Успешный полёт Starship-Super Heavy: новая реальность, которая изменит всё

10 299 89
Успешный полёт Starship-Super Heavy: новая реальность, которая изменит всё

27 августа 2025 года произошло событие, значение которого, равно как и потенциальную угрозу, от него исходящую, сложно переоценить – впервые полностью многоразовый космический корабль Starship и его полностью многоразовая первая ступень Super Heavy совершили успешный полёт. Да, можно сказать, что и первая, и вторая ступени не приземлились на стартовые площадки без получения повреждений, а приводнились в океане, но теперь это лишь вопрос времени – полностью управляемый спуск осуществлён, дальше будет проще.

В России это событие не то что прошло незамеченным, но особого внимания не привлекло – так, рядовая новость. Но на самом деле на наших глазах вершится история – появление полностью многоразовых сверхтяжёлых ракет типа Starship-Super Heavy изменит всё.




Приводнение Starship в Индийском океане

«Кто владеет космосом — тот владеет миром» — ранее автором уже цитировалась эта фраза американского президента Линдона Б. Джонсона, сказанная им в начале 60-х годов XX века.

Сегодня мы вновь вернёмся к этой теме и посмотрим, что может дать космос тому, кто им владеет.

Всепланетная связь


Она уже есть – это Starlink, но будет ещё лучше, защищённее, надёжнее. Тот же Starlink эволюционирует, новые спутники Starlink Direct-to-Cell уже могут напрямую работать со смартфонами, даже не оснащёнными модемами спутниковой связи – достаточно штатных модулей 5G.

Возможность выводить 150 тонн за раз по 100–200 раз в год и более, по 100–200 долларов за килограмм полезной нагрузки (ПН) приведёт к тому, что всепланетная бесшовная связь станет столь же привычна, как водопровод и канализация в развитых странах. Об этом следует помнить российским чиновникам, запрещающим в последнее время доступ ко всему и вся, – вскоре с тем же успехом они смогут запрещать солнечный свет и осадки.


Starlink Direct to cell

Подобно тому, как нервные волокна прорастают в самые отдалённые части живого организма, средства связи проникнут во все вооружения, работающие непрямой наводкой. Показатели сетецентричности выйдут на качественно новый уровень – перенацеливание в полёте, анализ результатов нанесения удара в реальном времени, новые разведывательные возможности, шифрованная связь с агентурой и диверсионно-разведывательными группами и многое другое.

Доступ к такой связи получит большинство развитых и не очень развитых стран мира.

Откуда он у них возьмётся?

Всё очень просто: когда изготовление спутников и доставка на орбиту станут доступны по относительно низкой стоимости, то та же Саудовская Аравия или ОАЭ закажут спутники где-нибудь в Китае, во Франции или в России (да, мы тоже умеем такие делать), после чего Илон Макс за звонкую монету выведет их на орбиту, ну а затем вложения надо будет как-то окупать, так что продавать такую связь будут всем желающим.

Как и в случае с сотовыми телефонами, перспективные модемы, скорее всего, будут поддерживать сразу множество всевозможных сетей и стандартов, так что поддержка спутниковой связи со временем появится везде, где только можно, вплоть до умных розеток и детских игрушек.

Чтобы ограничить доступ к такой связи, потребуется режим, сопоставимый с тем, что существует в Северной Корее, – полностью бесправное население и ограничения почти на всю электронику.

Всевидящее око


Это следующее направление — создание глобальных сетей спутников дистанционного зондирования Земли. В принципе, те же США уже движутся в этом направлении, о чём мы ранее говорили в материале Илон Маск строит «Звездный щит»: SpaceX формирует новую группировку спутников Starshield по заказу Пентагона.

Уже сейчас значительная часть наших проблем с уничтожением противником каких-либо объектов в глубине территории России, с обходом высокоточным оружием большой дальности зон противовоздушной обороны (ПВО), скорее всего, связана с американскими средствами орбитальной разведки – радиотехнической, активной радиолокационной, оптической.


Starshield

Благодаря сверхнизкой стоимости и огромным объемам вывода на орбиту можно уверенно прогнозировать, что в обозримой перспективе поверхность планеты будет контролироваться в режиме 24/365.

Учитывая то, что, как мы уже говорили выше, значительная часть вооружений будет обладать «обратной связью», а значит и возможностью перенацеливания в полёте, это будет означать значительное увеличение рисков не только для стационарных, но и для подвижных объектов, расположенных, казалось бы, в безопасном глубоком тылу.

С высокой вероятностью «выйдут из чата» подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК), серьёзные проблемы возникнут у надводных кораблей, да и не только у надводных – в мире ведётся множество работ по созданию датчиков различного типа, в том числе и с использованием квантовых эффектов, способных обнаруживать ничтожные отклонения в магнитном или гравитационном поле Земли, что потенциально позволит отслеживать из космоса крупные подвижные подводные объекты (подводные лодки) и стационарные подземные объекты.

Ну и, наконец, не стоит забывать и про возможность отслеживания из космоса воздушных объектов – относительно недавно китайцы продемонстрировали такую возможность, отслеживая и сопровождая с орбиты американский малозаметный истребитель пятого поколения F-22. В свою очередь, США развёртывают сеть спутников HBTSS и PWSA «Распределенный истребитель», предназначенную для отслеживания гиперзвукового оружия, которая с высокой вероятностью будет способна отслеживать и иные воздушные цели.


HBTSS и PWSA

Размерность мобильных объектов, которые могут быть обнаружены и идентифицированы из космоса, будет неуклонно снижаться, так что в конечном итоге вооружённым силам придётся полностью изменить стратегию в части маскировки вооружений и военной техники – к этому вопросу мы ещё обязательно вернёмся.

Вдобавок ко всему вышесказанному ВС США развёртывается сеть спутников Silent Barker, в задачи которой будет входить контроль космического пространства непосредственно из космоса, а уничтожением космических аппаратов противника займутся спутники-инспекторы «Шакал» от частной американской компании True Anomaly.

Золотой купол


Ещё со времён Холодной войны Америка одержима идеей создания системы противоракетной обороны (ПРО), которая могла бы защитить США от советского, а теперь и российского / китайского / северокорейского ядерных арсеналов. В России отношение к американской системе ПРО колеблется от снисходительного – дескать, «тупые американцы», до «развалили СССР» – страдающие маразмом старцы из политбюро повелись на специально выдуманную американцами заведомо невыполнимую программу, что и развалило страну в бессмысленной гонке вооружений.

Оба утверждения вряд ли соответствуют действительности. Да, США не смогли создать в те времена стратегическую систему ПРО, но вряд ли результаты тех исследований пропали впустую. Критики всегда забывают, что даже отрицательные исследования – это тоже результат, вот если бы США наводнили космос неработающими серийными спутниками ПРО, то это уже был бы классический «распил», но они вовремя остановились, а что касается развала СССР, то здесь всё еще проще – «наверху» хотели «всё и себе», а населению «внизу» по большей части было уже всё равно...

Развёрнутая позже стратегическая система ПРО с ракетами на Аляске и в Калифорнии обладает весьма ограниченными возможностями, но у большинства стран и вовсе нет ничего подобного – у США есть хоть какой-то шанс перехватить единичные МБР, причём от ударов через Северный полюс здесь прикрыта вся страна, а не только столица, как у нас.

В 2020 году автором подробно рассматривалась тематика ядерного сдерживания, в числе прочего мы говорили о перспективах развития американских систем ПРО в материале «Закат ядерной триады». ПРО США после 2030 года: перехватить тысячи боеголовок, и спустя пять лет, в январе 2025 года, президент США Дональд Трамп анонсировал создание глобальной системы ПРО Golden Dome («Золотой купол») с опорой на космический сегмент, который должен включать сотни тысяч спутников.


ПРО «Золотой купол»

Самое интересное в том, что рассматривается вариант создания частной коммерческой системы ПРО, которая будет прикрывать США по подписке.

Получится ли у США осуществить задуманное?

Намерение у них есть, оно озвучено на самом высшем уровне, в том случае, если Starship-Super Heavy пойдёт в серию и радикально снизит стоимость космических запусков, то шансы на его реализацию повысятся кратно – они просто смогут проводить столько экспериментов, сколько потребуется, пока не добьются положительного результата.

Некоторые аналитики заявляют, что в принципе невозможно создать систему ПРО, способную перехватить сотни баллистических ракет и тысячи боеголовок. Проблема в том, что если ты бьёшь первым, то столько перехватывать и не требуется. В материале Ядерная математика мы рассмотрели, сколько ядерных зарядов необходимо США для уничтожения российских Стратегических ядерных сил путём нанесения внезапного обезоруживающего удара, а для перехвата оставшихся создать систему ПРО вполне реально.

Тем более что низкая стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту позволяет задуматься и о создании оружия класса «космос-поверхность».

Неотвратимость


Возможность развёртывания оружия класса «космос-поверхность» рассматривалась в США ещё в прошлом веке, например, в рамках программы «Стрелы бога» / «Жезлы бога».

Для создания оружия класса «космос-поверхность» имеются все необходимые технологии, вопрос лишь в высокой стоимости вывода полезной нагрузки на орбиту, но теперь он может быть снят системой Starship-Super Heavy. При нанесении ударов из космоса не требуется взрывчатое вещество – кинетическая энергия, выделяющаяся при ударе металлической болванки о поверхность, будет значительно выше.

В принципе, добиться эффекта, схожего по воздействию с оружием «космос-поверхность», можно и с использованием баллистических ракет. Более того, существует высокая вероятность, что именно кинетические боевые части используются в неядерном варианте российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник».

Но орбитальные боевые платформы будут нести куда большую угрозу – старт баллистической ракеты можно обнаружить в самом начале, тогда как удар из космоса может быть внезапным при выборе оптимальной траектории подхода – тот же «Челябинский метеорит» никто не обнаружил вплоть до момента его падения. Стоимость доставки боевых частей баллистической ракетой также будет куда выше, чем «оптовый вывод» на орбиту с помощью полностью многоразового носителя.


Концепт орбитальной ударной платформы «Стрелы бога» / «Жезлы бога»

В определённый момент стоимость доставки полезной нагрузки к цели с помощью Starship-Super Heavy может стать меньше, чем стратегическим бомбардировщиком, учитывая риски его потери, необходимость сопровождения самолётами-топливозаправщиками, прикрытия истребителями, а также другие факторы.

Варьируя массогабаритные характеристики поражающих элементов и высоту раскрытия боевой части, можно оптимизировать её для поражения того или иного типа целей – точечных высокозащищённых или площадных слабозащищённых. Перехватить такие боевые части, атакующие с орбиты, будет крайне сложно.

Всего лишь несколько минут могут отделять прекрасно защищённую военную базу от полного уничтожения, причём кинетические боевые части могут проникать глубоко в грунт, так что под угрозой будут и подземные сооружения. Все крупные военные базы, стоянки боевых кораблей, любые промышленные и жилые комплексы — все они превратятся в мишени.

Страна, которая первой развернёт в космосе орбитальный разведывательно-ударный эшелон в военном плане будет доминировать на нашей планете.

Выводы


Мы рассмотрели лишь военное применение, но на самом деле основные изменения произойдут в гражданском сегменте – комплекс Starship-Super Heavy породит новую экономику.


Орбитальная энергетика, добыча полезных ископаемых, космический туризм, выращивание сверхчистых кристаллов для микроэлектроники и полых органов для пересадки человеку, синтез новых химических соединений и сплавов, невозможных в условиях гравитации, сверхбыстрая межконтинентальная доставка грузов и пассажиров – это лишь то, что «лежит на поверхности», но в реальности горизонты космической экономики могут оказаться значительно шире – главное, предоставить доступ, а далее бизнес сам найдёт или создаст новые ниши.

Да и направления военного использования космоса мы рассмотрели в достаточно узком сегменте, поскольку даже они выходят за рамки базовой картины мира у значительной части населения – «этого просто не может быть, потому, что не может быть никогда» – для них всё легко решается ведром гвоздей на орбите. А ведь Starship-Super Heavy – это первые шаги примерно к такому будущему, что было представлено в замечательном научно-фантастическом сериале Пространство/Экспансия.


Starship-Super Heavy – это хоть и ведущий, но не единственный проект полностью многоразовой системы «ракета-носитель – космический корабль». Во-первых, огромное количество стартапов в странах Запада разрабатывает ракеты-носители разной размерности и разной степени «возвращаемости», во-вторых, на пятки США наступает Китай, который разрабатывает крайне похожую копию системы Starship-Super Heavy, а также ведёт другие проекты многоразовых ракет-носителей и космических кораблей.


Ранее созданные, существующие и перспективные тяжёлые и сверхтяжёлые ракеты-носители

Нам тоже не стоит стесняться: если есть возможность заимствовать чьи-то успешные наработки, то не надо изобретать «особый путь», а просто ими воспользоваться. Когда Советский Союз отставал в создании дальних/стратегических бомбардировщиков, то не постеснялся полностью скопировать успешный американский бомбардировщик B-29, ставший нашим Ту-4. Как говорится, «хороший художник скопирует, великий украдёт». Надо заимствовать всё, что только можно, а также по максимуму использовать оставшийся советский задел.

Ведь сейчас ставки могут быть даже куда выше, чем во времена Холодной войны – возможно, что та страна, что будет владеть космосом, и не будет владеть миром, но она вполне может стать «первой среди равных», и во многом перестать считаться с мнением остальных стран, надолго став ведущей геополитической силой на планете Земля.
89 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. lesya Звание
    lesya
    -12
    Сегодня, 04:19
    Сейчас эта новость действительно не важна.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 05:02
      Нет,она важна,для отечественных ученых,занимающихся космосом.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +5
        Сегодня, 06:25
        Цитата: dmi.pris1
        Нет,она важна,для отечественных ученых,занимающихся космосом.

        Особенно для того ученого, что со слов Маска плюнул перед ним на пол выразив свое презрение его планам.
        1. Гражданский Звание
          Гражданский
          +7
          Сегодня, 07:08
          А сколько ржали и издевались еще 10 лет назад здесь на ВО над Маском. А у него, пусть не сразу, но все получается. Космос это образ будущего страны и планеты, это там где нет места держимордам с журналами учета журналов (сам такие лично заводил по приказу).
          ПС как только Маск ушел от политики - сразу тяжлая многоразовая система полетела.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            +2
            Сегодня, 07:59
            Цитата: Гражданский
            А сколько ржали и издевались еще 10 лет назад здесь на ВО над Маском.

            Есть кто и сейчас это делает. Если это обычный гражданин то это не имеет значения, но к сожалению такие были и скорее всего до сих пор есть среди власть предержащих.
            1. Перейра Звание
              Перейра
              0
              Сегодня, 09:08
              Если это делает обычный гражданин, то скорее всего по заказу власть предержащих. Не по приказу, конечно же, а по велению души.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 04:23
    всепланетная бесшовная связь станет столь же привычна, как водопровод и канализация в развитых странах. Об этом следует помнить российским чиновникам, запрещающим в последнее время доступ ко всему и вся, – вскоре с тем же успехом они смогут запрещать солнечный свет и осадки.

    Меня это очень сильно беспокоит...прогресс в стране исскуственно сдерживается из за таких вот пещерных динозавров.
    С выводами автора полностью согласен...в гражданской области наша космическая отрасль отстаёт от Запада...сказываются 90 годы и провал с Бураном...не хватает нашей стране своего Королева и Маска.
    1. lesya Звание
      lesya
      -17
      Сегодня, 04:53
      Вы смешны, Леха. Причитать о космосе, когда вопрос в том, выживет или не выживет народ, страна, российская государственность и человечество в целом - нелепость и ребячество. По этому поводу вот вам китайская пословица - Путь в тысячу ли начинается с первого шага. // Ли - это единица длины, равная 500 метрам.//
      Россия, начав СВО, заявила о своем суверенитете. Это был первый шаг. Будут и другие.
      Учитесь уважать свой народ, Леха. Тем более, когда на переднем крае борьбы не вы, а ваши соотечественники.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +10
        Сегодня, 05:14
        Цитата: lesya
        Учитесь уважать свой народ, Леха. Тем более, когда на переднем крае борьбы не вы, а ваши соотечественники.

        Куда вас понесло. what
        В моем комменте нет ни слова об народе, переднем крае,СВО. belay
        Вы бы ещё жизнью на Марсе меня упрекнули для полного счастья. request
        Далее по вашим пунктам...
        Наш народ выживет...государство окрепнет...этот процесс не быстрый.
        СВО мы выиграем...в какой срок не скажу...не знаю.
        У Китая своя история...нам же надо опираться на историю наших предков и не повторять ошибок через которые они прошли.
        Я ни разу...подчеркиваю для вас... нигде и никогда ничего не говорил плохого о своём народе.
        Наоборот всегда говорил... что наш народ это источник культуры, знаний, истории, власти...это целая цивилизация и мир для пытливого ума. hi
        Не фантазируйте в отношении меня.
        1. lesya Звание
          lesya
          -14
          Сегодня, 05:20
          Ну и умничка. А космос будет наш, не сомневайтесь. Посмотрите как далеко РФ ушла за 20 лет. Припомните как быстро после такой чудовищной всеОтечественной войны наш русский/советский народ создал я. бомбу, и первым в мире открыл человечеству космос! Спутник - 57 год, всего 12 лет после войны, которая разрушила весь СССР вплоть до Урала. Гагарин - 61 год, всего 16 лет после этой страшной войны.
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            -1
            Сегодня, 05:28
            Здесь я согласен с вашим комментом. smile
            Но 20 лет слишком маленький срок для исторической оценки...одно поколение людей.
            Надо смотреть дальше, хотя бы на 100 лет вперед.
            Я прекрасно вижу какие дети растут в нашей стране...надо бы больше внимание уделять мотивации у них...грубо говоря создавать из них Королевых, Гагариных, Циолковских и так далее уже со школьной скамьи, делать из них мечтателей без всяких запретов ...за ними наше будущее. hi
          2. Anglorussian Звание
            Anglorussian
            +16
            Сегодня, 05:31
            Спутник и Гагарин- это СССР,не РФ. Почувствуйте разницу smile .
            1. lesya Звание
              lesya
              -9
              Сегодня, 05:44
              Согласитесь, что РФ сейчас, именно сейчас на верном пути. И дети, которые сейчас растут, не спрашивают больше в чем смысл жизни. У нас есть потерянное поколение. Это те, кто родился в 90-ые. Но поколение 2000-ных - они наши. Дети моих друзей, рожденные в 90-ые, быстро исчезли из вконтакте сразу с началом СВО. А младшие остались.
              1. Anglorussian Звание
                Anglorussian
                +9
                Сегодня, 05:52
                РФ сейчас в тупике. Вместо разворачивания промышленных мощностей создаётся инфраструктура для экспорта невосполнимых ресурсов и идёт экстренный поиск " друзей" среди стран третьего мира. Стать сырьевым придатком Индии - это просто высший пилотаж.
                1. lesya Звание
                  lesya
                  -6
                  Сегодня, 05:55
                  Согласна с вами. Будем надеяться, что это вынужденная мера, которую можно будет отыграть. Сейчас нужен поток денег. И если Индия согласна идти против Трампа, то честь ей и хвала, даже если нефть она получает от РФ по себестоимости.
                  1. Sensor Звание
                    Sensor
                    +10
                    Сегодня, 06:04
                    Сейчас нужен поток денег.

                    Смотрите мультик "Золотая антилопа".
                    В первую очередь нужна переоценка целей и методов их достижения.
                  2. Anglorussian Звание
                    Anglorussian
                    +3
                    Сегодня, 06:05
                    Турции и Бангладеш только АЭС за российские деньги или тоже честь и хвала вдобавок belay ?
                    Индия- член Содружества, которое Commonwealth,кстати.
                    1. lesya Звание
                      lesya
                      0
                      Сегодня, 07:39
                      Вы хотите все и сразу. Так не бывает. Вы в 90-ые уже в сознательном возрасте были, или уже успели эмигрировать из России и не знаете, какими они были?
                      Если не знаете, то полистайте блоги. И смотрите на постсоветский период РФ в динамике - как было после распада СССР, и как стало. История - это процесс. Ее надо видеть именно в динамике. А вы берете одну точку и начинаете причитать.
                      1. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        +2
                        Сегодня, 08:21
                        Цитата: lesya
                        Так не бывает.

                        Просто сравните достижения СССР через 25 лет после его появления (то есть 1922- 1947 год) и достижения РФ через 25 лет правления Путина. СССР, начав с разодранной гражданской войной, нищей страны - мощная индустриальная сверхдержава, повергнувшая фашистскую Германию, через два года - испытания атомной
                        бомбы. РФ...
                      2. lesya Звание
                        lesya
                        -3
                        Сегодня, 08:31
                        То есть, вы вините во всем Путина. Прикольно то, что вы в этом своем обвинении совершенно совпадаете с ненавистниками России на Западе. Там считают, что Путина надо убить, и тогда все вопросы для Запада будут сняты - ресурсы РФ сами падут им в их загребущие лапы. Народ РФ, чтобы вы понимали, они планируют пропустить через фильтрационные лагеря, предварительно отобрав у него детей, и отправив этих детей в спец. интернаты. Вам это ничего не напоминает?
                        Может в таком случае перестать ныть, а объединиться вокруг руководства страны? Еще раз, если вы не были в сознательном возрасте в 90-ые, то расспросите своих бабушек о том, что тогда происходило.
                      3. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        +5
                        Сегодня, 08:48
                        Цитата: lesya
                        То есть, вы вините во всем Путина.

                        Пожалуйста, не перепрыгивайте с одной темы на другую. Я понимаю, конечно, детская непосредственность и вот это вот все.
                        Но я предложил Вам вполне конкретное упражнение - сравнить темпы развития СССР и РФ. Можете заодно сравнить темпы развития Китая и РФ в 2000-2025 г. После этого потрудитесь ответить на вопрос - эффективен ли Путин в качестве президента РФ?
                      4. lesya Звание
                        lesya
                        -2
                        Сегодня, 09:03
                        На мой взгляд, непосредственны в своем незнании темы именно вы. Причем, насколько я понимаю, вы далеко не ребенок, а скорее дедушка, сильно отставший от жизни, и зависший во временах своей молодости. Вы решили Китай с РФ сравнивать, типа темпы развития ой как различаются.
                        А вы историю этих различий знаете? Или так с потолка пишите, лишь бы напугать и умалить РФ? Я не буду вам здесь лекцию читать. Я только скажу, что о Китае я знаю из первых рук, что там происходило в культурную революция, что происходило на Тянь Ань Мэнь площади, и что происходит там сейчас. А вы разбирайтесь сами. Только своим сравнением РФ и Китая не в пользу РФ вы продемонстрировали, что вы совершенно не в теме.
                        Точно также ребячество сравнение РФ и СССР. Тоже говорит о том, что вы не в теме.
                      5. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        +1
                        Сегодня, 09:24
                        Цитата: lesya
                        А вы историю этих различий знаете?

                        Хуже того. Я мало того, что историю, я ещё и экономику этих различий знаю
                        :) И отлично знаю, почему РФ в своем текущем состоянии кроме стагнации, ничего показать не способна. Также мне совершенно очевидно, что без, не побоюсь этого слова, революционных изменений методов государственного управления страной из того тупика, в который мы зашли, нам не выбраться.
                        Путин же даже не осознает необходимость таких изменений. А завело нас в тупик именно его руководство, а точнее - его неспособность подбирать грамотных руководителей
                      6. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -2
                        Сегодня, 09:11
                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        я предложил Вам вполне конкретное упражнение - сравнить темпы развития СССР и РФ. Можете заодно сравнить темпы развития Китая и РФ в 2000-2025 г

                        Вы предложили сравнить несравнимые величины. Как троллинг сойдет, как реальное упражнение для ума - ну, так себе упражнение.
                      7. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        +1
                        Сегодня, 09:25
                        Цитата: Paranoid62
                        Вы предложили сравнить несравнимые величины

                        Это почему же вдруг они несравнимы?
                      8. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        0
                        Сегодня, 09:36
                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        Это почему же вдруг они несравнимы?

                        По определению. Начальные условия - разные, сопутствующие условия - разные...

                        Как сравнить, например, двух автогонщиков? Да устроить гонку, на одинаковых (или хотя бы одного класса) автомобилях. Кто выиграл - тот лучший... ну, наверное laughing

                        Вот это - корректное сравнение.

                        А вы предлагаете сравнить результаты разных классов автомобилей, при разных начальных условиях, в разных, гм, погодных условиях... и сделать на основании такого сравнения вывод о профпригодности гонщиков. Это, извините, ненаучно.
                      9. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        0
                        Сегодня, 09:40
                        Цитата: Paranoid62
                        По определению. Начальные условия - разные, сопутствующие условия - разные...

                        Простите, а оценить влияние различий что - религия мешает? У РФ была куча позитивных факторов которых не было у Китая и наоборот. А с Вашей логикой вообще ни одну страну с другой сравнить невозможно, оне же разные...
                      10. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        0
                        Сегодня, 09:45
                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        Простите, а оценить влияние различий что - религия мешает?

                        Дело в том, что каждое "оценить" снижает объективность конечной оценки. И на выходе - получается то, что нравится лично вам.

                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        с Вашей логикой вообще ни одну страну с другой сравнить невозможно, оне же разные...

                        Вы же сравниваете не машины, вы же предлагаете оценить "гонщика" laughing

                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        После этого потрудитесь ответить на вопрос - эффективен ли Путин в качестве президента РФ?

                        И это абсолютно ненаучно. Но троллинг годный, мои комплименты yes
                      11. АА17 Звание
                        АА17
                        +2
                        Сегодня, 09:23
                        ...И смотрите на постсоветский период РФ в динамике - как было после распада СССР, и как стало. История - это процесс. Ее надо видеть именно в динамике...


                        Особенно хорошо видна динамика по назначению руководителей в авиационной промышленности.

                        ...полнейшая чехарда с назначением руководителей авиационных ОКБ, когда, например, на туполевской фирме за последние 12 лет сменилось 7 руководителей, и ни один из них не являлся авиационным конструктором.
                        На ильюшинской — за всю историю фирмы с момента создания в 1933 до 2014 года было всего три руководителя, а затем за 10 лет сменилось их аж семеро, не имеющих отношения к авиаконструкторскому делу.
                        Зато выделяемый на гражданское авиастроение бюджет ими успешно освоен, правда, только сертифицированных отечественных самолётов мы пока так и не дождались.
                        И, наконец, третья причина — в структурах авиапрома страны полностью отсутствует ответственность за неисполнение порученного им дела.
                        https://svpressa.ru/economy/article/479667/
              2. paul3390 Звание
                paul3390
                +2
                Сегодня, 07:34
                Капитализм в принципе не может быть на верном пути. Это - тупик человечества.
          3. dimon642 Звание
            dimon642
            +1
            Сегодня, 07:41
            Да далеко ушли , даже гвозди с Китая .
            Да и государство не может обеспечить безопасность народу .
            Войну выиграл другой народ . С нынешным руководством такую войну точно не выиграть.
            1. lesya Звание
              lesya
              -3
              Сегодня, 07:59
              Вы хотите, чтобы я и вам слезки подтирала? Ну мужики пошли. Слава богу, что вы из РФ уехали, Димочка.
            2. Irokez Звание
              Irokez
              +1
              Сегодня, 08:34
              Хватит ЦЕПСОшничать и перебирайтесь в цветущий сад - там Вам место.
      2. Sensor Звание
        Sensor
        +1
        Сегодня, 05:34
        Причитать о космосе, когда вопрос в том, выживет или не выживет народ, страна, российская государственность и человечество в целом - нелепость и ребячество.

        Воистину дурные распоряжения выпускались, когда уже ясно обрисовалось появление нового вооружения с громадной перспективой. На сэкономленные средства сотни самолетов, танков и стрелковки без счета сделать.
      3. AdAstra Звание
        AdAstra
        0
        Сегодня, 09:39
        Олеся-Леся? yes smile """""
    2. ohka Звание
      ohka
      -4
      Сегодня, 08:09
      Нашей стране не хватает только Л.П.Б. ибо русские могут создавать что-то путное только из-под палки. Увы-увы
      1. lesya Звание
        lesya
        -2
        Сегодня, 08:50
        Русский, не важно еврей, татарин, армянин или украинец, но русские еврей, татарин, армянин или украинец, никогда не будут так поносить свою страну и свой народ. Вы посторонний.
  3. zontov79 Звание
    zontov79
    +4
    Сегодня, 04:24
    А у нас рогозин есть, шойгу и прочая шушара.!
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -2
      Сегодня, 08:55
      Цитата: zontov79
      А у нас рогозин есть, шойгу и прочая шушара.!

      И Вы есть которые тоже к этой шушере относитесь. Или Вы это другое? Чьих будете?
  4. Sensor Звание
    Sensor
    +4
    Сегодня, 05:06
    Об этом следует помнить российским чиновникам, запрещающим в последнее время доступ ко всему и вся, – вскоре с тем же успехом они смогут запрещать солнечный свет и осадки

    Зачем запрещать то, что может быть источником налогов?
  5. torbas41 Звание
    torbas41
    -5
    Сегодня, 05:14
    Такое впечатление, что это все уже было. Те же самые картинки, доводы, страшилки, терминология немного поменялись было СОИ стало Золотой купол. Нам не надо разрабатывать аналоги, просто сбивать их спутники причем массово, и начинать надо уже сейчас.
    1. Anglorussian Звание
      Anglorussian
      +4
      Сегодня, 05:34
      Чем сбивать? В статье и говорится, что спутников будут тысячи.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +8
      Сегодня, 06:24
      Цитата: torbas41
      и начинать надо уже сейчас.

      Ага, доставайте рогатку и приступайте. Санитаров только предупредите, что это во благо Родины.
  6. bya965 Звание
    bya965
    +1
    Сегодня, 05:34
    Возможность выводить 150 тонн за раз по 100–200 раз в год и более, по 100–200 долларов за килограмм полезной нагрузки (ПН) приведёт...

    Как там говоравил Станиславский "не верю"!
    Как всегда капиталистический развод помноженный на американскую игру с акциями. Подшаманили и тут и получили по 100–200 долларов за килограмм полезной нагрузки. А потом окажется, что там много государство заплатило, потом мы рассчитывали как с 1981 по 2011 год. В её рамках было построено шесть шаттлов, которые совершили 135 полётов. А должны, если память не изменяет каждые две недели летать т.е.
    (2011 - 1981)*52/2 = 780
    А если я не так их понял. то каждый шаттл, тогда
    780*6 = 4680
    1. Sensor Звание
      Sensor
      +9
      Сегодня, 05:50
      Как там говоравил Станиславский "не верю"!

      Станиславский много чего говорил, работа у него такая была.
      Ваше возражение уместно было бы на этапе разработки, как там было: "батутом запускать".
      Сейчас старлинк работает и, судя по результатам, показывает высокую эффективность. В статье обрисована вполне возможная реализация эффективного элемента ПРО.
      1. bya965 Звание
        bya965
        +2
        Сегодня, 08:19
        Я хотел текст поправить, но интернет (эпизодически) подвис. Поэтому сразу не написал ответ на возможное возражение.
        Цитата: Sensor
        Сейчас старлинк работает и, судя по результатам, показывает высокую эффективность. В статье обрисована вполне возможная реализация эффективного элемента ПРО.

        Как там, 150 тонн. А Вы не думали, что выпускать в таком объеме высокотехнологичную продукцию США не потянет + Европа тоже. А значит все будет простаивать и никогда себя не окупит.
        По поводу старлинк. Есть и альтернативные решения и гораздо менее затратные. Там лишь спутники повыше будут и ждать ответа дольше. А в остальном скорость не меньше.
        Про ПРО если США заполнят своим ПРО околоземный космос, в что я не верю, экономика не потянет. Есть простые решения, при которых не им и не нам.

        ГиперЛуп Маск уже сделал. Его поезда бороздят просторы Земли и Марса. Да и электромобили, тоже, особенно для российского климата само то. Да и про наши просторы забывать нельзя, сколько там зарядок нужно ставить? С оригинальной системой обогрева с помощью теплового насоса. Это для Америки еще подойдет и то с нятяжкой
        1. Sensor Звание
          Sensor
          +1
          Сегодня, 08:58
          Как там, 150 тонн. А Вы не думали, что выпускать в таком объеме высокотехнологичную продукцию США не потянет + Европа тоже. А значит все будет простаивать и никогда себя не окупит.

          Не хочу гадать, время покажет. Однако, создание средства вывода на орбиту тяжелых грузов дает возможность размещения многоцелевых платформ.
    2. lesya Звание
      lesya
      -3
      Сегодня, 05:51
      Да, я тоже не верю. У меня есть друзья/приятели, которые получали гранты от DARPA и от IARPA. Погуглите, что это за агенства. Из компаний моих друзей не самые умные ребята уходили в эти агенства работать. Потому, уровень оборонки там очень низкий. Там не так много интеллектуалов работает, в том числе и у Маска, как бы он не пыжился, и не строил из себя супергероя. К тому же, Маск резко занижает стоимость своих проектов. Живет он исключительно за счет гос. грантов. Инвестиции в него частников, готовых рисковать своими капиталами, не такие уж большие.
      1. Anglorussian Звание
        Anglorussian
        +7
        Сегодня, 06:09
        Скажите, а какие проекты Маска провалились, не оправдав вложений? И что в западной оборонке такого низкого?
        1. lesya Звание
          lesya
          -2
          Сегодня, 07:42
          А может вам и ключ от квартиры, где деньги лежат? Простите, но вы облезете от такой информации, и неровно обрастете. Ищите сами. Я своих сдавать ЦРУ не буду.
        2. Sensor Звание
          Sensor
          +1
          Сегодня, 09:04
          Скажите, а какие проекты Маска провалились

          см. "Крепкая затяжка и русские ракеты: 13 громких провалов Илона Маска"
          https://trends.rbc.ru/trends/industry/60b65ce09a79475034c25759
          и кстати, как у него успехи с продажей домашних огнеметов?
          "Илон Маск зажигает: зачем основатель Tesla продает огнеметы"
          https://www.forbes.ru/tehnologii/356417-ilon-mask-zazhigaet-zachem-osnovatel-tesla-prodaet-ognemety
      2. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        +9
        Сегодня, 06:45
        Цитата: lesya
        Да, я тоже не верю.

        Ну и у меня есть друзья-приятели laughing
        Оборонка у них действительно была в загоне (несмотря на их агрессивность и подготовку к войне с нами laughing laughing). Либералы насаждали не только ЛГБТ - работать на военных было немодно и осуждалось.
        А что это значит - вы не задумывались? Это значит, что ОНИ "еще и не начинали", а вот теперь - начали. Разгон требует времени. И видя разницу в гражданской сфере легко понять возможные последствия в военной.
        И чем бы не жил - по вашему мнению - Маск, его "не так много интеллектуалов" создали работающие продукты и летающие ракеты. Не "Союз №..."
        А как работают его продукты - спросите у участников СВО, ругающихся и мечтающих о Старлинке.

        Наша реальность - укрытся за спиной Китая, покупая свою безопасость передачей немногих передовых технологий и сырьем.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          -6
          Сегодня, 06:57
          Цитата: tsvetahaki
          Наша реальность - укрытся за спиной Китая, покупая свою безопасость передачей немногих передовых технологий и сырьем

          Гм. Ваша реальность - это давать прогнозы, которые не сбываются. Но в этот раз вы превзошли самого себя yes
        2. lesya Звание
          lesya
          -1
          Сегодня, 07:57
          Вы ошибаетесь. Они и не смогут начать. Менеджеры не могут делать науку и инженерию. А у них в оборонке именно засилье менеджеров, а не инженеров и ученых.
          Они давно уничтожили свое образование. Они уничтожили научные школы. Они много десятилетий жили за счет свежей крови, приглашая и высоко оплачивая ученых и инженеров из-за рубежа. В 90-х, к примеру, они приехали в ХАИ, через мур-мур с ректором института получили доступ к личным делам сотрудников - инженеров и ученых. В то время там был филиал Антоновского КБ, и были перспективные разработки еще из советских времен. Мой близкий товарищ там был не последних ролях. Рассказывал мне историю в деталях с огромной горечью много лет позже. Так вот значит, после ознакомления с личными делами сотрудников, отобрали американцы тех, кто их заинтересовал. Провели тестовые интервью, и пригласили всех этих инженеров к себе. А ректору дали всего 20000 долларов с условием, что на 10 лет закрывается вся научная деятельность института. Соответственно, забрали всю, заинтересовавшую их документацию. Я писала уже об этом на этом ресурсе. Вот эти ребятки и двигали американскую оборонку.
          Только с некоторого времени американская наука больше не получает новых кадров из-за рубежей. И представьте, это вызвало стагнацию. Нескоро, ой нескоро они повторят успехи РФ в создании принципиально нового оружия.
          1. Sensor Звание
            Sensor
            +1
            Сегодня, 09:19
            олько с некоторого времени американская наука больше не получает новых кадров из-за рубежей

            Не переживайте за науку в штатах с ней всё в порядке судя по количеству издаваемой научной литературы https://www.sciencedirect.com/journal/
            Уровень можно оценить по предисловиям к статьям,
            https://www.sciencedirect.com/journal/solid-state-electronics/vol/230/suppl/C
            1. lesya Звание
              lesya
              -1
              Сегодня, 09:23
              Вы мне приписываете чувства, которых у меня нет. Переживаете вы, а не я. И не об успехах или не успехах науки в США, а о том, а правильный ли вы выбор вы в свое время сделали, эмигрировав на Запад в Европу. Увы, выбор вы сделали неправильный.
              1. Sensor Звание
                Sensor
                0
                Сегодня, 09:43
                эмигрировав на Запад в Европу.

                Не, в России проживаю, а вот с научной литературой парадокс случился, штатовские издания в интернете доступнее, чем отечественные.
    3. svarog77 Звание
      svarog77
      +1
      Сегодня, 07:00
      Да и максимально пока было 20 тонн неудачно, какие там 150...
  7. Cartograf Звание
    Cartograf
    +5
    Сегодня, 05:59
    Цитата: lesya
    Ну и умничка. А космос будет наш, не сомневайтесь. Посмотрите как далеко РФ ушла за 20 лет. Припомните как быстро после такой чудовищной всеОтечественной войны наш русский/советский народ создал я. бомбу, и первым в мире открыл человечеству космос! Спутник - 57 год, всего 12 лет после войны, которая разрушила весь СССР вплоть до Урала. Гагарин - 61 год, всего 16 лет после этой страшной войны.

    Вы забываете сказать под чьим руководством произошёл такой огромный промышленый рывок. А современной российской власти очень далеко до спосбоностей Сталина,его окружения да иинарод сейчас не чета тому.
  8. iomoe Звание
    iomoe
    0
    Сегодня, 06:05
    "что касается развала СССР, то здесь всё еще проще – «наверху» хотели «всё и себе», а населению «внизу» по большей части было уже всё равно" - это автор про какую-то другую страну написал.
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +5
      Сегодня, 06:44
      Так что -- СССР не развалился? Автор лжёт?
  9. Дырокол Звание
    Дырокол
    +4
    Сегодня, 06:22
    Страна, которая первой развернёт в космосе орбитальный разведывательно-ударный эшелон в военном плане будет доминировать на нашей планете.

    Starship-Super Heavy - дает возможность это сделать, соответственно практичная страна обязательно создаст разведывательно-ударный комплекс в космосе. А США всегда были практичными.
    на пятки США наступает Китай

    Слишком преувеличено. Китай идет далеко сзади. Из масштабного у них только CZ-10 (он же Long March-10) на котором они собираются покорять Луну. Это ракета по сравнению с Starship-Super Heavy откровенный примитив, уровень конца 90-х годов. Ну еще у них есть картинки, но не более того.
    если есть возможность заимствовать чьи-то успешные наработки, то не надо изобретать «особый путь»

    В 1942 году Сталин осознал важность создания атомной бомбы и запустил разработку собственной организовав масштабные мероприятия по добыче всей информации о ней. Успешные испытания Starship-Super Heavy это как взрыв атомного заряда в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года, но в этом случае для многих важность этого события осталась неочевидной. Си Цзиньпин устраивает показушные парады и ходит гоголем не понимая, что США создают пистолет который окажется у его виска.
  10. Всеволод Сидоров Звание
    Всеволод Сидоров
    -2
    Сегодня, 06:37
    Д..б..., где эти масковские и прочие американские чудеса выводят по 100 долларов за кг? По 7000 ага
  11. Mraka Звание
    Mraka
    +1
    Сегодня, 06:38
    Прям фантастический рассказ прочел)
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +6
      Сегодня, 06:42
      Цитата: Mraka
      Прям фантастический рассказ прочел)

      ❝ Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, а мы здесь работаем, чтобы сказку сделать былью! ❞
  12. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +2
    Сегодня, 06:56
    В одном Митрофанов прав - старт Старшип-Супер Хэви действительно важная веха. В остальном - верен себе. Ни одного верного утверждения/предположения
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 07:56
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Ни одного верного утверждения/предположения

      Что именно? Основные тезисы:
      1. Starship-Super Heavy позволяет завершить развертывание спутниковой группировки Starlink превращая ее в надежную глобальную систему связи.
      2. Starlink становится скелетом на который нарастят средства разведки, средства ПРО, а в возможно и ударные средства (что уже технически возможно).
      3. Страна обладающая такими системами будет доминировать над всем миром.
      Что вы считаете ошибочным?
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 08:13
        Цитата: Дырокол
        1. Starship-Super Heavy позволяет завершить развертывание спутниковой группировки Starlink превращая ее в надежную глобальную систему связи.

        Неверно. Он для этого совершенно не нужен.
        Цитата: Дырокол
        2. Starlink становится скелетом на который нарастят средства разведки, средства ПРО, а в возможно и ударные средства (что уже технически возможно).

        Неверно. Старлинк - это связь, передача данных, и не надо присваивать ей несвойственные связи функции
        Цитата: Дырокол
        Страна обладающая такими системами будет доминировать над всем миром.

        Возможности эта надо где-то взять и суперхэви тут никаким боком. И старлинк ни при чем.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +2
          Сегодня, 09:07
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: Дырокол
          1. Starship-Super Heavy позволяет завершить развертывание спутниковой группировки Starlink превращая ее в надежную глобальную систему связи.
          Неверно. Он для этого совершенно не нужен.

          Очень нужен. В настоящее время Falcon 9 выводит спутники Starlink v2.0 Mini Optimized массой 800 кг. на 550 км. Starship-Super Heavy будет запускать Starlink V3 массой 2000 кг. на 350 км. Falcon 9 не сможет запускать Starlink V3 в требуемых количествах.
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Неверно. Старлинк - это связь, передача данных, и не надо присваивать ей несвойственные связи функции

          Основная проблема у спутников это обратная связь с потребителем. Разведывательный спутник лучше держать на низкой орбите дабы он все увидел в высоком разрешении. Но на низкой орбите невозможно вести непрерывное наблюдение т.к. спутник будет уходить в тень.
          Но если разведывательный спутник будет оснащен системой лазерной связи, то всю информацию он будет передавать через Starlink потребителю где бы он не находился без перерывов. И это относится не только к разведывательным спутникам. Уже сейчас разработали систему лазерной связи позволяющую подключать к Starlink сторонние спутники.
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Возможности эта надо где-то взять и суперхэви тут никаким боком. И старлинк ни при чем.

          В любой системе самое главное это связь, а Starlink ее обеспечивает. Система Starship-Super Heavy дает возможность комплектовать Starlink тяжелыми спутниками с более высокой энергетикой.
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 09:37
            Цитата: Дырокол
            В настоящее время Falcon 9 выводит спутники Starlink v2.0 Mini Optimized массой 800 кг.

            И первый же фолкон вытащил на орбиту 21 такой спутник. Старший (который корабль, а не ракета) совершенно не нужен. Тяжёлая ракета возможно, но далеко не факт.
            Цитата: Дырокол
            Основная проблема у спутников это обратная связь с потребителем.

            Вообще не так.
      2. Illanatol Звание
        Illanatol
        0
        Сегодня, 08:46
        Спутники "старлинк" очень маленькие и выводить их можно любым существующим РН, особенно учитывая их малую высоту.
        Все остальное - мимо кассы. Если вы имеете самые передовые средства связи, то не факт, что будете доминировать на поле боя. Кроме связи нужно много чего еще. Сами спутники связи немного навоюют. Их, кстати, у США и так много. Но даже против талибов не особо помогло.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 09:11
          Цитата: Illanatol
          Спутники "старлинк" очень маленькие

          Масса спутников растет, Starlink V3 будет 2 тонны, а Starship-Super Heavy сможет из выводить до 50 шт. Ни один иной РН это не сможет делать.
          Цитата: Illanatol
          Кроме связи нужно много чего еще.

          Разведка и связь - у кого она есть, тот получает преимущество.
    2. Illanatol Звание
      Illanatol
      +1
      Сегодня, 08:54
      Одного старта мало. Нужен полноценный выход на орбиту, а его - не было. Этот тестовый полет был суборбитальным.
      Ну и концовка полета:
      "Несмотря на повреждение части покрытия, Starship сохранил управляемость и выполнял полет по плану. Он выполнил завершающий маневр, сымитировав посадку на воды Индийского океана. После касания аппарат завалился на бок и взорвался."

      https://hi-tech.mail.ru/news/132753-raketu-starship-zapustili-v-desyatyj-raz-chto-izvestno/

      Пардон, но такой полет можно считать успешным лишь отчасти. lol
  13. spyder100 Звание
    spyder100
    +1
    Сегодня, 07:26
    Жаль, статья не заканчивается словами:
    "И в скором, я не побоюсь этого слова, будущем, товарищи, в Васюках состоится межгалактический шахматный турнир!"
  14. unhappy Звание
    unhappy
    +2
    Сегодня, 07:45
    Времена меняются, многоразовые ракеты стали реальностью хотя не так давно это фантазией. Насмешки над Маском начались с Фалкона-1, мол нужен опыт и школа в области ракетостроения. Но всё повторятся - кадры решают всё (ну и деньги), Королёв смог сделать невозможное ну и Маск тоже, организаторы решения задачи - их называют гениями hi
  15. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 07:59
    успешный полёт Starship-Super Heavy: новая реальность, которая изменит всё

    да, мы стоим на пороге перемен...
    если Он будет летать как говорит Маск, то вскоре мы будем покупать Старлинки и "бесплатно" каждая глухая деревня будет иметь настоящий интернет... и никакая "стена" не сможет отгородить нас от остального мира, впрочем это ждет и Китай с его "стеной"...
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Сегодня, 08:18
      Цитата: Дедок
      ... каждая глухая деревня будет иметь настоящий интернет...

      Кошерный yes
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 08:29
        а вас тешит такая инфа:
        Министру обороны показали некие средства спутниковой связи применяемые на СВО. В реальности на 99% это Старлинки с Вайлдберз, о чем знают почти все на видео, но репортаж снять надо
        ???
        https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/08_09_2025_zhestkie_kadry_boev_iz_zony_specialnoj_voennoj_operacii_na_ukraine_pro_tekushhie_problemy_s_fpv_dronami_v_vs_rf_15_video/60-1-0-16779
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          0
          Сегодня, 08:30
          Цитата: Дедок
          а вас тешит такая инфа

          Ну, трофеями же пользуются. Почему бы не использовать вражью технику против врага же? Не вижу причин этого не делать.
    2. Illanatol Звание
      Illanatol
      -1
      Сегодня, 08:41
      Что мешает купить вам "старлинк" сейчас? Финансы не позволяют? И "бесплатно" даже вы поставили в кавычки, что верно. А у деревенских (не только в нашей стране) хватит бабла в кармане, чтобы оплатить этот "бесплатный" интернет?
      Бедность лучше отгораживает, чем любые идеологические барьеры, однако.
    3. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 09:37
      Цитата: Дедок
      и никакая "стена" не сможет отгородить нас от остального мира, впрочем это ждет и Китай с его "стеной"

      В этом плане Маск осторожен. В КНР Старлинк не работает и не будет работать. Но это опять же его инициатива, все может измениться. КНР кстати вполне лоялен к нему, возможно это взаимно.
  16. axren1
    axren1
    -2
    Сегодня, 08:01
    Но ведь вся эта хрень может быть сбита с земли с меньшими затратами ...
  17. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    +3
    Сегодня, 08:29
    С начала 2025 г. американцы осуществили 58 % запусков, китайцы 25 %, новозеландцы (скорее американцы) 6 %, наши 5 %.
    По нагрузке выводимой на орбиту у США более 80 % от мирового.
    Все ракеты тяжелые Falcon 9. У нас же тяжелая только Ангара 1.2, остальные легкие и средние.
  18. Illanatol Звание
    Illanatol
    -2
    Сегодня, 08:37
    Она уже есть – это Starlink, но будет ещё лучше, защищённее, надёжнее.


    Нету. Маск обещал бесплатный интернет всем в мире и где он? Кто реально им пользуется? Уж точно не весь мир. То же самое - с доступом к его РН. Возможно он и будет недорогим, но лишь для самих янки. В настоящее время Маск откровенно демпингует, чтобы выдавить с рынка конкурентов, а потом взвинтит цены. И можно ли доверять утверждениям, что многоразовость "старшипов" позволит резко снизить стоимость вывода на орбиту полезных грузов? Ранее такое же утверждали для "шаттлов", а что оказалось на практике? Сильно их многоразовость снизила стоимость подобных услуг по сравнению с нашими "союзами" и "протонами"?

    Так что все это - еще сказочки. Дешевым околоземное пространство станет очень не скоро.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 09:23
      Цитата: Illanatol
      Маск обещал бесплатный интернет всем в мире и где он?

      Никогда он такого не обещал. Starlink был заявлен им как источник средств для полета на Марс.
      Цитата: Illanatol
      Кто реально им пользуется?

      На сегодня более 7 миллионов клиентов в 150 странах.
      В настоящее время Маск откровенно демпингует, чтобы выдавить с рынка конкурентов

      Никого и близко нет по количеству абонентов, некого выдавливать.
      Цитата: Illanatol
      И можно ли доверять утверждениям, что многоразовость "старшипов" позволит резко снизить стоимость вывода на орбиту полезных грузов?

      Конечно можно, Falcon 9 это уже сделал.
      Цитата: Illanatol
      Ранее такое же утверждали для "шаттлов", а что оказалось на практике?

      Из всех тяжелых РН США Space Shuttle был самым дешевым, дешевле Сатурна, Титана и Дельта.
      Цитата: Illanatol
      Так что все это - еще сказочки. Дешевым околоземное пространство станет очень не скоро.

      Вы точно это не заметите.
  19. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 09:13
    не постеснялся полностью скопировать успешный американский бомбардировщик B-29, ставший нашим Ту-4

    С этим может возникнуть проблема. Чтобы скопировать В-29, взяли экземпляр полностью исправного самолета, попавшего в СССР случайным образом (их было несколько), разобрали его и полностью измеряли и описали. И все равно пришлось некоторые системы свои ставить. А с ракетой так просто не выйдет.
  20. OXOTHuK_RUSSIA
    OXOTHuK_RUSSIA
    -1
    Сегодня, 09:24
    Привет!
    Типа освоим космос скажет Илон Маск, но тут же выведет много орбитальных спутников за раз и ударных спутников и опять будет шантажировать многих??
  21. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 09:37
    "В России это событие не то что прошло незамеченным, но особого внимания не привлекло – так, рядовая новость."
    Нее, не прошло. Просто в наших СМИ его постарались не сильно афишировать. Так как, с падающими "Пингвинами" там и тому подобное, худо-бедно, но САСШ развиваются и идут вперед, а нам кроме крылатого выражения некого господина Рогозина и ответить нечем. Всё кроим тришкин кафтан советской космонавтики, который не вечен и скоро совсем всё, и надеемся на гипотетических Китайцев, что вот они де с нами "кааак...!".
  22. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 09:44
    Все ети фантазии (о 100 доларов за килограм и 30 тисяч тон на орбиту в год) закончатся провалом еще худшим чем в свое время фантазии о уже забитого шатла.
    В России оказивается еще ест люди которие продолжают восхищатся глупими американскими угрозами вроде очередних звездних войн, куполов и так далее. Достойние наследники незабиваемих Михаила Сергеевича и его друга Бориса.