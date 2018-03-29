«Мы пробьём брешь, остальное будет само собой»

Серьёзным недостатком германского плана был отказ от планирования операции в глубину после прорыва обороны противника. Людендорф фактически отказался от планирования операции в глубину. Он заявлял: «Мы пробьем брешь, остальное будет само собой».Выход России из войны и начавшаяся вслед за тем систематическая переброска германских войск с Восточного фронта на Западный не оставляла у генеральных штабов Англии и Франции сомнений в том, что в ближайшее время Германия нанесёт мощный удар на Западноевропейском театре военных действий. Было очевидно, что дальше вести позиционную войну на истощение германский блок не в состоянии, и попытается вырвать победу в решительном наступлении.Уже 26 июля 1917 г. на межсоюзной конференции в Париже руководители союзных армий генералы Ф. Фош, А. Петэн, Д. Першинг, Л. Кадорна и В. Робертсон составили согласованный доклад под названием «Что делать в случае выхода России из войны». В докладе отмечалось, что если даже германское командование и перебросит на Французский фронт те силы, которые действовали в то время против России, союзники все же смогут продержаться до прибытия американских дивизий. В основе плана союзников были следующие условия: 1) переход к обороне на всех второстепенных фронтах и переброска войск оттуда во Францию и Бельгию; 2) максимальное ускорение перевозки американской армии в Западную Европу; 3) единое командование на Западном фронте.В ноябре 1917 г. командование французской армии считало, что на Западный фронт после прекращения боевых действий против России могут быть переброшены 40-50 германских дивизий и около 20 австро-венгерских дивизий. При этом Австро-Венгрия могла сосредоточить все силы только против Италии. Предполагалось, что количество германских дивизий на Западном фронте возрастет до 200. Союзники же смогут противопоставить им не более 170 дивизий. В такой обстановке, отмечал главнокомандующий французской армией генерал Петэн в докладе Военному комитету от 18 ноября 1917 г., «положение диктует Антанте выжидательную тактику» на Западном фронте. Эта тактика, продолжал он, «требовала возможно более прочной организации фронта, создания многочисленных резервов и сотрудничества союзных армий...».Уже осенью 1917 года, когда австро-германские войска нанесли тяжелое поражение итальянской армии у Капоретто, главы союзных правительств пришли к решению об образовании Высшего военного совета для улучшения координации операций на западноевропейском театре. Совет состоял из глав правительств и представителей генеральных штабов Англии, Франции, Италии и США. В качестве военных представителей в состав совета вошли: от Франции — М. Вейган, от Англии — Г. Вильсон, от Италии — Л. Кадорна, от США — Т. Блисс.Образование Высшего военного совета еще не решало проблемы создания единого командования. Британцы были резко против такого решения. В декабре 1917 г. британский премьер-министр Ллойд Джордж заявил в палате общин парламента: «Я решительно против этого учреждения. Оно не смогло бы работать; оно привело бы не только к недоразумениям между армиями, но и к несогласию между странами и правительствами». Эта точка поддерживалась британским командованием и разделялась также французским главнокомандующим Петэном. Англичане и французы не хотели подчиняться друг другу. Эти разногласия серьёзно тормозили разработку общего стратегического плана на кампанию 1918 года.Французские артиллеристы во время «Весеннего наступления»30 января в Версале открылись заседания Высшего военного совета Антанты. На его рассмотрение были вынесены четыре проекта плана предстоящей кампании. Первым предложил свой проект начальник французского Генштаба Ф. Фош. Он отметил, что в 1918 году стоит ждать сильного германского наступления. «Оно будет комбинированным в пространстве и во времени, т. е. распределено по различным участкам франко-английского фронта, а может быть, и итальянского фронта через различные промежутки времени». Фош считал, что проводимые французским и британским командованием меры позволят задержать наступление противника и германцы не достигнут решительного результата. Однако необходимо не просто пассивно обороняться, а использовать удачный момент для захвата стратегической инициативы, и перейти в контрнаступление. Для этого союзные армии должны «в случае наступления противника не только задержать и контратаковать его в районе его наступления, но предпринять мощные контрнаступления с целью отвлечь противника на заранее избранных участках, подготовленных для быстрого проведения таких операций». Необходимо стремиться к тому, чтобы «придать этим операциям форму комбинированного наступления с решительными целями».Предложение Фоша, наиболее разумное в сложившейся ситуации, встретило решительное сопротивление со стороны главнокомандующих британской и французской армиями. Петэн и Хейг выдвинули свой заранее согласованный проект. Они считали, что ввиду численного превосходства противника союзники на Западном фронте должны ограничиться только обороной. Союзные армии в ходе кампании 1918 года, по их мнению, будут не в состоянии вплоть до полного сосредоточения американской армии, наносить контрудары, ни тем более перейти в решительное наступление.Третий проект предложил Ллойд Джордж. Поддержав Хейга и Петэна в необходимости оборонительных действий во Франции, он отметил, что, так как в ближайшее время нельзя добиться решительной победы на Западном фронте, то необходимо нанести главный удар в Палестине. Чтобы нанести решительное поражение Османской империи и вывести её из войны. Против этой идеи вступил глава правительства и одновременно военный министр Франции Жорж Клемансо. Он отметил, что эта операция будет «чисто британским делом», так как приведёт к захвату Англией новых территорий на Ближнем Востоке и позволит организовать интервенцию против России. Кроме того, против проекта Ллойда Джорджа выступил начальник английского Генштаба В. Робертсон. Он заявил, что победа британцев в Палестине не будет иметь никакого значения, если союзники потерпят поражение во Франции, а поэтому все усилия необходимо сосредоточить на Западном фронте.В итоге был принят компромиссный вариант стратегического плана на 1918 г., предложенный военными представителями Англии и Франции в Высшем военном совете, генералами Вильсоном и Вейганом. В Палестине англичане могли организовать наступление, но без привлечения дополнительных сил из Европы. А в основу кампании 1918 года были положены идеи Фоша.Сложнее обстояло дело с решением вопроса о едином командовании. Французский Генштаб в докладной записке для Высшего военного совета от 6 января 1918 года настоятельно подчеркивал необходимость создания высшего командного органа, «который один способен постоянно отстаивать общий план против частных тенденций и интересов, быстро принимать решения и заставлять проводить их в жизнь без потери времени. Для этого необходимо назначить, по крайней мере для фронта, простирающегося от Северного моря до Швейцарии, авторитетного военного деятеля, который в интересах коалиции... руководил бы действиями на всем фронте, распоряжался бы общими резервами, подготовлял бы контрнаступление и в надлежащий момент отдал бы приказ о его проведении». Эта точка зрения отстаивалась французским Генштабом и генералом Вейганом. Однако против выступали британский и французский главнокомандующие Хейг и Петэн. Оба главнокомандующих, не желая утрачивать своей независимости, доказывали, что, поскольку англо-французские войска на Западном фронте будут вести в основном оборонительные сражения, то нет необходимости менять установившуюся с 1914 г. систему управления войсками, и верховный главнокомандующий совершенно не нужен.В результате сессия Высшего военного совета по предложению Клемансо приняла, несмотря на сопротивление Хейга и Петэна, компромиссное решение об организации общего союзного резерва из частей английской, французской и итальянской армий. 2 февраля для комплектования и использования резерва был образован Исполнительный комитет во главе с Фошем. Ему предстояло решить вопрос о численности и дислокации общесоюзного резерва. 6 февраля 1918 г. Фош направил главнокомандующим английской, французской и итальянской армиями проект организации резерва. Общий резерв должен был состоять из 30 дивизий, в том числе 17 дивизий (10 французских и 7 английских) на Западном фронте и 13 дивизий (3 французские, 3 английские и 7 итальянских) на Итальянском фронте. Главнокомандующим союзными армиями должны были высказать свои соображения по поводу этого проекта, а также указать количество тяжелой артиллерии и авиации, которое они считали бы целесообразным передать в общий резерв.Однако Хейг и Петэн продолжали придерживаться прежней точки зрения и заявили о своем нежелании подчиняться решениям Исполнительного комитета. В течение февраля — начала марта Ллойд Джордж и Клемансо также перешли на сторону своих главнокомандующих армиями. На сессии Высшего военного совета 14 марта в Лондоне они заявили, что ввиду нарастающей концентрации германских войск на Французском фронте создание значительного общесоюзного резерва опасно, так как ослабит основные силы английской и французской армий. Идею общего резерва полностью не отвергли, но решили обождать до прибытия основных сил американской армии, что позволит освободить часть англо-французских сил. Кроме того, Ллойд Джордж и Клемансо отказались от прежнего стратегического плана кампании на основе предложения Фоша и поддержали план Хейга и Петэна (только оборона). Мол, главнокомандующие смогут между собой договориться, включая использование резервов. Фош выступил резко против, но остался в меньшинстве.Таким образом, за неделю до начала германского наступления Высший военный совет Антанты отверг принятые ранее решения об активной обороне с последующим переходом в решительное контрнаступление и создании общесоюзного резерва и принял стратегический план, ориентировавший союзные армии на Западном фронте на пассивно-оборонительный образ действий. Только когда германская армия перешла в наступление и стала теснить союзников верховным главнокомандующим был назначен генерал Ф. Фош, а вместе с тем стал приводиться в исполнение и его стратегический план.Относительно места предстоящего германского удара у союзного командования долгое время не было ясности. К началу вражеского наступления Хейг и Петэн пришли к выводу, что оно последует против 3-й и 5-й английских армий в районе между Скарпом и Уазой. Считался также возможным одновременный вспомогательный удар против французов в Шампани в районе Вердена, Реймса. Однако сила, цели и последствия германского удара определены не были. При этом Клемансо выразил резкое несогласие со взглядами главнокомандующего на то, что основные усилия обороняющихся войск и резервов необходимо перенести в глубину тактической зоны обороны на промежуточную и вторую позиции. А первую позицию предлагалось рассматривать как прикрытие, годное для того, чтобы задержать и ослабить натиск противника. Жесткая оборона каждого метра земли осуждалась, признавалась возможной временная потеря первой позиции. Клемансо считал, что основные усилия нужно сосредоточить на первой, более укрепленной позиции. Это привело к тому, что основные силы французских войск стали сосредоточивать на первой позиции.Германский танк A7V "Wotan" на Западном фронте. 1918 годСтремясь добиться в 1918 г. решительной победы над Антантой до прибытия основных сил американской армии, германское верховное командование сосредоточило для наступления на Западном фронте 194,5 дивизии, объединенные в четыре группы армий. Группа армий под командованием кронпринца Руппрехта (4-я, 6-я, 17-я и 2-я армии; всего 83 дивизии) располагалась от побережья Ла-Манша до Сен-Кантена. Группа армий кронпринца Вильгельма (18-я, 7-я, 1-я и 3-я армии; 61 дивизия) стояла от Сен-Кантена до Аргонн. 5-я армия и армейская группа «С» под общим командованием Гальвица (24 дивизии) располагалась от Аргонн до Мозеля. Группа армий под началом герцога Альбрехта (19-я армия, армейские группы «А» и «В»; 26,5 дивизий) дислоцировалась от Мозеля до границы Швейцарии. Общая численность немецких войск на Западном фронте составляла около 4 млн. человек. Они имели более 15 тыс. артиллерийских орудий, около 3 тыс. самолетов.Войска Антанты состояли из 176 пехотных и 10 кавалерийских дивизий. От побережья до района севернее Ипра оборонялась бельгийская армия под командованием короля Альберта в составе 12 пехотных и 1 кавалерийской дивизии. Далее до Сен-Кантена и южнее располагались британские войска - 5-я, 3-я, 1-я и 2-я английские армии (60 пехотных и 3 кавалерийские дивизии) под командованием фельдмаршала Хейга. Французские войска под началом генерала Петэна насчитывали 104 пехотные и 6 кавалерийских дивизий, объединенных в три группы армий. Северная группа армий под командованием Франше д'Эсперэ в составе 4-й, 5-й и 6-й армий (42 пехотные дивизии) занимала фронт от Сен-Кантена до Вердена. Восточная группа армий под началом генерала Кастельно (в составе 56 пехотных дивизий) стояла от Вердена до швейцарской границы. Кроме того, 6 пехотных и 6 кавалерийских дивизий под командованием генерала Файоля образовывали резервную группировку, дислоцировавшуюся на путях к Парижу в тылу Северной, а частично Восточной групп армий. Союзные войска насчитывали около 5 млн. человек, около 16 тыс. орудий, свыше 3800 самолетов и более 800 танков.Таким образом, германская армия превосходила союзников на 18,5 пехотных дивизий, но уступала им по общей численности личного состава. Армии Антанты имели больше артиллерии, самолетов, а также полное превосходство в танках и кавалерии.Английская 9,2-дюймовая ж/д пушкаФранцузский бронированный автомобиль. Апрель 1918 г.Первые наброски плана большого весеннего наступления на Французском фронте были сделаны германским командованием ещё осенью 1917 года. 11 ноября 1917 г. в Монсе прошло совещание начальников штабов групп армий. Начальник штаба группы армий кронпринца Вильгельма полковник Шуленбург и начальник оперативного отдела верховного командования подполковник Ветцель предложили повторить удар в районе Вердена. Успех операции вёл к захвату важного укрепленного района, к усилению позиций германской армии в центральной части фронта, а также к выпрямлению и сокращению линии фронта. Однако французы это также понимали и, опасаясь прорыва врага к столице, имели на этом участке крупные силы и значительные резервы, которые опирались на мощные укрепления. Как показывал опыт 1916 г. французы готовы были драться за Верден до последнего солдата. Наступление на этом направлении могло привести к новой верденской мясорубке, и окончательно истощить силы и средства германской армии.Второй вариант наступления предложил начальник штаба группы армий кронпринца Руппрехта генерал Кулем. План предусматривал наступление во Фландрии в районе Армантьера и Ипра с целью захватить побережье Ла-Манша, чтобы отрезать британские армии от французов и, прижав англичан к морю, уничтожить противника на ограниченном пространстве. План разгрома британской армии обсуждался верховным командованием Германии ещё в конце 1915 — начале 1916 г. Но тогда эта цель для германской армии была недостижима. Теперь же наступление против англичан, которые в ходе кампании 1917 года понесли значительные потери, казалось весьма перспективным со стратегической точки зрения. В случае победы открывалась возможность скорейшего завершения войны. Германцы могли занять порты Кале, Дюнкерк и Булонь, через которые шли пополнения и различные поставки для союзников. Порты находились всего в 90-100 км от линии фронта. «Если мы достигнем берега канала, — писал Гинденбург, — то мы непосредственно затронем жизненный нерв Англии. Мы не только получим возможность мешать подвозу морем, но сможем отсюда обстрелять британский южный берег нашими дальнобойными орудиями».Разгром британской армии и разделение сил союзников, позволял сосредоточить все силы против Франции и вывести её из войны. Наступление облегчалось наличием в тылу германских армий во Фландрии густой сети железных дорог, необходимых для снабжения войск. Проблемой был тот факт, что англичане также ждали здесь наступления противника и сосредоточили в этом районе основные свои резервы. Кроме того, как показали бои 1917 года, главным препятствием на этом направлении были низменная, болотистая местность и неблагоприятные погодные условия, не позволявшие начать наступление ранее середины апреля, когда земля более или менее подсохнет. В ходе кампании 1917 года, наступающие здесь британские войска буквально тонули в грязи.Людендорф согласился с идеей Куля в том, что главный удар необходимо нанести по британской армии. Но он считал наиболее целесообразным наступление не в районе Армантьер, Ипр, а южнее, в наиболее слабом месте союзного фронта, между Аррасом и Ла-Фером, в стыке расположения английских и французских армий. Людендорф рассчитывал, что германские войска, овладев линией на Сомме Перонн, Ам, могли бы, опираясь левым флангом на Сомму, перенести наступление дальше в северо-западном направлении, что вело к свертыванию английского фронта. Одновременно это приводило к разъединению английских и французских армий. Среди плюсов наступления германской армии было то, что начало операции в районе Арраса и Ла-Фера не зависело от погодных условий и было возможно уже в марте. Кроме того, оборона британской армии была организована здесь значительно слабее, чем во Фландрии. Вторые и третьи позиции были подготовлены не на всем фронте. Небольшие резервы английского командования дислоцировались лишь в секторе Камбре. Под Сен-Кантеном и южнее их совсем не было.24 января 1918 года, после поездки Людендорфа по фронту и изучения обстановки на участках 4-й, 6-й, 2-й, 18-й и 7-й армий, было принято окончательное решение о наступлении 17-й, 2-й и 18-й армиями между Краузилем и Ла-Фером. План операции был сформулирован в приказе Гинденбурга от 10 марта 1918 г. Наступление назначалось 21 марта. Главный удар должны были нанести 17-я и 2-я армии группы армий кронпринца Руппрехта. Их ближайшей задачей являлся охват англичан в выступе у Камбре и выход на линию Краузиль, Бапом, устье р. Оминьон; следующей — наступление на фронт Аррас, Альбер. В случае успеха 17-я армия должна была «поколебать английский фронт... перед 6-й армией, освобождая расположенные здесь на позиции германские силы для подвижной войны». На 18-ю армию группы армий кронпринца Вильгельма возлагалась вспомогательная задача — прикрыть левый фланг ударной группировки. Она должна была выйти на р. Сомма и канал Кроза, а затем форсировать их. Резерв верховного командования составляли 3 пехотные дивизии. Приказом предусматривалось ведение с 20 по 24 марта демонстративных атак и артиллерийского обстрела позиций противника на других участках фронта. От организации отвлекающих операций пришлось отказаться из-за недостатка сил.Серьёзным недостатком германского плана было отсутствие развития наступления после прорыва обороны противника. Людендорф фактически отказался от планирования операции в глубину. Он заявлял: «Я возражаю против термина операция. Мы пробьем брешь, остальное будет само собой». Таким образом, стремление к тактическому успеху и отказ от планирования операции в глубину дезориентировали войска, противоречили главной цели Германии — быстрому сокрушению Антанты, неизбежно вели к борьбе на истощение, что, как и прежних кампаниях, ставило германскую армию в проигрышное положение. Кроме того, серьезной ошибкой германского командования было то, что оно не имело в своем распоряжении на Западном фронте значительных подвижных соединений, необходимых для развития тактического прорыва в оперативный. Вся кавалерия была оставлена на Восточном фронте (Россия снова помогла западным державам). Не сумели в Берлине своевременно оценить и значение танков. После массового использования союзниками танков в кампании 1917 года началась разработка конструкций тяжелого, среднего и легкого танков. Однако германская промышленность, в условиях жесткой нехватки ресурсов, не смогла в быстрые сроки освоить массовый выпуск танков. К началу наступления на фронт поступили всего 10 средних танков модели A7V. Кроме того, было отремонтировано 75 трофейных танков.Стоит отметить, что само германское командование не было полностью уверено в успехе операции. Кронпринц Руппрехт еще в конце января отметил в своем дневнике: «От наступления... не следует ожидать слишком многого... Я опасаюсь, что его результат... выразится лишь в выгибе вражеского фронта». Не меньшие сомнения одолевали и начальника штаба группы армий кронпринца Вильгельма полковника Шуленбурга. В ночь на 21 марта он сказал майору Л. Беку: «В сражении, которое начнется завтра, мы можем захватить 100 000 пленных и 1000 орудий. В конце же сражения мы окажемся в еще более тяжелом положении, чем до него... Наступление не решит исхода войны, для этого у нас недостаточно сил». Людендорф также признавался: «Что нам удастся достигнуть — прорвем ли мы неприятельский фронт и разовьем наше наступление в операцию или оно не выйдет из пределов вылазки, это оставалось неизвестным».Продолжение следует…