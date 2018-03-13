100 лет Ледовому походу Балтийского флота

100 лет назад, в феврале—мае 1918 года, состоялся знаменитый Ледовый поход Балтийского флота. Операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Гельсингфорса в Кронштадт. Уникальной операцией руководил начальник Морских сил Балтийского моря Алексей Михайлович Щастный.К началу 1917 года Балтийский флот насчитывал около 100 тыс. человек из них около 80 тыс. матросов, до 700 боевых и вспомогательных кораблей (в том числе 8 линкоров, 9 крейсеров, 68 эсминцев, 28 подлодок и др.). Главными базами Балтфлота были: Кронштадт, Гельсингфорс, Свеаборг и Ревель. Штаб командования Балтийского флота находился в Хельсинки.Матросы-балтийцы приняли активное участие в Октябрьской революции и последующих событиях, воюя за советскую власть. 26 октября 1917 г. по указанию В. И. Ленина моряки — делегаты II съезда Советов создали Военно-морской революционный комитет — первый советский общефлотский орган. Наркомом по морским делам, председателем Центрального комитета Балтийского флота (Центробалта) был назначен П. Е. Дыбенко. В условиях продолжавшейся войны с Германией основная часть корабельного состава Балтийского флота продолжала держать оборону на западных рубежах, базируясь на Гельсингфорс и другие базы Финского залива. Флот должен был защитить Петроград со стороны моря. Однако в условиях развития в стране Смуты, гражданской войны, главную роль приобретало использование революционных матросских отрядов для усиления просоветских частей старой армии и отрядов Красной гвардии в борьбе против сил контрреволюции. Старая имперская армия погибла, новую Красную Армию только начали создавать, боеспособных частей было крайне мало, поэтому моряков активно использовали на сухопутных фронтах.В частности, для защиты Петрограда от наступления контрреволюционных сил Краснова — Керенского были мобилизованы все боеспособные корабли и части. В дальнейшем силы флота были привлечены к борьбе за упрочение советской власти в Москве, на Украине, на Дону, в Поволжье, Оренбурге и Закавказье. 10 ноября 1917 г. Центробалт постановил сформировать первый матросский отряд для отправки на Дон. Вслед за ним на борьбу с Калединым были направлены новые отряды моряков-балтийцев. 11 января 1918 г. Кронштадтский Совет заслушал сообщение о боевых действиях балтийских моряков на калединском фронте и о необходимости посылки туда дополнительных подкреплений. По решению Совета был сформирован новый матросский отряд под командованием большевика балтийца К. М. Каллиса. 19 января Владимир Ленин подписал документ, удостоверявший, что члены Кронштадтского Совета К. М. Каллис, X. 3. Ярчук и А. Юрков во главе сводного кронштадтского отряда делегируются для помощи войскам, действующим против Каледина. По заданию Ленина сводный отряд красногвардейцев и моряков под командованием большевика мичмана С. Д. Павлова был направлен под Оренбург, где успешно выполнил поставленную задачу по разгрому контрреволюционного мятежа атамана Дутова. Участвовали матросы и в боях на юге России, в Малороссии. Моряки Балтийского и Черноморского флотов приняли участие в установлении советской власти в Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне и Мариуполе. По неполным данным, в ноябре 1917 г. — феврале 1918 г. из 130 тыс. человек личного состава военно-морского флота в борьбе с контрреволюцией участвовало 40 тыс. моряков.Кроме того, моряки участвовали в сдерживании противника на западном направлении. Так, в феврале — марте 1918 для борьбы с войсками Германии под Ревель, Псков и Нарву направлено 9 отрядов и групп моряков Балтийского флота (свыше 3 тыс. человек). 29 января (11 февраля) 1918 года был издан декрет СНК о создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ).Тем временем ситуация на фронте с Германией и в Финляндии была крайне опасной. Мирные переговоры с Германией затягивались, военные действия могли в любой момент возобновиться. Сложная ситуация была в Финляндии. Финский Ландтаг в декабре 1917 года провозгласил полную независимость. В январе 1918 года начались боевые действия между красными и белыми – Гражданская война в Финляндии. Финские националисты в этот период сделали ставку на Германию и обратились за помощью к немцам. Одновременно белофинское правительство подписало соглашение со Швецией о согласованных действиях, в частности, об отторжении от России Аландских островов. 15 февраля 1918 года у Аландских островов появился шведский флот под командованием вице-адмирала Эренсверда. 22 февраля советское правительство вынуждено было объявить эвакуацию русских сил с островов.Ледокол "Ермак"18 февраля Германия нарушила перемирие с Советской Россией и начала наступление по всему фронту от Балтики до Чёрного моря. Над Балтийским флотом, сосредоточенным в Ревеле (Таллин) и Гельсингфорсе (Хельсинки), то есть в Прибалтике и Финляндии, нависла большая опасность. Германцы получили возможность одним ударом захватить две главные базы Балтийского флота и сами корабли, так как льды, сковавшие залив, исключали, по их мнению, возможность ухода кораблей. После этого под ударом с моря оказывалась уже русская столица – Петроград.Однако расчёты противника провалились. Ледовая обстановка не позволяла перевести корабли сразу в Кронштадт, поэтому было принято решение попытаться с помощью ледоколов переправить их на другую сторону Финского залива в Гельсингфорс. 17 февраля Коллегия морского комиссариата отправила в адрес Центробалта соответствующую директиву. Одновременно из Кронштадта в Ревель вышли несколько мощных ледоколов во главе с «Ермаком». 20 февраля ледокол «Волынец» (изначально назван «Царь Михаил Фёдорович», переименован в «Волынец» в честь поддержавшего Февральскую революцию Волынского полка) отбуксировал из Ревеля к Гельсингфорс три подводные лодки. Ледокол «Ермак» 21 и 22 февраля вывел ещё две подводные лодки и два транспорта с военными грузами.Германские войска были уже под Ревелем. В ночь на 24 февраля германцы по льду попытались подойти и захватить береговые батареи островов Вульф и Нарген, прикрывавшие с моря подступы к Ревелю. Вовремя замеченный, противник был отброшен огнем этих батарей. Днем 24 февраля в Гельсингфорс ушёл караван боевых кораблей, транспортов и вспомогательных судов. В этот же день «Волынец» и «Ермак» вместе с портовыми ледоколами «Огонь» и «Тамар» вывели на ревельский рейд крейсера «Олег», «Рюрик», «Богатырь», «Баян», «Адмирал Макаров» и ряд других кораблей. Перед оставлением города группа подрывников из минной школы во главе с Р. Р. Грундманом взорвала все береговые батареи на побережье и островах Вульф и Нарген, включая 12-дюймовые башенные орудия. 25 февраля германцы начали вступать в город, но к этому времени большинство оставшихся кораблей уже находились на рейде и начали движение к Гельсингфорсу. Немецкая авиация атаковала колонну кораблей. На транспорте «Рига» начался пожар, но его смогли потушить.Ледовый поход проходил в очень сложных условиях. Толщина льда была свыше 70 см – серьёзная задача даже для ледоколов. Дорогу прокладывал «Ермак», за ним осторожно двигались крейсера. Малые корабли и подлодки шли на буксире. Трудности зимнего перехода усугублялись ещё тем, что на кораблях в условиях революционного лихолетья отсутствовало до 60 – 80 % экипажа. Многие офицеры разбежались или были убиты, матросы и унтера воевали на суше за советскую власть. Поход длился свыше двух суток – первые корабли прибыли в Гельсингфорс утром 27 февраля 1918 года. В пути погибла только одна подлодка «Единорог», её раздавили льды, но экипаж спасли.Всего из Ревеля увели 56 кораблей. В Ревеле остались лишь часть вспомогательных судов и 8 старых подводных лодок. Таким образом, первый этап тяжелых испытаний балтийские моряки выдержали с честью, спасли корабли от захвата врагом. А опыт, приобретённый в этом походе, вскоре пригодился снова.3 марта 1918 года был подписан Брестский мирный договор. По мирному соглашению русский флот должен был покинуть Финляндию. В противном случае, если он там оставался, корабли подлежали разоружению и интернированию. То есть, по сути, флот становился добычей Германии, так как белофинны были верными сателлитами германцев. 5 марта германский флот под командованием контр-адмирала Г. Мюрера (2 линкора, 4 эсминца, тральщики и вспомогательные суда) прибыл к Аландским островам, которые в дальнейшем использовались как база для германской интервенции в Финляндию. 3 апреля на полуострове Ханко высадилась немецкая Балтийская дивизия (12 тыс. бойцов). 7 апреля в районе Ловиисы высадился отряд полковника Бранденштейна (около 3 тыс. штыков и 12 орудий).Терять флот было нельзя. Он нужен был для защиты Петрограда и как ядро будущего советского флота. Хотя единства в этом вопросе не было. Ленин приказывал уводить корабли, а Троцкий — оставить их для помощи финской Красной гвардии. Британцы же предлагали уничтожить корабли, чтобы они не достались противнику. 6 марта состоялось заседание Совета комиссаров Балтийского флота (эта организация сменила Центробалт), на котором было принято решение о немедленно подготовке к эвакуации флота и базы. Специально для руководства этой небывалой операцией была учреждена должность начальника Морских сил на Балтике с правами командующего флотом, но под контролем комиссаров Совкомбалта. Этот пост занял капитан 1-го ранга Алексей Михайлович Щастный (1881 – 1918), его заместителем стал капитан 2-го ранга С. В. Зарубаев.Алексей Михайлович был опытным командиром, участником войны с Японией. Считался одним из лучших специалистов по вопросам связи в военно-морском флоте. В апреле 1913 года произведён в чин капитана 2-го ранга; в 1914 — 1916 гг. — старший офицер линейного корабля «Полтава»; в 1916 — 1917 гг. — командир эскадренного миноносца «Пограничник»; в феврале — мае 1917 года — штаб-офицер для поручений при штабе командующего флотом Балтийского моря; с мая 1917 года — флаг-капитан по распорядительной части штаба командующего флотом Балтийского моря; с июля 1917 года — капитан 1-го ранга. После Октября остался на своём посту. В январе 1918 года назначен 1-м помощником начальника военного отдела Центробалта.Под руководством оставшихся на кораблях офицеров и унтер-офицеров началась энергичная работа. Днем и ночью, без перерывов, приводились в порядок машинные отделения, проверялось различное оборудование, шла загрузка топлива. Первостепенно значение имела работа лоцманов и летчиков, которые должны были определить трассу прохода кораблей через льды. Одновременно ликвидационная комиссия по Финляндии готовила к эвакуации различное имущество, находившееся на складах военно-морской базы.Первая группа русских кораблей ушла в поход через льды 12 марта 1918 года. В её состав входили наиболее мощные и ценные в боевом отношении корабли: линкоры-дредноуты «Гангут», «Петропавловск», «Севастополь» и «Полтава», крейсера «Рюрик», «Адмирал Макаров» и «Богатырь». Путь кораблям прокладывали ледоколы «Ермак» и «Волынец». Этот поход оказался намного тяжелее, чем во время перехода из Ревеля в Гельсингфорс. Теперь толщина льда доходила до 3 метров! Эскадра продвигалась крайне медленно и только днем. Кроме того, матросов и специалистов по-прежнему не хватало, экипажи были укомплектованы только на 20 – 40%. Поэтому на некоторых кораблях матросы находились на вахте бессменно. Особенно тяжело было обслуге машинных отделений и рулевым, так как корабли то и дело меняли курс и скорость – из-за ледовой обстановки. До Кронштадта было всего лишь 180 миль, летом корабли прошли бы это расстояние за 10 -12 часов, а через лед они шли 5 дней, с 12 по 17 марта. Русские матросы совершили настоящий подвиг – ни один корабль не был затерт льдами или хотя бы поврежден.Выход из Гельсингфорса второго отряда кораблей надолго задержался из-за того, что экипаж ледокола «Волынец» увёл его в Ревель. Откололись от советской власти также экипажи ледоколов «Тармо» и «Черноморский № 1». Когда самый мощный русский ледокол «Ермак» попытался снова прийти в Гельсингфорс, он был обстрелян ледоколом «Тармо» и вынужден был вернуться в Кронштадт. В результате второй отряд смог выйти из Гельсингфорса только 3 апреля. В состав вошли линкоры «Андрей Первозванный» и Республика» (бывший «Павел»), крейсера «Олег» и «Баян», подводные лодки «Тур», «Тигр» и Рысь». Сопровождали эскадру маломощные ледоколы «Силач» и «Город Ревель». Между тем условия похода оказались ещё сложнее, чем у первого отряда. Дрейфующие льдины создавали мощные заторы, непреодолимые для слабых ледоколов. Подводные лодки в любую минуту могли разбить льды. В итоге «Рысь» получила такие тяжелые повреждения, что была вынуждена вернуться в Гельсингфорс. Роль ледокола взял на себя линкор «Андрей Первозванный». Эскадра шла за ним крайне медленно и за три дня добралась всего лишь до высоты острова Родскар. Однако вскоре на помощь отряду пришёл ледокол «Ермак» который прикрывал крейсер «Рюрик». Идти стало легче, хотя льды ещё немало помучили экипажи. Только 18 апреля эскадра прибыла в Кронштадт. Таким образом, крупнейшие корабли Балтийского флота оказались в безопасности.Третий отряд кораблей был самым многочисленным – 184 вымпела: эсминцы, миноносцы, подводные лодки, минные заградители, тральщики, сторожевые корабли и т. д. Кроме того, нужно было увести десятки судов торгового флота. Все корабли и суда пошли иным маршрутом, нежели прежде. Льды уже пришли в движение и путь по центру Финского залива для небольших кораблей и судов стал смертельно опасным. Поэтому Щастный и Зарубаев решили вести третий отряд так называемым «стратегическим фарватером» — он пролегал по окраине шхер в северной части залива. Ледяной панцирь там был ещё целым, притом более тонким, что имело серьёзное значение, так как приходилось рассчитывать только на маломощные портовые ледоколы.Корабли вышли из Гельсингфорса пятью эшелонами в период с 7 по 11 апреля. Первая группа (8 подводных лодок и 2 парохода) застряли во льдах южнее Котки. Из ледового плена их освободили корабли второй группы (6 транспортов, 5 тральщиков и 2 подлодки), после этого две группы пошли вместе. Рано утром 11 апреля ушли сразу 100 кораблей, последним ушёл во второй половине дня отряд миноносцев. Сам Щастный покинул Гельсингфорс на штабном корабле «Кречет». На подступах к городу были уже немецкие войска. Город был захвачен 14 апреля.Корабли и суда шли по длинной трассе вдоль финского побережья. Их не раз обстреливала финская артиллерия, но они продолжали путь. Большинство кораблей третьего отряда пришли в Кронштадт 16 – 18 апреля, оставшиеся – 22 апреля. За время похода не было потеряно ни одно судно, несмотря на сложность перехода, враждебную обстановку и нехватку экипажа.Ледовый поход стал беспрецедентным событием в мировой военно-морской истории. Русские моряки внесли ещё одну сланую страницу в морскую летопись России. Балтийский флот был спасен. Также вывезены две бригады воздушного флота, оборудование крепости и фортов, другие военные материалы. В Финляндии остались лишь недостроенные сторожевики и тральщики, а также несколько малых судов с предельно изношенными механизмами и торговые суда. Часть судов немцы в мае вернули.К сожалению, этот подвиг не принёс заслуженной славы фактическому руководителю Балтийского флота. 27 мая он был арестован по личному распоряжению народного комиссара по военным и морским делам Л. Д. Троцкого и на основании материалов, подготовленных Военным контролем: «за преступления по должности и контрреволюционные действия». В этот период Троцкий отдал приказ о подготовке кораблей Балтийского и Черноморского флотов к уничтожению, чтобы они не достались противнику (существовала возможность захвата германской армией Петрограда и Новороссийска). Чтобы лишить матросов-балтийцев, возмущенных этим решением, лидера, Щастного вызвали в Москву и арестовали. 22 июня Алексей Щастный был расстрелян. Фактически «агент влияния Запада» Троцкий погубил русского офицера «за спасение Балтийского флота». В 1995 году Щастный был официально реабилитирован.Капитан 1-го ранга Алексей Михайлович Щастный, начальник Морских сил (наморси) Балтийского флота, на палубе посыльного судна «Кречет» во время Ледового похода