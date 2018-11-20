Тайна репрессий
Новую советскую реальность, цивилизацию создали недавно. Ей только предстояло материализоваться, стать полноценным миром. А для этого нужно было активно бороться с внутренними и внешними врагами. Нельзя было дать старой реальности – феодальному, капиталистическому миру, основанному на социальной несправедливости, паразитировании немногих «избранных» над народными массами, вернуться, подчинить себе новый мир, советскую цивилизацию. Это означало активную борьбу с внутренними и внешними врагами.
Очевидно, это стало одной из приоритетных задач Иосифа Сталина и его правительства. Кроме того, с внутренней угрозой была связана и внешняя. Хозяева Запада – глобальная мафия, после того как не удалось уничтожить русскую цивилизацию и русский народ руками революционеров-февралистов (западников) и революционеров-интернационалистов, троцкистов, сделали ставку на фашизм и нацизм – «коричневую и чёрную чуму». Фашистам, нацистам и милитаристам дали «зелёный свет» в Европе и на Востоке. Молодую советскую цивилизацию кольцом окружили враги, которые ясно показывали, что планируют захват русских территорий: националистическая Финляндия, панская Польша, Румыния, Германия, милитаристская Япония и т. д. Хозяева Запада помогли прийти к власти Гитлеру и нацистам, построить Третий рейх, заряженный «натиском на Восток», на Дальнем Востоке к войне с Россией-СССР активно готовилась Японская империя. Перед лицом кольца врагов Советский Союз должен был стать стальным единым монолитом, готовым дать отпор ведущим великим державам Запада и Востока.
Также было очевидно, что необходима не только духовно-моральная мобилизация населения, но соответствующая материальная опора. Невозможно дать соответствующий отпор врагу голыми руками, необходим отвечающий вызовам эпохи оборонный потенциал. Необходимо создать оружие победы – современные танки, самолеты, пушки, корабли, которое позволит новому советскому миру, сверхцивилизации будущего, которая на столетия вырвалась вперёд из болота и грязи звериного, хищного мира, дать отпор хищникам и чужим Запада и Востока, желающим поработить, ограбить и уничтожить Русь. Необходимо было создать материальную опору – мощную индустрию, энергетику, военно-промышленный комплекс, передовые отрасли – самолетостроение, машиностроение, кораблестроение, двигателестроение, тракторо-танкостроение, ракетостроение, чтобы говорить со старым миром на доступном ему языке — языке силы. Именно этой сверхзадаче была посвящена индустриальная политика новой русской империи – советской. Именно на неё работала в значительной мере и наука, и система воспитания, и система образование. Второй (или первой) важнейшей задачей системы образования и воспитания СССР было создание нового советского человека – созидателя, творца, труженика, учителя и воина. Это был человек будущего общества – общества знания, созидания и служения, живущего на основе этики совести и социальной справедливости.
Именно эти задачи и определили почти все стороны жизни советской, сталинской империи. Новой русской империи, которая взяла в прошлом всё лучшее, что там было (Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Федор Ушаков, Михаил Ломоносов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и т. д.), и широкими шагами пошла в будущее.
Сталин отлично всё понимал. И говорил об этом людям простыми словами. Так, отлично сказано всё в материале «О задачах хозяйственников: Речь на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г.». Сталин рассказал, что требуется России и народу, чтобы процветать. Во-первых, «требуются достаточные природные богатства в стране: железная руда, уголь, нефть, хлеб, хлопок. Есть ли они у нас? Есть. Есть больше, чем в любой другой стране. Взять хотя бы Урал, который представляет такую комбинацию богатств, какой нельзя найти ни в одной стране». У нас в России есть всё для уверенного развития, последовательного улучшения жизни народа. То есть «со стороны природных богатств мы обеспечены полностью. Их у нас даже больше, чем нужно».
Во-вторых, требуется «наличие такой власти, которая имела бы желание и силу двинуть использование этих огромных природных богатств на пользу народа». Тогда такая власть – советская, оказалась во главе страны. Поэтому Советский Союз и развивался удивительными темпами, создавая цивилизацию будущего, показывая положительный пример всему человечеству. Ныне всё наоборот, власть снова у хищных капиталистов, олигархов-рабовладельцев, которые участвуют в создании «нового мирового порядка» — глобального «цифрового концлагеря», неорабовладельческой цивилизации с разделением людей на «избранных», господ и рабов-потребителей, котором «государство ничего не должно». В руках у 1% населения России и почти все народные богатства, и они работают не народ, а на хозяев Запада и Востока, на глобальную мафию. Отсюда все беды России и народа, как нынешние, так и будущие. А дальше будет только хуже.
В-третьих, требуется, чтобы «власть пользовалась поддержкой миллионных масс рабочих и крестьян. Пользуется ли наша власть такой поддержкой? Да, пользуется. Во всем мире не найдете вы другой такой власти, которая бы пользовалась такой поддержкой рабочих и крестьян, какой пользуется Советская власть». Нынешняя власть путем обмана и создания морока, иллюзий получила поддержку народа. Но по мере нарастания внутренних проблем, усиления внешней угрозы для России мираж процветающей и «вставшей с колен» России рушится. Всё больше людей видят, что капиталистическая и либеральная власть в России ведёт страну к катастрофе, новой смуте, при этом темпы обирания людей быстро набирают обороты. Общество распалось на кучку господ, богачей, касту «новых дворян», которым позволено всё и бедняков, обездоленные народные массы, не имеющие никакого будущего. Более того, для сырьевой, колониальной экономики России (как и Украины) – основная часть народа «лишняя».
Всё это уже было. Далее советский вождь Сталин показывает суть западной, хищной капиталистической системы, которая в 1990-е годы установилась в России. Для процветания народа необходимо «наличие такого строя, который был бы свободен от неизлечимых болезней капитализма и который давал бы серьезные преимущества перед капитализмом. Кризис, безработица, расточительство, нищета широких масс – вот неизлечимые болезни капитализма. Наш строй не страдает этими болезнями, потому что власть в наших руках, в руках рабочего класса, потому что мы ведем плановое хозяйство, планомерно накопляем ресурсы и правильно распределяем их по отраслям народного хозяйства. Мы свободны от неизлечимых болезней капитализма. В этом наше отличие, в этом наше решающее преимущество перед капитализмом. Посмотрите, как капиталисты хотят выйти из экономического кризиса. Они снижают максимально заработную плату рабочих. Они снижают максимально цены на сырье. Но они не хотят снижать сколько-нибудь серьезно цены на промышленные и продовольственные товары массового потребления. Это значит, что они хотят выйти из кризиса за счет основных потребителей товаров, за счет рабочих, за счет крестьян, за счет трудящихся. Капиталисты подрубают тот сук, на котором они сидят. И вместо выхода из кризиса получается его усугубление, получается накопление новых предпосылок, ведущих к новому, еще более жестокому кризису».
Ничего не напоминает? Типичная политика капиталистов, олигархии и плутократии. Россия в 1990-е годы стала частью западного мира – как культурная и экономическая периферия и сырьевой придаток, рынок сбыта, в первую очередь разного мусора, вроде отравленной испорченной пищи. Отсюда все нынешние проблемы России – кризис, деградация и вымирание населения, нищета широких масс, сверхпотребление богатых и пр. И как капиталисты пытаются выйти из кризиса – за счёт населения, ничего не делая для коренной реформы системы сверху, а только усиливая грабеж народа, добивая остатки социалистических достижений. То есть вместо выхода из кризиса получается его усугубление, накопление новых предпосылок, которые ведут уже к краху системы, социальной катастрофе, смуте и внешнему вторжению.
Сталин отлично понимал, что Запад, капиталистическая система – это хищник, убийца и упырь. Говорил об этом: «…отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость… За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: «ты обильная» – стало быть, можно на твой счет поживиться. Они били и приговаривали: «ты убогая, бессильная» – стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно. Таков уже закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб – значит ты не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч – значит ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться. Вот почему нельзя нам больше отставать…теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, – у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот почему Ленин говорил накануне Октября: «Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны».
Исторические слова! Крайне актуальные и сегодня, в эпоху глобализации и цифровизации. Грандиозная задача – одним рывком преодолеть вековую отсталость в десять лет и отразить внешнюю угрозу. Тогда сталинская, Советская Россия эту задачу решила! Как решила задачу борьбы с внутренним врагом.
Продолжение следует…
Очевидно, это стало одной из приоритетных задач Иосифа Сталина и его правительства. Кроме того, с внутренней угрозой была связана и внешняя. Хозяева Запада – глобальная мафия, после того как не удалось уничтожить русскую цивилизацию и русский народ руками революционеров-февралистов (западников) и революционеров-интернационалистов, троцкистов, сделали ставку на фашизм и нацизм – «коричневую и чёрную чуму». Фашистам, нацистам и милитаристам дали «зелёный свет» в Европе и на Востоке. Молодую советскую цивилизацию кольцом окружили враги, которые ясно показывали, что планируют захват русских территорий: националистическая Финляндия, панская Польша, Румыния, Германия, милитаристская Япония и т. д. Хозяева Запада помогли прийти к власти Гитлеру и нацистам, построить Третий рейх, заряженный «натиском на Восток», на Дальнем Востоке к войне с Россией-СССР активно готовилась Японская империя. Перед лицом кольца врагов Советский Союз должен был стать стальным единым монолитом, готовым дать отпор ведущим великим державам Запада и Востока.
Также было очевидно, что необходима не только духовно-моральная мобилизация населения, но соответствующая материальная опора. Невозможно дать соответствующий отпор врагу голыми руками, необходим отвечающий вызовам эпохи оборонный потенциал. Необходимо создать оружие победы – современные танки, самолеты, пушки, корабли, которое позволит новому советскому миру, сверхцивилизации будущего, которая на столетия вырвалась вперёд из болота и грязи звериного, хищного мира, дать отпор хищникам и чужим Запада и Востока, желающим поработить, ограбить и уничтожить Русь. Необходимо было создать материальную опору – мощную индустрию, энергетику, военно-промышленный комплекс, передовые отрасли – самолетостроение, машиностроение, кораблестроение, двигателестроение, тракторо-танкостроение, ракетостроение, чтобы говорить со старым миром на доступном ему языке — языке силы. Именно этой сверхзадаче была посвящена индустриальная политика новой русской империи – советской. Именно на неё работала в значительной мере и наука, и система воспитания, и система образование. Второй (или первой) важнейшей задачей системы образования и воспитания СССР было создание нового советского человека – созидателя, творца, труженика, учителя и воина. Это был человек будущего общества – общества знания, созидания и служения, живущего на основе этики совести и социальной справедливости.
Именно эти задачи и определили почти все стороны жизни советской, сталинской империи. Новой русской империи, которая взяла в прошлом всё лучшее, что там было (Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Федор Ушаков, Михаил Ломоносов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и т. д.), и широкими шагами пошла в будущее.
Сталин отлично всё понимал. И говорил об этом людям простыми словами. Так, отлично сказано всё в материале «О задачах хозяйственников: Речь на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г.». Сталин рассказал, что требуется России и народу, чтобы процветать. Во-первых, «требуются достаточные природные богатства в стране: железная руда, уголь, нефть, хлеб, хлопок. Есть ли они у нас? Есть. Есть больше, чем в любой другой стране. Взять хотя бы Урал, который представляет такую комбинацию богатств, какой нельзя найти ни в одной стране». У нас в России есть всё для уверенного развития, последовательного улучшения жизни народа. То есть «со стороны природных богатств мы обеспечены полностью. Их у нас даже больше, чем нужно».
Во-вторых, требуется «наличие такой власти, которая имела бы желание и силу двинуть использование этих огромных природных богатств на пользу народа». Тогда такая власть – советская, оказалась во главе страны. Поэтому Советский Союз и развивался удивительными темпами, создавая цивилизацию будущего, показывая положительный пример всему человечеству. Ныне всё наоборот, власть снова у хищных капиталистов, олигархов-рабовладельцев, которые участвуют в создании «нового мирового порядка» — глобального «цифрового концлагеря», неорабовладельческой цивилизации с разделением людей на «избранных», господ и рабов-потребителей, котором «государство ничего не должно». В руках у 1% населения России и почти все народные богатства, и они работают не народ, а на хозяев Запада и Востока, на глобальную мафию. Отсюда все беды России и народа, как нынешние, так и будущие. А дальше будет только хуже.
В-третьих, требуется, чтобы «власть пользовалась поддержкой миллионных масс рабочих и крестьян. Пользуется ли наша власть такой поддержкой? Да, пользуется. Во всем мире не найдете вы другой такой власти, которая бы пользовалась такой поддержкой рабочих и крестьян, какой пользуется Советская власть». Нынешняя власть путем обмана и создания морока, иллюзий получила поддержку народа. Но по мере нарастания внутренних проблем, усиления внешней угрозы для России мираж процветающей и «вставшей с колен» России рушится. Всё больше людей видят, что капиталистическая и либеральная власть в России ведёт страну к катастрофе, новой смуте, при этом темпы обирания людей быстро набирают обороты. Общество распалось на кучку господ, богачей, касту «новых дворян», которым позволено всё и бедняков, обездоленные народные массы, не имеющие никакого будущего. Более того, для сырьевой, колониальной экономики России (как и Украины) – основная часть народа «лишняя».
Всё это уже было. Далее советский вождь Сталин показывает суть западной, хищной капиталистической системы, которая в 1990-е годы установилась в России. Для процветания народа необходимо «наличие такого строя, который был бы свободен от неизлечимых болезней капитализма и который давал бы серьезные преимущества перед капитализмом. Кризис, безработица, расточительство, нищета широких масс – вот неизлечимые болезни капитализма. Наш строй не страдает этими болезнями, потому что власть в наших руках, в руках рабочего класса, потому что мы ведем плановое хозяйство, планомерно накопляем ресурсы и правильно распределяем их по отраслям народного хозяйства. Мы свободны от неизлечимых болезней капитализма. В этом наше отличие, в этом наше решающее преимущество перед капитализмом. Посмотрите, как капиталисты хотят выйти из экономического кризиса. Они снижают максимально заработную плату рабочих. Они снижают максимально цены на сырье. Но они не хотят снижать сколько-нибудь серьезно цены на промышленные и продовольственные товары массового потребления. Это значит, что они хотят выйти из кризиса за счет основных потребителей товаров, за счет рабочих, за счет крестьян, за счет трудящихся. Капиталисты подрубают тот сук, на котором они сидят. И вместо выхода из кризиса получается его усугубление, получается накопление новых предпосылок, ведущих к новому, еще более жестокому кризису».
Ничего не напоминает? Типичная политика капиталистов, олигархии и плутократии. Россия в 1990-е годы стала частью западного мира – как культурная и экономическая периферия и сырьевой придаток, рынок сбыта, в первую очередь разного мусора, вроде отравленной испорченной пищи. Отсюда все нынешние проблемы России – кризис, деградация и вымирание населения, нищета широких масс, сверхпотребление богатых и пр. И как капиталисты пытаются выйти из кризиса – за счёт населения, ничего не делая для коренной реформы системы сверху, а только усиливая грабеж народа, добивая остатки социалистических достижений. То есть вместо выхода из кризиса получается его усугубление, накопление новых предпосылок, которые ведут уже к краху системы, социальной катастрофе, смуте и внешнему вторжению.
Сталин отлично понимал, что Запад, капиталистическая система – это хищник, убийца и упырь. Говорил об этом: «…отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость… За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: «ты обильная» – стало быть, можно на твой счет поживиться. Они били и приговаривали: «ты убогая, бессильная» – стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно. Таков уже закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб – значит ты не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч – значит ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться. Вот почему нельзя нам больше отставать…теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, – у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот почему Ленин говорил накануне Октября: «Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны».
Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
Исторические слова! Крайне актуальные и сегодня, в эпоху глобализации и цифровизации. Грандиозная задача – одним рывком преодолеть вековую отсталость в десять лет и отразить внешнюю угрозу. Тогда сталинская, Советская Россия эту задачу решила! Как решила задачу борьбы с внутренним врагом.
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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