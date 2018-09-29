Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 21. КОВО

Ранее автор обещал рассмотреть события накануне войны после ЛВО в ОдВО. Однако в документах и воспоминаниях ветеранов войны ОдВО имеются некоторые нестыковки по временным отметкам. Поэтому в 21 и 22 частях мы рассмотрим события в самом крупном западном округе — КОВО. КОВО являлся наиболее благополучным среди западных ВО (за исключением самого маленького округа — ОдВО) по сдерживанию немецких войск в первые дни войны и по отсутствию официальных «генералов-предателей» в штабах округа. Значительно в большей степени более благоприятное течение событий в начале войны в КОВО связано с гораздо большим количеством войск, дислоцированных в округе, которые дали возможность в большей мере использовать мобилизационный потенциал округа и подвести войска из центральных районов страны.22 июня в 0:25 дежурный оператор узла связи КОВО начал прием ШТ из Москвы с Директивой №1, а ее прием был закончен в 2-25—2-30 (в разных источниках информации приводится разное время).: «...» [поступила в ШО в 7-45 22.6; расшифрована в 12-35 22.6.41].(зам.наркома обороны): «…»(НШ КОВО): «…»Ранее на многочисленных разведывательных материалах Вам было показано, что ни в одном сообщении (включая РМ РО штаба КОВО) не упоминается об сосредоточении 1-й танковой группы у наших границ. Более того, на советско-германской границе не была обнаружена ни одна танковая группа вермахта.26 тд и мд и 2 мбр из 30, выделенных для нападения на СССР начали переброску к границе только с 6 по 18 июня 1941 года. Даже после передислокации они размещались с мерами строжайшей маскировки на расстоянии до 20-30 км от советско-германской границы. Поэтому в ночь на 11 или 12-е июня не могли соединения из состава 1-й танковой группы быть полностью сосредоточеными для нападения на Советский Союз.Данные о резком увеличении танковых и моторизованных частей у нашей границы в период с 6 по 21 июня не отмечаются в РМ НКВД, НКГБ, РУ ГШ и РО штабов округов. Поэтому утверждение НШ КОВО может являться только следствием его послезнания. Чтобы не писали в ответ на это утверждение другие люди — Вам они ничего предъявить, подтверждающее иное не смогут. А верить им или нет решайте сами. У Вас теперь достаточно информации, чтобы самим анализировать разные высказывания...: «».Обратим внимание на это высказывание наркома. Поэтому когда, нам говорят, что выдвижение резервов округов по Директивам ГШ КА от 12-13 июня проводилось, якобы, в ожидании войны именно 22 июня — нам снова врут. Со слов НШ КОВО нарком 12 июня не говорит ни слова о скором ожидании войны...: «Мы видим, что инициативу, как и в других округах, проявляет не командующий войсками округа и не ГШ КА, а НШ округа М.А. Пуркаев. Кроме того, он пытается отстоять свое мнение в вышестоящей инстанции, чего не делают командующие войсками КОВО и ОдВО (этот округ мы рассмотрим позднее).В 3-й части было показано, что в похожей ситуации командующий войсками фронта Кирпанос осенью 1941 года пренебрег мнением НШ фронта генерала В.И. Тупикова, который также обратится к начальнику ГШ. Начальник ГШ посчитал генерала В.И. Тупикова паникером. Очень похожая ситуация с рассматриваемой в данном цикле. Начальник ГШ не совсем понимает обстановку в войсках осенью вследствие недостаточности информации (особенно разведывательной) и практически не использует знания о тактике применения немецких крупных подвижных мототанковых групп. Хотя вопрос использования таких групп подробно рассматривался на совещании высшего комсостава в декабре 1940 года (этот вопрос мы рассмотрели с Вами в 13 и 14-й частях).: «По словам НШ КОВО, вывод войск прикрытия на рубежи обороны начинаются только после начала войны. Исключение составляют две сд в зоне 5-й армии, которые выдвинули на оборонительные позиции по инициативе НШ округа. Нарком и начальник ГШ согласились с такой инициативой округа: придвинуть к границе: «…»(начальник оперативного отдела штаба округа): «Автору не совсем понятны изречения некоторых литературных деятелей, доказывающих, что нарком обороны и начальник ГШ знали заранее о начале войны на рассвете 22 июня. Получается, что со слов этих деятелей нарком обороны и начальник ГШ сознательно подставили под удар войска 1-го эшелона прикрытия. Они же знали, что для полного вывода этих войск на рубежи обороны требуется значительное время. Поскольку указанных лиц не осудили, то их поведение можно объяснить только одним: они не ожидали войны на рассвете 22 июня.: «...»Литератор Козинкин пишет в своих книгах о том, что вывод войск резервов округов по Директивам ГШ от 12-13 июня производился в соответствии с «Планами прикрытия...» Далее он делает вывод: это свидетельствует о том, что высшее руководство КА ожидало войну 22 июня. В данном случае, это личное мнение человека, прошедшего свою службу в тыловых частях.В чем-то он прав. Например, в КОВО корпуса резервов округа выдвигались в лагеря, расположенные рядом с предназначенными им районами в соответствии с «Планами прикрытия...» Части этих корпусов начали постепенное выдвижение (конечно же, не все полки и дивизии одновременно) только спустя 5-7 дней после получения вышеуказанных Директив, продублированных руководством округа. Части отправились в поход прихватив даже учебное имущество (включая брусья, турники и т.д.) и прочее имущество, не нужное на войне. Это свидетельствует о том, что не шли они воевать и округа дублируя Директивы также не знали о начале войны именно 22 июня.К рассвету 22 июня части этих округов не могли достигнуть своих районов. кроме того, они оказались растянутыми на большие расстояния между собой при выдвижении. Но даже это не главное... В соответствии с «Планами прикрытия...» задачи резервов КОВО состояли:«.....»Даже прибыв в места расположения лагерей через 3-8 дней соединения корпусов должны были подготовить оборонительный рубеж. Это не только окопаться... Не учат этому работников тыла. Поэтому следует более внимательно относиться к выбору военной литературы...: «…»Начальник оперотдела штаба КОВО подтверждает слова НШ КОВО, что до 22 июня не поступало из Москвы никаких распоряжений о приведении войск округа в боевую готовность.. Авиасоединения ВВС округа получили приказание о рассредоточении и маскировке только в ночь с 21 на 22 июня, вероятно, в рамках Директивы №1. Снова пока не обнаружены следы мифической директивы ГШ от 18 июня...В предыдущих частях вам было показано, что аналогичные события происходили в соединениях ВВС ЛВО. То же самое произошло и в авиачастях ОдВО. Соединения же ВВС ПрибОВО начали рассредоточение авиации задолго до указанного срока... Возможно, что что-то другое мы увидим позже рассматривая воспоминания ветеранов ВВС КОВО.Получается, что до рассвета 22 июня не могло существовать единого документа для ВВС западных округов, по которому было начато рассредоточение авиации в ПрибОВО. Иначе следует признать существование «гениальной версии» литературного деятеля Козинкина о предательстве руководства всех пяти ВО. Если посмотреть на указанные выше сроки выполнения мероприятий соединениями ВВС, то видно, что такой документа (единого для всех округов) просто не было. Иначе получается, что враги окопались не только в ЗапОВО (как пишут литераторы), но и в ЛВО, в ОдВО и в КОВО…Остается только посочувствовать читателям очередной книги литературного деятеля Козинкина, где они встретятся с новыми предателями:...»Что к этому добавить? Тыловик легко может обозвать разведчиков дезинформаторами (или предателями, т.к. их якобы дезинформации привела к разгрому крупных советских приграничных группировок). Можно ли верить таким клеветническим версиям? Решайте сами, уважаемые читатели. Вся информация по имеющейся разведывательной информации вам была представлена в предыдущих частях цикла...(начальник связи КОВО): «…»(до 19.6.41 — начальник артиллерии КОВО): «.»Мы снова видим, что вопрос о не выводе в лагеря всех артполков поднимается на совещании у НШ ВО, а не является инициативой наркома обороны или начальника ГШ.: «…»Теперь мы знаем, кто был инициатором перевода двух дивизионов ПВО в Яворских лагерях (19-я часть) на дежурство (ОГ №3). Мероприятия по маскировке проводятсяпохожего: «(начальник отделения боевой подготовки артиллерии штаба КОВО): «…»Обратите внимание: рассредоточить артчасти в лесах, но не вернуть их в свои соединения и объединения. Руководство округа не решается полностью прервать плановую учебу в лагерях, которая проводилась по планам, согласованным с ГШ. Руководство округа только решилось несколько изменить место ее прохождения.: «[с генералом М.А.Парсеговым]...»В воспоминаниях работников штаба КОВО также отсутствует информация о мифической директиве или директивах ГШ о приведении войск в боевую готовность, о выводе и подготовке войск к возможному нападению Германии на рассвете 22.6.41. Следовательно, это нападение для указанных лиц в Москве было неожиданным.(начальник 1-го отделения оперативного отдела штаба 5-й армии):[были]… [Удаление от границы 100 км][до границы 250 км],[до границы 240 км].[до границы 90 км]…[до границы 90-130 км]…Из воспоминаний А.В.Владимирского мы видим, что артчасти 5-й армии по указанию штаба КОВО возвращалиь в свои соединения. Приказы по перемещению войск инициировались в штабе армии и только санкционировались командованием округа. Опять в воспоминаниях говорится об инициативе низов...: «…»(командир 15 ск): «…»(НШ 15 ск): «…»(командир 45 сд): «Генерал Г.И.Шерстюк не подтверждает получение централизованного приказа о вскрытии пакетов на временной отметке 8-00 — 8-30 22 июня. Из его ответов Покровскому следует, что это было его решение (его частная инициатива).(НШ 62 сд): «…»Мы видим взаимоисключающие воспоминания между описанием событий о вскрытии пакетов командиром 45-й сд и НШ 62-й сд, входивших в состав одного 15-го ск. Кроме того, сотрудник оперотдела штаба 5-й армии, командир и НШ 15-го ск также не подтверждают информацию о вскрытии пакетов в 3-00 22.6.41. Поэтому нельзя безусловно доверять воспоминаниям НШ 62-й дивизии в этом вопросе (воспоминания четырех ветеранов против воспоминаний одного).(командир 135 сд 27 ск): «…»(командир роты 781 сп, 124 сд): «...»(22 мк): «…»(НШ 41 тд): «…»(в будущем маршал Советского Союза): «...»19 отд.моторизованного понтонно-мостового батальона (19 тд 22 мк): «…»(командир 9 мк): «…»(командир 131 мсд 9 мк): «» 20-го июня К.К. Рокоссовский не знает, что в воскресенье ожидается война.(НШ 6-й армии): «[С.Л. Чекунов — вывод 4-го мк производился в соответствии с планом рассредоточения, утвержденного Военным Советом КОВО 20.6.41]…». (начальник химслужбы 6-й армии): «…»(НШ 41 сд): «Слова о том, что может быть командир 41-й сд генерал-майор Н.Г. Микушев действовал по собственной инициативе пишет в военно-историческом журнале боевой офицер. Странно, что некоторые тыловые люди легко пишут, что никакой инициативы в КА накануне войны быть просто не могло...: «[командир дивизии]…»Слова командира дивизии «», свидетельствуют о том, что это его личное мнение, а не приказ из вышестоящего штаба.: «[мысли о возможном начале войны у НШ дивизии даже не возникло, т.к. он снова лег спать][снова в воспоминаниях говорится о вскрытии пакетов без указания из вышестоящего штаба],…»16-18 июня 1941 года 97 сд (6 ск) была снята с полигонов и направлена ближе к границе. На 22 июня дивизия дислоцировалась северо-западнее г.Яворова (10-15 км от госграницы).: «…»(4 мк): «[Ивано-Франково]…»(4 мк): «[22.6.41]…»8-ая тд 4-го мк с 18 июня начинает сосредоточение в районах в соответствии с «Планами прикрытия...» 32-я тд того же корпуса выходит в свои районы только после начала войны. Как на такой информации делать вывод об ожидании войны 22 июня и выдвижения мк по мифическим директивам ГШ КА? По представленным данным можно сделать только вывод, что командование армии или КОВО могло ожидать провокационных действий немецких военных, которые можно было пресечь на этом направлении используя всего одну тд для поддержки пехотных частей.(НШ 63 тп 32 тд): «...»(помощник НШ по разведке 53 тп 81 мд 4 мк): «…»: «…»В соответствии с ЖБД некоторые подразделения 53-го тп располагались вблизи зимних квартир и после объявления тревоги вошли в расположение части (ППД) для доукомплектования.: «…»(НШ 12 армии): «.»По воспоминаниям ветерана в 12-ю армию командующий войсками КОВО звонил, правда, после звонка НШ КОВО.: «..»(начальник артиллерии 12-й армии): «…»: «Части прикрытия по боевой тревоге выступили свои оборонительные районы, согласно плана. Подразделения, находящиеся в оборонительных районах, составляя передовые отряды, совместно с погранчастями на отдельных участках границы с 5-00 вошли в боевое соприкосновение с противником…13 ск следуя в районы обороны неоднократно подвергался бомбардировкам авиации противника: к 18-00 передовыми отрядами вышел в оборонительные районы. Главные силы в движении…58 гсд передовыми отрядами к 18-00 вышла на линию Зелена, Яблоница, Ворохта, Любное. Главные силы на марше…Уточняется положение 96 гсд…16 мк сна марше в районы сосредоточения согласно плана…»(Красноармеец 12 обс 44 гсд 13 ск): «..» Артполки начали марш ближе к полудню: 122 лап — около 12-00, а 179 гап — в 11-00.(192 гсд 13 ск): «…»22.6.41 в 7-30 колонна подверглась бомбардировке в результате чего было убито 2 и ранено 15 человек.: «…». (НШ 17 ск): «[С.Л.Чекунов — выдвижение 17-го ск происходило на основании приказов штаба КОВО №№ А1/00235 и А1/00237 от 15.06.41 г.]...»(17 ск): «…». (НШ 96 гсд): «…»16 мк выступил в районы сосредоточения в 9 часов утра 22 июня 1941 года.(сотрудник НКВД, генерал-майор в отставке): «…»(начальник артиллерии 26-й армии): «… [разместить][немецких войск]…»(старший помощник начальника связи 26-й армии): «…»(НШ 99 сд): «…»22.6.41 7-15: «…»(командир 72 гсд): «С.Л. Чекунов — 20 июня 1941 г. командованием 72-й гсд была получена директива Военного Совета ВО №1797/ш об отводе с границы всех стрелковых подразделений, занятых на оборонительных работах кроме тех, которые вели работы в районах, которые предназначались им по плану прикрытия. Никаких распоряжений о приведении частей в боевую готовность директива не содержала.: «…»(НШ 72 гсд): «…»(командир 8 мк, ответы генералу Покровскому): «[иад на аэродроме г.Стрый]…»: «...»(фрагмент мемуаров): «...»(зам.командира 8 мк по политчасти): «[командующий 6-й армии]...»20.6.41 командующий 6-й армии после получения РМ отдал следующий приказ: «...»: «.»Если в воспоминаниях Н.К. Попеля нет искажения информации, то и командующий 6-й армией и командир 8-го мк проявляли личную инициативу «химича» со своими войсками и особо не информируя об этом вышестоящее руководство...: «…»(помкомвзвода): «...»(зам.политрука роты): «…»И.И. Людников (командир 200 сд): «...»(31 ск): «…»23.6.41 8-30: «…»(командир 139 сд): «…»(командир 49 ск): «…» Товарищ .Пуркаев мог отразить не мнение Военного Совета КОВО, а только свое личное мнение...(55 ск): «…»: «: «…» Об указании вскрыть пакет из вышестоящего штаба нет ни слова...(15 мк): «…»Продолжение следует…