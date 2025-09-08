Успешный полёт Starship-Super Heavy: новая реальность, которая изменит всё
27 августа 2025 года произошло событие, значение которого, равно как и потенциальную угрозу, от него исходящую, сложно переоценить – впервые полностью многоразовый космический корабль Starship и его полностью многоразовая первая ступень Super Heavy совершили успешный полёт. Да, можно сказать, что и первая, и вторая ступени не приземлились на стартовые площадки без получения повреждений, а приводнились в океане, но теперь это лишь вопрос времени – полностью управляемый спуск осуществлён, дальше будет проще.
В России это событие не то что прошло незамеченным, но особого внимания не привлекло – так, рядовая новость. Но на самом деле на наших глазах вершится история – появление полностью многоразовых сверхтяжёлых ракет типа Starship-Super Heavy изменит всё.
Приводнение Starship в Индийском океане
«Кто владеет космосом — тот владеет миром» — ранее автором уже цитировалась эта фраза американского президента Линдона Б. Джонсона, сказанная им в начале 60-х годов XX века.
Сегодня мы вновь вернёмся к этой теме и посмотрим, что может дать космос тому, кто им владеет.
Всепланетная связь
Она уже есть – это Starlink, но будет ещё лучше, защищённее, надёжнее. Тот же Starlink эволюционирует, новые спутники Starlink Direct-to-Cell уже могут напрямую работать со смартфонами, даже не оснащёнными модемами спутниковой связи – достаточно штатных модулей 5G.
Возможность выводить 150 тонн за раз по 100–200 раз в год и более, по 100–200 долларов за килограмм полезной нагрузки (ПН) приведёт к тому, что всепланетная бесшовная связь станет столь же привычна, как водопровод и канализация в развитых странах. Об этом следует помнить российским чиновникам, запрещающим в последнее время доступ ко всему и вся, – вскоре с тем же успехом они смогут запрещать солнечный свет и осадки.
Starlink Direct to cell
Подобно тому, как нервные волокна прорастают в самые отдалённые части живого организма, средства связи проникнут во все вооружения, работающие непрямой наводкой. Показатели сетецентричности выйдут на качественно новый уровень – перенацеливание в полёте, анализ результатов нанесения удара в реальном времени, новые разведывательные возможности, шифрованная связь с агентурой и диверсионно-разведывательными группами и многое другое.
Доступ к такой связи получит большинство развитых и не очень развитых стран мира.
Откуда он у них возьмётся?
Всё очень просто: когда изготовление спутников и доставка на орбиту станут доступны по относительно низкой стоимости, то та же Саудовская Аравия или ОАЭ закажут спутники где-нибудь в Китае, во Франции или в России (да, мы тоже умеем такие делать), после чего Илон Макс за звонкую монету выведет их на орбиту, ну а затем вложения надо будет как-то окупать, так что продавать такую связь будут всем желающим.
Как и в случае с сотовыми телефонами, перспективные модемы, скорее всего, будут поддерживать сразу множество всевозможных сетей и стандартов, так что поддержка спутниковой связи со временем появится везде, где только можно, вплоть до умных розеток и детских игрушек.
Чтобы ограничить доступ к такой связи, потребуется режим, сопоставимый с тем, что существует в Северной Корее, – полностью бесправное население и ограничения почти на всю электронику.
Всевидящее око
Это следующее направление — создание глобальных сетей спутников дистанционного зондирования Земли. В принципе, те же США уже движутся в этом направлении, о чём мы ранее говорили в материале Илон Маск строит «Звездный щит»: SpaceX формирует новую группировку спутников Starshield по заказу Пентагона.
Уже сейчас значительная часть наших проблем с уничтожением противником каких-либо объектов в глубине территории России, с обходом высокоточным оружием большой дальности зон противовоздушной обороны (ПВО), скорее всего, связана с американскими средствами орбитальной разведки – радиотехнической, активной радиолокационной, оптической.
Starshield
Благодаря сверхнизкой стоимости и огромным объемам вывода на орбиту можно уверенно прогнозировать, что в обозримой перспективе поверхность планеты будет контролироваться в режиме 24/365.
Учитывая то, что, как мы уже говорили выше, значительная часть вооружений будет обладать «обратной связью», а значит и возможностью перенацеливания в полёте, это будет означать значительное увеличение рисков не только для стационарных, но и для подвижных объектов, расположенных, казалось бы, в безопасном глубоком тылу.
С высокой вероятностью «выйдут из чата» подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК), серьёзные проблемы возникнут у надводных кораблей, да и не только у надводных – в мире ведётся множество работ по созданию датчиков различного типа, в том числе и с использованием квантовых эффектов, способных обнаруживать ничтожные отклонения в магнитном или гравитационном поле Земли, что потенциально позволит отслеживать из космоса крупные подвижные подводные объекты (подводные лодки) и стационарные подземные объекты.
Ну и, наконец, не стоит забывать и про возможность отслеживания из космоса воздушных объектов – относительно недавно китайцы продемонстрировали такую возможность, отслеживая и сопровождая с орбиты американский малозаметный истребитель пятого поколения F-22. В свою очередь, США развёртывают сеть спутников HBTSS и PWSA «Распределенный истребитель», предназначенную для отслеживания гиперзвукового оружия, которая с высокой вероятностью будет способна отслеживать и иные воздушные цели.
HBTSS и PWSA
Размерность мобильных объектов, которые могут быть обнаружены и идентифицированы из космоса, будет неуклонно снижаться, так что в конечном итоге вооружённым силам придётся полностью изменить стратегию в части маскировки вооружений и военной техники – к этому вопросу мы ещё обязательно вернёмся.
Вдобавок ко всему вышесказанному ВС США развёртывается сеть спутников Silent Barker, в задачи которой будет входить контроль космического пространства непосредственно из космоса, а уничтожением космических аппаратов противника займутся спутники-инспекторы «Шакал» от частной американской компании True Anomaly.
Золотой купол
Ещё со времён Холодной войны Америка одержима идеей создания системы противоракетной обороны (ПРО), которая могла бы защитить США от советского, а теперь и российского / китайского / северокорейского ядерных арсеналов. В России отношение к американской системе ПРО колеблется от снисходительного – дескать, «тупые американцы», до «развалили СССР» – страдающие маразмом старцы из политбюро повелись на специально выдуманную американцами заведомо невыполнимую программу, что и развалило страну в бессмысленной гонке вооружений.
Оба утверждения вряд ли соответствуют действительности. Да, США не смогли создать в те времена стратегическую систему ПРО, но вряд ли результаты тех исследований пропали впустую. Критики всегда забывают, что даже отрицательные исследования – это тоже результат, вот если бы США наводнили космос неработающими серийными спутниками ПРО, то это уже был бы классический «распил», но они вовремя остановились, а что касается развала СССР, то здесь всё еще проще – «наверху» хотели «всё и себе», а населению «внизу» по большей части было уже всё равно...
Развёрнутая позже стратегическая система ПРО с ракетами на Аляске и в Калифорнии обладает весьма ограниченными возможностями, но у большинства стран и вовсе нет ничего подобного – у США есть хоть какой-то шанс перехватить единичные МБР, причём от ударов через Северный полюс здесь прикрыта вся страна, а не только столица, как у нас.
В 2020 году автором подробно рассматривалась тематика ядерного сдерживания, в числе прочего мы говорили о перспективах развития американских систем ПРО в материале «Закат ядерной триады». ПРО США после 2030 года: перехватить тысячи боеголовок, и спустя пять лет, в январе 2025 года, президент США Дональд Трамп анонсировал создание глобальной системы ПРО Golden Dome («Золотой купол») с опорой на космический сегмент, который должен включать сотни тысяч спутников.
ПРО «Золотой купол»
Самое интересное в том, что рассматривается вариант создания частной коммерческой системы ПРО, которая будет прикрывать США по подписке.
Получится ли у США осуществить задуманное?
Намерение у них есть, оно озвучено на самом высшем уровне, в том случае, если Starship-Super Heavy пойдёт в серию и радикально снизит стоимость космических запусков, то шансы на его реализацию повысятся кратно – они просто смогут проводить столько экспериментов, сколько потребуется, пока не добьются положительного результата.
Некоторые аналитики заявляют, что в принципе невозможно создать систему ПРО, способную перехватить сотни баллистических ракет и тысячи боеголовок. Проблема в том, что если ты бьёшь первым, то столько перехватывать и не требуется. В материале Ядерная математика мы рассмотрели, сколько ядерных зарядов необходимо США для уничтожения российских Стратегических ядерных сил путём нанесения внезапного обезоруживающего удара, а для перехвата оставшихся создать систему ПРО вполне реально.
Тем более что низкая стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту позволяет задуматься и о создании оружия класса «космос-поверхность».
Неотвратимость
Возможность развёртывания оружия класса «космос-поверхность» рассматривалась в США ещё в прошлом веке, например, в рамках программы «Стрелы бога» / «Жезлы бога».
Для создания оружия класса «космос-поверхность» имеются все необходимые технологии, вопрос лишь в высокой стоимости вывода полезной нагрузки на орбиту, но теперь он может быть снят системой Starship-Super Heavy. При нанесении ударов из космоса не требуется взрывчатое вещество – кинетическая энергия, выделяющаяся при ударе металлической болванки о поверхность, будет значительно выше.
В принципе, добиться эффекта, схожего по воздействию с оружием «космос-поверхность», можно и с использованием баллистических ракет. Более того, существует высокая вероятность, что именно кинетические боевые части используются в неядерном варианте российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник».
Но орбитальные боевые платформы будут нести куда большую угрозу – старт баллистической ракеты можно обнаружить в самом начале, тогда как удар из космоса может быть внезапным при выборе оптимальной траектории подхода – тот же «Челябинский метеорит» никто не обнаружил вплоть до момента его падения. Стоимость доставки боевых частей баллистической ракетой также будет куда выше, чем «оптовый вывод» на орбиту с помощью полностью многоразового носителя.
Концепт орбитальной ударной платформы «Стрелы бога» / «Жезлы бога»
В определённый момент стоимость доставки полезной нагрузки к цели с помощью Starship-Super Heavy может стать меньше, чем стратегическим бомбардировщиком, учитывая риски его потери, необходимость сопровождения самолётами-топливозаправщиками, прикрытия истребителями, а также другие факторы.
Варьируя массогабаритные характеристики поражающих элементов и высоту раскрытия боевой части, можно оптимизировать её для поражения того или иного типа целей – точечных высокозащищённых или площадных слабозащищённых. Перехватить такие боевые части, атакующие с орбиты, будет крайне сложно.
Всего лишь несколько минут могут отделять прекрасно защищённую военную базу от полного уничтожения, причём кинетические боевые части могут проникать глубоко в грунт, так что под угрозой будут и подземные сооружения. Все крупные военные базы, стоянки боевых кораблей, любые промышленные и жилые комплексы — все они превратятся в мишени.
Страна, которая первой развернёт в космосе орбитальный разведывательно-ударный эшелон в военном плане будет доминировать на нашей планете.
Выводы
Мы рассмотрели лишь военное применение, но на самом деле основные изменения произойдут в гражданском сегменте – комплекс Starship-Super Heavy породит новую экономику.
Орбитальная энергетика, добыча полезных ископаемых, космический туризм, выращивание сверхчистых кристаллов для микроэлектроники и полых органов для пересадки человеку, синтез новых химических соединений и сплавов, невозможных в условиях гравитации, сверхбыстрая межконтинентальная доставка грузов и пассажиров – это лишь то, что «лежит на поверхности», но в реальности горизонты космической экономики могут оказаться значительно шире – главное, предоставить доступ, а далее бизнес сам найдёт или создаст новые ниши.
Да и направления военного использования космоса мы рассмотрели в достаточно узком сегменте, поскольку даже они выходят за рамки базовой картины мира у значительной части населения – «этого просто не может быть, потому, что не может быть никогда» – для них всё легко решается ведром гвоздей на орбите. А ведь Starship-Super Heavy – это первые шаги примерно к такому будущему, что было представлено в замечательном научно-фантастическом сериале Пространство/Экспансия.
Starship-Super Heavy – это хоть и ведущий, но не единственный проект полностью многоразовой системы «ракета-носитель – космический корабль». Во-первых, огромное количество стартапов в странах Запада разрабатывает ракеты-носители разной размерности и разной степени «возвращаемости», во-вторых, на пятки США наступает Китай, который разрабатывает крайне похожую копию системы Starship-Super Heavy, а также ведёт другие проекты многоразовых ракет-носителей и космических кораблей.
Ранее созданные, существующие и перспективные тяжёлые и сверхтяжёлые ракеты-носители
Нам тоже не стоит стесняться: если есть возможность заимствовать чьи-то успешные наработки, то не надо изобретать «особый путь», а просто ими воспользоваться. Когда Советский Союз отставал в создании дальних/стратегических бомбардировщиков, то не постеснялся полностью скопировать успешный американский бомбардировщик B-29, ставший нашим Ту-4. Как говорится, «хороший художник скопирует, великий украдёт». Надо заимствовать всё, что только можно, а также по максимуму использовать оставшийся советский задел.
Ведь сейчас ставки могут быть даже куда выше, чем во времена Холодной войны – возможно, что та страна, что будет владеть космосом, и не будет владеть миром, но она вполне может стать «первой среди равных», и во многом перестать считаться с мнением остальных стран, надолго став ведущей геополитической силой на планете Земля.
Информация