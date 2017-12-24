Итоги недели. «А ты давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр...»

Почувствуй Новый год, Стёпа...

Россия вывела своих военных наблюдателей с территории Украины, подконтрольной ВСУ, вынужденно правильно - из-за провокационных действий именно со стороны самих военнослужащих ВСУ!

ВСУ этому выводу возмущаются по той простой причине, что тогда и военные наблюдатели ВСУ должны быть выведены с территории ДЛНР! В таком случае шпионить ВСУшникам за действиями ВС ДЛНР будет значительно труднее. Да и веры веры ВСУшникам в их якобы миротворчестве со стороны ополченце ДЛНР и так особо не было!

В результате этого взаимного удаления со своих границ военных наблюдателей руки с обеих сторон для вооружённого будут развязаны не просто для нападения ВСУ на ДЛНР, но и для прямого ответного удара по вражьему ВСУ со стороны ВС ДЛНР.

Идёт подготовка к осложнению обстановки перед выборами президента России... и мерикатосы ни перед чем не остановятся.

Вряд ли ВСУ сделает такой подарок, как широкомасштабное наступление. Они, в свою очередь, ждут и не просто ждут, а постоянно провоцируют ЛДНР на активные действия. Чтобы кричать на весь мир о своём переднем крае борьбы с терроризмом. И под это просить помощь.

О прогнозах и космобомболётах

...таки дожить до этого события надо...

«Радиус действия будет в диапазоне от 700 до 1 500 километров»

Ага, и массой то ли 30 тонн то ли 60 тонн, длиной где-то 15-30 метров, эпр 0.2 или просто 2...

Огорчает, когда "сенаторы" вот так от балды цифрами кидаются.

Даже комментировать нечего....то что появится возможно в 2028 году полнейший бред. Мы еще с Су-57 возимся, Миг-35 добиваем, а тут "как в сказке скрипнула дверь..."



Несмотря на обозначенные недостатки, не могу не сказать о тактических преимуществах сввп- быстрота оперативной реакции на команду на взлёт, возможность одновременного взлета группы самолетов, возможность базирования на судах меньшего водоизмещения (были бы они ещё) . История авиации знает, когда комплексы с невысокими или относительно низкими ЛТХ эффективно применялись в бою благодаря тактике - вспомните бои МиГ-17 и F-4 во Вьетнаме.

По моему мнению, если сввп типа Як-41 у нас и появятся, то только для усиления группировки или придания ей дополнительной тактической гибкости. Возможно, по составу будут искать компромисс между МиГ-29 и гипотитетическим сввп. Не думаю, что наши будут замахиваться на машину больше 18-20 тонн. Интересная новость , но тема спорная. Часть статьи про то, что современный уровень позволяет достигать сввп высоких скоростей, нагрузки и дальности, на мой взгляд, упускает из внимания "ножницы" характеристик: дальность-полезная нагрузка, скорость-загрузка внешних подвесок, способ взлета-дальность. Обозначенные характеристики Як-41 больше позиционируют его как ударный самолет с возможностью вести оборонительный воздушный бой. Крыло малой площади на режимах взлета с разбегом и посадки не позволяет достичь хороших ВПХ - самолет вытягивают подъемные двигатели.Несмотря на обозначенные недостатки, не могу не сказать о тактических преимуществах сввп- быстрота оперативной реакции на команду на взлёт, возможность одновременного взлета группы самолетов, возможность базирования на судах меньшего водоизмещения (были бы они ещё) . История авиации знает, когда комплексы с невысокими или относительно низкими ЛТХ эффективно применялись в бою благодаря тактике - вспомните бои МиГ-17 и F-4 во Вьетнаме.По моему мнению, если сввп типа Як-41 у нас и появятся, то только для усиления группировки или придания ей дополнительной тактической гибкости. Возможно, по составу будут искать компромисс между МиГ-29 и гипотитетическим сввп. Не думаю, что наши будут замахиваться на машину больше 18-20 тонн.

Новые энергопроекты России

Санкции - это для народа России, а прибыль - это для олигархов России и США.

Если поскрести по сусекам, то окажется, что многие плюют на санкции! Вот и "Siemens", поставит в Татарстан, для проекта "Нижнекамскнефтехим", турбины для парогазовой электростанции. А ещё два года назад, кричали, - "Накажем и вообще можем свернуть свою деятельность в России".

На кошельке рядового гражданина РФ этот "ZoHER", в случае успешности проекта, никак не отразится. А вот если "прогорит" - Сечин из бюджета неустойку вытянет. А нам скажут: "Бизнес пострадал от санкций, ему нужно помочь". Проходили.

Первый Аляскинский фронт. Звучит!..

Информация об усилении обороноспособности страны всегда положительная и радует. В 90-е чуть не лишились армии, и это тот пример, который заставляет думать и принимать активные действия тем, кому это необходимо по должности.

Есть у нас такое национальное: развалили, а теперь героически будем восстанавливать...

Скорее создание массы генеральских должностей. Игра Шойгу с генералитетом. Всё в тему: дивизия неполного состава и полк - уже армия. Раньше командир бригады - это полковничья должность, сейчас - генерал-майор. В дивизии скоро станет вместо генерал-майора - генерал-лейтенант. Штабы, офисы, персональные BMW, денщики.

Только при мне за 2009-2010год на ДВ были уничтожены следующие гарнизоны: Воздвиженка (Ту22м3) , Галёнки (Су-25), Соколовка( МиГ-31), Переясловка(Су-24), Возжаевка( Су-24мр), частично уничтожена Варфоломеевка (полк Су-24мр сокращён до аэ) , в связи с разгоном МРА в Монгохте сокращена эскадрилья Ту-22м3, стались лишь Ту-142 в составе 1аэ . Немногим ранее были уничтожены: Хороль, Спасск-Дальний, Золотая Долина, Гаровка, Орловка. На ДВ что от 11 армии осталось. И хотят ещё одну создать... НА БАЗЕ ЧЕГОООО??????? Елизово??? Да мы там каждый год бываем, там 1аэ раздолбанных Миг-31, да транспортная аэ. Монгохта - кастрированный полк, Николаевка - полноценный полк Ил-38, но они старые, в строю 6-7 бортов, пара Ил-18. Что ещё? Артём - транспортная аэ. Это все, что есть у авиации ТОФ. Это даже на дивизию не тянет, даже с учётом частей ПВО. Необходимо хотя бы 3-4 аэродрома восстановить в дополнение к тому что есть, техники туда нагнать ( допустим Дземги и Ц.угловая пересели на Су-35, а их Су-27СМ посадить на эти аэродромы, Хурба на Су-34 пересела, а их Су-24 на Курилы угнать, допустим, ну и.т.д.), тогда, пожалуй, можно говорить о создании ещё одного объединения ВВС и ПВО.

За заслуги перед Турцией

Во-первых - мы тянем до Турции, а уж кто и как у турок отсасывать газ будет - их забота; во-вторых - османы возвращаются на свои территории, контроль над которыми был утрачен с помощью России. Ну а поскольку те же болгары легли под USA, то вот пусть как-то они (США) и НАТО обеспечивают им «независимость и суверенность». Но с учётом депопуляции болгар, там реально по факту турецкий вилаят будет. Вспомнят ещё Живкова и его программу болгаризации этнических турок.

Болгария один раз лоханулась из-за позиции хозяев на Западе и за океаном. А поток для неё это более 2 млрд зеленых прибыли в год и рабочие места...

Раз греки отдали нашего человека на судилище в Америку, тогда получили от России "взаимную услугу".

Главное, что сокращается наш транзит через Украину - постепенно, но неумолимо. Очень скоро их транзитные сети станут просто железным хламом. Словом, труба-дело...

Взгляд на перевооружение

При несопоставимых военных бюджетах США и России наша подводная составляющая ВМФ выглядит вполне достойно и перспективно. За что нашим морякам, ученым и конструкторам огромная благодарность.

Главная проблема практически всех стран мира - финансирование и экономика. Строгать любые бредовые (и не только) идеи в металле способна на данный момент лишь одна страна в мире - Америка. Станок ФРС, печатающий зелёные фантики, плюёт на любые догмы экономики. Флот лишь заложник политической системы в стране и сопутствующей ей экономики.

В целом - почему грустный взгляд в будущее? Не выполнили ГПВ-20? Так у нас сейчас век PR, к сожалению, такие программы и не пишутся для того, чтобы их выполнять. Например, по сухопутным войскам ее не выполнили в не меньшей степени.

В России не будет океанского флота? Но Россия не мировой гегемон капмира как США и не социалистическая страна с первой экономикой мира как КНР, так исходя из каких производственных, кадровых и финансовых возможностей у нее должен быть океанский флот ? И для чего он ей?

Понятно, что лучше быть здоровым и богатым и я тоже хочу, чтобы у России было 20 атомных авианосцев и базы в Канаде, но сейчас это, увы, не реально.

Для флота в текущих условиях есть только две задачи - обеспечить развертывание РПКСН и охрану своей береговой линии и своих территориальных вод. Всё. И как приятная опция возможность атаковать «Калибрами» из прибрежной зоны. Исходя из этого и строятся корабли - и то пока, к сожалению, даже для решения этих ограниченных задач очень низкими темпами.

Для решения иных задач нужна иная политика и иная экономика.

Газовая перемога

новость хорошая спору нет, есть просто усталость от того, что всё хорошее касается нас совсем уж как-то опосредованно, мне на память пришёл случай – Остров, Псковская область, лет 5 назад, очередной этап газификации, проложен газопровод, нужна понижайка и разводка на маленькую улочку дворов 15, стоимость работ до участка, озвученная газовиками, 250-280 тыс. рублей на двор, по понятным причинам, улица не газифицирована и поныне... ( и присно и во веки веков), потому и нет оваций... и да, вы будете правы, когда скажете, что не надо тёплое с мягким, вот только хочется радоваться не только новым станциям метрополитена в Москве, а и, пусть не часто, дорогам в Ковде, паркам в Тьмутараканске и т.д.

Странные люди! Прибыльная сделка, на глазах у потенциальных покупателей, которых надо увести от конкурентов - это плохо?

Вы сами-то что-нибудь произвели, занимались маркетингом, боролись за клиента? Не в масштабе деревни Гадюкино, а хотя бы на уровне частного ООО?

Рассуждать о высоких целях (отблагодарили англичан за что-то...) с дивана ах как легко.

Посчитайте цену этой благодарности, прикиньте себестоимость... Ничего личного, просто бизнес. Товарно-денежные отношения с расчетом на перспективу.

Там уже никто теперь не разберёт, кто, кому, за что и сколько должен. В Стокгольмском арбитраже вынесли, скорее, соломоново, чем справедливое, решение - ни вашим, ни нашим...

Кому рулить "Арматой"?..

Э-хе-хе....подобные мысли и у меня в голове шуршат. Каждый раз, когда прочитываю очередную новость, где сообщается о поступлении очередной чудо-техники в войска, я задумываюсь: а кто эту чудо-технику будет эксплуатировать, обслуживать ?Откуда возьмётся достаточное число людей, достаточно образованных, чтобы быстро освоить технику в необходимом качестве? Когда-то таких мыслей не было, но в начале энтого тысячелетия появились...на фоне разговоров об "удивительной образованности" нынешнего поколения...

Расплачиваемся за популизм предшественников. Ведь ежу понятно, техника будет только усложняться, а срок службы взяли и сократили. Раньше и за полгода учебки не асы получались. Да, учебу в них тоже нужно менять, делать конкретной, интенсивной... Вспоминая свои первые 6 месяцев,могу утверждать,что можно уложиться в 3-4. Но было определено 6,вне зависимости от сложности специальности. В увеличении срока службы ничего страшного нет, только при одном условии- СОЛДАТ должен заниматься боевой подготовкой.

Так вот для того что бы сделать профессионала недостаточно и двух лет, и четырех, вам любой человек скажет, что за 2 года даже хорошую физ.форму набрать не выйдет. Это при условии, что мы говорим об идеальном новобранце. Все хотят быстро, но так не бывает. В современном мире обучение идет, пока боец способен учиться. Чтобы получить что-то годное, по-моему мнению, нужно около 5 лет даже для стрелка (автоматчика). За это время он получит основные (!!!) навыки необходимые для выполнения боевой задачи и соответствующую физическую форму. О чем-то более сложном и говорить не будем.



И все это при условии нормального обучения в части и соответствующего кандидата. Если вы не в курсе, то во многих частях нашей страны в ВЧ нормального обучения не проводится, я такое от отслуживших ребят слышал, что волосы дыбом вставали.



Это при условии что, у бойца категория годности А, а не как оно нередко бывает язвенник или сколиозник, которого проглядели военкомовские. Знаем мы, как они смотрят, что с призыва может на списание в первые месяцы 10% идти.



А сейчас, я хочу вам напомнить, армия недофинансирована. Поступают отзывы с указанием конкретных ВЧ, где новый призыв не могут одеть в форму, её просто нету. И так призывники 3 месяца, ничем не занимаясь ходят в "офиске", которую выдали в военкомате. Чему вы в таких условиях собираетесь учить? На чем? Соляра, патроны, довольствие, ПТУРы и тд. стоят денег. Немалых денег. А у нас сегодня вещевое довольствие только официально недофинансировано на 51%!!!! О каких двух годах службы и профессионалах может идти речь когда сегодня армия неспособна выдать бойцам форму и ботинки которые не разваливаются?!

Какие годы? Срочнику нафиг ничего не надо. Быстрей домой, поспать, пожрать, откосить от припашек.

Неожиданно: «Бастионы»!

То есть «Бастионы» успешно способны работать не только по морским целям, но и по объектам на суше. И что-то мне подсказывает, что дальность там не менее 600 км. А с принятием на вооружение «Циркона» вообще станет весело...

Цена ракеты и цена уничтоженного несоизмеримы. Из пушки по воробьям палят...

Все зависит от объекта. Понятно, что у «Бастионов» специализация иная, нежели работа по сухопутным стационарным объектам, но как приятное дополнение вполне себе годится.

Наличие «Бастионов» в Сирии — такой тоненький намёк США и их шавкам.

Никакой паники, господа!

Каждый представляет себе по мере своей испорченности. Поэтому они так уверены, прямо "разоблачили". Т.к. сами так и сделали бы…

С другой стороны, вывод из этого: все-таки понимают, на чьей стороне инициатива и преимущество. И это хорошо.

Вот не думал, что доживу до того момента, когда не мы будем обвинять США в империализме, а США будет обвинять нас. Прям весь шаблон порвался ))

Если говорить откровенно, то этого желали бы многие, и не только в России, но и в других странах. За все то, что вытворяют американцы в Сирии, они рано или поздно должны понести ответственность. Однако есть одно «но», которое мешает это сделать: возможность перерастания в крупный вооружённый конфликт.

«Пэтриот» сплоховал, хотим С-400

Боевая ничья!

Хуситская ракета просто заблудилась среди леса противоракет, пущенных в её сторону!

На анекдот похоже: то сбили, то не сбили, то ракета не долетела. А была ли вообще ракета?

Инвестиции в нефтедобычу прекратить!

Как ни крути, а нефть и газ не бесконечны, а с учетом того, что возобновляемая энергетика уже сейчас способна конкурировать с традиционными источниками энергии, те страны, которые отказываются от нефтяной иглы, достойны уважения, и чем скорее это сделать, тем лучше.

Стесняюсь спросить: а мы свой пик нефтяного рассвета, рая и благополучия уже прошли? Если да, то я как-то его не заметил. Или у нас все это впереди? Кстати, хорошая морковка для ослика перед выборами.

Смотришь на "нефтяное проклятие" Норвегии, Саудовской Аравии, и думы нехорошие в голову лезут. Почему у нас не так?

Есть одно, что меня в этом удивляет: они ценят себя, свои ресурсы, своих стариков, своих заключённых наконец, и при всём этом они такие же люди. Общности и взаимного уважения нам не хватает, а с газом, нефтью и прочим у нас всё в порядке...

Джонсон, езжай в КНДР!

"Россия — Спарта, а вы кто?"

Кто-то в Интернете назвал Запад «Содомом и Гоморрой». Тогда Россия — Ноев ковчег!

Любят же англосаксы выставлять себя белыми и пушистыми. Мы — злобные и дикие спартанцы, а они — верх демократии, хотя всю историю только за счёт порабощения и колонизации жили! А Борису стоило бы как-то поосторожнее историческими сравнениями разбрасываться, ведь общеизвестно, что по итогам войны Афины потерпели поражение и уступили Спарте гегемонию в регионе!

P. S. Главное, чтобы нам самим в Афины не превратиться, где все решали только демократы-либералы, а в итоге всё равно страну прос…али!

Очень в строку у Бориса нашего, недоспартанца-афинянина, получилось.

Мне очень нравится такое сравнение — нас со Спартой.

Во-первых, в Пелопонесском союзе выиграли именно Спарта с союзниками (Коринф, Фивы).

А во-вторых, демократы и толерастные "радужные" с примкнувшими жовто-блакитными — это именно и есть те, из Афинского союза.

При этом мы не будем акцентировать внимание на "боевом братстве" фиванского войска, потому что в афинском войске практиковалось то же самое. И даже как бы еще хлеще.

Хотя они там все друг друга стоили. Кроме спартанцев.

Интересно мне, почему Боря не сравнил нацистскую Германию со Спартой, у тех же фашистов евгеника была куда как более серьёзно поставлена. О, совсем забыл: так и Голландия сейчас тем же увлекается, специальные гробики для эвтаназии придумали.

Да, невнимательно он читал Пелопонесскую войну. По комиксам, вероятно.

А не позвать ли нам русских?

Правильно!!! И тогда как в молодости: автомат холодит руку, БТР холодит зад. И вперёд, к Ла-Маншу!!!!!!

Я думаю, что у нас это переведено на другой уровень. И ничего не холодит. Работает микроклимат в бункере и впереди пульт с кнопками и ключом…

От нас ждут помощи. Причём бесплатно. А сами за денежку европейские вертолёты Airbus Helicopters H145M недавно купили.

История Сербии — это история борьбы за свободу и независимость. За свою историю Белград был завоёван 40 армиями, и 38 раз отстраивался заново. Россия всегда поддерживала сербов: и в 19, и в 20 веке, а русские добровольцы в балканских войнах всегда воевали на стороне Сербии. И сербы это до сих помнят. Сербы никогда ни на кого не надеялись, кроме России. Не зря говорят, что русские и сербы — братья навек.

Ни себе, ни людям

От болгарского суверенитета даже клочков не осталось, самостоятельно не могут простой вопрос решить.

Уже скоро в сортир будут ходить с санкциями из Брюсселя. Чего им с удовлетворением желаю.

Турция — член НАТО!!! Приняла решение купить комплексы ПВО С-400!!!

Там есть лидер. Болгария в очередной раз не знает, куда приткнуться, чтобы не прогадать.

Приняла так приняла! В чем проблема? В Турции не закон решает, а султан Эрдоган! Лидер, как говорите! Есть такие страны, где разные сорта Кимов правят единолично!

А у нас всё по-другому… Мы никаких лидеров и авторитетов не признаём! Были у нас такие полвека! Хватит! Болгария — парламентская республика!

Джо защитит Америку

Черт… Сижу тут, калякаю над планом атаки на Вашингтон. Стол маленький… Первая ударная дивизия не умещается. Танки на полу разместил. Ракеты в сортир засунул, чтобы противник самолётами не разбомбил. Ын под кроватью со своими нуреками прячется. Утром начну атаку… Как бы ЦРУ не раскрыло мои планы атаковать США… Пойду шторы закрою на окнах и двери законопачу.

Примечательно, что Джо Байден выполз наружу снова именно сейчас, когда ситуация во власти в самом Киеве может поменяться в связи с выступлениями сторонников Саакашвили против Порошенко.

А кто такой Байден? Да это тот самый, который малость уже тоже порулил в Украине в 2014 году в духе своей американской демократии — за свои собственные газовые капиталы в Украине, в районе ЛДНР, под которыми находится крупное Юзовское газовое месторождение, открытое ещё с советских времён. Договор властей Украины с «Шелл» и «Шеврон» об аренде этого месторождения на 50 лет и более ещё никто не отменял. Но реализовать его мешает само существование населения ЛДНР на юго-востоке Украины.

«Ядерная война состоится в 2026 году, её развяжут русские». А почему не в 2018 г.? Гулять так гулять! Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Наверное, американский обыватель стал более спокойно относиться к "российской угрозе", поэтому специалисты-аналитики решили подогреть прокисающий супчик из российских угроз.

Молодцы американцы, быстренько всё перевернули с ног на голову, сами себя напугали и обвинили во всем Россию.

Читаем теперь правильно их писанину: Трамп выступит в 2018 г. с новой стратегией развития ЯО, отрицающей прежнюю политику Обамы по сдерживанию развития ядерных сил. В ответ на это Россия, может быть, будет вынуждена отойти от строгого соблюдения положений договора СНВ-2010 и предыдущих договоров СНВ.

При этом продолжится плановая замена стратегических ракет в количестве 400 шт. на период 2012-2022 гг., т.е. вывод "Воеводы" и "Тополя" и замена их на "Сармат" и "Ярс" при сохранении имеющегося на них количества боеголовок.

Вот так ловким движением руки и языка можно элегантно свалить с больной головы на здоровую, обеспечив себе Ниагару денежных средств для увеличения расходов на ЯО.

*«А ты давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр...» — фраза из кинофильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»