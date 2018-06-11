Самые дорогие шлемы. Часть десятая. Шлемы топфхельм

Давид побеждает филистимлян. Иллюстрация из Библии Мациевского, на которой хорошо видны горшковидные шлемы всадников с усиливающими накладками в виде креста, середина XIII века. (Библиотека Пирпонта Моргана)Речь пойдет о так называемом шлеме топфхельм (жаргонное название топхелм) – «горшковом шлеме», англ. Great Helm – «большом шлеме», – то есть сугубо рыцарском шлеме для боя верхом, появившемся примерно в конце XII века. Как правило, этот шлем собирался из нескольких, обычно пяти, металлических пластин, соединявшихся при помощи клепки.Акваманила – сосуд для воды в виде всадника в шлеме топфхельм, 1250 г. Тронхейм. (Датский Национальный музей военной истории, Копенгаген)«Топхельм» середины XIV века. (Германский национальный музей, Нюрнберг)Генезис этого шлема очень интересен и заслуживает того, чтобы рассказать о нем поподробнее. Начнем с того, что во времена Карла Великого и позднее вся Европа, включая и легендарных викингов, прикрывала голову сегментными шлемами, либо сфероконической, либо куполовидной формы, о чем нам лишний раз напоминает «вышитое полотно из Байё». Но этот шлем, даже с наносником в виде металлической пластинки, давал плохую защиту для лица. А тут начались крестовые походы, европейским рыцарям пришлось сражаться с конными лучниками мусульман и ранения в лицо стали обычным явлением. В результате уже в 1100 году в Германии, а затем и во Франции появляются шлемы с масками с прорезями для глаз и отверстиями для дыхания. То есть к старым по форме шлемам добавили новую деталь, не более.Лунет дает Ивэйну волшебное кольцо. Роспись на стене в замке Роденег. «Ивэйн, или Рыцарь со львом» рыцарский роман Кретьена де Труа, 1170 г. На рыцаре типичный «шлем кастрюля с маской».Однако около 1200 года в добавление к коническим шлемам появляется еще один, уже совершенно новый и ранее неизвестный тип шлема – «шлем кастрюля» или «шлем-таблетка». Выгода от его появления была немалая. Во-первых, он был намного технологичнее сегментных шлемов, так как собирался всего из двух деталей. Во-вторых, он не слишком плотно сидел на голове и хотя удары с него теперь не соскальзывали, в то же время они и цели не достигали, поскольку приходились на Г-образную кромку тульи «кастрюли», прорубить которую было сложнее, чем гладкую пластину толщиной 1,5-мм. Теперь оставались лишь усилить защитные свойства этого шлема с помощью лицевой маски, что и было сделано уже в том же 1200 году. Причем тогда же появились и нашлемные украшения в виде крепившихся на них флажков, поднятых кверху ладоней и орлиных лап.Изображения воинов в закрытых шлемах из Speculum Virginum (Jungfrauenspiegel «Зеркало девственниц») - дидактического трактата XII века о женской монашеской жизни. Первоначальный текст датируется серединой XII века и, возможно, был составлен в Августинском аббатстве Андернах, основанном Ричардом, аббатом Спрингерсбаха, для его сестры в 1128 году.Вторым поводом к появлению лицевых масок стала новая тактика боя копьем – куширование, при котором его уже не держали в руках, а зажимали под мышкой. Теперь оставалось только приклепать к этому шлему еще и назатыльник, чтобы получить совершенно закрытый со всех сторон шлем, что и было сделано уже к 1214 году, когда рыцари Англии и Германии в таких новомодных шлемах впервые появились в битве при Бувине. С добавлением назатыльника мы видим уже полностью сформировавшийся вид раннего топфхельма. Но изображения подобных шлемов известны и ранее, а именно с конца XII века, в частности, в миниатюрах из «Энеиды» около 1200 года, на фигурах с алтаря в соборе в Аахене и т. д.Практически все шлемы, о которых здесь рассказывается, можно увидеть в советском кинофильме 1982 года «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».Следующим шагом в развитии этого шлема стало появление на его лицевой части острого продольного ребра, так что она теперь приобрела форму острого угла. Это ребро вызывало соскальзывание наконечника копья в стороны, благодаря чему он не успевал передать всю энергию копейного удара в голову, покрытую таким шлемом. Ребро дополнительно укрепили крестообразной накладкой в форме креста, вертикальные лучи которого шли от лба и до подбородка, а горизонтальные – располагались там же, где и смотровые щели, и не давали наконечнику копья соскользнуть в них. Концы лучей креста было принято оформлять в виде трилистника либо цветка лилии. Подобные шлемы хорошо известны по миниатюрам из «Библии Мациевского» (середина XIII века) и многим другим изображениям этого времени.Вот из таких кованых пластин и состоял «горшковый шлем».«Шлем из Даргена». Едва ли не самый известный среди всех сохранившихся до наших дней «больших шлемов» и самый растиражированный в современной массовой культуре. Был найден в развалинах замка Шлоссберг, неподалеку от германской деревни Дарген в Померании, в честь которой и получил свое название. Относится ко второй половине XIII века. На средневековых миниатюрах похожие шлемы встречаются с 1250 по 1350 годы. Средний вес около 2,25 кг. (Немецкий исторический музей, Берлин).В жару поверх шлема можно было надеть и вот такую шляпу! Иллюстрация из книги Эммануила Виолле-ле-Дюка.Удивительно, но уже в 1220 году в Англии появились шлемы топхельм с забралом, откидывающимся вертикально, а в 1240 году эти же шлемы во Франции и Германии снабдили забралом-дверцей, на петле с левой стороны и «замочком» на правой. Очень жаль, что такие шлемы никто не показал в кино. Это было бы очень забавно! Ну, а с 1250 года в моду вошел классический топхельм в форме слегка расширяющегося кверху цилиндра, и со спущенной на шею передней частью. Верх обычно был плоским. Отверстия для дыхания располагались равномерно по обе стороны. Для защиты от ржавчины шлемы окрашивались.Шлем с забралом-дверцей. Иллюстрация из книги Эммануила Виолле-ле-Дюка.Шлемы с забралом. Иллюстрация из книги Эммануила Виолле-ле-Дюка.К 1290 году форма «большого шлема» изменилась. Теперь его верхняя часть приобрела конусовидные очертания, а верхнюю пластину стали делать выпуклой. Конструкция такого шлема давала защиту голове спереди, с боков и сзади, смотровые щели были шириной 9-12 мм, из-за чего на ближней дистанции обзор из него был ограниченным. Отверстия для вентиляции, находившиеся ниже смотровых щелей, могли иметь разную форму. Иногда их пробивали так, что получались узоры или изображения (как это было сделано, например, на шлеме Эдуарда Уэльского – «Черного Принца», где эти отверстия были сделаны в виде короны), но чаще просто в шахматном порядке. На поздней разновидности этого шлема – кюбельхельме эти вентиляционные отверстия уже в XIV веке стали располагать исключительно с правой стороны, чтобы не ослаблять металл на левой стороне, наибольшим образом подверженной ударам копий противника.Топфхельм и его устройство. Иллюстрация из книги Эммануила Виолле-ле-Дюка.Затем к началу XIV века форма «большого шлема» вновь изменилась. Он стал еще больше, так как его стали надевать поверх еще одного, малого шлема — сервильера, а, затем и шлема бацинет. Дело в том, что находиться в полностью закрытом шлеме долгое время было очень тяжело и рыцари нашли выход: «на всякий случай» стали надевать полусферический сервильер и конический бацинет, а уже непосредственно перед атакой водружали себе на голову топхельм. Такие горшковые шлемы второй половины XIV века как раз и принято называть кюбельхельмами.Самые распространенные шлемы XIV века. Рис. Грэхема Тёрнера.С начала XIV века тулью шлема начинают делать конической, причем часто цельнокованой, и прикрепляют к нижнему основанию, собранному из пары пластин. При этом предличная пластина и назатыльник теперь опускаются спереди и сзади в форме клина на грудь и спину. На ней, в самом низу, появляются крестообразные отверстия для пуговицы на конце цепи, второй конец которой закреплялся на груди. О цепях в свое время на ВО был материал «Доспехи… и цепи» (https://topwar.ru/121635-dospehi-i-cepi.html), так что повторяться в данном случае смысла нет, но следует подчеркнуть, что, несомненно, цель эти цепи преследовали не только декоративную.Реконструктор в шлеме топфхельм. (Датский Национальный музей военной истории, Копенгаген)Например, есть мнение, что они, например, не давали сорвать шлем с головы владельца в рукопашной хватке, хотя по мне, скорее уж, наоборот, помогали это сделать. Хотя, да, действительно, изображения подобного захвата одним рыцарем за шлем другого, чтобы сорвать или сместить его на голове в сторону, чтобы лишить его владельца обзора, неоднократно изображались в сценах средневековых сражений, включая и знаменитой «Манесский кодекс».Айвенго из фильма 1982 года в типичном шлеме из книги Виолле ле Дюка. Интересно, какой смысл был в этом забрале, которое закрывало только… рот?!Как всегда, находились… ну скажем так: «странные люди», заказывавшие мастерам шлемы с забралом, причем небольшим. Кстати, такой шлем с забралом, закрывавшем только рот, носит Айвенго в советской кинокартине 1982 года, «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» – фильме, где словно специально показаны все виды шлемов, названные в этой статье, так что есть смысл сразу же после ее прочтения этим же вечером его пересмотреть…Воины в самых различных шлемах из Холкхемской библии, (ок.1320 – 1330). (Британская библиотека, Лондон)Окончательно отказались от этого шлема на рубеже XIV – XV веков, когда исход войны решался уже не одним только полевым сражением и схваткой конных латников, а в ходе длительных военных кампаний, где от всадника потребовались высокая мобильность и возможность вести бой как конным, так и пешим. Главным противником тяжеловооруженной конницы теперь все чаще стала выступать пехота, лучники и арбалетчики, да и сами рыцари все чаще спешивались для боя с пехотой. В этих условиях бацинеты с подвижным забралом оказались удобнее, так как позволяли с легкостью обозревать поле боя, открывая и закрывая забрало, не выпуская при этом оружия из рук и не прибегая к помощи оруженосца.Печать сэра Томаса Бошана, графа Уорика, 1344 г. Нашлемная фигура – голова лебедя.А вот еще один «лебединый шлем», свидетельствующий о популярности именно этой геральдической фигуры. Миниатюра из манускрипта «Роман об Александре» (1338-1344г.) (Бодлеанская библиотека Оксфордского университета)В таком шлеме в кинофильме про Айвенго разъезжал барон Реджинальд Фрон де Беф …А это прямо-таки иллюстрация к одному из романов серии «Проклятые короли».Так «большой шлем» исчерпал свои возможности и завершил свою эволюцию в качестве средства защиты на поле боя, но еще использовался на турнирах, и где в XVI веке его сменил так называемый «жабий шлем» или шлем «жабья голова», ставший завершающим итогом и результатом его развития.«Большой шлем» XIV века, использовавшийся на турнирах. Иллюстрация из книги Эммануила Виолле-ле-Дюка.«Шлем сахарная голова» - название популярное среди реконструкторов, но не официальное. По сути тот же топфхельм, но с заостренной верхушкой. Иллюстрация из книги Эммануила Виолле-ле-Дюка.И его внутреннее устройство…А это изображение подобных шлемов, причем в большом количестве, в миниатюре из «Хроники Колмариенса», 1298 г. (Британская библиотека, Лондон).История «большого шлема» самым неразрывным образом связана со средневековой геральдикой. Сначала, а именно в первой половине XIV века, эти шлемы вместе с различными нашлемными украшениями были введены в рыцарские гербы в Германии, а затем мода на включение этих шлемов в свой герб распространилась уже по всей Европе.Шлем с короной. Иллюстрация из книги Эммануила Виолле-ле-Дюка.Когда же сам топфхелм уже вышел из употребления, стали использовать цветовую дифференциацию этих шлемов в качестве еще одного средства опознавания. Так, позолота отдельных деталей указывала на высокое дворянское звание и знатность владельца этого герба, а вот если шлем был позолочен целиком, то это означало его принадлежность к королевскому роду. Шлем в верхней части щита имели многие королевские, графские и баронские гербы, причем как правило они увенчивались короной соответствующей формы, имели на нем шлемовой намет и украшались перьями и гербовой фигурой.Страница из Цюрихского гербовника, 1340 год. (Библиотека Цюриха, Швейцария)Среди самых известных шлемов этого типа можно назвать «шлем из Больцано», найденный в башне города Больцано в Италии. Известен также под названием «шлем из города Бозен» (название города Больцано на немецком языке). Датируется началом XIV века. Вес – 2,5 кг. (Замок св. Ангела, Рим). Затем – «шлем из замка Аранас», Швеция. Датируется началом XIV века. Вес шлема составляет около 2,34 – 2,5 кг. (Государственный исторический музей, Стокгольм), ну и, конечно, шлем из собрания Тауэра в Лондоне. Датируется второй половиной XIV века. Примерный вес – 2,63 кг. (Королевский арсенал, Лидс). Все они представляют собой огромную ценность и потому, естественно, очень дороги.Также очень известный шлем Альберта фон Пранка XIV века. (Художественно-исторический музей, Вена)Продолжение следует...