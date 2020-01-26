Польские панцирники, австрийские гусары и турецкие пятёрочники



Польский панцирник. Иллюстрация из книги «Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914» V.Vuksic, Z.Grbasic.

…и да будут они постыжены в силе и коннице их.

Первая книга Маккавейская 4:31

Броня начинает и… проигрывает!



Лишь развитие промышленности могло обеспечить таким вот защитным вооружением значительные отряды европейской латной конницы. Но о прежнем разнообразии рыцарских доспехов теперь можно было забыть. Доспехи выделывались партиями в несколько сотен и даже тысяч комплектов обычно трех размеров, а потом солдаты сами менялись, что кому подходит больше. Доспехи кирасиров работы Кристиана Мюллера, 1620 г. Дрезден (Оружейная палата Дрездена). Пышные набедренники прикрывали не менее пышные штаны!

Кольчуги для Востока



Доспех, который носили шеренговые всадники гусарских хоругвей или панцирники, XVII в. (Музей Войска польского)



Кавказские шлемы с кольчужными бармицами. Такие шлемы императорский конвой государей Российской империи носил даже в XVIII — первой половины XIX вв. в. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

Вторые по значимости

Что было после битвы при Мохаче?



Широко использовали наемную конницу также венецианцы. Они набирали среди балканских народов конницу страдиотов (1), которая также была облачена в кольчуги и носила щиты типа «боснийский скутум». Латная конница венецианцев (2) в 1500 году носила полные рыцарские доспехи и сражалась копьями и мечами. Рис. Ангуса МакБрайда

Оплаченные из казны



Австрийский гусар конца XVII в. Иллюстрация из книги «Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914» V.Vuksic, Z.Grbasic.

Всадники-пятёрочники и всадники алая



«Восточный воин» (1805). Худ. А.О. Орловский (1777-1832). На самом деле на этом полотне показан черкесский князь верхом на лошади кабардинской породы, в характерном вооружении эпохи Кавказской войны. На нем надета кольчуга, турецкий шлем-мисюрка, наручи, налокотники с насечкой, вооружение – лук, стрелы, шашка и кинжал кама



На этом рисунке изображен фарис бейректар в парадном одеянии времен турецкой осады Вены (1683 г.). Мусульманские ремесленники, отвечавшие за традиционно богато украшенное оружие и экипировку воинов, не могли использовать изображения людей и животных, но достигли совершенства в геометрических и цветочных мотивах. Турецкое снаряжение для верховой езды — седла, сабли и щиты — особенно ценилось в Венгрии, Польше и России. Причем, несмотря на войны и папский запрет, торговля с мусульманскими мастерами-оружейниками никогда не прекращалась и на Западе. Иллюстрация из книги «Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914» V.Vuksic, Z.Grbasic





**Административно-территориальная единица, провинция в Османской империи с конца XVI века по 1860-е годы, в Сефевидском государстве с начала XVI века по 1722 год.



*** Бунчук — древко с золоченым шаром и конским хвостом на конце. У каждого турецкого паши было свой бунчук, по которому его и отличали: однобунчужный (мирлива – он жесанджак-бей, начальник лива), двухбунчужный (мирмиран – он же бейлербей) и трехбунчужный (визирь).



**** Золотая турецкая монета. Впервые ее стали чеканить при султане Мехмеде II Фатихе в Стамбуле в 1453 г. после того, как город был захвачен турками. Вес алтуна составлял около 3,5 г. и был практически равен весу европейского дуката. На аверсе чеканился год вступления на престол царствующего султана, а также его имя и титул, и надпись-пожелание: «Да прославится имя его». На реверсе шла надпись: «Чеканящий блестящее, господин славы и победы на суше и на море» или «Султан двух материков и хакан двух морей, султан, сын султана». * Акче — турецкая серебряная монета. Стала чеканиться в Бурсе в 1328 г. Орхан-беем (1326—1359). На лицевой стороне помещались имя и титул султана и благопожелательная формула: «Да прославится победа его», а на обороте — место чеканки, год вступления султана на престол и формула: «Да сохранится царство его». В истории денежного обращения Турции XVII век является периодом катастрофического падения веса акче и ухудшения качества монеты. При султане Орхане акче весила 6 каратов (1,54 г) при высшей пробе серебра. К 1656 г. вес ее снизился до одного карата, а проба—до 50%. К концу XVII в. вес монеты понизился в десять раз против первоначального, а металл, из которого ее чеканили, почти что не отличался от меди: за один алтун**** тогда давали 300—400 акче. Практиковавшаяся порча монеты неоднократно приводила к возмущениям и волнениям среди торговцев. ремесленников и прочего бедного люда.**Административно-территориальная единица, провинция в Османской империи с конца XVI века по 1860-е годы, в Сефевидском государстве с начала XVI века по 1722 год.*** Бунчук — древко с золоченым шаром и конским хвостом на конце. У каждого турецкого паши было свой бунчук, по которому его и отличали: однобунчужный (мирлива – он жесанджак-бей, начальник лива), двухбунчужный (мирмиран – он же бейлербей) и трехбунчужный (визирь).**** Золотая турецкая монета. Впервые ее стали чеканить при султане Мехмеде II Фатихе в Стамбуле в 1453 г. после того, как город был захвачен турками. Вес алтуна составлял около 3,5 г. и был практически равен весу европейского дуката. На аверсе чеканился год вступления на престол царствующего султана, а также его имя и титул, и надпись-пожелание: «Да прославится имя его». На реверсе шла надпись: «Чеканящий блестящее, господин славы и победы на суше и на море» или «Султан двух материков и хакан двух морей, султан, сын султана».

Использованная литература

1. Richard Brzezinski & Richard Hook. The Army of Gustavus Adolphus (2): Cavalry. Osprey Publishing Ltd. (MEN-AT-ARMS 262),1993.

2. Richard Brzezinski & Velimir Vuksic. Polish Winged Hussar 1576–1775. Osprey Publishing Ltd. (WARRIOR 94), 2006.

3. Richard Brzezinski & Graham Turner. Lützen 1632. Climax of the Thirty years war. Osprey Publishing Ltd. (CAMPAIGN 68), 2001.

4. Richard Bonney. The Thirty Years' War 1618–1648. Osprey Publishing Ltd., (ESSENTIAL HISTORIES 29), 2002.

5. Richard Brzezinski & Angus McBride. Polish Armies 1569–1696 (1). (MEN-AT-ARMS 184), 1987.

6. V.Vuksic & Z.Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. Cassell, 1994.