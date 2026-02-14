О выборе проекта эскадренного броненосца «Цесаревич» «для нужд Дальнего Востока»

Хронология согласования проекта эскадренного броненосца «для нужд Дальнего Востока»

Честь имею уведомить Ваше превосходительство, что г. Лагань – главный строитель и управляющий Тулонскими верфями общества «Форж э Шантье» предполагает приехать в Санкт-Петербург 11 мая для представления в Технический комитет составленных им проектов броненосца в 12 700 т и крейсера в 6 000 т водоизмещения по предложенным Морским министерством программам.

Одобряю, но при переговорах с г. Лагань о разработке чертежей согласно этой программе необходимо предварительно выяснить вопрос о сроке постройки и цене такого броненосца. Затем, в случае решения вопроса о заказе, контракт никоим образом не заключать ранее предоставления чертежей и всех подсчетов.

Техническому комитету рассмотреть при участии некоторых адмиралов представленные эскизы без замедления. Из них мне более кажутся подходящими к нашим требованиям 1 и 2 эскизы, но с верхним поясом брони в 6 дм, но этим я не стесняю выбор Комитета. Только надо скорее решить, который из эскизов разрабатывать.

Главному управлению. Его высочество одобрил этот проект и приказал заказать постройку этого броненосца теперь же Обществу «Форж э Шантье» и выговорить в контракте доставление детальных чертежей его по корпусу и механизмам для постройки таких же типов в наших Адмиралтействах.

О взглядах МТК на броненосцы «дальневосточной программы»

Скорость имеет значение

Немного альтернативы

Выводы



«Адмирал Нахимов»