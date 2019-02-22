Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 8)
По данным The Military Balance 2018, с учётом боеготового резерва и военизированных формирований в КНР «под ружьём» находится около 3 млн. человек. Прикрыть такую массу войск только зенитными ракетами очень сложно, и потому в строю и на складах до сих пор находятся устаревшие зенитно-пулемётные установки и зенитные автоматы с обойменным заряжанием. В прошлом в системе ПВО КНР имелось более 10 000 зенитных орудий калибра: 23, 37, 57, 85 и 100 мм. В настоящее время 85- и 100-мм зенитки сохранились только в частях береговой обороны, а 37-мм зенитные автоматы в основном переданы на «хранение». В зенитно-артиллерийских подразделениях НОАК имеется около 3000 23 и 57-мм автоматических зенитных пушек. В отличие от других стран, где военные охладели к зенитной артиллерии, в вооруженных силах КНР по-прежнему уделяют большое внимание малокалиберным скорострельным зенитным автоматам. Наряду с сохранением части зенитных орудий, выпущенных в 60-80-е годы, в Китае создаются зенитно-артиллерийские системы, использующие самые современные достижения в области радиолокации и оптоэлектроники. Китайские военные считают, что в случае крупномасштабного конфликта скорострельные артиллерийские установки с наведением по данным радара и пассивных оптоэлектронных датчиков могут быть более устойчивы к средствам РЭБ, чем управляемые ракеты и эффективно бороться со средствами воздушного нападения на малых высотах. Кроме того, артиллерийские снаряды обходятся гораздо дешевле зенитных ракет и не требуют регулярных проверок и обслуживания. В случае острой необходимости буксируемые и самоходные зенитки пригодны для ведения огня по надводным и наземным целям.
Для обеспечения ПВО небольших подразделений в НОАК до сих пор используются зенитные крупнокалиберные пулемёты. В 21 веке основная часть 12,7-мм пулемётов Тype 54 (копия ДШКМ) заменена 12,7-мм пулемётами Тype 77 и QJZ89 (Тype 89). По сравнению с ДШКМ масса новых китайских 12,7-мм пулемётов существенна снижена. Так, вес Тype 77 вместе с треножным станком и прицелом составляет 56,1 кг. А пулемёт QJZ89 удалось сделать рекордно лёгким, его вес в боевом положении на треножном станке – около 32 кг.
В конце 50-х в КНР был налажен выпуск копии одноствольной 14,5-мм зенитной установки ЗПУ-1. Это оружие активно использовалось в ходе Вьетнамской войны и во многих региональных конфликтах. Но масса оружия в боевом положении более 400 кг затрудняла транспортировку силами расчёта. В 2002 году на вооружение была принята облегчённая зенитная установка QJG02.
Внешне QJG02 напоминает советскую горную установку ЗГУ-1, но китайский 14,5-мм пулемёт использует газоотводную схему работы автоматики. Баллистические характеристики и практическая скорострельность зенитной установки QJG02 остались на уровне советской ЗПУ-1. Пи массе в боевом положении около 140 кг, установка QJG02 может быть разобрана на шесть частей и переноситься во вьюках. Масса самого тяжелого вьюка немногим более 20 кг.
В конце 1990-х в КНР началось производство 35-мм спаренных зенитных автоматов Тype 90 с централизованным радиолокационным наведением и лазерным дальномером. Эта зенитно-артиллерийская система является копией швейцарской 35-мм GDF-002 Oerlikon GDF, которая вместе с буксируемой РЛС управления огнём миллиметрового диапазона Skyguard была закуплена в конце 1980-х. По сравнению с исходным образцом, китайская станция наведения Тype 902 обладает существенно большими возможностями. Дальность обнаружения воздушных целей радиолокатором – 15 км. За счёт введения лазерного дальномера и оптоэлектронной оптической системы удалось существенно повысить эффективность борьбы с БПЛА, крылатыми ракетами, самолётами и вертолетами, действующими на малых высотах. Имеется возможность ведения огня по визуально не наблюдаемым целям: ночью и в сложных погодных условиях. При этом данные о курсе, высоте и скорости полёта цели передаются на зенитные установки по проводному каналу связи от станции наведения, наводка 35-мм спаренных автоматов осуществляется в автоматизированном режиме, а расчёты отдают команду на открытие огня, контролируют наличие боекомплекта и пополняют снарядные короба.
Буксируемая 35-мм спаренная зенитная установка Тype 90 в боевом положении весит 6700 кг. Эффективная дальность ведения огня по воздушным целям – до 4000 м, досягаемость по высоте – 3000 м. Темп стрельбы: 1100 выстр/мин. Для повышения мобильности около 60 35-мм зениток размещено на шасси трехосного грузового грузовика повышенной проходимости Shaanxi SX2190.
Такая ЗСУ получила обозначение CS / SA1. Всего в НОАК имеется более 200 буксируемых 35-мм спаренных зенитных автоматов. Позиции зенитных батарей Тype 90 в основном размещены на побережье Тайваньского пролива, а также в окрестностях аэродромов, портов, мостов и тоннелей.
В последнее десятилетие в Китае наблюдается серьёзное качественное и количественное усиление армейской ПВО. В прошлом противовоздушная оборона батальонного звена обеспечивалась 12,7 и 14,5-мм зенитными пулемётами, но сейчас для защиты от ударов авиации с малых высот в Сухопутных войсках НОАК имеется значительное количество переносных зенитно-ракетных комплексов.
В годы Вьетнамской войны китайской разведке удалось получить советские ПЗРК «Стрела-2». В конце 1970-х на вооружение китайской армии проступил ПЗРК HN-5 – представляющий собой нелицензионную копию «Стрела-2».
Улучшенный вариант HN-5А соответствовал ПЗРК «Стрела-2М». В середине 1980-х несколько советских ПЗРК «Стрела-3» были куплены у ангольского движения УНИТА. Китайская копия, появившаяся в 1990 году, известна как HN-5В. Согласно западным данным, до 1996 года в Китае было произведено около 4000 пусковых установок для ПЗРК семейства HN-5. Обычно ПЗРК использовались в составе зенитных бригад вместе с 23, 37 и 57-мм зенитными автоматами. В настоящее время устаревшие переносные комплексы имеются в частях «второй линии» и на «хранении».
В данный момент в НОАК эксплуатируется около 4000 пусковых установок ПЗРК: QW-1, QW-2, QW-3 – созданные на базе советской «Игла-1». Как пишут в западных источниках, китайская разведка сумела получить несколько ПЗРК «Игла-1» из Анголы во второй половине 1980-х. Серийное производство QW-1 началось в середине 1990-х.
ПЗРК QW-2, принятый на вооружение в 1998 году, использует ракету с двухдиапазонной ИК ГСН и имеет селекцию тепловых ловушек. Данная модификация весит около 18 кг, и может поражать воздушные цели на дальности до 5500 м, потолок – 3500 м.
Наиболее дальнобойная модификация QW-3 является функциональным аналогом французского возимого комплекса малой дальности Mistral. Китайский возимый комплекс QW-3 при массе снаряженной ПУ 21 кг, имеет максимальную дальность пуска более 7000 м, досягаемость по высоте – до 5000 м. Ракета оснащена с полуактивной головкой самонаведения не чувствительной к тепловым ловушкам уводящим ракеты с ИК ГСН.
В настоящее время в войска поставляются новейшие ПЗРК FN-6. Принятие этого комплекса на вооружение состоялось в 2011 году. В китайских источниках пишут, что ПЗРК FN-6 является оригинальной разработкой. Переносной комплекс, весящий в боевом положении около 16 кг, имеет дальность стрельбы 6000 м, досягаемость по высоте – 3800 м. Вероятность поражения при отсутствии организованных помех – 0,7.
Ракета с пирамидальной головной частью оснащена охлаждаемой тепловой головкой самонаведения с цифровой обработкой сигнала и защитой от помех. Носовой обтекатель ракеты имеет характерную пирамидальную форму, под которым размещён четырёхэлементный ИК-датчик. В походном положении головная часть прикрыта съёмным кожухом.
Транспортировка расчётов ПЗРК осуществляется на колёсных бронетранспортерах ZSL-92A (WZ-551), в которых имеются дисплеи отображения воздушной обстановки. В случае необходимости пуск ракеты возможен с брони. Также разработанны спаренные варианты ПЗРК, сходные с российским зенитным комплексом малой дальности «Джигит». ЗУР с ИК-системой наведения так же активно используются в составе китайских самоходных зенитно-ракетных и ракетно-артиллерийских комплексов.
По штату в составе каждого мотострелкового батальона есть взвод ПВО на трех бронетранспортёрах. В БТР ZSL-92A осуществляется транспортировка расчёта ПЗРК с выносными планшетами тактической информации и средствами связи. В укладке бронетранспортера находится четыре запасных ракеты. Для самообороны и ведения огня по низколетящим воздушным целям на БТР установлен 12,7-мм пулемёт.
Согласно штатному расписанию бригады ПВО Сухопутных войск в её составе два зенитно-артиллерийских дивизиона и один дивизион ПЗРК. Всего имеется 18 буксируемых 57-мм орудий Тype 59 (копия С-60) или 37-мм спарок Тype 74, а также 24 23-мм зенитных установок Тype 85 (копия ЗУ-23).
На 27 автомобилях повышенной проходимости размещаются расчёты ПЗРК, в распоряжении которых 108 ракет. В НОАК имеется несколько зенитных бригад, где на вооружении отдельных дивизионов состоят ЗРК HQ-6D, ПЗРК FN-6 и буксируемые зенитные артиллерийские установки Тype 90. Задачей зенитных бригад является противовоздушная оборона районов концентрации войск, штабов, узлов связи, складов, переправ и мостов, а также других важных военных объектов.
Для обеспечения ПВО мотострелковых и танковых полков и дивизий предназначены самоходные артиллерийские и ракетно-артиллерийские комплексы на гусеничном и колёсном шасси.
В 80-90-е годы в китайской армии имелось не мало ЗСУ с открыто установленными спаренными 23-мм зенитками Тype 85 – копиями советской ЗУ-23. В 1987 году на вооружение поступила 25-мм версия Тype 80, которую использовали для создания зенитно-ракетного-пушечного комплекса Type 95.
Эта машина, приятая на вооружение в 1999 году, создана на базе гусеничной БМП WZ-551 и вооружена 4 25-мм автоматами и 4 ракетами с ИК ГСН QW-2 или FN-6. По своим боевым возможностям ЗРПК Type 95 близка к модернизированной ЗСУ-23-4M4 «Шилка».
Обнаружение воздушных целей и наведение орудия на ЗРПК Type 95 производится при помощи локатора миллиметрового диапазона, оптоэлектронной системы и лазерного дальномера. РЛС способна взять на сопровождение истребитель типа МиГ-21 на дальности 11 км. Зенитная батарея состоит из 6 ЗРПК Type 95 и батарейного командного пункта РЛС с CLC-2 на шасси БМП WZ-551 с дальностью 45 км.
В 2007 году начались испытания зенитной самоходки Type 09. ЗСУ, вооруженная двумя 35-мм пушками на шасси 155-мм САУ Type 05, получила обозначение Type 09. Фактически это самоходная версия 35-мм буксируемой установки Тype 90 с собственной системой управления огнём и радиолокатором.
Обзорная РЛС с антенной установленной над башней имеет дальность обнаружения 15 км. В случае применения противником средств радиоэлектронной борьбы имеется возможность поиска воздушных целей пассивной оптоэлектронной станцией с лазерным дальномером.
В 2004 году широкой публике был представлен мобильный войсковой ЗРК Type 92 Yitian. Он предназначен для защиты войск на марше и стационарных объектов от низколетящих самолётов и вертолётов армейской авиации, а также уничтожения беспилотных аппаратов и крылатых ракет противника в любое время суток и в сложных метеоусловиях. На боевой машине имеется 8 готовых к применению ракет, находящихся в герметичных транспортно-пусковых контейнерах. Для самообороны предназначен дистанционно управляемый 12,7-мм пулемёт.
В составе мобильного ЗРК используется ракета с ИК ГСН TY-90, изначально созданная для вооружения боевых вертолётов. Головка самонаведения УР TY-90 имеет угол обзора ±30 ° и способна видеть цель на фоне земли и, как утверждается, выделять излучение цели в случае применения тепловых ловушек. Система наведения ракеты позволяет захватывать цель, как до пуска, так и после него. При стартовом весе 20 кг ракета TY-90 способна поражать цели на дальности до 6000 м. Досягаемость по высоте – 4600 м. Максимальная скорость цели – 400 м/с. Ракета оснащена стержневой боевой частью массой 3 кг, с радиусом поражения 5 м. Заявленная вероятность поражения одной ракетой – 0,8.
Для обнаружения воздушного противника и выдачи целеуказания над датчиками оптико-электронной прицельно-обзорной системы, между ТПК с ракетами размещена складываемая антенна радиолокатора с фазированной антенной решеткой. Цель типа МиГ-21 может быть обнаружена на дальности до 20 км, дальность обнаружения крылатой ракеты -10-12 км. После обнаружения цели оператор разворачивает башню в ее сторону и готовится к пуску. Когда цель приближается на расстояние 10-12 километров, она берется на сопровождение тепловизионным прицелом и при помощи лазерного дальномера контролируется дальность. Момент пуска ЗУР определяется вычислителем на основании параметров скорости и курса цели. ЗРК Type 92 Yitian может использоваться отдельно или в составе зенитной батареи из шести боевых машин и командного пункта с трёхкоординатной РЛС IBIS-80, способной обнаруживать маловысотные цели на дальности до 80 км.
ЗРК Type 92 Yitian принят на вооружение в ПВО Сухопутных войск НОАК. Этот китайский комплекс концептуально близок к советскому войсковому ЗРК «Стрела-10», но превосходит его по дальности пуска, количеству готовых к пуску ЗУР и имеет собственную обзорную РЛС.
Китайским аналогом ЗРПК «Панцирь-С1» является FK-1000 (Sky Dragon 12). Впервые эта машина была продемонстрирована на выставке Airshow China 2014. Вооружение состоит из двух 25-мм пушек и 12 зенитных ракет. Китайские бикалиберные ЗУР очень сильно напоминают ракеты, используемые в российских комплексах.
Согласно китайским источникам, ЗРПК на грузовом шасси может одновременно обстрелять четыре цели на дальности от 2 до 12 км, высотах от 15 до 5000 м. Комплекс оснащен системой управления стрельбой FW2 и РЛС целеуказания IBIS-80.
В период с 1997 по 2001 года в КНР из России было поставлено 35 ЗРК «Тор-М1». Как и с другими импортными образцами техники ПВО, китайцы успешно скопировали российский комплекс малой дальности. В апреле 2014 года китайское телевидение впервые официально показало китайскую копию ЗРК «Тор», известную как HQ-17. При этом сообщалось, что ЗРК HQ-17 производится серийно и эксплуатируется в подразделениях войсковой ПВО.
Внешне китайский ЗРК отличается от своего российского прототипа антенной РЛС обнаружения воздушных целей. Было заявлено, что по своим боевым характеристикам китайский комплекс оказался более производительным, чем российский аналог, в связи с установкой более совершенной электроники и РЛС. По мнению западных источников, в частях армейской ПВО НОАК по состоянию на 2018 год могло быть до 30 ЗРК HQ-17.
Китайские разработчики техники ПВО в прошлом во многом шли путём копирования зарубежных образцов или заимствования отдельных технических решений. Накопленный опыт, развитая научно-техническая база и значительные финансовые вложения в НИОКР позволяют самостоятельно разрабатывать весь спектр зенитных ракетных и артиллерийских систем. Оборонная промышленность КНР в состоянии наладить серийный выпуск зенитных комплексов по своим возможностям, не уступающим современным зарубежным аналогам. Сегодня Китай входит в весьма ограниченный круг стран, которые могут самостоятельно создавать всю линейку противовоздушных систем: от ПЗРК до дальнобойных зенитных комплексов, также выполняющих задачи противоракетной обороны.
Окончание следует…
http://www.indiandefensenews.in/2016/07/china-upgrading-air-defenses-at.html
http://english.chinamil.com.cn/view/2018-08/31/content_9268695.htm
https://defenceforumindia.com/forum/threads/china-to-hold-military-parade-to-mark-victory-of-anti-japanese-war-on-3rd-sep.68826/page-4
http://trishul-trident.blogspot.com/2018/11/airshow-china-2018-highlights.html
ttps://www.scmp.com/news/china/military/article/2179564/chinese-missile-force-puts-new-russian-s-400-air-defence-system
http://chinesemilitaryreview.blogspot.com/2014/11/fb-10-short-range-air-defense-missile.htmlhttp://www.ecns.cn/hd/2018-08-01/detail-ifywsspt3615294.shtml
https://bmpd.livejournal.com/2230165.html
https://imp-navigator.livejournal.com/175192.html
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-SAMs.html
http://trishul-trident.blogspot.com/2014/06/chinas-home-grown-hierarchical.html
Для обеспечения ПВО небольших подразделений в НОАК до сих пор используются зенитные крупнокалиберные пулемёты. В 21 веке основная часть 12,7-мм пулемётов Тype 54 (копия ДШКМ) заменена 12,7-мм пулемётами Тype 77 и QJZ89 (Тype 89). По сравнению с ДШКМ масса новых китайских 12,7-мм пулемётов существенна снижена. Так, вес Тype 77 вместе с треножным станком и прицелом составляет 56,1 кг. А пулемёт QJZ89 удалось сделать рекордно лёгким, его вес в боевом положении на треножном станке – около 32 кг.
12,7-мм пулемёты Тype 77
В конце 50-х в КНР был налажен выпуск копии одноствольной 14,5-мм зенитной установки ЗПУ-1. Это оружие активно использовалось в ходе Вьетнамской войны и во многих региональных конфликтах. Но масса оружия в боевом положении более 400 кг затрудняла транспортировку силами расчёта. В 2002 году на вооружение была принята облегчённая зенитная установка QJG02.
Зенитная установка QJG02
Внешне QJG02 напоминает советскую горную установку ЗГУ-1, но китайский 14,5-мм пулемёт использует газоотводную схему работы автоматики. Баллистические характеристики и практическая скорострельность зенитной установки QJG02 остались на уровне советской ЗПУ-1. Пи массе в боевом положении около 140 кг, установка QJG02 может быть разобрана на шесть частей и переноситься во вьюках. Масса самого тяжелого вьюка немногим более 20 кг.
В конце 1990-х в КНР началось производство 35-мм спаренных зенитных автоматов Тype 90 с централизованным радиолокационным наведением и лазерным дальномером. Эта зенитно-артиллерийская система является копией швейцарской 35-мм GDF-002 Oerlikon GDF, которая вместе с буксируемой РЛС управления огнём миллиметрового диапазона Skyguard была закуплена в конце 1980-х. По сравнению с исходным образцом, китайская станция наведения Тype 902 обладает существенно большими возможностями. Дальность обнаружения воздушных целей радиолокатором – 15 км. За счёт введения лазерного дальномера и оптоэлектронной оптической системы удалось существенно повысить эффективность борьбы с БПЛА, крылатыми ракетами, самолётами и вертолетами, действующими на малых высотах. Имеется возможность ведения огня по визуально не наблюдаемым целям: ночью и в сложных погодных условиях. При этом данные о курсе, высоте и скорости полёта цели передаются на зенитные установки по проводному каналу связи от станции наведения, наводка 35-мм спаренных автоматов осуществляется в автоматизированном режиме, а расчёты отдают команду на открытие огня, контролируют наличие боекомплекта и пополняют снарядные короба.
Буксируемая 35-мм спаренная зенитная установка Тype 90 в боевом положении весит 6700 кг. Эффективная дальность ведения огня по воздушным целям – до 4000 м, досягаемость по высоте – 3000 м. Темп стрельбы: 1100 выстр/мин. Для повышения мобильности около 60 35-мм зениток размещено на шасси трехосного грузового грузовика повышенной проходимости Shaanxi SX2190.
ЗСУ CS / SA1
Такая ЗСУ получила обозначение CS / SA1. Всего в НОАК имеется более 200 буксируемых 35-мм спаренных зенитных автоматов. Позиции зенитных батарей Тype 90 в основном размещены на побережье Тайваньского пролива, а также в окрестностях аэродромов, портов, мостов и тоннелей.
В последнее десятилетие в Китае наблюдается серьёзное качественное и количественное усиление армейской ПВО. В прошлом противовоздушная оборона батальонного звена обеспечивалась 12,7 и 14,5-мм зенитными пулемётами, но сейчас для защиты от ударов авиации с малых высот в Сухопутных войсках НОАК имеется значительное количество переносных зенитно-ракетных комплексов.
В годы Вьетнамской войны китайской разведке удалось получить советские ПЗРК «Стрела-2». В конце 1970-х на вооружение китайской армии проступил ПЗРК HN-5 – представляющий собой нелицензионную копию «Стрела-2».
Китайские военнослужащие с ПЗРК HN-5А
Улучшенный вариант HN-5А соответствовал ПЗРК «Стрела-2М». В середине 1980-х несколько советских ПЗРК «Стрела-3» были куплены у ангольского движения УНИТА. Китайская копия, появившаяся в 1990 году, известна как HN-5В. Согласно западным данным, до 1996 года в Китае было произведено около 4000 пусковых установок для ПЗРК семейства HN-5. Обычно ПЗРК использовались в составе зенитных бригад вместе с 23, 37 и 57-мм зенитными автоматами. В настоящее время устаревшие переносные комплексы имеются в частях «второй линии» и на «хранении».
В данный момент в НОАК эксплуатируется около 4000 пусковых установок ПЗРК: QW-1, QW-2, QW-3 – созданные на базе советской «Игла-1». Как пишут в западных источниках, китайская разведка сумела получить несколько ПЗРК «Игла-1» из Анголы во второй половине 1980-х. Серийное производство QW-1 началось в середине 1990-х.
Расчёт ПЗРК QW-1
ПЗРК QW-2, принятый на вооружение в 1998 году, использует ракету с двухдиапазонной ИК ГСН и имеет селекцию тепловых ловушек. Данная модификация весит около 18 кг, и может поражать воздушные цели на дальности до 5500 м, потолок – 3500 м.
Наиболее дальнобойная модификация QW-3 является функциональным аналогом французского возимого комплекса малой дальности Mistral. Китайский возимый комплекс QW-3 при массе снаряженной ПУ 21 кг, имеет максимальную дальность пуска более 7000 м, досягаемость по высоте – до 5000 м. Ракета оснащена с полуактивной головкой самонаведения не чувствительной к тепловым ловушкам уводящим ракеты с ИК ГСН.
В настоящее время в войска поставляются новейшие ПЗРК FN-6. Принятие этого комплекса на вооружение состоялось в 2011 году. В китайских источниках пишут, что ПЗРК FN-6 является оригинальной разработкой. Переносной комплекс, весящий в боевом положении около 16 кг, имеет дальность стрельбы 6000 м, досягаемость по высоте – 3800 м. Вероятность поражения при отсутствии организованных помех – 0,7.
Китайские военнослужащие с ПЗРК FN-6
Ракета с пирамидальной головной частью оснащена охлаждаемой тепловой головкой самонаведения с цифровой обработкой сигнала и защитой от помех. Носовой обтекатель ракеты имеет характерную пирамидальную форму, под которым размещён четырёхэлементный ИК-датчик. В походном положении головная часть прикрыта съёмным кожухом.
Пуск ПЗРК FN-6
Транспортировка расчётов ПЗРК осуществляется на колёсных бронетранспортерах ZSL-92A (WZ-551), в которых имеются дисплеи отображения воздушной обстановки. В случае необходимости пуск ракеты возможен с брони. Также разработанны спаренные варианты ПЗРК, сходные с российским зенитным комплексом малой дальности «Джигит». ЗУР с ИК-системой наведения так же активно используются в составе китайских самоходных зенитно-ракетных и ракетно-артиллерийских комплексов.
По штату в составе каждого мотострелкового батальона есть взвод ПВО на трех бронетранспортёрах. В БТР ZSL-92A осуществляется транспортировка расчёта ПЗРК с выносными планшетами тактической информации и средствами связи. В укладке бронетранспортера находится четыре запасных ракеты. Для самообороны и ведения огня по низколетящим воздушным целям на БТР установлен 12,7-мм пулемёт.
Согласно штатному расписанию бригады ПВО Сухопутных войск в её составе два зенитно-артиллерийских дивизиона и один дивизион ПЗРК. Всего имеется 18 буксируемых 57-мм орудий Тype 59 (копия С-60) или 37-мм спарок Тype 74, а также 24 23-мм зенитных установок Тype 85 (копия ЗУ-23).
57-мм зенитные орудия Тype 59 на огневой позиции
На 27 автомобилях повышенной проходимости размещаются расчёты ПЗРК, в распоряжении которых 108 ракет. В НОАК имеется несколько зенитных бригад, где на вооружении отдельных дивизионов состоят ЗРК HQ-6D, ПЗРК FN-6 и буксируемые зенитные артиллерийские установки Тype 90. Задачей зенитных бригад является противовоздушная оборона районов концентрации войск, штабов, узлов связи, складов, переправ и мостов, а также других важных военных объектов.
Для обеспечения ПВО мотострелковых и танковых полков и дивизий предназначены самоходные артиллерийские и ракетно-артиллерийские комплексы на гусеничном и колёсном шасси.
ЗСУ Type 63АРС с 23-мм зенитной установкой Тype 85
В 80-90-е годы в китайской армии имелось не мало ЗСУ с открыто установленными спаренными 23-мм зенитками Тype 85 – копиями советской ЗУ-23. В 1987 году на вооружение поступила 25-мм версия Тype 80, которую использовали для создания зенитно-ракетного-пушечного комплекса Type 95.
ЗРПК Type 95
Эта машина, приятая на вооружение в 1999 году, создана на базе гусеничной БМП WZ-551 и вооружена 4 25-мм автоматами и 4 ракетами с ИК ГСН QW-2 или FN-6. По своим боевым возможностям ЗРПК Type 95 близка к модернизированной ЗСУ-23-4M4 «Шилка».
Обнаружение воздушных целей и наведение орудия на ЗРПК Type 95 производится при помощи локатора миллиметрового диапазона, оптоэлектронной системы и лазерного дальномера. РЛС способна взять на сопровождение истребитель типа МиГ-21 на дальности 11 км. Зенитная батарея состоит из 6 ЗРПК Type 95 и батарейного командного пункта РЛС с CLC-2 на шасси БМП WZ-551 с дальностью 45 км.
РЛС CLC-2
В 2007 году начались испытания зенитной самоходки Type 09. ЗСУ, вооруженная двумя 35-мм пушками на шасси 155-мм САУ Type 05, получила обозначение Type 09. Фактически это самоходная версия 35-мм буксируемой установки Тype 90 с собственной системой управления огнём и радиолокатором.
ЗСУ Type 09
Обзорная РЛС с антенной установленной над башней имеет дальность обнаружения 15 км. В случае применения противником средств радиоэлектронной борьбы имеется возможность поиска воздушных целей пассивной оптоэлектронной станцией с лазерным дальномером.
В 2004 году широкой публике был представлен мобильный войсковой ЗРК Type 92 Yitian. Он предназначен для защиты войск на марше и стационарных объектов от низколетящих самолётов и вертолётов армейской авиации, а также уничтожения беспилотных аппаратов и крылатых ракет противника в любое время суток и в сложных метеоусловиях. На боевой машине имеется 8 готовых к применению ракет, находящихся в герметичных транспортно-пусковых контейнерах. Для самообороны предназначен дистанционно управляемый 12,7-мм пулемёт.
ЗРК Type 92 Yitian
В составе мобильного ЗРК используется ракета с ИК ГСН TY-90, изначально созданная для вооружения боевых вертолётов. Головка самонаведения УР TY-90 имеет угол обзора ±30 ° и способна видеть цель на фоне земли и, как утверждается, выделять излучение цели в случае применения тепловых ловушек. Система наведения ракеты позволяет захватывать цель, как до пуска, так и после него. При стартовом весе 20 кг ракета TY-90 способна поражать цели на дальности до 6000 м. Досягаемость по высоте – 4600 м. Максимальная скорость цели – 400 м/с. Ракета оснащена стержневой боевой частью массой 3 кг, с радиусом поражения 5 м. Заявленная вероятность поражения одной ракетой – 0,8.
Для обнаружения воздушного противника и выдачи целеуказания над датчиками оптико-электронной прицельно-обзорной системы, между ТПК с ракетами размещена складываемая антенна радиолокатора с фазированной антенной решеткой. Цель типа МиГ-21 может быть обнаружена на дальности до 20 км, дальность обнаружения крылатой ракеты -10-12 км. После обнаружения цели оператор разворачивает башню в ее сторону и готовится к пуску. Когда цель приближается на расстояние 10-12 километров, она берется на сопровождение тепловизионным прицелом и при помощи лазерного дальномера контролируется дальность. Момент пуска ЗУР определяется вычислителем на основании параметров скорости и курса цели. ЗРК Type 92 Yitian может использоваться отдельно или в составе зенитной батареи из шести боевых машин и командного пункта с трёхкоординатной РЛС IBIS-80, способной обнаруживать маловысотные цели на дальности до 80 км.
ЗРК Type 92 Yitian принят на вооружение в ПВО Сухопутных войск НОАК. Этот китайский комплекс концептуально близок к советскому войсковому ЗРК «Стрела-10», но превосходит его по дальности пуска, количеству готовых к пуску ЗУР и имеет собственную обзорную РЛС.
Китайским аналогом ЗРПК «Панцирь-С1» является FK-1000 (Sky Dragon 12). Впервые эта машина была продемонстрирована на выставке Airshow China 2014. Вооружение состоит из двух 25-мм пушек и 12 зенитных ракет. Китайские бикалиберные ЗУР очень сильно напоминают ракеты, используемые в российских комплексах.
Согласно китайским источникам, ЗРПК на грузовом шасси может одновременно обстрелять четыре цели на дальности от 2 до 12 км, высотах от 15 до 5000 м. Комплекс оснащен системой управления стрельбой FW2 и РЛС целеуказания IBIS-80.
ЗРПК FK-1000
В период с 1997 по 2001 года в КНР из России было поставлено 35 ЗРК «Тор-М1». Как и с другими импортными образцами техники ПВО, китайцы успешно скопировали российский комплекс малой дальности. В апреле 2014 года китайское телевидение впервые официально показало китайскую копию ЗРК «Тор», известную как HQ-17. При этом сообщалось, что ЗРК HQ-17 производится серийно и эксплуатируется в подразделениях войсковой ПВО.
Внешне китайский ЗРК отличается от своего российского прототипа антенной РЛС обнаружения воздушных целей. Было заявлено, что по своим боевым характеристикам китайский комплекс оказался более производительным, чем российский аналог, в связи с установкой более совершенной электроники и РЛС. По мнению западных источников, в частях армейской ПВО НОАК по состоянию на 2018 год могло быть до 30 ЗРК HQ-17.
Китайские разработчики техники ПВО в прошлом во многом шли путём копирования зарубежных образцов или заимствования отдельных технических решений. Накопленный опыт, развитая научно-техническая база и значительные финансовые вложения в НИОКР позволяют самостоятельно разрабатывать весь спектр зенитных ракетных и артиллерийских систем. Оборонная промышленность КНР в состоянии наладить серийный выпуск зенитных комплексов по своим возможностям, не уступающим современным зарубежным аналогам. Сегодня Китай входит в весьма ограниченный круг стран, которые могут самостоятельно создавать всю линейку противовоздушных систем: от ПЗРК до дальнобойных зенитных комплексов, также выполняющих задачи противоракетной обороны.
Окончание следует…
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- Автор:
- Линник Сергей
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