Итоги недели. Ядерная доктрина США хорошая, а русские — плохие

Крушение Ан-148

Людей жалко. Очень. «Антонов» - имя, фирма хорошая. Жаль, что до ручки довели.

Злой умысел был уже сначала ликвидации единого гражданского авиаперевозчика - советского Аэрофлота.

Всё остальное: катастрофы, развал гражданской авиации, как системы, с последующим уничтожением массового гражданского самолетостроения и пр. - это последствия преступного умысла руководителей государства. С какой целью это было сделано? В угоду Западу для расширения им рынка сбыта? Для собственного ускоренного обогащения? Не важно.

И эта тенденция в руководстве страны к гражданской авиации не меняется. От катастрофы до катастрофы без всяких серьезных организационных выводов. "Рогозины" рулят, а люди гибнут. И это, к сожалению, будет продолжаться.

Жаль людей, горе у их близких. Светлая память погибшим и сочувствие родным погибших.

Возможно, все-таки обледенение и отказ анероидно-мембранных приборов и датчиков (не знаю как у него там все организовано). Причина может крыться и как последствие не обработки (как частный случай). Вообще меня удивляет отдание принятия решения на обработку КВС... Принятие решения на риск цена которому жизнь людей за премию , за экономию. Это вообще нормально? За взятие таких рисков на себя тебя премируют... Да тех кто такой риск берет вообще к авиации нельзя подпускать!!! Ведь больше века авиация свои законы кровью пишет. Гуляют параметры V и H..., вероятен отказ анероидно-мембранной группы приборов (датчиков, если АП менял параметры полета), вывод, обледенение вероятнее всего... Хотя в таких делах только ждать расследования МАК.

Потери есть, потерь нет

Потери среди сотрудников ЧВК есть, но не такие огромные. А американцы, зря это сделали, и "ответка прилетит", не в Сирии, так в Ираке, не в Ираке, так в Афганистане, не там так в Ливии... на Земном шаре, к сожалению много мест где "джи-ай" воздух коптят. Одно скажу, что скорой она не будет, но будет пренепременно, вот теперь пусть ходят и боятся.

Есть такое ощущение, что американцы сами не очень рады тому, что возможно погибло несколько человек из ЧВК, поскольку "ЧВК — структура наднациональная", там люди с опытом и обид не прощают. Поэтому у американцев есть прекрасная возможность "потерять" какой-нибудь конвой или лагерь.

Им платят за это хорошие деньги. Где-то интересы их хозяина (компания частная) совпадают с интересами России, а где-то могут идти и в разрез с ними. Поскольку у нас нет законов о ЧВК, то и нет внятного регулирования деятельности компании. Хозяин компании занимается ещё клинингом и продовольственным обеспечением Армии РФ. Вдобавок, по слухам, он ещё начал строить военные объекты. Какие у него отношения с руководством МО РФ? Почему действия ЧВК в Сирии были не согласованы с МО? Почему МО не знает, чем занимается ЧВК? Понятно, что нет законов, но можно и без законов решать эти вопросы. Было бы желание...А так похоже на конфликт интересов МО и авторитетного бизнесмена . А наши граждане с оружием в руках в чужой стране оказались разменной монетой в этих разборках.

И ремонт за ваш счёт

Мозги бы вам отремонтировать! Но кастрюльки глыбоко засажены... Скальпель не возьмёт.

Россия должна, Россия обязана... Сами, господа, сами! Пора своими силами жить, а то привыкли... Независимость ещё в 91-м заимели. А самостоятельность? Всё чьим-то мозгом живут. Лишь своими думками богатеют...

А может ещё и «Калибрами» их оснастить? Пусть прищурят левый глаз и помечтают...

Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира.

А этот "дыпломат" не подскажет, когда это укропия объявила войну России? А то мы тут не в курсе...

А по поводу флота - не хотят - не надо. Порежем на металл. Всё равно там ничего ценного к 2014 г. уже не оставалось.

А я тоже подумал, что пропустил этот сказочный момент объявления России войны Украиной. Вот так живёшь, на работу ходишь, новости разок не посмотрел, а в этот момент Украина успеет и войну России объявить и капитулировать...

Нас не догонят

РЭБ в России начали заниматься ещё в семидесятые... Лет десять назад отставание остального мира от нас оценивал лет в двадцать... Сейчас ещё больше...

Кем оценивалась? РЕН ТВ? Серьезно думаете, что страна, которая не может наладить серийный выпуск АФАР, который год уже лидирует лет на двадцать в РЭБ?

Вот как действуют израильские РЭБ, я вижу... и то, что Ливан 82 и Сирию 17 бомбят безнаказанно, я тоже вижу.

Изучая новую технику соперника, ученым надо смотреть в перспективу, задумывая совершенно новый проект. Ведь в 50-х годах американцы ломали голову над созданием самолетов, способных доставлять ядерные бомбы на большое расстояние.

Пока они в носу ковырялись с этой проблемой, СССР запустил спутник. После запуска ракеты с человеком на борту, в конгрессе США разразился скандал, поскольку там было объявлено, что советская электроника рванула тоже вперед. После снятия Хрущева НИИ, разрабатывающий новые проекты по электронике, был закрыт. Непонятное решение. Пример плохого соперничества показал Горбачев, выбрасывая огромные средства на создание прототипа "Шаттла". Часто в дискуссиях политологи обращаются к временам царя Гороха, забывая про времена татаро-монгольского ига. А ведь именно в это время появился первый университет в Германии. Мы часто восхваляем Екатерину Великую, забывая про Елизавету, которая указала пути создания наук в России.

Окультуриваться надоть...

тут по ящику сплошное гумно гонят по кругу... министерство есть, а культуры - нет... нахрена тогда министерство?

Общество пока не определилось в своём отношении к ценностям прошлого и настоящего. Отрадно, что промышленники начали что-то подозревать, но только начали. А надо всем и каждому переосмыслить историю и свою роль в её продолжении. Это и будет основой новой идеологии.

Итак: это государство создали МОИ предки, создавали для себя и для МЕНЯ. Предки - это бабушки и дедушки, которые очень любили своих детей и внуков, как я люблю своих. Дожили бы - любили бы и меня.

Строили государство ВСЕ, отлынивавших осуждали и изгоняли, иначе было нельзя.

Строили в самых неблагоприятных природных условиях: на Русской равнине полезных ископаемых практически не было известно, леса да болота, суровый неевропейский климат.

Прямо в тему - события экономической истории России: Создание промышленности на Урале, освоение месторождений; Освоение просторов Новороссии - Потёмкиным, Светлейшим князем Воронцовым; Освоение Донбасса; Транссибирская магистраль, месторождения и предприятия Сибири и Дальнего Востока, Магнитка, Кузбасс, БАМ, Норильск, алмазы Якутии; Южный поток, Северный поток, Ямал и Сабета, Сила Сибири, Крымский мост.

Все эти ПРЕДПРИЯТИЯ задумывали и осуществляли конкретные люди - ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, вкладывая в них все силы, свою ЖИЗНЬ (полностью), невероятно рискуя, обрекая себя на немыслимые усилия, жертвуя душевным и физическим здоровьем и многим - многим. Деньги - не главный риск. Главные в экономической истории - ОРГАНИЗАТОРЫ.

Ой, нелегко было решиться на строительство завода на Урале, где и людишек нет, и инструмента нет, и кормить рабочих нечем! Как Потёмкин заселял Новороссию безлюдную? Какая колоссальная душевная мощь была у человека, задумавшего и проталкивающего проект освоения богатств Норильска! А решиться строить завод по сжижению газа на Ямале, Крымский мост, рискуя если не всем, то многим, зная, что подавляющее большинство тебя ненавидит только за факт существования - это надо огромное мужество иметь.

Вот о чём следует писать и снимать фильмы. Материала на многие шедевры хватит.

Традиционалисты-соцреалисты могут писать и снимать о трудовых коллективах и героях-передовиках. А вот снять фильм о ГЕРОЯХ-ОЛИГАРХАХ - кому не слабо?!

Пусть лучше школьных часов на алгебру с геометрией добавят - больше толку будет.

Вы что? Так люди слишком умные станут, глядишь, научатся считать хорошо, а там и в экономике начнут разбираться лучше наших гуру Орешкина, Кудрина и Набиуллины, ещё роптать начнут, что их обкрадывают. Ну нафиг, пусть дальше "Дом-2" смотрят.

Украинский штурмовик МиГ-29

Зачем такое цирковое представление портить. Пусть пилят. ВВС Хорватии уже по земле бегает, после украинской "модернизации".

Сразу в танк, например в нАвозец.

Броню навесят, НУРСы, бомбы, прицелы... Быков запрягут.

Вся проблема в ресурсе. Самолётов и вертолётов на Украине от СССР осталось много, да вот летать не на чем.

Дело в том, что во времена СССР назначенный ресурс военной техники находился в пределах 20-25 лет.

А больше и не считали необходимым делать, учитывая скорость развития техники.

Да так оно и было, не раз случалось, когда снимали с вооружения ещё до выработки ресурса. И доживали свой век самолёты и вертолёты, если повезёт, то на базах хранения, в ДОССАФ, Аэрофлоте. А если нет, то под разделку, или мишенью на полигон.

Хотя были и случаи продления. Тот Ту-16. Отдельные экземпляры дотянули до фантастического по тем временам возраста 32 года. И это при том уровне ремонта, обслуживания, эксплуатации.

При этом "ветеранов" берегли. Дальше "круга" не пускали. Или, к примеру опять же, Ми-6А ограничили под занавес нагрузку с 12 000 до 8 000 кг.



Украине при разделе СССР досталось техники много. Намного больше чем требовалось. И распорядились ею соответственно.

Часть сразу порезали в угоду американцам, что можно было продать, продали. С остальным тоже не церемонились. В первую очередь, то, что могло работать на коммерцию, работало, причём на износ и в условиях безумного демпинга. Мизер оставили в армии, остальное просто бросили. Бросили под открытым небом не сподобившись даже на элементарные работы по консервации. И эта брошенная техника с одной стороны пополнялась "загнанными лошадьми" с коммерции, с другой убывала на разделке.



Но, как я уже говорил, назначенный ресурс военной техники производства СССР четверть века. А сколько уже прошло с момента уничтожения СССР? Уже больше. Другими словами, самолётам и вертолётам произведённым в 1991 году пора стать на прикол.

А весь прикол как раз в том, что в ВСУ оставляли не самую новую технику, та на продажу пошла. А для ВСУ, как тогда полагали, достаточно и той, которой уже за 10-15. Ведь полагали, что одна из мощнейших экономик Европы на 1991 год обязательно со временем если не сделает сама, то купит самые передовые образцы (видать начитались Аксёнова "Остров Крым").

Но время расставило всё по своим местам. Принцип: сегодня распродам некоторое наследство, а уж потом завтра займусь промышленностью, оказался невозможен.



Он сродни: сегодня кое-что пропью, а завтра возьмусь за голову и устроюсь на работу.

Ибо как показывает практика, что большинство алкашей бросают пить, когда нечего и не за что.

Вот и нынешняя Украина похожа на вынужденного прервавшего запой алкоголика.

Прожектов много, да вот выполняемость их нулевая.



Стоянки, вроде как, и забиты авиационной техникой, но это уже в большинстве своём годный только на переплавку хлам. В лучшем случае источник запасных частей и агрегатов.

Здесь весьма показательный пример инициативы «Мотор-Сич», предприятие которое является относительным островком благополучия и то за счёт заказов РФ.

Там ни много ни мало вознамерились модернизировать старые Ми-8Т. Даже собственную модификацию изобрели, Ми-8МСБ.

Казалось бы, хорошая идея. Ведь «теэшек» в своё время произвели очень много. Но вот беда, производство данной модели прекратили в 1992 году.



И сейчас «Мотор-Сич», для своей модернизации несмотря на огромный запас Ми-8Т, лихорадочно рыщет по сусекам, собирая всё что более менее пригодное, включая и созданные на базе «тэшки» начиная от неё самой и заканчивая Ми-8ПП, Ми-8ВЗПУ, Ми-9. Но в любом случае, речь даже о сотне не идёт, так, жалкие десятки.

Братьям-белорусам – жирный плюс

В России уже Бук-М3 испытания проходит. Дальность пуска 70 км. На СОУ 6 ракет.

После пуска ракет, такой пакет-модуль снимается и вывозится для перезарядки на предприятие-изготовитель, либо на утилизацию, а на его место устанавливается новый.)))

И будут из Казахстана или Ирана модули на перезарядку возить в Белоруссию или придется строить во всех странах заводы для перезарядки. Не думаю, что это бюджетно.

А главное вот к чему привела политика коммунистов, понастроили "братьям" заводов ВПК по всему Союзу и в ближайшем зарубежье,а теперь расхлебываемся...получая конкурентов. А можно было (думая) только продавать им готовое оружие и жить припеваючи... как США.

8))))

Вы ещё забыли уточнить, что в Белоруссии умудрились сохранить эти предприятия. Явно недружественный России шаг 8))) Им надо было, как нам, банкротить и закрывать их, в здании- супермаркет, станки и оборудование- во вторсырьё.

Кстати, в создании конкурентов зачастую виновны "эффективные менеджеры" нашего ВПК.

К примеру, МЗКТ. Работали себе, имея единственного заказчика ВС РФ. И тут внезапно деляги из Ростеха решили за государственные деньги создать для КамАЗа производство, призванное заменить продукцию МЗКТ и БАЗа. Опять-таки за государственные деньги начались разработки "Платформы".

Как результат, МЗКТ переориентировался на Китай, а брянский автозавод практически сдох. Спасибо "Алмаз-Антею", спасли в последний момент, купив предприятие-банкрот. Правда, появился провал в десяток лет в разработке новой техники для ВС РФ, но разве это волнует, когда на кону огромные бюджетные деньги для "освоения".

Призрак бродит по Европе

Надо ему какую-нибудь банановую республику найти, может там где в президенты возьмут.

Грузинам он тоже, как собаке "пятая нога". Может Южная Осетия "примет в объятия", на ближайшее дерево, можно на галстуке.

Саакашвили надоел не только на Украине или в Грузии.

И не только американцам, но и на ВО).

О мирном населении Сирии вдруг забеспокоились в ООН

И у них вполне получается и спасать, и не давать расширять зону влияния асадовцам.

Очень даже комфортно "проигравшие" (по мнению российских "деятелей" и СМИ) американцы себя в Сирии чувствуют, в отличие от "победителей".

Ближневосточный "Минск-2"! Спасение под эгидой ООН "утопающих" боевиков…

Ну, спасать, положим, они их не будут. Им главное увеличить срок эксплуатации расходного материала.

Су-34 против F-15E

Значит, есть над чем работать. Да и Сирия показала, что Су-34 используется под прикрытием истребителей. Но это в локальных конфликтах. В глобальных будут неприятности.

Бомбер в одиночку летать не должен даже в теории. Особенно если противник равноценен.

На мой дилетантский взгляд, автор не берёт во внимание тот факт, что у нас для решения всех описанных задач предназначается не один самолёт (F-15), а три разных: Су-35, Су-34, Ту-22М3. И в каждом конкретном случае нужно сравнивать F-15 с одним из этой тройки.

Как разбомбить Россию и привлечь внимание читателей

"B-21, B-2 и B-52 смогут бомбить Россию и Китай…" Смочь, может, они и смогут, да кто ж им даст?! Смогут даже взлететь, а приземляться-то будет уже некуда…

Помнится, когда американцы "эффективно" бомбили Вьетнам, изрядную долю бомб они сбрасывали на Лаос, т. к. боялись лететь на свои аэродромы с неизрасходованным боезапасом. В связи с этим европейцам стоит задуматься: не получат ли они "подарки" от своих партнёров?

Принципиально новым на Б-21 может быть новое стелс-покрытие CTN, которое презентовали в 2010 году в программе разработке Ф-35. Новая RAM CTN поглощает все диапазоны волн эффективно, и метровые в том числе, "почти черное тело".

Помири нас, Москва!

В свете последних событий, думаю, Израиль начал метаться по простой причине: нет надёжи на США. "Гегемоник" за сателлита не встрянет. Печально будет, если раздача с трёх сторон прилетит. Жаль людей. А ведь сказка ложь, да в ней намёк. Ребята, давайте жить дружно. Не хотите — это уже не только ваши проблемы! Нам ещё впарываться за вас придётся. Где ваши Штаты? Помощь, ждите ответа!

Вы же реалист. Как вы думаете, сколько часов понадобится Израилю, чтобы все "раздачи" купировать, а "раздатчиков" с песком перемешать? Израиль спасать не надо. А вот мусульманских соседей Израиля, если что, спасать придётся.

В этом я пессимист. Если, не дай бог, завяжется, плохо будет всем. У Израиля боезапас не вечен.

Было время, когда Израиль воевал одновременно со всеми своими соседями: Ливаном, Сирией, Иорданией, Египтом, а также Ираком. При этом другие арабские страны тоже в стороне не оставались. И одержал победу. Сейчас единства среди арабов нет, и война с Сирией, «Хезболлой» и Ираном не может нести угрозы существованию Израиля. И войну эту, скорее всего, Израиль выиграет. Вот только война Израилю тоже не нужна. Израиль опасается усиления «Хезболлы» и Ирана в Сирии? Но и Асаду, и «Хезболле», и Ирану нужно сначала решить вопрос с мятежниками и террористами, а потом Сирии предстоит заново строить государство, а у Ирана имеется противостояние с Саудовской Аравией — и в Йемене, и в Катаре, и вообще на Ближнем Востоке. Лишнее вооружённое противостояние и тем более война не нужны никому. Значит, возможность договориться имеется. И Россия вполне могла бы выступить посредником на таких переговорах.

Ещё больше русского газа!

Даже если всё так радужно, то не вижу повода для радости для основной массы населения РФ, просто олигархи станут ещё немножко богаче, а конкретно Россия не поимеет от этого ничего, и так будет продолжаться постоянно, пока в конституцию не вернётся пункт про недра.

Откровенный-то бред зачем писать? Если бы все было так, как вы пишете, внутри России никто бы и не заметил изменений от падения цен на нефть и газ в 2014 году. А "Северный поток-2" просто исключает из транзита Украину и Польшу. Вот и вся причина их воя по этому поводу.

Я тоже не вижу ни одного повода радоваться очередному газопроводу/нефтепроводу в ЕС. У меня газопровод среднего давления проходит в 900 метрах от участка. Подключение к нему стоит где-то от 750 тыс. руб и выше, и то, если наберётся хотя бы 12 участков. Это средняя цена по области: проект, утверждение, согласование, монтаж, врезка, проект "нутрянки", котёл, проект котельной, проект вентиляции и т.д. И за всё плати, плати, плати… Я бы вообще обложил бы продажу газа и нефти за границу гигантскими пошлинами. А вот продукции переработки нефти/газа предоставил бы максимально благоприятные условия для экспорта. А то вся наша околовластная олигархия присосалась, как вампир, к недрам, и качает и продаёт, качает и продаёт. А государство от этого получает налоги, которые прямиком отправляет в США, покупая на них американские долговые обязательства. Ни промышленности не развивается, ни производства. Только чиновники, их родственники и нефтебизнес пухнут от денег — уже всю недвижимость в Майами и Лондоне скупили… Поэтому мне кажется, что эти восторженные сказки венского леса "про трубу", которыми полнится рунет, заказывает «Газпром» или «Роснефть» ))

По мне, так Россия поимеет, и немало.

1. Россия посадила на крючок лидера Европы. Сильнейшую экономику Европы.

2. Второе следует из первого. Германия отворачивается от США. И всё, что их связывает, — это, увы, всякие древние договоры типа НАТО.

Ядерная доктрина США хорошая, а русские — плохие

У японцев есть свой Порошенко, это Коно.

Нет никакого прокола у самураев. Они действуют, находясь под военной оккупацией США. И поступают так, как им разрешает господин.

Даже рядовые японцы примерно на 70% уверены, что страна несамостоятельна. В элите и политике таких не меньше 90%. На Окинаве — 100%.

Сокращаете или разрабатываете?

Тут схема проста: если есть следствие, то нужно найти причину. Так вот, данная статья, как и многие предшествующие, — это следствие, а причина — это банальные деньги, которые необходимо выбить, в данном случае из конгресса. Вот и долбят эту тему, хотя оружия у них завались, в т.ч. головы ракет, лежащие на складах, которые они обещали утилизировать по договору с нами о сокращении ядерного оружия, плюс химоружие…

Для нас ничего хорошего.

1. Модернизация их носителей ядерного оружия закончилось сравнительно недавно, в 2000-х.

2. Тихой сапой они работают над новыми носителями ЯО и при этом прибедняются: типа Россия и Китай модернизируют, а мы стоим на месте. Это получается враньё! Они успешно и давно трудятся над новыми видами оружия.

Шахты они, за исключением совершенно старых от "Титанов", в отличие от нас, не взрывали, оружейный плутоний никому не продавали, боеголовки и "автобусы" сняли и на хранение отложили. У них большой возвратный потенциал.

Бесплатные похороны гарантируются

Сплошные ништяки… Например, не будет расходов на похороны…

Ну да, кредиты ЕС выплачивать будет не нужно. Да и вообще никакие деньги будут не нужны. У покойных нет карманов.

Мысль из разряда: если врачи скажут, что жить осталось месяц, возьму кредит и оторвусь по полной.

Рано радуетесь. Будете выплачивать контрибуции и репарации.

Самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек. Никто не выжил.Очередная страшная трагедия в российской авиации. Соболезнования всем родственникам жертв.А комиссии между тем ведут свои расследования, о результатах докладывая исключительно «кому надо», ибо общественности российской, несмотря на то, что она тоже самолётами российских авиакомпаний «иногда» летает, знать реальных причин, конечно же, не положено. Мордой общественность не вышла, чтобы узнавать правду о том, почему отечественная гражданская авиация не на коне, и почему череда авиакатастроф при, мягко говоря, не самом интенсивном и не самом дешёвом авиасообщении внутри страны, не прекращается.Ряд отечественных СМИ сообщает о тяжелых потерях, которые понесла российская частная военная компания в Сирии. Согласно этим публикациям, количество погибших исчисляется десятками, а то и сотнями.ЧВК по отечественному законодательству не существует, а потому вся ответственность на участников таких формирований возлагается на плечи самих участников. Это цинично звучит, но у нас это факт. Министерство обороны о таких как бы не знает, МИД реагирует спустя неделю, причём оба ведомства заявляют, что потери среди россиян есть, но их не сотни и не десятки, и они не среди военнослужащих. То есть уже идёт сравнение, которое, судя по всему, делит российских граждан на касты. Если бы погибли военнослужащие – мы, мол, выразили бы решительный протест, а если нет, ну... выразим... но позднее. Это о ценности жизни солдата удачи. Другой вопрос: какие цели преследовали СМИ солдаты удачи, если они вообще там были, вне армейских формирований?Ну а пока, видимо, стоит утешиться лишь размышлениями на тему о том, что американцев теперь-то уж, после авианалёта в провинции Дейр-эз-Зор, настигнет неминуемая кара, и все будут гореть на адских кострах. А им и не привыкать... погорят одни, подготовят других...Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль.В том, что Киев потребовал от России отремонтировать оставшиеся от ВМСУ корабли в Крыму – вся майданная Украина. ВСЯ! Ибо это лишь Украина может вести непримиримую борьбу с «агрессором» и одновременно требовать от «агрессора» ремонта фактически трофеев. Причём отказываясь «без ремонта» забрать эти самые корабли, как ранее предлагала Россия. Эта майданная логика аукается незалежной каждый день, но на ней стоят, ибо больше стоят не на чем...А КАСКО или хотя бы ОСАГО вы покупали?..Все больше и больше внимания на Западе (если судить по публикациям) стали уделять вопросам эффективности российских войск РЭБ. Соответственно, переводят у нас и пробуют анализировать переведенное.Весь вопрос в том, кто за кем гонится и кто кого собирается догнать и перегнать. И вопрос ключевой. Если преимущество действительно имеется, значит его попросту нельзя растерять, придерживаясь тех темпов, которые удалось набрать. Ну а если преимущество наше исключительно в заявлениях о «неимеетаналоговвмире», то единственный плюс – развести «партнёров» на лишние затраты – пусть себе «догоняют».В совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики обсудили влияние культурной политики на развитие реального сектора.Сначала эффективные менеджеры (и от промышленности в том числе) похерили саму систему подготовки молодых рабочих кадров, решив, что для клепания конверсионных дуршлагов на заводах особых знаний не нужно, теперь вдруг решили узнать, как же культура влияет на промышленный потенциал. А очень просто влияет: пришёл домой слесарь после смены – а тут ему – «Жуть говорят», в которой главные герои – либо матери-одиночки, либо законченные наркоманы; тут ему – «Дом-2», который, видите ли, рейтинговый. Переключает на другой канал – там очередная программа о том, как в студии наши политологи уверенно и бескомпромиссно побеждают украинских, польских и американских. Идёт в кинотеатр, а там «Ёлки-158» или очередное детище Голливуда о крутом парне, который спасает мир от вселенской угрозы.Один вопрос: культурная политика - а она вообще сегодня есть?..Департамент информационной политики и общественных коммуникаций АО "РСК "МиГ" распространил во вторник комментарий, в котором заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины намерен сделать из хорошего истребителя МиГ-29 посредственный штурмовик.Странное предостережение в адрес Украины от РСК «МиГ». Да если ж майданные власти страну демонтировали, то что им стоит развалить собственную авиацию? Тьфу – раз плюнуть, и всего-то. Пусть строят из своих МиГ-29 хоть пидводный човен на распил очередного кредита МВФ, для получения которого Украине предложили распродать все государственные предприятия.Белоруссия готовится составить России серьёзную конкуренцию на международном рынке вооружений. Минск собирается активно продвигать на экспорт серьезно модернизированные еще советские системы ПВО: ЗРК «Бук-МБ» и новую систему РСЗО «Полонез» собственной разработки. Конечно, конкурировать с лучшими образцами российских вооружений белорусскому военно-промышленному комплексу будет очень сложно, но свою часть рынка он получит, особенно в сегменте оружия «для бедных», и в этом нет абсолютно ничего зазорного.Если обойдёт Белоруссия, то за братьев стоит только порадоваться. Значит, сохранили промышленный потенциал, умело использовали возможности для подготовки рабочих и инженерно-конструкторских кадров, создали систему эффективного вложения средств в безопасность и новые рабочие места. Главное, чтобы и после смены главы государства (Александр Григорич в любом случае не Дункан Маклауд) всё это работала на коллективную безопасность Союзного государства.Да и кто сказал, что это конкуренция, а не новый шаг в военно-промышленном партнёрстве?..Красиво, точно, молниеносно. Именно так был 12 февраля 2018 года из Украины был выдворен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Его сторонники еще только планировали организовать блокаду, а небольшой частный самолет уже взлетел из международного аэропорта «Борисполь» и взял курс на Варшаву.Через пару дней Михо уже делал селфи в голландском автобусе – в стране мельниц, тюльпанов и легализованных лёгких наркотиков, демонстрируя новый справленный докУмент – голландское разрешение на работу. Потом Мишу видели в Мюнхене, потом где-то ещё. Так призраком и бродит по Европе. В общем, оно не тонет, ибо есть у революции начало, не у революции конца. Особенно, ежели это революция «гидности». А где-то в далёком Батуми стоят стеклянные полицейские участки – так же прозрачны, как и известные здания на улице Красных фонарей... Круг замкнулся.Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к объявлению в Сирии перемирия. На месяц. Как сообщает пресс-служба ООН, с таким заявлением Гутерреш выступил после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта. По словам Гутерреша среди гражданского населения — большие потери…Отчего же генеральный секретарь ООН вдруг стал так громко переживать за мирное население Сирии? Ранее ни у него, ни у его предшественника Пан Ги Муна не было замечено такой острой любви к мирным людям в Сирии. Напротив, по линии ООН и делалось всё для развязывания гражданской войны в Сирии. За демократию, за свободу, за права человека и так далее. Несколькими годами раньше то же самое ООН одобряла в Ливии.Причиной забот о мирном населении Сирии стало, вероятно, поражение боевиков в провинции Идлиб. Боевики, теснимые сирийской армией, оказались перед угрозой полного разгрома. Вдобавок турецкие вооружённые силы готовы сокрушить курдский анклав Африн. Ещё немного, и последняя надежда американцев закрепиться в Сирии провалится. Вот откуда лёгкая паника в рядах ООН.Все, кто хоть немного интересуется техническими особенностями современной боевой авиации, далеко не раз сталкивались с ура-патриотическими сравнительными обзорами многоцелевого истребителя Су-35С с малозаметным истребителем завоевания превосходства в воздухе F-22A «Raptor» либо высокоточного фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 с тактическим истребителем F-15E «Strike Eagle». В них можно встретить как вполне адекватные сопоставления отдельных качеств одной машины с аналогичными параметрами другой (к примеру, касательно маневренности и возможностей ближнего воздушного боя), так и абсолютно не соответствующие реальности сравнения бортовых радиолокационных комплексов, а также ударных возможностей. Зачастую необъективность таких обзоров заключается в том, что авторы оперируют устаревшей информацией лишь с русскоязычных источников, в то время как анализируемые изделия (чаще касается западноевропейской и американской техники) уже прошли от одного до двух и более этапов модернизации, считает обозреватель Е. Даманцев.Су-34 могут похвастаться усиленными элементами конструкции крыла, центроплана, хвостовой части, а также массивными спаренными шасси, что в итоге привело к увеличению массы пустого «Утёнка» до 22000 кг. В ближней схватке пилотам Су-34 необходимо полагаться на кратковременный быстрый доворот в сторону цели, а также на потенциал ракеты Р-73 РМД-2.Бронирование кабины экипажа можно считать неоспоримым преимуществом «тридцатьчетвёрки» перед «Страйк Иглом», ведь современный агрессивный театр военных действий, напичканный громадной номенклатурой средств ПВО средней и большой дальности, всё чаще заставляет тактическую авиацию «прижиматься» к земной поверхности, что часто приводит к горячей встрече с «Шилками». F-15E, в отличие от «Утёнка», вряд ли переживёт подобную встречу. Необходимо помнить и о том, что даже интеграция в БРЭО Су-34 радиолокационных, радиоэлектронных, а также оптико-электронных вариантов подвесных контейнеров тактической разведки «Сыч» (обеспечат преимущество «Утёнка» в разведывательных возможностях) не должна быть поводом для отказа от переоснащения новыми бортовыми РЛС на базе активных ФАР, ведь именно последние играют решающую роль в боевой обстановке.Несколько дней назад официальный Вашингтон опубликовал новый Обзор ядерной политики, в котором рассматриваются различные вопросы в области безопасности США. Среди прочих тем в документе упоминаются проекты перспективного дальнего бомбардировщика и нового оружия для него. Американское издание The National Interest изучило доступные сведения и на их основании попыталось составить текущую картину. Темой его новой статьи стали перспективные средства поражения, которые придётся использовать американской дальней авиации в отдалённом будущем. Статья под традиционно кричащим названием «How America Plans To Make Sure the B-21, B-2 and B-52 Can Bomb Russia or China» («Как Америка собирается быть уверенной в том, что B-21, B-2 и B-52 смогут бомбить Россию или Китай») была написана постоянным автором издания Дэйвом Маджумдаром.Выводы Д. Маджумдара, сделанные на основе известных и новых данных, очевидны. Получив новый бомбардировщик B-21 Raider и ракету LRSO, военно-воздушные силы Соединённых Штатов сохранят возможность прорыва развитой эшелонированной ПВО вероятного противника, в том числе с заделом на отдалённое будущее. Если же многообещающий проект не завершится удачей, то американская армия столкнётся с серьёзными проблемами и растеряет часть своего ударного потенциала. По этой причине, как считает автор, работы необходимо завершить без оглядки на сложности и проблемы.Любопытно, что гипотетические удары по объектам России, а также Китая упоминаются только в заголовке статьи. В самой публикации подобная тема поднимается лишь чуть-чуть. Заголовок ради заголовка, не более того: проверенный способ привлечь читательское внимание!На севере Израиля неспокойно. У Израиля обострились трения с Сирией и Ираном. Израильские политики и эксперты считают, что в ситуацию пора вмешаться посреднику. И этим посредником могла бы стать Россия. Кроме неё, ситуацию разрулить некому. Именно русские помогут избежать полномасштабного военного конфликта. Время, когда в регионе посредничали США, ушло в прошлое.Москва пока ограничивается заявлениями о «серьёзной обеспокоенности», которое, кстати, походит скорее на критику действий Израиля, нежели на посредничество между Израилем, Сирией и Ираном. «В Москве с серьёзной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряжённости внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договорённости по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны», — говорится в заявлении МИД РФ на сайте ведомства. Далее МИД России призвал «вовлечённые стороны» к проявлению сдержанности.Но какая сдержанность может быть на войне?12 февраля немецкая национальная Ассоциация операторов газотранспортных систем FNB Gas объявила о включении газопровода European Gas Pipeline Link (EUGAL), соединяющего магистральный газопровод «Северный поток-2» и газовый узел в Ольбернхау, расположенный на германо-чешской границе, в план развития немецкой газовой сети на 2018-2028 гг.Оператором нового газопровода будет Gascade Gastransport, принадлежащий российскому «Газпрому» и Wintershall, который получит 50,5%. Младшими партнерами строительства станут немецкие Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и Ontras Gastransport, которым будут принадлежать по 16,5% новой трубы.Можно признать, что наступление США на европейские позиции российского «Газпрома» провалилось. В далёком 2004 г. Вашингтон ставил задачу сократить как минимум вдвое (с 21% до примерно 10%) присутствие российского газового монополиста на европейском рынке. Спустя 13 лет после открытия военных действий против русского газа «Газпром» контролирует 35-36% европейского газового рынка (вместо 21%) и нацелился в будущем на планку в 40%. Американский «газовик» мистер Трамп со своими планами по СПГ, похоже, крупно проигрывает…Министр иностранных дел Японии Таро Коно выступил с резким антироссийским заявлением. Он сообщил, что действия России «привели к ситуации, когда США вынуждены разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности».Такого рода заявления наводят на правильную мысль: что бы в Токио ни говорили об инвестициях и сближении с Россией, сближаются японцы по-прежнему с США.Степень государственной самостоятельности Японии, несмотря на её «самообороняющуюся» армию, остаётся под большим вопросом. На практике Япония прислуживает США. И это не может не учитывать Россия. Критика в адрес России и тёплый привет американским ядерным боезарядам уж никак не приблизят Токио к мирному договору с Москвой.Белый дом скрывает факты о состоянии ядерного оружия в США, заявляет «Вашингтон пост». Ряд экспертов раскритиковал подготовленный Пентагоном «Обзор ядерной политики», в котором умалчивается разработка американцами новых вооружений, в частности, межконтинентальных баллистических ракет.Глава информационного проекта о ядерных вооружениях в Федерации американских учёных Ханс Кристенсен в интервью газете рассказал, что США приняли на вооружение новые системы в 1990-х и в начале 2000-х годов. В России модернизация началась позднее. Поскольку доклад берет 2010 год как точку отсчёта динамики развития ядерного оружия, это позволяет Белому дому утаить реальное состояние военной отрасли. Кроме того, в таблицу не включили некоторые американские системы, которые разрабатываются, но пока не приняты на вооружение. К ним относятся бомбардировщик B-21 Raider, ракетный подводный крейсер класса Columbia, новая крылатая ракета большой дальности и новая межконтинентальная баллистическая ракета.Сколько Америка ни вооружайся, ей всё будет мало. Ежели не утаивать, то на что годятся все новые оборонные планы Трампа и его команды, которая решила возродить США на основе рецептов Рональда Рейгана, пророка гибели коммунизма? Трампу осталось только напророчить крах России. Ах да, это уже сделал Обама, когда заявил о «разорванной в клочья» экономике России!..Чего боится «весь мир»? Того, что есть у России. А что у неё есть? «Страшное» советское оружие. Это какое? «Искандеры»! Об этом пишет польское издание «Wirtualna Polska» (WP), авторы которого указывают на «самое опасное оружие» в арсенале русских. Страх страхом, но у поляков есть и повод для радости: если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты.К тем полякам, которые не хотят выплачивать кредиты, может присоединиться и правительство: в последнее время в европейской прессе активно муссируется идея «отсоединения» Польши от ЕС. Мол, к 2020 году Варшаве придётся из донора ЕС превратиться в плательщика, и настанет время отказаться от дружбы с Брюсселем.Впрочем, эта дружба уже сегодня испытывается на прочность политическими скандалами: Брюссель грозит полякам санкциями из-за недемократической реформы судебной системы.Как-то не везёт Польше в последнее время. Одна радость: после ядерной войны не придётся на похороны тратиться.