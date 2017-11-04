405 лет назад народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков
405 лет назад, 4 - 5 ноября 1612 года, народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. В кровавой Смуте начала XVII века, когда Русское государство уже было поделено между оккупантами» из тогдашнего «мирового сообщества», а в Кремле и Москве сидели враги, произошёл коренной перелом. Князь Пожарский и Минин среди уныния и разрухи, кровавой резни в погибающей стране возглавили народ и нашли силы выбить врага из русской столицы и начать процесс восстановления русской государственности.
Русское государство в это время переживало глубокий духовный и социально-политический кризис. С одновременной активизацией внешних враждебных сил, которые пытались воспользоваться гражданской войной и разрушением государственности в России. Внутренний кризис в России был вызван династическим кризисом и борьбой боярских семей за власть, что поставило страну на грань катастрофы. Боярские кланы, стараясь сохранить за собой прежнюю власть, и не дать Ивану Грозному установить самодержавие, вступили в союз с иностранными силами и извели великого царя и его наследников. Прямая линия Рюриковичей была пресечена.
Один из заговорщиков Борис Годунов занял трон, был сильным правителем и проводил мягкую вестернизацию России, но не смог пресечь интриги других боярских кланов (включая Романовых). Одновременно на Руси была попрана социальная справедливость. Правительство и боярство шли по пути закрепощения крестьянства (подавляющего большинства населения). Климатические бедствия и неурожай 1601–1602 гг. и последовавший за ним страшный голод, который унес десятки тысяч жизней, обострили социальную ситуацию до небывалых высот. В 1603 году началось восстание Хлопка.
Обострилась и внешняя обстановка. Объединенные в Речь Посполитую Польша и Литва, при поддержке римского престола, спешили воспользоваться слабостью России. Польские магнаты хотели разграбить Русь, захватить её западные области. В дальнейшем, когда развал русского государства стал очевиден, появились планы полной оккупации России, с постепенной ликвидацией православия. Появление в Польше молодого дворянина Григория Отрепьева, объявившего себя «чудом спасшимся» царевичем Дмитрием стало подарком польским магнатам и затем и королю Сигизмунду III. Поляки – сначала отдельные магнаты и шляхтичи, а затем и королевская власть, - поддержали самозванца. При этом, видимо, сама идея самозванца принадлежала части русского боярства, оппозиционного Годунову, включая Романовых. То есть русское боярство само устроило Смуту и большинство инициаторов гражданской войны на Руси позднее не только не были наказаны, но заняли высшие посты в державе, включая место патриарха.
Подробнее о Смуте в серии статей ВО: Народный герой Кузьма Минин и Смута; Как убили Лжедмитрия I; Как подавили восстание Болотникова; Как Лжедмитрий II пытался взять Москву; Разорение Русской земли. Героическая оборона Троице-Сергиева монастыря; Поход Скопина-Шуйского; Как началось польское вторжение. Завершение освобождения Москвы армией Скопина-Шуйского; Героическая оборона Смоленска; Как польская армия штурмовала Смоленск; Клушинская катастрофа русской армии; Как Россия чуть не стала колонией Польши, Швеции и Англии; «Время подвига пришло!» Как создали Первое народное ополчение; Как поляки сожгли Москву; Как Первое народное ополчение пыталось освободить Москву; Как Минин и Пожарский создали Второе народное ополчение; Столица Второго ополчения в Ярославле; Битва за русскую столицу; Как польская армия гетмана Ходкевича потерпела поражение под Москвой.
В конце 1604 года, приняв католичество, Лжедмитрий I с небольшим войском вступил в Россию. Недовольные центральной властью, на его сторону стали переходить южные города, дворяне и казаки. В 1605 году Бориса Годунова отравили, устранили и его сына – наследника. Московское боярство перешло на сторону самозванца, которого признали законным сыном Ивана Васильевича. В июне 1605 самозванец почти на год стал царем Дмитрием I. Однако он не стал «петрушкой на троне», как хотели бы бояре, пытался проводить свою политику, кроме того боярство было недовольно усилением поляков в Москве. Бояре организовали новый заговор, и в мае 1606 года произошло восстание. Самозванца убили. Трон занял клан Шуйских - царем был «выкрикнут» боярин Василий Шуйский, который обещал править с Боярской думой, не налагать опал и не казнить без суда.
Однако Смута только набирала силу. К лету 1606 по стране распространились слухи о новом чудесном спасении царя Дмитрия. В Путивле вспыхнуло восстание под главенством беглого холопа Ивана Болотникова, который объявил себя воеводой царя Дмитрия. Это восстание уже приняло характер крестьянской войны, к нему массово присоединились крестьяне, холопы, стрельцы, казаки и дворяне. Восставшие дошли даже до Москвы, осадили ее, но потерпели поражение. Летом 1607 года царские воеводы смогли подавить восстание. Болотникова схватили и казнили. Тем временем все недовольные, включая разбитых болотниковцев, концентрировались вокруг Лжедмитрия II (его происхождение точно не известно, есть несколько версий). Его поддержали казаки во главе с атаманом Иваном Заруцким и отряды польских авантюристов, желавших славно «погулять» на Руси. Летом 1608 года войска нового самозванца обосновались в подмосковном селе Тушино (отсюда его прозвище «Тушинский вор»), и осадили Москву.
С этого времени Русская держава фактически распалась на две части: в стране было два царя, правительства, Боярских думы, выстраивались две параллельные системы управления. В Тушино был даже свой патриарх – Филарет (Романов). Польские отряды рассыпались по стране, грабили и жгли, в том же духе действовали «воровские казаки» и бандформирования. Русь потонула в огне, волне насилия и крови. Царь Шуйский не смог самостоятельно задавить тушинцев и феврале 1609 года заключил договор с враждебной Польше Швецией. Отдав шведам русскую крепость Корела, обещав большие деньги, он получил военную помощь, и русско-шведская армия под началом Михаила Скопина-Шуйского и Делагарди освободила ряд городов на севере страны. Многие города, устав от бесчинств со стороны поляков (самые крупные отряды были у гетманов Ружинского и Сапеги, у Лисовского) и тушинцев, отложились от самозванца. Однако появление шведских войск в России дало повод польскому королю начать открытую интервенцию. Осенью 1609 польские войска осадили Смоленск. Героическая оборона города продолжалась до лета 1611 года. Поляки смогли ворваться в Смоленск только когда русский гарнизон пал почти полностью.
Одновременно большая часть польских отрядов, которые были на службе Тушинского вора, перешли к своему королю, продолжая разорять русские земли. Тушинский лагерь распался. Лжедмитрий II бежал в Калугу. Часть сторонников « тушинского царька» ушли к королю, другие за самозванцем в Калугу. Тушинский патриарх Филарет и бояре заключили с Сигизмундом III договор, по которому сын короля Владислав должен был стать русским царём. Действуя от имени Владислава, Сигизмунд III щедро жаловал тушинцам земли, ему не принадлежавшие. Польские отряды захватили ряд городов на западе и юго-западе России. А самозванец, освободившись от влияния поляков, начал проводить «патриотическую» политику, хватать и казнить поляков. Калужский «вор» клялся, что не отдаст полякам ни пяди русской земли, но вместе со всем народом умрёт за православную веру. Этот призыв нашёл отклик среди многих. Лжедмитрий II вновь привлёк к себе множество сторонников и повёл войну уже с двумя государями: царём Василием и королём Сигизмундом III. Ему вновь присягнули многие города. Калуга на время стала второй столицей Руси.
В марте 1610 года войска Скопина-Шуйского торжественно вступили в освобожденную Москву. Однако рост популярности Скопина-Шуйского вызвал у царя и бояр зависть и опасение. В народе многие хотели видеть на царском троне именно успешного полководца Скопина-Шуйского, а не ненавистного Василия Шуйского, тем более бездарного брата царя Дмитрия Ивановича Шуйского (он был наследником, так как у Василия не было сыновей). Скопин-Шуйский готовился к началу весны выступить из Москвы на помощь осаждённому Смоленску, но его отравили. Армию, которая пошла освобождать Смоленск, возглавил Дмитрий Шуйский, не имеющий военных талантов. 24 июня 1610 г. русско-шведская армия была разгромлена под Клушином. Часть войск перешла на сторону поляков.
Сильный польский отряд под началом коронного гетмана Жолкевского двинулся к Москве. С юга к Москве второй раз повёл войска Лжедмитрий II. Самозванец обосновался станом в селе Коломенском. В июле 1610 г. в Москве произошёл очередной дворцовый переворот. Василия Шуйского свергли и насильно постригли в монахи. Временное боярское правительство – Семибоярщина - пошло на прямую национальную измену. 17 августа 1610 года боярское правительство, возглавляемое Фёдором Мстиславским, заключило соглашение с гетманом Жолкевским и, опираясь на Смоленский договор, выбрала царём Владислава. Московские бояре и дворяне целовали крест иноверному королевичу. Однако в столице и провинции Владислав популярностью не пользовался.
В большинстве земель России продолжалась смута. Зверствовали поляки, «воровские казаки» и бандиты. Появлялись новые самозванцы. На западе и севере земли захватывали польские и шведские интервенты. Одни города целовали крест боярскому правительству и Владиславу, другие — Лжедмитрию, а некоторые местности жили сами по себе. В столице многие стали сближаться с калужским «вором» и тайно ссылаться с его людьми. Миф о добром сыне Грозного вновь стал овладевать воображением народа. Самозваному царю присягнуло население многих городов и сел, в том числе ранее упорно боровшихся с ним. Реальная угроза со стороны самозванца побудила Семибоярщину к более тесному союзу с поляками. Под давление гетмана Жолкевского отряды самозванца отступили к Калуге. В декабре самозванца убили в ходе внутреннего конфликта.
Национально-освободительное движение, которое проявилось уже при Лжедмитрии II, было продолжено в Первой и Втором ополчениях. Во главе первого ополчения стал рязанский дворянин Прокопий Ляпунов, к которому присоединились сторонники самозванца: князья Дмитрий Трубецкой, Григорий Шаховской, Масальские, Черкасские и другие. Также перешли на сторону ополчения казаки во главе с атаманом Иваном Заруцким. В марте 1611 года ополчение подошло к Москве. Горожане восстали. На помощь жителям города бросились передовые отряды ополчения. Среди командиров ополченцев был и князь Пожарский, в бою он был тяжело ранен. Чтобы удержать город поляки подожгли Москву. Когда к стенам Москвы подступили основные силы Первого ополчения, русскими воинами был освобождён Белый город, Земляной город и часть Китай-города. Выбрали временное правительство - «Совет всей земли», во главе которого стояли Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий. Однако руководители ополчения конфликтовали, дворяне и казаки не могли найти общий язык. В итоге Ляпунова убили и дворянские отряды разошлись под домам. Остатки ополчения во главе с Трубецким и Заруцким остались у Москвы, в основном это были казаки.
Ситуация в стране оставалась крайне тяжелой, казалось, что распад и гибель России уже неизбежны. Крымская орда, не встречая отпора, разорила Рязанский край. Смоленск после долгой осады пал, шведы захватывали северные русские города и заняли Новгород. В декабре 1611 года Псков присягнул новому самозванцу Лжедмитрию III. Нового самозванца признали северо-западные города. Однако русский народ смог организоваться и дать отпор захватчикам. Осенью 1611 по инициативе старосты Кузьмы Минина и приглашенного им в качестве военного руководителя Дмитрия Пожарского в Нижнем Новгороде было сформировано Второе ополчение. В феврале Второе ополчение двинулось в поход к столице. Однако в марте остатки Первого ополчения присягнули Лжедмитрию III. В этих условиях вожди Второго ополчения сделали своей столицей Ярославль, где было создано такое же временное правительство, как у первого ополчения — «Совет всей земли». Ополчение простояло здесь четыре месяца, устраивая войско и «землю». Замосковные, волжские и поморские города посылали в Ярославль свои военные силы и собранную казну. Кузьма Минин заново организовал систему управления территорией, отказавшейся признать власть очередного самозванца. Сам самозванец недолго продержался в Пскове. «Псковский вор» оказался бездарным военным руководителем, к тому же гнилым человеком - жадным и распутным. Против Лжедмитрия III возник заговор, самозванца пленили и отправили под конвоем в Москву, по дороге его убили.
Минин и Пожарский хотели собрать в Ярославле «общий земский совет» и выбрать государя. Здесь князь Пожарский был первым кандидатом, и видимо, самым лучшим – умелый, храбрый и честный воин. К тому же из древнего рода – выходцы из Стародубских князей Суздальской земли вели свой род от великого князя владимирского Всеволода Юрьевича, сына Юрия Долгорукого. Однако ряд обстоятельств заставили ополчение пойти на Москву. В августе 1612 оно подошло к Москве. В сентябре Второе ополчение, при поддержке казаков из Первого ополчения, нанесло поражение войскам гетмана Ходкевича, пытавшегося соединиться с польским гарнизоном, контролировавшим Московский кремль.
Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр
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