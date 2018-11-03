«Ручные» комплексы ПВО. Часть 8. ПЗРК Grom
Grom – это основной польский переносной зенитный ракетный комплекс. Как и другие ПЗРК он предназначен для поражения различных низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах. Является достаточно известным комплексом и одним из олицетворений польского военно-промышленного комплекса, при этом первая версия данного переносного комплекса по составу и конструкции почти полностью повторяет российский ПЗРК «Игла».
ПЗРК «Grom» и его дальнейшие модернизации состоят сегодня на вооружении польских вооруженных сил, а также продвигаются на международном рынке. Известно, что помимо Польши данный комплекс точно эксплуатируется вооруженными силами Грузии и Литвы. Любопытно, что комплекс создавался при непосредственной поддержке российской стороны, которая с 1995 по 2004 год оказывала Польше техническое содействие в разработке и освоении производства отдельных узлов переносного комплекса, в частности в страну поставлялись российские комплектующие и материалы, полную локализацию комплекса и выпуск на местных предприятиях польская оборонная промышленность смогла обеспечить только после 2004 года.
ПЗРК «Grom» (Гром) предназначен для борьбы с визуально наблюдаемыми низколетящими воздушными целями разного типа (в том числе самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами), летящими со скоростью до 400м/с на встречных курсах и со скоростью до 320 м/с – на догонных курсах, в том числе в условиях искусственных и естественных (фоновых) тепловых помех. ПЗРК «Гром» разрабатывался предприятиями польского военно-промышленного комплекса на базе российских ПЗРК «Игла-1» и «Игла». Работы над данным переносным комплексом начались в Польше в 1992 году.
Первые образцы переносного комплекса, получившие обозначение «Grom-1», начали поступать на вооружение польской армии уже в 1995 году. Совершенствование и модернизация комплекса продолжались в рамках реализации проекта «Grom-2». На протяжении довольно длительного времени с 1995 года по 2004 год Россия оказывала польским предприятиям техническое содействие в разработке и освоении производства отдельных узлов ПЗРК Grom-2, обеспечивая, в том числе, поставку комплектующих и материалов, к примеру, ГСН 9Э410 и 1Г-03 производства ОАО «ЛОМО». В соответствии с условиями сотрудничества польская сторона обязывалась не реэкспортировать комплексы, а также не продавать их третьей стороне без согласия России и использовать российские изделия лишь для потребностей Минобороны Польши.
ПЗРК «Grom» по конструкции и своему составу почти полностью повторял российский переносной комплекс «Игла». В его состав входят: зенитная управляемая ракета, пусковой механизм с встроенным радиолокационным запросчиком и блоком питания, пусковая труба.
Зенитная управляемая ракета комплекса «Grom» выполнена по аэродинамической схеме «утка», в передней ее части расположены аэродинамические рули, а сзади – четыре раскрывающихся стабилизатора. Головка самонаведения двухканальная, аналогичная 9Э410. Фотоприемник основного канала выполнен на основе сурмянистого индия, и охлаждается перед пуском ракеты до температуры -196 градусов Цельсия. Фотоприемник вспомогательного канала представляет собой неохлаждаемый фоторезистор, построенный на базе сернистого свинца. ЗУР эксплуатируется в герметичной пусковой трубе комплекса, на которой расположены гнезда для подсоединения пускового механизма и блока питания. Пусковой механизм ПЗРК «Гром» является многоразовым и может использоваться многократно. Он обеспечивает автоматическую подготовку зенитной ракеты к пуску, проверку работы систем ракеты, а также производство самого выстрела. Блок питания комплекса необходим для питания пускового механизма и охлаждения головки самонаведения. Он состоит из пиротехнической батареи и баллона со сжатым азотом (давление 35 МПа).
Разработчиками из Польши для ракеты был спроектирован новый контактный взрыватель, также были модифицированы маршевый двигатель и боевая часть. В результате переносной комплекс «Grom» получил возможность поражения воздушных целей на высоте более 3000 метров, а дальность использования увеличилась до 5500 метров. Боевая часть ЗУР комплекса «Grom» отличается от российского прототипа несколько возросшим весом и, по словам польских разработчиков, обладает большей эффективностью. Для переносного комплекса «Grom» был также создан новый датчик системы распознавания государственной принадлежности (свой-чужой) ИК3-02.
Можно отметить следующую наблюдаемую эволюцию комплекса. Изначально ПЗРК «Grom» (в 1990-е годы, именуемый «Grom 1») представлял собой собираемый польским предприятием Mesko лицензионный вариант советского переносного комплекса 9К310 «Игла-1» с модифицированной ракетой 9М313, оснащенной головкой самонаведения (ГСН) 9Э410 от ракеты 9М39 переносного комплекса 9К38 «Игла» производства санкт-петербургского ОАО «ЛОМО». Помимо этого доработке подверглись боевая часть ракеты и пусковая установка 9П519.
Начиная с 2000 года, завод MESKO S.A наладил выпуск модифицированного ПЗРК, получившего обозначение «Grom 2». Основным отличием данной версии комплекса стала модифицированная зенитная ракета, которая получила новую ГСН 1Г03 разработки ОАО «ЛОМО», а также новую боевую часть, масса которой выросла с 1,27 до 1,83 кг. Первоначально ГСН для нового переносного комплекса поставлялась петербургским предприятием «ЛОМО», но с 2004 года Польша смогла полностью локализовать выпуск ГСН. Также в пусковом устройстве комплекса была использована новая элементная база и новые аккумуляторные батареи. Обе модификации ПЗРК «Grom» в состоянии использовать стандартные пусковые механизмы ПЗРК «Игла» (9П516) и ПЗРК «Игла-1» (9П519).
Дальнейшим вариантом модификации комплекса стал ПЗРК «Piorun» (Молния), первоначально обозначавшийся как Grom-M и являющийся вариантом дальнейшей модернизации комплекса «Grom 2». Разработкой усовершенствованной версии «Грома» занимались Военная техническая Академия (Wojskowa Akademia Techniczna) совместно с компаниями BUMAR и ZM Mesko. Основными целями программы модернизации были увеличение скорости ракеты (выросла до 660 м/с), дальности и высоты поражения целей, повышение помехоустойчивости ГСН, а также обеспечение возможностей применений ПЗРК против новых типов воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
К основным отличиям последней на данный момент модернизации переносного комплекса относят оснащение зенитной управляемой ракеты новым твердотопливным двигателем, который является собственной разработкой польской компании Mesko. Применение нового двигателя должно увеличить дальность стрельбы комплекса до 6500 метров, а досягаемость воздушных целей по высоте вырастет до 4000 метров. Помимо всего прочего ракета ПЗРК «Piorun» получила модифицированную ГСН с цифровой обработкой сигналов, а также новый неконтактный взрыватель, который можно запрограммировать в зависимости от типа цели. Масса боевой части увеличилась до 2 кг, при этом она оснащена новым высокоэнергетическим взрывчатым веществом нового поколения CL-20 и готовыми поражающими элементами. В состав пускового устройства был введен инфракрасный прицел.
В декабре 2016 года Министерство национальной обороны Польши подписало с Mesko договор на поставку 420 пусковых установок и 1300 ракет комплекса «Piorun». По планам они должны были заменить все стоящие на вооружении комплексы «Гром», однако когда именно это произойдет сказать трудно. Выяснилось, что разработка собственного нового твердотопливного двигателя для переносного комплекса «Piorun» оказалась достаточно сложной задачей для Mesko, недоделанность данного двигателя и проблемы с его выпуском стали препятствием для серийного выпуска новой версии ПЗРК.
Производство ПЗРК «Гром» осуществлялось на предприятии MESKO S.A, расположенном в городе Скаржиско-Камень. В настоящее время комплекс активно продвигается на международном рынке в составе различных зенитных систем ближнего радиуса действия (ZUR-23-2KG Jodek-G, ZSU-23-4MP Biala, Poprad), размещенных на различных шасси. Также известно, что в 2007 году Польша продала Грузии порядка 30 переносных комплексов «Grom» и до 100 ракет к ним. Данные комплексы затем использовались в ходе грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года.
Ранее еще в 2005 году Польша смогла заключить контракт на 35 миллионов долларов на поставку в Индонезию системы ПВО Kobra собственной разработки. В состав данного комплекса входят машины боевого управления WD-95, мобильная РЛС MMSR, мобильные ракетные установки Poprad с зенитными ракетами «Гром» и установки ZUR-23-2KG. Первая батарея комплекса была приобретена Индонезией в 2007 году. В общей сложности индонезийские военные закупили 74 ракеты «Grom» и значительное количество 23-мм боеприпасов.
Еще одним иностранным заказчиком переносной версии комплекса стала Литва, которая в конце декабря 2014 года получила первую партию ПЗРК «Grom» (скорее всего в версии Grom-2). Стоимость подписанного Литвой контракта составляет 34,041 миллион евро, он был подписан в сентябре 2014 года, детали контракта не раскрывались. Поставки польских ПЗРК небольшими партиями будут осуществляться до 2021 года. Стоимость первой партии, полученной в 2014 году, оценивалась в 4,8 миллиона евро, а ее возможный размер мог составить 12 пусковых установок и до 60 ракет к ним.
Тактико-технические характеристики ПЗРК «Grom»:
Дальность поражаемых целей – от 500 до 5500 м.
Высота поражаемых целей – от 10 до 3500 м.
Скорость поражаемых целей: до 400 м/с (на встречном курсе), до 320 м/с (на догонном курсе).
Максимальная скорость ракеты – 580 м/с.
Диаметр корпуса ракеты – 72 мм.
Длина ракеты – 1648 мм.
Стартовая масса ракеты – 10,25 кг.
Масса боевой части – 1,27 кг.
Масса комплекса в боевом положении – 18,5 кг.
Время перевода в боевое положение – 13 секунд.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/grom/grom.shtml
https://bmpd.livejournal.com/3270730.html
http://nevskii-bastion.ru/grom-poland
Материалы из открытых источников
ПЗРК «Grom» и его дальнейшие модернизации состоят сегодня на вооружении польских вооруженных сил, а также продвигаются на международном рынке. Известно, что помимо Польши данный комплекс точно эксплуатируется вооруженными силами Грузии и Литвы. Любопытно, что комплекс создавался при непосредственной поддержке российской стороны, которая с 1995 по 2004 год оказывала Польше техническое содействие в разработке и освоении производства отдельных узлов переносного комплекса, в частности в страну поставлялись российские комплектующие и материалы, полную локализацию комплекса и выпуск на местных предприятиях польская оборонная промышленность смогла обеспечить только после 2004 года.
ПЗРК «Grom» (Гром) предназначен для борьбы с визуально наблюдаемыми низколетящими воздушными целями разного типа (в том числе самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами), летящими со скоростью до 400м/с на встречных курсах и со скоростью до 320 м/с – на догонных курсах, в том числе в условиях искусственных и естественных (фоновых) тепловых помех. ПЗРК «Гром» разрабатывался предприятиями польского военно-промышленного комплекса на базе российских ПЗРК «Игла-1» и «Игла». Работы над данным переносным комплексом начались в Польше в 1992 году.
ПЗРК «Grom»
Первые образцы переносного комплекса, получившие обозначение «Grom-1», начали поступать на вооружение польской армии уже в 1995 году. Совершенствование и модернизация комплекса продолжались в рамках реализации проекта «Grom-2». На протяжении довольно длительного времени с 1995 года по 2004 год Россия оказывала польским предприятиям техническое содействие в разработке и освоении производства отдельных узлов ПЗРК Grom-2, обеспечивая, в том числе, поставку комплектующих и материалов, к примеру, ГСН 9Э410 и 1Г-03 производства ОАО «ЛОМО». В соответствии с условиями сотрудничества польская сторона обязывалась не реэкспортировать комплексы, а также не продавать их третьей стороне без согласия России и использовать российские изделия лишь для потребностей Минобороны Польши.
ПЗРК «Grom» по конструкции и своему составу почти полностью повторял российский переносной комплекс «Игла». В его состав входят: зенитная управляемая ракета, пусковой механизм с встроенным радиолокационным запросчиком и блоком питания, пусковая труба.
Зенитная управляемая ракета комплекса «Grom» выполнена по аэродинамической схеме «утка», в передней ее части расположены аэродинамические рули, а сзади – четыре раскрывающихся стабилизатора. Головка самонаведения двухканальная, аналогичная 9Э410. Фотоприемник основного канала выполнен на основе сурмянистого индия, и охлаждается перед пуском ракеты до температуры -196 градусов Цельсия. Фотоприемник вспомогательного канала представляет собой неохлаждаемый фоторезистор, построенный на базе сернистого свинца. ЗУР эксплуатируется в герметичной пусковой трубе комплекса, на которой расположены гнезда для подсоединения пускового механизма и блока питания. Пусковой механизм ПЗРК «Гром» является многоразовым и может использоваться многократно. Он обеспечивает автоматическую подготовку зенитной ракеты к пуску, проверку работы систем ракеты, а также производство самого выстрела. Блок питания комплекса необходим для питания пускового механизма и охлаждения головки самонаведения. Он состоит из пиротехнической батареи и баллона со сжатым азотом (давление 35 МПа).
Подразделения зенитного дивизиона 10-й бронекавалерийской бригады польской армии во время учебных занятий на полигоне; февраль 2018-го года
Разработчиками из Польши для ракеты был спроектирован новый контактный взрыватель, также были модифицированы маршевый двигатель и боевая часть. В результате переносной комплекс «Grom» получил возможность поражения воздушных целей на высоте более 3000 метров, а дальность использования увеличилась до 5500 метров. Боевая часть ЗУР комплекса «Grom» отличается от российского прототипа несколько возросшим весом и, по словам польских разработчиков, обладает большей эффективностью. Для переносного комплекса «Grom» был также создан новый датчик системы распознавания государственной принадлежности (свой-чужой) ИК3-02.
Можно отметить следующую наблюдаемую эволюцию комплекса. Изначально ПЗРК «Grom» (в 1990-е годы, именуемый «Grom 1») представлял собой собираемый польским предприятием Mesko лицензионный вариант советского переносного комплекса 9К310 «Игла-1» с модифицированной ракетой 9М313, оснащенной головкой самонаведения (ГСН) 9Э410 от ракеты 9М39 переносного комплекса 9К38 «Игла» производства санкт-петербургского ОАО «ЛОМО». Помимо этого доработке подверглись боевая часть ракеты и пусковая установка 9П519.
Начиная с 2000 года, завод MESKO S.A наладил выпуск модифицированного ПЗРК, получившего обозначение «Grom 2». Основным отличием данной версии комплекса стала модифицированная зенитная ракета, которая получила новую ГСН 1Г03 разработки ОАО «ЛОМО», а также новую боевую часть, масса которой выросла с 1,27 до 1,83 кг. Первоначально ГСН для нового переносного комплекса поставлялась петербургским предприятием «ЛОМО», но с 2004 года Польша смогла полностью локализовать выпуск ГСН. Также в пусковом устройстве комплекса была использована новая элементная база и новые аккумуляторные батареи. Обе модификации ПЗРК «Grom» в состоянии использовать стандартные пусковые механизмы ПЗРК «Игла» (9П516) и ПЗРК «Игла-1» (9П519).
Дальнейшим вариантом модификации комплекса стал ПЗРК «Piorun» (Молния), первоначально обозначавшийся как Grom-M и являющийся вариантом дальнейшей модернизации комплекса «Grom 2». Разработкой усовершенствованной версии «Грома» занимались Военная техническая Академия (Wojskowa Akademia Techniczna) совместно с компаниями BUMAR и ZM Mesko. Основными целями программы модернизации были увеличение скорости ракеты (выросла до 660 м/с), дальности и высоты поражения целей, повышение помехоустойчивости ГСН, а также обеспечение возможностей применений ПЗРК против новых типов воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
К основным отличиям последней на данный момент модернизации переносного комплекса относят оснащение зенитной управляемой ракеты новым твердотопливным двигателем, который является собственной разработкой польской компании Mesko. Применение нового двигателя должно увеличить дальность стрельбы комплекса до 6500 метров, а досягаемость воздушных целей по высоте вырастет до 4000 метров. Помимо всего прочего ракета ПЗРК «Piorun» получила модифицированную ГСН с цифровой обработкой сигналов, а также новый неконтактный взрыватель, который можно запрограммировать в зависимости от типа цели. Масса боевой части увеличилась до 2 кг, при этом она оснащена новым высокоэнергетическим взрывчатым веществом нового поколения CL-20 и готовыми поражающими элементами. В состав пускового устройства был введен инфракрасный прицел.
В декабре 2016 года Министерство национальной обороны Польши подписало с Mesko договор на поставку 420 пусковых установок и 1300 ракет комплекса «Piorun». По планам они должны были заменить все стоящие на вооружении комплексы «Гром», однако когда именно это произойдет сказать трудно. Выяснилось, что разработка собственного нового твердотопливного двигателя для переносного комплекса «Piorun» оказалась достаточно сложной задачей для Mesko, недоделанность данного двигателя и проблемы с его выпуском стали препятствием для серийного выпуска новой версии ПЗРК.
Литовский военнослужащий с польским ПЗРК «Grom» в польском учебном центре в Кошалине
Производство ПЗРК «Гром» осуществлялось на предприятии MESKO S.A, расположенном в городе Скаржиско-Камень. В настоящее время комплекс активно продвигается на международном рынке в составе различных зенитных систем ближнего радиуса действия (ZUR-23-2KG Jodek-G, ZSU-23-4MP Biala, Poprad), размещенных на различных шасси. Также известно, что в 2007 году Польша продала Грузии порядка 30 переносных комплексов «Grom» и до 100 ракет к ним. Данные комплексы затем использовались в ходе грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года.
Ранее еще в 2005 году Польша смогла заключить контракт на 35 миллионов долларов на поставку в Индонезию системы ПВО Kobra собственной разработки. В состав данного комплекса входят машины боевого управления WD-95, мобильная РЛС MMSR, мобильные ракетные установки Poprad с зенитными ракетами «Гром» и установки ZUR-23-2KG. Первая батарея комплекса была приобретена Индонезией в 2007 году. В общей сложности индонезийские военные закупили 74 ракеты «Grom» и значительное количество 23-мм боеприпасов.
Еще одним иностранным заказчиком переносной версии комплекса стала Литва, которая в конце декабря 2014 года получила первую партию ПЗРК «Grom» (скорее всего в версии Grom-2). Стоимость подписанного Литвой контракта составляет 34,041 миллион евро, он был подписан в сентябре 2014 года, детали контракта не раскрывались. Поставки польских ПЗРК небольшими партиями будут осуществляться до 2021 года. Стоимость первой партии, полученной в 2014 году, оценивалась в 4,8 миллиона евро, а ее возможный размер мог составить 12 пусковых установок и до 60 ракет к ним.
Тактико-технические характеристики ПЗРК «Grom»:
Дальность поражаемых целей – от 500 до 5500 м.
Высота поражаемых целей – от 10 до 3500 м.
Скорость поражаемых целей: до 400 м/с (на встречном курсе), до 320 м/с (на догонном курсе).
Максимальная скорость ракеты – 580 м/с.
Диаметр корпуса ракеты – 72 мм.
Длина ракеты – 1648 мм.
Стартовая масса ракеты – 10,25 кг.
Масса боевой части – 1,27 кг.
Масса комплекса в боевом положении – 18,5 кг.
Время перевода в боевое положение – 13 секунд.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/grom/grom.shtml
https://bmpd.livejournal.com/3270730.html
http://nevskii-bastion.ru/grom-poland
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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