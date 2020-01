Друзья и враги имперских кирасиров

«Густав Адольф в битве при Люцене». Ян Мартенс де Йонге (1609—1647), ок. 1634 г. (частная коллекция)

Шведские кавалеристы атакуют во фланг имперских кирасиров. Одна из многочисленных картин Яна Мартенса де Йонге, посвященная конным сражениям Тридцатилетней войны. Его картины часто путают с работами Паламедеса Паламедеса и Снайерса, и наоборот. Да и немудрено! Находится в частном собрании, продана на аукционе Сотбис

Рыцари с пистолетами в руках



Доспех конного аркебузира. Принадлежал королю Португалии Педро II (правил в1683–1706 гг.). (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)



«Экипировка и боевые искусства аркебузиров». Гравюра из учебника для офицеров «Военное искусство конницы» Якоба фон Вальхаузена, изданного в 1616 году. (Германская фототека, Дрезден)

Латная конница дерется с пехотой. Одна из картин Яна Мартенса де Йонге. (Частное собрание)



«Штурмхаубе» («штурмовой шлем») – типичный шлем европейской латной конницы XVI—XVII вв. (Арсенал в Граце, Австрия)



Типичный английский «пот» 1630-1640 г. Такие же шлемы позднее будут носить и «железнобокие» Кромвеля его знаменитой «армии новой модели», созданной по шведскому образцу (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)



«Пот» на европейский манер. (Арсенал в Граце, Австрия)

Шведский кавалерист – «средний кавалерист»



Всаднические латы XVI в. (Арсенал в Граце, Австрия)



Кирасирские латы XVI в. (Оружейная палата Дрездена)



Рапира с клинком типа фламберг, Италия, 1620 -1640 годы. Общая длина 1118 мм, вес 1346,6 г (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)



Кавалерийские пистолеты кирасиров. Из которых можно было стрелять, а после выстрела еще и использовать в качестве палицы! (Оружейная палата Дрездена)



«Смерть короля Густава II Адольфа. В битве при Люцене 6 ноября 1632 года». Художник Карл Валбом (1810–1858). Написана в 1855 г. (Национальный музей, Стокгольм)

Перья, крылья, латы и флаги



«Крылатый гусар». Иллюстрация из книги «Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914» V.Vuksic, Z.Grbasic



«Битва под Веной» (1688; размеры 806 х 813 см). Худ. Мартино Альтомонте (Львовская национальная галерея искусств)



«Битва под Парканами» (1693-1695; размеры 886 × 782 см). Худ. Мартино Альтомонте. (Львовская национальная галерея искусств) Считается самым большим батальным полотном Европы. Кстати, знаменитая «Грюнвальдская битва Яна Матейко имеет размеры 426 × 987 см



Доспехи польских гусар (Музей Войска польского, Варшава)



Польский гусар в битве с турецкими янычарами. Рис. Ангуса МакБрайда

