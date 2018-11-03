«Ручные» комплексы ПВО. Часть 8. ПЗРК Grom

ПЗРК «Grom»

Подразделения зенитного дивизиона 10-й бронекавалерийской бригады польской армии во время учебных занятий на полигоне; февраль 2018-го года

Литовский военнослужащий с польским ПЗРК «Grom» в польском учебном центре в Кошалине

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/grom/grom.shtml

https://bmpd.livejournal.com/3270730.html

http://nevskii-bastion.ru/grom-poland

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