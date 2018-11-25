«Ручные» комплексы ПВО. Часть 9. ПЗРК Starstreak

Солдат с ПЗРК Starstreak (SL)

Зенитная управляемая ракета Starstreak HVM

Легкая многозарядная пусковая установка Starstreak (LML), одна из трех ракет уже выпущена

Запуск ракеты Starstreak HVM с боевой машины Stormer

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/starstreak/starstreak.shtml

http://nevskii-bastion.ru/starstreak

http://www.dogswar.ru/artilleriia/raketnoe-oryjie/605-zenitnyi-raketnyi-ko.html

Материалы из открытых источников

На сегодняшний день ПЗРК Starstreak – это наиболее совершенный переносной зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении британской армии. Комплекс, как и другие современные ПЗРК, предназначен для борьбы с широким спектром средств воздушного нападения, в том числе низколетящими ударными вертолетами до рубежа эффективного использования ими своего вооружения и сверхзвуковыми самолетами. Комплекс Starstreak был принята на вооружение в 1997 году и с тех пор активно эксплуатируется и продвигается на международном рынке вооружений.В британской армии данный комплекс представлен в трех основных вариантах: переносного ЗРК (SL), носимо-возимого ЗРК на основе легкой многозарядной пусковой установки (LML) и самоходного варианта на бронированном шасси «Stormer» (SP). Последняя модификация комплекса предназначена для обеспечения противовоздушной обороны бронетанковых частей британской армии, в том числе на марше. Сегодня операторами комплекса помимо Великобритании являются также Южно-Африканская Республика, Таиланд, Индонезия и Малайзия, последние три страны оформили заказы на комплекс Starstreak сравнительно недавно – после 2011 года.Головным разработчиком ПЗРК Starstreak выступила компания «Thales Air Defence Ltd» (в прошлом «Shorts Missile Systems»). Помимо нее в создании и производстве комплекса принимали участие компании: «Avimo» (прицельно-оптическая система), «Hunting Engineering» (пусковая установка), «Racal Instruments» (контрольно-поверочная аппаратура), «BAe RO» (ракетный двигатель и взрыватель), BAe Systems (шина данных и блок гироскопов), «GKN Defence» (бронированное шасси «Stormer» для самоходной версии комплекса), а также компания «Marconi Avionics». Помимо этого уже в 2001 году был подписан контракт на проектирование системы опознавания «свой-чужой» с известной французской компанией «Thales Communications», активно работающей на рынке вооружений.К разработке нового комплекса британцы приступили еще в середине 1980-х годов. Минобороны Великобритании заключило контракт с оружейной компанией Shorts Missile Systems на создание и начальное производство высокоскоростной ракетной системы «Starstreak HVM» (High Velocity Missile – высокоскоростная ракета) в декабре 1986 года. По требованию военных система изначально разрабатывалась в трех вариантах. Детальный анализ уже имеющихся и перспективных средств воздушного нападения, который был проведен специалистами компании Shorts, продемонстрировал, что наибольшую опасность для войск на поле боя представляют малозаметные ударные вертолеты и сверхзвуковые средства воздушного нападения, на борьбу с которыми и затачивался разрабатываемый комплекс.Начиная с момента подписания контракта, компания Shorts Missile Systems провела более сотни испытательных пусков новой высокоскоростной ракеты. Официально зенитный ракетный комплекс Starstreak был принят на вооружение британской армии 1 сентября 1997 года, модифицированная многозарядная пусковая установка – в 2000 году. Начиная с 1998 года, комплекс в варианте SP поставляется на экспорт в другие страны. Первым экспортным контрактом стал договор с ЮАР. В 2003 году компания «Thales Air Defence Ltd» выиграла тендер на поставку ЗРК Starstreak SP для вооруженных сил этой африканской страны, сумма выигранного тендера составила более 20,6 миллионов евро. Контракт на поставку данных ЗРК осуществлялся в рамках южноафриканской программы по модернизации войск ПВО наземного базирования.Помимо указанных выше модификаций, существует версия ракеты Starstreak воздушного базирования – ракета класса «воздух-воздух» Helstreak. Еще в сентябре 1988 года компания «Shorts» заключила соглашение об оснащении данными ЗУР ближнего боя ударного вертолета АН-64 Apache американского производства. Новая система, получившая обозначение Helstreak, состоит из одной или нескольких спаренных ракетных установок (весом по 50 кг каждая) и передатчика системы наведения ракет. При этом ракета Helstreak адаптировалась и для использования с других вертолетов. Также в 1991 году демонстрировался вариант комплекса Starstreak морского базирования: две установки по три ракеты на каждой могли обслуживаться стрелком-оператором комплекса с одного рабочего места.Все обозначенные варианты комплекса объединяет его главная составляющая – зенитная управляемая ракета «Starstreak HVM», которая размещается в унифицированном ТПК – транспортно-пусковом контейнере, который стыкуется с другими элементами комплекса. Высокоскоростная ракета оснащена двухступенчатым твердотопливным двигателем. Изюминкой ракеты и ее основной особенностью является весьма оригинальная боевая часть, которая отличается от традиционной осколочно-фугасной боевой части ракет, используемых в современных ПЗРК других стран. Оригинальная боевая часть ракеты Starstreak HVM состоит из трех стреловидных самостоятельных боевых частей («дротиков») и системы их разведения. Эти «дротики» представляют собой три вольфрамовых суббоеприпаса длиной 0,45 метра, диаметром 20 мм, каждый из них оснащен небольшими рулями и стабилизаторами. Вес каждого такого мини-копья составляет 900 грамм, из которых по 450 грамм приходится на пластичное взрывчатое вещество PBX-98. Каждый из «дротиков» имеет свой контур управления и наведения по лазерному лучу, бронебойный сердечник, заряд взрывчатого вещества и термобатарею.После пуска ракеты и разгона ее до скорости более 3 Махов, происходит отделение трех суббоеприпасов и их разведение. Данные «дротики» выстраиваются в треугольный боевой порядок вокруг лазерного луча, их наведение на цель осуществляется по принципу, называемому «лазерная тропа» (полуавтоматическое командное наведение по лазерному лучу). За счет огромной скорости полета и наличия вольфрамового сердечника суббоеприпасы пробивают корпус воздушной цели, после чего взрываются внутри с нанесением максимально возможного ущерба. Использование в боевой части ракеты трех суббоеприпасов повышает вероятность поражения воздушных целей. По заверениям разработчиков, ракета и ее «дротики» обладают достаточным уровнем маневренности для поражения воздушных объектов, летящих с перегрузкой до 9 g. Гарантированный срок боеспособности ракеты Starstreak HVM составляет 10 лет.Прицельный узел комплекса включает в свой состав герметичный легкосплавный оптический прицел, обладающей стабилизированной лазерной системой, и монокулярный прицел, а также герметичный блок управления, который помещен разработчиками в литую форму, в этой форме расположен источник питания (литиево-сульфидная батарея) и различные электронные блоки, которые нужны для обработки данных и управления.Блок управления комплексом Starstreak включает в свой состав джойстик, пусковой механизм, общий включатель, включатель компенсации ветра, а также прибор учета уровня высоты. Во время боя стрелок-оператор комплекса осуществляет захват воздушной цели с помощью монокулярного прицела, после чего запитывает прицельный блок от источника питания. Прицельная метка располагается в центре поля обзора оператора комплекса, который удерживает выбранную воздушную цель в перекрестье прицела. Упреждение по углу места и азимуту гарантирует, что зенитная управляемая ракета поразит цель путем попадания, в том числе и в ее заднюю полусферу.После завершения всех предпусковых операций захвата цели стрелок-оператор комплекса Starstreak нажимает на спусковой механизм. Происходит запуск стартового ускорителя от имеющегося источника питания. Зенитная ракета покидает ТПК, стартовый двигатель при этом отключается. Ускоритель разгоняет ЗУР до такой скорости, которая обеспечивает ей достаточное вращение, необходимое для создания центробежной силы, развертывающей стабилизаторы. Ускоритель отделяется от зенитной ракеты после ее вылета из ТПК и отлета на безопасное расстояние от стрелка-оператора ПЗРК. Менее чем через секунду полета в дело вступает основной двигатель ракеты, который разгоняет ее до огромной скорости – от 3 до 4 Махов. После отключения основного двигателя ракеты, получив сигнал от датчика скоростного напора, в автоматическом режиме отстреливаются три стреловидных «дротика». Суббоеприпасы наводятся на воздушную цель по лазерному лучу, который формируется прицельным узлом при помощи двух лазерных диодов, один из которых сканирует пространство в вертикальной, а другой – в горизонтальной плоскостях. По заверениям разработчиков, ракета Starstreak HVM обеспечивает поражение воздушных целей на дальности от 300 до 7000 метров и на высоте до 5000 метров.После пуска ракеты стрелок-оператор комплекса продолжает процесс совмещения выбранной воздушной цели с прицельной меткой, применяя для этого джойстик. По некоторым данным, введение в состав комплекса дополнительного программного обеспечения позволит удерживать углоизмерительный прибор на воздушной цели в автоматическом режиме. После совершения выстрела стрелок-оператор снимает пустой ТПК и присоединяет к прицельному узлу новый.Отдельно можно выделить самоходный вариант комплекса на базе бронированного шасси «Stormer» (SP), существуют также варианты размещения на базе гусеничного БТР М113 или многоцелевой колесной бронемашины Piranha. Самоходный вариант комплекса на базе «Stormer» имеет сразу 8 пусковых контейнеров, которые расположены в кормовой части боевой машины двумя пакетами по 4 штуки. При этом в боеукладке, расположенной в задней части машины, расположено 12 запасных ракет. В состав экипажа зенитно-ракетного комплекса Starstreak SP входят три человека: командир машины, механик-водитель и оператор. Боевая масса машины составляет 13 тонн. Бронемашина снабжена системами спутниковой навигации и спутниковой связи.ЗРК Starstreak SP оснащается пассивной инфракрасной системой обнаружения и сопровождения целей Air Defence Alerting Device – ADAD производства компании «Thales Optronics» (бывшая компания «Pilkington Optronics»). Система в состоянии обнаруживать воздушные цели типа «самолет» на расстоянии порядка 18 километров, вертолеты на расстоянии до 8 километров. Время от момента обнаружения воздушной цели до запуска ракет не превышает 5 секунд. Основным вооружением комплекса являются зенитные управляемые ракеты «Starstreak HVM», которые поставляются в ТПК и не требуют проведения тестовых проверок. Данная ракета аналогична обычной ракете переносного комплекса и состоит из твердотопливного двухступенчатого ракетного двигателя, системы разделения и боевой части из трех стреловидных поражающих элементов.Тактико-технические характеристики ПЗРК Starstreak:Дальность поражаемых целей – от 300 до 7000 м.Высота поражаемых целей – до 5000 м.Максимальная скорость ракеты – более 3 М (более 1000 м/с).Диаметр корпуса ракеты – 130 мм.Длина ракеты – 1369 мм.Стартовая масса ракеты – 14 кг.Боевая часть – три проникающих вольфрамовых суббоеприпаса (дротика) массой по 0,9 кг, каждый из них несет осколочную БЧ (масса взрывчатого вещества 3х0,45 кг)