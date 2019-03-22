Как уничтожили советскую цивилизацию

Врагами России и русского народа был создан чёрный миф о том, что огромный Советский союз был колоссом на глиняных ногах. Так же считали Гитлер и его окружение, но сильно просчитались, планируя с помощью «молниеносной войны» сокрушить СССР.Мол, при всей кажущейся военно-экономической мощи, железной партии власти, непобедимой Советской Армии СССР сам рухнул из-за слабых ударов. Он якобы рассыпался от информационной войны, которую вёл Запад, действий российских диссидентов, националистов и демократов. То есть СССР был нежизнеспособен, поэтому и погиб.В реальности известно, что даже самые могучие державы могут рухнуть из-за массы слабых воздействий. Так же можно разрушить и нынешнюю единственную сверхдержаву – Соединенные Штаты Америки. Любую систему, даже саму прочную, в нужный момент можно столкнуть на ту или иную траекторию даже слабым толчком. Создать такой режим, когда встречается внешний и внутренний процессы, которые вступают в резонанс, и система разрушается. Сначала разрушаются пропорции, затем рвутся связи, в итоге элементы системы рассыпаются, начинается хаос.В 1986 году стало очевидно, что позднесоветская «элита» в массе своей не желает нового прорыва, не хочет его. В свою очередь, советский народ, который уже был разложен брежневской «большой сделкой» (народ имел возможность потреблять вне зависимости от производительности труда, а элита получила право на «стабильность», отказ от рывка в будущее – коммунизм), стал обществом потребителей, обывателей-мещан. Сталинское общество созидателей и производителей было уничтожено. Советский народ развратили.Таким образом,, джинсам, колбасе и жвачке, к «красивой жизни» как на Западе (этими картинками советских граждан постоянно пичкали) без трудовых усилий, ограничения и самодисциплины. Желал быстрого и немедленного роста уровня жизни, свободы для получения удовольствий. Всё это породило внутреннюю разрушительную волну. И она наложилась на «холодную», информационную войну Запада против СССР-России (третья мировая война).Для реализации этих материальных устремлений использовали кооперативы. Произошла легализация частного сектора. 19 ноября 1986 года вышел закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», разрешивший гражданам и членам их семей параллельные заработки в свободное от основной работы время; 5 февраля 1987 года Совет Министров СССР дал постановление «О создании кооперативов по производству товаров народного потребления». 26 мая 1988 года был принят закон СССР «О кооперации в СССР», который разрешил кооперативам заниматься любыми не запрещёнными законом видами деятельности, в том числе и торговлей.Только если при Сталине кооперативы были производственными, производили товары народного потребления, которые были в дефиците, имели даже свои конструкторские бюро, научные лаборатории, то при Горбачёве кооперативы стали в основном паразитическими торгово-спекулянтскими конторами. Они занимались откровенной спекуляцией или сомнительными финансовыми операциями. Если производили товары, то плохого качества. Большой ошибкой (или вредительством) стало разрешение создавать кооперативы на уже имеющихся предприятиях, что в итоге убило советскую экономику. Кооперативы стали перекачивать ресурсы из реального сектора в сферу потребления, «серого» и «чёрного» рынка. Так, продукция предприятий реализовывалась через кооперативы по рыночным ценам, кооператив получал прибыль, а само предприятие при этом оставалось без оборотных средств, а государство без налогов.Таким образом, вся деятельность таких контор сводилась к тому, что ресурсы, товары с госпредприятий брались по низким государственным ценам, а продавались на рынке уже за высокую цену или гнались заграницу за валюту. Так был создан довольно широкий слой социальных паразитов-«кооператоров».Для присвоенного ресурса создали механизм перераспределения. Появились биржи. В идеале они должны были дополнить плановую экономику. В реальности они служили для того, чтобы отдельные ручейки воровства и паразитизма были объединены в полноводную реку. То, что урывалось от государства и народа, концентрировалось на биржах. В 1990 году были открыты Московская товарная биржа, «Алиса» и т. д.Возникла проблема денег, их было мало. А те, у кого средства были, не собирались покупать ресурсы и товары по биржевым ценам. Они вообще не хотели ничего создавать и производить. Выход был один: продавать за рубеж. Поэтому монополию государства на внешнюю торговлю сломали. Кооперативы стали торговать с другими государствами.Всё это не было следствием операции ЦРУ США, а стало логическим продолжением процесса разрушения СССР, запущенным ещё в годы Хрущева и Брежнева, когда отказались от сталинского курса и заключили с народом СССР «большую сделку». При Андропове и Горбачёве этот разрушительный процесс вышел на финишную прямую, когда советская «элита» решила сдать СССР Западу. Заключить «большую сделку» уже с хозяевами Запада.Экономика СССР базировалась на межотраслевых балансах и пропорциях. Госплан СССР считал какая доля должна быть у тяжелой промышленности, легкой и пищевой, сколько нужно добыть сырья, чтобы обеспечить отрасли, сколько закупить за рубежом. Но когда ресурсы стали тратить вне чётких пропорций, их стали вывозить за границу, то начался беспорядок, хаос. Баланс был разрушен, образовалась брешь в которую уходили ресурсы, товары страны и деньги, за них полученные.То естьПопутно были запущены процессы гласности, демократизации и пр. Понятно, что на Западе это всё прекрасно видели. Умным и хищным западникам, которые десятилетия безуспешно пытались сокрушить Союз, оставалось лишь наложить на эту мощную внутреннюю разрушительную волну волны внешних воздействий. При этом западники на этом ещё и отлично заработали. В обмен на ценнейшие русские ресурсы, богатства СССР (а затем и Российской Федерации) стали сбагривать всякий залежалый товар, который считался в СССР-России огромным дефицитом. Так началось новое тотальное разграбление великой России (первое было организовано в ходе Первой мировой и Гражданской войн). Из СССР задешево уходили бесценные ресурсы, которые отдавали за грошовые, часто некачественных товары. Вроде продовольственных товаров, которые на Западе выбрасывают или отправляют в «банановые республики» как гуманитарную помощь. За всякий мусор, устаревшую технику, ширпотреб, некачественную пищу из страны вывозили цветные и редкоземельные металлы, стратегическое сырье, золото, продукты химической промышленности и нефтяной отрасли и т. д.Всё это вызвало рост цен в стране и развал финансовой системы. Магазины опустели. Две волны наложились друг на друга. Внутри страны – капитуляция советской «элиты», разворовывание страны будущими капиталистами и буржуазией (новой торгово-спекулятивной, мародерской «элиты», в основе существования которой только «торговля» ресурсами страны, будущим народа) и внешняя – сдача долларовой системе, быстро нарастающая финансовая зависимость.Пропорции сравнительной доходности торговли и производства были разрушены, начался катастрофический дисбаланс – торговать стало намного выгоднее, чем производить. Увод ресурсов из страны за рубеж вызвал рост цен в стране, резко увеличил издержки производства. А для новых «предпринимателей-кооператоров» бартерная торговля стала сверхприбыльным делом. За границу отправляли сырье, материалы, которые дома стоили копейки, а из-за границы завозили и очень дорого продавали дефицитные товары, получая огромную сверхприбыль. Производить стало невыгодно, легче стало торговать, быть паразитом-мародером.Понятно, что советское хозяйство в такой ситуации стало умирать. Производить что-то для советских граждан было невыгодно. В первую очередь стало умирать производство дешёвых товаров народного потребления. Начался товарный голод. Магазины опустели. При этом обычно холодильники были полными, а квартиры забиты предметами быта, техникой. Частично это было вызвано и прямым саботажем. Мясо, рыбу и другие товары не довозили до Москвы, просто сваливали в овраги, чтобы подготовить «низы» к контрреволюции. Вызвать социальную напряженность. Были подготовлены вспышки недовольства, ненависти к собственной стране. На окраинах всё это было подогрето национализмом, сепаратизмом.Пытаясь сохранить уровень жизни, люди всё больше денег тратили на потребление (такая же ситуация сложилась в последние годы и в РФ). Накопление прекратилось. Доля потребления в национальном доходе резко выросла. Началось саморазрушение. Из-за общего обвала системы, чтобы поддерживать текущее функционирование, стали использовать ресурсы для развития. В итоге самый сильный удар был нанесен по тем отраслям СССР, которые представляли конкурентную угрозу Западу, по авиационной, атомной, космической отраслям, по военно-промышленному комплексу. В последние годы СССР ускоренно проедал будущее. Полученную валюту тратили на «ножки Буша», баночное пиво и колбасу, вместо того чтобы тратить средства на развитие, новые, высокие технологии и производства. Но даже это уже не могло компенсировать падение хозяйства страны и уровня жизни народа.Итоги были печальными, страшными. Общество разлагалось. Началась криминальная революция, спутник любой смуты в России. Развал СССР, разгул безмозглой митинговщины и дикого родоплеменного национализма. Так уничтожили советскую цивилизацию.Ещё до падения СССР внутри советской верхушки была создана «новая элита» — «молодые реформаторы-демократы». Гайдар, Чубайс и прочие реформаторы-разрушители. Они пришли к выводу, что советская система выжить не может, она нежизнеспособна. Страна на грани социальной катастрофы, гражданской войны. Чтобы избежать её, нужно включить Россию в западную систему, капитализм. Внутри страны сделать то же самое, что и на Западе. Это единственное спасение – революционно, одним рывком построить «рынок» в России. Так Россию сделали колонией Запада.Развал производства продолжался, падал уровень жизни населения, государство резко сократило затраты на науку, образование, просвещение, культуру в целом, и капитальные вложения. Также резко упали расходы на оборону, была прекращена помощь развивающим странам (только это дало России десятки миллиардов долларов). И всё это было просто проедено и разворовано. Новая «элита» съедала будущее русской цивилизации. Страны Запада, международные финансовые структуры кидали России кредиты, но они шли не на новые технологии и производства, а просто проедались. При этом страна и народ закабалялись, залезали в неподъемные долги. МВФ с самого начала давал кредиты только на потребление. А затем кредиты стали давать, чтобы погасить проценты по ранее выданным займам., что привело: к переделу карты мира и границ; переделу сфер влияния; переделу рынков сбыта; репарациям и контрибуциям. Хозяева Запада сказочно обогатились при развале и разграблении советской цивилизации и социалистического лагеря. Это помогло США и Западу выскочить из ямы третьего этапа кризиса капитализма, продлить своё существование. В России же начался геноцид коренных народов русской цивилизации (прежде всего русского суперэтноса) под видом «реформ».