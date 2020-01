Польские панцирники, австрийские гусары и турецкие пятёрочники

Польский панцирник. Иллюстрация из книги «Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914» V.Vuksic, Z.Grbasic.

Лишь развитие промышленности могло обеспечить таким вот защитным вооружением значительные отряды европейской латной конницы. Но о прежнем разнообразии рыцарских доспехов теперь можно было забыть. Доспехи выделывались партиями в несколько сотен и даже тысяч комплектов обычно трех размеров, а потом солдаты сами менялись, что кому подходит больше. Доспехи кирасиров работы Кристиана Мюллера, 1620 г. Дрезден (Оружейная палата Дрездена). Пышные набедренники прикрывали не менее пышные штаны!

Кольчуги для Востока



Доспех, который носили шеренговые всадники гусарских хоругвей или панцирники, XVII в. (Музей Войска польского)



Кавказские шлемы с кольчужными бармицами. Такие шлемы императорский конвой государей Российской империи носил даже в XVIII — первой половины XIX вв. в. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

Вторые по значимости

Что было после битвы при Мохаче?



Широко использовали наемную конницу также венецианцы. Они набирали среди балканских народов конницу страдиотов (1), которая также была облачена в кольчуги и носила щиты типа «боснийский скутум». Латная конница венецианцев (2) в 1500 году носила полные рыцарские доспехи и сражалась копьями и мечами. Рис. Ангуса МакБрайда

Оплаченные из казны



Австрийский гусар конца XVII в. Иллюстрация из книги «Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914» V.Vuksic, Z.Grbasic.

Всадники-пятёрочники и всадники алая



«Восточный воин» (1805). Худ. А.О. Орловский (1777-1832). На самом деле на этом полотне показан черкесский князь верхом на лошади кабардинской породы, в характерном вооружении эпохи Кавказской войны. На нем надета кольчуга, турецкий шлем-мисюрка, наручи, налокотники с насечкой, вооружение – лук, стрелы, шашка и кинжал кама



На этом рисунке изображен фарис бейректар в парадном одеянии времен турецкой осады Вены (1683 г.). Мусульманские ремесленники, отвечавшие за традиционно богато украшенное оружие и экипировку воинов, не могли использовать изображения людей и животных, но достигли совершенства в геометрических и цветочных мотивах. Турецкое снаряжение для верховой езды — седла, сабли и щиты — особенно ценилось в Венгрии, Польше и России. Причем, несмотря на войны и папский запрет, торговля с мусульманскими мастерами-оружейниками никогда не прекращалась и на Западе. Иллюстрация из книги «Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914» V.Vuksic, Z.Grbasic





**Административно-территориальная единица, провинция в Османской империи с конца XVI века по 1860-е годы, в Сефевидском государстве с начала XVI века по 1722 год.



*** Бунчук — древко с золоченым шаром и конским хвостом на конце. У каждого турецкого паши было свой бунчук, по которому его и отличали: однобунчужный (мирлива – он жесанджак-бей, начальник лива), двухбунчужный (мирмиран – он же бейлербей) и трехбунчужный (визирь).



**Административно-территориальная единица, провинция в Османской империи с конца XVI века по 1860-е годы, в Сефевидском государстве с начала XVI века по 1722 год.

*** Бунчук — древко с золоченым шаром и конским хвостом на конце. У каждого турецкого паши было свой бунчук, по которому его и отличали: однобунчужный (мирлива – он жесанджак-бей, начальник лива), двухбунчужный (мирмиран – он же бейлербей) и трехбунчужный (визирь).

**** Золотая турецкая монета. Впервые ее стали чеканить при султане Мехмеде II Фатихе в Стамбуле в 1453 г. после того, как город был захвачен турками. Вес алтуна составлял около 3,5 г. и был практически равен весу европейского дуката. На аверсе чеканился год вступления на престол царствующего султана, а также его имя и титул, и надпись-пожелание: «Да прославится имя его». На реверсе шла надпись: «Чеканящий блестящее, господин славы и победы на суше и на море» или «Султан двух материков и хакан двух морей, султан, сын султана».

* Акче — турецкая серебряная монета. Стала чеканиться в Бурсе в 1328 г. Орхан-беем (1326—1359). На лицевой стороне помещались имя и титул султана и благопожелательная формула: «Да прославится победа его», а на обороте — место чеканки, год вступления султана на престол и формула: «Да сохранится царство его». В истории денежного обращения Турции XVII век является периодом катастрофического падения веса акче и ухудшения качества монеты. При султане Орхане акче весила 6 каратов (1,54 г) при высшей пробе серебра. К 1656 г. вес ее снизился до одного карата, а проба—до 50%. К концу XVII в. вес монеты понизился в десять раз против первоначального, а металл, из которого ее чеканили, почти что не отличался от меди: за один алтун**** тогда давали 300—400 акче. Практиковавшаяся порча монеты неоднократно приводила к возмущениям и волнениям среди торговцев. ремесленников и прочего бедного люда.

В прошлом материале мы познакомились с панцирными всадниками Густава Адольфа и «крылатыми гусарами» Речи Посполитой, которые сыграли очень важную роль в разгроме турок под стенами Вены. Но не надо думать, что этими великолепными всадниками исчерпывались конные силы объединенного польско-литовского государства. Разумеется, нет, там были и другие всадники, и вот с ними-то мы сегодня и познакомимся.Конец Тридцатилетней войны, которую многие историки назвали «первой мировой войной», также ознаменовал и конец весьма длительного переходного периода, когда производители оружия практически на равных конкурировали с производителями доспехов. Огнестрельное оружие теперь стало преобладать над доспехами в сухопутной войне, а соперничество брони и снаряда потеряло свою актуальность вплоть до появления первых танков в 1917 году.Однако на Востоке развитие защиты для всадников на столетие отстало от Западной Европы. Во второй половине XVII в. всадники, одетые в кольчугу, чья экипировка не менялась тысячу лет, встречались и на просторах России, Польши, Украины, Венгрии и турецких территорий. Ну а в Тибете всадники в кольчугах разъезжали еще в 1935 году! Было несколько причин того, почему этот тип защитного снаряжения так долго сохранялся на Востоке, но исчез на Западе.В 1600 году мастерские Граца по-прежнему производили короткие кольчужные рубашки, «трусы», «пелерины», воротники и рукава для защиты частей тела, которые, так сказать «высовывались» из неуязвимых доспехов. Однако пара рукавов стоила 10 гульденов, полная кольчужная рубашка — 25, а полный комплект доспехов — всего 65 гульденов. Броня обеспечивала гораздо лучшую защиту, а технология ковки была более совершенной и более дешевой, чем сварка или клепка маленьких железных колец. Поэтому из-за высокой цены и недостаточной защиты, которую кольчуга давала, на Западе в уже начале XVII века от нее практически полностью отказались.На Востоке все было иначе. Каждый деревенский кузнец умел резать железные кольца и превращать их в кольчугу. Стоимость этого труда была намного ниже, так как для изготовления волочильных плит не требовалась ни специальная квалификация, ни сложные инструменты или печи. Поэтому почти до конца XIX века кольчужные рубашки производились в Афганистане и Иране, а носили их практически как национальный костюм.В западных армиях соотношение пехоты и кавалерии было около трех к одному. На Востоке все было наоборот: всадник по-прежнему оставался костяком армии, а его основным оружием были копье, сабля, длинный меч для колющего удара и сложносоставной лук. Против этого оружия кольчуга и круглый щит давали вполне адекватную защиту.Вот и в Польше наряду с латниками, одетыми в пластинчатые доспехи, в течение всего XVII века сохранялись всадники, одетые в кольчуги, которые назывались панцирниками. Судя по описям, составленным перед битвой при Вене (1683 г.), там находилось 8874 панцирников под 84 флагами; это было больше, чем половина всех кавалеристов Польши в то время. Они тоже относились к тяжелой кавалерии, и были сведены в отряды по 100 человек. Служили в них люди, принадлежавшие в основном к среднему и низшему дворянству. Они были вооружены копьем длиной 3 м, саблей, длинным прямым мечом-кончаром длиной до 170 см, обычно носимым на левой стороне седла, саблей-корабелой, композитным луком и круглым щитом (калкан). У части панцирников, воевавших при Вене, была также пара пистолетов в украшенных вышивкой седельных кобурах.Теперь давайте отправимся еще в одно восточное королевство Венгрию и посмотрим, а что на рубеже эпох происходило там. А там в 1526 году венгерская армия была разгромлена турками в битве при Мохаче. Король и сливки знати в этом сражении погибли, и Венгрия распалась на три части: одна была оккупирована турками, которые установили там свою администрацию; другая попала в зависимость от Вены, надеясь получить защиту от турок; третья провозгласила своего короля и приняла протестантизм, чтобы тамошние феодалы могли бы захватить богатые земли католической церкви. Эти разногласия привели к постоянному конфликту в течение следующих 300 лет: часть венгерского дворянства признала правление Габсбургов, часть сражалась против них вместе с турками, а часть с Габсбургами против турок. Союзы зависели от обстоятельств и оценок того, что в каждый конкретный момент виделось как наибольшее зло.Во время «Великого турецкого марша» к Вене (1683 г.) Австрия была опустошена татарами и легкими венгерскими всадниками — гусарами. Их возглавлял Имре Тхокли, венгерский князь, поднявший восстание против Габсбургов. С помощью союзных сил из Польши и войск немецких княжеств австрийцам удалось защитить Вену, а затем предпринять наступление против Турции. Причем, опыт войны привел к тому, что уже в 1686 году австрийская армия была реорганизована. И вот тогда-то, в рамках этой реорганизации и готовясь к дальнейшему продвижению на восток, австрийский император Леопольд I в 1688 году как раз и создал первый регулярный австрийский гусарский полк. Он состоял из венгерских эмигрантов, оказавшихся на контролируемой им территории, и принесших австрийской короне клятву верности. Этот полк по своей экипировке стал полной противоположностью польским гусарам, хотя эффективность его оказалась высокой. Во Франции первый гусарский полк был сформирован в 1692 году, а в Испании – в 1695-м.В австрийской армии и раньше существовали временные отряды легких всадников, которые могли насчитывать до 3000 человек. Их возглавляли венгерские и хорватские дворяне, которые могли в одночасье изменить, особенно если венский суд попытался заставить их исполнить свои феодальные обязательства. Леопольд же приказал графу Адаму Чобору отобрать 1000 человек и сформировать гусарский полк, который будет оплачен из имперской казны, и принести присягу на верность короне. Он должен был состоять из мужчин в возрасте от 24 до 35 лет и иметь лошадей в возрасте от 5 до 7 лет. По штату полк должен был насчитывать десять рот по 100 гусар в каждой. Офицеры других австрийских регулярных кавалерийских частей были невысокого мнения о гусарах, и считали их «немногим лучше бандитов на коне». Однако они были очень эффективны в войне, отчего в 1696 году был сформирован второй полк под командованием полковника Дика; третий, которым командовал полковник Форгача, создали в 1702 году.Местные мусульмане, проживающие в приграничных районах Османской империи, также могли быть завербованы в отряды наемников, чтобы действовать против Австрии и Венгрии. Назывались они ат-кулу. Это общее название иррегулярных конных отрядов в турецких провинциальных войсках и в войсках крымских ханов. Эти отряды насчитывали от 20 до 50 человек; их задачей была защита границы, а еще они играли роль резерва действующей армии в случае войны. Бешли — букв.; вид легкого конного войска при наместниках провинций. Свое жалованье в пять акче* в день получали из доходов эйялета**. В крепостях бешли создавались из числа местных жителей и предназначались для отражения внезапных атак противника. Такие отряды имелись также при валашском воеводе. Особое положение занимали отряды бешли, создававшиеся из янычар, также получавших по пять акче день. Они предназначались для разведки пути, когда войско находилось в походе. Командовал каждым таким отрядом бешли турок ага. Меньшей единицей (одой – «казармой») командовал одабаса. В 1701 году на австрийской границе командир Байрам-ага имел в своем распоряжении 48 человек: его заместитель (цехай), прапорщик (байректар), квартирмейстер (гулагуз), писец (кятиб), четыре офицера (одобаса) и 40 всадников (фарис). Их ежедневная жалование составляло: ага — 40 акче, цехай — 20, байректар — 15, гулагуз и кятиб — 13, одабаса — 12 и фарис — 11.Во время войны несколько отрядов численностью 500-1000 человек составляли более крупное формирование (алай), которым командовал алейбей. Бей был офицером самого низкого ранга в Османской армии, которому разрешалось носить один конский хвост (бунчук***); бей (бейлербей) мог носить два, визирь три, и султан имел четыре бунчука.Среди азиатских племен количество хвостов на древке означало многое, но общее правило было одно: чем больше конских хвостов, тем важнее человек, отдающий приказ, а, следовательно, и сам приказ. Со временем бунчук стал военным флагом, который турки привезли из Средней Азии и распространили на завоеванных ими территориях. В XVII веке они были частично заменены в регулярной армии по образцу европейских, но полурегулярные и нерегулярные легкие кавалерийские части продолжали использовать их до конца XIX века.Продолжение следует…