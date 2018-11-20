Тайна репрессий

Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Новую советскую реальность, цивилизацию создали недавно. Ей только предстояло материализоваться, стать полноценным миром. А для этого нужно было активно бороться с внутренними и внешними врагами. Нельзя было дать старой реальности – феодальному, капиталистическому миру, основанному на социальной несправедливости, паразитировании немногих «избранных» над народными массами, вернуться, подчинить себе новый мир, советскую цивилизацию. Это означало активную борьбу с внутренними и внешними врагами.Очевидно, это стало одной из приоритетных задач Иосифа Сталина и его правительства. Кроме того, с внутренней угрозой была связана и внешняя. Хозяева Запада – глобальная мафия, после того как не удалось уничтожить русскую цивилизацию и русский народ руками революционеров-февралистов (западников) и революционеров-интернационалистов, троцкистов, сделали ставку на фашизм и нацизм – «коричневую и чёрную чуму». Фашистам, нацистам и милитаристам дали «зелёный свет» в Европе и на Востоке. Молодую советскую цивилизацию кольцом окружили враги, которые ясно показывали, что планируют захват русских территорий: националистическая Финляндия, панская Польша, Румыния, Германия, милитаристская Япония и т. д. Хозяева Запада помогли прийти к власти Гитлеру и нацистам, построить Третий рейх, заряженный «натиском на Восток», на Дальнем Востоке к войне с Россией-СССР активно готовилась Японская империя. Перед лицом кольца врагов Советский Союз должен был стать стальным единым монолитом, готовым дать отпор ведущим великим державам Запада и Востока.Также было очевидно, что необходима не только духовно-моральная мобилизация населения, но соответствующая материальная опора. Невозможно дать соответствующий отпор врагу голыми руками, необходим отвечающий вызовам эпохи оборонный потенциал. Необходимо создать оружие победы – современные танки, самолеты, пушки, корабли, которое позволит новому советскому миру, сверхцивилизации будущего, которая на столетия вырвалась вперёд из болота и грязи звериного, хищного мира, дать отпор хищникам и чужим Запада и Востока, желающим поработить, ограбить и уничтожить Русь. Необходимо было создать материальную опору – мощную индустрию, энергетику, военно-промышленный комплекс, передовые отрасли – самолетостроение, машиностроение, кораблестроение, двигателестроение, тракторо-танкостроение, ракетостроение, чтобы говорить со старым миром на доступном ему языке — языке силы. Именно этой сверхзадаче была посвящена индустриальная политика новой русской империи – советской. Именно на неё работала в значительной мере и наука, и система воспитания, и система образование. Второй (или первой) важнейшей задачей системы образования и воспитания СССР было создание нового советского человека – созидателя, творца, труженика, учителя и воина. Это был человек будущего общества – общества знания, созидания и служения, живущего на основе этики совести и социальной справедливости.Именно эти задачи и определили почти все стороны жизни советской, сталинской империи. Новой русской империи, которая взяла в прошлом всё лучшее, что там было (Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Федор Ушаков, Михаил Ломоносов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и т. д.), и широкими шагами пошла в будущее.Сталин отлично всё понимал. И говорил об этом людям простыми словами. Так, отлично сказано всё в материале «О задачах хозяйственников: Речь на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г.». Сталин рассказал,: железная руда, уголь, нефть, хлеб, хлопок. Есть ли они у нас? Есть. Есть больше, чем в любой другой стране. Взять хотя бы Урал, который представляет такую комбинацию богатств, какой нельзя найти ни в одной стране». У нас в России есть всё для уверенного развития, последовательного улучшения жизни народа. То есть «со стороны природных богатств мы обеспечены полностью. Их у нас даже больше, чем нужно».Во-вторых,Тогда такая власть – советская, оказалась во главе страны. Поэтому Советский Союз и развивался удивительными темпами, создавая цивилизацию будущего, показывая положительный пример всему человечеству. Ныне всё наоборот, власть снова у хищных капиталистов, олигархов-рабовладельцев, которые участвуют в создании «нового мирового порядка» — глобального «цифрового концлагеря», неорабовладельческой цивилизации с разделением людей на «избранных», господ и рабов-потребителей, котором «государство ничего не должно». В руках у 1% населения России и почти все народные богатства, и они работают не народ, а на хозяев Запада и Востока, на глобальную мафию. Отсюда все беды России и народа, как нынешние, так и будущие. А дальше будет только хуже.В-третьих,Пользуется ли наша власть такой поддержкой? Да, пользуется. Во всем мире не найдете вы другой такой власти, которая бы пользовалась такой поддержкой рабочих и крестьян, какой пользуется Советская власть». Нынешняя власть путем обмана и создания морока, иллюзий получила поддержку народа. Но по мере нарастания внутренних проблем, усиления внешней угрозы для России мираж процветающей и «вставшей с колен» России рушится. Всё больше людей видят, что капиталистическая и либеральная власть в России ведёт страну к катастрофе, новой смуте, при этом темпы обирания людей быстро набирают обороты. Общество распалось на кучку господ, богачей, касту «новых дворян», которым позволено всё и бедняков, обездоленные народные массы, не имеющие никакого будущего. Более того, для сырьевой, колониальной экономики России (как и Украины) – основная часть народа «лишняя».Всё это уже было. Далее советский вождь Сталин показывает суть западной, хищной капиталистической системы, которая в 1990-е годы установилась в России. Для процветания народа необходимо «наличие такого строя, который был бы свободен от неизлечимых болезней капитализма и который давал бы серьезные преимущества перед капитализмом.Наш строй не страдает этими болезнями, потому что власть в наших руках, в руках рабочего класса, потому что мы ведем плановое хозяйство, планомерно накопляем ресурсы и правильно распределяем их по отраслям народного хозяйства. Мы свободны от неизлечимых болезней капитализма. В этом наше отличие, в этом наше решающее преимущество перед капитализмом.Они снижают максимально цены на сырье. НоКапиталисты подрубают тот сук, на котором они сидят. И вместо выхода из кризиса получается его усугубление, получается накопление новых предпосылок, ведущих к новому, еще более жестокому кризису».Ничего не напоминает? Типичная политика капиталистов, олигархии и плутократии. Россия в 1990-е годы стала частью западного мира – как культурная и экономическая периферия и сырьевой придаток, рынок сбыта, в первую очередь разного мусора, вроде отравленной испорченной пищи. Отсюда все нынешние проблемы России – кризис, деградация и вымирание населения, нищета широких масс, сверхпотребление богатых и пр. И как капиталисты пытаются выйти из кризиса – за счёт населения, ничего не делая для коренной реформы системы сверху, а только усиливая грабеж народа, добивая остатки социалистических достижений. То есть вместо выхода из кризиса получается его усугубление, накопление новых предпосылок, которые ведут уже к краху системы, социальной катастрофе, смуте и внешнему вторжению.Сталин отлично понимал, что Запад, капиталистическая система – это хищник, убийца и упырь. Говорил об этом: «…отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость… За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: «ты обильная» – стало быть, можно на твой счет поживиться. Они били и приговаривали: «ты убогая, бессильная» – стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно., стало быть, тебя надо остерегаться. Вот почему нельзя нам больше отставать…теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, – у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот почему Ленин говорил накануне Октября: «Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны».Исторические слова! Крайне актуальные и сегодня, в эпоху глобализации и цифровизации. Грандиозная задача – одним рывком преодолеть вековую отсталость в десять лет и отразить внешнюю угрозу. Тогда сталинская, Советская Россия эту задачу решила! Как решила задачу борьбы с внутренним врагом.Продолжение следует…