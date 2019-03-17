Легенда о цуба-цубе (часть 9)
На чердак прошмыгнув,
Исчезла бродячая кошка.
Зимняя луна…
Дзёсо
Исчезла бродячая кошка.
Зимняя луна…
Дзёсо
Мы все уже убедились, что мир японских цуб — это действительно самый настоящий мир, в котором, словно в зеркале, отразился быт японцев, их религия, их эстетические воззрения, словом все то, что называется одним емким словом культура.
Мы рассмотрели технологии, стили, школы… Теперь настало время для знакомства с самым, если можно сказать, главным – сюжетом. Потому, что можно не разбираться в технике, не знать названия тех или иных деталей цубы и приемов ее изготовления, да и названия стилей и школ запомнить и выговорить сможет не каждый, но вот составить свое представление о том, что изображает та или иная «картинка», может каждый и всякий, даже не специалист, может сказать «нравится или не нравится». Хотя знающий нюансы человек, взглянув на цубы, конечно, скажет о них больше, поскольку больше и увидит!*
Но для того, чтобы понять увиденное, надо еще и понимать, что увиденное нами на цубах, это своего рода шифр, за которым стоят традиции, легенды, мифы и много чего еще. К тому же каждый художник видит по-своему. И вдобавок совсем нелегко «запихнуть» все то, что видишь ты, в маленькое пространство цубы 7-8 сантиметров в диаметре.
«Цуба с монами», XVI в. Материалы: железо, латунь, медь. Диаметр: 8,3 см, толщина 0,3 cм. Вес: 10,2 г.
«Цуба с монами», ок.1615–1868 гг. Материалы: сякудо, сентоку, медь, перламутр, лак. Диаметр 7,3 cм, толщина 0,5 cм. Вес 141,7 г.
Другая сложность в том, чтобы понять, а что именно зашифровал художник, а не только каким образом он это сделал. Здесь очень большую роль играли еще и традиции, за многие века японской истории сложившиеся в самурайской среде. Например, самурай мог прийти к мастеру цубако, работавшего на его князя, и приобрести у него уже готовую цубу с изображением мона своего господина, после чего добавить на нее свой собственный, но меньшего размера. Выказать, так сказать, ему свою преданность и уважение.
Цуба с изображением одного из богов счастья – Дзюродзина в сопровождении журавля.
Также он мог купить и цубу с изображением Ситифукудзин – семи богов счастья и зачем ему нужно было такое изображение можно было и не спрашивать. На цубе лук и стрелы? Что ж – этот воин подчеркивает, что он благородный буси, «воитель», идущий путем «лука и стрел».
А вот что бы это значило? «Цубы на цубе»… XIX в. Материалы: медь, бронза, сякудо, золото, серебро. Диаметр 6,8 — 6,7 см, толщина 0,5 см. Вес: 116,2 г.
Реверс.
Труднее будет понять, что к чему, если на цубе изображен просто большой мешок, молоток, а рядом с ними крыса. К чему бы это? А все просто: мешок и молоток – это принадлежности одного из богов счастья – Дайкоку, а крыса – его спутница. То есть прямой намек на бога счастья, но сам он просто… куда-то ушел! На цубе изображена удочка и бьющаяся рыба – поверьте, что речь здесь совсем не идет о хобби данного самурая, но прямой намек опять же на бога счастья Эбису, одного из семи, которого изображали с удилищем в правой руке, тогда как в левой он держал рыбу Тай – морского карася. Изображен старик с неестественно вытянутым черепом? Это он для нас неестественный, а японец сразу же узнает в нем последнего из богов счастья Фукуродзю. А вот много оленей на цубе означают… пожелание достатка, поскольку «олень» и «достаток» по-китайски означают одно и то же, а японцы долгое время практически все заимствовали из Китая и считали, что оттуда идет все лучшее…
Цуба «Эбису на рыбалке» — цуба очень необычной формы. На аверсе, как мы видим, изображен бог счастья Эбису, одетый в придворный костюм, который было принято надевать на охоту, и в золотой шапке, довольный донельзя. На реверсе – пойманная им рыба Тай. XIX в. Материалы: железо, золото, серебро. Длина 8,3 см, ширина 7,6 см.
Эта же цуба – реверс.
Цуба «Путник и Эмма-О» (Эмма-О – владыка ада). Аверс.
Эта же цуба – реверс.
Все эти фигуры (и еще очень многие) относятся к религии Синто. Но в Японии был распространен и даосизм, пусть даже он и не имел серьезного самостоятельного значения, а существовал в комплексе с буддизмом и синтоизмом. Тем не менее в Японии в эпоху Токугава стали популярны образы сэннинов – бессмертных, которые самым естественным образом тут же и попали на цубы. Причем, Гама-сэннин секрет бессмертия получил от… жабы, поэтому всегда ходил с ней.
Вот на этой цубе изображен воин в полном снаряжении с большим луком в руках, о чем-то размышляющий под деревом. Кстати, на этой фотографии хорошо видны «хицу-умэ» — особые пломбы, которыми заделаны отверстия когай-хицу-ана и кодзука-хицу-ана. Это говорит о том, что цуба, первоначально, делалась для тати, а позже перемонтировалась на катану. Ножны катаны оснащались когатаной очень редко и никогда не имели когая. Оловянно-свинцовые пломбы для этих отверстий назывались «савари», медные – «суака». Аверс. XVIII в. Материалы: железо, золото, серебро, сякудо, латунь, медь. Длина 7,9 cм, ширина 7,3 см.
Эта же цуба – реверс.
А вот у бессмертного Тёкару имелся волшебный мул, который мог уменьшаться и имел при этом вид вырезки из бумаги. Когда же Тёкару нужен был настоящий мул, он сворачивал «бумажного мула» в трубочку, засовывал в тыкву, наливал туда воду и… из тыквы появлялся нормального размера мул. На цубах его изображали с тыквой в руках и выскакивающим из нее мулом, либо просто тыкву и мула, потому, что то, что это значило, в Японии знал каждый. Изображались монахи-даосы вместе с тигром, верхом на карпе, в виде бородатого старика с персиком в руках и за каждым таким изображением была своя легенда и своя история.
Иногда изображения на цубах являлись самыми настоящими пособиями по самурайским боевым искусствам или во всяком случае напоминали о них. Например, одним из таких боевых искусств, которым должен был владеть самурай, являлось плавание на коне верхом, причем при этом всадник еще и должен был стрелять по врагу из лука. Как раз эта сценка и изображена на данной цубе. Цуба подписана Омори Терухидэ (1730–1798). Аверс. Материалы: сякудо, сибуити, золото, медь. Длина 7,3 см, ширина 7 см, толщина 0,8 см. Вес 161,6 г.
Эта же цуба – реверс.
Кроме монахов-отшельников, сумевших обрести бессмертие, на цубах изображались герои… популярных в Японии китайских романов и свои собственные выдающиеся герои-самураи, достойные памяти и подражания. Например, существует легенда, что искусству фехтования известный самурайскими доблестями Минамото Ёсицунэ обучался у демонов тэнгу на горе Курамаяма и конечно же этот сюжет нашел свое воплощение на цубах. Едва ли не столь же популярным был и монах-ямабуси Бэнкэй, мастерски владевший нагитатой. Ну как можно было не изобразить такого мастера на цубе?
Цуба «Бэнкэй и Ёсицунэ»,1805 г. Аверс. Материалы: сибуити, золото, серебро, медь, сякудо. Длина 7,6 см., ширина 7 см, толщина 0,8 cм. Вес: 192,8 г.
Ну, а если вам требовалась совсем уже простая и дешевая цуба «со смыслом»? То нет ничего проще – закажите себе вырезать на ней изображение якоря и всем и каждому будет понятно, что это намек на битву 25 апреля 1185 года в заливе Данноура между самураями кланов Тайра и Минамото. Увидев, что битва проиграна, флотоводец Тайра Томомори и несколько его сподвижников привязали себя к якорям и… выполнили свой долг до конца, бросившись вместе с ними в пучину. Ну что бы вам не сделать себе такую простую цубу? И дешево и сердито!
А еще самураи любили стихи и тексты их, инкрустированные золотыми иероглифами по черному фону также известны. И не только иероглифы! Известных поэтов было принято изображать в разных жизненных ситуациях. Например, со свитком в руке, или любующихся горой Фудзи, Луной или искривленным ветром деревом в ожидании ниспосланного им богами вдохновения.
Популярными были герои народных легенд и сказок, например, тот же Джункуй – укротитель демонов, цубы с изображением которого уже демонстрировались в предыдущих материалах цикла. Причем, очень часто Джункуй и демон, за которым он гоняется, изображались аналогично коту Тому и мышу Джерри – Джункуй и хотел бы расправиться с демоном, да то у него меч согнулся, и он выправляет его ногой, то хитрый демон прячется у него за спиной на дереве и при этом еще и ехидно смеется.
Самая простая и незамысловатая цуба работы мастера Исигоро Масайоси на самом деле совсем не так проста, как кажется. Одна только поверхность нанако чего стоит! Но сам по себе сюжет на ней самый обыденный. На аверсе мы видим предметы, что обычно висели у самурая на поясе: фигурку нэцке, кошелек и инро – лакированную коробочку для мелочей, например, личной печати и различных снадобий. (Художественный музей Уолтерса, Балтимор)
На оборотной стороне – сложенный веер.
Другой популярной парочкой были горная ведьма Яма-Уба и ее воспитанник Сакато Кинтоки, совершивший множество подвигов и обычно изображавшийся в виде крупнотелого мальчишки с огромным топором. А вот Яма-Уба могла иметь облик и мерзкой старухи, и красивой женщины. Даже «носатые варвары» – европейцы и те удостоились чести быть изображенными на цубах, хотя сюжет этот и весьма редок. Впрочем, выглядят они нелепо, так что тут явно ощущается пренебрежительное отношение к «заморским варварам»!
* Цубы, место нахождения которых не указано, находятся в экспозиции Метрополитен-музея в Нью-Йорке.
Продолжение следует…
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