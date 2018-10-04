Мифы о происхождении Украины и украинцев. Миф 8. Псевдобитва под Крутами

За неимением славных побед и достижений в украинской мифологии создаются также мифы на основе лживого извращения имевших место малозначительных фактов и событий, не имеющих никакого значения ни в историческом, ни в военном отношении. Таким мифом является «эпическая битва под Крутами». На Украине есть даже государственный праздник: День памяти героев Крут.В основу мифа положена перестрелка в январе 1918 года у мало кому известной станции Круты в Черниговской области между отрядом сечевых стрельцов, как бы защищавшего Украинскую Народную Республику Грушевского, и наступавшими из Харькова отрядами красногвардейцев, направленных Украинской Советской Республикой.Согласно мифу, у станции Круты произошла титаническая битва киевских студентов с громадной москальско-большевистской ордой, при которой «молодые патриоты» ожесточенно сопротивлялись, отвечая на их «фронтальные атаки» штыковыми контратаками, нанесли большевикам невероятные потери и под натиском превосходящих сил все погибли.Интересны цифры противостоящих сторон, которые приводят мифотворцы. По их версии, студентов было триста человек, а противостояли им десятки тысяч, некоторые утверждают, что и сотни тысяч, кровожадных и злобных москалей! Почему триста?Очень просто: была же битва трёхсот спартанцев под Фермопилами против грандиозной армии персов, почему бы и укропатриотам не одержать такую же грандиозную победу?Создателям сего мифа как-то невдомек, что триста спартанцев царя Леонида сдерживали громадную армию персов в узком ущелье, а «битва под Крутами» происходила в чистом поле, и при таком соотношении сил это просто фантастика.Что же было на самом деле? Восемнадцатый год, начало гражданской войны между образовавшимися республиками на Украине. Самозваная Украинская Народная Республика не признается Украинской Советской Республикой и между ними начинается война за власть на всей Украине. Если УСР со столицей в Харькове провозглашена выбранными делегатами от рабочих и солдатских депутатов, то УНР создана выходцами из Галиции во главе с австрийским подданным Грушевским при поддержке непонятно кем избранных депутатов.У Центральной рады не было никакого влияния на солдатские массы, которым было абсолютно наплевать на это самозваное правительство. Даже толпа дезертиров, которая не пожелала возвращаться на фронт и осталась в Киеве, объявив себя украинскими полками, тихо растворились, как только стало известно о приближении большевиков.Для своей защиты самозваная рада смогла собрать только несколько отрядов, в основном из галицкой молодежи. Навстречу наступающим большевикам был направлен курень Первой юнацкой военной школы под командованием сотника Гончаренко, около 600 юнкеров с 18 пулеметами, и Студенческий курень сечевых стрельцов, примерно 120 студентов и гимназистов.Современные мифотворцы утверждают, что оба отряда состояли из студентов и гимназистов, не имеющих никакой боевой подготовки. Очередная ложь. Среди юнкеров военной школы и куреня сечевых стрельцов преобладали молодые галичане — имеющие боевой опыт бывшие солдаты-фронтовики Австро-Вегерской армии, военнопленные и прочие их земляки, наводнившие Киев в 1917 году после развала фронта.По личному указанию Грушевского они были зачислены в военную школу и на учебу в Киевский университет. Он хорошо знал, на кого в случае чего можно опереться. В сотне сечевых стрельцов была одна рота, действительно состоявшая в основном из необученных студентов и гимназистов, среди них преобладали также выходцы из Галиции. Командовал отрядом сотник Гончаренко, впоследствии ставший в 1944 году одним из первых офицеров дивизии СС «Галичина». Вот такие у УНР были защитнички.Противостояли под Крутами галицийцам не злобные москали, а один из отрядов правительства Украинской Советской Республики, посланный для выдворения Центральной Рады в австрийскую Галицию, откуда прибыла большая часть её руководства и куда оно впоследствии было изгнано. На Киев шел отряд из Харькова с одним бронепоездом и численностью примерно 3600 человек, сформированный в восточных регионах из малорусских красногвардейцев и матросов-балтийцев, казаков Примакова и разрастающимися по пути как снежный ком сочувствующимиОтряд Гончаренко был направлен в Бахмач, но так как его население было настроено поддержать большевиков, он решил занять позиции возле железнодорожной станции Круты. Понимая, что остановить противника они не смогут, Гончаренко приказал разобрать пути, так как большевистские отряды «захватывали Украину», разъезжая на поездах.Так что бой под Крутами, о котором сейчас пишут столько небылиц и откровенного бреда, происходил между галицкими наемниками Центральной рады и войсками малорусского правительства. Никакого грандиозного сражения не было. Юнкера организовали засаду с двух сторон насыпи, в результате которой отряд красногвардейцев попал под пулеметный огонь. Началась перестрелка, к вечеру красногвардейцы организовали обход на флангах и захватили станцию, вынудив «героев Крут» бежать к поезду, на котором они приехали.В это время их командиры устроили попойку в вагонах и, увидев опасность, дали сигнал к отъезду, бросив на произвол судьбы бегущих вояк. При паническом бегстве забыли о той самой роте студентов численностью примерно 35 человек. Командир студенческой сотни был ранен в самом начале боя, руководить отходом было некому, и рота, отступая в сумерках, заблудилась, вышла прямо на станцию, уже взятую красногвардейцами, и попала в плен.Раненые сразу же были направлены в госпиталь в Харьков. Остальные 28 человек были расстреляны на следующее утро по приказу Муравьева, командовавшего наступлением. Он уже доложил о «разгроме» войск Центральной рады во главе с самим Петлюрой и три десятка пленных юнцов никак не могли служить доказательством его убедительной победы.На этом все и закончилось, следует только добавить, что бежавшие с поля боя галицкие юнкера стали главной ударной силой через несколько дней при подавлении восстание рабочих на Арсенале, расстреляв более полутора тысяч рабочих, восставших против Центральной рады. Естественно, никакие Круты не спасли Центральную раду, она бежала из Киева и через месяц на немецких оккупационных штыках вернулась.Возможно, об этом сугубо рядовом событии гражданской войны никто бы и не знал, но среди погибших оказался брат тогдашнего министра иностранных дел УНР Александра Шульгина, и правительству УНР просто необходим был подвиг и герои для оправдания своего постыдного бегства из Киева, подписания Брест-Литовского мира и немецкой оккупации Украины.Грушевский решил из поражения под Крутами сделать эпохальную битву и превратить расстрелянных студентов в «героев». С этой целью он устроил в марте торжественное перезахоронение погибших. Так как Гончаренко в своем докладе о великой битве писал о 280 погибших, заготовили 200 гробов, но… под Крутами нашли только 27 тел и 18 из них с помпой захоронили в Аскольдовой могиле. Остальные просто разбежались, а Гончаренко записал их в убитые.Среди расстрелянных почти половина были представителями Галиции и культ героев Крут родился именно там. Они с гражданской войны не упускали случая возвеличивания псевдобитвы под Крутами. В бандитской армии УПА в 1944 году было даже соединение «Круты» и установлена традиция праздновать этот день как национальный праздник. А после оранжевого шабаша Ющенко заставил всех на Украине считать его государственным праздником.Вот так вместо почитания истинных героев Украине навязываются галицкие мифы, ставящие цель вытравить память о героическом прошлом. Вместо почитания героев-арсенальцев, восставших против марионеточного правительства, всех заставляют чтить галицких наемников. Вытравливают память о 81 молодых героях-краснодонцах, сложивших свои головы в борьбе с фашистами. Уничтожают памятники и о героях-комсомольцах.Не тянут Круты на Фермопилы, как бы ни старались последователи Грушевского вбить в головы подрастающего поколения очередной миф о героическом прошлом «борцов» за украинство. У народа были и остались свои герои. Миф об «эпохальной битве под Крутами» является одним из фрагментов лжи и бреда, которые лицемерно пытаются навязать всему обществу в качестве образца для подражания в борьбе за интересы несуществующей «украинской нации».