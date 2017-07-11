Как рухнул план «русского блицкрига» на Балканах
После форсирования Дуная русская армия могла приступить к выполнению дальнейшей задачи — развивать наступление в направлении Константинополя. Ближайшими задачами наших войск являлись расширение плацдарма, обеспечение флангов и разведка сил противника. Проблема была в том, противник сосредоточил серьёзные силы на флангах русской армии, а стратегического резерва для того чтобы бросить мощную группировку прямо на Константинополь не было, сказывались ошибки предвоенного планирования, мобилизации и развёртывания армии.
На пути в Константинополь в это время имелось всего несколько тысяч турецких солдат, расположенных в Тырново. Однако на флангах русской Дунайской армии противник имел сильные группировки: на правом, в районе Никополя, около 10 тыс. человек и на левом, в районе Рущук, Осман-Базар, Шумла, — около 60 тыс. человек. Общая численность османской армии доходила в это время до 74 тыс. человек. Таким образом, турецкая армия потеряла Дунайский рубеж, но по-прежнему занимала выгодное положение, охватывая оба фланга Дунайской армии.
К вечеру 9 июля на Систовском плацдарме сосредоточилось полтора корпуса русских войск: почти вся пехота 8-го корпуса, часть 13-го корпуса и 4-я стрелковая бригада. В то же время на северном берегу Дуная находилось 4,5 русских корпуса: 9-й, 12-й, часть 13-го, двигавшийся к Зимнице 11-й и только что прибывший к Бухаресту 4-й корпус. 14-й корпус располагался в Добрудже. Всего около 120 тыс. человек. Кроме этих корпусов, входивших в состав Дунайской армии, 7-й и 10-й корпуса обеспечивали побережье Черного моря от устья Дуная до Крыма (они в состав Дунайской армии не входили). Таким образом, для ведения военных действий в Болгарии Дунайская армия располагала шестью корпусами при трех поддерживающих её корпусах.
Главнокомандующий Дунайской армией принял решение, сначала обеспечить фланги и разведать силы врага перед фронтом, и для этого направить веерообразно на юг, запад и восток три отряда: Передовой, Западный и Рущукский. Передовой отряд был сформирован ещё 30 июня под командованием генерал-лейтенанта И. В. Гурко. В состав отряда входили: сводная драгунская бригада (8-й Астраханский и 9-й Казанский драгунские полки) под командой герцога Е. М. Лейхтенбергского, сводная бригада (9-й Киевский гусарский и 30-й Донской казачий полки) под начальством герцога Н. М. Лейхтенбергского, Донская казачья бригада полковника Чернозубова (21-й и 26-й полки), Кавказская казачья бригада полковника Тутолмина (2-й Кубанский и Владикавказско-Осетинский полки), 4-я стрелковая бригада, шесть дружин болгарского ополчения Н. Г. Столетова, две сотни кубанских пластунов и сотня уральских казаков. Всего в составе отряда было 4 батальона, 6 дружин, 45 сотен и эскадронов общей численностью 12 тыс. человек при 40 орудиях. В задачу отряда входило выдвижение к Тырнову, захват Шипкинского перевала через Балканский хребет, на пути из Тырнова в Адрианополь, и переброска части войск за Балканы с целью организация восстания болгар.
Рущукский отряд был сформирован 5 июля под командованием наследника престола цесаревича Александра Александровича (будущего императора Александра III). Начальником штаба Рущукского отряда был назначен генерал П. С. Ванновский, командир 12-го корпуса. А командиром 12-го корпуса назначили ещё одного сына Александра II Владимира Александровича. В состав отряда входили 12-й и 13-й корпуса — около 70 тыс. человек. Рущукский отряд должен был обеспечить левый фланг русской армии по линии реки Янтры и осадить крепость Рущук. Отряд Александра Александровича обеспечивал продвижение Передового отряда, сковывая группировку противника в четырёхугольнике крепостей. В решение этой задачи Рущукскому отряду должен был помочь Нижнедунайский отряд, отвлекая часть сил турецкой армии наступательными действиями в Добрудже.
Западный отряд был создан под общим командованием командира 9-го корпуса генерал-лейтенанта Н. П. Криденера. В состав отряда входили: 9-й корпус без бригады конницы, 34-й Донской казачий полк и Кавказская казачья бригада (Терско-Горский и Владикавказский полки). Всего 24 батальона, 28 эскадронов и сотен общей численностью около 35 тыс. человек и 108 орудий. Войска Криденера обеспечить правый фланг армии, взять Никополь, Плевну, а затем двигаться к Балканам, оставив часть войск на фланге.
Распределение сил русской Дунайской армии к 9 июля и задачи Передового, Западного и Рущукского отрядов. Источник карты: Н. И. Беляев. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
После выделения трех отрядов в главных силах Дунайской армии оставались 8-й, 11-й и 4-й корпуса. Причём два последних корпуса находились ещё в пути для присоединения к Дунайской армии. Выходило так, что из семи корпусов Дунайской армии три с лишним (часть 9-го, 12-й, 13-й и 14-й — 50% всех сил) выполняли задачи обеспечения флангов; два с половиной корпуса (часть 9-го, 4-й и 11-й) ещё не вошли в состав главных сил. А составлявший пока главные силы армии 8-й корпус не был в состоянии развить какие-либо крупные и серьёзные действия.
Таким образом, план войны Обручева рушился. Вместо создания двух мощных армейских группировок с постановкой им решительной цели Дунайская армия разделялась на три отряда, которые должны были действовать на разобщённых направлениях и выполнять промежуточные и вспомогательные задачи. Сосредоточенного удара, после форсирования Дуная, через Балканы на Адрианополь — Константинополь, до того как противник успеет отреагировать и подтянуть новые силы, резервы, не получилось. План «русского блицкрига» рушился. Ни один из трёх отрядов не мог нанести решительного поражения врагу. На главном адрианопольском направлении находился наиболее слабый из всех отрядов — Передовой. Он не мог самостоятельно прорваться к Адрианополю. Кроме того, небольшой Передовой отряд оказывался в опасном положении, если главные силы задерживались, а противник успевал перебросить к Балканам резервы.
Также сказывались ошибки предвоенного планирования, что отразилось на мобилизации и развёртывании Дунайской армии. Противника недооценили, свои силы переоценили, в результате сил Дунайской армии оказалось недостаточно чтобы одновременно обеспечить фланги и бросить мощную ударную группу войск на Адрианополь — Константинополь. Только позже на Балканский театр военных действий были назначены дополнительные силы, но и их оказалось недостаточно, и они запаздывали к началу решительного наступления. Кроме того, русское командование было под впечатлением катастрофы французской армии во главе с императором Наполеоном III под Седаном, и опасалось такого сценария. Чтобы застраховать себя от всякой возможности повторения такой трагедии, русское командование выделило более 50% сил Дунайской армии для обеспечения флангов. А войск для решительного броска через Балканские горы не осталось, 4-й и 11-й корпус ещё не подошли, заблаговременно не создали группу войск второго эшелона и стратегический резерв для развития наступления на главном направлении. Совершенно избыточные силы защищали побережье Чёрного моря (7-й и 10-й корпуса). В результате русская Дунайская армия, перейдя в наступление, оказалась неспособной в ходе летней кампании нанести глубокий и решительный удар в самый благоприятный для нее момент, когда турецкая армия к встрече этого удара ещё не была готовой. Русское верховное командование не использовало шансы для того чтобы разгромить Турцию в ходе одной летней кампании.
Стоит отметить, что прорыв русской армии через Дунайский рубеж, на который возлагали большие надежды, вызвал большое потрясение в Константинополе. Хотя изначально верховное турецкое командование и планировало заманить русских в глубь Болгарии, чтобы нанести мощные фланговые удары (образовать «Балканские Канны»), разбить и отбросить за Дунай войска противника. На главнокомандующего Абдул-Керима-пашу посыпались жесткие упреки в том, что он пропустил русские войска через Дунай. Только теперь турецкое верховное командование заметило, что турецкие войска не сосредоточены и что общего резерва, чтобы остановить прорыв врага на Константинополь, нет. Турки боялись, что русские уже на пути к Софии и Адрианополю, а сил, чтобы остановить их, нет.
Турецкое верховное командование предпринимало чрезвычайные меры по собиранию войск. Сосредоточение распыленных войск происходило медленно и с большими трудностями. Турецкая армия не имела хороших коммуникаций. Однако туркам удалось осуществить переброску морем армии Сулеймана-паши из Черногории в Адрианополь, выдвижение войск Османа-паши из Видина к Плевне. Также турецкими войсками были заняты Балканские горные проходы. Султан Абдул-Гамид был крайне недоволен ходом боевых действий на Балканском фронте. «Козлом отпущения» был назначен пожилой главнокомандующий дунайскими силами Турции Абдул-Керим-паша. Его отстранили от командования, отдали под суд и сослали на остров Родос. На его место был назначен Мехмет-Али-паша. Это был османский полководец немецкого происхождения. Ещё мальчиком он сбежал в Турцию, принял ислам и сделал карьеру военного. Воевал против России в Крымскую войну, участвовал в подавлении восстания в Боснии и Герцеговины в качестве командира армейского корпуса. Заодно был снят и заменен и военный министр Редиф-паша за «нерадивое управление армией и незаботливость о ее снабжении».
Таким образом, турецкое верховное командование, пока русские распылили силы и задержались перед Балканами, смогло принять эффективные контрмеры. В течение короткого времени в распоряжении турецкого командования в Болгарии была сосредоточена армия, которая оказалась способной к крупным активным действиям против Дунайской армии, как минимум к активной обороне.
Турецкий главнокомандующий, маршал Мехмед Али-паша (Людвиг Карл Фридрих Детроа)
Автор: Самсонов Александр
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