Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 20. ЛВО

Рассмотрение событий накануне войны в приграничных округах мы начнем с ЛВО, первого округа в списке адресатов Директивы №1. Поскольку в Директиве указания даются всем пяти приграничным ВО и ни один округ не выделяется особо, то, следовательно, все указания равнозначны для всех округов. Слова якобы о том, что в ГШ все прекрасно понимали, что по отношению к ЛВО указания будут другие – это от лукавого. Доказательств этим словам нет, а если нет доказательств, то верить этим словам нельзя.Если все указания Директивы №1 идентичны для всех ВО, то, следовательно, распоряжения до 21 июня относительно войск округов также должны быть идентичными для всех округов. То, что происходило с войсками и с авиацией в ЛВО до получения Директивы №1, должно чем-то напоминать похожие мероприятия в западных приграничных округах. Это гипотеза, и мы ее проверим по другим частям, посвященным западным округам, а в этой части проверим по ЛВО.7.5.41: «…»По состоянию на 15-18 июня не было известно, примет ли Финляндия участие в войне с СССР, а если примет, то когда именно. На период подготовки Директивы №1 ясности в этом вопросе в ГШ еще не было.Со второй половины 1940 года начинается переброска немецких войск и грузов для создаваемой группировки.: «…»В соответствии с(15.5.41) говорится: «...» Про финские войска ясно. А сколько немецких дивизий по мнению ГШ было в Финляндии и в Северной Норвегии?В 1941 году продолжаются перевозки германских войск в Финляндию. По оценке РУ ГШ на 20-00 22.6.41: «[в Финляндии]…» Итого донемецких дивизий.Кроме того, по данным разведки, в Северной Норвегии дислоцировалось немецкие дивизии: на 5 мая 1941 – 4, на 15 мая – 5, на 1 июня – 6. К началу войны некоторые из них могли быть передислоцированы к нашей границе, но этого не произошло.Фактически на территории Северной Норвегии и Финляндии были развернуты отдельная немецкая армия «Норвегия» и Карельская армия финнов. Эта группировка насчитывала 21 дивизию и 3 бригады (из них к 22.6.41 — донемецких дивизий).: «...»Указывается пункт назначения. В 14-й части говорилось, что в состав немецких мд могли включаться отд.тб численностьютанка. Сосредотачиваемые две мд могли войти в состав подвижной группировки имеющей до 266 танков. До утра 16-го июня руководство КА должно было увидеть эту информацию. В дальнейшем должна была последовать реакции наркома обороны и ГШ на эти РМ.17-го июня по указанию НШ ЛВО 1-я тд 1-го мк начинает выдвижение ж/д транспортом на станцию Алакуртти. Такое перемещение танкового соединения невозможно произвести без санкции ГШ. По мнению автора, это перемещение осуществлялось по распоряжению из Москвы. На рисунке показаны места сосредоточения немецких дивизий и тд РККА.По утверждению: «…»Если принять версию П.А. Судоплатова, то становится понятен смысл переброски 1-й тд в Карелию. Она осуществлялась для парирования угрозы прорыва подвижной немецкой мото-танковой группировки к ж/д, соединяющей Мурманск и Ленинград.В некоторых книгах эта переброска связывается авторами с планированием упреждающего удара КА по финским войскам. Вероятно, кому-то выгодно показывать в своих трудах «звериный лик СССР». Следует отметить, что фактически в Финляндии не было мд, а было всего два немецких отд.тб с общим числом 124 танка.Положение на границе ЛВО с Финляндией перед войной трудно назвать мирным. Пограничники и командный состав ЛВО визуально фиксировали сосредоточение немецко-финских войск во время летних ночей у границы. Решение начальника ВМБ Ханко о переводе базы в повышенную боевую готовность это подтверждает. Ниже приведено сообщение, в котором говорится о подготовительных мероприятиях к военным действиям или провокациям со стороны Финляндии.: «...»В РМ вновь говорится о версии, связанной с применением немцами давления на нашу страну, а не о полномасштабной войне…: «…»Только после начала войны приходит информация, которая давала надежду на отодвигание срока возможного конфликта с вооруженными силами Финляндии.: «…»: «[Вечером 21.6.41][По воспоминаниям командующего ЛВО корпусной комиссар Н.Н. Клементьев 21-22 июня находился с ним в поезде.][стоял период белых ночей и перемещение немецко-финских войск к границе было вскрыто визуальным наблюдением].…»Звонки из Москвы от руководства КА в штаб ЛВО до поступления пространной Директивы №1, принятие решений, связанных с мероприятиями по подъему войск округа «свалились на голову» единственному начальнику из Военного Совета ЛенВО – НШ генерал-майору Д.Н.Никишову. Командующий войсками ЛВО с ЧВС находились в это время в поезде по дороге в Ленинград. Зам.командующего ЛВО генерал-лейтенант К.П.Пядышев в это время находился в Прибалтике, т.к. территория Эстонии находилась в зоне ответственности ЛВО.: «…»Странно, что генералу Пядышеву разрешили 21 июня убыть в Эстонию, оставив в штабе округа единственного руководителя из состава Военного Совета округа – НШ Д.Н.Никишева. Странно, что командующего округом не торопили прибыть в штаб ЛВО и он спокойно 32 часа ехал в поезде. Все это странно, если, как утверждают литературные деятели, высшее командование КА ожидает войну на рассвете 22-го июня. однако, является обычным делом, если руководство КА...По разным причинам ситуация во всех округах оказалась до боли одинаковой, кроме ЗапОВО, где решения принимал Военный совет округа во главе с командующим войсками.В ЛВО вся ответственность за принятие решений легла на плечи НШ округа Д.Н.Никишева.В ПрибОВО – некоторое время при переговорах с Москвой в ночь на 22 июня и принятия решений по Директиве №1 на фронтовом пункте управления находился один НШ П.С.Кленов. Зам.командующего войсками округа Е.П.Сафонов находился в штабе в Риге. Местонахождение командующего войсками Кузнецова до 2-х часов ночи неизвестно. После 1-30…2-00 Кленову, вероятно, удается связаться с командующим. Около 4-х часов утра Кузнецова видят выходящим из своей землянки. Все решения принимаемые в ПрибОВО, в основном, этот период легли на плечи НШ, которому, как и в другие округа, звонили и давали «очень ценные указания», требовали не паниковать, успокаивали руководители КА. А снизу от него требовали указаний командиры подчиненных объединений...В КОВО командующий войсками Кирпанос, по воспоминаниям НШ Пуркаева, не решился давать указания войскам после получения отрывочной информации о содержании Директивы №1. Только после прибытия НШ КОВО стали передаваться указания в войска, в которых принял участие и командующий. Так ли это, мы посмотрим в соответствующей части.В ОдВО командующий войсками Я.Т.Черевиченко звонил НШ М.В.Захарову и делегировал ему полномочия Военного совета округа при принятии решения по Директиве №1.По мнению автора, ситуация в этот период была такая неоднозначная, что многие руководители (включая наркома обороны и начальника ГШ) не знали, как поступать и, вероятно, не решались брать на себя ответственность. Последствия неверного решения для любого из них в тот период могли привести к тяжким последствиям как для руководителя (принявшего решение), так и для членов его семьи.Спасибо вам,, за то, что стали хоть что-то предпринимать, в то время когда руководители КА и командующие войсками округов оказались () в стороне от принятия чрезвычайно важных решений. Следует отметить, что в этот период единственным командующим участвующим в принятии решений и лично отдававшим приказы оперативного характера, которые запрещалось передавать по ВЧ, являлся генералВновь возникает вопрос, на который нет ответа, подкрепленного фактами: если высшее руководство КА (как утверждают литературные деятели) ожидает с 18-го июня начало войны в ночь на 22-е, то почему командующие ВО находятся далеко от штабов или КП в этот период?..Похожая ситуация с отпусками военнослужащих, включая руководителей крупного звена. Мы встречались уже с такими примерами в рамках рассмотрения темы «» и увидим такие примеры при рассмотрении воспоминаний ветеранов из приграничных западных округов. Если ждут войну аж с 18 июня, то какие могут быть отпуска? А если не ждут, то ситуация сразу же проясняется: и с отпусками и с отсутствием командующих, и с переездом штабов на полевые пункты управления.Литературным деятелям предлагаю версию для ответа на этот вопрос: «…» Европейские парламентарии будут аплодировать таким деятелям: вот она, подленькая сущность русских: они не соблюдают никаких договоров и спокойно их нарушают, если хотят сделать какую-нибудь пакость цивилизованным людям…Воспоминания командующего ЛВО М.М.Попова мы рассмотрим в конце части, т.к. накануне войны он отсутствовал в штабе округа.(командующий ВВС ЛВО): «[Если вопрос о Птухине еще не решен, то как можно ненадежного генерала (с точки зрения органов, руководства КА и страны) оставлять руководить ВВС самого крупного ВО. И почему новому руководителю ВВС КОВО следует прибыть в Москву 23 июня, если, например, литературный деятель Козинкин утверждает, что Тимошенко и Жуков войну ждут в ночь на 22 июня…]…»Снова проявляется что-то похожее на инициативу командного состава после ознакомления с непонятной и пространной Директивой №1. В результате на территории ЛВО зенитная артиллерия пыталась вести огонь при первом налете самолетов противника, а истребители начали патрулировать воздушное пространство… Авиацию ВВС ЛВО спасло то, что на рассвете 22 июня по ее основным аэродромам не наносились удары авиации противника…(зам.главного инженера ВВС ЛВО): «…» К сожалению, отдельным литературным деятелям проще, к своей выгоде, этих людей объявить предателями. Лишь бы деньги платили за их труды…: «…»: «[НШ ЛВО][Снова мы встречаемся с фактом личной инициативы НШ округа Д.Н.Никишева.][Как уехал домой, если вот-вот ожидается война? Или не ожидается?]…»: «...»: «Командующий войсками приказал… 70 сд полной боевой готовности в 20-00 22.6 выступить походом и к 7-00 25.6.41 сосредоточиться в районе Муторанта, Пиен-Пэго, ст.Кямяря, ст.Лейпясуо…»: «…»Из ЖБД видно, что сразу после объявления тревоги батальоны прикрытия выдвинулись на границу и к 6-7 часам утра заняли оборонительные позиции.(54 сд): «…»(54 сд): «…»(168 сд): «22.6.41.…»: «…»(начальник инженерных войск 14 А): «…»(122 сд, 42 ск): «…»(42 ск): «…»(104 сд): «…»(начальник артиллерии 19 ск 23 А): «…»: «…»…»: «…»: «...»: «...»(в штаб ЛВО). Штакор 42 ск 18-00 22.6.41… «…»(командир 115 сд): «…»(командир 50 ск): «…»(43 сд): «…»: «[командира ск].…»(123 сд): «…»(50 ск): «…»(10 мк): «[Дом Красной армии].…»: «…»: «…»: «..»:«.»: «…»Здесь тоже не стремились выполнить приказ наркома обороны от 19.6.41 по рассредоточению самолетов до 22 июня. В рамках мероприятий, выполняемых согласно Директивы №1, ускоряются и мероприятия по маскировке и рассредоточению в соответствии с приказом наркома обороны, который в соединения еще не поступил. Указание даты телеграммы 21 июня, вероятно, является опечаткой. Подобные опечатки неоднократно встречались автору при просмотре документов на сайте «Память народа».(зам.комэска 436 иап): «…»(летчик 202 бап): «[летчики]...»: «...»(командир звена рап): «…»: «22.6.41– Лемболово, Елизаветинка, Аголатово. В 7-30 б-ну объявлена боевая тревога. Роты быстро заняли свои ротные опорные пункты…»Из ЖБД видно, что долговременные сооружения 63-м обап до 22.6.41 заняты не были.(начальник 5-го погранотряда): «».Снова мы видим. Светлая им память...Как мы помним из 9-й части, с аналогичной просьбой к Берия обращался начальник пограничных войск НКВД СССР: «» По воспоминанием уцелевших пограничников, семьи остались на заставах…: «…»(начальник 3-й погранзаставы): «...»(погранвойска НКВД): «...»: «[вверенной]В представленных документах и воспоминаниях ветеранов отсутствуют данные о подготовке войск ЛВО к отражению возможного нападения в соответствии с мифической директивой ГШ, по которой якобы стали проводить мероприятия в западных ВО, в т.ч. и в ПрибОВО.Вероятно, в ночь с 20-го на 21-е июня по указанию неизвестного лица некоторые части и соединения прикрытия 1-го эшелона находятся в полной боевой готовности, оставаясь в ППД.Все мероприятия по выдвижению соединений к оборонительным рубежам на границе, по рассредоточению авиации начинаются только на рассвете-днем 22 июня. Действия диверсантов до 22 июня не ожидаются, т.к. дивизия НКВД выдвигается из лагерей в ППД только вечером 22 июня.Попробуем определить, кто является указанным выше лицом, принявшего решение о повышение боевой готовности частей 1-го эшелона прикрытия ЛенВО. предварительно скажу, что это не указания из Москвы...Рассмотрим воспоминания: «[Совершенно ненужный вопрос для командующего войсками округа, если все якобы.]…»Командующий округом пишет о принятом решениио целесообразности подвода частей к границе и занятия линии обороны. Описанные события происходят. После посещения 122 сд командующие войсками ЛВО и 14-й армии выезжают в Мурманск. А теперь рассмотрим переговоры двух начальников объединений.: «армии][КомандирЛВО].[Шевченко доложился после отъезда обоих командующих: ЛВО и 14-й армии.][Приведенная фраза свидетельствует, что переговоры ведутся 21 июня.][командир 104 сд].[Кировская железная дорога]…[командующий ЛВО],[Попов должен выехать из Мурманска поездом до 7 часов утра 21.6.41 г.][715 сп 122 сд][104 сд]…»По результатам осмотра сопредельной территории командующий войсками ЛВО и командующий 14-й армии пришли к выводу о возможном начале боевых действий противника 22-23 июня 1941 года на этом направлении! 122-я сд должна была занимать оборону на границе западнее Алакуртти и до Северного полярного круга. Для сосредоточения 1-й тд требовалось еще несколько дней... Противник начал сосредоточение ранее.О своем решении о постепенном выдвижении частей 122 сд к границе и об ожидаемом (по их мнению) срокам нападения 22-23 июня 1941 года командующий ЛВО был обязан проинформировать НШ округа. Вероятно, что после этого разговора было дано указание и другим войскам 1-го эшелона прикрытия округа перейти в повышенную готовность утром 21 июня находясь при этом в ППД. Не имеет высшее руководство КА к этому отношения...: «».Маркиан Михайлович Попов долго колебался, прежде чем решил позвонить маршалу Тимошенко....[Утром 21 июня М.М.Попов выехал из Мурманска в Ленинград курьерским поездом «Полярная стрела» (время в пути 32 ч 40 мин). Если бы требовалось его присутствие в штабе округа немедленно, то ему бы приказали вылететь самолетом. По мнению автора, на тот момент времени нарком обороны не ожидал войны утром 22 июня. Кроме того, сам командующий ЛВО не ожидал полномасштабных военных действий на всей границе своего округа, т.к. был вынужден оторваться от связи на более, чем 32 часа. Вероятно, он ожидал провокационного удара по позициям 122 сд...][Только после бомбежки ряда советских городов из Москвы поступает распоряжение об ускорении прибытия командующего в свой штаб округа.]… [Нарком обороны по телефону ничего не сказал Попову об ожидании скорой войны с Германией. Может быть он о ней еще не подозревал сам?]…»Напоследок рассмотрим переговоры полковника Курасова [зам.начальника оперативного управления ГШ] со штабом ЛВО.Переговоры между ГШ и штабом ЛВО ведутся еще до того, как Директива №2 поступила в Генштаб. Ни слова о начале войны. Только о бомбежках городов и о боевых действиях на одном направлении в КОВО и об ПрибОВО. В ЗапОВО – затишье. При переговорах дублируется требование Директивы №1 о приведении войск и ПВО в боевое состояние. По мнению автора, на момент переговоров в начале полномасштабной войны ни Ватутин, ни Курасов еще не были уверены в начале войны.Ниже приведены более поздние переговоры в ЛВО, которые являются уже отражением полученной из Москвы Директивы №2: «=»По результатам представленного материала видно, что указаний из НКО и ГШ по рассредоточению ВВС, по переводе соединений в повышенную боевую готовность в ЛенВО не поступало до поступления Директивы №1. Нет следов мифической директивы (или директив, как сейчас уже принято говорить)...