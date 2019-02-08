Битва за Северный Кавказ. Ч. 3. Январская катастрофа 11-й армии
Зимнее наступление Красной Армии на Северном Кавказе закончилось полной катастрофой. 11-я армия была разгромлена, развалилась на части, и армия Деникина получила возможность завершить кампанию в регионе в свою пользу.
Подготовка и план операции
В первой половине декабря 1918 года 11-я армия не смогла выполнить поставленную верховным командованием задачу и начать решительное наступление с целью разгрома белых на Северном Кавказе и Кубани. Наступательное движение 11-й армии завершилось ожесточенным встречным сражением, так как армия Деникина также начала наступление. Белые захватили ряд селений, но в целом не смогли разгромить Красную Армию, понесли тяжелые потери. Обе стороны готовились к продолжению битвы.
Главное командование красных 18 декабря 1918 года повторила директиву о решительном наступлении на Северном Кавказе с наступлением на Екатеринодар и Новороссийск, и Петровск и Дербент. Однако боевой запас армии был практически полностью истощен, поэтому наступление можно было начать только после его пополнения – в конце декабря 1918 – январе 1919 года.
В целом же 11-я армия не была готова к этому наступлению. Главное командование не имело данных и силах и группировках противника; войска не имели достаточного количества боеприпасов и снаряжения для зимних боев; новое переформирование и реорганизацию не завершили, то есть организационно армия подготовлена не была; многочисленная кавалерия была распылена между стрелковыми дивизиями, не была объединена в ударные группы, способные прорваться в тыл врага, нарушая его коммуникации; не было сильно армейского резерва, способного ответить на неожиданный контрудар противника; в тылах у красных было неспокойно. Ставропольское крестьянство устало от тягот войны, было недовольно нашествием продотрядов и экспроприациями. При этом оторванная от центральной России 11-я армия ничем не могла возместить убытки местных крестьян. Мобилизованные в армию крестьяне не хотели воевать, имели низкую мотивацию и политическое воспитание. То есть пополнения в армии имели низкую боеспособность, их не успевали подготовить и воспитать, плюс проблемы со снабжением войск в зимних условиях. Отсюда низкая стойкость многих частей и массовое дезертирство при первых признаках поражения. Терское казачество, после подавления восстания, затаилось, но было готово снова восстать. Горцы, ранее поддерживавшие большевиков, всё больше проявляли самостоятельность.
В тоже время произошло укрепление руководства красными войсками. В середине декабря был создан Совет обороны Северного Кавказа под председательством чрезвычайного комиссара Юга России Орджоникидзе. Совет должен был укрепить работу тыла 11-й армии. В конце декабря был ликвидирован ЦИК Северокавказское республики, его функции передали краевому исполнительному комитету во главе с Подвойским. Улучшилась политическая подготовка, почти все полки получили комиссаров. Созданный в декабре штаб армии налаживал работу, должный порядок в армии, разведку. Однако в целом эти мероприятия запоздали.
Общая численность армии доходила до 90 тыс. человек при 159 орудиях и 847 пулеметах. Красная армия держала фронт в 250 км от Дивного до Кисловодска и Нальчика. Для удобства управления войсками приказом от 25 декабря фронт был разделён на два боевых участка. В правый боевой участок входили 3-я Таманская и 4-я стрелковая дивизии, штаб находился в Сотниковском. Командующим был назначен Ригельман, начальником штаба Гудков. В левый боевой участок входили 1-я и 2-я стрелковые дивизии, ими командовал Мироненко. Штаб стоял в Минеральных Водах.
Армия должна была перейти в наступление 4 января 1919 года. 4-я стрелковая дивизия (8,1 тыс. штыков, 15 орудий и 58 пулеметов) и 1-я Ставропольская кавалерийская дивизия (более 1800 сабель) наносила удар из района Воздвиженское, Вознесенское, Митрофановское на Безопасное. 3-я Таманская стрелковая дивизия (24,4 тыс. штыков, 2,3 тыс. сабель, 66 орудий и 338 пулеметов) наступала из района Сухая Буйвола — Калиновское на Ставрополь. Кавалерийский корпус Кочергина в составе 1-й кавалерийской дивизии (1,2 тыс. сабли при 36 пулеметах) и 2-й кавалерийской дивизии (1,2 тыс. сабель при 34 пулеметах), был подчинен командиру 3-й Таманской дивизии, и должен был идти на Темнолесскую. 1-я стрелковая дивизия (11 тыс. штыков и сабель при 130 пулеметах и 35 орудиях получила задачу идти на Темнолесскую. Кубано-Терская кавбригада под командованием Мозгового, находившаяся в подчинении 1-й стрелковой дивизии, атаковала Баталпашинск. 2-я стрелковая дивизия вместе с кавалерийской бригадой Кочубея (в составе 10,5 тыс. штыков, 3,8 тыс. сабель, 230 пулеметов, 43 орудий) наносила удар из района Курсавка, Суворовская, Кисловодск на Баталпашинск и далее вдоль р. Кубани на Невинномысскую.
Главный удар 11-я армия наносила левым флангом (1-я и 2-я дивизии, три кавбригады). Красное командование планировало, заняв Баталпашинск, Невинномысскую и Темнолесскую, перерезать железную дорогу Ставрополь — Армавир, рассечь фронт армии Деникина, чтобы окружить и уничтожить вражескую группировку в районе Ставрополя.
Армия Деникина
Советским войскам противостояла 100-тыс. армия Деникина. Непосредственно против 11-й армии было около 25 тыс. штыков и сабель при 75 орудиях, в ближайшем тылу в гарнизонах располагалось ещё 12 – 14 тыс. человек. На левом фланге, перед фронтом 4-й стрелковой дивизии располагался отряд Станкевича, южнее, на стыке 4-й и 3-й Таманской дивизий – конный корпус Врангеля. 1-й армейский корпус генерала Казановича вместе с 1-й Кубанской казачьей дивизией Покровского располагался в центре против 3-й Таманской дивизии. 3-й армейский корпус генерала Ляхова вместе с 1-й Кавказской казачьей дивизий Шкуро на правом фланге на Владикавказской железной дороге против 2-й стрелковой дивизии.
Деникинцы были лучше красных снабжены оружием и боеприпасами. Их боеспособность, несмотря на тяжелые потери в прежних боях, также была значительно выше. Белое командование лучше использовало конницу, сформировав маневренные ударные группы. Численный состав Белой армии поддерживался теперь мобилизациями крестьян, казаков, офицерства (ранее нейтрального). В армию загоняли пленных красноармейцев. От добровольческого принципа пришлось отказаться. Это сказалось на боеспособности армии, в худшую сторону. Но в целом армия Деникина по основным параметрам была сильнее 11-й красной армии. Качественный состав и лучшее управление, организация и мотивация компенсировали численное превосходство 11-й армии на ставропольским направлении.
Разъезд 1-го Офицерского генерала Маркова полка (1919 г.)
Наступление 11-й армии
Переход в наступление 11-й армии планировался на 4 января 1919 года. Однако сражение началось раньше запланированного срока. Декабрьское сражение в целом было завершено, но отдельные столкновения происходили. Так, Казанович во второй половине декабря продолжал давление на Медведское. К 22 декабря белые захватили Александровское, Крым-Гиреевское, Боргустанскую, 28 декабря – Медведское.
28 декабря 1918 года красные контратаковали и отбили ранее утраченные селения. Под ударом 1-й и 2-й стрелковых дивизий деникинцы вынуждены были отступить по всей линии фронта. В тот же день 3-я Таманская стрелковая дивизия с приданной ей кавдивизией Деревянченко из кавкорпуса Кочергина с целью поддержать успех левого фланга перешла в наступление на Грушевское, Медведское и, заняв эти селения, отбросила противника к западу. На следующий день, 29 декабря, красные продолжали успешное движение вперед.
На правом фланге красные также перешли в наступление и стали охватывать с севера Петровское. 29 декабря 2-я Кубанская казачья дивизия Улагая с двумя пластунскими батальонами нанесла удар по левому флангу 4-й стрелковой дивизии. Белые разбили 4-ю дивизию, отбросив её к Вознесенскому — Митрофановскому, захватили Винодельное. В этом бою погиб смертью храбрых командир 7-го полка П. М. Ипатов, один из талантливых красных командиров в Ставрополье. Оправившись и перегруппировав силы, красные снова пошли вперёд. Улагай в течение нескольких дней снова разбил красных в районе Винодельной и Дербетовки, отбросив их к Дивному.
Отряд П. М. Ипатова в селе Петровском. В центре П. М. Ипатов и И. Р. Апанасенко. 1918 год
30 — 31 декабря 1918 года 3-я Таманская стрелковая дивизия продолжала успешное наступление. Таманцы нанесли поражение корпусу Казановича и отбросили белых к реке Калаус. 2 января 1919 года красноармейцы захватили Высоцкое, Калиновское, взяли много трофеев. Казанович сообщил высшему командованию, что в случае дальнейшего наступления Красной Армии фронт будет прорван и возникнет угроза падения Ставрополя. Резервов в ближайшем тылу у добровольцев не было, только Корниловский ударный полк в Екатеринодаре.
Тем временем советское командование затеяло очередную реорганизацию войск: бывшие три таманских корпуса преобразовывались в три стрелковые бригады; из кавполков 3-й Таманской стрелковой дивизии создавалась Северокубанская кавалерийская дивизия под командованием Литуненко. В состав этой кавдивизии вошли вновь реорганизованные три кавполка: Кубанский, Кавказский и Таманский. Все артиллерийские части были сведены в три артбригады, по одной на каждую стрелковую бригаду. Очевидно, что все эти мероприятия в разгар наступления и жестоких боев с белыми вызвали только неразбериху и негативно сказались на боевых качествах таманцев.
В это же время продолжались упорные встречные бои на левом фланге 11-й армии. Здесь 1-я и 2-я стрелковые дивизии и кавалерийский корпус Кочергина вели наряженные бои с частями корпуса Ляхова. На Владикавказской железной дороге удар красных войск при поддержке бронепоездов отразили казаки Шкуро и горцы 2-й бригады Черкесской конной дивизии (также её называли «Дикая дивизия») Клыч Султан-Гирея. 31 декабря белые нанести удар на Крым-Гиреевскую, но были отброшены за Суркуль. На южном направлении 2 – 3 января 1919 года красная конница нанесла поражение другой части Черкесской дивизии, захватила Воровсколесскую и прорвалась к Баталпашинску. Угроза падения Баталпашинска и выхода красных в тыл основным силам заставила комкора Ляхова снять с участка Суркуль – Курсавка два конных полка во главе с Шкуро и бросить их на помощь гарнизону Баталпашинска. Шкуро мобилизовал там всех имеющихся казаков, укрепил свои части и отразил атаку.
Командир Черкесской конной дивизии ("Дикой дивизии") Султан-Гирей Клыч
Таким образом, 4 января 1919 года положение белых стало критическим. Особенно заметен был успех красных на левом фланге. 11-я армия заняла Бекешевскую — Суворовскую — Воровсколесскую — Баталпашинск, вела наступление на Невинномысскую. В случае падения Баталпашинска и отхода белых на левый берег Кубани красноармейцы выходили в тыл корпусам Казановича и Врангеля. При этом корпус Казановича в центре сам едва держался. 5 января 1919 г. Реввоенсовет 11-й армии направил в Астрахань в РВС фронта радостную телеграмму о достигнутых успехах. Отмечалось, что при условии полноценного снабжения боеприпасами 11-я армия возьмёт Ставрополь и Армавир. Проблема была в том, что противник уже начал своё контрнаступление.
Контрудар Врангеля
Белое командование решило обойти с тыла и атаковать группу красных войск (3-я Таманская стрелковая дивизия), наступавших в районе Медведское — Шишкино. Основные силы конного корпуса Врангеля (около 10 полков под общим командованием Топоркова) двумя тяжелыми ночными маршами были переброшены в район Петровское — Донская Балка. Утром 3 января 1919 года врангелевцы (около 4 тыс. сабель при 10 – 15 орудиях) нанесли внезапный удар, обойдя правый фланг таманцев. Удар был внезапным, так как красные считали, что корпус Врангеля разбросан на большом пространстве до Маныча.
К вечеру 3 января врангелевская конница заняла Александрию, глубоко вклинившись в расположение противника. При этом штаб Таманской дивизии располагался в с. Благодарное, а войска ещё наступали в западном направлении к реке Калаус. Штаб 11-й армии первоначально не придал значения сообщению командира Таманской дивизии о прорыве противника и выходе в тыл таманским частям. В итоге оказалось, что корпуса Врангеля нечего противопоставить. 3-я Таманская дивизия была застигнута врасплох, её конница измотана предшествующими боями. При этом таманцы находились в процессе очередной реорганизации, ослабившей дивизию. Общий резерв правого боевого участка 11-й армии, состоявший из 3-й Кубанской стрелковой бригады, взял и в этот критический момент замитинговал. А в армейском резерве не было крупных частей и конных соединений, способных ответить ударом на удар, парировать удачный маневр врага. В резерве 11-й армии было 4 запасных полка, но эти части, сформированные из выздоравливающих после ранений и болезней солдат, не были способны к быстрому контрудару. Командование дало указание кавалерийскому корпусу Кочергина к утру 4 января сосредоточиться в селе Благодарном.
Приказом главнокомандующего Деникина 1-й армейский корпус Казановича, 1-й конный корпус Врангеля и отряд генерала Станкевича объединялись в отдельную армейскую группу под общим командованием Врангеля. Армейская группа должна была развить первый успех, взять главную базу таманцев – Святой Крест, а затем оказать давление на тыл группировке красных, которая в районе Минеральных Вод действовала против корпуса Ляхова.
4 января красный фронт разваливался, таманцы оставили Сухую Буйволу и Медведское, и отходили на Благодарное, Елизаветинское и Новоселицкое. Корпус Казановича также перешёл в наступление и занял Ореховку и Высоцкое. Белые наступали на Благодарное и Елизаветинское. Штаб Таманской дивизии перебрался из Благодарного в Елизаветинское. Одни таманские части пытались безуспешно контратаковать, хорошо дрались, другие в это же время бежали, дезертировали или сдавались в плен (в основном вчерашние ставропольские крестьяне). 6 января белогвардейцы захватили Благодарное и создали угрозу расчленения 11-й армии на две части.
Продолжение следует…
Подготовка и план операции
В первой половине декабря 1918 года 11-я армия не смогла выполнить поставленную верховным командованием задачу и начать решительное наступление с целью разгрома белых на Северном Кавказе и Кубани. Наступательное движение 11-й армии завершилось ожесточенным встречным сражением, так как армия Деникина также начала наступление. Белые захватили ряд селений, но в целом не смогли разгромить Красную Армию, понесли тяжелые потери. Обе стороны готовились к продолжению битвы.
Главное командование красных 18 декабря 1918 года повторила директиву о решительном наступлении на Северном Кавказе с наступлением на Екатеринодар и Новороссийск, и Петровск и Дербент. Однако боевой запас армии был практически полностью истощен, поэтому наступление можно было начать только после его пополнения – в конце декабря 1918 – январе 1919 года.
В целом же 11-я армия не была готова к этому наступлению. Главное командование не имело данных и силах и группировках противника; войска не имели достаточного количества боеприпасов и снаряжения для зимних боев; новое переформирование и реорганизацию не завершили, то есть организационно армия подготовлена не была; многочисленная кавалерия была распылена между стрелковыми дивизиями, не была объединена в ударные группы, способные прорваться в тыл врага, нарушая его коммуникации; не было сильно армейского резерва, способного ответить на неожиданный контрудар противника; в тылах у красных было неспокойно. Ставропольское крестьянство устало от тягот войны, было недовольно нашествием продотрядов и экспроприациями. При этом оторванная от центральной России 11-я армия ничем не могла возместить убытки местных крестьян. Мобилизованные в армию крестьяне не хотели воевать, имели низкую мотивацию и политическое воспитание. То есть пополнения в армии имели низкую боеспособность, их не успевали подготовить и воспитать, плюс проблемы со снабжением войск в зимних условиях. Отсюда низкая стойкость многих частей и массовое дезертирство при первых признаках поражения. Терское казачество, после подавления восстания, затаилось, но было готово снова восстать. Горцы, ранее поддерживавшие большевиков, всё больше проявляли самостоятельность.
В тоже время произошло укрепление руководства красными войсками. В середине декабря был создан Совет обороны Северного Кавказа под председательством чрезвычайного комиссара Юга России Орджоникидзе. Совет должен был укрепить работу тыла 11-й армии. В конце декабря был ликвидирован ЦИК Северокавказское республики, его функции передали краевому исполнительному комитету во главе с Подвойским. Улучшилась политическая подготовка, почти все полки получили комиссаров. Созданный в декабре штаб армии налаживал работу, должный порядок в армии, разведку. Однако в целом эти мероприятия запоздали.
Общая численность армии доходила до 90 тыс. человек при 159 орудиях и 847 пулеметах. Красная армия держала фронт в 250 км от Дивного до Кисловодска и Нальчика. Для удобства управления войсками приказом от 25 декабря фронт был разделён на два боевых участка. В правый боевой участок входили 3-я Таманская и 4-я стрелковая дивизии, штаб находился в Сотниковском. Командующим был назначен Ригельман, начальником штаба Гудков. В левый боевой участок входили 1-я и 2-я стрелковые дивизии, ими командовал Мироненко. Штаб стоял в Минеральных Водах.
Армия должна была перейти в наступление 4 января 1919 года. 4-я стрелковая дивизия (8,1 тыс. штыков, 15 орудий и 58 пулеметов) и 1-я Ставропольская кавалерийская дивизия (более 1800 сабель) наносила удар из района Воздвиженское, Вознесенское, Митрофановское на Безопасное. 3-я Таманская стрелковая дивизия (24,4 тыс. штыков, 2,3 тыс. сабель, 66 орудий и 338 пулеметов) наступала из района Сухая Буйвола — Калиновское на Ставрополь. Кавалерийский корпус Кочергина в составе 1-й кавалерийской дивизии (1,2 тыс. сабли при 36 пулеметах) и 2-й кавалерийской дивизии (1,2 тыс. сабель при 34 пулеметах), был подчинен командиру 3-й Таманской дивизии, и должен был идти на Темнолесскую. 1-я стрелковая дивизия (11 тыс. штыков и сабель при 130 пулеметах и 35 орудиях получила задачу идти на Темнолесскую. Кубано-Терская кавбригада под командованием Мозгового, находившаяся в подчинении 1-й стрелковой дивизии, атаковала Баталпашинск. 2-я стрелковая дивизия вместе с кавалерийской бригадой Кочубея (в составе 10,5 тыс. штыков, 3,8 тыс. сабель, 230 пулеметов, 43 орудий) наносила удар из района Курсавка, Суворовская, Кисловодск на Баталпашинск и далее вдоль р. Кубани на Невинномысскую.
Главный удар 11-я армия наносила левым флангом (1-я и 2-я дивизии, три кавбригады). Красное командование планировало, заняв Баталпашинск, Невинномысскую и Темнолесскую, перерезать железную дорогу Ставрополь — Армавир, рассечь фронт армии Деникина, чтобы окружить и уничтожить вражескую группировку в районе Ставрополя.
Армия Деникина
Советским войскам противостояла 100-тыс. армия Деникина. Непосредственно против 11-й армии было около 25 тыс. штыков и сабель при 75 орудиях, в ближайшем тылу в гарнизонах располагалось ещё 12 – 14 тыс. человек. На левом фланге, перед фронтом 4-й стрелковой дивизии располагался отряд Станкевича, южнее, на стыке 4-й и 3-й Таманской дивизий – конный корпус Врангеля. 1-й армейский корпус генерала Казановича вместе с 1-й Кубанской казачьей дивизией Покровского располагался в центре против 3-й Таманской дивизии. 3-й армейский корпус генерала Ляхова вместе с 1-й Кавказской казачьей дивизий Шкуро на правом фланге на Владикавказской железной дороге против 2-й стрелковой дивизии.
Деникинцы были лучше красных снабжены оружием и боеприпасами. Их боеспособность, несмотря на тяжелые потери в прежних боях, также была значительно выше. Белое командование лучше использовало конницу, сформировав маневренные ударные группы. Численный состав Белой армии поддерживался теперь мобилизациями крестьян, казаков, офицерства (ранее нейтрального). В армию загоняли пленных красноармейцев. От добровольческого принципа пришлось отказаться. Это сказалось на боеспособности армии, в худшую сторону. Но в целом армия Деникина по основным параметрам была сильнее 11-й красной армии. Качественный состав и лучшее управление, организация и мотивация компенсировали численное превосходство 11-й армии на ставропольским направлении.
Разъезд 1-го Офицерского генерала Маркова полка (1919 г.)
Наступление 11-й армии
Переход в наступление 11-й армии планировался на 4 января 1919 года. Однако сражение началось раньше запланированного срока. Декабрьское сражение в целом было завершено, но отдельные столкновения происходили. Так, Казанович во второй половине декабря продолжал давление на Медведское. К 22 декабря белые захватили Александровское, Крым-Гиреевское, Боргустанскую, 28 декабря – Медведское.
28 декабря 1918 года красные контратаковали и отбили ранее утраченные селения. Под ударом 1-й и 2-й стрелковых дивизий деникинцы вынуждены были отступить по всей линии фронта. В тот же день 3-я Таманская стрелковая дивизия с приданной ей кавдивизией Деревянченко из кавкорпуса Кочергина с целью поддержать успех левого фланга перешла в наступление на Грушевское, Медведское и, заняв эти селения, отбросила противника к западу. На следующий день, 29 декабря, красные продолжали успешное движение вперед.
На правом фланге красные также перешли в наступление и стали охватывать с севера Петровское. 29 декабря 2-я Кубанская казачья дивизия Улагая с двумя пластунскими батальонами нанесла удар по левому флангу 4-й стрелковой дивизии. Белые разбили 4-ю дивизию, отбросив её к Вознесенскому — Митрофановскому, захватили Винодельное. В этом бою погиб смертью храбрых командир 7-го полка П. М. Ипатов, один из талантливых красных командиров в Ставрополье. Оправившись и перегруппировав силы, красные снова пошли вперёд. Улагай в течение нескольких дней снова разбил красных в районе Винодельной и Дербетовки, отбросив их к Дивному.
Отряд П. М. Ипатова в селе Петровском. В центре П. М. Ипатов и И. Р. Апанасенко. 1918 год
30 — 31 декабря 1918 года 3-я Таманская стрелковая дивизия продолжала успешное наступление. Таманцы нанесли поражение корпусу Казановича и отбросили белых к реке Калаус. 2 января 1919 года красноармейцы захватили Высоцкое, Калиновское, взяли много трофеев. Казанович сообщил высшему командованию, что в случае дальнейшего наступления Красной Армии фронт будет прорван и возникнет угроза падения Ставрополя. Резервов в ближайшем тылу у добровольцев не было, только Корниловский ударный полк в Екатеринодаре.
Тем временем советское командование затеяло очередную реорганизацию войск: бывшие три таманских корпуса преобразовывались в три стрелковые бригады; из кавполков 3-й Таманской стрелковой дивизии создавалась Северокубанская кавалерийская дивизия под командованием Литуненко. В состав этой кавдивизии вошли вновь реорганизованные три кавполка: Кубанский, Кавказский и Таманский. Все артиллерийские части были сведены в три артбригады, по одной на каждую стрелковую бригаду. Очевидно, что все эти мероприятия в разгар наступления и жестоких боев с белыми вызвали только неразбериху и негативно сказались на боевых качествах таманцев.
В это же время продолжались упорные встречные бои на левом фланге 11-й армии. Здесь 1-я и 2-я стрелковые дивизии и кавалерийский корпус Кочергина вели наряженные бои с частями корпуса Ляхова. На Владикавказской железной дороге удар красных войск при поддержке бронепоездов отразили казаки Шкуро и горцы 2-й бригады Черкесской конной дивизии (также её называли «Дикая дивизия») Клыч Султан-Гирея. 31 декабря белые нанести удар на Крым-Гиреевскую, но были отброшены за Суркуль. На южном направлении 2 – 3 января 1919 года красная конница нанесла поражение другой части Черкесской дивизии, захватила Воровсколесскую и прорвалась к Баталпашинску. Угроза падения Баталпашинска и выхода красных в тыл основным силам заставила комкора Ляхова снять с участка Суркуль – Курсавка два конных полка во главе с Шкуро и бросить их на помощь гарнизону Баталпашинска. Шкуро мобилизовал там всех имеющихся казаков, укрепил свои части и отразил атаку.
Командир Черкесской конной дивизии ("Дикой дивизии") Султан-Гирей Клыч
Таким образом, 4 января 1919 года положение белых стало критическим. Особенно заметен был успех красных на левом фланге. 11-я армия заняла Бекешевскую — Суворовскую — Воровсколесскую — Баталпашинск, вела наступление на Невинномысскую. В случае падения Баталпашинска и отхода белых на левый берег Кубани красноармейцы выходили в тыл корпусам Казановича и Врангеля. При этом корпус Казановича в центре сам едва держался. 5 января 1919 г. Реввоенсовет 11-й армии направил в Астрахань в РВС фронта радостную телеграмму о достигнутых успехах. Отмечалось, что при условии полноценного снабжения боеприпасами 11-я армия возьмёт Ставрополь и Армавир. Проблема была в том, что противник уже начал своё контрнаступление.
Контрудар Врангеля
Белое командование решило обойти с тыла и атаковать группу красных войск (3-я Таманская стрелковая дивизия), наступавших в районе Медведское — Шишкино. Основные силы конного корпуса Врангеля (около 10 полков под общим командованием Топоркова) двумя тяжелыми ночными маршами были переброшены в район Петровское — Донская Балка. Утром 3 января 1919 года врангелевцы (около 4 тыс. сабель при 10 – 15 орудиях) нанесли внезапный удар, обойдя правый фланг таманцев. Удар был внезапным, так как красные считали, что корпус Врангеля разбросан на большом пространстве до Маныча.
К вечеру 3 января врангелевская конница заняла Александрию, глубоко вклинившись в расположение противника. При этом штаб Таманской дивизии располагался в с. Благодарное, а войска ещё наступали в западном направлении к реке Калаус. Штаб 11-й армии первоначально не придал значения сообщению командира Таманской дивизии о прорыве противника и выходе в тыл таманским частям. В итоге оказалось, что корпуса Врангеля нечего противопоставить. 3-я Таманская дивизия была застигнута врасплох, её конница измотана предшествующими боями. При этом таманцы находились в процессе очередной реорганизации, ослабившей дивизию. Общий резерв правого боевого участка 11-й армии, состоявший из 3-й Кубанской стрелковой бригады, взял и в этот критический момент замитинговал. А в армейском резерве не было крупных частей и конных соединений, способных ответить ударом на удар, парировать удачный маневр врага. В резерве 11-й армии было 4 запасных полка, но эти части, сформированные из выздоравливающих после ранений и болезней солдат, не были способны к быстрому контрудару. Командование дало указание кавалерийскому корпусу Кочергина к утру 4 января сосредоточиться в селе Благодарном.
Приказом главнокомандующего Деникина 1-й армейский корпус Казановича, 1-й конный корпус Врангеля и отряд генерала Станкевича объединялись в отдельную армейскую группу под общим командованием Врангеля. Армейская группа должна была развить первый успех, взять главную базу таманцев – Святой Крест, а затем оказать давление на тыл группировке красных, которая в районе Минеральных Вод действовала против корпуса Ляхова.
4 января красный фронт разваливался, таманцы оставили Сухую Буйволу и Медведское, и отходили на Благодарное, Елизаветинское и Новоселицкое. Корпус Казановича также перешёл в наступление и занял Ореховку и Высоцкое. Белые наступали на Благодарное и Елизаветинское. Штаб Таманской дивизии перебрался из Благодарного в Елизаветинское. Одни таманские части пытались безуспешно контратаковать, хорошо дрались, другие в это же время бежали, дезертировали или сдавались в плен (в основном вчерашние ставропольские крестьяне). 6 января белогвардейцы захватили Благодарное и создали угрозу расчленения 11-й армии на две части.
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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