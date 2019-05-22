1942 год. Германский ответ на Т-34 и КВ
Почему Т-34 проиграл PzKpfw III, но выиграл у "Тигров" и "Пантер".
Итак, мы остановились на том, что к началу 1943 года:
1. Советская промышленность освоила массовый выпуск Т-34 – его начали выпускать на всех 5 заводах, на которых и осуществлялся его выпуск в годы войны. Это, разумеется, не считая Сталинградского танкового завода, на котором выпуск «тридцатьчетверок» был прекращен в сентябре 1942 г. и более не возобновлялся.
2. Конструкция танка Т-34 была в значительной мере усовершенствована и избавлена от множества «детских болезней». В целом армия получала теперь вполне боеспособный танк с несколько увеличившимся моторесурсом.
3. РККА сумела сформировать в больших количествах и научилась применять танковые корпуса, которые можно рассматривать в качестве отечественного аналога (не копии!) германской танковой дивизии. Ориентировочно первые корпуса соответствующего штата появились у нас в 4-ом квартале 1942 г.
Таким образом, следует говорить о том, что ближе к концу 1942 г – началу 1943 г. РККА получила собственные «панцерваффе», способные эффективно вести современную танковую войну даже против такого грозного противника, каковым были войска фашистской Германии. Тем не менее, конечно же, нашим танковым войскам еще было куда расти. Недостатки наших танковых соединений мы рассмотрим чуть позже, а пока обратим внимание на то, чем ответил «сумрачный арийский гений» на рост советской танковой мощи.
Как мы уже неоднократно говорили ранее, огромным преимуществом Т-34 перед немецкими танками было противоснарядное бронирование, каковым «тридцатьчетверка» была защищена равномерно со всех сторон. В то же время на немецких Т-III и Т-IV, даже после усиления их бронезащиты, противоснарядной, да и то – с определенными оговорками могла считаться только лобовая проекция машины.
Тем не менее, конечно, термин «противоснарядная» в полной мере из всех советских и германских танков был применим к броне разве что КВ-1 – его 75 мм бронелисты действительно «не хотели» пробиваться противотанковой артиллерией вермахта первого года войны. Что же до 45 мм бронелистов Т-34 то они, невзирая на рациональные углы наклона, были противоснарядными лишь против ограниченного количества артсистем. По сути дела, броня «тридцатьчетверки» хорошо защищала против короткоствольных 50 и 75-мм пушек, а также любой артиллерии меньшего калибра. Но вот против бронебойных снарядов длинноствольных 50-мм артсистем защита Т-34 «срабатывала» уже не так хорошо, хотя нанести решающее повреждение из этой пушки «тридцатьчетверке» было очень нелегко, и сами немцы считали ее лишь ограниченно эффективной. В то же время от бронебойных снарядов орудий калибром 75 мм с нормальной длиной ствола бронирование Т-34 защищало достаточно условно. Так, по исследованиям НИИ №48, выполненных в 1942 г., только 31% от общего числа попаданий 75-мм снарядами относился к безопасным для танка – и нет никаких гарантий, что в эти 31% попало какое-то количество снарядов, выпущенных из короткоствольных орудий. Кстати, для 50-мм снарядов количество безопасных попаданий достигало 57%.
Так вот, немцы, столкнувшись в 1941 г. с Т-34 и КВ, разумеется, не сидели сложа руки и с 1942 г. всерьез взялись за насыщение вермахта и частей СС адекватным противотанковым вооружением. Как это выглядело?
До начала вторжения в СССР основным противотанковым средством вермахта была 37-мм «колотушка» Pak 35/36.
Уделим немного внимания обозначениям германских орудий. Первые цифры у немцев означали калибр, причем в сантиметрах, а не миллиметрах, но автор предпочел сохранить привычное отечественному читателю определение. Далее следовало наименование класса артсистемы: Pak – это «Panzerabwehrkanone» или же «Panzerjägerkanone», то есть противотанковая пушка или пушка охотников за танками, как их стали называть позднее. И, наконец, последние цифры – это год постройки опытного образца.
Эта пушка обладала массой достоинств. Она была очень легкой, что упрощало ее транспортировку автомобилями и позволяло расчету перекатывать ее в бою. Малые размеры орудия позволяли эффективно ее маскировать, а малый вес снарядов и удачная конструкция позволяли развивать высокую скорострельность. Но, при всех ее несомненных достоинствах, «колотушка» имела два принципиально неустранимых недостатка – малое заброневое действие снаряда и способность уверенно поражать лишь танки с противопульным бронированием.
Соответственно, вооруженным силам Германии понадобилась новая артсистема, и ею стала 50-мм Pak 38.
Как можно видеть из последней цифры, прототип этого орудия появился в 1938 г., но немцы явно не торопились с массовым насыщением армии этой пушкой: в 1939 г. было выпущено всего 2 экземпляра, в 1940 г – 338 ед., а сколько-то массовый выпуск развернулся в 1941 г., когда было произведено 2072 таких орудия. Надо сказать, что Pak 38 оказалась весьма удачной артсистемой. Она была еще достаточно легкой и мобильной, но при этом ее удлиненный до 60 калибров ствол позволил увеличить начальную скорость бронебойного снаряда до значений, позволявших более-менее успешно бороться против Т-34 на средних дистанциях.
Так вот, в 1942 г. производство Pak 38 достигло своего пика – было выпущено 4 480 таких орудий. Все же, несмотря на «длинный» ствол, параметры бронепробиваемости этого орудия уже не считались удовлетворительными. Так что в 1943 г, после производства еще 2 826 ед. их выпуск был прекращен.
На самом деле, конечно, для борьбы со средними и тяжелыми советскими танками вермахт нуждался в 75-мм противотанковом орудии, и эта пушка у немцев была: речь идет о знаменитой 75-мм PaK-40.
Это 75-мм орудие ПТО начали создавать еще в 1938 г., но работы по нему не считались приоритетными, и вот почему. У многих наших любителей военной истории давно стало хорошим тоном восхищаться данной артсистемой. По части бронепробиваемости она, вне всякого сомнения, достойна этих восторгов. Достаточно сказать, что PaK-40 стреляла бронебойным калиберным снарядом весом в 6,8 кг с начальной скоростью 792 м/сек., в то время как наша знаменитая 76,2-мм ЗиС-3 – 6,5 кг с начальной скоростью 655 м/сек. При этом германское орудие отличалось превосходной точностью стрельбы (впрочем, у ЗиС-3 точность тоже была на высоте). Надо сказать, что PaK-40 до самого конца войны оставалась крайне эффективным противотанковым средством: она уверенно поражала любую советскую бронетехнику, за исключением, разве что, ИС-2.
Но тогда возникает естественный вопрос – если немцы создали столь совершенное средство ПТО аж в 1940 г., то что же мешало им сразу поставить свою 75-мм чудо-пушку на поток? Ответ очень прост – при всех своих достоинствах PaK-40 категорически не вписывалась в концепцию блицкрига.
Дело в том, что при всех своих неоспоримых достоинствах PaK-40 могла транспортироваться только на мехтяге. Причем, насколько смог разобраться автор, автомобиля могло хватить лишь для движения по шоссе, а вот при буксировке по грунтовым дорогам или бездорожью, для PaK-40 требовался уже специализированный тягач. Мобильность на поле боя также считалась ограниченной, предполагалось, что если расчет и сможет перекатить орудие с одного места на другое, то не далее, чем на десяток-другой метров.
Интересно, кстати, что обладавшая сопоставимой массой ЗиС-3, могла транспортироваться любым видом автотранспорта, включая сравнительно маломощные машины как ГАЗ-АА и могла «перекатываться» расчетом в бою на достаточно большие расстояния, что позволяло использовать их для непосредственной поддержке наступающих стрелковых частей. Впрочем, слишком уж детальное сопоставление ЗиС-3 и PaK-40 выходит за рамки этого цикла статей, так что продолжать его здесь мы не будем.
Ну а возвращаясь к 75-мм PaK-40, отметим, что она была отличным противотанковым средством, вот только «таскать» его за собой в танковые прорывы было для немцев затруднительно. Можно говорить о том, что эта артсистема была уже не столько средством наступления, сколько обороны. Соответственно, она совершенно не вписывалась в стратегию «блицкрига», и до тех пор, пока вермахт не столкнулся с танками с противоснарядным бронированием, ее мощность считалась избыточной. Таким образом, длительное время вермахт не испытывал нужды в такой артсистеме и не торопил промышленность с ее производством.
Но, когда стало ясно, что в СССР блицкриг как-то не заладился и даже 50-мм артиллерия лишь ограниченно годна в борьбе с Т-34 и КВ, то в ноябре 1941 г. было принято решение о срочной постановке PaK-40 в производство. Серийный выпуск удалось наладить начиная с февраля 1942 г., и до конца года было произведено 2 114 таких пушки, а в 1943 г. их выпуск составил уже 8 740 ед., и в дальнейшем вырос еще.
Надо сказать, что еще одним существенным недостатком PaK-40 оказалась сложность ее производства. Как ни странно, но PaK-40 оказалась слишком непростым изделием даже для германской промышленности. В феврале 1942 г. были произведены первые 15 пушек этого типа, но на плановый выпуск в 150 орудий в месяц удалось выйти только в августе того же года. Но даже это, небольшое, в общем, количество орудий страдало от недостатка боеприпасов – в среднем, орудия в войсках имели постоянно не более одного боекомплекта. Немцам даже пришлось создавать специальную команду «Ульрих» и наделять их широчайшими полномочиями для решения «снарядного» вопроса. Тем не менее приемлемого обеспечения PaK-40 боеприпасами удалось добиться только в 1943 г.
Кроме всего вышеперечисленного, была у немцев и еще одна 75-мм пушка PaK-41.
Она представляла собой весьма оригинальную по конструкции артсистему, предназначенную для стрельбы подкалиберными снарядами. Ее ствол имел «переменный» калибр, — 75 мм у затвора и 55 мм на дульном срезе, причем крепился непосредственно к орудийному щиту. В силу высокой дороговизны орудия и чрезмерной – боеприпасов для нее (при изготовлении последних использовался дефицитнейший вольфрам) в большую серию орудие не пошло. Но все же какое-то количество (не менее 150 ед) было произведено и отправлено в войска.
На этом рассказ о немецких буксируемых противотанковых орудиях можно было бы и закончить… если бы не одно важное «но!». Дело в том, что, как ни печально, противотанковыми орудиями вермахт снабжали не только германские заводы, но также и французская и советская армии.
Уже в 1941 г. в ходе Великой Отечественной войны немцам удалось захватить некоторое количество отечественных 76,2-мм орудий Ф-22. Пушка, в целом, им понравилась, поэтому, после определенных доработок, включавших в себя расточку каморы для использования более крупного заряда и некоторых других новаций, поступила на вооружение германской армии.
Точное количество орудий, переделанных и переданных вермахту в буксируемом варианте, неизвестно, но, по некоторым данным, в 1942 г. переделали 358 орудий, в 1943 —169 и в 1944 — 33.
Но наибольший вклад в обеспечение германских вооруженных сил противотанковыми 75-мм орудиями в 1942 г. все же внесла французская армия. После капитуляции Франции немцам в числе прочих трофеев достались несколько тысяч 75-мм дивизионных пушек обр. 1897 г. фирмы «Шнейдер». Сперва немцы ничего с ними не делали, но затем, когда необходимость в 75-мм пушках ПТО стала осознаваться в высшей степени высоко, они модернизировали эти орудия, установив их на лафеты 50-мм Pak 38.
В 1942 г. вермахту было передано 2 854 таких пушки, в 1943 г – еще 858 ед. модификации Pak 97/38 и еще 160 пушек модификации Pak 97/40. Таким образом, в 1942 г. французские 75-мм пушки стали самым массовым буксируемым орудием этого калибра в ПТО вермахта. Доля французских пушек в общем количестве 75-мм ПТО, поступивших в ВС Германии в 1942 г., составила больше 52%.
Справедливости ради, следует указать, что возможностей французских «переделок» было все-таки недостаточно для противостояния Т-34 и КВ. Начальная скорость бронебойных снарядов Pak 37/38 для этого была недостаточна, и при встрече с танками с противоснарядным бронированием в основном приходилось уповать на кумулятивные боеприпасы.
С другой стороны, «француженки» в вермахте очень хорошо показывают действительное отношение германских солдат к нашим Т-34 и КВ. Что бы ни говорили сегодняшние горе-историки, смакуя недостатки «тридцатьчетверок», но в 1942 г. немцы оказались в настолько неприятной ситуации, что вынуждены были срочно ставить в серию 75-мм Pak 40 – и не смогли этого сделать. Так что пришлось затыкать дыры массами французской трофейной артиллерии образца конца 19-го века!
Тем не менее, немцам удалось главное – по некоторым данным, удельный вес Pak 40 и 88-мм зенитных орудий в общем объеме ПТС вермахта достиг 30% к ноябрю 1942 г., и очевидно, что львиную долю остальных буксируемых пушек ПТО составляли французские 75-мм Pak 97/38 и длинноствольные 50-мм Pak 38.
Начнем, пожалуй, со старой доброй StuG III, именуемой у нас «Штурмгешютцем», «Штугом», а чаще всего – «Арт-штурмом». История этой самоходки такова. Согласно немецкой военной теории, танки предназначались почти исключительно для специальных соединений, которыми в вермахте стали танковые дивизии, ни моторизованным, ни пехотным германским дивизиям они по штату не полагались. Тем не менее, было понятно, что в современном бою пехота нуждается в поддержке бронетехники – и вот эту-то задачу немцы и возложили на свои «штуги».
Если наиболее «популярные» немецкие довоенные танки имели на вооружении в основной массе 37-мм пушки и только постепенно переходили на 50 мм, то САУ изначально получили хоть и короткоствольные, но 75-мм пушки.
Их осколочно-фугасный снаряд обладал куда большим могуществом, чем у танковых пушек, а малая длина ствола, низкая начальная скорость позволяли без проблем уместить ее в САУ на базе Т-III. Тем не менее, конечно, 75-мм артсистемы с длиной ствола в 24 калибра было совершено недостаточно для борьбы с Т-34 и КВ, здесь положение могли спасти разве что кумулятивные снаряды.
А количество подобных столкновений все росло и росло, и было очевидно, что пехотным германским дивизиям особо и нечего противопоставить новым советским танкам. Про усилия по части буксируемой артиллерии мы рассказали выше, но этого не было достаточно. И с марта 1942 г. немецкие «штуги» получают на вооружение новую 75-мм артсистему, аналогом Pak 40, которая сперва имела длину ствола 43, а затем – 48 калибров.
Всего в 1942 г. «длинноствольных штугов» было выпущено более 600 ед, в 1943 – 3 011 ед.
На начало Великой Отечественной войны германские войска, сосредоточенные на востоке, имели в своем распоряжении примерно 153 противотанковых САУ «Panzerjäger I» (Панцерегерь I), вооруженных 47-мм чешским орудием.
Это были уже устаревшие, в общем, машины, которые могли представлять какую-то угрозу для Т-34 и КВ только при использовании подкалиберных снарядов. В течение 1941 г. немцы переоборудовали из французских танков еще 174 противотанковых САУ с той же пушкой, часть из которых попала и на Восточный фронт.
Но все это по большому счету было неважно вооруженной мелочью, неспособной сколько-то серьезно повлиять на соотношение сил.
Однако в 1942 г. немцы вернулись к созданию специализированных противотанковых САУ уже на качественно новом уровне: взяв за основу шасси Т-II, они установили на него либо 75-мм Pak 40, либо же переделанную трофейную Ф-22. Эта САУ получила наименование Marder II, причем в 1942 г ее выпуск составил 521 ед. – некоторые из них были переделаны непосредственно из ранее произведенных танков Т-II.
Параллельно Marder II немцы организовали производство и Marder III, которая отличалась от Marder II лишь тем, что вместо шасси от Т-II было взято шасси от чешского танка Pz Kpfw 38(t). Таких САУ было выпущено в 1942 г. 454 ед.
Для того, чтобы организовать обучение для экипажей противотанковых САУ, следовало некоторое их количество оставить в тылу, но это было признано чрезмерным расточительством, и было предложено создать аналогичную САУ, взяв за основу какую-нибудь трофейную технику. В итоге выбор остановился на французском гусеничном тягаче – так появилась Marder I, которых было выпущено 170 единиц.
Интересно, что несмотря на «учебную» направленность машины этого типа в итоге были отправлены на Восточный фронт. Таким образом, мы видим, что всего в 1942 г немцы создали 1 145 противотанковых САУ, вооруженных либо Pak 40, либо трофейными Ф-22 – все они, разумеется, были опасны для Т-34. Интересно, что Мюллер-Гиллебранд дает немного большую цифру – 1 243 противотанковых САУ.
В 1943 г. выпуск противотанковых САУ несколько вырос: Marder II выпустили и переоборудовали приблизительно 330 ед. Marder III — 1 003 ед.
В 1942 г. германские вооруженные силы окончательно отказались от серийного производства легких танков. В 1941 г. еще продолжалось массовое производство Т-II и чешского Pz Kpfw 38(t), всего таких машин было выпущено 846 машин, что составило почти 28% общего количества линейных танков (не считая командирских). В 1942 г. легких танков этих типов было произведено только 450 машин, что составило около 11% годового производства танков в Германии. При этом производство Pz Kpfw 38(t) было прекращено в мае, а Т-II – в июле 1942 г.
Что же до средних танков, то их производство продолжало расти: T-III было выпущено примерно в 1,5 раза, а Т-IV – в 2 раза больше, чем в 1941 г. С одной стороны, может показаться, что немцы в 1942 г. все еще делали упор на T-III, поскольку их было произведено 2 605 ед. против 994 ед. Т-IV, но на самом деле этот год стал «лебединой песней» «трешки». Дело в том, что немцы в 1942 г. решали вопрос расширения производства Т-IV: если в январе было выпущено 59 машин, то в декабре их выпуск почти утроился и достиг 155 машин. Благодаря этому в 1943 г. удалось заместить производство Т-III более тяжелыми и совершенными машинами – хотя в декабре 1942 г. выпуск T-III составил 211 машин, но в январе 1943 г. – всего только 46 машин, а всего за первые 6 мес 1943 г было произведено только 215 танков этого типа, то есть даже менее чем 36 машин в месяц. А затем «трешки» окончательно сошли с конвейера. И, конечно, излишне напоминать, что в 1942 г. немцы приступили к выпуску тяжелого танка «Тигр», хотя и не сумели еще наладить их производство в товарных количествах – всего до конца 1942 г. было выпущено 77 «Тигров».
Разумеется, помимо количественных, были и качественные изменения. Начиная с 1940 г. T-III получил на вооружение 50-мм пушку с длиной ствола 42 калибра, способность которой поражать Т-34 была откровенно невелика. Но с декабря 1941 г. в модификации Т-IIIJ1 получил более мощную 50-мм артсистему с длиной ствола 60 калибров (аналог Pak 38), которая уже давала определенные шансы поразить Т-34 не только на малых, но и на средних дистанциях.
Безусловно, установка этого орудия увеличила противотанковый потенциал «трешки», хотя, как мы уже говорили выше, возможности Pak 38 все же считались недостаточными для борьбы с Т-34.
Что интересно – несмотря на угрозу, которую представляли советские танки, немцы все же вынуждены были на Т-III вернуться к короткоствольным 75-мм пушкам KwK 37 с длиной ствола всего 24 калибра, таким, которыми вооружались ранние модели T-IV и «штуги». Причем сделано это было в июле-октябре 1942 г., когда было произведено 447 танков модификации Т-IIIN c KwK 37.
С одной стороны, подобный возврат к почти бесполезным в танковом бою пушкам кажется совершенно не оправданным. Но с другой стороны, мы должны помнить, что согласно воззрениям тех лет, танки все-таки не должны были воевать с танками, и во всяком случае, это не было их главной задачей в бою. Германские танки должны были прорывать вражескую оборону, входить в прорыв, уничтожать вражеские части на марше, помогать мотопехоте замыкать кольцо окружения, отражать контратаки пытающихся вырваться из окружения войск. Иными словами, такие цели, как легкие полевые укрепления, пехота, пулеметные гнезда, полевая артиллерия, автомобили и прочая небронированная техника, являлись не просто важными и законными, но приоритетными целями германских танков. А вот с вражескими танками в теории должны были справляться средства ПТО, то есть буксируемая и самоходная противотанковая артиллерия. Танковые дуэли должны были быть исключением из правил.
Однако боевые действия на восточном фронте быстро показали, что переложить задачу борьбы с советскими танками исключительно на средства ПТО невозможно. Таким образом, вермахту понадобился танк, орудие которого обладало бы достаточным могуществом как для борьбы с небронированными целями, так и с танками противника. Идеально для этого на тот момент подходила 75-мм артсистема наподобие Pak 40, которая была достаточно мощной, чтобы ее бронебойные снаряды поражали неприятельскую бронетехнику, а осколочно-фугасные – небронированные цели.
Но Pak 40 категорически «не желало» залезать в T-III, хотя попытки установить ее на «трешку» были. В результате немцам пришлось идти на известный дуализм. Основная масса танков Т-III оснащалась 50-мм длинноствольными пушками, способными (пусть и через раз) бороться с Т-34, но чьи осколочно-фугасные снаряды обладали недостаточным действием для поражения иных целей. Другие «трешки» получили «короткоствол» KwK 37, которые мало подходили для противотанковой борьбы, но значительно лучше «работали» по остальном целям танкового орудия.
Иное дело – T-IV. Эта боевая машина была более тяжелой и просторной, нежели Т-III, благодаря чему установка на него 75-мм Pak 40 была вполне возможна. Впервые более мощное 75-мм орудие KwK 40 L/43 (аналог Pak 40 с укороченным до 43 калибров стволом) было применено на модификации T-IVF2 (или Pz Kpfw IV Ausf F2, если угодно), выпуск которого начался в марте 1942 г.
Изначально на вооружении T-IV состояла короткоствольная 75-мм пушка KwK 37 и вплоть до февраля 1942 г включительно «четверка» выпускалась только с такой пушкой. В марте-апреле модификации с «короткой» KwK 37 и «длинной» KwK 40 L/43 производились параллельно, а с мая того же года немецкие заводы окончательно перешли на выпуск «длинноствольных» модификаций Т-IV. Всего из 994 танков этого типа, выпущенных в 1942 г., 124 получили KwK 37 и 870 ед. – длинноствольную KwK 40 L/43.
О танках «Тигр» пока говорить не будем – в сущности, данный тяжелый танк изначально имел ярко выраженную «антитанковую» направленность, в этом его возможности были чрезвычайно высоки, и превосходили любой танк мира.
В целом же можно говорить о том, что в 1942 г. противотанковые возможности вермахта и СС претерпели качественное изменение. К концу 1942 г. – началу 1943 г. за счет усилий промышленников и широчайшего использования военных трофеев, немцам удалось переоснастить свою буксируемую и самоходную артиллерию ПТО и обычные САУ на орудия, способные бороться с Т-34 и КВ. То же касалось и панцерваффе. На начало 1942 г. основными танковыми пушками являлись 50-мм KwK 38 L/42 с длиной ствола 42 калибра и 75-мм KwK 37 с длиной ствола 24 калибра, возможности которых были заведомо малы для борьбы с танками с противоснарядным бронированием. Однако к концу 1942 г. основу танковых войск Германии уже составляли боевые машины с длинноствольной 50-мм пушкой KwK 39 L/60 и отличной 75-мм артсистемой KwK 40 L/43.
Таким образом, нам приходится констатировать факт – к моменту, когда советские танковые войска и по опыту, и по оргструктуре вплотную приблизились к немецким «панцерваффе», немцам удалось лишить Т-34 одного из важнейших преимуществ. Начиная с конца 1942 – начала 1943 гг. «тридцатьчетверка» уже не могла считаться танком с противоснарядным бронированием.
Продолжение следует…
Итак, мы остановились на том, что к началу 1943 года:
1. Советская промышленность освоила массовый выпуск Т-34 – его начали выпускать на всех 5 заводах, на которых и осуществлялся его выпуск в годы войны. Это, разумеется, не считая Сталинградского танкового завода, на котором выпуск «тридцатьчетверок» был прекращен в сентябре 1942 г. и более не возобновлялся.
2. Конструкция танка Т-34 была в значительной мере усовершенствована и избавлена от множества «детских болезней». В целом армия получала теперь вполне боеспособный танк с несколько увеличившимся моторесурсом.
3. РККА сумела сформировать в больших количествах и научилась применять танковые корпуса, которые можно рассматривать в качестве отечественного аналога (не копии!) германской танковой дивизии. Ориентировочно первые корпуса соответствующего штата появились у нас в 4-ом квартале 1942 г.
Таким образом, следует говорить о том, что ближе к концу 1942 г – началу 1943 г. РККА получила собственные «панцерваффе», способные эффективно вести современную танковую войну даже против такого грозного противника, каковым были войска фашистской Германии. Тем не менее, конечно же, нашим танковым войскам еще было куда расти. Недостатки наших танковых соединений мы рассмотрим чуть позже, а пока обратим внимание на то, чем ответил «сумрачный арийский гений» на рост советской танковой мощи.
Как мы уже неоднократно говорили ранее, огромным преимуществом Т-34 перед немецкими танками было противоснарядное бронирование, каковым «тридцатьчетверка» была защищена равномерно со всех сторон. В то же время на немецких Т-III и Т-IV, даже после усиления их бронезащиты, противоснарядной, да и то – с определенными оговорками могла считаться только лобовая проекция машины.
Тем не менее, конечно, термин «противоснарядная» в полной мере из всех советских и германских танков был применим к броне разве что КВ-1 – его 75 мм бронелисты действительно «не хотели» пробиваться противотанковой артиллерией вермахта первого года войны. Что же до 45 мм бронелистов Т-34 то они, невзирая на рациональные углы наклона, были противоснарядными лишь против ограниченного количества артсистем. По сути дела, броня «тридцатьчетверки» хорошо защищала против короткоствольных 50 и 75-мм пушек, а также любой артиллерии меньшего калибра. Но вот против бронебойных снарядов длинноствольных 50-мм артсистем защита Т-34 «срабатывала» уже не так хорошо, хотя нанести решающее повреждение из этой пушки «тридцатьчетверке» было очень нелегко, и сами немцы считали ее лишь ограниченно эффективной. В то же время от бронебойных снарядов орудий калибром 75 мм с нормальной длиной ствола бронирование Т-34 защищало достаточно условно. Так, по исследованиям НИИ №48, выполненных в 1942 г., только 31% от общего числа попаданий 75-мм снарядами относился к безопасным для танка – и нет никаких гарантий, что в эти 31% попало какое-то количество снарядов, выпущенных из короткоствольных орудий. Кстати, для 50-мм снарядов количество безопасных попаданий достигало 57%.
Так вот, немцы, столкнувшись в 1941 г. с Т-34 и КВ, разумеется, не сидели сложа руки и с 1942 г. всерьез взялись за насыщение вермахта и частей СС адекватным противотанковым вооружением. Как это выглядело?
Буксируемые орудия
До начала вторжения в СССР основным противотанковым средством вермахта была 37-мм «колотушка» Pak 35/36.
Уделим немного внимания обозначениям германских орудий. Первые цифры у немцев означали калибр, причем в сантиметрах, а не миллиметрах, но автор предпочел сохранить привычное отечественному читателю определение. Далее следовало наименование класса артсистемы: Pak – это «Panzerabwehrkanone» или же «Panzerjägerkanone», то есть противотанковая пушка или пушка охотников за танками, как их стали называть позднее. И, наконец, последние цифры – это год постройки опытного образца.
Эта пушка обладала массой достоинств. Она была очень легкой, что упрощало ее транспортировку автомобилями и позволяло расчету перекатывать ее в бою. Малые размеры орудия позволяли эффективно ее маскировать, а малый вес снарядов и удачная конструкция позволяли развивать высокую скорострельность. Но, при всех ее несомненных достоинствах, «колотушка» имела два принципиально неустранимых недостатка – малое заброневое действие снаряда и способность уверенно поражать лишь танки с противопульным бронированием.
Соответственно, вооруженным силам Германии понадобилась новая артсистема, и ею стала 50-мм Pak 38.
Как можно видеть из последней цифры, прототип этого орудия появился в 1938 г., но немцы явно не торопились с массовым насыщением армии этой пушкой: в 1939 г. было выпущено всего 2 экземпляра, в 1940 г – 338 ед., а сколько-то массовый выпуск развернулся в 1941 г., когда было произведено 2072 таких орудия. Надо сказать, что Pak 38 оказалась весьма удачной артсистемой. Она была еще достаточно легкой и мобильной, но при этом ее удлиненный до 60 калибров ствол позволил увеличить начальную скорость бронебойного снаряда до значений, позволявших более-менее успешно бороться против Т-34 на средних дистанциях.
Так вот, в 1942 г. производство Pak 38 достигло своего пика – было выпущено 4 480 таких орудий. Все же, несмотря на «длинный» ствол, параметры бронепробиваемости этого орудия уже не считались удовлетворительными. Так что в 1943 г, после производства еще 2 826 ед. их выпуск был прекращен.
На самом деле, конечно, для борьбы со средними и тяжелыми советскими танками вермахт нуждался в 75-мм противотанковом орудии, и эта пушка у немцев была: речь идет о знаменитой 75-мм PaK-40.
Это 75-мм орудие ПТО начали создавать еще в 1938 г., но работы по нему не считались приоритетными, и вот почему. У многих наших любителей военной истории давно стало хорошим тоном восхищаться данной артсистемой. По части бронепробиваемости она, вне всякого сомнения, достойна этих восторгов. Достаточно сказать, что PaK-40 стреляла бронебойным калиберным снарядом весом в 6,8 кг с начальной скоростью 792 м/сек., в то время как наша знаменитая 76,2-мм ЗиС-3 – 6,5 кг с начальной скоростью 655 м/сек. При этом германское орудие отличалось превосходной точностью стрельбы (впрочем, у ЗиС-3 точность тоже была на высоте). Надо сказать, что PaK-40 до самого конца войны оставалась крайне эффективным противотанковым средством: она уверенно поражала любую советскую бронетехнику, за исключением, разве что, ИС-2.
Но тогда возникает естественный вопрос – если немцы создали столь совершенное средство ПТО аж в 1940 г., то что же мешало им сразу поставить свою 75-мм чудо-пушку на поток? Ответ очень прост – при всех своих достоинствах PaK-40 категорически не вписывалась в концепцию блицкрига.
Дело в том, что при всех своих неоспоримых достоинствах PaK-40 могла транспортироваться только на мехтяге. Причем, насколько смог разобраться автор, автомобиля могло хватить лишь для движения по шоссе, а вот при буксировке по грунтовым дорогам или бездорожью, для PaK-40 требовался уже специализированный тягач. Мобильность на поле боя также считалась ограниченной, предполагалось, что если расчет и сможет перекатить орудие с одного места на другое, то не далее, чем на десяток-другой метров.
Интересно, кстати, что обладавшая сопоставимой массой ЗиС-3, могла транспортироваться любым видом автотранспорта, включая сравнительно маломощные машины как ГАЗ-АА и могла «перекатываться» расчетом в бою на достаточно большие расстояния, что позволяло использовать их для непосредственной поддержке наступающих стрелковых частей. Впрочем, слишком уж детальное сопоставление ЗиС-3 и PaK-40 выходит за рамки этого цикла статей, так что продолжать его здесь мы не будем.
Ну а возвращаясь к 75-мм PaK-40, отметим, что она была отличным противотанковым средством, вот только «таскать» его за собой в танковые прорывы было для немцев затруднительно. Можно говорить о том, что эта артсистема была уже не столько средством наступления, сколько обороны. Соответственно, она совершенно не вписывалась в стратегию «блицкрига», и до тех пор, пока вермахт не столкнулся с танками с противоснарядным бронированием, ее мощность считалась избыточной. Таким образом, длительное время вермахт не испытывал нужды в такой артсистеме и не торопил промышленность с ее производством.
Но, когда стало ясно, что в СССР блицкриг как-то не заладился и даже 50-мм артиллерия лишь ограниченно годна в борьбе с Т-34 и КВ, то в ноябре 1941 г. было принято решение о срочной постановке PaK-40 в производство. Серийный выпуск удалось наладить начиная с февраля 1942 г., и до конца года было произведено 2 114 таких пушки, а в 1943 г. их выпуск составил уже 8 740 ед., и в дальнейшем вырос еще.
Надо сказать, что еще одним существенным недостатком PaK-40 оказалась сложность ее производства. Как ни странно, но PaK-40 оказалась слишком непростым изделием даже для германской промышленности. В феврале 1942 г. были произведены первые 15 пушек этого типа, но на плановый выпуск в 150 орудий в месяц удалось выйти только в августе того же года. Но даже это, небольшое, в общем, количество орудий страдало от недостатка боеприпасов – в среднем, орудия в войсках имели постоянно не более одного боекомплекта. Немцам даже пришлось создавать специальную команду «Ульрих» и наделять их широчайшими полномочиями для решения «снарядного» вопроса. Тем не менее приемлемого обеспечения PaK-40 боеприпасами удалось добиться только в 1943 г.
Кроме всего вышеперечисленного, была у немцев и еще одна 75-мм пушка PaK-41.
Она представляла собой весьма оригинальную по конструкции артсистему, предназначенную для стрельбы подкалиберными снарядами. Ее ствол имел «переменный» калибр, — 75 мм у затвора и 55 мм на дульном срезе, причем крепился непосредственно к орудийному щиту. В силу высокой дороговизны орудия и чрезмерной – боеприпасов для нее (при изготовлении последних использовался дефицитнейший вольфрам) в большую серию орудие не пошло. Но все же какое-то количество (не менее 150 ед) было произведено и отправлено в войска.
На этом рассказ о немецких буксируемых противотанковых орудиях можно было бы и закончить… если бы не одно важное «но!». Дело в том, что, как ни печально, противотанковыми орудиями вермахт снабжали не только германские заводы, но также и французская и советская армии.
Уже в 1941 г. в ходе Великой Отечественной войны немцам удалось захватить некоторое количество отечественных 76,2-мм орудий Ф-22. Пушка, в целом, им понравилась, поэтому, после определенных доработок, включавших в себя расточку каморы для использования более крупного заряда и некоторых других новаций, поступила на вооружение германской армии.
Точное количество орудий, переделанных и переданных вермахту в буксируемом варианте, неизвестно, но, по некоторым данным, в 1942 г. переделали 358 орудий, в 1943 —169 и в 1944 — 33.
Но наибольший вклад в обеспечение германских вооруженных сил противотанковыми 75-мм орудиями в 1942 г. все же внесла французская армия. После капитуляции Франции немцам в числе прочих трофеев достались несколько тысяч 75-мм дивизионных пушек обр. 1897 г. фирмы «Шнейдер». Сперва немцы ничего с ними не делали, но затем, когда необходимость в 75-мм пушках ПТО стала осознаваться в высшей степени высоко, они модернизировали эти орудия, установив их на лафеты 50-мм Pak 38.
В 1942 г. вермахту было передано 2 854 таких пушки, в 1943 г – еще 858 ед. модификации Pak 97/38 и еще 160 пушек модификации Pak 97/40. Таким образом, в 1942 г. французские 75-мм пушки стали самым массовым буксируемым орудием этого калибра в ПТО вермахта. Доля французских пушек в общем количестве 75-мм ПТО, поступивших в ВС Германии в 1942 г., составила больше 52%.
Справедливости ради, следует указать, что возможностей французских «переделок» было все-таки недостаточно для противостояния Т-34 и КВ. Начальная скорость бронебойных снарядов Pak 37/38 для этого была недостаточна, и при встрече с танками с противоснарядным бронированием в основном приходилось уповать на кумулятивные боеприпасы.
С другой стороны, «француженки» в вермахте очень хорошо показывают действительное отношение германских солдат к нашим Т-34 и КВ. Что бы ни говорили сегодняшние горе-историки, смакуя недостатки «тридцатьчетверок», но в 1942 г. немцы оказались в настолько неприятной ситуации, что вынуждены были срочно ставить в серию 75-мм Pak 40 – и не смогли этого сделать. Так что пришлось затыкать дыры массами французской трофейной артиллерии образца конца 19-го века!
Тем не менее, немцам удалось главное – по некоторым данным, удельный вес Pak 40 и 88-мм зенитных орудий в общем объеме ПТС вермахта достиг 30% к ноябрю 1942 г., и очевидно, что львиную долю остальных буксируемых пушек ПТО составляли французские 75-мм Pak 97/38 и длинноствольные 50-мм Pak 38.
Самоходные артиллерийские установки
Начнем, пожалуй, со старой доброй StuG III, именуемой у нас «Штурмгешютцем», «Штугом», а чаще всего – «Арт-штурмом». История этой самоходки такова. Согласно немецкой военной теории, танки предназначались почти исключительно для специальных соединений, которыми в вермахте стали танковые дивизии, ни моторизованным, ни пехотным германским дивизиям они по штату не полагались. Тем не менее, было понятно, что в современном бою пехота нуждается в поддержке бронетехники – и вот эту-то задачу немцы и возложили на свои «штуги».
Если наиболее «популярные» немецкие довоенные танки имели на вооружении в основной массе 37-мм пушки и только постепенно переходили на 50 мм, то САУ изначально получили хоть и короткоствольные, но 75-мм пушки.
Их осколочно-фугасный снаряд обладал куда большим могуществом, чем у танковых пушек, а малая длина ствола, низкая начальная скорость позволяли без проблем уместить ее в САУ на базе Т-III. Тем не менее, конечно, 75-мм артсистемы с длиной ствола в 24 калибра было совершено недостаточно для борьбы с Т-34 и КВ, здесь положение могли спасти разве что кумулятивные снаряды.
А количество подобных столкновений все росло и росло, и было очевидно, что пехотным германским дивизиям особо и нечего противопоставить новым советским танкам. Про усилия по части буксируемой артиллерии мы рассказали выше, но этого не было достаточно. И с марта 1942 г. немецкие «штуги» получают на вооружение новую 75-мм артсистему, аналогом Pak 40, которая сперва имела длину ствола 43, а затем – 48 калибров.
Всего в 1942 г. «длинноствольных штугов» было выпущено более 600 ед, в 1943 – 3 011 ед.
Истребители танков
На начало Великой Отечественной войны германские войска, сосредоточенные на востоке, имели в своем распоряжении примерно 153 противотанковых САУ «Panzerjäger I» (Панцерегерь I), вооруженных 47-мм чешским орудием.
Это были уже устаревшие, в общем, машины, которые могли представлять какую-то угрозу для Т-34 и КВ только при использовании подкалиберных снарядов. В течение 1941 г. немцы переоборудовали из французских танков еще 174 противотанковых САУ с той же пушкой, часть из которых попала и на Восточный фронт.
Но все это по большому счету было неважно вооруженной мелочью, неспособной сколько-то серьезно повлиять на соотношение сил.
Однако в 1942 г. немцы вернулись к созданию специализированных противотанковых САУ уже на качественно новом уровне: взяв за основу шасси Т-II, они установили на него либо 75-мм Pak 40, либо же переделанную трофейную Ф-22. Эта САУ получила наименование Marder II, причем в 1942 г ее выпуск составил 521 ед. – некоторые из них были переделаны непосредственно из ранее произведенных танков Т-II.
Параллельно Marder II немцы организовали производство и Marder III, которая отличалась от Marder II лишь тем, что вместо шасси от Т-II было взято шасси от чешского танка Pz Kpfw 38(t). Таких САУ было выпущено в 1942 г. 454 ед.
Для того, чтобы организовать обучение для экипажей противотанковых САУ, следовало некоторое их количество оставить в тылу, но это было признано чрезмерным расточительством, и было предложено создать аналогичную САУ, взяв за основу какую-нибудь трофейную технику. В итоге выбор остановился на французском гусеничном тягаче – так появилась Marder I, которых было выпущено 170 единиц.
Интересно, что несмотря на «учебную» направленность машины этого типа в итоге были отправлены на Восточный фронт. Таким образом, мы видим, что всего в 1942 г немцы создали 1 145 противотанковых САУ, вооруженных либо Pak 40, либо трофейными Ф-22 – все они, разумеется, были опасны для Т-34. Интересно, что Мюллер-Гиллебранд дает немного большую цифру – 1 243 противотанковых САУ.
В 1943 г. выпуск противотанковых САУ несколько вырос: Marder II выпустили и переоборудовали приблизительно 330 ед. Marder III — 1 003 ед.
Танки
В 1942 г. германские вооруженные силы окончательно отказались от серийного производства легких танков. В 1941 г. еще продолжалось массовое производство Т-II и чешского Pz Kpfw 38(t), всего таких машин было выпущено 846 машин, что составило почти 28% общего количества линейных танков (не считая командирских). В 1942 г. легких танков этих типов было произведено только 450 машин, что составило около 11% годового производства танков в Германии. При этом производство Pz Kpfw 38(t) было прекращено в мае, а Т-II – в июле 1942 г.
Что же до средних танков, то их производство продолжало расти: T-III было выпущено примерно в 1,5 раза, а Т-IV – в 2 раза больше, чем в 1941 г. С одной стороны, может показаться, что немцы в 1942 г. все еще делали упор на T-III, поскольку их было произведено 2 605 ед. против 994 ед. Т-IV, но на самом деле этот год стал «лебединой песней» «трешки». Дело в том, что немцы в 1942 г. решали вопрос расширения производства Т-IV: если в январе было выпущено 59 машин, то в декабре их выпуск почти утроился и достиг 155 машин. Благодаря этому в 1943 г. удалось заместить производство Т-III более тяжелыми и совершенными машинами – хотя в декабре 1942 г. выпуск T-III составил 211 машин, но в январе 1943 г. – всего только 46 машин, а всего за первые 6 мес 1943 г было произведено только 215 танков этого типа, то есть даже менее чем 36 машин в месяц. А затем «трешки» окончательно сошли с конвейера. И, конечно, излишне напоминать, что в 1942 г. немцы приступили к выпуску тяжелого танка «Тигр», хотя и не сумели еще наладить их производство в товарных количествах – всего до конца 1942 г. было выпущено 77 «Тигров».
Разумеется, помимо количественных, были и качественные изменения. Начиная с 1940 г. T-III получил на вооружение 50-мм пушку с длиной ствола 42 калибра, способность которой поражать Т-34 была откровенно невелика. Но с декабря 1941 г. в модификации Т-IIIJ1 получил более мощную 50-мм артсистему с длиной ствола 60 калибров (аналог Pak 38), которая уже давала определенные шансы поразить Т-34 не только на малых, но и на средних дистанциях.
На этом фото автор, вероятно, не угадал модификацию, но это "трешка" с длинноствольным орудием
Безусловно, установка этого орудия увеличила противотанковый потенциал «трешки», хотя, как мы уже говорили выше, возможности Pak 38 все же считались недостаточными для борьбы с Т-34.
Что интересно – несмотря на угрозу, которую представляли советские танки, немцы все же вынуждены были на Т-III вернуться к короткоствольным 75-мм пушкам KwK 37 с длиной ствола всего 24 калибра, таким, которыми вооружались ранние модели T-IV и «штуги». Причем сделано это было в июле-октябре 1942 г., когда было произведено 447 танков модификации Т-IIIN c KwK 37.
С одной стороны, подобный возврат к почти бесполезным в танковом бою пушкам кажется совершенно не оправданным. Но с другой стороны, мы должны помнить, что согласно воззрениям тех лет, танки все-таки не должны были воевать с танками, и во всяком случае, это не было их главной задачей в бою. Германские танки должны были прорывать вражескую оборону, входить в прорыв, уничтожать вражеские части на марше, помогать мотопехоте замыкать кольцо окружения, отражать контратаки пытающихся вырваться из окружения войск. Иными словами, такие цели, как легкие полевые укрепления, пехота, пулеметные гнезда, полевая артиллерия, автомобили и прочая небронированная техника, являлись не просто важными и законными, но приоритетными целями германских танков. А вот с вражескими танками в теории должны были справляться средства ПТО, то есть буксируемая и самоходная противотанковая артиллерия. Танковые дуэли должны были быть исключением из правил.
Однако боевые действия на восточном фронте быстро показали, что переложить задачу борьбы с советскими танками исключительно на средства ПТО невозможно. Таким образом, вермахту понадобился танк, орудие которого обладало бы достаточным могуществом как для борьбы с небронированными целями, так и с танками противника. Идеально для этого на тот момент подходила 75-мм артсистема наподобие Pak 40, которая была достаточно мощной, чтобы ее бронебойные снаряды поражали неприятельскую бронетехнику, а осколочно-фугасные – небронированные цели.
Но Pak 40 категорически «не желало» залезать в T-III, хотя попытки установить ее на «трешку» были. В результате немцам пришлось идти на известный дуализм. Основная масса танков Т-III оснащалась 50-мм длинноствольными пушками, способными (пусть и через раз) бороться с Т-34, но чьи осколочно-фугасные снаряды обладали недостаточным действием для поражения иных целей. Другие «трешки» получили «короткоствол» KwK 37, которые мало подходили для противотанковой борьбы, но значительно лучше «работали» по остальном целям танкового орудия.
Иное дело – T-IV. Эта боевая машина была более тяжелой и просторной, нежели Т-III, благодаря чему установка на него 75-мм Pak 40 была вполне возможна. Впервые более мощное 75-мм орудие KwK 40 L/43 (аналог Pak 40 с укороченным до 43 калибров стволом) было применено на модификации T-IVF2 (или Pz Kpfw IV Ausf F2, если угодно), выпуск которого начался в марте 1942 г.
Изначально на вооружении T-IV состояла короткоствольная 75-мм пушка KwK 37 и вплоть до февраля 1942 г включительно «четверка» выпускалась только с такой пушкой. В марте-апреле модификации с «короткой» KwK 37 и «длинной» KwK 40 L/43 производились параллельно, а с мая того же года немецкие заводы окончательно перешли на выпуск «длинноствольных» модификаций Т-IV. Всего из 994 танков этого типа, выпущенных в 1942 г., 124 получили KwK 37 и 870 ед. – длинноствольную KwK 40 L/43.
О танках «Тигр» пока говорить не будем – в сущности, данный тяжелый танк изначально имел ярко выраженную «антитанковую» направленность, в этом его возможности были чрезвычайно высоки, и превосходили любой танк мира.
В целом же можно говорить о том, что в 1942 г. противотанковые возможности вермахта и СС претерпели качественное изменение. К концу 1942 г. – началу 1943 г. за счет усилий промышленников и широчайшего использования военных трофеев, немцам удалось переоснастить свою буксируемую и самоходную артиллерию ПТО и обычные САУ на орудия, способные бороться с Т-34 и КВ. То же касалось и панцерваффе. На начало 1942 г. основными танковыми пушками являлись 50-мм KwK 38 L/42 с длиной ствола 42 калибра и 75-мм KwK 37 с длиной ствола 24 калибра, возможности которых были заведомо малы для борьбы с танками с противоснарядным бронированием. Однако к концу 1942 г. основу танковых войск Германии уже составляли боевые машины с длинноствольной 50-мм пушкой KwK 39 L/60 и отличной 75-мм артсистемой KwK 40 L/43.
Таким образом, нам приходится констатировать факт – к моменту, когда советские танковые войска и по опыту, и по оргструктуре вплотную приблизились к немецким «панцерваффе», немцам удалось лишить Т-34 одного из важнейших преимуществ. Начиная с конца 1942 – начала 1943 гг. «тридцатьчетверка» уже не могла считаться танком с противоснарядным бронированием.
Продолжение следует…
- Автор:
- Андрей из Челябинска
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