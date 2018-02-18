12:35 18 февраля
Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!

Итоги недели. Ядерная доктрина США хорошая, а русские — плохие

Крушение Ан-148

Самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек. Никто не выжил.

Итоги недели. Ядерная доктрина США хорошая, а русские — плохие





Очередная страшная трагедия в российской авиации. Соболезнования всем родственникам жертв.
А комиссии между тем ведут свои расследования, о результатах докладывая исключительно «кому надо», ибо общественности российской, несмотря на то, что она тоже самолётами российских авиакомпаний «иногда» летает, знать реальных причин, конечно же, не положено. Мордой общественность не вышла, чтобы узнавать правду о том, почему отечественная гражданская авиация не на коне, и почему череда авиакатастроф при, мягко говоря, не самом интенсивном и не самом дешёвом авиасообщении внутри страны, не прекращается.

Комментарии наших читателей:

Черный Джо
Людей жалко. Очень. «Антонов» - имя, фирма хорошая. Жаль, что до ручки довели.


vladimirZ
Злой умысел был уже сначала ликвидации единого гражданского авиаперевозчика - советского Аэрофлота.
Всё остальное: катастрофы, развал гражданской авиации, как системы, с последующим уничтожением массового гражданского самолетостроения и пр. - это последствия преступного умысла руководителей государства. С какой целью это было сделано? В угоду Западу для расширения им рынка сбыта? Для собственного ускоренного обогащения? Не важно.
И эта тенденция в руководстве страны к гражданской авиации не меняется. От катастрофы до катастрофы без всяких серьезных организационных выводов. "Рогозины" рулят, а люди гибнут. И это, к сожалению, будет продолжаться.
Жаль людей, горе у их близких. Светлая память погибшим и сочувствие родным погибших.


NIKNN
Возможно, все-таки обледенение и отказ анероидно-мембранных приборов и датчиков (не знаю как у него там все организовано). Причина может крыться и как последствие не обработки (как частный случай). Вообще меня удивляет отдание принятия решения на обработку КВС... Принятие решения на риск цена которому жизнь людей за премию , за экономию. Это вообще нормально? За взятие таких рисков на себя тебя премируют... Да тех кто такой риск берет вообще к авиации нельзя подпускать!!! Ведь больше века авиация свои законы кровью пишет. Гуляют параметры V и H..., вероятен отказ анероидно-мембранной группы приборов (датчиков, если АП менял параметры полета), вывод, обледенение вероятнее всего... Хотя в таких делах только ждать расследования МАК.


Потери есть, потерь нет

Ряд отечественных СМИ сообщает о тяжелых потерях, которые понесла российская частная военная компания в Сирии. Согласно этим публикациям, количество погибших исчисляется десятками, а то и сотнями.





ЧВК по отечественному законодательству не существует, а потому вся ответственность на участников таких формирований возлагается на плечи самих участников. Это цинично звучит, но у нас это факт. Министерство обороны о таких как бы не знает, МИД реагирует спустя неделю, причём оба ведомства заявляют, что потери среди россиян есть, но их не сотни и не десятки, и они не среди военнослужащих. То есть уже идёт сравнение, которое, судя по всему, делит российских граждан на касты. Если бы погибли военнослужащие – мы, мол, выразили бы решительный протест, а если нет, ну... выразим... но позднее. Это о ценности жизни солдата удачи. Другой вопрос: какие цели преследовали СМИ солдаты удачи, если они вообще там были, вне армейских формирований?

Ну а пока, видимо, стоит утешиться лишь размышлениями на тему о том, что американцев теперь-то уж, после авианалёта в провинции Дейр-эз-Зор, настигнет неминуемая кара, и все будут гореть на адских кострах. А им и не привыкать... погорят одни, подготовят других...

Комментарии наших читателей:

svp67
Потери среди сотрудников ЧВК есть, но не такие огромные. А американцы, зря это сделали, и "ответка прилетит", не в Сирии, так в Ираке, не в Ираке, так в Афганистане, не там так в Ливии... на Земном шаре, к сожалению много мест где "джи-ай" воздух коптят. Одно скажу, что скорой она не будет, но будет пренепременно, вот теперь пусть ходят и боятся.


ArikKhab
Есть такое ощущение, что американцы сами не очень рады тому, что возможно погибло несколько человек из ЧВК, поскольку "ЧВК — структура наднациональная", там люди с опытом и обид не прощают. Поэтому у американцев есть прекрасная возможность "потерять" какой-нибудь конвой или лагерь.


Victor Jnnjdfy
Им платят за это хорошие деньги. Где-то интересы их хозяина (компания частная) совпадают с интересами России, а где-то могут идти и в разрез с ними. Поскольку у нас нет законов о ЧВК, то и нет внятного регулирования деятельности компании. Хозяин компании занимается ещё клинингом и продовольственным обеспечением Армии РФ. Вдобавок, по слухам, он ещё начал строить военные объекты. Какие у него отношения с руководством МО РФ? Почему действия ЧВК в Сирии были не согласованы с МО? Почему МО не знает, чем занимается ЧВК? Понятно, что нет законов, но можно и без законов решать эти вопросы. Было бы желание...А так похоже на конфликт интересов МО и авторитетного бизнесмена . А наши граждане с оружием в руках в чужой стране оказались разменной монетой в этих разборках.


И ремонт за ваш счёт

Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль.





В том, что Киев потребовал от России отремонтировать оставшиеся от ВМСУ корабли в Крыму – вся майданная Украина. ВСЯ! Ибо это лишь Украина может вести непримиримую борьбу с «агрессором» и одновременно требовать от «агрессора» ремонта фактически трофеев. Причём отказываясь «без ремонта» забрать эти самые корабли, как ранее предлагала Россия. Эта майданная логика аукается незалежной каждый день, но на ней стоят, ибо больше стоят не на чем...

А КАСКО или хотя бы ОСАГО вы покупали?..

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Anarchist
Мозги бы вам отремонтировать! Но кастрюльки глыбоко засажены... Скальпель не возьмёт.
Россия должна, Россия обязана... Сами, господа, сами! Пора своими силами жить, а то привыкли... Независимость ещё в 91-м заимели. А самостоятельность? Всё чьим-то мозгом живут. Лишь своими думками богатеют...


Декларант
А может ещё и «Калибрами» их оснастить? Пусть прищурят левый глаз и помечтают...


Стройбат запаса
Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира.
А этот "дыпломат" не подскажет, когда это укропия объявила войну России? А то мы тут не в курсе...
А по поводу флота - не хотят - не надо. Порежем на металл. Всё равно там ничего ценного к 2014 г. уже не оставалось.


Alex-a832
А я тоже подумал, что пропустил этот сказочный момент объявления России войны Украиной. Вот так живёшь, на работу ходишь, новости разок не посмотрел, а в этот момент Украина успеет и войну России объявить и капитулировать...


Нас не догонят

Все больше и больше внимания на Западе (если судить по публикациям) стали уделять вопросам эффективности российских войск РЭБ. Соответственно, переводят у нас и пробуют анализировать переведенное.





Весь вопрос в том, кто за кем гонится и кто кого собирается догнать и перегнать. И вопрос ключевой. Если преимущество действительно имеется, значит его попросту нельзя растерять, придерживаясь тех темпов, которые удалось набрать. Ну а если преимущество наше исключительно в заявлениях о «неимеетаналоговвмире», то единственный плюс – развести «партнёров» на лишние затраты – пусть себе «догоняют».

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Vard
РЭБ в России начали заниматься ещё в семидесятые... Лет десять назад отставание остального мира от нас оценивал лет в двадцать... Сейчас ещё больше...


MadCat
Кем оценивалась? РЕН ТВ? Серьезно думаете, что страна, которая не может наладить серийный выпуск АФАР, который год уже лидирует лет на двадцать в РЭБ?


mvg
Вот как действуют израильские РЭБ, я вижу... и то, что Ливан 82 и Сирию 17 бомбят безнаказанно, я тоже вижу.


nikvic46
Изучая новую технику соперника, ученым надо смотреть в перспективу, задумывая совершенно новый проект. Ведь в 50-х годах американцы ломали голову над созданием самолетов, способных доставлять ядерные бомбы на большое расстояние.
Пока они в носу ковырялись с этой проблемой, СССР запустил спутник. После запуска ракеты с человеком на борту, в конгрессе США разразился скандал, поскольку там было объявлено, что советская электроника рванула тоже вперед. После снятия Хрущева НИИ, разрабатывающий новые проекты по электронике, был закрыт. Непонятное решение. Пример плохого соперничества показал Горбачев, выбрасывая огромные средства на создание прототипа "Шаттла". Часто в дискуссиях политологи обращаются к временам царя Гороха, забывая про времена татаро-монгольского ига. А ведь именно в это время появился первый университет в Германии. Мы часто восхваляем Екатерину Великую, забывая про Елизавету, которая указала пути создания наук в России.


Окультуриваться надоть...

В совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики обсудили влияние культурной политики на развитие реального сектора.





Сначала эффективные менеджеры (и от промышленности в том числе) похерили саму систему подготовки молодых рабочих кадров, решив, что для клепания конверсионных дуршлагов на заводах особых знаний не нужно, теперь вдруг решили узнать, как же культура влияет на промышленный потенциал. А очень просто влияет: пришёл домой слесарь после смены – а тут ему – «Жуть говорят», в которой главные герои – либо матери-одиночки, либо законченные наркоманы; тут ему – «Дом-2», который, видите ли, рейтинговый. Переключает на другой канал – там очередная программа о том, как в студии наши политологи уверенно и бескомпромиссно побеждают украинских, польских и американских. Идёт в кинотеатр, а там «Ёлки-158» или очередное детище Голливуда о крутом парне, который спасает мир от вселенской угрозы.

Один вопрос: культурная политика - а она вообще сегодня есть?..

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андрей юрьевич
тут по ящику сплошное гумно гонят по кругу... министерство есть, а культуры - нет... нахрена тогда министерство?


виктор н
Общество пока не определилось в своём отношении к ценностям прошлого и настоящего. Отрадно, что промышленники начали что-то подозревать, но только начали. А надо всем и каждому переосмыслить историю и свою роль в её продолжении. Это и будет основой новой идеологии.
Итак: это государство создали МОИ предки, создавали для себя и для МЕНЯ. Предки - это бабушки и дедушки, которые очень любили своих детей и внуков, как я люблю своих. Дожили бы - любили бы и меня.
Строили государство ВСЕ, отлынивавших осуждали и изгоняли, иначе было нельзя.
Строили в самых неблагоприятных природных условиях: на Русской равнине полезных ископаемых практически не было известно, леса да болота, суровый неевропейский климат.
Прямо в тему - события экономической истории России: Создание промышленности на Урале, освоение месторождений; Освоение просторов Новороссии - Потёмкиным, Светлейшим князем Воронцовым; Освоение Донбасса; Транссибирская магистраль, месторождения и предприятия Сибири и Дальнего Востока, Магнитка, Кузбасс, БАМ, Норильск, алмазы Якутии; Южный поток, Северный поток, Ямал и Сабета, Сила Сибири, Крымский мост.
Все эти ПРЕДПРИЯТИЯ задумывали и осуществляли конкретные люди - ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, вкладывая в них все силы, свою ЖИЗНЬ (полностью), невероятно рискуя, обрекая себя на немыслимые усилия, жертвуя душевным и физическим здоровьем и многим - многим. Деньги - не главный риск. Главные в экономической истории - ОРГАНИЗАТОРЫ.
Ой, нелегко было решиться на строительство завода на Урале, где и людишек нет, и инструмента нет, и кормить рабочих нечем! Как Потёмкин заселял Новороссию безлюдную? Какая колоссальная душевная мощь была у человека, задумавшего и проталкивающего проект освоения богатств Норильска! А решиться строить завод по сжижению газа на Ямале, Крымский мост, рискуя если не всем, то многим, зная, что подавляющее большинство тебя ненавидит только за факт существования - это надо огромное мужество иметь.
Вот о чём следует писать и снимать фильмы. Материала на многие шедевры хватит.
Традиционалисты-соцреалисты могут писать и снимать о трудовых коллективах и героях-передовиках. А вот снять фильм о ГЕРОЯХ-ОЛИГАРХАХ - кому не слабо?!


Antiamerikan
Пусть лучше школьных часов на алгебру с геометрией добавят - больше толку будет.


Greenwood
Вы что? Так люди слишком умные станут, глядишь, научатся считать хорошо, а там и в экономике начнут разбираться лучше наших гуру Орешкина, Кудрина и Набиуллины, ещё роптать начнут, что их обкрадывают. Ну нафиг, пусть дальше "Дом-2" смотрят.


Украинский штурмовик МиГ-29

Департамент информационной политики и общественных коммуникаций АО "РСК "МиГ" распространил во вторник комментарий, в котором заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины намерен сделать из хорошего истребителя МиГ-29 посредственный штурмовик.





Странное предостережение в адрес Украины от РСК «МиГ». Да если ж майданные власти страну демонтировали, то что им стоит развалить собственную авиацию? Тьфу – раз плюнуть, и всего-то. Пусть строят из своих МиГ-29 хоть пидводный човен на распил очередного кредита МВФ, для получения которого Украине предложили распродать все государственные предприятия.

Комментарии наших читателей:

Андрей К
Зачем такое цирковое представление портить. Пусть пилят. ВВС Хорватии уже по земле бегает, после украинской "модернизации".

Астория
Сразу в танк, например в нАвозец.


Алексей N
Броню навесят, НУРСы, бомбы, прицелы... Быков запрягут.


Шурави
Вся проблема в ресурсе. Самолётов и вертолётов на Украине от СССР осталось много, да вот летать не на чем.
Дело в том, что во времена СССР назначенный ресурс военной техники находился в пределах 20-25 лет.
А больше и не считали необходимым делать, учитывая скорость развития техники.
Да так оно и было, не раз случалось, когда снимали с вооружения ещё до выработки ресурса. И доживали свой век самолёты и вертолёты, если повезёт, то на базах хранения, в ДОССАФ, Аэрофлоте. А если нет, то под разделку, или мишенью на полигон.
Хотя были и случаи продления. Тот Ту-16. Отдельные экземпляры дотянули до фантастического по тем временам возраста 32 года. И это при том уровне ремонта, обслуживания, эксплуатации.
При этом "ветеранов" берегли. Дальше "круга" не пускали. Или, к примеру опять же, Ми-6А ограничили под занавес нагрузку с 12 000 до 8 000 кг.

Украине при разделе СССР досталось техники много. Намного больше чем требовалось. И распорядились ею соответственно.
Часть сразу порезали в угоду американцам, что можно было продать, продали. С остальным тоже не церемонились. В первую очередь, то, что могло работать на коммерцию, работало, причём на износ и в условиях безумного демпинга. Мизер оставили в армии, остальное просто бросили. Бросили под открытым небом не сподобившись даже на элементарные работы по консервации. И эта брошенная техника с одной стороны пополнялась "загнанными лошадьми" с коммерции, с другой убывала на разделке.

Но, как я уже говорил, назначенный ресурс военной техники производства СССР четверть века. А сколько уже прошло с момента уничтожения СССР? Уже больше. Другими словами, самолётам и вертолётам произведённым в 1991 году пора стать на прикол.
А весь прикол как раз в том, что в ВСУ оставляли не самую новую технику, та на продажу пошла. А для ВСУ, как тогда полагали, достаточно и той, которой уже за 10-15. Ведь полагали, что одна из мощнейших экономик Европы на 1991 год обязательно со временем если не сделает сама, то купит самые передовые образцы (видать начитались Аксёнова "Остров Крым").
Но время расставило всё по своим местам. Принцип: сегодня распродам некоторое наследство, а уж потом завтра займусь промышленностью, оказался невозможен.

Он сродни: сегодня кое-что пропью, а завтра возьмусь за голову и устроюсь на работу.
Ибо как показывает практика, что большинство алкашей бросают пить, когда нечего и не за что.
Вот и нынешняя Украина похожа на вынужденного прервавшего запой алкоголика.
Прожектов много, да вот выполняемость их нулевая.

Стоянки, вроде как, и забиты авиационной техникой, но это уже в большинстве своём годный только на переплавку хлам. В лучшем случае источник запасных частей и агрегатов.
Здесь весьма показательный пример инициативы «Мотор-Сич», предприятие которое является относительным островком благополучия и то за счёт заказов РФ.
Там ни много ни мало вознамерились модернизировать старые Ми-8Т. Даже собственную модификацию изобрели, Ми-8МСБ.
Казалось бы, хорошая идея. Ведь «теэшек» в своё время произвели очень много. Но вот беда, производство данной модели прекратили в 1992 году.

И сейчас «Мотор-Сич», для своей модернизации несмотря на огромный запас Ми-8Т, лихорадочно рыщет по сусекам, собирая всё что более менее пригодное, включая и созданные на базе «тэшки» начиная от неё самой и заканчивая Ми-8ПП, Ми-8ВЗПУ, Ми-9. Но в любом случае, речь даже о сотне не идёт, так, жалкие десятки.


Братьям-белорусам – жирный плюс

Белоруссия готовится составить России серьёзную конкуренцию на международном рынке вооружений. Минск собирается активно продвигать на экспорт серьезно модернизированные еще советские системы ПВО: ЗРК «Бук-МБ» и новую систему РСЗО «Полонез» собственной разработки. Конечно, конкурировать с лучшими образцами российских вооружений белорусскому военно-промышленному комплексу будет очень сложно, но свою часть рынка он получит, особенно в сегменте оружия «для бедных», и в этом нет абсолютно ничего зазорного.





Если обойдёт Белоруссия, то за братьев стоит только порадоваться. Значит, сохранили промышленный потенциал, умело использовали возможности для подготовки рабочих и инженерно-конструкторских кадров, создали систему эффективного вложения средств в безопасность и новые рабочие места. Главное, чтобы и после смены главы государства (Александр Григорич в любом случае не Дункан Маклауд) всё это работала на коллективную безопасность Союзного государства.

Да и кто сказал, что это конкуренция, а не новый шаг в военно-промышленном партнёрстве?..

Комментарии наших читателей:

Kerosene
В России уже Бук-М3 испытания проходит. Дальность пуска 70 км. На СОУ 6 ракет.


Валерий Саитов
После пуска ракет, такой пакет-модуль снимается и вывозится для перезарядки на предприятие-изготовитель, либо на утилизацию, а на его место устанавливается новый.)))
И будут из Казахстана или Ирана модули на перезарядку возить в Белоруссию или придется строить во всех странах заводы для перезарядки. Не думаю, что это бюджетно.
А главное вот к чему привела политика коммунистов, понастроили "братьям" заводов ВПК по всему Союзу и в ближайшем зарубежье,а теперь расхлебываемся...получая конкурентов. А можно было (думая) только продавать им готовое оружие и жить припеваючи... как США.

Лопатов
8))))
Вы ещё забыли уточнить, что в Белоруссии умудрились сохранить эти предприятия. Явно недружественный России шаг 8))) Им надо было, как нам, банкротить и закрывать их, в здании- супермаркет, станки и оборудование- во вторсырьё.
Кстати, в создании конкурентов зачастую виновны "эффективные менеджеры" нашего ВПК.
К примеру, МЗКТ. Работали себе, имея единственного заказчика ВС РФ. И тут внезапно деляги из Ростеха решили за государственные деньги создать для КамАЗа производство, призванное заменить продукцию МЗКТ и БАЗа. Опять-таки за государственные деньги начались разработки "Платформы".
Как результат, МЗКТ переориентировался на Китай, а брянский автозавод практически сдох. Спасибо "Алмаз-Антею", спасли в последний момент, купив предприятие-банкрот. Правда, появился провал в десяток лет в разработке новой техники для ВС РФ, но разве это волнует, когда на кону огромные бюджетные деньги для "освоения".


Призрак бродит по Европе

Красиво, точно, молниеносно. Именно так был 12 февраля 2018 года из Украины был выдворен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Его сторонники еще только планировали организовать блокаду, а небольшой частный самолет уже взлетел из международного аэропорта «Борисполь» и взял курс на Варшаву.





Через пару дней Михо уже делал селфи в голландском автобусе – в стране мельниц, тюльпанов и легализованных лёгких наркотиков, демонстрируя новый справленный докУмент – голландское разрешение на работу. Потом Мишу видели в Мюнхене, потом где-то ещё. Так призраком и бродит по Европе. В общем, оно не тонет, ибо есть у революции начало, не у революции конца. Особенно, ежели это революция «гидности». А где-то в далёком Батуми стоят стеклянные полицейские участки – так же прозрачны, как и известные здания на улице Красных фонарей... Круг замкнулся.

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Spartanez300
Надо ему какую-нибудь банановую республику найти, может там где в президенты возьмут.


Лексус
Грузинам он тоже, как собаке "пятая нога". Может Южная Осетия "примет в объятия", на ближайшее дерево, можно на галстуке.

XII легион
Саакашвили надоел не только на Украине или в Грузии.
И не только американцам, но и на ВО).


О мирном населении Сирии вдруг забеспокоились в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к объявлению в Сирии перемирия. На месяц. Как сообщает пресс-служба ООН, с таким заявлением Гутерреш выступил после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта. По словам Гутерреша среди гражданского населения — большие потери…





Отчего же генеральный секретарь ООН вдруг стал так громко переживать за мирное население Сирии? Ранее ни у него, ни у его предшественника Пан Ги Муна не было замечено такой острой любви к мирным людям в Сирии. Напротив, по линии ООН и делалось всё для развязывания гражданской войны в Сирии. За демократию, за свободу, за права человека и так далее. Несколькими годами раньше то же самое ООН одобряла в Ливии.

Причиной забот о мирном населении Сирии стало, вероятно, поражение боевиков в провинции Идлиб. Боевики, теснимые сирийской армией, оказались перед угрозой полного разгрома. Вдобавок турецкие вооружённые силы готовы сокрушить курдский анклав Африн. Ещё немного, и последняя надежда американцев закрепиться в Сирии провалится. Вот откуда лёгкая паника в рядах ООН.

Комментарии наших читателей:

Сержант71
И у них вполне получается и спасать, и не давать расширять зону влияния асадовцам.


Лексус
Очень даже комфортно "проигравшие" (по мнению российских "деятелей" и СМИ) американцы себя в Сирии чувствуют, в отличие от "победителей".


Чичиков
Ближневосточный "Минск-2"! Спасение под эгидой ООН "утопающих" боевиков…


Пленник
Ну, спасать, положим, они их не будут. Им главное увеличить срок эксплуатации расходного материала.


Су-34 против F-15E

Все, кто хоть немного интересуется техническими особенностями современной боевой авиации, далеко не раз сталкивались с ура-патриотическими сравнительными обзорами многоцелевого истребителя Су-35С с малозаметным истребителем завоевания превосходства в воздухе F-22A «Raptor» либо высокоточного фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 с тактическим истребителем F-15E «Strike Eagle». В них можно встретить как вполне адекватные сопоставления отдельных качеств одной машины с аналогичными параметрами другой (к примеру, касательно маневренности и возможностей ближнего воздушного боя), так и абсолютно не соответствующие реальности сравнения бортовых радиолокационных комплексов, а также ударных возможностей. Зачастую необъективность таких обзоров заключается в том, что авторы оперируют устаревшей информацией лишь с русскоязычных источников, в то время как анализируемые изделия (чаще касается западноевропейской и американской техники) уже прошли от одного до двух и более этапов модернизации, считает обозреватель Е. Даманцев.





Су-34 могут похвастаться усиленными элементами конструкции крыла, центроплана, хвостовой части, а также массивными спаренными шасси, что в итоге привело к увеличению массы пустого «Утёнка» до 22000 кг. В ближней схватке пилотам Су-34 необходимо полагаться на кратковременный быстрый доворот в сторону цели, а также на потенциал ракеты Р-73 РМД-2.

Бронирование кабины экипажа можно считать неоспоримым преимуществом «тридцатьчетвёрки» перед «Страйк Иглом», ведь современный агрессивный театр военных действий, напичканный громадной номенклатурой средств ПВО средней и большой дальности, всё чаще заставляет тактическую авиацию «прижиматься» к земной поверхности, что часто приводит к горячей встрече с «Шилками». F-15E, в отличие от «Утёнка», вряд ли переживёт подобную встречу. Необходимо помнить и о том, что даже интеграция в БРЭО Су-34 радиолокационных, радиоэлектронных, а также оптико-электронных вариантов подвесных контейнеров тактической разведки «Сыч» (обеспечат преимущество «Утёнка» в разведывательных возможностях) не должна быть поводом для отказа от переоснащения новыми бортовыми РЛС на базе активных ФАР, ведь именно последние играют решающую роль в боевой обстановке.

Комментарии наших читателей:

Б-15
Значит, есть над чем работать. Да и Сирия показала, что Су-34 используется под прикрытием истребителей. Но это в локальных конфликтах. В глобальных будут неприятности.


синоби
Бомбер в одиночку летать не должен даже в теории. Особенно если противник равноценен.


kit88
На мой дилетантский взгляд, автор не берёт во внимание тот факт, что у нас для решения всех описанных задач предназначается не один самолёт (F-15), а три разных: Су-35, Су-34, Ту-22М3. И в каждом конкретном случае нужно сравнивать F-15 с одним из этой тройки.


Как разбомбить Россию и привлечь внимание читателей

Несколько дней назад официальный Вашингтон опубликовал новый Обзор ядерной политики, в котором рассматриваются различные вопросы в области безопасности США. Среди прочих тем в документе упоминаются проекты перспективного дальнего бомбардировщика и нового оружия для него. Американское издание The National Interest изучило доступные сведения и на их основании попыталось составить текущую картину. Темой его новой статьи стали перспективные средства поражения, которые придётся использовать американской дальней авиации в отдалённом будущем. Статья под традиционно кричащим названием «How America Plans To Make Sure the B-21, B-2 and B-52 Can Bomb Russia or China» («Как Америка собирается быть уверенной в том, что B-21, B-2 и B-52 смогут бомбить Россию или Китай») была написана постоянным автором издания Дэйвом Маджумдаром.





Выводы Д. Маджумдара, сделанные на основе известных и новых данных, очевидны. Получив новый бомбардировщик B-21 Raider и ракету LRSO, военно-воздушные силы Соединённых Штатов сохранят возможность прорыва развитой эшелонированной ПВО вероятного противника, в том числе с заделом на отдалённое будущее. Если же многообещающий проект не завершится удачей, то американская армия столкнётся с серьёзными проблемами и растеряет часть своего ударного потенциала. По этой причине, как считает автор, работы необходимо завершить без оглядки на сложности и проблемы.

Любопытно, что гипотетические удары по объектам России, а также Китая упоминаются только в заголовке статьи. В самой публикации подобная тема поднимается лишь чуть-чуть. Заголовок ради заголовка, не более того: проверенный способ привлечь читательское внимание!

Комментарии наших читателей:

prior
"B-21, B-2 и B-52 смогут бомбить Россию и Китай…" Смочь, может, они и смогут, да кто ж им даст?! Смогут даже взлететь, а приземляться-то будет уже некуда…


astepanov
Помнится, когда американцы "эффективно" бомбили Вьетнам, изрядную долю бомб они сбрасывали на Лаос, т. к. боялись лететь на свои аэродромы с неизрасходованным боезапасом. В связи с этим европейцам стоит задуматься: не получат ли они "подарки" от своих партнёров?


Западфшоке
Принципиально новым на Б-21 может быть новое стелс-покрытие CTN, которое презентовали в 2010 году в программе разработке Ф-35. Новая RAM CTN поглощает все диапазоны волн эффективно, и метровые в том числе, "почти черное тело".


Помири нас, Москва!

На севере Израиля неспокойно. У Израиля обострились трения с Сирией и Ираном. Израильские политики и эксперты считают, что в ситуацию пора вмешаться посреднику. И этим посредником могла бы стать Россия. Кроме неё, ситуацию разрулить некому. Именно русские помогут избежать полномасштабного военного конфликта. Время, когда в регионе посредничали США, ушло в прошлое.





Москва пока ограничивается заявлениями о «серьёзной обеспокоенности», которое, кстати, походит скорее на критику действий Израиля, нежели на посредничество между Израилем, Сирией и Ираном. «В Москве с серьёзной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряжённости внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договорённости по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны», — говорится в заявлении МИД РФ на сайте ведомства. Далее МИД России призвал «вовлечённые стороны» к проявлению сдержанности.

Но какая сдержанность может быть на войне?

Комментарии наших читателей:

ВЕРЕСК
В свете последних событий, думаю, Израиль начал метаться по простой причине: нет надёжи на США. "Гегемоник" за сателлита не встрянет. Печально будет, если раздача с трёх сторон прилетит. Жаль людей. А ведь сказка ложь, да в ней намёк. Ребята, давайте жить дружно. Не хотите — это уже не только ваши проблемы! Нам ещё впарываться за вас придётся. Где ваши Штаты? Помощь, ждите ответа!


Chertt
Вы же реалист. Как вы думаете, сколько часов понадобится Израилю, чтобы все "раздачи" купировать, а "раздатчиков" с песком перемешать? Израиль спасать не надо. А вот мусульманских соседей Израиля, если что, спасать придётся.


ВЕРЕСК
В этом я пессимист. Если, не дай бог, завяжется, плохо будет всем. У Израиля боезапас не вечен.


andj61
Было время, когда Израиль воевал одновременно со всеми своими соседями: Ливаном, Сирией, Иорданией, Египтом, а также Ираком. При этом другие арабские страны тоже в стороне не оставались. И одержал победу. Сейчас единства среди арабов нет, и война с Сирией, «Хезболлой» и Ираном не может нести угрозы существованию Израиля. И войну эту, скорее всего, Израиль выиграет. Вот только война Израилю тоже не нужна. Израиль опасается усиления «Хезболлы» и Ирана в Сирии? Но и Асаду, и «Хезболле», и Ирану нужно сначала решить вопрос с мятежниками и террористами, а потом Сирии предстоит заново строить государство, а у Ирана имеется противостояние с Саудовской Аравией — и в Йемене, и в Катаре, и вообще на Ближнем Востоке. Лишнее вооружённое противостояние и тем более война не нужны никому. Значит, возможность договориться имеется. И Россия вполне могла бы выступить посредником на таких переговорах.


Ещё больше русского газа!

12 февраля немецкая национальная Ассоциация операторов газотранспортных систем FNB Gas объявила о включении газопровода European Gas Pipeline Link (EUGAL), соединяющего магистральный газопровод «Северный поток-2» и газовый узел в Ольбернхау, расположенный на германо-чешской границе, в план развития немецкой газовой сети на 2018-2028 гг.

Оператором нового газопровода будет Gascade Gastransport, принадлежащий российскому «Газпрому» и Wintershall, который получит 50,5%. Младшими партнерами строительства станут немецкие Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и Ontras Gastransport, которым будут принадлежать по 16,5% новой трубы.





Можно признать, что наступление США на европейские позиции российского «Газпрома» провалилось. В далёком 2004 г. Вашингтон ставил задачу сократить как минимум вдвое (с 21% до примерно 10%) присутствие российского газового монополиста на европейском рынке. Спустя 13 лет после открытия военных действий против русского газа «Газпром» контролирует 35-36% европейского газового рынка (вместо 21%) и нацелился в будущем на планку в 40%. Американский «газовик» мистер Трамп со своими планами по СПГ, похоже, крупно проигрывает…

Комментарии наших читателей:

lis-ik
Даже если всё так радужно, то не вижу повода для радости для основной массы населения РФ, просто олигархи станут ещё немножко богаче, а конкретно Россия не поимеет от этого ничего, и так будет продолжаться постоянно, пока в конституцию не вернётся пункт про недра.


Кубик123
Откровенный-то бред зачем писать? Если бы все было так, как вы пишете, внутри России никто бы и не заметил изменений от падения цен на нефть и газ в 2014 году. А "Северный поток-2" просто исключает из транзита Украину и Польшу. Вот и вся причина их воя по этому поводу.


Anyone
Я тоже не вижу ни одного повода радоваться очередному газопроводу/нефтепроводу в ЕС. У меня газопровод среднего давления проходит в 900 метрах от участка. Подключение к нему стоит где-то от 750 тыс. руб и выше, и то, если наберётся хотя бы 12 участков. Это средняя цена по области: проект, утверждение, согласование, монтаж, врезка, проект "нутрянки", котёл, проект котельной, проект вентиляции и т.д. И за всё плати, плати, плати… Я бы вообще обложил бы продажу газа и нефти за границу гигантскими пошлинами. А вот продукции переработки нефти/газа предоставил бы максимально благоприятные условия для экспорта. А то вся наша околовластная олигархия присосалась, как вампир, к недрам, и качает и продаёт, качает и продаёт. А государство от этого получает налоги, которые прямиком отправляет в США, покупая на них американские долговые обязательства. Ни промышленности не развивается, ни производства. Только чиновники, их родственники и нефтебизнес пухнут от денег — уже всю недвижимость в Майами и Лондоне скупили… Поэтому мне кажется, что эти восторженные сказки венского леса "про трубу", которыми полнится рунет, заказывает «Газпром» или «Роснефть» ))


ЛМН
По мне, так Россия поимеет, и немало.
1. Россия посадила на крючок лидера Европы. Сильнейшую экономику Европы.
2. Второе следует из первого. Германия отворачивается от США. И всё, что их связывает, — это, увы, всякие древние договоры типа НАТО.


Ядерная доктрина США хорошая, а русские — плохие

Министр иностранных дел Японии Таро Коно выступил с резким антироссийским заявлением. Он сообщил, что действия России «привели к ситуации, когда США вынуждены разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности».





Такого рода заявления наводят на правильную мысль: что бы в Токио ни говорили об инвестициях и сближении с Россией, сближаются японцы по-прежнему с США.

Степень государственной самостоятельности Японии, несмотря на её «самообороняющуюся» армию, остаётся под большим вопросом. На практике Япония прислуживает США. И это не может не учитывать Россия. Критика в адрес России и тёплый привет американским ядерным боезарядам уж никак не приблизят Токио к мирному договору с Москвой.

Комментарии наших читателей:

Быков.
У японцев есть свой Порошенко, это Коно.


Chertt
Нет никакого прокола у самураев. Они действуют, находясь под военной оккупацией США. И поступают так, как им разрешает господин.


yehat
Даже рядовые японцы примерно на 70% уверены, что страна несамостоятельна. В элите и политике таких не меньше 90%. На Окинаве — 100%.


Сокращаете или разрабатываете?

Белый дом скрывает факты о состоянии ядерного оружия в США, заявляет «Вашингтон пост». Ряд экспертов раскритиковал подготовленный Пентагоном «Обзор ядерной политики», в котором умалчивается разработка американцами новых вооружений, в частности, межконтинентальных баллистических ракет.

Глава информационного проекта о ядерных вооружениях в Федерации американских учёных Ханс Кристенсен в интервью газете рассказал, что США приняли на вооружение новые системы в 1990-х и в начале 2000-х годов. В России модернизация началась позднее. Поскольку доклад берет 2010 год как точку отсчёта динамики развития ядерного оружия, это позволяет Белому дому утаить реальное состояние военной отрасли. Кроме того, в таблицу не включили некоторые американские системы, которые разрабатываются, но пока не приняты на вооружение. К ним относятся бомбардировщик B-21 Raider, ракетный подводный крейсер класса Columbia, новая крылатая ракета большой дальности и новая межконтинентальная баллистическая ракета.





Сколько Америка ни вооружайся, ей всё будет мало. Ежели не утаивать, то на что годятся все новые оборонные планы Трампа и его команды, которая решила возродить США на основе рецептов Рональда Рейгана, пророка гибели коммунизма? Трампу осталось только напророчить крах России. Ах да, это уже сделал Обама, когда заявил о «разорванной в клочья» экономике России!..

Комментарии наших читателей:

maxim947
Тут схема проста: если есть следствие, то нужно найти причину. Так вот, данная статья, как и многие предшествующие, — это следствие, а причина — это банальные деньги, которые необходимо выбить, в данном случае из конгресса. Вот и долбят эту тему, хотя оружия у них завались, в т.ч. головы ракет, лежащие на складах, которые они обещали утилизировать по договору с нами о сокращении ядерного оружия, плюс химоружие…


Scoun
Для нас ничего хорошего.
1. Модернизация их носителей ядерного оружия закончилось сравнительно недавно, в 2000-х.
2. Тихой сапой они работают над новыми носителями ЯО и при этом прибедняются: типа Россия и Китай модернизируют, а мы стоим на месте. Это получается враньё! Они успешно и давно трудятся над новыми видами оружия.


Лексус
Шахты они, за исключением совершенно старых от "Титанов", в отличие от нас, не взрывали, оружейный плутоний никому не продавали, боеголовки и "автобусы" сняли и на хранение отложили. У них большой возвратный потенциал.


Бесплатные похороны гарантируются

Чего боится «весь мир»? Того, что есть у России. А что у неё есть? «Страшное» советское оружие. Это какое? «Искандеры»! Об этом пишет польское издание «Wirtualna Polska» (WP), авторы которого указывают на «самое опасное оружие» в арсенале русских. Страх страхом, но у поляков есть и повод для радости: если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты.





К тем полякам, которые не хотят выплачивать кредиты, может присоединиться и правительство: в последнее время в европейской прессе активно муссируется идея «отсоединения» Польши от ЕС. Мол, к 2020 году Варшаве придётся из донора ЕС превратиться в плательщика, и настанет время отказаться от дружбы с Брюсселем.

Впрочем, эта дружба уже сегодня испытывается на прочность политическими скандалами: Брюссель грозит полякам санкциями из-за недемократической реформы судебной системы.

Как-то не везёт Польше в последнее время. Одна радость: после ядерной войны не придётся на похороны тратиться.

Комментарии наших читателей:

Vard
Сплошные ништяки… Например, не будет расходов на похороны…


Горный стрелок
Ну да, кредиты ЕС выплачивать будет не нужно. Да и вообще никакие деньги будут не нужны. У покойных нет карманов.


Runoway
Мысль из разряда: если врачи скажут, что жить осталось месяц, возьму кредит и оторвусь по полной.


Tusv
Рано радуетесь. Будете выплачивать контрибуции и репарации.
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин


31

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. Котище Сегодня, 08:03
    Обзором за неделю Авторы одновременное порадовали, опечалили и заставили задуматься! Так что спасибо.
    Котище
    1. татарин 174 Сегодня, 08:13
      Цитата: Котище
      Авторы одновременное порадовали, опечалили и заставили задуматься

      Ну как всегда же. Пока ничего нового в мире. Вот меня всегда один вопрос интересует, а что будет, если вдруг, гипотетически, на Землю нападут инопланетяне, мы все объединимся или англо-американцы попытаются сдать нас, типа у России земли большие.
      татарин 174
      1. МИХАН Сегодня, 08:23
        Доброе утро братцы и небратцы..! Жива Россия, обзор как всегда на пять!
        Тут новость неплохая наши штатников в сухую раздербанили (хотя ОИ не смотрю)
        И все же приятно..
        МИХАН
        1. Ил-18 Сегодня, 10:35
          Михан! А я смотрю. Точнее, стал смотреть. Столько у нас молодых и перспективных, оказывается.
          Одно обидно: у нас, как всегда, чем хуже, тем лучше. А так, без этих наездов, эти пацаны и девчонки не вышли бы на серьезные соревнования. Сидят функционеры, и им результаты сейчас нужны, а будущее, это не их забота, до пенсии надо досидеть.
          Авторам обзора +, успокоили - всё, как обычно.
          Ил-18
          1. МИХАН Сегодня, 10:52
            Цитата: Ил-18
            А я смотрю. Точнее, стал смотреть. Столько у нас молодых и перспективных, оказывается.

            Перспективных очень много ,особенно в провинции, которые готовы не за деньги побеждать а за ЧЕСТЬ РОДИНЫ ..Но Увы им сложно пробиться, но скоро думаю этим вопросом займутся ..
            Дерутся наши все же , назло всем!

            О Спорт, ты Мир !
            МИХАН
          2. vladimirZ Сегодня, 11:05
            Внимание! Мнение летчика испытателя Героя России Магомеда Толбаева о авиакатастрофе с АН-148. Смотрите и делайте выводы, хотя бы для себя.
            vladimirZ
            1. сибиралт Сегодня, 12:07
              При любой катастрофе с гибелью людей есть место происшествия. И главный там по закону должен быть следователь (или руководитель следственной группы). Ему ни один прокурор или министр там не указ. Все работы и поиски подлежат обязательному протоколированию. Какие могут быть спасатели на месте крушения самолета, после которого остались лишь фрагменты тел и осколки от разрушенного самолета? Чего они там спасают? belay Почему не работает система и Закон? Кто в этом виноват если не наше правительство и гарант?
              сибиралт
        2. Удав КАА Сегодня, 11:13
          Цитата: МИХАН
          Доброе утро братцы и небратцы..! Тут новость неплохая наши
          мужики взяли СЕРЕБРО в лыжных гонках...Причем, дважды на этапах были лидерами... Поэтому, точно:
          Жива Россия!

          Виталя, привет! И долгих лет тебе!Друг ты наш СЕРДЕШНЫЙ!!! laughing
          Удав КАА
          1. МИХАН Сегодня, 11:28
            Цитата: Удав КАА
            Цитата: МИХАН
            Доброе утро братцы и небратцы..! Тут новость неплохая наши
            мужики взяли СЕРЕБРО в лыжных гонках...Причем, дважды на этапах были лидерами... Поэтому, точно:
            Жива Россия!

            Виталя, привет! И долгих лет тебе!Друг ты наш СЕРДЕШНЫЙ!!! laughing

            Спасибо Удав КАА Александр , твое мнение мне очень важно..От души за поддержку брат! fellow
            МИХАН
      2. bouncyhunter Сегодня, 08:25
        Цитата: татарин 174
        а что будет, если вдруг, гипотетически, на Землю нападут инопланетяне

        Согласно Голливудским традициям инопланетяне нападут на США - это у них во всех фильмах происходит . И возникает вопрос : может , инопланетяне не нападают , а хотят избавить нашу планету от матрасов ??? what
        bouncyhunter
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:58
          Цитата: bouncyhunter
          Согласно Голливудским традициям инопланетяне нападут на США - это у них во всех фильмах происходит .

          к счастью, у америки, есть морские пехотинцы,чего инопланетяне,никак не ожидали...
          андрей юрьевич
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:03
            Моё почтение , Андрей Юрьевич ! hi
            Цитата: андрей юрьевич
            к счастью, у америки, есть морские пехотинцы,чего инопланетяне,никак не ожидали...

            Угу , именно поэтому инопланетяне получают по сусалам от USMC и убираются восвояси несолоно хлебавши (кто уцелел , есессна) .
            bouncyhunter
            1. андрей юрьевич Сегодня, 09:35
              Цитата: bouncyhunter
              Угу , именно поэтому инопланетяне получают по сусалам от USMC и убираются восвояси несолоно хлебавши (кто уцелел , есессна) .
              yes hi
              андрей юрьевич
          2. злой партизан Сегодня, 10:04
            Цитата: андрей юрьевич
            у америки, есть морские пехотинцы,чего инопланетяне,никак не ожидали...

            Да какие там морпехи! negative Да там одного Брюса Уиллиса good на всех инопланетян-за глаза! yes
            Привет, пенсия! drinks
            злой партизан
            1. Удав КАА Сегодня, 11:31
              Цитата: злой партизан
              Да какие там морпехи!

              Какие, какие...ПОЛОСАТЫЕ, блин!
              Привет , партизанен!
              Я собственно о другом. Почему никто не комментирует технические, тактические, военно-политические моменты подготовленного для нас модераторами обозрения? ("Абидна, панимаешь ли, дааа...")
              Удав КАА
      3. Котище Сегодня, 10:38
        Это к фантастической литературе!
        Хотя, проблематику Вы подняли интересную. Старые мэтры времен холодной войны, как зарубежные так и наши безаппеляционно считали, что человечество объеденится перед внешней угрозой. При этом, наши были уверены, что сеи события наступят под красным знаменем коммунизма, а забугорные прозаики формировали некий альянс или содружество естественно на основе капиталистической моделе. С конца 70-х научная фантастика начала не заморачиваться подобным вопросом и "зеленые человечки" нападали на уже объедененную землю. Иногда русский след занимал такую нишу, что ...... К примеру, серия Батлетех. С 00 ряд наших фантастов из ящика пандоры вынул призрака "монархии" и "империи" и все опять понеслось по новой! Один только Череп на руковке и на небесах Перумова или Армагедон Золотникова, чего стоят. Что ждет нас завтра? Посмотрим на книжных полках!!!
        Р.s. Хотя был еще один из вариантов развития событий "на чужой территории и малой кровью" последняя книга Волкова, автора "Волшебника изумрудного города". Там американская девочка Эмми, американская собака, американский Железный дровосек и др. забугорные герои мочат "зеленых человечиков" на территории штата Канзас!!!
        Котище
  2. 210окв Сегодня, 08:18
    По поводу авиационной трагедии.Пилотов готовят конечно из рук вон...После "танцев" в Ульяновске ничему не удивишься.А сын туда поступать собрался...По поводу ЧВК...Погибли люди.И НАШИ люди.Явно была несогласованность.И цинизм наших ведомств поражает.А дальше?Ну ждем ХХП....Наверное будет.После дождичка в четверг.
    210окв
    1. МИХАН Сегодня, 08:26
      Цитата: 210окв
      По поводу авиационной трагедии.Пилотов готовят конечно из рук вон...После "танцев" в Ульяновске ничему не удивишься.

      Я с вами согласен..! После трагедии ,я сразу этих сопляков "пилотов" вспомнил, все начинается именно с таких "плясунов"
      МИХАН
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Boris55 Сегодня, 09:05
          Цитата: 210окв
          Просто поражает реакция властей на это.

          Может по тому что ЧВК не гос структура. ЧВК создавалась как раз для того, что бы отделить государство от проводимых ими операций, а вы предлагаете их легализовать.
          Boris55
          1. 210окв Сегодня, 09:25
            Я не предлагаю их легализовать.Я просто хочу напомнить что ЭТО НАШИ ЛЮДИ.И они воюют в итоге за интересы нашей Родины.Как,по долгу или за деньги-это другой вопрос.
            Цитата: Boris55
            Цитата: 210окв
            Просто поражает реакция властей на это.

            Может по тому что ЧВК не гос структура. ЧВК создавалась как раз для того, что бы отделить государство от проводимых ими операций, а вы предлагаете их легализовать.
            210окв
            1. Boris55 Сегодня, 09:29
              Цитата: 210окв
              Я просто хочу напомнить что ЭТО НАШИ ЛЮДИ

              А когда это, благодаря вам, поймут во всём Мире, как вы думаете, что за этим последует? Вы считаете, что нам для полного счастья именно этого и не хватает?
              Boris55
              1. Ольгович Сегодня, 10:20
                Цитата: Boris55
                А когда это, благодаря вам, поймут во всём Мире, как вы думаете, что за этим последует? Вы считаете, что нам для полного счастья именно этого и не хватает?

                В почти всем мире считают, что США разбили (безнаказанно) именно Российскую войсковую колонну.
                "тонкости" о ЧВК никого не интересуют.
                Или ЧВК с россиянами должно действовать под общим командованием и защитой или россиян в ЧВК не должно там быть
                Ольгович
          2. слава1974 Сегодня, 10:22
            ЧВК создавалась как раз для того, что бы отделить государство от проводимых ими операций,

            Так официально ЧВК у нас нет. Судя по заявлениям из МО и МИДа у нас есть незаконное вооруженное формирование ( чуть не написал "бандформирование" ), которое действует в Сирии.
            слава1974
    3. Удав КАА Сегодня, 11:38
      Цитата: 210окв
      По поводу авиационной трагедии.

      Только что пришло сообщение о крушении иранского пассажирского самолета. 60 человек погибли...
      Остается Турция -- и можно искать американский след...
      Фантастика, конечно, но если в этих моментах над районом висел какой-нибудь ИСЗ РТР, то можно и попристальнее посмотреть на ситуацию.... yes
      Удав КАА
  3. урман Сегодня, 08:23
    А комиссии между тем ведут свои расследования, о результатах докладывая исключительно «кому надо», ибо общественности российской, несмотря на то, что она тоже самолётами российских авиакомпаний «иногда» летает, знать реальных причин, конечно же, не положено. \\\\\\\\\\\\
    Посмотрите в ютубе ,мнение об этой и других авиа катастроф , Магомета Талбоева.
    Мужик резкий , ну дело своё знает и не равнодушный.
    урман
    1. Удав КАА Сегодня, 11:51
      Цитата: урман
      знать реальных причин, конечно же, не положено.
      Естественно, перед выборами никто помпу качать не будет...Сразу же пропали свидетели, которые видели горящий, разваливающийся на части самолет...А ведь первые интервью были именно такими. Мне это напомнило ситуацию с Боингом, летевшим из Египта и "случайно" упавшим на Синайском полуострове. И 50га, засеянных обломками, никому ни о чем не говорит...
      С другой стороны -- параметрические датчики...броски скорости, не включенная система обогрева датчиков ППД...Неужто экипаж так лоханулся!? recourse
      Если так, тады -- ОЙ!!! belay
      Удав КАА
      1. урман Сегодня, 12:00
        Цитата: Удав КАА
        Неужто экипаж так лоханулся!?

        На видео в ютубе он более развёрнуто говорит,
        что мол не лётчики а операторы, сто метров набрали, автопилот включают
        и за кофе , иначе говорит как могли сигнализацию не увидеть о выключеном обогреве, 50 секунд не видели а это целая вечность, сами датчики отогреваются за 10 секунд после включения обогрева.
        Да и про нерадько интересно и про территорию ЛИИ.
        урман
  4. МИХАН Сегодня, 08:44
    18 февраля – День освобождения Дебальцево от украинских карателей

    Помянем мужики павших ополченцев ! Вечная им память неизвестным солдатам русского мира.... hi

    Вот памятник поставили ..Чтобы помнили все!
    МИХАН
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:59
      Виталий - soldier -это нужно не мертвым, это нужно живым! !! soldier hi
      Геркулесыч
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:01
      Виталя , привет ! hi
      Цитата: МИХАН
      Помянем мужики павших ополченцев ! Вечная им память неизвестным солдатам русского мира....

      Присоединяюсь ! soldier
      bouncyhunter
      1. МИХАН Сегодня, 09:27
        Цитата: bouncyhunter
        Виталя , привет ! hi
        Цитата: МИХАН
        Помянем мужики павших ополченцев ! Вечная им память неизвестным солдатам русского мира....

        Присоединяюсь ! soldier

        Привет Паша ! Читаю тебя всегда брат..За Белоруссию всех порву и за Батьку, держитесь браты и никого не слушайте.. soldier
        МИХАН
    3. андрей юрьевич Сегодня, 09:04
      Цитата: МИХАН
      Помянем мужики павших ополченцев

      тебе нельзя после инфаркта!
      андрей юрьевич
      1. МИХАН Сегодня, 09:30
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: МИХАН
        Помянем мужики павших ополченцев

        тебе нельзя после инфаркта!

        Не дождетесь Юрьич..хе хе Я еще вас всех переживу! drinks Врачи у нас хорошие , операцию провели блестяще и БЕСПЛАТНО! Еще повоюем за матушку Россию.. soldier
        МИХАН
        1. Ил-18 Сегодня, 10:39
          Милан! Скорейшего выздоровления.
          Ил-18
  5. изя топ Сегодня, 08:46
    товарищи,простите меня за всё... recourse
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:58
      Изя, прощаем, однозначно, а за что? ?? belay what
      Геркулесыч
    2. андрей юрьевич Сегодня, 09:02
      Цитата: изя топ
      товарищи,простите меня за всё... recourse

      ты чо Изя? belay ты чо собрался делать??? what belay
      андрей юрьевич
      1. Boris55 Сегодня, 09:09
        Цитата: андрей юрьевич
        ты чо Изя? ты чо собрался делать???

        Изя хочет сдать всех sad Недопустим этого!!! stop
        Boris55
        1. изя топ Сегодня, 09:14
          Цитата: Boris55
          Изя хочет сдать всех

          на опыты? feel
          Цитата: андрей юрьевич
          ты чо Изя? ты чо собрался делать???

          чо,чо...водку жрат drinks
          Цитата: Геркулесыч
          Изя, прощаем, однозначно, а за что?

          ну, за что-нибудь request
          изя топ
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:17
            И я хочу попросить прощения у всех, особенно у модератора Вадима Смирнова! (Интересно, он меня простит и снимет с меня три моих предупреждения? feel smile )
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
              Саня , привет ! hi Присоединяюсь к твоим словам и прошу прощения у всех друзей и не очень друзей .
              bouncyhunter
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:19
                Цитата: bouncyhunter
                Саня , привет !

                Привет, Паша! hi drinks Извини, сразу не ответил - на работу бегал. С Широкой Масленницей тебя и всех форумчан!
                СРЦ П-15
          2. Boris55 Сегодня, 09:31
            Цитата: изя топ
            на опыты?

            Смотря кому заложите, но судя по ответу, догадываюсь кому laughing
            Boris55
          3. андрей юрьевич Сегодня, 09:32
            Цитата: изя топ
            чо,чо...водку жрат

            фу....напугал чорт! fool да жри...жалко что ли,деньги твои,печень твоя...имеешь право! laughing
            андрей юрьевич
      2. МИХАН Сегодня, 09:34
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: изя топ
        товарищи,простите меня за всё... recourse

        ты чо Изя? belay ты чо собрался делать??? what belay

        Юрьич , ты не русский ,что ли ..? Сегодня Прощенное воскресенье православное ! Все прощения просят ..Давай тоже проси прощение, я прослежу ! lol
        МИХАН
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:40
          Цитата: МИХАН
          Юрьич , ты не русский ,что ли ..?

          чисто русский,но атеист,не верю ни в Богов ни в Миханов...,а прощения просить,прав Борис55- вовремя нужно...
          андрей юрьевич
          1. Арберес Сегодня, 11:50
            Цитата: андрей юрьевич
            ,а прощения просить,прав Борис55- вовремя нужно...


            Покаяние дорого вовремя.
            Извинений река-не беда.
            Жаль, что мир так нелепо устроен
            И прощают не все и всегда.

            Как поживешь? В какую смену трудишься? drinks
            Арберес
      3. Арберес Сегодня, 11:20
        Цитата: андрей юрьевич
        ты чо Изя? ты чо собрался делать???
        hi drinks

        Изя, Друг мой, а ведь ты прав! Прощать надо, иногда хотя бы!
        Андрей Юрьевич, мое почтение! Рад видеть вас ДРУЗЬЯ в добром здравии!

        И меня простите, братцы!
        И за это и за то.
        Согревают душу встречи
        На почтеннейшем В.О.
        Все тропинки и дорожки
        Нас ведут на сайт всегда.
        Пусть СМИРНОВ простит нас грешных?
        Мы же его простим, Друзья!
        Арберес
    3. МИХАН Сегодня, 09:09
      Цитата: изя топ
      товарищи,простите меня за всё... recourse

      И меня братцы тоже простите за ВСЕ! Иногда резок бываю и чушь пишу , но это все по доброте душевной и эмоции зашкаливают..

      Храни Бог Россию и русских !
      МИХАН
      1. Boris55 Сегодня, 09:14
        Цитата: МИХАН
        Храни Бог Россию и русских !

        А на картинке то на храмах могильных крестов нет и это правильно. Давно пора очистить храмы души нашей от скверны, превративших их в склепы могильные.

        ps Прощения просить надо вовремя, а не раз в год.
        Boris55
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:33
          Цитата: Boris55
          ps Прощения просить надо вовремя, а не раз в год

          красиво задвинул...внушает! yes
          андрей юрьевич
        2. МИХАН Сегодня, 09:37
          Цитата: Boris55
          А на картинке то на храмах могильных крестов нет и это правильно. Давно пора очистить храмы души нашей от скверны, превративших их в склепы.

          Все таки плюнули в душу .. angry Я вас прощаю за это бесовское высказывание..
          МИХАН
          1. андрей юрьевич Сегодня, 09:41
            Цитата: МИХАН
            Цитата: Boris55
            А на картинке то на храмах могильных крестов нет и это правильно. Давно пора очистить храмы души нашей от скверны, превративших их в склепы.

            Все таки плюнули в душу .. angry Я вас прощаю за это бесовское высказывание..

            тогда кулаками не маши,а вторую щеку подставь как тебе твой учитель велел... laughing
            андрей юрьевич
            1. МИХАН Сегодня, 10:59
              Цитата: андрей юрьевич
              тогда кулаками не маши,а вторую щеку подставь как тебе твой учитель велел.

              Да сейчас постоянно подставляю angry ...Я ведь обещание дал ,не трогать вашего "брата либераста"..А развелось вас здесь невидимо..Эх в атаку бы с шашкой и рубать рубать..хе хе Шутка!

              Ну в атаку пошел мужики..Будем живы не помрем !
              МИХАН
          2. Boris55 Сегодня, 09:46
            Цитата: МИХАН
            Я вас прощаю за это бесовское высказывание..

            Картинка ваша пищу для разума дала... Не подскажите, почему черти в церквях водятся?

            В общем, и вы меня простите, как я сам самого себя прощаю.
            Boris55
            1. МИХАН Сегодня, 10:15
              Цитата: Boris55
              Картинка ваша пищу для разума дала... Не подскажите, почему черти в церквях водятся?

              Это на Украине из фильма "Вий" хе хе Все так и вышло , как в фильме..
              Ведьма чем то Юльку напоминает, ну а Вий Петя с похмелья.. laughing
              Монах Янукович....Все упал под стол мужики..ха ха ха wassat crying
              МИХАН
    4. злой партизан Сегодня, 10:55
      Цитата: изя топ
      товарищи,простите меня за всё...

      Аминь, Изя, аминь. И успокойся. yes
      Привет, единоверец! drinks
      злой партизан
  6. Ольгович Сегодня, 10:27
    vladimirZ
    Злой умысел был уже сначала ликвидации единого гражданского авиаперевозчика - советского Аэрофлота.
    Всё остальное: катастрофы, развал гражданской авиации, как системы, с последующим уничтожением массового гражданского самолетостроения и пр. - это последствия преступного умысла руководителей государства.

    Бедные американцы и европейцы, как же они "рискуют", летая самолетах МНОЖЕСТВА авиапревозчиков!
    Надо им рассказать... yes
    Ольгович
    1. Котище Сегодня, 11:02
      Уважаемый Олегович, истину надо искать где-то по середине!
      К сожалению система организации безопасности на авиатранспорте имеет в нашем государстве весьма извращенную форму. Кто хоть раз пытался купить своему ребенку стакан воды или бутерброд в аэропорту это знает. Фактически государство имея желание скрестить "ужа с ежем" то есть свободный рынок и безопасность получила некого уродца заточенного на прибыль. Так что возрождать компанию монополиста смысла нет, даже скажу больше больше того Аэрофлот необходимо лишать "плюшек" государства. Необходимо наводить порядок с ценообразованием "авиационного керосина". И создавать малую авиацию. Да-да именно возрождая малый авиапром мы сможем решить множество системных проблем, начиная от резерва пилотов, до подъема экономики.
      Котище
      1. Ольгович Сегодня, 12:17
        Цитата: Котище
        К сожалению система организации безопасности на авиатранспорте имеет в нашем государстве весьма извращенную форму. Кто хоть раз пытался купить своему ребенку стакан воды или бутерброд в аэропорту это знает. Фактически государство имея желание скрестить "ужа с ежем" то есть свободный рынок и безопасность получила некого уродца заточенного на прибыль. Так что возрождать компанию монополиста смысла нет, даже скажу больше больше того Аэрофлот необходимо лишать "плюшек" государства. Необходимо наводить порядок с ценообразованием "авиационного керосина". И создавать малую авиацию. Да-да именно возрождая малый авиапром мы сможем решить множество системных проблем, начиная от резерва пилотов, до подъема экономики.

        Уважаемый Котище, трудно с Вами не согласиться hi
        Ольгович
  7. Ил-18 Сегодня, 10:43
    Дорогие читатели и почитали ВО, администраторы и модераторы, православные и все! Сегодня Прощенное Воскресенье. Простите меня.
    Ил-18
  8. NordUral Сегодня, 11:23
    Нас не догонят
    Мучают меня сомнения, не пустая ли, ну почти, пустая это болтовня. Лапша на наши и пентагоновские уши. Там, где Рогозины и К, одни провалы. А сколько их сидит на теплых местах, да еще и отпрысков талантливых тащат.
    Есть что стоящее - проверяйте в Сирии, да и с пользой для дела. И сейчас , и наперед. Когда грянет не по детски, и не сработает ничего, не у кого будет спрашивать, да и не у кого. И мне этот вариант совсем не нравится.
    Хочу, как во времена Сталина - молча делали, но враг боялся, потому как знал - все работает, как заявлено.
    А сейчас громкая бахвальба и пшик на деле. Болтать надо меньше, пиарщики вшивые, и молча наш потенциал наращивать. А проверять есть на чем. И в Сирии, и на Черном да Балтийском морях, везде, где лезут натовцы.
    А не можете - уйдите, срите в золотые унитазы в своих честно наворованных поместьях, мы даже не отнимем их у вас, только уйдите миром. Надоели вы все хуже горькой редьки.
    NordUral
  9. Котище Сегодня, 11:25
    А ведь сегодня праздник Уважаемые!
    99 лет со дня создания органов внутренних дел на транспорте!!!
    Так что Всех кто связал свою жизнь с рельсами, шпалами и пропелером с профессиональным праздником!!!!!

    Котище
  10. serriy Сегодня, 12:00
    Прочитал, что пишет Магомед Толбоев о катастрофе АН-148 и не только
    https://publizist.ru/blogs/34/23430/-?utm_source=
    finobzor.ru
    Как-то неладно всё в нашем королевстве. no no no negative
    serriy
  11. Удав КАА Сегодня, 12:13
    Министр иностранных дел Японии Таро Коно ... сообщил, что действия России «привели к ситуации, когда США вынуждены разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности».
    Блин! Ну при чем здесь Россия!? Это действия СССР привели к тому, что Штаты в конце войны сбросили 2 атомных бомбы на Японию...
    И никто не хочет вспоминать про разгром миллионной Квантунской армии...Не патриотично...Зато сегодня патриотично оккупантов облизывать и валить с больной головы на здоровую.
    Ну, круглые сироты: ни стыда, ни совести!!!
    Удав КАА
Картина дня