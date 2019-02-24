Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 9)

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Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ-1 к северу от Шанхая

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС HQ-9А в окрестностях Урумчи

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-16 в окрестностях Шеньяна

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС HQ-9 в окрестностях авиабазы Gonggar

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС HQ-9 на острове Вуди

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-64D в 50 км к северу от Ченду

ЗРК НQ-17

Спутниковый снимок Google Earth: радиоуправляемые самолёты J-6 на стоянке авиабазы Longtian

Спутниковый снимок Google Earth: ракетный полигон на берегу Бохайского залива

Спутниковый снимок Google Earth: испытательная площадка в 50 км северней города Сиань

Спутниковый снимок Google Earth: испытательная площадка № 72

ЗРС С-300ПМУ-2 на полигоне в провинции Ганьсу

По материалам:

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https://defenceforumindia.com/forum/threads/china-to-hold-military-parade-to-mark-victory-of-anti-japanese-war-on-3rd-sep.68826/page-4

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https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4767361