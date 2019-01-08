Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 8)

37-мм снаряд для зенитного орудия 3,7 cm SK C/30

Заряжание 37-мм спаренной зенитной установки Dopp.LC/30

37-мм универсальная пушка Einh.LC/34на стационарной позиции

37-мм зенитная установка 3,7 cm Flak 39(r)

Спаренная 37-мм зенитная установка 37 mm/54 Breda mod. 1932

Армейская версия модели 37 mm/54 Breda mod. 1939 на одноосном лафете

37 mm/54 Breda mod. 1939 на двухосном лафете 40-мм Bofors L60

Обойма для 40-мм зенитного автомата Bofors L60 с выстрелами разных типов

Немецкая зенитная установка 4,0 cm Flak 28 на боевой позиции

50-мм автоматическая зенитная пушка 5,0 cm Flak 41 в транспортном положении

50-мм автоматическая зенитная пушка 5,0 cm Flak 41 в боевом положении

5,0 cm FlaK 41 на грузовике Mercedes-Benz L-4500A

И все же, какова была реальная эффективность зенитной артиллерии в то время? Стоила ли она затраченных ресурсов или выгоднее строить авиацию? Потеря господства/паритета в воздухе предзнаменовала крах как тогда, так и сейчас. Вот и создается впечатление (во всяком случае у меня), что зенитная артиллерия, это как мертвому припарки…

…в 1943 г. от огня немецкой зенитной артиллерии всех калибров ВВС КА потеряли 1468 Ил-2, то в 1944 г. (Яссо-Кишиневская, Севастопольская, Выборгская, Белорусская и др. наступательные операции) "Илов" было потеряно 1859 машин, а за первые шесть месяцев 45-го (Висло-Одерская, Кенигсбергская и Берлинская операции) число сбитых "Илов" составило 1048 самолетов. При этом рост потерь Ил-2 от огня немецкой зенитной артиллерии сопровождался неуклонным снижением потерь от действий истребителей люфтваффе. Если в 43-м в воздушных боях было сбито 1090 Ил-2, то в 44-м — 882 машины, а в 45-м (на 1 мая) — 369 "Илов". То есть в воздушных боях в небе 44-го "ильюшиных" было потеряно в 2,1 раза меньше, чем от огня ЗА всех калибров, а в 45-м -уже в 2,8 раза меньше. Суммарные же боевые потери штурмовиков Ил-2 практически остались на прежнем уровне: в 1943 г. ВВС КА потеряли на фронтах 3515 Ил-2, в 1944 г. — 3344 боевые машины, а в 45-м (на 1 мая) — 1691.



По материалам:

http://militera.lib.ru/tw/perov_rastrenin/index.html

http://wwii.space/zenitnyie-orudiya-germaniya/

https://bunkermuseumhanstholm.dk/de/museumrundgang/das-dokumentationszentrum/wrackstueck-von-hudson-hanstholm-5-april-1942/

http://www.atlantvoldsydvest.dk/2017/11/10/ubungsbatterie-fano-5-le-leichte-flakausbildungskompanie-der-marine-flakschule-iii-1943-45/

http://forums.airbase.ru/2007/08/t56936_2--zenitnaya-artilleriya-vtoroj-mirovoj.html

http://www.navweaps.com/Weapons/WNGER_37mm-69_mk42.php

https://military.wikireading.ru/7543

http://www.navweaps.com/Weapons/WNIT_37mm-54_m1932.php

http://weaponews.com/weapons/10898-stories-about-guns-anti-aircraft-gun-bofors-40-mm-l60.html

http://www.cmchant.com/bofors-gun-the-l60-weapons

http://www.lonesentry.com/ordnance/5cm-flak-41-antiaircraft-gun.html