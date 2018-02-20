12:55 20 февраля

Как "украинская химера" разжигала Гражданскую войну

100 лет назад, в феврале 1918 года, Красная Армия одержала первые крупные победы в южной части России. В результате двухмесячных кровопролитных боёв советские войска очистили от белых и белоказаков Дон. Также советские войска одержали вверх над силами Центральной рады, 8 февраля 1918 года взяв Киев.

Общая ситуация

Фронты Гражданской войны в привычном, законченном виде возникли не сразу. Ещё до Октября на местах, особенно в национальных окраинах, появляются национальные «правительства» со своими военными формированиями, которые берут курс на «автономию». После того как большевики берут власть в Петрограде и Москве, в ряде областей происходит становление как сил контрреволюции, так и сил поддерживающих социалистическую революцию. К примеру, на Дону с одной стороны был многочисленный пролетариат, иногороднее крестьянство, фактически бесправное, казаки-фронтовики, принявшие левые идеи и революционные солдаты, а с другой — крупные землевладельцы (казацкие генералы и офицеры) и казаки-«кулаки», пользовавшиеся вековыми привилегиями, также сюда прибыли «белые», чтобы создать контрреволюционную армию. Они начинают борьбу друг с другом. Окончательное же складывание фронтов Гражданской войны произойдёт позднее, с началом масштабной внешней интервенции. Захватчики поддержат те или иные контрреволюционные силы – белых, белоказаков, националистов, чтобы те стали их ударной силой в борьбе с большевиками (красными).


Постепенно на общем фоне мелких стычек местного значения проявятся более крупные военные события, операции. В это время военные операции были в основном связаны с главными направлениями, совпадающими обычно с направлениями сквозных железнодорожных магистралей. Военные историк Н. Е. Какурин назвал этот период Гражданской войны – периодом «эшелонной войны» («Как сражалась революция»). Обе стороны располагали в это время небольшим количеством активных штыков и сабель, они были слабо организованы, это привязывало их к линиям железных дорог: «… борьба носила почти исключительно «эшелонный» характер». Малочисленность войск, эшелонный характер войны, при большой подвижности, маневренности создавали картину необычной пестроты и разнообразия. «Армии» в несколько сотен человек, разъезжая в эшелонах, быстро и неожиданно концентрировались на важных направлениях и в короткие сроки решали стратегические задачи.

Стратегические операции «эшелонной войны» сводились со стороны контрреволюционных сил к организации «армий» и расширению пространства, для контроля над коммуникациями и ресурсами, со стороны революционных сил – к расширению и закреплению территории подконтрольной советской власти и попутной ликвидацией сил противника, чтобы затушить пожар войны на начальной стадии.

Контрреволюция на Дону

На Дону силы контрреволюции возглавило донское правительство атамана А. М. Каледина. Генерал Каледин, отстранённый от командования 8-й армией за то, что не принял Февральскую революцию и отказался выполнять распоряжения Временного правительства о демократизации в войсках, прибыл на Дон. В конце мая Каледин принял участие в работе Донского Войскового Круга и, вопреки своему желанию, уступив уговорам казачьей общественности, согласился на избрание войсковым атаманом.

Противостояние центральной власти и Дона началось ещё при Временном правительстве, как и образование на месте несколько центров власти. Так, в мае 1917 года Областной съезд крестьян принял решение об отмене частной собственности на землю, однако Донской войсковой Круг объявил земли Дона «исторической собственностью казаков» и принял решение об отзыве казаков из аппарата Временного правительства и из Советов. Это привело к обострению соперничества двух властных структур — Войскового правительства и Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. 1 сентября 1917 года военный министр Временного правительства А. И. Верховский приказал арестовать Каледина за причастность к мятежу Корнилова, однако донское правительство отказалось выполнить приказ. В итоге А. Ф. Керенский уступил и отменил приказ об аресте.

После Октября ситуация ещё больше обострилась. В городах, особенно в Ростове и Таганроге — преобладали социалистические партии, с недоверием относившиеся к казачьей власти. Меньшевики численно преобладали во всех думах Донской области, центральных бюро профсоюзов и во многих Советах. Им уступали эсеры и большевики. Умеренные социал-демократы не желали поддерживать советскую власть, так как продолжали считать переход к социализму в России преждевременным. С другой стороны, опасались кадетско-калединской диктатуры. Поэтому меньшевики призывали свои организации играть роль «третьей силы».

Атаман Каледин объявил захват власти большевиками преступным. Донское правительство «временно, до восстановления власти Временного правительства и порядка в России,… приняло на себя полноту исполнительной государственной власти в Донской области». Каледин пригласил членов Временного правительства в Новочеркасск для организации борьбы с большевиками и пытается установить контроль над Донской областью. 26 октября (8 ноября) 1917 г., в то время как в Ростове Совет попытался взять власть в свои руки, Каледин ввёл военное положение в углепромышленном районе области, направив туда казаков. 2 (15) ноября Каледин издал приказ о введении военного положения во всей Донской области. Во всех промышленных центрах были размещены воинские части. Ликвидировались Советы, закрывались рабочие организации, их активисты увольнялись с работы и вместе с семьями высылались за пределы области. 7 (20) ноября атаман Каледин, осознав, что время Временного правительства безвозвратно ушло, обратился к населению Донской области с заявлением о том, что Войсковое правительство не признаёт большевистскую власть, а поэтому область провозглашается независимой до образования законной российской власти.

Как "украинская химера" разжигала Гражданскую войну

Войсковой Атаман Области Войска Донского, генерал от кавалерии Алексей Максимович Каледин

Одновременно на Дону начли формировать ядро будущей Белой армии (Подробнее в статьях: Как создали Добровольческую армию; Как началась битва за Дон). 2 (15) ноября в Новочеркасск из Петрограда прибыл генерал М. В. Алексеев. Каледин формально отказал в просьбе «дать приют русскому офицерству», не желая обострять отношения с казаками, которые массово возвращались домой с фронта и в целом поддерживали левые идеи, желали мира, вдоволь нахлебавшись превратностей войны. Но в целом, атаман закрыл глаза на создание костяка белой армии и сам неформально поддерживал этот процесс. Алексеев активно формирует свою организацию («Алексеевскую организацию»). 4 (17) ноября создали первую воинскую часть — Сводно-Офицерскую роту. Затем сформировали Юнкерский батальон, Сводную Михайловско-Константиновскую батарею и другие части.

Большая часть казаков воевать не желала и сочувствовала большевикам, поэтому Каледину пришлось обратиться к алексеевцам, когда 25 ноября (8 декабря) в Ростове началось большевистское восстание. После нескольких дней упорных боев, к 2 (15) декабря Ростов был освобождён от красных. Калединцы и алексеевцы захватили также Таганрог и значительную часть Донбасса.

В декабре в Новочеркасск прибыл генерал Л. Г. Корнилов. Генерал первоначально планировал ехать в Поволжье и далее в Сибирь, чтобы там возглавить контрреволюционные силы. Но его уговорили остаться на юге России, несмотря на разногласия с генералом Алексеевым. Дело было в финансировании белых и поддержке их со стороны Антанты. Во второй половине декабря на совещании белых генералов с делегатами «Правого центра» было достигнуто соглашение о разделении полномочий между триумвиратом Каледин—Алексеев—Корнилов. Триумвират встал во главе Донского гражданского совета, созданного для руководства Белым движением на всей территории бывшей Российской империи и претендовавшего на роль всероссийского правительства. С ним вступили в связь страны Антанты, прислав в Новочеркасск своих представителей.


Верховный руководитель Добровольческой армии М. В. Алексеев

20 декабря 1917 года (2 января 1918 года) атаман Каледин официально разрешил формирование на территории Донской области добровольческих отрядов. Официально о создании «Добровольческой армии» и об открытии записи в неё было объявлено 24 декабря 1917 года (6 января 1918 года). 25 декабря 1917 года (7 января 1918 года), было объявлено о вступлении генерала Корнилова в должность командующего армией, названной по его инициативе «Добровольческой». В итоге верховным руководителем армии остался Алексеев (за ним было политическое руководство и финансы), главнокомандующим — Корнилов, начальником штаба — генерал А. С. Лукомский, начальником 1-й дивизии — генерал А. И. Деникин. «Шпагой генерала Корнилова» стал генерал-лейтенант С. Л. Марков, служивший начальником штаба 1-й дивизии и командиром 1-го Офицерского полка им же сформированного и получившего после смерти Маркова его именное шефство.

Стоит отметить, что с учётом позиции большей части казачества, белые, контрреволюционные силы не смогли создать на Дону большую армию. Каледину не удалось поднять казаков-фронтовиков на борьбу с советским правительством. Казаки, возвращаясь с фронта, в подавляющем большинстве расходились по домам и не хотели воевать. Более того, многие из них поддержали первые Декреты советского правительства. Среди казаков-фронтовиков широкое распространение получила идея «нейтралитета» в отношении советской власти. Большевики, со своей стороны, стремились использовать это колеблющееся настроение рядового казачества, получив поддержку т. н. «трудового казачества». Казаки-фронтовики захватывали власть в станицах и не поддерживали антиреволюционный курс донского правительства.

В итоге «нейтралитет» казаков помешал Каледину, Алексееву и Корнилову сформировать на Дону действительно многочисленную армию из добровольцев и казаков. Добровольческая армия воспринималась казаками как сила, посягавшая на их автономию и которая вела к столкновению с центральной советской властью. Кроме того, донское правительство также не стало сильной, авторитетной власть, его раздирали противоречия. Многие его члены надеялись «договориться» с местными революционными учреждениями и лояльностью в отношении советской власти примирить красный Петроград с Доном и избежать боевых действий. В результате в Добровольческую армию вступило лишь около 5 тысяч бойцов.


Добровольческая армия. Январь 1918 года

Контрреволюционное националистическое правительство Украины

В Киеве после февральского переворота на арену политической жизни вышла Центральная рада. В этот период в среде украинской интеллигенции преобладало два мнения относительно будущего Украины (Малороссии). Сторонники самостоятельности (самостийники) во главе с Н. Михновским выступали за немедленное провозглашение независимости. Автономисты (В. Винниченко, Д. Дорошенко и их сторонники из Товарищества украинских прогрессистов) видели Украину автономной республикой в федерации с Россией.

При этом необходимо помнить, что подавляющая часть населения Малой России (русские-малороссы, южные русы, русины и т. д.) тогда не считала себя «украинцами». Само слово «Украина-Украйна» изначально означало окраину Речи Посполитой и Московского царства. «Украинская химера» — идея существования «древнего украинского народа», отдельного от русских, была создана в идеологических центрах Ватикана, Польши, Австро-Венгрии и Германии (позднее это наследство приняли в Англии и США). Цель – расчленение единого суперэтноса русов (русского народа), стравливание русских с русскими (будущими «украинцами»), ослабление пассионарного, демографического и ресурсного потенциала русской цивилизации и народа. С последующей ассимиляцией «украинцев» (этнографический материал для освежения крови американцев, канадцев, французов и т. д.), их перекодирования в «пушечное мясо» Запада, создания постоянных врагов оставшихся русских. Ранее подобная программа была отработана на полянах-поляках.

В начале XX столетия лишь кучка маргинальной националистической интеллигенции считала себя «украинцами». Остальные жители Малороссии-Украины были обычными русскими, имевшими свои территориальные, языковые и бытовые особенности. К примеру, такие же особенности имели казаки Дона, Кубани, Оренбурга, Сибири, поморы на Севере, сибиряки и т. д. А ещё раньше такие же особенности имели жители Рязани, Твери, Москвы, Новгорода, Пскова и т. д. Но всё они были представителями одного русского суперэтноса, а не отдельными народностями, этносами.

Теперь кучка национал-сепаратистов получила возможность распространить свои взгляды на большую часть населения огромного региона. Они получили такую возможность только из-за начала Смуты в России. Иначе украинские националисты так и остались бы на обочине общественно-политической жизни Малой России. Кроме того, на националистов делали ставку как державы германского блока, так и Антанты, которые лелеяли планы расчленения и захвата территорий России, решения «русского вопроса» — исключения русской цивилизации и народа из Большой Игры.

4 (17) марта 1917 года было объявлено о создании Украинской центральной рады. В своей приветственной телеграмме на имя главы Временного правительства князя Львова и министра юстиции Керенского от 4 (17) марта и в «Обращении к украинскому народу» 9 (22) марта Центральная рада заявила о поддержке Временного правительства. В приветственной телеграмме, в частности, выражалась благодарность за заботу о национальных интересах украинцев и надежда на то, что «недалеко уже время полного осуществления наших давнишних стремлений к свободной федерации свободных народов». 7 (20) марта состоялись выборы руководства Центральной рады. Председателем УЦР был заочно избран признанный лидер украинства, профессор Михаил Грушевский, один из руководителей Товарищества украинских прогрессистов, на тот момент отбывавший ссылку в Москве. Его временно замещал В. Науменко, а заместителями председателя были избраны Д. Антонович и Д. Дорошенко.

Необходимо отметить, что Центральная рада была образована явочным порядком лицами, объявившими себя «депутатами» от возникших на революционной волне групп, кружков и мелких организаций, объявивших себя партиями. Таким образом, население Малороссии ЦР ни в малейшей степени не представляла и была учреждением вполне самочинным. Украинские националисты воспользовались смутой и хаосом, начавшимся в России, чтобы объявить себя властью.

С приездом Грушевского Центральная рада развернула активную деятельность, с целью формирования украинской государственности и получения Украиной самостоятельности. То есть украинские националисты выступили в качестве одного из отрядов по развалу исторической России, внося свою лепту в развитие смуты и хаоса на территории бывшей Российской империи. «Украинская химера» — как государство и народ, — не имела никаких исторических, государственных и национальных корней, поэтому её создание вело к целому ряду серьёзных проблем, усугубляющих общую смуту.

Украинские социал-демократы и украинские эсеры составили в ЦР большинство. Их целью было формирование национально-территориальной автономии Украины в России, которую впоследствии предполагалось преобразовать в договорную федерацию. При этом Украина должна была получить максимальную автономию, в том числе с собственной делегацией на будущей мирной конференции, и со своей армией. В Малороссии в это время были другие центры силы. Временное правительство в Киеве было представлено губернским комиссариатом. Фактической властью в своих областях и на местах располагали Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Так, в Киевском Совете рабочих депутатов первоначально преобладали деятели меньшевистского толка, однако вскоре ведущую роль в нём стали играть большевики.

6—8 (19—21) апреля 1917 г. состоялся Всеукраинский национальный съезд. В результате завершился процесс формирования Центральной рады. Делегаты съезда избрали новый состав Центральной рады и новый президиум УЦР. Грушевский был переизбран главой УЦР, его заместителями стали С. А. Ефремов и В. К. Винниченко. Они же возглавили и законодательно-исполнительный орган в составе 20 человек — Комитет Центральной рады (позже стал именоваться Малой радой). В резолюции съезда было заявлено: «В соответствии с историческими традициями и современными реальными потребностями украинского народа, съезд признаёт, что только национально-территориальная автономия Украины в состоянии удовлетворить чаяния нашего народа и всех других народов, живущих на украинской земле». В резолюции признавалось, что основные проблемы, стоящие перед страной, могут обсуждаться и решаться только Учредительным собранием. Однако присутствовало требование, чтобы в будущей мирной конференции участвовали «кроме представителей воюющих держав, и представители народов, на территории которых происходит война, в том числе и Украины», что говорило стремлении превратить Украину в субъект международного права.


Украинский политик Владимир Кириллович Винниченко

Решительное требование «немедленного провозглашения особым актом принципа национально-территориальной автономии» содержалось и в решениях Первого Всеукраинского военного съезда, который прошёл в мае 1917 г., по инициативе новой общественно-политической организации — Украинского военного клуба имени гетмана Павла Полуботка, которым руководил Н. Михновский. Целью Украинского военного клуба была украинизация воинских частей, дислоцированных на территории Украины, и создание украинской армии. Военный съезд высказался за немедленное назначение при Временном правительстве министра по делам Украины, реорганизацию армии по национально-территориальному принципу, формирование украинской национальной армии, а также «украинизацию» Черноморского флота и раздел Балтийского флота. То есть наглость украинских националистов росла по мере разложения России. Правда, в целом позиция «автономистов» в этот раз ещё победила.

На основе резолюций съездов Рада составила специальный меморандум Временному правительству. От Временного правительства ожидали «принципиально-благожелательного отношения» к лозунгу автономии. Выдвигалось требования: участия «представителей украинского народа» в международном обсуждении «украинского вопроса»; предлагалось назначить «особого комиссара» по делам Украины; для поднятия боеспособности и восстановления дисциплины предлагалось выделить украинцев в отдельные войсковые части как в тылу, так и на фронте. Это был фактически главный шаг к созданию сепаратной армии, то есть и самостоятельного государства. Кроме того, предусматривалось распространить украинизацию начальной школы на среднюю и высшую, провести украинизацию административного аппарата, амнистию или реабилитацию репрессированных лиц украинской национальности. При этом субсидировать украинские властные структуры из центра. То есть провести «украинизацию» Малой России за счёт самих же русских. Весьма иезуитский ход.

16 (29) мая в Петроград направилась делегация УЦР во главе с Винниченко и Ефремовым. Меморандум УЦР был рассмотрен на заседании Юридического совещания Временного правительства, однако внятного, чёткого решения по поводу выставленных требований принято не было. Временное правительство, как обычно, предпочло пассивно ждать последующих событий. Февралисты-революционеры, разрушив слабую, по их мнению, царскую власть, сами оказались полными ничтожествами в сфере внешней и внутренней политики.

Слабость и пассивность Временного правительства подтолкнула ЦР к более решительным действиям. 3 (16) июня было опубликовано правительственное сообщение об «отрицательном решении по вопросу об издании акта об автономии Украины». В тот же день на общем собрании ЦР было решено обратиться к народу с призывом «организоваться и приступить к немедленному заложению фундамента автономного строя на Украине».

5 (18) июня в Киеве открылся 2-й Всеукраинский военный съезд, созванный вопреки запрету военного министра А. Керенского (его проигнорировали). Съезд прошёл в духе полной победы украинского сепаратизма. Выступая перед участниками съезда 7 (20) июня, Винниченко дал понять, что лозунг автономии Украины в рамках России, отказ от насильственных мер в защиту национальных требований — это лишь временные, тактические ходы. 10 (23) июня на заседании Комитета Центральной рады был принят и в тот же день оглашён на военном съезде Первый Универсал, провозгласивший в одностороннем порядке национально-территориальную автономию Украины в составе России. Законодательным органом автономии объявлялось Всенародное украинское собрание (Сейм), избираемое всеобщим равным, прямым, тайным голосованием. Решения Сейма получили приоритет над решениями будущего Всероссийского учредительного собрания. ЦР брала на себя ответственность за текущее состояние дел на Украине, и для обеспечения её деятельности вводились дополнительные сборы с населения Украины. Кроме того, было принято решение о создании национально-территориальной армии.

16 (29) июня, Центральная рада создала Генеральный секретариат — исполнительный орган. Председателем (премьер-министром) Генерального секретариата (правительства) был избран Винниченко. С. Петлюра занял пост генерального секретаря по военным делам. Генеральный секретариат принял Декларацию, в которой ЦР была названа высшим не только исполнительным, но и законодательным органом всего организованного украинского народа.

28 июня (11 июля) в Киев прибыла делегация Временного правительства в составе А. Керенского, И. Церетели, М. Терещенко с целью наладить отношения с Центральной радой. Временное правительство пошло на уступки: против автономии Украины не возражали, но окончательно вопрос должно было решить Учредительное собрание. Также правительство признавало Генеральный секретариат как высший распорядительный орган Украины, и сообщало, что благосклонно отнесётся к разработке Украинской радой проекта национально-политического статута Украины. В ответ ЦР также сбавила тон и 3 (16) июля выпустила Второй Универсал, в котором было заявлено, что «мы, Центральная Рада,… всегда стояли за то, чтобы не отделять Украину от России». Генеральный секретариат объявлялся «органом Временного правительства» и т. д. В ответ радикалы подняли восстание (Восстание полуботковцев), но его быстро подавили.


Председатель Украинской Центральной рады, историк Михаил Сергеевич Грушевский

Провозглашение независимости

В середине июля украинская делегация прибыла в Петроград для утверждения Временным правительством состава Генерального секретариата и Статута высшего управления Украиной (в окончательном варианте — Статут Генерального секретариата). Центральная рада признавалась органом революционной демократии всех народов Украины, её цель — окончательное введение автономии Украины, подготовка Всеукраинского и Всероссийского учредительных собраний. Генеральный секретариат объявлялся высшим органом власти, которому должны подчиняться все местные органы. В его составе предусматривалось создание коллегии из 14 генеральных секретарей, власть которых распространялась на все сферы, за исключением международных связей. За Временным правительством сохранялись только функции утверждения состава Генерального секретариата, законопроектов, принятых Радой, и финансовых запросов с её стороны. Все законы Временного правительства лишались прямого действия — они могли вступать в силу только после опубликования их в украинском правительственном вестнике на украинском языке.

Временное правительство отвергло Статут и 4 (17) августа заменило его на «Временную инструкцию Генеральному секретариату Временного правительства на Украине». Генеральный секретариат превращался в местный орган Временного правительства, его правомочность распространялась лишь на пять из девяти украинских губерний, на которые претендовала ЦР (Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и Черниговскую (без четырёх северных уездов). Количество генсекретарей уменьшалось до семи — были ликвидированы секретариаты военных, продовольственных, судебных дел, путей сообщения, почт и телеграфов. Вводилось квотирование по национальному признаку: на должности не менее трёх из семи генсекретарей требовалось назначать лиц, не принадлежащих к украинской национальности. Понятно, что это не понравилось украинским сепаратистам. Рада в своей резолюции от 9 (22) августа охарактеризовала Временную инструкцию как свидетельство «империалистических тенденций русской буржуазии в отношении Украины». Раскол между Петроградом и Киевом усилился.

При этом необходимо помнить, что курс украинских-сепаратистов, узурпировавших власть, по-прежнему не пользовался популярностью в народе. Так, 23 июля (5 августа) на Украине прошли выборы в органы городского самоуправления. Сторонники независимости Украины на них полностью провалились, не получив ни одного места (!); общероссийские партии получили 870 мест, федералисты — 128. Таким образом, если бы дальнейшие события шли в русле традиционных демократических выборов, то украинские национал-сепаратисты не имели никаких шансов удержаться у власти. Подавляющая часть южно- западнорусского населения Малой России не желала никакой «самостийности» и «украинизации».

ЦР не являлась полноценным государственным органом, а была лишь своеобразным общественным институтом, который, однако, очень умело использовал общероссийскую смуту, пассивность Временного правительства, и последовательно шёл к своей цели (развалу России на части). Не было реальной власти и у Генерального секретариата. Государственные учреждения его игнорировали, деятельность его не финансировалась, а налоги, как и прежде, шли в российскую казну.

Государственное совещание в Москве, проводившееся по инициативе Временного правительства в августе, ЦР бойкотировала. После мятежа Корнилова Рада объявила, что на Украине единственной законной властью являются ЦР и Генсекретариат.

После Октябрьской революции ЦР пошло на тактический союз с киевскими большевиками, чтобы не допустить переброски в Петроград верных правительству войск с Юго-Западного фронта. Однако дальнейшие действия Рады привели к разрыву. Возмущённые большевики вышли из состава Краевого комитета и Малой рады. Командование Киевского военного округа, сохранившее за собой с согласия Малой рады военную власть, с помощью верных Временному правительству частей разгромило помещение городского Совета рабочих депутатов, чем вызвало в Киеве большевистское восстание. ЦР стянула в Киев лояльные части, в том числе перебросив войска с фронта. В течение нескольких дней большевики были выбиты из города.

Украинские сепаратисты получили возможность распространить свою власть. Генеральный секретариат взял в свои руки дела военные, продовольственные и пути сообщения. ЦР распространила власть Генерального секретариата на Херсонскую, Екатеринославскую, Харьковскую, Холмскую и частично Таврическую, Курскую и Воронежскую губернии. 6 (19) ноября направленные в Ставку украинские представители согласовали с главковерхом Н. Н. Духониным вопрос переформирования фронтовых частей с целью создания украинской армии по этническому и территориальному признаку.

7 (20) ноября по решению Малой рады в чрезвычайном порядке был принят Третий Универсал, в котором провозглашалось создание Украинской Народной Республики (УНР) в федеративной связи с Российской республикой. Было заявлено о включении в состав УНР территорий, большинство населения которых составляют «украинцы»: Киевской, Волынской, Подольской, Херсонской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Екатеринославской губерний и уездов Северной Таврии (без Крыма). Окончательное определение границ УНР, с точки зрения присоединения частей Курской, Холмской, Воронежской и соседствующих губерний и областей с большинством «украинского» населения, должно было пройти «по согласию организованной воли народов».


Полуботковцы во время демонстрации в День праздника революции

Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 45

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  1. Ольгович Сегодня, 06:49
    В результате двухмесячных кровопролитных боёв советские войска очистили от белых и белоказаков Дон. Также советские войска одержали вверх над силами Центральной рады, 8 февраля 1918 года взяв Киев.

    Вот к чему привел октпереворот и разгон Учредительного Собрания:к кровопролитным боям
    , т.е. к Гражданской войне.
    Обещали "мир без аннексий и контрибуций", а дали братоубийственную войну с жертвами, большими, чем в ПМВ и продаже трети России оккупантам.
    Ольгович
    1. Варяг_0711 Сегодня, 08:57
      Ольгович Сегодня, 06:49 Новый
      Вот к чему привел октпереворот и разгон Учредительного Собрания:к кровопролитным боям
      Опять двадцать пять. Задолбали вы своим маразмом. Переворот был в феврале, учредительное собрание это ничего не значащее сборище никчемных балаболов. Никакой народ они не представляли, иначе народ пошел бы за учредительным собранием, а не за большевиками. Если бы у ольговича был бы ****, то он был бы мужиком... laughing
      Сколько бы вы тут не пытались впихнуть невпихуемое, ничего у вас не выйдет. История есть такая какая есть, а не такая, которая родилась и никак не умрет в вашем абсолютно больном подсознании.
      Варяг_0711
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:09
        Уважаемый Варяг, я понимаю, что Вам всеми фибрами души хочется оправдать большевиков (коим Вы, очевидно изрядно симпатизируете), но... прошу Вас, имейте мужество смотреть правде в глаза—открытых боев до прихода к власти большевиков не было. Временное правительство, при всех его недостатках, стремилось решать противоречия путём переговоров, а не истребления противоположной стороны. И то, что Гражданская война, начавшись после захвата власти большевиками и насильственного разгона УС, на которое как раз таки народ возлагал надежды на мирное разрешение вопроса о передаче власти и государственном устройстве, длилась ещё целых 4 (!) года доказывает, что народ как раз-таки и не рвался поддерживать большевиков. Иначе ГВ закончилась бы к концу 1918 года...
        ПоручикТетеринъ
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:24
          Не уважаемый Тетерин, не надо свою ложь выдавать за правду. Да, бои начались с приходом большевиков, это действительно правда, НО... А вот тут начинается ловкое манипулирование фактами и подмена понятий, а проще говоря ваша наглая и неприкрытая ложь. Бои начали не красные, им эта война и даром не нужна была. Они подобрали власть которая просто валялась под ногами. Ваше либеральное временное правительство НИЧЕГО делать не умело, кроме как языком болтать. В итоге уже к лету 1917-го страны практически не существовало и это подтвержденный факт. Если бы ваше правительство хоть что то из себя представляло, то оно не дало бы так легко себя свергнуть. А в итоге его даже защищать было некому, кроме роты юнкеров да бабского батальона.
          А вот гражданскую войну развязали ваши белопузые, да еще и интервентов сюда пригласили. Можете до второго потопа мне тут пытаться вашу лапшу на уши повесить, про "благородных" белопузых и кровавых красных, мне ваши фекалии по боку. Факты останутся фактами и никогда вы черного ворона не отмоете до бела и террор, и гражданскую войну развязали так обожаемые вами белые. А по факту предатели своей Родины. Настоящие офицеры служили у красных, а не были подстилками Антанты.
          Можете продолжать ваши испражнения, повторюсь, мне по боку ваши бурные фекальные фантазии. laughing
          Варяг_0711
          1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:11
            Варяг, Вы потрясающий человек. Мало того, что Вы искажаете факты в угоду своим взглядам, но ещё и общаться без оскорблений не умеете. Насколько я понял из Вашего профиля и сообщений, Вы—офицер. Тогда я не понимаю причин по которым Вы позорите честь мундира, загрязняя свою речь потоками оскорблений и площадной брани в стиле персонажей дурных голливудских фильмов.
            Теперь по Вашим аргументам.
            1.
            Цитата: Варяг_0711
            Бои начали не красные, им эта война и даром не нужна была. Они подобрали власть которая просто валялась под ногами.

            Неужели? Значит, про боях в Казани при «установлении Советской власти» Вы не слышали? Равно как и об аналогичных боях на Донбассе?
            2.
            Цитата: Варяг_0711
            итоге уже к лету 1917-го страны практически не существовало и

            Странно. Современники тех событий, в отличие от Вас так не считали. Действовал единый экономический, железнодорожный механизм страны. Украинская «Рада» признавала себя подконтрольной Временному правительству. А «УНР» была объявлена только 20 ноября—как раз после большевицкого переворота. Варяг, поймите, реальный раскол страны, а не переговоры с попыткой выторговать себе автономию в рамках единой страны начался именно после захвата власти большевиками.
            Цитата: Варяг_0711
            да еще и интервентов сюда пригласили.

            Снова ложь. «Интервентов» пригласил как раз «товарищ Троцкий» вкупе с Мурманским совдепом. Эти деятели были—краснее некуда. Вот Вам ссылка на сайт современных коммунистов, чтобы Вы не говорили, что я якобы Вам даю фальшивки.
            http://leninism.su/works/99-v-i-lenin-neizvestnye
            -dokumenty-1891-1922/3636-dokumenty-1918-g-mart-a
            prel.html
            Здесь в документах «Ленин» и «Троцкий» прямо называют англичан и французов союзниками.
            Цитата: Варяг_0711
            террор, и гражданскую войну развязали так обожаемые вами белые.

            Да неужели? Народную демонстрацию в поддержку УС наверное Корнилов приказал расстрелять? И Декрет «О красном терроре» Ульянову, наверное, Врангель диктовал? А «Южный фронт против контрреволюции» в 1917 году Деникин учредил? Или может быть это личная охрана Колчака состояла из латышских стрелков?
            Цитата: Варяг_0711
            Настоящие офицеры служили
            России, на стороне белых, а не «Земшарной республике Советов» на стороне красных.
            ПоручикТетеринъ
            1. Варяг_0711 Сегодня, 10:43
              ПоручикТетеринъ
              Снова ложь. «Интервентов» пригласил как раз «товарищ Троцкий» вкупе с Мурманским совдепом.
              О как?
              - Затем на развалинах часовни...
              - Простите, а часовню тоже я развалил?! laughing
              Мне вот интересно, в какие еще дебри может завести вас ваша неуемная фантазия?

              Я же сказал, мне глубоко пофиг на ваши фальшивки, по которым вы мастер.
              Варяг_0711
              1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:56
                Варяг, Вы по ссылке переходили? Похоже, что нет. Я повторяюсь—это сайт коммунистов. Ссылка на нем идёт—на архивы СССР. Вы что же, своих идейных товарищей будете обвинять в фальсификации? Или считаете, что советские архивы—фальшивка?
                Вот Вам цитата, если Вам страшно читать сайт:
                Записка А.М.Юрьева В.И.Ленину

                13 ч[асов]. 10 апреля 1918 г.

                Тов. Ленину.

                Первое. Вчерашняя утренняя вполне официальная телеграмма была адресована [в] Совнарком, лишь копия — Подвойскому.

                Второе. Ваши слова: «советуем принять помощь англичан» и «во что бы то ни стало прогнать белогвардейцев» — значит ли принять военную помощь англичан и французов, выражающуюся в посылке их незначительного, однако, отряда в помощь нашей Красной Армии?

                Третье. Можно ли по пункту второму официально заявить от имени Совнаркома о принятии помощи в обороне средней и северной части Мурманской дороги от финской белой гвардии.

                Мы понимаем, что, быть может, этого Вы официально сказать не можете. Тогда возьмем ответственность на себя и сделаем сами. Но необходимо нам здесь быть уверенными, что наши действия не идут вразрез с Вашими планами. Точное выражение Вашего одобрения будет держать[ся] в секрете.

                Четвертое. О тральщиках отправляем особую бумагу в Морской комиссариат и Архангельский центрофлот и совдеп, без которых вопроса решать, конечно, не будем.



                13 часов 30 минут.

                У аппарата тов. Сталин. Примите ответ:

                Помощь принять. О тральщиках справиться в тех учреждениях, о которых Вы говорите, причем с нашей стороны препятствий нет. Комбинация должна носить абсолютно неофициальный характер. Дело это относим как бы к разряду военных тайн; в сохранении же тайны Вы ответственны как и мы.

                Кажется ясно; если Вы удовлетворены, то разговор считаю оконченным.

                Ленин.

                Сталин.

                Юрьев: Считаю, что действуем не вразрез с Вами, но самостоятельно.

                Сталин: Кроме того действуйте абсолютно секретно и более или менее автономно.

                Юрьев: Значит будем просить англичан и французов помочь вооруженной силой оборонить среднюю часть Мурманской дороги от своего имени.

                Сталин: Кроме того не забудьте передвинуть пограничную стражу к прежним границам на западе, считая, что отданная по договору полоса, при изменившихся обстоятельствах теперь остается за нами.

                Юрьев: Как быть с Русско-Финской комиссией?6

                Сталин: Комиссию отошлите в Совнарком, заявив, что инструкции от последнего в смысле отдачи полосы не получали.

                Юрьев: Благодарю Вас за приятное сообщение. Не держите Подвойского, посылайте скорей.

                Сталин: До свидания, товарищ. Всего хорошего.

                Мурманск. 10 апреля7.

                Фонд 2, on. 1, д. 25617 - копия

                Вот. Читайте. Тут даже ссылка есть на фонд архивного дела. Советского архивного дела. Вы будете утверждать, что это все—фальшивка? Что советские архивные работники подделали переписку советского руководства, чтобы очернить «Троцкого», «Ленина», «Сталина»?
                Причём сайт, откуда я беру цитату—коммунистический. Раздел сайта— «полное собрание сочинений Ленина». Хотите сказать, что это я подделал «ПСС» и сайт?
                Если да, то я должен задать закономерный вопрос—Варяг, а Вы с реальностью вообще дружите? Или живёте в манямирке альтернативной истории, где Вам все врут и подают Вам сплошные фальшивки?
                ПоручикТетеринъ
                1. Варяг_0711 Сегодня, 11:22
                  Порутчик, повторяю для тех кто на бронепоезде. Мне глубоко плевать на ваши фейковые сайты, мне не нужны ваши ссылки ни на коммунистов, ни на кого либо другого, вас уже столько раз ловили на лжи, что я не собираюсь тратить свое время на перепроверку вашей лжи. То, что вы лжете, для меня так же ясно как Божий день и для этого мне нет нужды заходить на левые ресурсы и тратить свое время на изучение якобы правдоподобных документов.
                  Вся проблема в том, что я застал живыми своих прадеда и прабабку родом из станицы Николаевской Ростовской области, которые являлись непосредственными участниками и ПМВ и гражданской войны. Сохранилась куча родственников, которые помнят своих родителей, живших в то время и я точно знаю как они жили, и за что воевали.
                  Так вот вопреки вашим лживым агиткам, моего прадеда насильно заставили воевать как раз белые, а не красные. В 1919 году, во время одного боя с Первой конной армией Буденного, ваши "благородные" и "храбрые" белые офицеры, так были напуганы красной конницей, что бросили рядовой состав на произвол судьбы, а сами позорно бежали. Оставшись без офицеров, рядовые казаки не оказали никакого сопротивления и без боя сдались Буденному. Никто их не расстреливал, никто в тюрьмы не сажал, предложение было простым, или оставив оружие и лошадей возвращаетесь по домам, или остаетесь при оружии и лошадях, но переходите в Первую конную армию. Мой прадед перешел к Буденному и до конца гражданской воевал у него. Был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Потом он же воевал в ВОВ награжден орденом Славы 3-й и 2-й степени, за ПМВ имел так же два Георгия 4-й и 3-й степеней и наградную шашку. Коммунистом не был, но советскую власть поддерживал полностью.
                  Так что своими фейками вы можете лечить кого угодно, но только не меня.
                  Кстати, а прадед по материной линии воевал за белых, был есаулом, но потом где то сгинул, а вот его сын, мой дед, был ярым коммунистом, прошел две войны, кадровый офицер, два ранения и куча наград. Так что у меня ой как есть по кому историю изучать, а не ваши фальшивки.
                  Варяг_0711
                  1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:45
                    Цитата: Варяг_0711
                    Мне глубоко плевать на ваши фейковые сайты, мне не нужны ваши ссылки ни на коммунистов, ни на кого либо другого, ва

                    Ого. Тяжёлый, клинический случай. «Я Вас ненавижу, а поэтому Вы все врете». Как это мне напоминает современных «либералов»....
                    Значит, я буду считать установленным факт, что Вы, убеждённый коммунист, считаете фальшивкой «ПСС Ленина».
                    Цитата: Варяг_0711
                    вас уже столько раз ловили на лжи, что я не собираюсь тратить свое время

                    Понятно. Вам просто нечем меня опровергнуть. Аргументов у Вас нет, и Вы «забываете», что я успешно опровергал все обвинения во лжи. Как пример—вспомните, как я со ссылкой на Гиляровского доказал одному «лингвисту», что слово «кавказец» было в ходу в 30-е годы. А ещё я ему доказал, со ссылкой на Джугашвили, что большевики называли себя коммунистами. В архиве моих комментариев эти сообщения есть—можете просмотреть.
                    Цитата: Варяг_0711
                    1919 году, во время одного боя с Первой конной армией Буденного, ваши "благородные" и "храбрые" белые офицеры, так были напуганы красной конницей

                    Скажите, а Ваш дед не называл Вам место этого «одного боя»? Попадание в плен—запоминающееся событие для любого воина. Не может такого быть, чтобы он не запомнил места, где шёл тот бой.
                    ПоручикТетеринъ
                    1. Варяг_0711 Сегодня, 12:38
                      Знаете, все ваши уловки, подколы и прочая лабудень, которой вы прикрываетесь, на меня не действует никак. Можно конечно вдаваться в дискуссии, только вот вопрос для чего?
                      Все ведь просто до безобразия, вы ведь не правду пытаетесь вскрыть, вы целенаправленно пытаетесь исказить историю, изгадить, измазать дерьмом советский период. Все ведь лежит на поверхности, вы пытаетесь всех убедить в чем? В том, что большевики пришли к власти незаконным путем, а значит все что они делали потом незаконно, то есть тем самым вы пытаетесь принизить достижения СССР. А это были действительно величайшие достижения, никогда, ни в одной стране мира, не было ничего подобного и никогда в своей истории Россия не достигала таких высот как при товарище Сталине. Именно при нем Россия превратилась в сверхдержаву, равной которой не было ни до, ни после. Именно эта страна, этот строй и этот народ сломали шею мировому империализму в лице нацистской Германии и её сателлитов, включающих ВСЮ Европу. Именно Сталин с его видением смог два раза поднять страну из руин и разрухи, в которые эту страну вогнали именно ваши белопогонники. Да, именно так, именно ваши обожаемые хрустобулочники довели страну до краха, сначала вдрызг проигранная русско-японская война, революция 1905-1907 года, потом кровавая империалистическая бойня, потом переворот, свержение царя вашими же белопогонниками, потом развязанная ими же гражданская война и интервенция странами Антанты, потом они же шли в рядах Вермахта и СС убивать свой народ. Да, все это сделали они, ваши обожаемые "благородные" офицеры. Потом они же служили у американцев на побегушках, пытаясь нанести как можно больший вред СССР, который в окружении враждебного запада вставал из руин.
                      Возникает вопрос, зачем вы все это делаете? Что вам так4 нужна якобы правда о тех событиях? НЕТ, никакой правды вы в глаза не видите, ваша задача очернить, оболгать и принизить достижения СОВЕТСКОГО НАРОДА.
                      Что вы ставите в вину большевикам? Брестский мир? Опять же не большевики довели страну до этого позорного соглашения, они были вынужденны пойти на него чтобы спасти страну от полной оккупации. Что еще? Потеря территорий? Опять ложь, их не возможно было удержать на тот момент. И потом, мы все вернули и даже больше. Да, и Финляндия и часть Польши входили в состав РИ, но что толку? Они фактически были самостоятельны, имея свои парламенты и прочее. По итогам ВОВ Советский Союз вернул утраченные территории, причем вернул с лихвой. На Западе СССР получил все свои земли, за исключением Финляндии, которая стала нейтральной, мы получили Калининград, который никогда не входил в состав РИ. Мы получили не просто кусок Польши, а полностью Польшу, ГДР, Венгрию, Румынию, Болгарию. Да, они не входили в состав СССР, но были полностью подконтрольны Москве. Когда такое было при РИ? НИКОГДА такого не было даже в самый расцвет России при Екатерине Великой.
                      Ни одна капстрана не добивалась таких темпов развития, как было при Иосифе Сталине. Гигантскими темпами проводилась индустриализация, заводы строились как горячие пирожки. Да, все это делалось неимоверным трудом, но это делалось для народа, во благо народа и для величия страны. Чтобы мы все сейчас могли жить, в том числе и такие мерзости как вы и вам подобные. Не будь СССР, не было бы вас.
                      Омерзительно то, что вы и вам подобные плюют на достижения моих предков, стоивших и защищавших эту страну. Вы плюете на могилы моих дедов и прадедов создавших все это. А для чего? Да именно для того, чтобы убить в нынешнем поколении гордость за страну, заставить каяться и ползать на коленях перед Западом.
                      Думаете никто не понимает чем вы тут занимаетесь? Ошибаетесь, я вас вижу насквозь. Вы кичитесь тем что вы "Русский Патриот", что то там лепечите про свою "честь". О чем вы? Вы обыкновенная продажная мерзость не имеющая ни чести, ни совести. Все, чем вы занимаетесь, должно по хорошему расцениваться как измена Родине. Впрочем, еще не понятно где у вас Родина.
                      Так что продолжайте дальше, пока у вас такую возможность не отняли. Я с удовольствием бы превратил ваш фейс в кровавую юшку за то, что вы оплевали могилы моих дедов, да жаль это по интернету не сделаешь. Так что резвись тетеря, пока твоя неделя, но помни, что будет праздник и на моей улице и не дай тебе Бог попасть ко мне в руки.
                      Варяг_0711
            2. амурец Сегодня, 12:53
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Снова ложь. «Интервентов» пригласил как раз «товарищ Троцкий» вкупе с Мурманским совдепом. Эти деятели были—краснее некуда.

              Говорите, как было на самом деле. НЕ забудьте роль финнов в ПМВ. "Интервенция началась как союз между большевиками и странами Антанты для защиты от белофинов и немецких войск. 1 марта 1918 года Мурманский совет (исполняющий обязанности председателя — Алексей Юрьев) информировал Совет народных комиссаров о полученном предложении британского контр-адмирала Томаса Кемпа (англ. Thomas Webster Kemp). Предложение сводилось к защите силами британских войск Мурманской железной дороги от германских и (или) бело-финских войск. Лев Троцкий, являвшийся народным комиссаром по иностранным делам, ответил, что такое предложение следует принять.
              Юрьев заключил 2 марта 1918 г. «словесное соглашение» следующего содержания: «§ 1. Высшая власть в пределах Мурманского района принадлежит Мурманскому Совдепу. § 2. Высшее командование всеми вооруженными силами района принадлежит под верховенством совдепа Мурманскому военному совету из 3 лиц — одного по назначению Советской власти и по одному от англичан и французов. § 3. Англичане и французы не вмешиваются во внутреннее управление районом: о всех решениях совдепа, имеющих общее значение, они осведомляются совдепом в тех формах, какие по обстоятельствам дела будут признаны нужными. § 4. Союзники принимают на себя заботу о снабжении края необходимыми запасами» (Документы внешней политики СССР. Т. 1. М., 1957, с. 221).[10]" И смотрите книгу Крис Манн, Кристер, Йоргенсен. Война на севере, глава первая, почему большевики пошли на это. Так что не всё здесь однозначно и очевидно. И роль Германии, Финляндии и Маннергейма в интервенции на севере тоже велика.
              амурец
        2. BAI Сегодня, 12:48
          имейте мужество смотреть правде в глаза—открытых боев до прихода к власти большевиков не было

          Не было. Но посмотрим правде в глаз - кто войну начал?
          Первый этап гражданской войны начался с момента вооруженного захвата власти большевиками 25 октября 1917 года и продолжился до марта 1918 года. Этот период смело можно назвать умеренным, поскольку на этом этапе активных военных действий не наблюдалось. Причины этого заключаются в том, что «белое» движение на этом этапе только формировалось, а политические оппоненты большевиков, эсеры и меньшевики, предпочитали перехватить власть политическим путем. После того, как большевики объявили о роспуске Учредительного собрания, меньшевики и эсеры поняли, что мирным путем власть захватить им не удастся, и начали готовиться к захвату вооруженному.


          Обратите внимание на первую строчку первого этапа. С чего все началось.
          А дальше - закон выживания. Либо ты убьешь, либо тебя убьют. (В данном случае "ты" - фигура речи, а не обращение к оппоненту).
          BAI
      2. HanTengri Сегодня, 09:30
        Цитата: Варяг_0711
        Если бы у ольговича был бы ****, то он был бы мужиком...

        Ща это существо Вас тоже забанит, как "любителя МАТА" и начнет, при каждом удобном случае, визжать, чтобы Вы не трогали его "за здесь", т.к. ему "противно с Вами общаться"! laughing
        HanTengri
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:36
          Игорь hi , ну нет у них других методов. Лгать то постоянно тяжело. И ведь что харрактерно, когда их тычешь мордой в их же ложь, то они начинают на грубость нарываться, или напрочь замолкают, ни тебе ответа, ни привета.
          Главное, что все шито белыми нитками, но эти два "борцуна" с красными, с упорством достойным лучшего применения, продолжают колоться, но упорно жрать кактус. До полного комплекта неадекватов не хватает, русса, дзимсера и солдата.
          Варяг_0711
          1. HanTengri Сегодня, 09:54
            Цитата: Варяг_0711
            До полного комплекта неадекватов не хватает, русса, дзимсера и солдата.

            Тут, в статье выше, еще один нарисовался, совсем больной, даже пишет с ятями и ерами.
            HanTengri
            1. Варяг_0711 Сегодня, 10:06
              HanTengri Сегодня, 09:54 ↑
              Тут, в статье выше
              Вы наверное имели ввиду ниже в статье? Это который ящер-философ? Ну что я могу сказать, не всех больных война прибрала... laughing Однако весна на носу, в дурке двери санитар не закрыл, вот и разбежались кто куда.
              Варяг_0711
          2. Ящеръ-философъ Сегодня, 10:26
            Лгать то постоянно тяжело.

            Согласенъ съ вами, тяжело вамъ, навѣрное. А вотъ "правду говорить легко и пріятно", такъ что сомнѣваюсь въ томъ, что ​г​-да ​Тетеринъ​ и ​Ольговичъ​ испытываютъ нѣкіе трудности, помимо подавленія желанія рѣзкаго отвѣта на ваши оскорбленія и хамство.
            Ящеръ-философъ
            1. Варяг_0711 Сегодня, 10:38
              Ящеръ-философъ Сегодня, 10:26 ↑
              Согласенъ съ вами, тяжело вамъ, навѣрное. А вотъ "правду говорить легко и пріятно", такъ что сомнѣваюсь въ томъ, что ​г​-да ​Тетеринъ​ и ​Ольговичъ​ испытываютъ нѣкіе трудности, помимо подавленія желанія рѣзкаго отвѣта на ваши оскорбленія и хамство.
              Ннндааа...
              Все вокруг с ума свихнулись
              Даже кто безумен был
              И тогда главврач Моргулис
              Теливизор запретил... laughing
              Должен признать вы редкий fool ящер. Я всякого повидал на ВО, но такой экземпляр животного мира вижу впервые. what
              Варяг_0711
    2. avt Сегодня, 10:02
      Цитата: Ольгович
      Вот к чему привел октпереворот и разгон Учредительного Собрания:к кровопролитным боям
      , т.е. к Гражданской войне.

      wassat Вон к чему приводит заигрывание с царебожием , ну помимо создания дворянского собрания Пролетарского района. bully Факты выковыриваются как изюм из булки , которую потом выбрасывают. Ваши ,,белые рыцари" насрали на присягу и совершили государственный переворот в феврале 1917 . Уже не помним?Привели к власти откровенных профанов , мелкотравчатых , которые сами власть и государственность втоптали в грязь, откуда большевики её и подняли. А не подняли бы , то тут не кнопкотыкали , как и мы все.
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      Временное правительство, при всех его недостатках, стремилось решать противоречия путём переговоров, а не истребления противоположной стороны.

      bully Я щас прям заплачу от умиления ! Это во время войны !? Когда откровенно моразматически высказывания читаю, как то представляю опять картинку на месте Сталина в 1941-м Ельцина -,,Я ухожу, простите меня Россияне", или Горби -,,Процесс пошёл"и ...сдристнул.Вся эта ваша ,,Временная сволочь" отбивала собственный интерес и довела страну до полного коллапса государственных институтов.Ярчайший пример -нынешняя Руина.Вы мальчики заигрались в ,,благородных донов" в своих дворянских собраниях Пролетарского района в альтернативную реальность и вконец потеряли причинно-следственную связь .Гражданская война была следствием паралича государственных институтов власти Империи . ВСЕХ! Который напрямую организовали , или участвовали активно фигуранты статьи - Корнилов, Каледин, Алексеев. Последний так и вовсе в первую очередь ! Если бы Николашка ,,Кровавый" Был бы реально как ему Алиса Гессенская говорила -,,Ники , ты должен быть как ,,Грозный", повесил бы на одной виселице в Крыму Алексеева с Гучковым , когда последний завербовал на переворот не кого нибудь, а начальника Генштаба, да ещё и телеграмму отбил -,,Старик согласен"......Но вам в маразме секты царебожиков пребывающих, комфортнее списать всё на большевиков.....разогнавших пресловутое Учредительное собрание bully
      avt
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:33
        О, Вы, как я погляжу, снова врываетесь в обсуждение в стиле незабвенной Дианы Ильиной? wink
        Цитата: avt
        Ваши ,,белые рыцари" насрали на присягу и совершили государственный переворот в феврале 1917 . Уже не помним?

        Помним. То, что из лидеров Белого движения в заговоре участвовал один только Алексеев. И то о его участии до сих пор ходят споры. Корнилов? Да, он участвовал в аресте Императорской семьи, но вёл себя предельно корректно, а Императрица ему выражала потом благодарность. Его действия вообще напоминают попытку защитить царскую семью от революционной вольницы. Дроздовский, Врангель, Кутепов, Туркул, Деникин—в заговоре не то, что не участвовали, но и даже ничего о нем не слышали.
        Да и вообще Ваша попытка оправдать деяния большевиков изменой нескольких офицеров Императорской армии выглядит так же, как попытка преступника оправдать ограбление словами: «гражданин начальник, а че он рядом со мной проходил весь такой бритый и хорошем пальте!». Неубедительно Ваши слова звучат.
        Цитата: avt
        Был бы реально как ему Алиса Гессенская говорила -

        Надо же... Вы, опираясь на спорный отрывок из переписки царской семьи, лучше Императора, получившего блестящее образование, современника тех событий, знаете что ему надо было делать? Да Вы гений! lol Если Вы такой гениальный политик, то почему Вы ещё не Президент Росиии?))
        ПоручикТетеринъ
        1. avt Сегодня, 10:51
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          О, Вы, как я погляжу, снова врываетесь в обсуждение в стиле незабвенной Дианы Ильиной?

          О майт гот ,Гот майн О !,,Их благародие " возмущён ?
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          снова врываетесь в обсуждение в стиле незабвенной Дианы Ильиной?

          Так у меня ваши цари из 90-х рыдали как дети , не то что дворяне Пролетарского района!
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          То, что из лидеров Белого движения в заговоре участвовал один только Алексеев.

          bully А телеграммы от командующих фронтами тоже он один писал ? Без ансамбля?
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Да, он участвовал в аресте Императорской семьи, но вёл себя предельно корректно, а Императрица ему выражала потом благодарность.

          bully
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Есть, увы люди, у которых не хватает мужества смотреть правде в глаза

          Практически силовую операцию по аресту царя проводил генерал Рузский на подведомственной ему территории .
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Да и вообще Ваша попытка оправдать деяния большевиков изменой нескольких офицеров

          bully Песня песен!Так, на память -промолчал один Колчак . Могучая кучка ,,нескольки офицеров" высшего руководства.
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Надо же...

          ,,Надо Федя,надо"
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Если Вы такой гениальный политик, то почему Вы ещё не Президент Росиии?))

          bully Всё? Слилось ,,благародие " bully
          avt
          1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:18
            Цитата: avt
            майт гот ,Гот майн О !,,Их благародие " возмущён ?

            Нет, у Вас точно «пунктик» на дворянстве. Вам хочется самому быть «благородием», вот только стиль общения настоящих культурных людей от Вас отталкивает. Avt, где и когда я говорил, что я дворянин? Вы такого сообщения не найдёте. Я себе дворянство никогда не присваивал и не стремился к этому. В отличие от некоторых.
            Цитата: avt
            Так у меня ваши цари из 90-х рыдали как дети , не то что дворяне Пролетарского района!

            Очень сильно в этом сомневаюсь. Настоящие Дворянские собрания таких личностей, как Вы или госпожа Ильина к себе на версту не подпускали, а отношение к ним... сдержанно-брезгливое. А вот разного рода сборища проходимцев свой состав принимали кого угодно. Так что мне даже не представляется, КАК Вы должны были себя вести, чтобы Вас даже проходимцы не приняли в свои ряды.
            Цитата: avt
            телеграммы от командующих фронтами тоже он один писал ? Без ансамбля?

            Я же говорю, его участие—до сих пор предмет споров.
            Цитата: avt
            Практически силовую операцию по аресту царя проводил генерал Рузский на подведомственной ему территори

            Именно. И, что характерно, к Белому движению, в отличие от Алексеева и Корнилова, он не присоединился. Что уже говорит о многом. А за своё предательство он потом заплатил сполна.
            Цитата: avt
            Песня песен!Так, на память -промолчал один Колчак . Могучая кучка ,,нескольки офицеров" высшего руководства.

            Так ведь и офицерам телеграммы шли из Ставки панические—мол, тыл разваливается, «народ» требует отречения Царя. Прямого провода с Петербургом и Москвой у комфронтов и армий не было. Их источник информации—Ставка. Что ещё должны были рекомендовать боевые генералы, получив такую вводную?
            Цитата: avt
            Всё? Слилось ,,благародие "

            Какой у Вас своеобразный... лексикон. lol
            ПоручикТетеринъ
            1. avt Сегодня, 11:35
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Вам хочется самому быть «благородием»,

              bully Да я СТОЛОБОВОЙ ДВОРЯНИН!О чём во время оно одной царице из ,,Мусиных-Пушкиных" , когда она своему царю котлеты жарила во ,,во дворце"-вход через подворотню, и поведал . Так что есть документ на двор огороженный и на нем столб электрический .Ну аккурат когда одни такие меня в свою секту привлечь хотели.
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Я же говорю, его участие—до сих пор предмет споров.

              Да много чего вы сектанты говорите из своей альтернативной вселенной.Просто обратитесь к народной мудрости - чёрного кобеля не отмоешь до бела. Высшее армейское руководство ВСЁ во главе с Алексеевым встало на сторону заговорщиков и отнюдь не большевиков, а вполне себе практически окружения Николашки ,,Кровавого"
              avt
              1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:54
                Цитата: avt
                Высшее армейское руководство ВСЁ во главе с Алексеевым встало на сторону заговорщиков и отнюдь не большевиков, а вполне себе практически окружения

                Вы что же, как и господин Варяг, предпочитаете спорить с реальностью и не замечать приведённых Вам аргументов? Доказательств участия высшего руководства Армии (за исключением Алексеева и Рузского) в заговоре нет. Нет ничего, кроме телеграмм, которые они отправляли на основании полученной информации из Ставки. Но для Вас это «аргумент» в пользу их участия в заговоре. Есть современные исследования, причём не одно, которые говорят об участии в заговоре Рузского и некоторых генералов Ставки, но не подтверждают участия командующих фронтами. Но Вам, очевидно, удобнее игнорировать факты и обвинять всех генералов разом.
                ПоручикТетеринъ
        2. HanTengri Сегодня, 12:29
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Корнилов? Да, он участвовал в аресте Императорской семьи, но вёл себя предельно корректно, а Императрица ему выражала потом благодарность.

          Это как следует понимать? Почти совсем и не арестовывал? Только так, слегка, на пол шишечки? А чуть-чуть не считается? wassat laughing
          HanTengri
      2. Никитин- Сегодня, 10:38
        Цитата: avt
        Ваши ,,белые рцари" насрали на присягу и совершили государственный переворот в феврале 1917 . Уже не помним?

        "Краткий курс истории вкпбе"СТАЛИНА - уже не помним?
        Вождя....не уважаем?!
        Зубрите же о февр революции:
        Буржуазия думала разрешить кризис путем дворцового переворота.
        Но народ разрешил его по-своему.

        Революцию совершил пролетариат.
        Руководили ими на улицах большевики
        Цитата: avt
        .Гражданская война была следствием паралича государственных институтов власти Империи .

        Цитата: avt
        Но вам в маразме секты царебожиков пребывающих, комфортнее списать всё на большевиков.....разогнавших пресловутое Учредительное собрание

        А что -не разогнали? wink
        В НОЯБРЕ "вечно живой" дедуля признал факт Гражданской войны,т.е. ПОСЛЕ октпереворота. yes
        Никитин-
  2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:41
    Читаю статью и поражаюсь вывертам сознания автора, он готов обвинить в начале гражданской войны всех--казаков, "самостийников-украинцев", белых офицеров, англичан, Антанту--всех, кроме подлинных виновников начала гражданской войны--захвативших власть большевиков. Странно, что автор не приписал начало ГВ действиям марсиан или тайной секты темных служителей Мордора. wink
    Окончательное же складывание фронтов Гражданской войны произойдёт позднее, с началом масштабной внешней интервенции.

    Вот как можно так безпардонно врать? Южный фронт Добровольческой армии сложился в начале 1918 года, когда никакой "интервенции" и в помине не было. Северо-Западная армия Юденича воевала без реальной поддержки англичан--они только говорили бравурные речи и присылали в хлам разбитые винтовки. На Востоке--армия Комуча начинала воевать безо всякой поддержки Антанты, а потом, после преобразования в колчаковскую армию, поддержка Антанты была примерно такой же, как и у Юденича--ни нормального военного имущества, ни частей союзников Колчак никогда не увидел рядом со своими войсками.
    ПоручикТетеринъ
  3. parusnik Сегодня, 08:14
    Ещё до Октября на местах, особенно в национальных окраинах, появляются национальные «правительства» со своими военными формированиями, которые берут курс на «автономию».
     7-го июля 1917 г, я приехал в Каменец-Подольск. В штабе главнокомандующего смятение: только что прибыл Корнилов, назначенный вместо Гутора.... Корнилов встретил меня любезно и принял со словами: "Я от Вас требую украинизации Вашего корпуса. Я видел Вашу 56-ю дивизию, которую в 81-ой армии частью украинизировал, она прекрасно дралась в последнем наступлении. Вы украинизируйте Ваши остальные дивизии, я Вам верну 56-ю, и у Вас будет прекрасный корпус". Эта 56-ая дивизия была временно от меня оторвана и придана 8-ой армии Корнилова, я же был с двумя дивизиями в 7-ой армии. Корнилову я ответил, что только что был в Киеве, где наблюдал украинских деятелей, и на меня они произвели впечатление скорее неблагоприятное, что корпус впоследствии может стать серьезной данной для развития украинства в нежелательном для России смысле и т. д. На это мне Корнилов сказал, прекрасно помню его слова, они меня поразили: " Все это пустяки, главное война. Все, что в такую критическую минуту может усилить нашу мощь, мы должны брать. Что же касается Украинской Рады, впоследствии мы ее выясним. Украинизируйте корпус"....Павел Скоропадский."Воспоминания".....
    parusnik
  4. Curious Сегодня, 08:44
    Читая подобные "истерические труды" возникает один вопрос. Неужели у тех, кто "выпускает в мир" весь этот информационный смог, не понимают его явно деструктивного характера.
    Почему то вместо квалифицированного освещения истории возникновения и развития этнополитических проблем читатель получает какие то мантры про борьбу суперэтноса со вселенским злом, ничего общего с историей не имеющие и ничему конструктивному не служащее.
    Curious
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:03
      Уважаемый Curios, такие опусы выпускаются людьми, которым историческая правда явно не нужна. Они, преследуя свои узкополитические цели, пытаются подменить реальную историю набором пропагандистских штампов, правда не учитывая, что на дворе 21 век, и любая пропаганда легко может быть проверена не одним источником информации.
      ПоручикТетеринъ
      1. Ящеръ-философъ Сегодня, 09:59
        Однако слѣдуетъ признать, что ​г​-​н​ Самсоновъ прекрасный агитаторъ и пропагандистъ, мастерски переплетающій въ своихъ замѣткахъ правду и преднамѣренную, политически мотивированную ложь.
        Ящеръ-философъ
      2. Curious Сегодня, 10:08
        Однако имеет место парадокс. Несмотря на возможность проверить и перепроверить, очень многие этой возможностью не пользуются, а пользуются тако вот жвачкой, более того, используя ее как фундамент для формирования своего мировозрения.
        Curious
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:17
          Да, этот парадокс, к сожалению имеет место быть. Есть, увы люди, у которых не хватает мужества смотреть правде в глаза и для них гораздо проще обвинять в негативных явлениях шпионов, предателей, заговорщиков из «древних тайных обществ» и т.д. Для таких людей подобные опусы ложатся в весьма благодатную почву.
          ПоручикТетеринъ
      3. avt Сегодня, 10:22
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        на дворе 21 век, и любая пропаганда легко может быть проверена не одним источником информации.

        Цитата: Curious
        Однако имеет место парадокс.

        Большевии , вместо того , чтобы в рамках Гражданской войны расстрелять того же Алексеева , ну хотя бы за
        В октябре 1917 г. Алексеев выехал из Смоленска, где проживала его семья, в Петроград для участия в работе Совета республики («Предпарламента»). Здесь он приступил к созданию подпольной военной организации, построенной на добровольных началах.
        Или
        Во время Октябрьского переворота Алексеев пробовал организовать оборону от большевиков здания Главного штаба в Петрограде,
        Дали спокойно соскочить на Дон. Как и многим просто отпущенным под честное слово не воевать с большевиками.Однако следует признать
        Цитата: Curious
        Несмотря на возможность проверить и перепроверить, очень многие этой возможностью не пользуются, а пользуются тако вот жвачкой, более того, используя ее как фундамент для формирования своего мировозрения.

        Оставшись в 90-х, когда по Москве цари стайками ходили и укждого ,,двор " был , члены которого друг дружке доказывали , что они то точно если не потомки Романовых, то князя Голицынские точно их пробабку-кухарку на кухне обрюхатили.
        avt
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:39
          Цитата: avt
          Дали спокойно соскочить на Дон.

          Большевики рассчитывали привлечь офицерство на свою сторону. Просчитались. Большинство офицеров стали воевать за Россию, а не за «мировую революцию».
          Цитата: avt
          Оставшись в 90-х, когда по Москве цари стайками ходили и укждого ,,двор " был , члены которого друг дружке доказывали , что они то точно если не потомки Романовых, то князя Голицынские точно их пробабку-кухарку на кухне обрюхатили.

          Простите, Вы так часто упоминаете «Дворянские собрания» 90-х, что к меня невольно складывается подозрение, что Вы в то время страстно желали в одно из таковых попасть. Но вот беда—Вам отказали, несмотря на все ухищрения. Вот Вас и гложет обида по сей день. lol
          ПоручикТетеринъ
          1. avt Сегодня, 10:58
            Цитата: ПоручикТетеринъ
            Простите,

            Не прощу. В отличии от вас
            Цитата: avt
            друг дружке доказывали , что они то точно если не потомки Романовых, то князя Голицынские точно их пробабку-кухарку на кухне обрюхатили.

            Я своих предков чту и уважаю. И когда меня приглашали в ваши секты - ставил на раз . О чём не
            Цитата: ПоручикТетеринъ
            обида по сей день.

            а весёлые воспоминания , как строил ваши ,,дворянские собрания".Ничего сложного , по сравнению с разговорами с сектантами из тоталитарных сект типа Дианетики . А вот вас - пролетарских дворян, реально корёжит от моих слов , поскольку на подсознании ощущаете свою ущербность.
            avt
            1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:28
              Для очень альтернативно одарённых повторюсь—я, в отличие от некоторых, в самозваное дворянство никогда не стремился и не стремлюсь. А вот Ваша похвальба, что Вы якобы когда-то, где-то, кого-то «строили», вкупе с обвинениями каждого встречного оппонента консервативных или монархических взглядов (да и просто владеющих культурной русской речью людей) в самовольном присвоении титулов наводит на определённые мысли... Я такое поведение встречал как раз у тех, кто некогда страстно желал вступить в такие «секты» с целью дальнейшего размахивания «дипломом о княжеском титуле», но получил у этих «сект» от ворот поворот. Такие люди потом и рассказывают с жутким снобизмом истории как они «этих шарлатанов из Пролетарского района строили».
              ПоручикТетеринъ
              1. avt Сегодня, 12:13
                Цитата: ПоручикТетеринъ
                А вот Ваша похвальба,

                Констатация факта .
                Цитата: ПоручикТетеринъ
                встречного оппонента консервативных или монархических взглядов

                Не ,,оппонента", а вполне себе сектанта.
                Цитата: ПоручикТетеринъ
                Я такое поведение встречал как раз у тех, кто некогда страстно желал вступить в такие «секты» с целью дальнейшего размахивания «дипломом о княжеском титуле», но получил у этих «сект» от ворот поворот.

                Где и получали свой .,,диплом" к которому ,,не стремились "? bully Ну а меня реально нужда заставляла посещать эти сборища добровольно отдающих в чужие руки психическое здоровье , причём свое - приходилось знакомых и друзей выводить, не всегда успешно кстати.Частенько, в реально тоталитарных случаях, терять людей . Но ваши монархиствующие царебожики , хоть и упертые , но ни в какое сравнение не идут с сетевыми сектами типа кришнаитов, Аум Синрёкё , ушедшие в подполье кстати . Дианетика .Но вижу по внешним признакам - вас , ну царебожиков, медленно , но верно начинают раскручивать по старым методикам уже религиозных сект . Как ,,Белое братство" Машки Цвигун и её полюбовника -апостола Кривоногова.В Киеве они контингент реально подготовили - смени программу и ву а ля - Украина понадусё.
                avt
          2. avt Сегодня, 11:38
            Цитата: ПоручикТетеринъ
            Большевики рассчитывали привлечь офицерство на свою сторону. Просчитались.

            bully Ну это уже реально из области психиатрии! И этот человек призывает
            Цитата: ПоручикТетеринъ
            смотреть правде в глаза

            bully Прежде чем попытаетесь покнопкотыкать, поисковиком что ли поработайте , ну сколько офицеров служил, да собственно и создал Красную Армию под политическим руководством Троцкого.
            avt
            1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 12:01
              Цитата: avt
              Ну это уже реально из области психиатрии!

              Из этой области—Ваши комментарии, уж простите мне мою резкость. Почитайте информацию о социальном составе офицерства в 1917 году. Посмотрите, сколько там было представителей интеллигенции. Почитайте о социалистических настроениях среди русской интеллигенции в предвоенный и военный период. И, тогда, может быть поймёте, что рассчет на привлечение офицеров был далеко не безпочвенными мечтаниями.
              Цитата: avt
              ну сколько офицеров служил, да собственно и создал Красную Армию под политическим руководством Троцкого.

              Порядка 20% (данные современного историка Волкова) или 30% (данные советского историка Кавторадзе). От 50 до 61 процента—у белых. Остальные—армии национальных образований, эмиграция-1917, дезертирство на гражданку.
              ПоручикТетеринъ
              1. avt Сегодня, 12:17
                Цитата: ПоручикТетеринъ
                Почитайте информацию о социальном составе офицерства в 1917 году. Посмотрите, сколько там было представителей интеллигенции.

                bully То есть типа офицеры...но и как бы не офицеры .Так - бык нассал на фронте. bully
                avt
                1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 12:41
                  Цитата: avt
                  То есть типа офицеры...но и как бы не офицеры .Так - бык нассал на фронте.

                  Это Ваши слова—не мои. И если Вы именно в таком свете воспринимаете информацию о политических воззрениях людей, ставших офицерами в военное время... то это прекрасно иллюстрирует Ваше отношение к русскому офицерству времён ПМВ, равно как и Ваш уровень знаний в области истории ПМВ и Русской Императорской Армии.
                  ПоручикТетеринъ
    2. avt Сегодня, 10:06
      Цитата: Curious
      Почему то вместо квалифицированного освещения истории возникновения и развития этнополитических

      А это как ? Типа как учить географию по глобусу Украины? bully Вы видать ярый поклонник опусов Окары - смутно обо всём и ни о чём конкретно, но главное - пафосно! bully
      avt
      1. Curious Сегодня, 10:12
        "А это как ?"
        А это каком кверху. Вы снова подымаете волну там, где у Вас полностью отсутствуют соответствующие знания. Поэтому мой комментарий и вызвал у Вас изумление и единственный вопрос "А как это?". Вот подготовитесь, поднакопите знаний, тогда и приходите. Пока нет даже желания тратить время. Всего наилучшего.
        Curious
        1. avt Сегодня, 11:39
          Цитата: Curious
          . Вы снова подымаете волну там, где у Вас полностью отсутствуют соответствующие знания.

          what А может это САМ Окара нас посетил ? bully
          avt
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