на юг, запад и восток три отряда: Передовой, Западный и Рущукский. Передовой отряд был сформирован ещё 30 июня под командованием генерал-лейтенанта И. В. Гурко. В состав отряда входили: сводная драгунская бригада (8-й Астраханский и 9-й Казанский драгунские полки) под командой герцога Е. М. Лейхтенбергского, сводная бригада (9-й Киевский гусарский и 30-й Донской казачий полки) под начальством герцога Н. М. Лейхтенбергского, Донская казачья бригада полковника Чернозубова (21-й и 26-й полки), Кавказская казачья бригада полковника Тутолмина (2-й Кубанский и Владикавказско-Осетинский полки), 4-я стрелковая бригада, шесть дружин болгарского ополчения Н. Г. Столетова, две сотни кубанских пластунов и сотня уральских казаков. Всего в составе отряда было 4 батальона, 6 дружин, 45 сотен и эскадронов общей численностью 12 тыс. человек при 40 орудиях. В задачу отряда входило выдвижение к Тырнову, захват Шипкинского перевала через Балканский хребет, на пути из Тырнова в Адрианополь, и переброска части войск за Балканы с целью организация восстания болгар.Рущукский отряд был сформирован 5 июля под командованием наследника престола цесаревича Александра Александровича (будущего императора Александра III). Начальником штаба Рущукского отряда был назначен генерал П. С. Ванновский, командир 12-го корпуса. А командиром 12-го корпуса назначили ещё одного сына Александра II Владимира Александровича. В состав отряда входили 12-й и 13-й корпуса — около 70 тыс. человек. Рущукский отряд должен был обеспечить левый фланг русской армии по линии реки Янтры и осадить крепость Рущук. Отряд Александра Александровича обеспечивал продвижение Передового отряда, сковывая группировку противника в четырёхугольнике крепостей. В решение этой задачи Рущукскому отряду должен был помочь Нижнедунайский отряд, отвлекая часть сил турецкой армии наступательными действиями в Добрудже.Западный отряд был создан под общим командованием командира 9-го корпуса генерал-лейтенанта Н. П. Криденера. В состав отряда входили: 9-й корпус без бригады конницы, 34-й Донской казачий полк и Кавказская казачья бригада (Терско-Горский и Владикавказский полки). Всего 24 батальона, 28 эскадронов и сотен общей численностью около 35 тыс. человек и 108 орудий. Войска Криденера обеспечить правый фланг армии, взять Никополь, Плевну, а затем двигаться к Балканам, оставив часть войск на фланге.Распределение сил русской Дунайской армии к 9 июля и задачи Передового, Западного и Рущукского отрядов. Источник карты: Н. И. Беляев. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.После выделения трех отрядов в главных силах Дунайской армии оставались 8-й, 11-й и 4-й корпуса. Причём два последних корпуса находились ещё в пути для присоединения к Дунайской армии. Выходило так, что из семи корпусов Дунайской армии три с лишним (часть 9-го, 12-й, 13-й и 14-й — 50% всех сил) выполняли задачи обеспечения флангов; два с половиной корпуса (часть 9-го, 4-й и 11-й) ещё не вошли в состав главных сил. А составлявший пока главные силы армии 8-й корпус не был в состоянии развить какие-либо крупные и серьёзные действия.Таким образом, план войны Обручева рушился. Вместо создания двух мощных армейских группировок с постановкой им решительной цели Дунайская армия разделялась на три отряда, которые должны были действовать на разобщённых направлениях и выполнять промежуточные и вспомогательные задачи.Кроме того, небольшой Передовой отряд оказывался в опасном положении, если главные силы задерживались, а противник успевал перебросить к Балканам резервы.Также сказывались ошибки предвоенного планирования, что отразилось на мобилизации и развёртывании Дунайской армии. Противника недооценили, свои силы переоценили, в результате сил Дунайской армии оказалось недостаточно чтобы одновременно обеспечить фланги и бросить мощную ударную группу войск на Адрианополь — Константинополь. Только позже на Балканский театр военных действий были назначены дополнительные силы, но и их оказалось недостаточно, и они запаздывали к началу решительного наступления. Кроме того, русское командование было под впечатлением катастрофы французской армии во главе с императором Наполеоном III под Седаном, и опасалось такого сценария. Чтобы застраховать себя от всякой возможности повторения такой трагедии, русское командование выделило более 50% сил Дунайской армии для обеспечения флангов. А войск для решительного броска через Балканские горы не осталось, 4-й и 11-й корпус ещё не подошли, заблаговременно не создали группу войск второго эшелона и стратегический резерв для развития наступления на главном направлении. Совершенно избыточные силы защищали побережье Чёрного моря (7-й и 10-й корпуса).Стоит отметить, что прорыв русской армии через Дунайский рубеж, на который возлагали большие надежды, вызвал большое потрясение в Константинополе. Хотя изначально верховное турецкое командование и планировало заманить русских в глубь Болгарии, чтобы нанести мощные фланговые удары (образовать «Балканские Канны»), разбить и отбросить за Дунай войска противника. На главнокомандующего Абдул-Керима-пашу посыпались жесткие упреки в том, что он пропустил русские войска через Дунай. Только теперь турецкое верховное командование заметило, что турецкие войска не сосредоточены и что общего резерва, чтобы остановить прорыв врага на Константинополь, нет. Турки боялись, что русские уже на пути к Софии и Адрианополю, а сил, чтобы остановить их, нет.Турецкое верховное командование предпринимало чрезвычайные меры по собиранию войск. Сосредоточение распыленных войск происходило медленно и с большими трудностями. Турецкая армия не имела хороших коммуникаций. Однако туркам удалось осуществить переброску морем армии Сулеймана-паши из Черногории в Адрианополь, выдвижение войск Османа-паши из Видина к Плевне. Также турецкими войсками были заняты Балканские горные проходы. Султан Абдул-Гамид был крайне недоволен ходом боевых действий на Балканском фронте. «Козлом отпущения» был назначен пожилой главнокомандующий дунайскими силами Турции Абдул-Керим-паша. Его отстранили от командования, отдали под суд и сослали на остров Родос. На его место был назначен Мехмет-Али-паша. Это был османский полководец немецкого происхождения. Ещё мальчиком он сбежал в Турцию, принял ислам и сделал карьеру военного. Воевал против России в Крымскую войну, участвовал в подавлении восстания в Боснии и Герцеговины в качестве командира армейского корпуса. Заодно был снят и заменен и военный министр Редиф-паша за «нерадивое управление армией и незаботливость о ее снабжении».Таким образом, турецкое верховное командование, пока русские распылили силы и задержались перед Балканами, смогло принять эффективные контрмеры. В течение короткого времени в распоряжении турецкого командования в Болгарии была сосредоточена армия, которая оказалась способной к крупным активным действиям против Дунайской армии, как минимум к активной обороне.Турецкий главнокомандующий, маршал Мехмед Али-паша (Людвиг Карл Фридрих Детроа)