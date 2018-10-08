Мифы о происхождении Украины и украинцев. Миф 9. «Слава Украине! Героям слава!»

В мифологии Украины наряду с мифами о «великом прошлом» присутствуют легенды, направленные на искажение правды о позорных страницах становления укронацистской идеологии. Наглядным примером этому является стремление скрыть и обелить нацистскую сущность лозунга "Слава Украине! Героям слава!"Путь этого лозунга довольно извилистый, от приветствия кучки оуновских националистов до утверждения парламентом Украины в качестве официального приветствия в украинской армии. Порошенко по этому поводу заявил: «Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова „Слава Украине! Героям Слава!“ отныне — официальное приветствие ВСУ».Посмотрим, насколько предки современных украинцев мечтали об этом и насколько эти слова «сакральные» для них. После скандального решения парламента апологеты украинства принялись неистово утверждать, что этот лозунг не имеет никакого отношения к нацистскому приветствию и он пустил глубокие корни в украинской истории.Типичный пример такой фальсификация: "Слава Украине" — это уже совсем другое. Конкретно этот лозунг появился гораздо раньше, поэтому его историю нужно рассматривать отдельно. Безапелляционно называть его националистическим нельзя».Заявление Порошенко о предках, мечтающих об этом, было явной глупостью, максимум, что могли найти мифотворцы, это упоминания о подобном лозунге во времена УНР. Вспомнили о каких-то «черных запорожцах», на чёрном флаге которых был череп и лозунг «Украина или смерть». Воевали они на стороне УНР и как будто бы использовали первую половину лозунга в приветствии «Слава Украине — казакам слава». Затем этот лозунг один из «казаков» предложил использовать в качестве приветствия созданной в 1925 году «Лиги украинских националистов», заменив слово «казаков» на «героев».Самые настойчивые укранизаторы нашли похожий лозунг и в среде кубанских казаков: «Слава героям, слава Кубани». Конечно, таких упоминаний по разным поводам и в разных регионах найти не составит проблем, но это не имеет никакого отношения к нацистскому лозунгу, который его авторы зафиксировали в своих документах.Авторство лозунга пытаются приписать уже упомянутой «Лиге украинских националистов», созданной на съезде в Праге путем объединения трех организаций: «Украинского национального объединения», «Союза украинских фашистов» и «Союза освобождения Украины». На базе «Лиги украинских националистов» в 1929 году была создана ОУН путем присоединения к ней еще несколькими националистических организаций.Пропагандируемый сейчас лозунг в разной интерпретации как раз и был приветствием «Союза украинских фашистов», одного из учредителей ОУН. Так что попытка уйти от нацистских и фашистских корней этого лозунга опровергается самими мифотворцами, которые пытаются доказать появление лозунга до создания ОУН, но при этом умалчивают, что у истоков ОУН как раз и стояла фашистская организация с таким приветствием.Следует отметить, что лозунги типа «слава героям» и «слава нации» вошли в употребление в 30-е годы в период расцвета нацистских и фашистских идеологий в Европе. Естественно, украинские националисты взяли это на вооружение, и националистическая идеология постепенно трансформировалась в нацистскую и фашистскую. Эти лозунги сначала использовались в среде националистов как пароль для своих и потом были узаконены в их программных документах в конце 30-х после установления тесных связей с гитлеровской Германией.В августе 1939 года второй конгресс ОУН в фашистском Риме утвердил это приветствие, а второй съезд уже разделившейся ОУН во главе с Бандерой в апреле 1941 года в оккупированном Кракове своим постановлением ввел обязательное приветствие для всех членов ОУН: "Приветствие в организации производится в форме поднятия выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы. Действующие слова полного приветствия: «Слава Украине», ответ — «Героям слава». Допускается сокращение приветствия: «Слава» — «Слава»".Приветствие было не только словами, а должно было сочетаться с жестом, именуемым «римским салютом», который с 30-х годов в мире прочно и однозначно ассоциируется с фашизмом и нацизмом. Вся «комбинация» этих слов и жестов является хорошо известным немецким национал-социалистическим приветствием «Heil Hitler! Sieg Heil!» («Слава Гитлеру! Победе слава!»).Как известно, подобные приветствия существовали в нацистской НСДАП, у хорватских усташей и сторонников итальянской Национальной фашистской партии. Ну а лозунг «Зиг хайль!» («Sieg Heil!» — «Да здравствует победа!» или «Победе слава!») был придуман партайгеноссе Рудольфом Гессом на одном из съездов НСДАП в Нюрнберге.Что касается лозунга «Слава Украине! Героям Слава!», то за этим выражением нет никакой исторической или культурной традиции, это просто калька с гитлеровского приветствия. Филологи подчеркивают, что, помимо одинакового синтаксического построения, эти фразы сформированы по одинаковому акцентологическому принципу, то есть ударению в одинаковых местах.Структура «приветствие – отзыв» также полностью копирует нацистский аналог. Все это только подтверждает происхождение укронацистского лозунга от гитлеровского и его распространение в среде галицких националистов, поскольку их организации создавались на территории стран, в которых у власти находились фашистские режимы, покровительствующие своим идейным сподвижникам.Перед самой войной ОУН возглавили Бандера и Шухевич, осужденные в Польше за политические убийства и перешедшие на службу в гитлеровский вермахт. Под руководством абвера они в марте 1941 года из членов ОУН формируют в составе войск СС батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» для диверсионной работы против Советского Союза.Командиром батальона «Нахтигаль» назначается оберлейтенант Герцнер, а его заместителем будущий «герой Украины» Шухевич, прошедший обучение в военной академии в Мюнхене и получивший звание гауптштурмфюрера (капитана) СС. Под их руководством 18 июня 1941 года они дают присягу фюреру и их приветствием естественно становится только что утвержденный ОУН нацистский лозунг «Слава Украине! Героям слава!» с поднятием руки.В это время Бандера выдвинул лозунг «Наша власть должна быть ужасной», и оуновское зверье сполна доказало это. Существует масса исторических документов, подтверждающих зверства ОУН и затем УПА на оккупированных территориях Украины, Белоруссии и Польши, где они под этими лозунгами расправлялись с мирными жителями. Особо отличились, ворвавшись с гитлеровскими войсками 30 июня во Львов и зверски уничтожив несколько тысяч мирных граждан, провозгласив при этом «Украинское государство», которое будет вместе с Великой Германией устанавливать новый порядок.В годы войны этот нацистский лозунг использовался практически всеми формированиями ОУН и УПА, воевавшими в составе гитлеровских войск или в качестве карателей под их руководством. Не забыли они его и после своего поражения.С разгромом гитлеровцев традиция бандеровского приветствия сохранилась только в бандформированиях в Западной Украине, эмигрировавших остатков подполья и галицкой диаспоре, плотно обосновавшейся в Канаде и США. В самой Галиции они молчали до 1991 года, этих лозунгов там и близко не было слышно. Почувствовав безнаказанность за пропаганду нацизма, начали возрождать лозунг, но дальше Галиции он распространения не получил…До 2004 года этот лозунг можно было услышать в Киеве и других регионах только от периодически завозимых галицких неадекватных радикалов в «день памяти Бандеры» и «день УПА». С приходом Ющенко этот лозунг начали распространять на центральные и юго-восточные регионы, но подавляющее большинство населения Украины было равнодушным к нему. У многих он вызывал чувство раздражения и неприятия.Все изменилось после переворота 2014 года, уже на площади они начали массово вбивать этот лозунг в головы завезенных радикалов и пропагандировать его во всех средствах массовой информации. Особое внимание было уделено молодежи и военнослужащим, которые не вникали в тонкости его происхождения и постепенно начали считать символом верности современной Украине.Мне как-то пришлось беседовать по этому вопросу с одним вполне адекватным высокопоставленным украинским военным. На удивление, он не знал историю его происхождения и в итоге согласился, что, возможно, это и так. Тем не менее, несмотря на нацистские корни лозунга, он остался убежденным сторонником его использования в украинской армии и ничего зазорного в этом не видел.Пропагандисты укронацизма небезуспешно стремятся отделить его от гитлеровского нацизма, очистить от совершенных преступлений и с этой целью убеждают всех, что современный лозунг — не более чем патриотический девиз, не имеющий исторической связи с лозунгом гитлеровцев.Пропаганда делает свое дело, и такая точка зрения, к сожалению, получает на Украине все больше распространение. Тысячи оболваненных граждан даже не подозревают, что таким образом им навязываются нацистские символы и они вольно или невольно становятся сторонниками нацизма на Украине.