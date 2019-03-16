Легенда о цуба-цубе (часть 8)
Тихо падает снег
На уток, что плавают парой
В старом темном пруду…
Сики
На уток, что плавают парой
В старом темном пруду…
Сики
Сегодня наш рассказ о цубах будет посвящен школам цубако, то есть мастеров, которые их изготавливали. И, надо заметить, что тема эта бесконечно сложна, и вот почему. Известно, что были признанные мастера, имевшие свой характерный почерк и они-то как раз и заложили основу многих школ. Но… многие цубы делали их ученики, многие – завистливые соседи, авторы очень похожих подделок. И как отличить, что перед вами: ранняя цуба мастера семьи Мётин, одна из цуб их учеников, копия или подделка, изготовленная более дешевым мастером по заказу более бедного самурая? А еще мастера делали понравившиеся повторения работ других школ на вполне законном основании – он мастер с именем, что захочу, то и сделаю, но подпись поставлю свою. И вот тут приходится гадать – это что подделка или «так было задумано»? Словом, если с технологиями и стилями более или менее все ясно, то со школами дело обстоит намного труднее, к тому же их более 60!
Начнем с самой известной, семьи Мётин – лидера в изготовлении доспехов в Японии с XII в. Однако оправу для меча первым изготовил Нобуэ, 17-ый «по номеру» мастер этой семьи, живший в XVI в. Проблема идентификации его работ сложна тем, что он использовал целых семь вариантов написания своей подписи. Его цубы так и называют – «цубы Нобуэ». Затем его дело продолжили его потомки, работавшие над цубами до самого XIX в.
Цуба «Три головастика», работа мастера Нобуэ. В настоящее время считается, что Нобуэ специализировался на цубах в стиле Овари в эпоху Адзути-Момояма. Его изделия отличаются своей красотой и изяществом, прочной патиной и железом с ярко выраженной текстурой тэккоцу. На данной фотографии представлена его цуба с изображением трех головастиков внутри круга и маленькими хризантемами, вырезанными в высоком рельефе на каждом из них. Принадлежала семье Курода. XVI в. Форма – окружность диаметром 8,5 — 8,45 см.
Школа Хоан также получило свое название по имени мастера, которого звали Сабуроэ Хоан, причем он был даже сыном владельца небольшого замка! В работе использовал разные технологии. Первая – якитэ-кусараси – травление кислотой. Вторая технология – это яки-намаси, оплавление металла при сильном нагревании, из-за чего поверхность цубы становилась неровной, имела следы оплавления и красно-фиолетовую патину. Третья – прорезная техника сукаси.
Цуба «Водяное колесо» с подписью мастера Хоан, эпоха Момояма. Изображение стилизованного водяного колеса было излюбленным мотивом этого мастера в технике сукаси. (Токийский национальный музей)
Школа Ямакити из провинции Овари, основателем которой был Ямасака Китибей, специализировалась сначала на тонких цубах, а затем на более толстых и массивных для двуручных мечей о-тати. Считается, что поскольку цубы этой школы изготавливали целых семь поколений мастеров, то их … чаще всего и подделывают. Уж очень они хороши! Очень часто на них изображен прорезной цветок сакуры.
Иногда цубу делали сразу два мастера и соответственно ставили на нее две подписи. Например, вот эта цуба подписана мастером Кано Натсуо (1828–1898), то есть он ее ковал. Однако декорировал ее мастер Тосиоси, выполнивший эту работу где-то после1865 г. Материалы: медно-серебряный сплав сибуити, медно-золотой сплав сякудо, золото, серебро, медь. Длина 7 см, ширина 6 см, толщина 0,5 см. Вес: 121,9 г. Аверс. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Эта же цуба – реверс.
Цуба мастера Ёсида Мицунака, XIX в. Материалы: железо, серебро, медь. Диаметр 8,3 см, толщина 0,5 см, Вес:136,1 г. (Метрополитен музей, Нью-Йорк)
Поскольку школ цубако очень много, описать их все, и даже значительную их часть в популярной статье, да еще и показать образцы их работ совершенно немыслимо, поэтому есть смысл ограничить их количество самыми известными, популярными и чаще всего встречающимися.
К числу таких школ относится и школа Сёами, что в переводе означает «некто талантливый в искусствах». Школа возникла в конце эпохи Муромати, а ее изделия сначала не подписывались. Тут закончилась эпоха гражданских войн и начался мирный период Эдо. Самураям сразу же захотелось более красивых, чем прежде вещей, что отразилось и на декоре оружия.
Мастера школы Сёами работали в разных провинциях и всюду вводили в этот стиль что-то новое и свое. Поэтому формы цуб сёами очень разнообразны. Разнообразны настолько, что сами японцы шутят: «Не знаешь, как назвать – говори сёами!» В этом стиле в конце эпохи Эдо работало так много мастеров, что где «настоящее сёами», а где его подделка, сегодня уже просто не разобрать. Однако надо отдать должное японским мастерам подделок – все они в достаточной степени красивы.
Главной отличительной особенностью цуб Сёами является технология инкрустации поверхности цубы золотом, серебром и медью по железу и бронзе. Причем создавалась целая картинка, полностью заполняющая все свободное пространство цубы. Инкрустацию дополняла ажурная резьба и украшение обода, чего на цубах других школ обычно не наблюдалось. Вот, например, цуба «Олени», которая смотрится очень богато благодаря того, что на ней практически не виден свободный металл, а изображения на ней оленей переплелись с листьями, стеблями и цветами и выполнены золотом в технике нуномэ-дзоган!
Цуба «Олени», стиль Сёами. Ок.1615–1868 гг. Материалы: железо, золото, медь. Диаметр 8,1 см., толщина 0,5 см. Вес 170,1 г. (Метрополитен музей, Нью-Йорк)
Определение принадлежности той или иной цубы затрудняется часто именно находящейся на ней подписью. Вот, например, эта железная цуба с прорезными изображениями восьми самурайских монов, окруженных каракуса – побегами винограда. Данный тип относится к стилю Ёсиро, принадлежащего школе Кага (XVII в.). Но подпись на ней стоит Татибана Крисуми и следует выяснить кто это - мастер данной школы или один из ее подражателей. А выяснить такие подробности, относящиеся к столь отдаленным временам, очень непросто.
«Цуба с монами». Мастер Татибан Крисуми. Эпоха Момояма. (Токийский национальный музей)
В провинции Хиго существовало множество школ, среди которых одна – школа Симидзу, основанная мастером Дзинго, отличалась от всех прочих своими характерными цубами с изображениями птиц и, прежде всего, любимых самураями, ловчих соколов. И вот перед нами одна из таких цуб. Однако она не подписана. И возникает вопрос при всей схожести ее с работами этой школы – это она или не она? Считается, что отличительным знаком самого Дзинго было квадратное (?) отверстие хицу-ана слева. На данной цубе оно «нормальное». И вот вопрос – это творческое развитие сюжета или подделка?
Цуба «Коршун», XVII в. Аверс. (Токийский национальный музей)
Эта же цуба – реверс.
Одной из множества школ цубако была школа Ито, основанная опять-таки в провинции Овари Ито Масацугу. Стиль школы характеризовался прорезными орнаментами, которые делались при помощи стальной проволоки, смоченной маслом и посыпанной мельчайшим абразивом. В цубе сверлили тоненькое отверстие, вставляли в него проволоку, и вот так ее пилили! Одним из популярных мотивов был почему-то лабиринт. Кроме того, на поверхности цубы выполнялся сложнейший орнамент, инкрустированный золотом.
В мирное время Эдо большой популярностью, как это не удивительно, стали пользоваться цубы с изображениями воинов в традиционном вооружении. Так, в конце XVII в. возникла школа Сотен, характерная цубами со сложными композициями на батальные и религиозные темы. Другой характерной особенностью ее цуб стал высокий рельеф, практически скульптурный, то есть глубокая резьба, сочетающаяся со сквозной перфорацией. Из-за этого они были толще и тяжелее обычных, но в мирное время с этим мирились. На каких-то цубах ее было меньше, на каких-то больше, но в целом, если вы увидите цубу на которой «смешались в кучу кони, люди, и много инкрустации золотом, то это вне всякого сомнения цуба школы Сотен или же подделка под нее, потому что большой спрос всегда рождает и повышенное предложение. Известно, что было два мастера с таким именем и работы их различаются. Кроме того, известно не менее 25 учеников этой школы, которые подписывали работы стиля «Сотен» своими именами, и бесчисленное множество учеников учеников, которые, напротив, подписывались «Сотен» или… не подписывались вообще! Форма цуб достаточно традиционная – круг, овал или форма мокко. Но главное – это многофигурные сюжетные композиции и использование инкрустации медью, серебром, золотом и сплавом сякудо.
Цуба «Битва» с многофигурной композицией в стиле школы Сотен. XVIII в. Материалы: железо, золото, серебро, бронза, медь. Длина 7,9 см, ширина 7,5 см. Толщина: 1 см. Вес: 133,2 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)
Эта же цуба – реверс.
А теперь под занавес перечислим хотя бы часть известных школ мастеров цубако: это Кинаи, Гото, Ёсиока, Ёкоя, Мито, Янагава, Исигуро, Хамано, Омори, Сёнаи, Хирата и многие другие. То есть это был целый свой мир, в котором жили многие… тысячи людей в течение нескольких столетий, которые добывали металл, ковали, точили, гравировали, чеканили и полировали. Какой-то мастер делал всю цубу от начала до конца, кому-то помогали. Какие-то делались по произволу, какие-то долго и упорно обсуждались с заказчиком, пока обе стороны не устраивали результат и цена!
Цуба «Водяной дракон», школа Гото, отличавшаяся тем, что работала с мягкими цветными металлами. Мастер Хобаси Муне Кавасита. Эпоха Эдо.
Продолжение следует…
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