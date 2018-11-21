Как Сталин разгромил "пятую колонну"
Со времен Хрущева и XX съезда КПСС стало общепринятым утверждение о том, что сталинские репрессии – это издержки «культа личности», борьбы за власть, что это последствия кровожадной сущности Сталина. А также, как позже сообщил видный коммунист и могильщик СССР А. Яковлев, ещё и проявление преступной натуры и уголовной сущности большевистского режима.
Однако, как показывают объективные исследования, которые стали пробивать себе дорогу с 2000-х годов, репрессии имели вполне реальную основу. Суть тайны репрессии в том, что значительная часть «элиты» Советской России вела двойную игру и имела связи как с Англией и США, так и с Германией. Против советской цивилизации и народа играли как западные и восточные спецслужбы, так и «пятая колонна». Об этом сообщают работы, основанные на большом документальном фактическом материале, например, работы Е. А. Прудникова, А. И. Колпакиди «Двойной заговор. Тайны сталинских репрессий»; А. Севера «Тайна сталинских репрессий»; «Сталин против «выродков Арбата». 10 сталинских ударов по «пятой колонне»; А. Мартиросяна «Сталин и репрессии 1920-1930-х годов» и многие другие.
В её рядах были и «белые рыцари», представители белоэмиграции, люто ненавидевшие власть комиссаров. Можно привести выдержку из диспозиции «Союза национальных террористов» (СНТ), созданного в 1927 году членами белогвардейского Российского общевоинского союза (РОВС). Белые террористы предлагали (по материалам работ А. Гаспаряна «Операция «Трест». Советская разведка против русской эмиграции. 1921-1937 гг.» и Колпакиди А. И., Прохорова Д. П. «КГБ. Спецоперации советской разведки») направить диверсионные группы для взрыва мостов «одновременно на Волхове и Луге, чтобы отрезать Петроград и создать панику. После этого можно перейти к поджогам и к взрывам в учреждениях посредством заложенных ранее снарядов». Предлагалось
И далее:
«Белые рыцари» предложили идею рассылки биологического и химического оружия:
Эта программа о многом говорит, и сразу видно аналогии в действиях германской разведки, американских спецслужб, планирующих экономическую войну против СССР. В современной истории это действия различных террористических групп, к примеру, как в годы чеченской войны или джихадистов в Сирии, Ираке и Афганистане. Химическое и биологическое оружие активно используют в своих целях и западные спецслужбы, достаточно вспомнить последние скандалы с «отравлениями» в Европе.
А ведь это только одна из угроз Советской России. Были ещё и басмачи, и националисты – западноукраинские, прибалтийские, и троцкисты, и военные заговорщики, и иностранная террористическая угроза. К примеру, со стороны гитлеровской Германии. Немцы отлично использовали местных в качестве «пятой колонны», организуя нападения на страны-жертвы. Так, в 1934 году чекист Марк Штаркман разоблачил подпольную диверсионную группу немца Вернера, бывшего одесского бандита. Оказалось, что немецкий агент ездит для получения инструкций в германское посольство, а в Кировограде, где располагался аэродром, где базировались тяжелые бомбардировщики, он создал не только диверсионную организацию, но и заложил тайник с взрывчаткой. И это только один пример из многих.
Неудивительно, что в советской империи пришлось создать мощные органы госбезопасности, а при Берии их ещё серьёзно почистили от представителей «пятой колонны», троцкистов. В результате чекисты внесли большой вклад в общую Великую победу, очистив тыл от представителей «пятой колонны» и умело успешно противодействуя вражеским разведкам в годы Второй мировой войны.
Большой интерес представляет разгром Сталиным части партийной «элиты». Террор против «ленинской гвардии» объяснили «патологической кровожадностью» Сталина, который стремился к абсолютной, единоличной власти. В реальности же «тайна 1937 года» в том, что революция была результатом как внутренних противоречий в самой России (русская смута), так и сложной игры глобальной мафии. В результате партия большевиков не была единой. Долгое время её пассионарное и наиболее влиятельное ядро представляли революционеры-интернационалисты, троцкисты, которые имели связи с представителями «финансового интернационала», глобальной мафии. Троцкого с его отрядом боевиков забросили для того, чтобы он стал новым вождем большевиков и России поле устранения Ленина. Россия в планах глобальной мафии должна была стать «навозом», материальной базой для мировой революции, которая вела к установлению «нового мирового порядка» — новой версии глобальной рабовладельческой цивилизации с идеологией марксизма, ложного коммунизма.
Русские коммунисты во главе со Сталиным эти планы нарушили, «светлое будущее» стали строить в России, а не во всём мире за счёт русских ресурсов. Троцкий не смог стать лидером Советской России, концепция мировой революции потерпела крах. Однако троцкисты и другие группы коммунистов-интернационалистов, хоть и не взяли полную власть в России, но сохранили серьёзные позиции в СССР. Сохранили они и свои на Западе. Сказывались и человеческие слабости части представителей советской «элиты», которые психологически оказались не готовыми к новой советской морали, к созданию общества будущего, где «рай на Земле» наступит для всех, а не только «избранных», представителей «элиты». Запад же предлагал материальные удовольствия, «красивую жизнь», преимущества над «простыми смертными» и гарантии для семей. В итоге значительная часть «элиты» коммунистической партии стала сознательно или бессознательно служить «финансовому интернационалу», глобальной мафии.
Таким образом, часть советской «элиты» исходила из шкурных, материальных интересов. Эти люди желали власти и сопутствующих благ и удовольствий. Они изо всех сил цеплялись за власть и ради её сохранения шли на сделку с дьяволом, миром «золотого тельца». Они были готовы быстро переродиться, стать гауляйтерами-надсмотрщиками западных оккупантов и превратить новую реальность коммунизма и в иллюзию. После поражения планов мировой революции и отката её границам СССР революционеры-интернационалисты встали на путь совместных усилий с глобальной мафии по уничтожению советского (русского) проекта создания цивилизации общества будущего, что автоматически вело к гибели глобального паразита. «Пятая колонна» стремилась уничтожить сталинский СССР, подчинить Россию мировому финансовому, ростовщическому капиталу. Сталин уничтожал таких «врагов народа». Их нужно было уничтожить, чтобы сохранить русскую (советскую) цивилизацию и дать шанс народу на «светлое будущее». Сталин пытался спасти новую реальность от старого мира, чтобы молодая советская сверхцивилизация будущего могла окрепнуть и победить. Для этого нужен был и т. н. «железный занавес» между двумя мирами – новой сверхцивилизацией, обществом будущего и старым миром, западной вампирской, хищной цивилизацией.
Одновременно Сталин решал задачу воспитания и создания новой советской (русской) элиты. Одна из важнейших проблем русской цивилизации – стремительное вырождение элиты, которая быстро забывает о цивилизационных, национальных задачах и решает личные, групповые и корпоративные в ущерб цивилизации, стране и народу. Верхушка быстро обрастает имуществом, собственностью, связями, отпадает от задачи созидания и развития, быстро превращается в социальных паразитов, бандитов и мародеров. Верхушка России, её бюрократия быстро превращается в страшного монстра, мафию, которая живет только ради себя, а страну и народ превращает в пищу, «пушечное мясо». Такая же проблема возникла в 1917-1920 гг. при становлении советской государственности.
Сталин видел эту опасность и пытался запустить процесс отбора лучших кадров и зачистки от гнилых элементов. Не давая элите пребывать в спокойствии, гнилом болоте стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Он самыми жестокими методами заставлял верхушку работать на страну и народ. Отсюда и высочайшая эффективность советской империи. Репрессии не давали номенклатуре расслабиться и наслаждаться сегодняшним днем, отделить её от народа и переродиться в класс новых собственников, капиталистов-рабовладельцев. Такая система не давала элите стать на путь вырождения, накопительства и грабежа собственной страны. Репрессии не давали воровать, вспомним знаменитое «вор должен сидеть в тюрьме» (ныне же воры-олигархи безнаказанно грабят страну и народ). Заставляли работать ради развития страны. Вспомним буквально «железную» гвардию Сталина, которая подняла Россию из руин и в кратчайшие сроки превратила её в военно-экономическую, атомную и космическую сверхдержаву, цивилизацию будущего. Вспомним таких люедй, как Берия, Жуков, Рокоссовский, Устинов, Громыко, Пономаренко и многих других.
Это был жестокий отбор, соответствующий задаче выживания русской (советской) цивилизации. Но он работал. Очевидно, что никогда в русской истории не было такой блестящей плеяды представителей военной, политической, дипломатической, научной, управленческой элиты, как в СССР периода 1930-1950-х годов. Эти люди создали сверхдержаву, заложили фундамент цивилизации будущего, что позволило впоследствии нынешней РФ довольно большой срок по нынешним временам более-менее существовать в хищном окружении «партнеров» и при постоянном грабеже страны представителями новой «элиты». К сожалению, закрепить этот процесс создания новой советской элиты не удалось. После устранения Сталина началось перерождение советской верхушки, что и привело к катастрофе 1985-1991 гг. и стало основой нынешних проблем России, превратившейся в культурную и экономическую периферию Запада, хищного капиталистического мира.
Однако, как показывают объективные исследования, которые стали пробивать себе дорогу с 2000-х годов, репрессии имели вполне реальную основу. Суть тайны репрессии в том, что значительная часть «элиты» Советской России вела двойную игру и имела связи как с Англией и США, так и с Германией. Против советской цивилизации и народа играли как западные и восточные спецслужбы, так и «пятая колонна». Об этом сообщают работы, основанные на большом документальном фактическом материале, например, работы Е. А. Прудникова, А. И. Колпакиди «Двойной заговор. Тайны сталинских репрессий»; А. Севера «Тайна сталинских репрессий»; «Сталин против «выродков Арбата». 10 сталинских ударов по «пятой колонне»; А. Мартиросяна «Сталин и репрессии 1920-1930-х годов» и многие другие.
В её рядах были и «белые рыцари», представители белоэмиграции, люто ненавидевшие власть комиссаров. Можно привести выдержку из диспозиции «Союза национальных террористов» (СНТ), созданного в 1927 году членами белогвардейского Российского общевоинского союза (РОВС). Белые террористы предлагали (по материалам работ А. Гаспаряна «Операция «Трест». Советская разведка против русской эмиграции. 1921-1937 гг.» и Колпакиди А. И., Прохорова Д. П. «КГБ. Спецоперации советской разведки») направить диверсионные группы для взрыва мостов «одновременно на Волхове и Луге, чтобы отрезать Петроград и создать панику. После этого можно перейти к поджогам и к взрывам в учреждениях посредством заложенных ранее снарядов». Предлагалось
«наладить заготовку бомб большой силы, небольших сосудов с газами и главное — культуры бацилл. Этим мы их, скорее всего, доконаем с наименьшими для нас потерями. А для народа появление в среде коммунистов чумы или холеры будет, конечно, истолковано как гнев Божий. О человечности говорить уже не приходится. Кроме того, надо организовать пиратство в море, отравление экспорта русских товаров…»
И далее:
«После первых ударов по живым целям центр тяжести должен быть перенесен на промышленность, транспорт, склады, порты и элеваторы, чтобы сорвать экспорт хлеба и тем подорвать базу советской валюты. Я полагаю, что для уничтожения южных портов на каждый из них нужно не более 5–10 человек, причем это необходимо сделать одновременно, ибо после первых же выступлений в этом направлении охрана их будет значительно усилеа. Сейчас же вообще никакой вооруженной охраны нет. После первых же выступлений необходимо широко опубликовать и разослать всем хлебным биржам и крупным хлебно-фуражным фирмам сообщение «Союза национальных террористов», в котором они извещают, что все члены СНТ, находящиеся в России, не только будут сдавать советским ссыпным пунктам и элеваторам свой хлеб отравленным, но будут отравлять и хлеб, сдаваемый другими. Даже частичное отравление 3—4 пароходов, груженных советским хлебом, независимо от того, где это будет сделано, удержит все солидные фирмы от покупки советского хлеба. Конечно, о каждом случае отравления немедленно, весьма широко, должна быть извещена пресса, чтобы не имели случаи действительного отравления иностранцев. То же самое можно будет попытаться сделать с другими советскими экспортными съестными продуктами, например с сибирским маслом. При введении своих людей в грузчики, портовые и таможенные служащие это будет сделать нетрудно.
Этим был бы нанесен Советам удар, почти равносильный блокаде. Помимо того, уничтожение элеваторов не только сильно удорожит хлеб, но и ухудшит его качество. На это нетрудно будет получить в достаточном количестве технические средства, вплоть до хорошо вооруженных моторных лодок. Если бы таковые были получены, то можно было бы развить и некоторое пиратство для потопления советских пароходов. Ведь сейчас имеются моторные лодки, более быстроходные, чем миноносцы. При наличии моторного судна можно было бы устроить потопление долженствующего скоро возвращаться из Америки советского учебного парусника «Товарищ». При медленном его ходе настигнуть в открытом океане и потопить так, чтобы и следов не осталось, не так уже было бы трудно. А на нем ведь исключительно комсомольцы и коммунисты. Эффект получился бы потрясающий. Потопление советских нефтеналивных судов могло бы повлечь к нарушению контрактов на поставку нефтепродуктов и колоссальные неустойки. Здесь мы найдем широкую поддержку от нефтяных компаний. Когда американские контрабандисты имеют свои подводные лодки и аэропланы, разве нам откажут в получении хороших моторных лодок, если мы докажем свое?
Надо немедленно начать отправку в Россию различными способами агитационной литературы с призывом к террору и к самоорганизации террористических ячеек, выступающих от имени СНТ. Применительно к советским сокращениям организация могла бы сокращенно именоваться «Сент» или «Сенто», а члены — «Сен-токи» или «Сентисты». Необходимо, чтобы отправляемые террористы при выступлениях всегда бросали записки, что покушение или акт сделан такой-то группой СНТ, постоянно меняя нумерацию, чтобы создать иллюзию мощи СНТ и сбить с толку ГПУ…»
Этим был бы нанесен Советам удар, почти равносильный блокаде. Помимо того, уничтожение элеваторов не только сильно удорожит хлеб, но и ухудшит его качество. На это нетрудно будет получить в достаточном количестве технические средства, вплоть до хорошо вооруженных моторных лодок. Если бы таковые были получены, то можно было бы развить и некоторое пиратство для потопления советских пароходов. Ведь сейчас имеются моторные лодки, более быстроходные, чем миноносцы. При наличии моторного судна можно было бы устроить потопление долженствующего скоро возвращаться из Америки советского учебного парусника «Товарищ». При медленном его ходе настигнуть в открытом океане и потопить так, чтобы и следов не осталось, не так уже было бы трудно. А на нем ведь исключительно комсомольцы и коммунисты. Эффект получился бы потрясающий. Потопление советских нефтеналивных судов могло бы повлечь к нарушению контрактов на поставку нефтепродуктов и колоссальные неустойки. Здесь мы найдем широкую поддержку от нефтяных компаний. Когда американские контрабандисты имеют свои подводные лодки и аэропланы, разве нам откажут в получении хороших моторных лодок, если мы докажем свое?
Надо немедленно начать отправку в Россию различными способами агитационной литературы с призывом к террору и к самоорганизации террористических ячеек, выступающих от имени СНТ. Применительно к советским сокращениям организация могла бы сокращенно именоваться «Сент» или «Сенто», а члены — «Сен-токи» или «Сентисты». Необходимо, чтобы отправляемые террористы при выступлениях всегда бросали записки, что покушение или акт сделан такой-то группой СНТ, постоянно меняя нумерацию, чтобы создать иллюзию мощи СНТ и сбить с толку ГПУ…»
«Белые рыцари» предложили идею рассылки биологического и химического оружия:
«Для уничтожения личного состава компартии придется главным образом применить культуру микробов эпидемических болезней (холера, оспа, тиф, чума, сибирская язва, сап и т. д.). Этот способ наиболее безопасен для террориста, и если удастся наладить отправку в Россию культур болезней, то один террорист сумеет вывести в расход сотни коммунистов… Организовать отправку культур микробов очень легко через дипломатов-контрабандистов. Очень многие дипломаты лимитрофных государств (отделившейся от России Финляндии, Польши, прибалтийских республик. – Авт.) занимаются провозом в Москву контрабанды и возят ее сразу до 10 пудов (3–4 чемодана). За провоз берут от 150 до 300 долларов за чемодан… При некоторой осторожности через них можно будет отправлять и газы, и взрывчатые вещества. Только всем этим предметам нужно придавать товарный вид, то есть, чтобы дипломаты и посредники не знали, что они в действительности везут… Культуры бацилл отправлять лучше всего в упаковке от духов, одеколона, эссенции, ликеров и т. д. Газы – под видом каких-либо лаков в жестяной или стальной упаковке. Взрывчатые вещества – под видом красок, ванили, которая пересылается в жестяных коробках…»
Эта программа о многом говорит, и сразу видно аналогии в действиях германской разведки, американских спецслужб, планирующих экономическую войну против СССР. В современной истории это действия различных террористических групп, к примеру, как в годы чеченской войны или джихадистов в Сирии, Ираке и Афганистане. Химическое и биологическое оружие активно используют в своих целях и западные спецслужбы, достаточно вспомнить последние скандалы с «отравлениями» в Европе.
А ведь это только одна из угроз Советской России. Были ещё и басмачи, и националисты – западноукраинские, прибалтийские, и троцкисты, и военные заговорщики, и иностранная террористическая угроза. К примеру, со стороны гитлеровской Германии. Немцы отлично использовали местных в качестве «пятой колонны», организуя нападения на страны-жертвы. Так, в 1934 году чекист Марк Штаркман разоблачил подпольную диверсионную группу немца Вернера, бывшего одесского бандита. Оказалось, что немецкий агент ездит для получения инструкций в германское посольство, а в Кировограде, где располагался аэродром, где базировались тяжелые бомбардировщики, он создал не только диверсионную организацию, но и заложил тайник с взрывчаткой. И это только один пример из многих.
Неудивительно, что в советской империи пришлось создать мощные органы госбезопасности, а при Берии их ещё серьёзно почистили от представителей «пятой колонны», троцкистов. В результате чекисты внесли большой вклад в общую Великую победу, очистив тыл от представителей «пятой колонны» и умело успешно противодействуя вражеским разведкам в годы Второй мировой войны.
Большой интерес представляет разгром Сталиным части партийной «элиты». Террор против «ленинской гвардии» объяснили «патологической кровожадностью» Сталина, который стремился к абсолютной, единоличной власти. В реальности же «тайна 1937 года» в том, что революция была результатом как внутренних противоречий в самой России (русская смута), так и сложной игры глобальной мафии. В результате партия большевиков не была единой. Долгое время её пассионарное и наиболее влиятельное ядро представляли революционеры-интернационалисты, троцкисты, которые имели связи с представителями «финансового интернационала», глобальной мафии. Троцкого с его отрядом боевиков забросили для того, чтобы он стал новым вождем большевиков и России поле устранения Ленина. Россия в планах глобальной мафии должна была стать «навозом», материальной базой для мировой революции, которая вела к установлению «нового мирового порядка» — новой версии глобальной рабовладельческой цивилизации с идеологией марксизма, ложного коммунизма.
Русские коммунисты во главе со Сталиным эти планы нарушили, «светлое будущее» стали строить в России, а не во всём мире за счёт русских ресурсов. Троцкий не смог стать лидером Советской России, концепция мировой революции потерпела крах. Однако троцкисты и другие группы коммунистов-интернационалистов, хоть и не взяли полную власть в России, но сохранили серьёзные позиции в СССР. Сохранили они и свои на Западе. Сказывались и человеческие слабости части представителей советской «элиты», которые психологически оказались не готовыми к новой советской морали, к созданию общества будущего, где «рай на Земле» наступит для всех, а не только «избранных», представителей «элиты». Запад же предлагал материальные удовольствия, «красивую жизнь», преимущества над «простыми смертными» и гарантии для семей. В итоге значительная часть «элиты» коммунистической партии стала сознательно или бессознательно служить «финансовому интернационалу», глобальной мафии.
Таким образом, часть советской «элиты» исходила из шкурных, материальных интересов. Эти люди желали власти и сопутствующих благ и удовольствий. Они изо всех сил цеплялись за власть и ради её сохранения шли на сделку с дьяволом, миром «золотого тельца». Они были готовы быстро переродиться, стать гауляйтерами-надсмотрщиками западных оккупантов и превратить новую реальность коммунизма и в иллюзию. После поражения планов мировой революции и отката её границам СССР революционеры-интернационалисты встали на путь совместных усилий с глобальной мафии по уничтожению советского (русского) проекта создания цивилизации общества будущего, что автоматически вело к гибели глобального паразита. «Пятая колонна» стремилась уничтожить сталинский СССР, подчинить Россию мировому финансовому, ростовщическому капиталу. Сталин уничтожал таких «врагов народа». Их нужно было уничтожить, чтобы сохранить русскую (советскую) цивилизацию и дать шанс народу на «светлое будущее». Сталин пытался спасти новую реальность от старого мира, чтобы молодая советская сверхцивилизация будущего могла окрепнуть и победить. Для этого нужен был и т. н. «железный занавес» между двумя мирами – новой сверхцивилизацией, обществом будущего и старым миром, западной вампирской, хищной цивилизацией.
Одновременно Сталин решал задачу воспитания и создания новой советской (русской) элиты. Одна из важнейших проблем русской цивилизации – стремительное вырождение элиты, которая быстро забывает о цивилизационных, национальных задачах и решает личные, групповые и корпоративные в ущерб цивилизации, стране и народу. Верхушка быстро обрастает имуществом, собственностью, связями, отпадает от задачи созидания и развития, быстро превращается в социальных паразитов, бандитов и мародеров. Верхушка России, её бюрократия быстро превращается в страшного монстра, мафию, которая живет только ради себя, а страну и народ превращает в пищу, «пушечное мясо». Такая же проблема возникла в 1917-1920 гг. при становлении советской государственности.
Сталин видел эту опасность и пытался запустить процесс отбора лучших кадров и зачистки от гнилых элементов. Не давая элите пребывать в спокойствии, гнилом болоте стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Он самыми жестокими методами заставлял верхушку работать на страну и народ. Отсюда и высочайшая эффективность советской империи. Репрессии не давали номенклатуре расслабиться и наслаждаться сегодняшним днем, отделить её от народа и переродиться в класс новых собственников, капиталистов-рабовладельцев. Такая система не давала элите стать на путь вырождения, накопительства и грабежа собственной страны. Репрессии не давали воровать, вспомним знаменитое «вор должен сидеть в тюрьме» (ныне же воры-олигархи безнаказанно грабят страну и народ). Заставляли работать ради развития страны. Вспомним буквально «железную» гвардию Сталина, которая подняла Россию из руин и в кратчайшие сроки превратила её в военно-экономическую, атомную и космическую сверхдержаву, цивилизацию будущего. Вспомним таких люедй, как Берия, Жуков, Рокоссовский, Устинов, Громыко, Пономаренко и многих других.
Это был жестокий отбор, соответствующий задаче выживания русской (советской) цивилизации. Но он работал. Очевидно, что никогда в русской истории не было такой блестящей плеяды представителей военной, политической, дипломатической, научной, управленческой элиты, как в СССР периода 1930-1950-х годов. Эти люди создали сверхдержаву, заложили фундамент цивилизации будущего, что позволило впоследствии нынешней РФ довольно большой срок по нынешним временам более-менее существовать в хищном окружении «партнеров» и при постоянном грабеже страны представителями новой «элиты». К сожалению, закрепить этот процесс создания новой советской элиты не удалось. После устранения Сталина началось перерождение советской верхушки, что и привело к катастрофе 1985-1991 гг. и стало основой нынешних проблем России, превратившейся в культурную и экономическую периферию Запада, хищного капиталистического мира.
- Автор:
- Самсонов Александр
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