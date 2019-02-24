Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 9)
В середине 70-х отношения между Москвой и Пекином обострились настолько, что стороны стали всерьёз рассматривать возможность применения друг против друга ядерного оружия. При этом Советский Союз имел подавляющее превосходство над Китаем в количестве ядерных боеголовок и средств их доставки. Территории КНР угрожали не только баллистические ракеты средней дальности, но и многочисленные советские бомбардировщики-носители свободнопадающих ядерных бомб и крылатых ракет. В силу географического положения, Китай был очень уязвим для атаки средствами воздушного нападения с Севера и с Запада. В годы холодной войны советские ВВС располагали многочисленным парком бомбардировщиков. Удары по объектам на китайской территории могли наносить не только дальние бомбардировщики Ту-16, Ту-22 и Ту-95, но и фронтовые Ил-28 и Су-24 — базирующиеся в Среднеазиатских советских республиках, в Восточной Сибири, Забайкалье, в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. С учётом того, что на территории Монголии дислоцировался советский воинский контингент и имелись аэродромы подскока, а от монгольско-китайской границы до Пекина примерно 600 км, в зоне досягаемости советской ударной фронтовой авиации оказывалась китайская столица. Это во многом охлаждало «горячие головы» в Пекине и китайское руководство, понимая свою слабость, несмотря на воинственную риторику старалось не пересекать «красную линию». Так, в марте 1979 года, советская бомбардировочная авиация, совершавшая демонстративные полёты вдоль границ с КНР, стала одним из факторов вывода китайских войск с вьетнамской территории.
Нельзя сказать, что китайское руководство и высшее командование НОАК ничего не делало, чтобы снизить потенциальную уязвимость от советских бомбардировщиков. В КНР в 70-80-е годы велось массовое строительство очень крупных и хорошо укреплённых подземных убежищ для техники, вооружения, городского населения и личного состава вооруженных сил. Производилось рассредоточение военных баз и авиационных полков. В наследство от времён советско-китайского противостояния в КНР осталось большое количество капитальных взлётно-посадочных и укрытий, вырубленных в скальных породах. Над шахтами немногочисленных китайских баллистических ракет с целью маскировки возводились быстро сносимые макеты домов, а в округе оборудовались ложные стартовые позиции.
Помимо строительства убежищ и реализации организационных мероприятий по снижению возможного ущерба от ядерного удара, на наиболее вероятных маршрутах полёта советских бомбардировщиков разворачивались ЗРК HQ-2, размещались аэродромы перехватчиков и зенитные батареи. Понимая, что имеющихся сил недостаточно для защиты всей территории, руководство Китая постаралось прикрыть зенитно-ракетными комплексами и истребителями особо важные административно-экономические центры, находящиеся в наиболее уязвимом положении. В первую очередь это относилось к таким городам, как Пекин, Шанхай, Ухань и Шеньян. Позиции зенитной артиллерии калибра 57, 85 и 100-мм и ЗРК HQ-2 особенно густо размещались к северу и северо-западу от указанных городов. На побережье, примыкающем к Тайваньскому проливу, ЗРК и зенитно-артиллерийские батареи разворачивались в окрестностях Чжанчжоу и Цюаньчжоу. Северо-запад КНР в зенитном отношении был защищён очень слабо, только вокруг Урумчи в Синьцзян-Уйгурский автономном районе было развёрнуто три дивизиона ЗРК HQ-2. В то же время по периметру советско-китайской границы располагалась густая сеть радиолокационных постов. Как правило, радиолокационные станции устанавливались на господствующих над местностью точками, не ближе 60-70 км от государственной границы. Второй пояс радиолокаторов на северо-западе Китая был размещён в глубине территории на удалении 400-600 км. Для перехвата вторгнувшихся с этого направления бомбардировщиков в малонаселённых западных и северо-западных районах КНР было построено несколько аэродромов, где базировались истребители J-6 и J-7. Всего, по состоянию на середину в 80-х, на территории Китая несло боевое дежурство более 60 зенитно-ракетных дивизионов HQ-2.
После нормализации отношений между нашими странами значительная часть позиций ЗРК по мере списания первых модификаций НQ-2 была ликвидирована. К концу 1990-х годов были списаны практически все 85-100-мм зенитные орудия, которых в 1970-е годы в НОАК было около 8000 единиц. Небольшое число крупнокалиберных зениток до сих пор сохранилось в частях береговой обороны в районе Бохайского залива и Тайваньского пролива.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2J в 100 км к северу от Пекина
В настоящее время позиции ЗРК НQ-2J сохранились на второстепенных направлениях в глубинных районах КНР. Несколько комплексов с ракетами, работающими на жидком топливе и окислителе, развёрнуты под Пекином. Непосредственную противовоздушную оборону китайской столицы обеспечивают современные зенитно-ракетные системы большой дальности: российские С-300ПМУ/ПМУ1 и китайские HQ-9/А и пять авиаполков на истребителях J-7В/Е, J-8II J-11А/В. Следует ожидать, что в связи с выработкой ресурса ЗРС С-300ПМУ будут в ближайшем будущем заменены новыми дальнобойными зенитными системами. В данный момент зрдн ЗРС С-300ПМУ, прикрывающие Пекин, с восточного направления несут дежурство усечённым составом, что скорее всего связано с нехваткой кондиционных ракет.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ в 50 км к северо-востоку от Пекина
Модернизированные ЗРК НQ-2J наряду с относительно современными НQ-12 рассматриваются в качестве дополнения к дальнобойным многоканальным ЗРС. В данный момент по плотности прикрытия от средств воздушного нападения Пекин уступает только Москве. Всего безопасность китайской столицы от средств воздушного нападения обеспечивают три десятка ЗРК средней и большой дальности.
Схема размещения радиолокационных постов (синие ромбы), позиций ЗРК (цветные треугольники) и авиабаз под Пекином
Согласно западным данным, количество зенитно-ракетных дивизионов, развёрнутых на стационарных позициях в КНР, составляет 110-120 единиц. Из них современными комплексами и системами вооружено примерно 80% зрдн. Китайцы очень рачительно подходят к сохранению имеющейся инфраструктуры. Капитальные позиции, где в прошлом размещались устаревшие ЗРК НQ-2, в большинстве случаев сохраняются, на них после реконструкции развёртываются современные зенитные системы. В отличие от нашей страны, где в рамках «реформирования» и «придания нового облика» уничтожены сотни дорогостоящих оборонных объектов, в Китае строго следят за целевым использованием и сохранностью имеющейся инфраструктуры.
Весьма показательно распределение зенитно-ракетных систем средней и большой дальности по территории КНР. Основная часть китайских ЗРК прикрывает промышленно-административные центры, расположенные в комфортной для проживания климатической зоне.
Зенитно-ракетные системы российского производства помимо окрестностей Пекина, сконцентрированы в районах Даляня, Циндао, Шанхая, Цюаньчжоу, Чжанчжоу – то есть по большей части вдоль побережья.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 неподалёку от ВПП авиабазы Xiayuan в окрестностях Цюаньчжоу
Современные и дальнобойные ЗРС С-300ПМУ-2 в основном развёрнуты неподалёку от Тайваньского пролива и в зоне действия американских боевых самолётов, базирующихся на территории Японии и Южной Кореи. Западные наблюдатели отмечают, что ЗРС С-300ПМУ, поставленные более 25 лет назад, в КНР постепенно заменяются собственными ЗРС HQ-9А. Так, на позициях под Шанхаем, где в прошлом был размещён зрдн С-300ПМУ, сейчас несёт дежурство ЗРС HQ-9А.
Зенитные системы и комплексы собственного производства HQ-64, HQ-9, HQ-12 и HQ-16 развёрнуты для защиты особо ценных объектов в глубине Китая и в приграничных южных и северо-западных районах.
Особое внимание уделяется противовоздушной обороне районов развертывания китайских МБР, предприятий авиакосмической отрасли и ядерной энергетики. Так, например, вокруг города Шеньян, где находится авиазавод, специализирующийся на строительстве тяжелых истребителей J-11 и J-16, на постоянной основе размещены три дивизиона ЗРС HQ-9А и дивизион ЗРК HQ-16. Авиазавод и испытательный центр в Сиане прикрывает зенитно-ракетный полк, в составе которого три дивизиона ЗРС HQ-9.
Одни из первых серийных ЗРС HQ-9 были развернуты в Тибете, неподалёку от авиабазы Gonggar, в районе, находящемся в непосредственной близости от спорных участков китайско-индийской границы.
Кроме того, с недавнего времени китайские ЗРС большой дальности HQ-9А размещены за пределами материковой части КНР. Согласно обнародованным в феврале 2016 года спутниковым снимкам, Китайская Народная Республика развернула дивизион ЗРС HQ-9А на острове Вуди, входящем в архипелаг спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК HQ-12 в окрестностях Баотоу. Эта позиция развёрнута на месте, где до 2006 года нёс боевое дежурство ЗРК HQ-2A. Рядом с мобильными пусковыми установками транспортно-заряжающие машины
Южное направление со стороны Вьетнама защищают восемь дивизионов ЗРК HQ-12. Вокруг города Баотоу в районе Внутренняя Монголия имеется три зрдн HQ-12. Хотя этот ЗРК по своим возможностям уступает дальнобойным ЗРС HQ-9/9А/9В и С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2, но он и значительно дешевле. В настоящее время HQ-12 является наиболее массовым зенитно-ракетным комплексом, несущим постоянное боевое дежурство в войсках ПВО КНР.
Авиабазы и некоторые стратегические объекты, расположенные не только на побережье, но и в глубине территории прикрыты ЗРК малой дальности HQ-64 и HQ-7. Батареи ЗРК HQ-64 несут дежурство на позиции в течение длительного периода времени, а HQ-7 на ротационной основе.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК малой дальности в Гонконге, техника накрыта маскировочными сетями
Наблюдатели отмечают, что число оборудованных позиций ЗРК малой дальности в окрестностях авиабаз, портов, радиолокационных постов и других важных объектов, расположенных вдоль побережья, в последнее время значительно возросло.
С учётом имеющегося опыта, вполне возможно, что к несению боевого дежурства и прикрытию аэродромов, стационарных радиолокационных постов и позиций ЗРС большой дальности привлекаются ЗРК НQ-17.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-64А в неподалёку от ВПП авиабазы Longtian
Непосредственное зенитное прикрытие самой близкой к Тайваню авиабазы ВВС НОАК Longtian осуществляет батарея зенитного ракетно-артиллерийского комплекса HQ-64А. На этой базе в 2016 году развёрнута беспилотная эскадрилья радиоуправляемых самолётов J-6, которые, судя по спутниковым снимкам, регулярно поднимаются в воздух.
В случае начала боевых действий, устаревшие дистанционно управляемые истребители J-6 выступят в роли ложных целей, приняв на себя удар средств ПВО противника. Есть основания полагать, что помимо аппаратуры дистанционного управления на беспилотных «камикадзе» имеются станции постановки помех и ракеты, предназначенные для поражения вражеских радаров.
Стоит отдельно остановиться на имеющихся в КНР полигонах, где осуществляются контрольно-учебные и испытательные пуски зенитных ракет средней и большой дальности. В 80 км восточней города Таншань, в провинции Хэбэй, на берегу Бохайского залива находится полигон Войск ПВО.
Здесь в сторону морской акватории 2-3 раза в год осуществляются контрольно-учебные стрельбы строевых дивизионов ЗРК HQ-2J, HQ-12, а также ЗРС HQ-9 и С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2 несущих боевое дежурство вокруг Пекина, в окрестностях Циндао, Нанкина, Шанхая, Шеньяна, Цюаньчжоу и Чжанчжоу.
Радиоуправляемые мишени J-6 и Н-5 стартуют с расположенной в 70 км к северу авиабазы Qinhuangdao-Shanhaiguan. Здесь же на время учений базируются дальние бомбардировщики-ракетоносцы Н-6, с борта которых запускаются имитаторы крылатых ракет.
В 2017 году началось строительство ракетного полигона в провинции Шэньси в 50 км к северу от города Сиань. В этом районе, помимо пяти стартовых позиций, размещён крупный радиолокационный пост с несколькими РЛС JY-27, JYL-1 и YLC-2. Также на постоянной основе на территории полигона находятся два дивизиона ЗРС HQ-9.
Спутниковый снимок Google Earth: испытательная площадка Нанхукун, в 50 км восточней от городского округа Чжанъе, провинция Ганьсу
Вокруг административного центра Цзюцюань в провинции Ганьсу, в радиусе 200-300 км имеется четыре площадки, откуда проводятся регулярные испытательные и контрольно-учебные пуски зенитных ракет. В силу низкой плотности населения этот пустынный район очень хорошо подходит для проведения стрельб боевыми ракетами.
В 20 км к северу от космодрома Цзюцюань находится легендарная испытательная площадка № 72, где в прошлом проводились испытания всех китайских зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности, а также российских С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2.
Именно на площадке № 72 в декабре 2018 года были проведены контрольно-испытательные стрельбы российских ЗРС С-400. В ряде российских СМИ в январе 2019 года была опубликована ничем не подтверждённая информация, что в ходе стрельб ЗУР 48Н6Е на дальности в 250 км поразила баллистическую цель, летевшую со скоростью 3 км/с. Эта новость вызвала большой подъём среди «патриотически» настроенных российских граждан, ну а те, кто хоть немного знаком с возможностями современной техники ПВО, недоумённо пожали плечами. Заинтересовавшись этим вопросом, я попытался найти в китайском интернете больше информации об испытаниях С-400. В ряде источников говорится, что баллистическая мишень была запущена с дальности 250 км, но о дистанции, на которой она была перехвачена, ничего не сказано.
Как известно, С-400 является системой, предназначенной в первую очередь для борьбы с аэродинамическими целями, но при этом способна перехватывать баллистические ракеты малой дальности. Согласно материалам, опубликованным в ходе оружейных выставок и международных аэрокосмических салонов, максимальная дальность выдачи целеуказания РЛС 91Н6Е по баллистическим целям с ЭПР 0,5 м² — 240 км. Максимальная дальность стрельбы по крупным маломанёвренным целям: дальним бомбардировщикам В-52 и заправщикам КС-135 – 250 км. Максимальная граница зоны прикрытия по дальности от баллистических ракет – 60 км. Для сравнения: в составе модернизированной системы С-300В4 – специально созданной для обеспечения ПВО/ПРО фронтового звена сухопутных войск используется ракета 9М82М массой 5800 кг, с дальностью пуска по медлительным аэродинамическим целям на средних высотах около 400 км. Как известно из открытых источников вес ЗУР 48Н6Е — около 1900 кг. Большая часть массы указанных ЗУР приходится на твёрдое топливо. Максимальная скорость полёта ракеты 9М82М — 7,85 М, ракеты 48Н6Е – 7,5 М. С учётом того, что в КНР дальнобойные ЗУР 40Н6Е с активным самонаведением не поставлялись, заявления о перехвате С-400 баллистической цели помощью ракеты 48Н6Е на дальности 250 км следует считать недостоверными.
Можно констатировать, что в связи с изменением военно-политической обстановки и баланса сил в мире, в 21 веке схема размещения стационарных позиций ЗРК кардинально поменялась. В прошлом ЗРК HQ-2 размещались на северо-востоке и северо-западе КНР, на пути наиболее вероятных маршрутов полёта советских дальних бомбардировщиков. Сейчас большая часть позиций в северо-западной части Китая ликвидирована, а вдоль границы с российскими дальневосточными территориями зенитно-ракетных комплексов не осталось вовсе.
Особенно значительная концентрация современных зенитных систем и истребителей Cу-30МКК, J-10А/В и J-11А/В наблюдается в районах, которые находятся в зоне действия ВВС Тайваня. Военно-воздушные силы Китайской Республики (Тайвань) насчитывают около 380 боевых самолётов. Из них наибольшую ценность представляют 125 многоцелевых истребителей F-CK-1 «Цзинго». Этот самолёт создан на базе американского F-16, но имеет два двигателя и отличается составом БРЭО и вооружения. Также в составе тайваньских ВВС имеются истребители: F-5Е/F, F-16A/В и Mirage 2000-5.
В качестве наиболее вероятных противников китайской системы противовоздушной обороны также рассматриваются дальние бомбардировщики-носители крылатых ракет. В качестве промежуточного аэродрома для американских дальних бомбардировщиков в азиатско-тихоокеанской зоне используется авиабаза ВВС США «Андерсен» на острове Гуам, находящаяся под управлением 36-го авиакрыла. Здесь на ротационной основе несут дежурство истребители F-15C и F-22А (12-16 единиц), дальние беспилотные разведчики RQ-4 Global Hawk (3-4 единицы), бомбардировщики В-52Н Stratofortress, B-1В Lancer, B-2A Spirit (6-10 единиц). В случае необходимости авиационная группировка на Гуаме может быть в течение суток увеличена в 4-5 раз. К авиабазе «Хиккам» на Гавайях приписаны истребители F-15C и F-22A, заправщики KC-135R, и военно-транспортные С-17А, принадлежащие 15-му авиакрылу и 154-му авиакрылу ВВС Национальной гвардии. Хотя авиабаза «Хиккам» достаточно удалена от побережья КНР, она может использоваться в качестве промежуточного аэродрома, и для базирования самолётов-заправщиков и дальних бомбардировщиков. А истребители, размещенные здесь на постоянной основе, могут быть быстро переброшены на авиабазы Японии и Южной Кореи.
Потенциальную угрозу для Китая представляют боевые самолёты Командования ВВС США в зоне Тихого океана (Pacific Air Force) со штабом на авиабазе «Хиккам», Гавайи. Тихоокеанскому командованию подчиняются: 5-я (Япония), 7-я (Республика Корея), 11-я (Аляска) и 13-я (Гавайи) воздушные армии. В составе 5-й армии ВВС со штабом на авиабазе «Йокота» основной ударной силой считается 18-е авиакрыло, развернутое на авиабазе «Кадена». Здесь базируются истребители F-15C / D 44-й и 67-й эскадрилий. Дозаправку в воздухе американских истребителей, размещённых в Японии, обеспечивают KC-135R 909-й эскадрильи самолётов-заправщиков. Наведение на воздушные цели и общее руководство действиями боевой авиации за пределами зоны видимости наземных радаров возложено на 961-й отряд радиолокационного дозора и управления, оснащенный самолётами ДРЛО и У E-3С Sentry. Регулярные разведывательные полёты вдоль побережья КНР осуществляют самолёты RC-135V/W Rivet Joint и дальние высотные беспилотные разведчики RQ-4 Global Hawk. Разведывательные функции также возложены на базовые патрульные самолёты P-8А Poseidon, Р-3С Orion и самолёты радиотехнической разведки EP-3E Aries II ВМС США, которые размещаются на авиабазе «Кадена». На авиабазе «Мисава» развернуты F-16C/D 13-й и 14-й эскадрилий 35-го истребительного авиакрыла.
Военно-морская база «Йокосука» является местом постоянного передового базирования американских авианосцев. С 2008 года здесь находился атомный авианосец типа «Нимитц» — «Джордж Вашингтон» (USS George Washington (CVN-73)). Недавно его сменил на дежурстве в Японии авианосец «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan (CVN-76)). Палубные самолёты ВМС США для берегового базирования используют авиабазу «Ацуги», на ней размещены самолёты 5-го авианосного авиакрыла. В его составе имеется три истребительно-штурмовых эскадрильи F/A-18E/F Super Hornet, эскадрилья радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler, эскадрилья ДРЛО E-2С/D Hawkeye, а также палубные транспортные самолёты и вертолёты различного назначения.
На территории Японии на постоянной основе находится около 200 боевых самолётов ВВС и ВМС США. Кроме американских истребителей на постоянной основе базирующихся на японских аэродромах в Воздушных силах самообороны Японии имеется: 190 тяжелых истребителей F-15J/DJ, 60 легких F-2A/В (более продвинутый японский вариант F-16), около 40 многоцелевых F-4EJ и примерно 10 разведчиков RF-4EJ/ EF-4EJ. Также в США заказано 42 истребителя F-35. Силы 7-й воздушной армии, размещённые в Южной Корее, представлены 8-м истребительным авиаполком – 42 F-16C/D (авиабаза «Кунсан»), и 51-м истребительным авиакрылом – 36 F-16C/D, принадлежащие 36 истребительной эскадрильи и 24 штурмовика А-10С Thunderbolt II из состава 25-й истребительной эскадрильи. К силам 7-й ВА ВВС США следует добавить приблизительно 460 южнокорейских истребителей: F-5E/F, F-16С/D, F-15К и F-4E. Которые в случае военного столкновения США с КНР, если и не будут участвовать в авиаударах по китайской территории, то точно задействуются для ПВО американских авиабаз.
Таким образом, объединенная авиационная группировка США, Японии и Республики Корея, с учётом боевых самолётов Китайской Республики, по численности практически равна всему истребительному парку ВВС НОАК. В то же время вести оборонительные боевые действия над территорией КНР, прилегающей к прибрежным районам, для китайских истребителей будет легче благодаря наличию большого числа запасных взлётно-посадочных полос и многочисленных наземных радиолокационных постов. Что касается американских авианосных ударных групп, то с учётом возросшей мощи китайских частей береговой обороны оснащённых многочисленными современными ПКР, их нахождение в территориальных водах КНР невозможно. Более того, китайский флот и ударная авиация ВВС и ВМС НОАК, размещённая на береговых аэродромах вполне в состоянии заставить американские авианосцы находится на дистанции большей, чем боевой радиус действия палубных истребителей-бомбардировщиков F/А-18 E/F. Китайские истребители-перехватчики, действующие совместно с зенитно-ракетными системами средней и большой дальности, способны нанести неприемлемые потери вражеским бомбардировщикам. В связи с этим следует ожидать, что первый удар по ключевым китайским оборонным объектам будет наноситься крылатыми ракетами, запускаемыми с дальних бомбардировщиков, надводных кораблей и подводных лодок.
Согласно сведениям, опубликованным в открытых источниках, в составе дежурных сил американского 7-го флота постоянно имеются носители, способные обеспечить запуск не менее 500 крылатых ракет морского базирования RGM/UGM-109 Tomahawk. Наиболее современной модификацией считается КР RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk с дальностью пуска 1600 км и КВО – 10 м. За пределами зоны поражения имеющихся в КНР зенитно-ракетных систем могут быть запущены крылатые ракеты AGM-86C / D CALCM, носителями которых в ВВС США являются дальние бомбардировщики В-52Н. На одном бомбардировщике может быть размещено до 20 КР. AGM-86C / D может поражать наземные цели на дальности до 1100 км. В случае использования помехозащищённой системы наведения Litton с коррекцией по сигналам спутниковой навигации GPS 3-го поколения, круговое вероятное отклонение от точки прицеливания составляет 3 м.
Бомбардировщики В-1В, В-2А, В-52Н, а также самолёты тактической и палубной авиации F-16C/D, F-15Е и F/A-18E/F способны нести крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Бомбардировщик B-52Н может взять 12 таких ракет, B-1B — 24 ракеты, B-2А — 16 ракет, истребители F-16C/D, F/A-18E/F – 2 ракеты, F-15E — 3 ракеты. На сегодняшний день серийно производится усовершенствованная КР AGM-158B JASSM-ER с дальностью пуска 980 км. Скорость на маршруте – 780-1000 км/ч. Среднее отклонение от точки прицеливания – 3 м. Ракета способна поражать как стационарные, так и подвижные цели. Самолёты F-15E, F/A-18C/D, F/A-18E/F, P-3C, Р-8А способны поражать наземные цели ракетами AGM-84 SLAM. Эта ракета создана на базе ПКР AGM-84 Harpoon, но отличается системой наведения. Вместо активной РГСН в SLAM использована инерциальная система с коррекцией по GPS и возможностью дистанционного теленаведения. В 2000 году на вооружение принята КР AGM-84H SLAM-ER, представляющая собой глубокую переработку AGM-84E SLAM. SLAM-ER способна самостоятельно идентифицировать цель по предварительно заложенным в бортовой компьютер ракеты данным или наводиться по командам оператора. Ракета имеет возможность поражать цели на дальности 270 км. Скорость полёта – 855 км/ч. Для борьбы с обзорными РЛС и станциями наведения ЗРК на дальности до 150 км предназначена ракета AGM-88 HARM. Её носителями могут быть все состоящие на вооружении американские самолёты тактической и палубной авиации.
В условиях широкого применения противником крылатых ракет особое значение будет иметь маскировка и рассредоточение истребителей по запасным аэродромам, свою роль также сыграют имеющиеся подземные укрытия, вырубленные в скалах. Можно не сомневаться, что исходя из опыта применения американских высокоточных авиационных средств поражения и крылатых ракет в локальных конфликтах, командование НОАК сделало соответствующие выводы и озаботилось созданием аппаратуры РЭБ, способной снизить эффективность управляемых боеприпасов, в которых для наведения используются сигналы навигационной системы спутникового позиционирования и телеуправление. Результативность применения противолокационных ракет будет серьёзно снижена за счёт использования генераторов, имитирующих работу радиолокационных станций. В случае негативного прогноза развития кризисной ситуации и объявлении «угрожаемого периода», зенитно-ракетные дивизионы, мобильные радиолокаторы и подвижные узлы связи должны переместиться на заранее подготовленные резервные районы развёртывания, а на старых, хорошо известных противнику, позициях остаются быстровозводимые макеты и радиолокационные ловушки. В процессе развёртывания зенитно-ракетных дивизионов производится тщательная маскировка реальных и оборудование ложных позиций, с одновременным соблюдением режима радиомолчания. При условии своевременного выполнения указанных мероприятий эффективность нанесения удара крылатыми ракетами может многократно снизиться, а атаки пилотируемой ударной авиации в условиях не подавленной системы ПВО будут чреваты очень значительными потерями.
С большой долей уверенности можно утверждать, что в случае атаки объектов на территории Китая, руководство КНР отдаст приказ об ответном нанесении ракетно-бомбовых ударов по базам, откуда поднялись средства воздушного нападения. При нынешнем уровне развития противовоздушной обороны КНР, в вооруженном конфликте, в котором будут использованы только конвенционные боеприпасы, средствам воздушного нападения США и их союзников не удастся при приемлемых потерях подавить китайскую систему ПВО и завоевать господство в воздухе над материковой частью КНР.
Нельзя не отметить гигантского прогресса в совершенствовании ПВО КНР. Китайское высшее военно-политическое руководство в рамках проведения военной реформы и модернизации вооруженных сил стремиться создать максимальный баланс между современной истребительной авиацией и зенитно-ракетными войсками. Строительство системы противовоздушной обороны Китая ведётся с учётом опыта развития и достижений, достигнутых войсками ПВО СССР и России. В последнее десятилетие более чем на 70% обновлён парк наземных радиолокационных станций, и в строю имеется приблизительно 20 самолётов ДРЛО. Благодаря внедрению боевых информационно-управляющих автоматизированных систем, наземные РЛС и воздушные радарные пикеты увязаны в одну сеть. Перехватчики и современные зенитно-ракетные системы оснащены высокоскоростной аппаратурой обмена данными в закрытом режиме. Информационные потоки и выдача своевременного целеуказания находится в ведении региональных командований. Уже сейчас система противовоздушная оборона Китая является одной из лучших в мире и способна нанести неприемлемый ущерб любому противнику, эффективно прикрыть стратегически важные объекты и войска.
По материалам:
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Нельзя сказать, что китайское руководство и высшее командование НОАК ничего не делало, чтобы снизить потенциальную уязвимость от советских бомбардировщиков. В КНР в 70-80-е годы велось массовое строительство очень крупных и хорошо укреплённых подземных убежищ для техники, вооружения, городского населения и личного состава вооруженных сил. Производилось рассредоточение военных баз и авиационных полков. В наследство от времён советско-китайского противостояния в КНР осталось большое количество капитальных взлётно-посадочных и укрытий, вырубленных в скальных породах. Над шахтами немногочисленных китайских баллистических ракет с целью маскировки возводились быстро сносимые макеты домов, а в округе оборудовались ложные стартовые позиции.
Помимо строительства убежищ и реализации организационных мероприятий по снижению возможного ущерба от ядерного удара, на наиболее вероятных маршрутах полёта советских бомбардировщиков разворачивались ЗРК HQ-2, размещались аэродромы перехватчиков и зенитные батареи. Понимая, что имеющихся сил недостаточно для защиты всей территории, руководство Китая постаралось прикрыть зенитно-ракетными комплексами и истребителями особо важные административно-экономические центры, находящиеся в наиболее уязвимом положении. В первую очередь это относилось к таким городам, как Пекин, Шанхай, Ухань и Шеньян. Позиции зенитной артиллерии калибра 57, 85 и 100-мм и ЗРК HQ-2 особенно густо размещались к северу и северо-западу от указанных городов. На побережье, примыкающем к Тайваньскому проливу, ЗРК и зенитно-артиллерийские батареи разворачивались в окрестностях Чжанчжоу и Цюаньчжоу. Северо-запад КНР в зенитном отношении был защищён очень слабо, только вокруг Урумчи в Синьцзян-Уйгурский автономном районе было развёрнуто три дивизиона ЗРК HQ-2. В то же время по периметру советско-китайской границы располагалась густая сеть радиолокационных постов. Как правило, радиолокационные станции устанавливались на господствующих над местностью точками, не ближе 60-70 км от государственной границы. Второй пояс радиолокаторов на северо-западе Китая был размещён в глубине территории на удалении 400-600 км. Для перехвата вторгнувшихся с этого направления бомбардировщиков в малонаселённых западных и северо-западных районах КНР было построено несколько аэродромов, где базировались истребители J-6 и J-7. Всего, по состоянию на середину в 80-х, на территории Китая несло боевое дежурство более 60 зенитно-ракетных дивизионов HQ-2.
После нормализации отношений между нашими странами значительная часть позиций ЗРК по мере списания первых модификаций НQ-2 была ликвидирована. К концу 1990-х годов были списаны практически все 85-100-мм зенитные орудия, которых в 1970-е годы в НОАК было около 8000 единиц. Небольшое число крупнокалиберных зениток до сих пор сохранилось в частях береговой обороны в районе Бохайского залива и Тайваньского пролива.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2J в 100 км к северу от Пекина
В настоящее время позиции ЗРК НQ-2J сохранились на второстепенных направлениях в глубинных районах КНР. Несколько комплексов с ракетами, работающими на жидком топливе и окислителе, развёрнуты под Пекином. Непосредственную противовоздушную оборону китайской столицы обеспечивают современные зенитно-ракетные системы большой дальности: российские С-300ПМУ/ПМУ1 и китайские HQ-9/А и пять авиаполков на истребителях J-7В/Е, J-8II J-11А/В. Следует ожидать, что в связи с выработкой ресурса ЗРС С-300ПМУ будут в ближайшем будущем заменены новыми дальнобойными зенитными системами. В данный момент зрдн ЗРС С-300ПМУ, прикрывающие Пекин, с восточного направления несут дежурство усечённым составом, что скорее всего связано с нехваткой кондиционных ракет.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ в 50 км к северо-востоку от Пекина
Модернизированные ЗРК НQ-2J наряду с относительно современными НQ-12 рассматриваются в качестве дополнения к дальнобойным многоканальным ЗРС. В данный момент по плотности прикрытия от средств воздушного нападения Пекин уступает только Москве. Всего безопасность китайской столицы от средств воздушного нападения обеспечивают три десятка ЗРК средней и большой дальности.
Схема размещения радиолокационных постов (синие ромбы), позиций ЗРК (цветные треугольники) и авиабаз под Пекином
Согласно западным данным, количество зенитно-ракетных дивизионов, развёрнутых на стационарных позициях в КНР, составляет 110-120 единиц. Из них современными комплексами и системами вооружено примерно 80% зрдн. Китайцы очень рачительно подходят к сохранению имеющейся инфраструктуры. Капитальные позиции, где в прошлом размещались устаревшие ЗРК НQ-2, в большинстве случаев сохраняются, на них после реконструкции развёртываются современные зенитные системы. В отличие от нашей страны, где в рамках «реформирования» и «придания нового облика» уничтожены сотни дорогостоящих оборонных объектов, в Китае строго следят за целевым использованием и сохранностью имеющейся инфраструктуры.
Весьма показательно распределение зенитно-ракетных систем средней и большой дальности по территории КНР. Основная часть китайских ЗРК прикрывает промышленно-административные центры, расположенные в комфортной для проживания климатической зоне.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ-1 к северу от Шанхая
Зенитно-ракетные системы российского производства помимо окрестностей Пекина, сконцентрированы в районах Даляня, Циндао, Шанхая, Цюаньчжоу, Чжанчжоу – то есть по большей части вдоль побережья.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 неподалёку от ВПП авиабазы Xiayuan в окрестностях Цюаньчжоу
Современные и дальнобойные ЗРС С-300ПМУ-2 в основном развёрнуты неподалёку от Тайваньского пролива и в зоне действия американских боевых самолётов, базирующихся на территории Японии и Южной Кореи. Западные наблюдатели отмечают, что ЗРС С-300ПМУ, поставленные более 25 лет назад, в КНР постепенно заменяются собственными ЗРС HQ-9А. Так, на позициях под Шанхаем, где в прошлом был размещён зрдн С-300ПМУ, сейчас несёт дежурство ЗРС HQ-9А.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС HQ-9А в окрестностях Урумчи
Зенитные системы и комплексы собственного производства HQ-64, HQ-9, HQ-12 и HQ-16 развёрнуты для защиты особо ценных объектов в глубине Китая и в приграничных южных и северо-западных районах.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-16 в окрестностях Шеньяна
Особое внимание уделяется противовоздушной обороне районов развертывания китайских МБР, предприятий авиакосмической отрасли и ядерной энергетики. Так, например, вокруг города Шеньян, где находится авиазавод, специализирующийся на строительстве тяжелых истребителей J-11 и J-16, на постоянной основе размещены три дивизиона ЗРС HQ-9А и дивизион ЗРК HQ-16. Авиазавод и испытательный центр в Сиане прикрывает зенитно-ракетный полк, в составе которого три дивизиона ЗРС HQ-9.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС HQ-9 в окрестностях авиабазы Gonggar
Одни из первых серийных ЗРС HQ-9 были развернуты в Тибете, неподалёку от авиабазы Gonggar, в районе, находящемся в непосредственной близости от спорных участков китайско-индийской границы.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС HQ-9 на острове Вуди
Кроме того, с недавнего времени китайские ЗРС большой дальности HQ-9А размещены за пределами материковой части КНР. Согласно обнародованным в феврале 2016 года спутниковым снимкам, Китайская Народная Республика развернула дивизион ЗРС HQ-9А на острове Вуди, входящем в архипелаг спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК HQ-12 в окрестностях Баотоу. Эта позиция развёрнута на месте, где до 2006 года нёс боевое дежурство ЗРК HQ-2A. Рядом с мобильными пусковыми установками транспортно-заряжающие машины
Южное направление со стороны Вьетнама защищают восемь дивизионов ЗРК HQ-12. Вокруг города Баотоу в районе Внутренняя Монголия имеется три зрдн HQ-12. Хотя этот ЗРК по своим возможностям уступает дальнобойным ЗРС HQ-9/9А/9В и С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2, но он и значительно дешевле. В настоящее время HQ-12 является наиболее массовым зенитно-ракетным комплексом, несущим постоянное боевое дежурство в войсках ПВО КНР.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-64D в 50 км к северу от Ченду
Авиабазы и некоторые стратегические объекты, расположенные не только на побережье, но и в глубине территории прикрыты ЗРК малой дальности HQ-64 и HQ-7. Батареи ЗРК HQ-64 несут дежурство на позиции в течение длительного периода времени, а HQ-7 на ротационной основе.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК малой дальности в Гонконге, техника накрыта маскировочными сетями
Наблюдатели отмечают, что число оборудованных позиций ЗРК малой дальности в окрестностях авиабаз, портов, радиолокационных постов и других важных объектов, расположенных вдоль побережья, в последнее время значительно возросло.
ЗРК НQ-17
С учётом имеющегося опыта, вполне возможно, что к несению боевого дежурства и прикрытию аэродромов, стационарных радиолокационных постов и позиций ЗРС большой дальности привлекаются ЗРК НQ-17.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-64А в неподалёку от ВПП авиабазы Longtian
Непосредственное зенитное прикрытие самой близкой к Тайваню авиабазы ВВС НОАК Longtian осуществляет батарея зенитного ракетно-артиллерийского комплекса HQ-64А. На этой базе в 2016 году развёрнута беспилотная эскадрилья радиоуправляемых самолётов J-6, которые, судя по спутниковым снимкам, регулярно поднимаются в воздух.
Спутниковый снимок Google Earth: радиоуправляемые самолёты J-6 на стоянке авиабазы Longtian
В случае начала боевых действий, устаревшие дистанционно управляемые истребители J-6 выступят в роли ложных целей, приняв на себя удар средств ПВО противника. Есть основания полагать, что помимо аппаратуры дистанционного управления на беспилотных «камикадзе» имеются станции постановки помех и ракеты, предназначенные для поражения вражеских радаров.
Стоит отдельно остановиться на имеющихся в КНР полигонах, где осуществляются контрольно-учебные и испытательные пуски зенитных ракет средней и большой дальности. В 80 км восточней города Таншань, в провинции Хэбэй, на берегу Бохайского залива находится полигон Войск ПВО.
Спутниковый снимок Google Earth: ракетный полигон на берегу Бохайского залива
Здесь в сторону морской акватории 2-3 раза в год осуществляются контрольно-учебные стрельбы строевых дивизионов ЗРК HQ-2J, HQ-12, а также ЗРС HQ-9 и С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2 несущих боевое дежурство вокруг Пекина, в окрестностях Циндао, Нанкина, Шанхая, Шеньяна, Цюаньчжоу и Чжанчжоу.
Радиоуправляемые мишени J-6 и Н-5 стартуют с расположенной в 70 км к северу авиабазы Qinhuangdao-Shanhaiguan. Здесь же на время учений базируются дальние бомбардировщики-ракетоносцы Н-6, с борта которых запускаются имитаторы крылатых ракет.
Спутниковый снимок Google Earth: испытательная площадка в 50 км северней города Сиань
В 2017 году началось строительство ракетного полигона в провинции Шэньси в 50 км к северу от города Сиань. В этом районе, помимо пяти стартовых позиций, размещён крупный радиолокационный пост с несколькими РЛС JY-27, JYL-1 и YLC-2. Также на постоянной основе на территории полигона находятся два дивизиона ЗРС HQ-9.
Спутниковый снимок Google Earth: испытательная площадка Нанхукун, в 50 км восточней от городского округа Чжанъе, провинция Ганьсу
Вокруг административного центра Цзюцюань в провинции Ганьсу, в радиусе 200-300 км имеется четыре площадки, откуда проводятся регулярные испытательные и контрольно-учебные пуски зенитных ракет. В силу низкой плотности населения этот пустынный район очень хорошо подходит для проведения стрельб боевыми ракетами.
Спутниковый снимок Google Earth: испытательная площадка № 72
В 20 км к северу от космодрома Цзюцюань находится легендарная испытательная площадка № 72, где в прошлом проводились испытания всех китайских зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности, а также российских С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2.
ЗРС С-300ПМУ-2 на полигоне в провинции Ганьсу
Именно на площадке № 72 в декабре 2018 года были проведены контрольно-испытательные стрельбы российских ЗРС С-400. В ряде российских СМИ в январе 2019 года была опубликована ничем не подтверждённая информация, что в ходе стрельб ЗУР 48Н6Е на дальности в 250 км поразила баллистическую цель, летевшую со скоростью 3 км/с. Эта новость вызвала большой подъём среди «патриотически» настроенных российских граждан, ну а те, кто хоть немного знаком с возможностями современной техники ПВО, недоумённо пожали плечами. Заинтересовавшись этим вопросом, я попытался найти в китайском интернете больше информации об испытаниях С-400. В ряде источников говорится, что баллистическая мишень была запущена с дальности 250 км, но о дистанции, на которой она была перехвачена, ничего не сказано.
Как известно, С-400 является системой, предназначенной в первую очередь для борьбы с аэродинамическими целями, но при этом способна перехватывать баллистические ракеты малой дальности. Согласно материалам, опубликованным в ходе оружейных выставок и международных аэрокосмических салонов, максимальная дальность выдачи целеуказания РЛС 91Н6Е по баллистическим целям с ЭПР 0,5 м² — 240 км. Максимальная дальность стрельбы по крупным маломанёвренным целям: дальним бомбардировщикам В-52 и заправщикам КС-135 – 250 км. Максимальная граница зоны прикрытия по дальности от баллистических ракет – 60 км. Для сравнения: в составе модернизированной системы С-300В4 – специально созданной для обеспечения ПВО/ПРО фронтового звена сухопутных войск используется ракета 9М82М массой 5800 кг, с дальностью пуска по медлительным аэродинамическим целям на средних высотах около 400 км. Как известно из открытых источников вес ЗУР 48Н6Е — около 1900 кг. Большая часть массы указанных ЗУР приходится на твёрдое топливо. Максимальная скорость полёта ракеты 9М82М — 7,85 М, ракеты 48Н6Е – 7,5 М. С учётом того, что в КНР дальнобойные ЗУР 40Н6Е с активным самонаведением не поставлялись, заявления о перехвате С-400 баллистической цели помощью ракеты 48Н6Е на дальности 250 км следует считать недостоверными.
Можно констатировать, что в связи с изменением военно-политической обстановки и баланса сил в мире, в 21 веке схема размещения стационарных позиций ЗРК кардинально поменялась. В прошлом ЗРК HQ-2 размещались на северо-востоке и северо-западе КНР, на пути наиболее вероятных маршрутов полёта советских дальних бомбардировщиков. Сейчас большая часть позиций в северо-западной части Китая ликвидирована, а вдоль границы с российскими дальневосточными территориями зенитно-ракетных комплексов не осталось вовсе.
Особенно значительная концентрация современных зенитных систем и истребителей Cу-30МКК, J-10А/В и J-11А/В наблюдается в районах, которые находятся в зоне действия ВВС Тайваня. Военно-воздушные силы Китайской Республики (Тайвань) насчитывают около 380 боевых самолётов. Из них наибольшую ценность представляют 125 многоцелевых истребителей F-CK-1 «Цзинго». Этот самолёт создан на базе американского F-16, но имеет два двигателя и отличается составом БРЭО и вооружения. Также в составе тайваньских ВВС имеются истребители: F-5Е/F, F-16A/В и Mirage 2000-5.
В качестве наиболее вероятных противников китайской системы противовоздушной обороны также рассматриваются дальние бомбардировщики-носители крылатых ракет. В качестве промежуточного аэродрома для американских дальних бомбардировщиков в азиатско-тихоокеанской зоне используется авиабаза ВВС США «Андерсен» на острове Гуам, находящаяся под управлением 36-го авиакрыла. Здесь на ротационной основе несут дежурство истребители F-15C и F-22А (12-16 единиц), дальние беспилотные разведчики RQ-4 Global Hawk (3-4 единицы), бомбардировщики В-52Н Stratofortress, B-1В Lancer, B-2A Spirit (6-10 единиц). В случае необходимости авиационная группировка на Гуаме может быть в течение суток увеличена в 4-5 раз. К авиабазе «Хиккам» на Гавайях приписаны истребители F-15C и F-22A, заправщики KC-135R, и военно-транспортные С-17А, принадлежащие 15-му авиакрылу и 154-му авиакрылу ВВС Национальной гвардии. Хотя авиабаза «Хиккам» достаточно удалена от побережья КНР, она может использоваться в качестве промежуточного аэродрома, и для базирования самолётов-заправщиков и дальних бомбардировщиков. А истребители, размещенные здесь на постоянной основе, могут быть быстро переброшены на авиабазы Японии и Южной Кореи.
Потенциальную угрозу для Китая представляют боевые самолёты Командования ВВС США в зоне Тихого океана (Pacific Air Force) со штабом на авиабазе «Хиккам», Гавайи. Тихоокеанскому командованию подчиняются: 5-я (Япония), 7-я (Республика Корея), 11-я (Аляска) и 13-я (Гавайи) воздушные армии. В составе 5-й армии ВВС со штабом на авиабазе «Йокота» основной ударной силой считается 18-е авиакрыло, развернутое на авиабазе «Кадена». Здесь базируются истребители F-15C / D 44-й и 67-й эскадрилий. Дозаправку в воздухе американских истребителей, размещённых в Японии, обеспечивают KC-135R 909-й эскадрильи самолётов-заправщиков. Наведение на воздушные цели и общее руководство действиями боевой авиации за пределами зоны видимости наземных радаров возложено на 961-й отряд радиолокационного дозора и управления, оснащенный самолётами ДРЛО и У E-3С Sentry. Регулярные разведывательные полёты вдоль побережья КНР осуществляют самолёты RC-135V/W Rivet Joint и дальние высотные беспилотные разведчики RQ-4 Global Hawk. Разведывательные функции также возложены на базовые патрульные самолёты P-8А Poseidon, Р-3С Orion и самолёты радиотехнической разведки EP-3E Aries II ВМС США, которые размещаются на авиабазе «Кадена». На авиабазе «Мисава» развернуты F-16C/D 13-й и 14-й эскадрилий 35-го истребительного авиакрыла.
Военно-морская база «Йокосука» является местом постоянного передового базирования американских авианосцев. С 2008 года здесь находился атомный авианосец типа «Нимитц» — «Джордж Вашингтон» (USS George Washington (CVN-73)). Недавно его сменил на дежурстве в Японии авианосец «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan (CVN-76)). Палубные самолёты ВМС США для берегового базирования используют авиабазу «Ацуги», на ней размещены самолёты 5-го авианосного авиакрыла. В его составе имеется три истребительно-штурмовых эскадрильи F/A-18E/F Super Hornet, эскадрилья радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler, эскадрилья ДРЛО E-2С/D Hawkeye, а также палубные транспортные самолёты и вертолёты различного назначения.
На территории Японии на постоянной основе находится около 200 боевых самолётов ВВС и ВМС США. Кроме американских истребителей на постоянной основе базирующихся на японских аэродромах в Воздушных силах самообороны Японии имеется: 190 тяжелых истребителей F-15J/DJ, 60 легких F-2A/В (более продвинутый японский вариант F-16), около 40 многоцелевых F-4EJ и примерно 10 разведчиков RF-4EJ/ EF-4EJ. Также в США заказано 42 истребителя F-35. Силы 7-й воздушной армии, размещённые в Южной Корее, представлены 8-м истребительным авиаполком – 42 F-16C/D (авиабаза «Кунсан»), и 51-м истребительным авиакрылом – 36 F-16C/D, принадлежащие 36 истребительной эскадрильи и 24 штурмовика А-10С Thunderbolt II из состава 25-й истребительной эскадрильи. К силам 7-й ВА ВВС США следует добавить приблизительно 460 южнокорейских истребителей: F-5E/F, F-16С/D, F-15К и F-4E. Которые в случае военного столкновения США с КНР, если и не будут участвовать в авиаударах по китайской территории, то точно задействуются для ПВО американских авиабаз.
Таким образом, объединенная авиационная группировка США, Японии и Республики Корея, с учётом боевых самолётов Китайской Республики, по численности практически равна всему истребительному парку ВВС НОАК. В то же время вести оборонительные боевые действия над территорией КНР, прилегающей к прибрежным районам, для китайских истребителей будет легче благодаря наличию большого числа запасных взлётно-посадочных полос и многочисленных наземных радиолокационных постов. Что касается американских авианосных ударных групп, то с учётом возросшей мощи китайских частей береговой обороны оснащённых многочисленными современными ПКР, их нахождение в территориальных водах КНР невозможно. Более того, китайский флот и ударная авиация ВВС и ВМС НОАК, размещённая на береговых аэродромах вполне в состоянии заставить американские авианосцы находится на дистанции большей, чем боевой радиус действия палубных истребителей-бомбардировщиков F/А-18 E/F. Китайские истребители-перехватчики, действующие совместно с зенитно-ракетными системами средней и большой дальности, способны нанести неприемлемые потери вражеским бомбардировщикам. В связи с этим следует ожидать, что первый удар по ключевым китайским оборонным объектам будет наноситься крылатыми ракетами, запускаемыми с дальних бомбардировщиков, надводных кораблей и подводных лодок.
Согласно сведениям, опубликованным в открытых источниках, в составе дежурных сил американского 7-го флота постоянно имеются носители, способные обеспечить запуск не менее 500 крылатых ракет морского базирования RGM/UGM-109 Tomahawk. Наиболее современной модификацией считается КР RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk с дальностью пуска 1600 км и КВО – 10 м. За пределами зоны поражения имеющихся в КНР зенитно-ракетных систем могут быть запущены крылатые ракеты AGM-86C / D CALCM, носителями которых в ВВС США являются дальние бомбардировщики В-52Н. На одном бомбардировщике может быть размещено до 20 КР. AGM-86C / D может поражать наземные цели на дальности до 1100 км. В случае использования помехозащищённой системы наведения Litton с коррекцией по сигналам спутниковой навигации GPS 3-го поколения, круговое вероятное отклонение от точки прицеливания составляет 3 м.
Бомбардировщики В-1В, В-2А, В-52Н, а также самолёты тактической и палубной авиации F-16C/D, F-15Е и F/A-18E/F способны нести крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Бомбардировщик B-52Н может взять 12 таких ракет, B-1B — 24 ракеты, B-2А — 16 ракет, истребители F-16C/D, F/A-18E/F – 2 ракеты, F-15E — 3 ракеты. На сегодняшний день серийно производится усовершенствованная КР AGM-158B JASSM-ER с дальностью пуска 980 км. Скорость на маршруте – 780-1000 км/ч. Среднее отклонение от точки прицеливания – 3 м. Ракета способна поражать как стационарные, так и подвижные цели. Самолёты F-15E, F/A-18C/D, F/A-18E/F, P-3C, Р-8А способны поражать наземные цели ракетами AGM-84 SLAM. Эта ракета создана на базе ПКР AGM-84 Harpoon, но отличается системой наведения. Вместо активной РГСН в SLAM использована инерциальная система с коррекцией по GPS и возможностью дистанционного теленаведения. В 2000 году на вооружение принята КР AGM-84H SLAM-ER, представляющая собой глубокую переработку AGM-84E SLAM. SLAM-ER способна самостоятельно идентифицировать цель по предварительно заложенным в бортовой компьютер ракеты данным или наводиться по командам оператора. Ракета имеет возможность поражать цели на дальности 270 км. Скорость полёта – 855 км/ч. Для борьбы с обзорными РЛС и станциями наведения ЗРК на дальности до 150 км предназначена ракета AGM-88 HARM. Её носителями могут быть все состоящие на вооружении американские самолёты тактической и палубной авиации.
В условиях широкого применения противником крылатых ракет особое значение будет иметь маскировка и рассредоточение истребителей по запасным аэродромам, свою роль также сыграют имеющиеся подземные укрытия, вырубленные в скалах. Можно не сомневаться, что исходя из опыта применения американских высокоточных авиационных средств поражения и крылатых ракет в локальных конфликтах, командование НОАК сделало соответствующие выводы и озаботилось созданием аппаратуры РЭБ, способной снизить эффективность управляемых боеприпасов, в которых для наведения используются сигналы навигационной системы спутникового позиционирования и телеуправление. Результативность применения противолокационных ракет будет серьёзно снижена за счёт использования генераторов, имитирующих работу радиолокационных станций. В случае негативного прогноза развития кризисной ситуации и объявлении «угрожаемого периода», зенитно-ракетные дивизионы, мобильные радиолокаторы и подвижные узлы связи должны переместиться на заранее подготовленные резервные районы развёртывания, а на старых, хорошо известных противнику, позициях остаются быстровозводимые макеты и радиолокационные ловушки. В процессе развёртывания зенитно-ракетных дивизионов производится тщательная маскировка реальных и оборудование ложных позиций, с одновременным соблюдением режима радиомолчания. При условии своевременного выполнения указанных мероприятий эффективность нанесения удара крылатыми ракетами может многократно снизиться, а атаки пилотируемой ударной авиации в условиях не подавленной системы ПВО будут чреваты очень значительными потерями.
С большой долей уверенности можно утверждать, что в случае атаки объектов на территории Китая, руководство КНР отдаст приказ об ответном нанесении ракетно-бомбовых ударов по базам, откуда поднялись средства воздушного нападения. При нынешнем уровне развития противовоздушной обороны КНР, в вооруженном конфликте, в котором будут использованы только конвенционные боеприпасы, средствам воздушного нападения США и их союзников не удастся при приемлемых потерях подавить китайскую систему ПВО и завоевать господство в воздухе над материковой частью КНР.
Нельзя не отметить гигантского прогресса в совершенствовании ПВО КНР. Китайское высшее военно-политическое руководство в рамках проведения военной реформы и модернизации вооруженных сил стремиться создать максимальный баланс между современной истребительной авиацией и зенитно-ракетными войсками. Строительство системы противовоздушной обороны Китая ведётся с учётом опыта развития и достижений, достигнутых войсками ПВО СССР и России. В последнее десятилетие более чем на 70% обновлён парк наземных радиолокационных станций, и в строю имеется приблизительно 20 самолётов ДРЛО. Благодаря внедрению боевых информационно-управляющих автоматизированных систем, наземные РЛС и воздушные радарные пикеты увязаны в одну сеть. Перехватчики и современные зенитно-ракетные системы оснащены высокоскоростной аппаратурой обмена данными в закрытом режиме. Информационные потоки и выдача своевременного целеуказания находится в ведении региональных командований. Уже сейчас система противовоздушная оборона Китая является одной из лучших в мире и способна нанести неприемлемый ущерб любому противнику, эффективно прикрыть стратегически важные объекты и войска.
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- Автор:
- Линник Сергей
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