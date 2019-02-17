Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 7)
В настоящее время по количеству развёрнутых зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности Китай сравнялся с Россией. При этом очень активно идёт процесс замены устаревших ЗРК с жидкостными ракетами новыми зенитными системами с твердотопливными ЗУР.
До начала 1990 годов наиболее дальнобойным и высотным огневым средством войск ПВО Китая являлся ЗРК первого поколения НQ-2 созданный на базе советского С-75 (подробнее здесь). Во второй половине 1980-х на основе образцов, полученных из Египта, в КНР были созданы ЗРК НQ-2В (с пусковой установкой на шасси лёгкого танка) и НQ-2J (буксируемые). Наибольшее распространение получила модификация НQ-2J, поздние варианты которой до сих пор несут боевое дежурство. По своим возможностям комплекс НQ-2J вплотную приблизился к советскому ЗРК С-75М "Волга". Однако добиться характеристик дальности и помехозащищённости ЗРК С-75М3 "Волхов" с ЗУР В-759 (5Я23) китайским конструкторам не удалось. Серийное производство ЗРК НQ-2J завершилось приблизительно 15 лет назад. До недавнего времени комплексы первого поколения с ракетами заправляемыми жидким топливом и едким окислителем являлись наиболее массовыми в системе ПВО НОАК.
В 21 веке значительная часть наиболее свежих ЗРК НQ-2J прошла серьёзную модернизацию, направленную на повышение помехозащищённости и увеличение количества одновременно обстреливаемых целей. Для этого в состав НQ-2J была введена многофункциональная РЛС с АФАР Н-200 разработанная для зенитно-ракетного комплекса НQ-12. Согласно информации опубликованной в китайских СМИ, не модернизированные НQ-2 в массовом порядке снимаются с вооружения. Оставшаяся инфраструктура и пусковые позиции после реконструкции используются для развёртывания зенитно-ракетных систем: HQ-9, HQ-12 и HQ-16
К началу 1980-х стало ясно, что Китай сильно отстал в области современных средств ПВО. В то время в КНР предпринимались попытки самостоятельного проектирования ЗРК средней и большой дальности. Но ввиду недостатка опыта и неспособности радиоэлектронной промышленности КНР создавать изделия мирового уровня, до серийного производства собственные разработки доведены не были. Тем не менее, накопленные результаты и наработки пригодился при создании зенитных комплексов малой и средней дальности которые представляли собой конгломерат технических решений заимствованных с западных образцов и собственных конструкторских находок.
В 1989 году на аэрокосмическом салоне в Дубае впервые был продемонстрирован ЗРК малой дальности HQ-7. Этот комплекс создавался в рамках оборонного китайско-французского сотрудничества на базе мобильного ЗРК Crotale.
В состав батареи ЗРК HQ-7 входит машина боевого управления с РЛС обнаружения воздушных целей (дальность 18 км) и три бронированных боевых машины со станциями радиокомандного наведения, на каждой из который имеется 4 ЗУР.
В модернизированном ЗРК HQ-7В применён батарейный пункт боевого управления, оснащённый РЛС с ФАР (дальность обнаружения 25 км), а максимальная дальность пуска ракет увеличена с 12 до 15 км. При этом значительно повышена помехозащищённость и вероятность поражения. Согласно китайским данным, в простой помеховой обстановке на дальности 12 км, вероятность уничтожения цели типа МиГ-21 летящей со скоростью 900 км/ч, двухракетным залпом составляет 0,95. ЗРК HQ-7/7В состоят на вооружении подразделений ПВО Сухопутных Войск, и используется ВВС для защиты аэродромов.
Зенитно-ракетными комплексами этого типа в прошлом прикрывались крупные авиабазы расположенные вдоль Тайваньского пролива. Для боевого дежурства по охране стационарных объёктов из состава зенитно-ракетного дивизиона обычно на ротационной основе выделялась одна из трёх огневых батарей. Длительность несения дежурства 10 дней.
Прикрытие авиабаз и позиций зенитно-ракетных систем большой дальности так же осуществляют ЗРК HQ-64, HQ-6D и HQ-6А. В составе этих комплексов используются ЗУР созданные на базе итальянской авиационной ракеты средней дальности с полуактивной головкой самонаведения Aspide Mk.1. Итальянская ракета в свою очередь имеет много общего с американской УР «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow. В середине 80-х в рамках военно-технического сотрудничества Италия поставила документацию по УР Aspide Mk.1. На основе итальянской лицензии и комплектующих в КНР в 1989 году началась сборка зенитных ракет и ракет «воздух-воздух» предназначенных для вооружения перехватчиков J-8II. Но после событий на площади Тяньаньмэнь поставки деталей для сборки ракет прекратились. В связи с этим, было построено ограниченное число ЗРК HQ-61, у которых к тому же имелись серьёзные проблемы с надёжностью. В настоящее время все ЗРК HQ-61 выведены из эксплуатации.
Лишь только во второй половине 90-х китайской промышленности удалось освоить самостоятельный выпуск клона китайского «Аспида». Ракета адаптированная для использования в составе ЗРК получила обозначение LY-60.
Зенитная ракета LY-60 массой 220 кг при запуске с наземной ПУ разгоняется до 1200 м/с и способна поражать воздушные цели на дальности до 15000 м. В настоящее время ЗУР LY-60 применяется в мобильных комплексах HQ-64, HQ-6D и HQ-6A. В отличие от ЗРК HQ-61 на HQ-64 принятом на вооружение в 2001 году ракеты размещены в закрытых транспортно-пусковых контейнерах. При этом число ЗУР готовых к применению на самоходной пусковой установке увеличено с двух до четырёх.
Сообщается, что благодаря использованию более энергоёмкого твердого топлива скорость ракеты доведена до 4 М, также до 18000 м возросла дальность пуска. Увеличены надёжность аппаратной части и дальность обнаружения РЛС. На следующей модификации HQ-6D имеется возможность интеграции ЗРК в систему управления ЗРС большой дальности, и благодаря внедрению новых микропроцессоров увеличена скорость обработки информации и число целевых каналов. В боекомплект введены новые ракеты с активной радиолокационной ГСН, что позволяет реализовать режим «выстрелил и забыл». В состав модификации HQ-6А (артиллерийская) вошла 30-мм семиствольная зенитная артиллерийская установка Туре 730 с радиолокационно-оптической системой наведения, созданная на базе голландского корабельного зенитно-артиллерийского комплекса "Goalkeeper".
Есть основания полагать, что построенные ранее ЗРК HQ-6D модернизируются до уровня HQ-6А. К пункту управления зенитно-ракетным комплексом добавляется двухосный прицеп с зенитной установкой Туре 730. Считается, что это повышает возможности комплекса HQ-6А, по уничтожению маловысотных воздушных целей, который стал зенитно-ракетно-артиллерийским. Согласно справочным данным, в составе системы ПВО КНР боевое дежурство несут не менее 20 ЗРК HQ-6D/6А.
К ЗРК средней дальности собственной разработки относится HQ-12. Проектирование этого комплекса предназначенного для замены ЗРК HQ-2 были инициировано в 1979 году. Однако создание твердотопливной зенитной ракеты с той же дальностью и высотностью, что и у ЗРК HQ-2 оказалось очень сложной задачей. Первый образец известный как KS-1 был представлен широкой публике в 1994 году. При этом в комплексе с твердотопливными ЗУР использовалась станция наведения ракет SJ-202В входившей в состав ЗРК НQ-2J. Впрочем, характеристики данного ЗРК оказались ниже запланированных, и заказов на него со стороны китайских военных не последовало.
Лишь спустя 30 лет с момента начала разработки в китайские зенитно-ракетные войска получили первые ЗРК НQ-12 (KS-1A). Основным отличием стала новая многофункциональная РЛС с АФАР Н-200 и ракеты с полуактивной радиолокационной ГСН. Зенитно-ракетный дивизион НQ-12 включает РЛС обнаружения и наведения ракет, шесть мобильных пусковых установок на которых в общей сложности имеется 12 готовых к применению ЗУР и 6 транспортно-заряжающих машин с 24 ракетами.
Согласно информации представленной на международных аэрокосмических салонах, зенитная ракета массой 900 кг, способна поражать воздушные цели на дальности 7-45 км. Максимальная скорость цели – 750 м/с, перегрузка – 5 g. К настоящему времени ЗРК НQ-12 во многом морально устарел. Тем не менее, его серийное производство и развёртывание продолжается. В войсках ПВО КНР имеется не менее 20 зенитных дивизионов НQ-12.
После нормализации отношений между нашими странами Пекин выразил заинтересованность в приобретении современных средств ПВО. В 1993 году в КНР поступили четыре зенитно-ракетные системы С-300ПМУ. Стоимость контракта заключённого в конце1991 года составила $220 млн. До начала поставок несколько десятков китайских специалистов прошли подготовку в России. В составе ЗРС С-300ПМУ поставленных в КНР было 32 прицепные пусковые установки 5П85Т с тягачом КрАЗ-265В. На каждой буксируемой установке находилось 4 транспортно-пусковых контейнера с ракетами 5В55Р. ЗРС С-300ПМУ способна обстреливать 6 воздушных целей одновременно на дальности до 75 км, с наведением на каждую цель двух ракет.
ЗРС С-300ПМУ выполняют учебно-контрольные стрельбы на ракетном полигоне «Площадка № 72» в провинции Ганьсу
Всего в рамках контакта в КНР было отправлено 256 зенитных ракет – то есть для каждой пусковой установки имелся основной и дополнительный боекомплект. В 1994 году из России были доставлены 120 дополнительных ракет для проведения учебно-тренировочных стрельб.
Зенитно-ракетная система С-300ПМУ представляла собой экспортный вариант С-300ПС с буксируемыми пусковыми установками. По дальности стрельбы и количеству одновременно обстреливаемых целей ЗРС С-300ПМУ на порядок превосходила китайский ЗРК НQ-2J. Немаловажным фактором было то, что твердотопливные ЗУР 5В55Р не требовали обслуживания в течение 10 лет. Контрольные стрельбы на полигоне «Площадка № 72» в пустынном районе провинции Ганьсу на северо-западе КНР произвели большое впечатление на китайское военное руководство, после чего было принято решение заключить новый контракт на закупку С-300П. В 1994 году было подписано очередное российско-китайское cоглашение на закупку 8 дивизионов усовершенствованных С-300ПМУ-1 (экспортный вариант С-300ПМ) стоимостью $400 млн. В рамках контракта была предусмотрена поставка 32 пусковых установок 5П85СЕ/ДЕ и 196 ракет 48Н6Е. Усовершенствованные ракеты имеют дальность стрельбы до 150 км. Половина контракта была оплачена бартерными сделками на закупку китайского ширпотреба.
Контрольно-учебные стрельбы ЗРС С-300ПМУ-1 проведённые 22 августа 2018 в ходе учений на полигоне в провинции Ганьсу
В 2003 году Китай высказал намерение приобрести усовершенствованные С-300ПМУ-2 (экспортный вариант ЗРС С-300ПМ2). Заказ включал 64 ПУ 5П85СЕ2/ДЕ2 и 256 ЗУР 48Н6Е2. Первые дивизионы доставлены заказчику в 2007 году. Улучшенная зенитная система способна обстреливать одновременно 6 воздушных целей на дальности до 200 км и высоте до 27 км. С принятием на вооружение С-300ПМУ-2 ПВО НОАК впервые получили ограниченные возможности перехвата оперативно-тактических баллистических ракет на дальности до 40 км.
Согласно данным опубликованным в открытых источниках в КНР поставлено: 4 зрдн С-300ПМУ, 8 зрдн С-300ПМУ1 и 12 зрдн С-300ПМУ2. При этом каждый дивизионный комплект включает 6 пусковых установок. В итоге получается, что Китай приобрел 24 дивизиона С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2 с 144 пусковыми установками. С учётом того, что назначенный ресурс С-300ПМУ составляет 25 лет, первые «трёхсотки» поставленные в КНР находятся в завершении своего жизненного цикла. К тому же производство ракет семейства 5В55 (В-500) завершено более 15 лет назад, а гарантийный срок хранения в герметичном ТПК составляет 10 лет. Исходя из этого, можно предположить, что первые 4 дивизиона С-300ПМУ поставленные в 1993 году в скором времени будут сняты с боевого дежурства.
Практически сразу после того как в распоряжении войск ПВО НОАК появились С-300ПМУ, в КНР начались работы по созданию ЗРС такого же класса. Впрочем, не стоит думать, что зенитно-ракетные системы большой дальности с твердотопливными ракетами для китайских специалистов были абсолютно неизвестной темой. К концу 80-х в Китае имелись наработки по эффективным рецептурам твёрдого ракетного топлива, а сотрудничество с западными фирмами позволило продвинуть вперед электронику. Существенный вклад внесла китайская разведка, на Западе принято считать, что при создании системы управления ЗРС HQ-9 многое было заимствовано у противовоздушного комплекса большой дальности MIM-104 Patriot. Так американские эксперты пишут о сходстве многофункционального китайского радара HT-233 с AN / MPQ-53 входящим в состав ЗРК Patriot. В тоже время, нет никаких сомнений, что ряд технических решений конструкторы China Academy of Defence Technology подсмотрели в советской системе С-300П. В первой модификации ЗРС HQ-9 использовались ракеты с командным наведением с радиолокационным визированием через ракету. Команды коррекции передаются на борт ракеты по двухстороннему радиоканалу радиолокатором подсвета и наведения. Такая же схема была применена в поставленных в КНР вместе с С-300ПМУ ЗУР 5В55Р.
Так же как и в С-300П в китайской ЗРС HQ-9 используется вертикальный старт без предварительного разворота пусковой установки в сторону цели. По составу и принципу функционирования ЗРС HQ-9 также сходна с С-300П. Помимо многофункционального радара сопровождения и наведения, мобильного командного пункта, в состав дивизиона входят маловысотный обнаружитель Тype 120 и поисковая РЛС Тype 305В созданная на базе РЛС дежурного режима YLC-2. Пусковая установка HQ-9 выполнена на четырёхосном шасси Taian TA-5380 и внешне напоминает российскую С-300ПС. Всего в зенитно-ракетном дивизионе может быть до девяти самоходных пусковых установок, но обычно их шесть. Таким образом, готовый к применению боекомплект составляет 24 ракеты. Радиолокатор управления огнём HT-233 способен одновременно сопровождать до 100 целей и обстреливать 6 из них, наводя на каждую 2 ракеты.
Создание ЗРС HQ-9 шло ударными темпами, и в 1997 году был продемонстрирован первый предсерийный образец. Достоверно характеристики HQ-9 первой модификации не известны, судя по всему, первоначально китайские ЗРС по дальности не превосходили закупаемые в России ЗРС С-300ПМУ-1/ПМУ-2. Согласно рекламным данным, озвученным в ходе аэрокосмических салонов и выставок вооружения, в экспортной модификации FD-2000 используется зенитная ракета весящая 1300 кг, с массой боевой части 180 кг. Максимальная скорость ракеты – 4,2 М. Дальность стрельбы: 6-120 км ( для модификации HQ-9А – до 200 км). Высота перехвата: 500-25000 м. По данным разработчика, система способна перехватывать баллистические ракеты в радиусе от 7 до 25 км. Время развертывания с марша около 6 мин, время реакции 12-15 с.
В настоящее время совершенствование ЗРС HQ-9 активно продолжается. Помимо модернизированной зенитной системы HQ-9А, которая принята на вооружение в 2001 году и строится серийно, известно об испытаниях HQ-9В – с расширенными противоракетными свойствами, что позволяет перехватывать баллистические ракеты с дальностью до 500 км. В этой зенитной системе испытанной в 2006 году применены ракеты с инфракрасным наведением на конечном участке траектории. Модель HQ-9С использует ЗУР увеличенной дальности стрельбы с активной радиолокационной головкой самонаведения. Также в боекомплект введена ракета с пассивной радиолокационной ГСН, эффективная против самолётов РЭБ и ДРЛО. Китайские представители заявляли, что благодаря использованию быстродействующих процессоров скорость обработки данных и выдача команд наведения на современных модификациях по сравнению с первой моделью HQ-9 увеличились в несколько раз.
Система HQ-19 с тяжелыми ракетами-перехватчиками предназначена для борьбы с оперативно-тактическими и баллистическими ракетами средней дальности, а также со спутниками на низких орбитах. В Китае эту систему называют аналогом российской С-500. Для поражения целей предполагается использовать кинетическую боеголовку из вольфрама, рассчитанную на прямое попадание. Корректировка курса на конечном участке происходит с помощью миниатюрных одноразовых реактивных двигателей, которых на боевой части имеется более сотни. Согласно американским данным принятие HQ-19 на вооружение может произойти 2021 году, после чего в китайских вооруженных силах появиться система ПРО способная бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 3000 км.
В прошлом в КНР заявляли, что в ходе полигонных стрельб китайские ЗРС HQ-9С/В продемонстрировали возможности, не уступающие российской зенитно-ракетной системе С-300ПМУ-2. Согласно обнародованным в США сведениям, полученным средствами радиотехнической и спутниковой разведки, в 2018 году в ПВО НОАК было развёрнуто 16 дивизионов ЗРС HQ-9.
При этом разбивки по модификациям не предоставляется. Западные эксперты полагают, что в настоящее время в основном эксплуатируются зенитные системы построенные после 2007 года. В КНР заявляют, что благодаря прогрессу, достигнутому в создании новых материалов и сплавов, развитии компактной быстродействующей электроники и твёрдого ракетного топлива с высокими энергетическими характеристиками, при создании HQ-9 удалось создать зенитно-ракетную систему третьего поколения, минуя второе поколение.
В 2011 году официальный источник Народно-освободительной армии Китая признал существование ЗРК HQ-16. В западных справочных изданиях говориться, что в ходе создании ЗРК HQ-16 были использованы последние российские наработки по противовоздушным комплексам семейства «Бук». Серийная модификация, в которой по итогам войсковых испытаний были устранены выявленные недостатки известна как HQ-16А.
Самоходная пусковая установка и макет зенитной ракеты используемой в составе ЗРК HQ-16А
Внешне ракета используемая в составе HQ-16А сильно напоминает советскую ЗУР 9М38М1, и так же имеет полуактивную радиолокационную систему наведения, но при этом китайский комплекс имеет вертикальный пуск ракет и больше подходит для несения длительного боевого дежурства на стационарной позиции.
Основным назначением ЗРК HQ-16А является борьба с самолётами тактической и палубной авиации, особое внимание было также уделено возможности поражения маловысотных воздушных целей с минимальной ЭПР. Согласно данным Global Security, первый вариант HQ-16 имел дальность стрельбы до 40 км. Ракета массой 615 кг и длиной 5,2 м развивает скорость до 1200 м/с. ЗРК HQ-16А может перехватить воздушную цель летающий на высоте от 15 м до 18 км. Вероятность поражения одной ЗУР для крылатых ракет, летящих на высоте 50 метров со скоростью 300 м/с составляет 0,6, для цели типа МиГ-21 на той же скорости и высоте 3-7 км – вероятность поражения 0,85 . В улучшенной модификации HQ-16В максимальная дальность пуска по дозвуковым целям летящим в диапазоне высот 7-12 км доведена до 70 км. Согласно официальной версии, этот зенитно-ракетный комплекс должен занять промежуточное положение между HQ-12 и HQ-9.
В состав батареи ЗРК HQ-16А входит 4 пусковые установки и станция подсвета и наведения ракет. Руководство действиями зенитных батарей осуществляется с дивизионного командного пункта, куда поступает информация с трёхкординатного радиолокатора кругового обзора. Всего в дивизионе три огневых батареи.
Все элементы ЗРК HQ-16А размещены на трёхосном шасси повышенной проходимости Taian TA5350. Дивизион HQ-16А по дорогам с твёрдым покрытием может перемещаться со скоростью 85 км / ч, запас хода 1000 км. Он способен пересекать вертикальное препятствия высотой до 0,5 м, траншеи до 0,6 м и форсировать без подготовки брод глубиной 1,2 м. На каждой СПУ находится 6 готовых к применению зенитных ракет. Таким образом, общий боекомплект зенитного дивизиона составляет 72 ЗУР. По состоянию на 2017 год, в войсках ПВО НОАК имелось не менее 4 зрдн HQ-16А.
Трёхкординатный радиолокатор кругового обзора с ФАР, способен видеть цель типа «истребитель» на дальности 140 км и высоте до 20 км. Возможности радара позволяют обнаружить до 144 и сопровождать до 48 целей одновременно. Станция наведения ЗРК HQ-16А способна брать на сопровождение цели на дальности до 80 км, одновременно сопровождать 6 целей и обстреливать 4 из них, наводя на каждую по две ракеты.
Сообщается, что в КНР успешно прошли испытания ЗРК HQ-16В с увеличенной дальностью пуска. Также в 2016 году появилась информация о комплексе HQ-26, в котором за счёт увеличения диаметра ракеты повышены её разгонные характеристики, а дальность поражения по неподтверждённым данным составляет 120 км. При этом существенно расширены противоракетные возможности комплекса. Если китайским специалистам действительно удалось создать ЗРК с заявленными характеристиками, то по своим боевым возможностям он может быть близок к новейшему российскому ЗРК С-350 «Витязь».
Продолжение следует…
По материалам:
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/hq-16.htm
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/hq-9.htm
http://www.indiandefensenews.in/2016/07/china-upgrading-air-defenses-at.html
http://english.chinamil.com.cn/view/2018-08/31/content_9268695.htm
https://defenceforumindia.com/forum/threads/china-to-hold-military-parade-to-mark-victory-of-anti-japanese-war-on-3rd-sep.68826/page-4
http://trishul-trident.blogspot.com/2018/11/airshow-china-2018-highlights.html
ttps://www.scmp.com/news/china/military/article/2179564/chinese-missile-force-puts-new-russian-s-400-air-defence-system
http://chinesemilitaryreview.blogspot.com/2014/11/fb-10-short-range-air-defense-missile.htmlhttp://www.ecns.cn/hd/2018-08-01/detail-ifywsspt3615294.shtml
https://bmpd.livejournal.com/2230165.html
https://imp-navigator.livejournal.com/175192.html
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-SAMs.html
До начала 1990 годов наиболее дальнобойным и высотным огневым средством войск ПВО Китая являлся ЗРК первого поколения НQ-2 созданный на базе советского С-75 (подробнее здесь). Во второй половине 1980-х на основе образцов, полученных из Египта, в КНР были созданы ЗРК НQ-2В (с пусковой установкой на шасси лёгкого танка) и НQ-2J (буксируемые). Наибольшее распространение получила модификация НQ-2J, поздние варианты которой до сих пор несут боевое дежурство. По своим возможностям комплекс НQ-2J вплотную приблизился к советскому ЗРК С-75М "Волга". Однако добиться характеристик дальности и помехозащищённости ЗРК С-75М3 "Волхов" с ЗУР В-759 (5Я23) китайским конструкторам не удалось. Серийное производство ЗРК НQ-2J завершилось приблизительно 15 лет назад. До недавнего времени комплексы первого поколения с ракетами заправляемыми жидким топливом и едким окислителем являлись наиболее массовыми в системе ПВО НОАК.
Испытательный пуск зенитной ракеты ЗРК НQ-2J
В 21 веке значительная часть наиболее свежих ЗРК НQ-2J прошла серьёзную модернизацию, направленную на повышение помехозащищённости и увеличение количества одновременно обстреливаемых целей. Для этого в состав НQ-2J была введена многофункциональная РЛС с АФАР Н-200 разработанная для зенитно-ракетного комплекса НQ-12. Согласно информации опубликованной в китайских СМИ, не модернизированные НQ-2 в массовом порядке снимаются с вооружения. Оставшаяся инфраструктура и пусковые позиции после реконструкции используются для развёртывания зенитно-ракетных систем: HQ-9, HQ-12 и HQ-16
К началу 1980-х стало ясно, что Китай сильно отстал в области современных средств ПВО. В то время в КНР предпринимались попытки самостоятельного проектирования ЗРК средней и большой дальности. Но ввиду недостатка опыта и неспособности радиоэлектронной промышленности КНР создавать изделия мирового уровня, до серийного производства собственные разработки доведены не были. Тем не менее, накопленные результаты и наработки пригодился при создании зенитных комплексов малой и средней дальности которые представляли собой конгломерат технических решений заимствованных с западных образцов и собственных конструкторских находок.
В 1989 году на аэрокосмическом салоне в Дубае впервые был продемонстрирован ЗРК малой дальности HQ-7. Этот комплекс создавался в рамках оборонного китайско-французского сотрудничества на базе мобильного ЗРК Crotale.
Боевая машина ЗРК HQ-7В
В состав батареи ЗРК HQ-7 входит машина боевого управления с РЛС обнаружения воздушных целей (дальность 18 км) и три бронированных боевых машины со станциями радиокомандного наведения, на каждой из который имеется 4 ЗУР.
Машина боевого управления батареи ЗРК HQ-7В
В модернизированном ЗРК HQ-7В применён батарейный пункт боевого управления, оснащённый РЛС с ФАР (дальность обнаружения 25 км), а максимальная дальность пуска ракет увеличена с 12 до 15 км. При этом значительно повышена помехозащищённость и вероятность поражения. Согласно китайским данным, в простой помеховой обстановке на дальности 12 км, вероятность уничтожения цели типа МиГ-21 летящей со скоростью 900 км/ч, двухракетным залпом составляет 0,95. ЗРК HQ-7/7В состоят на вооружении подразделений ПВО Сухопутных Войск, и используется ВВС для защиты аэродромов.
Зенитно-ракетными комплексами этого типа в прошлом прикрывались крупные авиабазы расположенные вдоль Тайваньского пролива. Для боевого дежурства по охране стационарных объёктов из состава зенитно-ракетного дивизиона обычно на ротационной основе выделялась одна из трёх огневых батарей. Длительность несения дежурства 10 дней.
Прикрытие авиабаз и позиций зенитно-ракетных систем большой дальности так же осуществляют ЗРК HQ-64, HQ-6D и HQ-6А. В составе этих комплексов используются ЗУР созданные на базе итальянской авиационной ракеты средней дальности с полуактивной головкой самонаведения Aspide Mk.1. Итальянская ракета в свою очередь имеет много общего с американской УР «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow. В середине 80-х в рамках военно-технического сотрудничества Италия поставила документацию по УР Aspide Mk.1. На основе итальянской лицензии и комплектующих в КНР в 1989 году началась сборка зенитных ракет и ракет «воздух-воздух» предназначенных для вооружения перехватчиков J-8II. Но после событий на площади Тяньаньмэнь поставки деталей для сборки ракет прекратились. В связи с этим, было построено ограниченное число ЗРК HQ-61, у которых к тому же имелись серьёзные проблемы с надёжностью. В настоящее время все ЗРК HQ-61 выведены из эксплуатации.
Пуск ракеты с ЗРК HQ-61
Лишь только во второй половине 90-х китайской промышленности удалось освоить самостоятельный выпуск клона китайского «Аспида». Ракета адаптированная для использования в составе ЗРК получила обозначение LY-60.
Китайские военнослужащие с ЗУР LY-60
Зенитная ракета LY-60 массой 220 кг при запуске с наземной ПУ разгоняется до 1200 м/с и способна поражать воздушные цели на дальности до 15000 м. В настоящее время ЗУР LY-60 применяется в мобильных комплексах HQ-64, HQ-6D и HQ-6A. В отличие от ЗРК HQ-61 на HQ-64 принятом на вооружение в 2001 году ракеты размещены в закрытых транспортно-пусковых контейнерах. При этом число ЗУР готовых к применению на самоходной пусковой установке увеличено с двух до четырёх.
Пуск ракеты с ЗРК HQ-64
Сообщается, что благодаря использованию более энергоёмкого твердого топлива скорость ракеты доведена до 4 М, также до 18000 м возросла дальность пуска. Увеличены надёжность аппаратной части и дальность обнаружения РЛС. На следующей модификации HQ-6D имеется возможность интеграции ЗРК в систему управления ЗРС большой дальности, и благодаря внедрению новых микропроцессоров увеличена скорость обработки информации и число целевых каналов. В боекомплект введены новые ракеты с активной радиолокационной ГСН, что позволяет реализовать режим «выстрелил и забыл». В состав модификации HQ-6А (артиллерийская) вошла 30-мм семиствольная зенитная артиллерийская установка Туре 730 с радиолокационно-оптической системой наведения, созданная на базе голландского корабельного зенитно-артиллерийского комплекса "Goalkeeper".
Пункт управления ЗРК HQ-6А с буксируемой зенитной установкой Туре 730
Есть основания полагать, что построенные ранее ЗРК HQ-6D модернизируются до уровня HQ-6А. К пункту управления зенитно-ракетным комплексом добавляется двухосный прицеп с зенитной установкой Туре 730. Считается, что это повышает возможности комплекса HQ-6А, по уничтожению маловысотных воздушных целей, который стал зенитно-ракетно-артиллерийским. Согласно справочным данным, в составе системы ПВО КНР боевое дежурство несут не менее 20 ЗРК HQ-6D/6А.
К ЗРК средней дальности собственной разработки относится HQ-12. Проектирование этого комплекса предназначенного для замены ЗРК HQ-2 были инициировано в 1979 году. Однако создание твердотопливной зенитной ракеты с той же дальностью и высотностью, что и у ЗРК HQ-2 оказалось очень сложной задачей. Первый образец известный как KS-1 был представлен широкой публике в 1994 году. При этом в комплексе с твердотопливными ЗУР использовалась станция наведения ракет SJ-202В входившей в состав ЗРК НQ-2J. Впрочем, характеристики данного ЗРК оказались ниже запланированных, и заказов на него со стороны китайских военных не последовало.
Мобильная пусковая установка ЗРК НQ-12
Лишь спустя 30 лет с момента начала разработки в китайские зенитно-ракетные войска получили первые ЗРК НQ-12 (KS-1A). Основным отличием стала новая многофункциональная РЛС с АФАР Н-200 и ракеты с полуактивной радиолокационной ГСН. Зенитно-ракетный дивизион НQ-12 включает РЛС обнаружения и наведения ракет, шесть мобильных пусковых установок на которых в общей сложности имеется 12 готовых к применению ЗУР и 6 транспортно-заряжающих машин с 24 ракетами.
Согласно информации представленной на международных аэрокосмических салонах, зенитная ракета массой 900 кг, способна поражать воздушные цели на дальности 7-45 км. Максимальная скорость цели – 750 м/с, перегрузка – 5 g. К настоящему времени ЗРК НQ-12 во многом морально устарел. Тем не менее, его серийное производство и развёртывание продолжается. В войсках ПВО КНР имеется не менее 20 зенитных дивизионов НQ-12.
После нормализации отношений между нашими странами Пекин выразил заинтересованность в приобретении современных средств ПВО. В 1993 году в КНР поступили четыре зенитно-ракетные системы С-300ПМУ. Стоимость контракта заключённого в конце1991 года составила $220 млн. До начала поставок несколько десятков китайских специалистов прошли подготовку в России. В составе ЗРС С-300ПМУ поставленных в КНР было 32 прицепные пусковые установки 5П85Т с тягачом КрАЗ-265В. На каждой буксируемой установке находилось 4 транспортно-пусковых контейнера с ракетами 5В55Р. ЗРС С-300ПМУ способна обстреливать 6 воздушных целей одновременно на дальности до 75 км, с наведением на каждую цель двух ракет.
ЗРС С-300ПМУ выполняют учебно-контрольные стрельбы на ракетном полигоне «Площадка № 72» в провинции Ганьсу
Всего в рамках контакта в КНР было отправлено 256 зенитных ракет – то есть для каждой пусковой установки имелся основной и дополнительный боекомплект. В 1994 году из России были доставлены 120 дополнительных ракет для проведения учебно-тренировочных стрельб.
Зенитно-ракетная система С-300ПМУ представляла собой экспортный вариант С-300ПС с буксируемыми пусковыми установками. По дальности стрельбы и количеству одновременно обстреливаемых целей ЗРС С-300ПМУ на порядок превосходила китайский ЗРК НQ-2J. Немаловажным фактором было то, что твердотопливные ЗУР 5В55Р не требовали обслуживания в течение 10 лет. Контрольные стрельбы на полигоне «Площадка № 72» в пустынном районе провинции Ганьсу на северо-западе КНР произвели большое впечатление на китайское военное руководство, после чего было принято решение заключить новый контракт на закупку С-300П. В 1994 году было подписано очередное российско-китайское cоглашение на закупку 8 дивизионов усовершенствованных С-300ПМУ-1 (экспортный вариант С-300ПМ) стоимостью $400 млн. В рамках контракта была предусмотрена поставка 32 пусковых установок 5П85СЕ/ДЕ и 196 ракет 48Н6Е. Усовершенствованные ракеты имеют дальность стрельбы до 150 км. Половина контракта была оплачена бартерными сделками на закупку китайского ширпотреба.
Контрольно-учебные стрельбы ЗРС С-300ПМУ-1 проведённые 22 августа 2018 в ходе учений на полигоне в провинции Ганьсу
В 2003 году Китай высказал намерение приобрести усовершенствованные С-300ПМУ-2 (экспортный вариант ЗРС С-300ПМ2). Заказ включал 64 ПУ 5П85СЕ2/ДЕ2 и 256 ЗУР 48Н6Е2. Первые дивизионы доставлены заказчику в 2007 году. Улучшенная зенитная система способна обстреливать одновременно 6 воздушных целей на дальности до 200 км и высоте до 27 км. С принятием на вооружение С-300ПМУ-2 ПВО НОАК впервые получили ограниченные возможности перехвата оперативно-тактических баллистических ракет на дальности до 40 км.
Согласно данным опубликованным в открытых источниках в КНР поставлено: 4 зрдн С-300ПМУ, 8 зрдн С-300ПМУ1 и 12 зрдн С-300ПМУ2. При этом каждый дивизионный комплект включает 6 пусковых установок. В итоге получается, что Китай приобрел 24 дивизиона С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2 с 144 пусковыми установками. С учётом того, что назначенный ресурс С-300ПМУ составляет 25 лет, первые «трёхсотки» поставленные в КНР находятся в завершении своего жизненного цикла. К тому же производство ракет семейства 5В55 (В-500) завершено более 15 лет назад, а гарантийный срок хранения в герметичном ТПК составляет 10 лет. Исходя из этого, можно предположить, что первые 4 дивизиона С-300ПМУ поставленные в 1993 году в скором времени будут сняты с боевого дежурства.
Практически сразу после того как в распоряжении войск ПВО НОАК появились С-300ПМУ, в КНР начались работы по созданию ЗРС такого же класса. Впрочем, не стоит думать, что зенитно-ракетные системы большой дальности с твердотопливными ракетами для китайских специалистов были абсолютно неизвестной темой. К концу 80-х в Китае имелись наработки по эффективным рецептурам твёрдого ракетного топлива, а сотрудничество с западными фирмами позволило продвинуть вперед электронику. Существенный вклад внесла китайская разведка, на Западе принято считать, что при создании системы управления ЗРС HQ-9 многое было заимствовано у противовоздушного комплекса большой дальности MIM-104 Patriot. Так американские эксперты пишут о сходстве многофункционального китайского радара HT-233 с AN / MPQ-53 входящим в состав ЗРК Patriot. В тоже время, нет никаких сомнений, что ряд технических решений конструкторы China Academy of Defence Technology подсмотрели в советской системе С-300П. В первой модификации ЗРС HQ-9 использовались ракеты с командным наведением с радиолокационным визированием через ракету. Команды коррекции передаются на борт ракеты по двухстороннему радиоканалу радиолокатором подсвета и наведения. Такая же схема была применена в поставленных в КНР вместе с С-300ПМУ ЗУР 5В55Р.
Пуск зенитной ракеты HQ-9
Так же как и в С-300П в китайской ЗРС HQ-9 используется вертикальный старт без предварительного разворота пусковой установки в сторону цели. По составу и принципу функционирования ЗРС HQ-9 также сходна с С-300П. Помимо многофункционального радара сопровождения и наведения, мобильного командного пункта, в состав дивизиона входят маловысотный обнаружитель Тype 120 и поисковая РЛС Тype 305В созданная на базе РЛС дежурного режима YLC-2. Пусковая установка HQ-9 выполнена на четырёхосном шасси Taian TA-5380 и внешне напоминает российскую С-300ПС. Всего в зенитно-ракетном дивизионе может быть до девяти самоходных пусковых установок, но обычно их шесть. Таким образом, готовый к применению боекомплект составляет 24 ракеты. Радиолокатор управления огнём HT-233 способен одновременно сопровождать до 100 целей и обстреливать 6 из них, наводя на каждую 2 ракеты.
Многофункциональная РЛС HT-233 и СПУ зенитно-ракетной системы HQ-9
Создание ЗРС HQ-9 шло ударными темпами, и в 1997 году был продемонстрирован первый предсерийный образец. Достоверно характеристики HQ-9 первой модификации не известны, судя по всему, первоначально китайские ЗРС по дальности не превосходили закупаемые в России ЗРС С-300ПМУ-1/ПМУ-2. Согласно рекламным данным, озвученным в ходе аэрокосмических салонов и выставок вооружения, в экспортной модификации FD-2000 используется зенитная ракета весящая 1300 кг, с массой боевой части 180 кг. Максимальная скорость ракеты – 4,2 М. Дальность стрельбы: 6-120 км ( для модификации HQ-9А – до 200 км). Высота перехвата: 500-25000 м. По данным разработчика, система способна перехватывать баллистические ракеты в радиусе от 7 до 25 км. Время развертывания с марша около 6 мин, время реакции 12-15 с.
Зенитная ракета экспортной модификации FD-2000
В настоящее время совершенствование ЗРС HQ-9 активно продолжается. Помимо модернизированной зенитной системы HQ-9А, которая принята на вооружение в 2001 году и строится серийно, известно об испытаниях HQ-9В – с расширенными противоракетными свойствами, что позволяет перехватывать баллистические ракеты с дальностью до 500 км. В этой зенитной системе испытанной в 2006 году применены ракеты с инфракрасным наведением на конечном участке траектории. Модель HQ-9С использует ЗУР увеличенной дальности стрельбы с активной радиолокационной головкой самонаведения. Также в боекомплект введена ракета с пассивной радиолокационной ГСН, эффективная против самолётов РЭБ и ДРЛО. Китайские представители заявляли, что благодаря использованию быстродействующих процессоров скорость обработки данных и выдача команд наведения на современных модификациях по сравнению с первой моделью HQ-9 увеличились в несколько раз.
Система HQ-19 с тяжелыми ракетами-перехватчиками предназначена для борьбы с оперативно-тактическими и баллистическими ракетами средней дальности, а также со спутниками на низких орбитах. В Китае эту систему называют аналогом российской С-500. Для поражения целей предполагается использовать кинетическую боеголовку из вольфрама, рассчитанную на прямое попадание. Корректировка курса на конечном участке происходит с помощью миниатюрных одноразовых реактивных двигателей, которых на боевой части имеется более сотни. Согласно американским данным принятие HQ-19 на вооружение может произойти 2021 году, после чего в китайских вооруженных силах появиться система ПРО способная бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 3000 км.
В прошлом в КНР заявляли, что в ходе полигонных стрельб китайские ЗРС HQ-9С/В продемонстрировали возможности, не уступающие российской зенитно-ракетной системе С-300ПМУ-2. Согласно обнародованным в США сведениям, полученным средствами радиотехнической и спутниковой разведки, в 2018 году в ПВО НОАК было развёрнуто 16 дивизионов ЗРС HQ-9.
При этом разбивки по модификациям не предоставляется. Западные эксперты полагают, что в настоящее время в основном эксплуатируются зенитные системы построенные после 2007 года. В КНР заявляют, что благодаря прогрессу, достигнутому в создании новых материалов и сплавов, развитии компактной быстродействующей электроники и твёрдого ракетного топлива с высокими энергетическими характеристиками, при создании HQ-9 удалось создать зенитно-ракетную систему третьего поколения, минуя второе поколение.
В 2011 году официальный источник Народно-освободительной армии Китая признал существование ЗРК HQ-16. В западных справочных изданиях говориться, что в ходе создании ЗРК HQ-16 были использованы последние российские наработки по противовоздушным комплексам семейства «Бук». Серийная модификация, в которой по итогам войсковых испытаний были устранены выявленные недостатки известна как HQ-16А.
Самоходная пусковая установка и макет зенитной ракеты используемой в составе ЗРК HQ-16А
Внешне ракета используемая в составе HQ-16А сильно напоминает советскую ЗУР 9М38М1, и так же имеет полуактивную радиолокационную систему наведения, но при этом китайский комплекс имеет вертикальный пуск ракет и больше подходит для несения длительного боевого дежурства на стационарной позиции.
Пуск зенитной ракеты HQ-16А
Основным назначением ЗРК HQ-16А является борьба с самолётами тактической и палубной авиации, особое внимание было также уделено возможности поражения маловысотных воздушных целей с минимальной ЭПР. Согласно данным Global Security, первый вариант HQ-16 имел дальность стрельбы до 40 км. Ракета массой 615 кг и длиной 5,2 м развивает скорость до 1200 м/с. ЗРК HQ-16А может перехватить воздушную цель летающий на высоте от 15 м до 18 км. Вероятность поражения одной ЗУР для крылатых ракет, летящих на высоте 50 метров со скоростью 300 м/с составляет 0,6, для цели типа МиГ-21 на той же скорости и высоте 3-7 км – вероятность поражения 0,85 . В улучшенной модификации HQ-16В максимальная дальность пуска по дозвуковым целям летящим в диапазоне высот 7-12 км доведена до 70 км. Согласно официальной версии, этот зенитно-ракетный комплекс должен занять промежуточное положение между HQ-12 и HQ-9.
Станция обнаружения воздушных целей ЗРК HQ-16А
В состав батареи ЗРК HQ-16А входит 4 пусковые установки и станция подсвета и наведения ракет. Руководство действиями зенитных батарей осуществляется с дивизионного командного пункта, куда поступает информация с трёхкординатного радиолокатора кругового обзора. Всего в дивизионе три огневых батареи.
Все элементы ЗРК HQ-16А размещены на трёхосном шасси повышенной проходимости Taian TA5350. Дивизион HQ-16А по дорогам с твёрдым покрытием может перемещаться со скоростью 85 км / ч, запас хода 1000 км. Он способен пересекать вертикальное препятствия высотой до 0,5 м, траншеи до 0,6 м и форсировать без подготовки брод глубиной 1,2 м. На каждой СПУ находится 6 готовых к применению зенитных ракет. Таким образом, общий боекомплект зенитного дивизиона составляет 72 ЗУР. По состоянию на 2017 год, в войсках ПВО НОАК имелось не менее 4 зрдн HQ-16А.
Трёхкординатный радиолокатор кругового обзора с ФАР, способен видеть цель типа «истребитель» на дальности 140 км и высоте до 20 км. Возможности радара позволяют обнаружить до 144 и сопровождать до 48 целей одновременно. Станция наведения ЗРК HQ-16А способна брать на сопровождение цели на дальности до 80 км, одновременно сопровождать 6 целей и обстреливать 4 из них, наводя на каждую по две ракеты.
Сообщается, что в КНР успешно прошли испытания ЗРК HQ-16В с увеличенной дальностью пуска. Также в 2016 году появилась информация о комплексе HQ-26, в котором за счёт увеличения диаметра ракеты повышены её разгонные характеристики, а дальность поражения по неподтверждённым данным составляет 120 км. При этом существенно расширены противоракетные возможности комплекса. Если китайским специалистам действительно удалось создать ЗРК с заявленными характеристиками, то по своим боевым возможностям он может быть близок к новейшему российскому ЗРК С-350 «Витязь».
Продолжение следует…
По материалам:
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/hq-16.htm
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/hq-9.htm
http://www.indiandefensenews.in/2016/07/china-upgrading-air-defenses-at.html
http://english.chinamil.com.cn/view/2018-08/31/content_9268695.htm
https://defenceforumindia.com/forum/threads/china-to-hold-military-parade-to-mark-victory-of-anti-japanese-war-on-3rd-sep.68826/page-4
http://trishul-trident.blogspot.com/2018/11/airshow-china-2018-highlights.html
ttps://www.scmp.com/news/china/military/article/2179564/chinese-missile-force-puts-new-russian-s-400-air-defence-system
http://chinesemilitaryreview.blogspot.com/2014/11/fb-10-short-range-air-defense-missile.htmlhttp://www.ecns.cn/hd/2018-08-01/detail-ifywsspt3615294.shtml
https://bmpd.livejournal.com/2230165.html
https://imp-navigator.livejournal.com/175192.html
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-SAMs.html
- Автор:
- Линник Сергей
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